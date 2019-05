Ana: "Hice las oposiciones desde el hospital con contracciones"

hola pues me hacer más de sí y quería contar esos pues me quedo embarazada para dar a luz en el quince además tenía tendría la oposición del el doce de mayo casi más pensando en la en la posición que el embarazo porque bueno llevo muchos años padeciendo opositora digamos que llevó su oposición al seguir hasta las manta Andalucía entonces ahora a casa después de eje en que nuestra dotarlo todos los pudo estará como muy en la anterior quinientas hay bueno mi Mitterrand era ponerme de parto antes Durand

Voz 1

00:40

irá con la niñas casi tiene era os dan son bueno al final tuve suerte de aguanto ir muy bueno con la me puse estarían poco antes a Urgencias porque mataba la tensión arterial alta la temida en me ingresaron pero no hubo suerte después tan planta Marbella Kheyl ahora se me está obligado a hacer la verdad que la codo con otra compañera que también está embarazada decíamos más allí la salita el jefe de recursos humanos resignarnos respete los deberes cuando ellos decidan a Paula y ojalá venga como en la plaza de bajar es no es tiene que venir su momento de la vida de flotabilidad