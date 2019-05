Guillermo Martínez: Fundador de Ayudame3D

Voz 2

00:03

estaba acabando la carrera en organización industrial y quería aprender sobre impresión desde cada vez es más barato tener una impresora comercial digamos muy vive una por internet me la compré y fui aprendiendo poco a poco lo veía vídeos de Youtube blogs aprenden un poco también de la universidad cuando estaba acabando el CG de repente encontrarme unos brazos por Internet de otras asociaciones decir oye pues mira voy a hacer esto me voy un viaje a Kenia en en verano me voy así la desconexión después de la carrera entonces dije cómo no voy a cómo no voy a seguir con esto cómo no voy a continuar con algo que me parece tan sencillo poder dársela a más gente así es como una ayúdame tres D y ahora pues tenemos todo el proyecto que está más de doce países más de setenta abrazos impresos sólo con una impresora por ahora hemos tenido la suerte de que hemos salido en muchos sitios sobre todo porque nos movemos mucho por redes sociales sólo no llegan peticiones al correo electrónico o con unos formularios de la página web ayudarme tres D punto org con esos recibimos la información ya en tenemos una conversación personal con la persona que lo necesita normanda un FIB unas medidas unas fotos estándar y con eso ya al solicitamos a aún Helper 3D con impresora 3D que haga el brazo esto cuando lo acaba pues se le envía ahí de manera gratuita les recibe el brazo porque esto desde el principio hasta el final será gratuito para la persona que lo necesita la fuga de cerebros es algo terrible en España eso no puede ser lógico en un en un país que quiere crecer que quiere crecer a nivel industrial tecnológico científico no tiene sentido si existen proyectos de emprendedores que quieren apoyar esto qué quiere apoyar sobre todo causas sociales porque cada vez la el tema social la empresa social desarrollo sostenible es más necesario lo lógico es que apoyen a lo máximo este tipo de iniciativas este proyecto está creciendo por por las micro donaciones de de dos tres cinco diez diez euros que están haciendo las personas y esos son una barbaridad de gente que ha querido colaborar sin siquiera conocerme a mí simplemente por haberme visto noticia yo he cambiado mucho la el pensamiento de de la sociedad española muy íbamos no tengo ninguna duda que que hay mucha gente que quiere que apoya estos proyectos y que está muy contenta que que esto nazca de de este país y bueno yo quiero pensar que que todo el mundo piensas hay que currar serlo yo me lo he currado muchísimo para dar a conocer el proyecto valorando más el tuit que el donante porque cada vez es más importante y sobre todo llegar a gente que que que no se note conoce o que ni siquiera sabe que puede ser ayudada en este caso no pues sobre todo es eso ser ser insiste en tener el proyecto está a tope con con lo que con lo que confías