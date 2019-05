Sonia Domínguez: "Mi sueño es irme una vez de vacaciones con todos mis hijos"

Voz 1 00:00 voy a pedir el favor de que presten

Voz 1995 00:02 la atención son escuchen con mucha atención lo siguiente son las declaraciones que escuchamos ayer en este programa de una profesora de Infantil por favor atención

Voz 0144 00:11 este es un trabajo muy vocacional a pesar de que te cuesta llegar a fin de mes tuyos todos los días con la mejor de tu sonrisa pero es muy complicado compatibilizar eso con cuando ves que no llegas a fin de mes cuando no eres capaz ni siquiera de mantener a tu propia familia

Voz 1995 00:25 quién ese testimonio de esperanza una de las más sólidas convicciones que está estupenda sociedad viene tienes que trabajar encima un trabajo encuentras un trabajo lo tuyo pues pues mucho mejor pero tienes que trabajar trabaja tienes que hacerlo nos convencieron de que había que estudiar y luego trabajar trabajar trabajar trabajar duro para ser hago en la vida y qué hacemos cuando ahora sabemos que trabajar duro apenas da para son vivir el pobre de hoy el pobre del año dos mil diecinueve tiene un empleo estable de hecho según un estudio reciente de la OCDE en España casi el quince por ciento de los hogares en los que al menos hay un miembro trabajando el quince por ciento viven en el umbral de la pobreza en el abismo un dato que alcanza los trescientos millones de personas en todo el planeta deben saber que una profesora de Infantil cobra poco más de ochocientos euros al mes como llevamos a esa nueva clase social Carmen Herrero es catedrático emérito de Economía en la Universidad de Alicante reconocida con el doctorado honoris causa por la Universidad de Granada I Premios Rey Jaume I de Economía sin el año dos mil diecisiete es la primera mujer en conseguirlo en XXIX edición es todo hay que decirlo Carmen muy buenos días

Voz 2 01:36 buenos días cómo llamamos a esa nueva

Voz 1995 01:39 las buena yo le llamo acaba

Voz 1995 01:55 pero no no estamos acostumbrados a conjugar esas dos palabras en la misma frase trabajador pobre qué perfil tiene

Voz 2 02:03 pues son personas que tienen trabajos muy precarios con salarios muy bajos en muchos casos son personas que tienen poca formación en otros casos no incluso personas con formación adecuada hay bueno y lo que les of lo que les sucede es que que los salarios son tan tan nimios que no les permiten pues cubrir las necesidades básicas de manera digna sea yo creo que aquí lo que es importante también es hablar de de vivir dignamente no solamente de sobrevivir

Voz 1995 02:34 Nos dijeron Carmen para estas cosas tengo memoria los dijeron que los recortes laborales serán imprescindibles para revertir una situación económica catastrófica en qué medida esa ha sido la excusa para generar miles y miles de puestos de empleo con trabajadores pobres

Voz 2 02:52 claramente ha sido así osea entre otras cosas bueno las empresas tenían que tener más beneficios tenían que sobrevivir y entonces la manera más fácil de de hacerlo exportando salarios pero también es que la legislación laboral lo permitido no hay un elemento que que yo creo que es que es importante y es el hecho de que no sólo es importante trabajar es importante poder llevar una vida digna a partir de tu trabajo sino estamos fracasando como sociedad iraquí después por ejemplo se ha visto bueno últimamente se han puesto algunas medidas se han empezado a poner algunas medidas al respecto como por ejemplo la subida del Salario Mínimo Interprofesional no que ha supuesto o puede suponer todavía hay determinadas incertidumbres lo para mucha gente por lo menos llegaran Umbral relativamente razonable pero el problema es que si estas cosas no se ponen en práctica ha visto además que esto de momento por lo menos no hay interferido en el en el mercado laboral no ha habido más desempleo no hay una cosa que no no se da cuenta muchas veces esta economía global tan tan poco humanizado es el hecho de que nos interesa que la gente gane salarios dignos porque entonces sube el consumo si sube el consumo entonces las empresas venden más la gente puede vivir mejor y además sube la felicidad antes estaban rememorando a Punset y entonces creo que en este momento pues también es importante darse cuenta de que de que la felicidad de las personas se corresponde con la capacidad de tener una vida digna

Voz 1995 04:24 son invisibles porque esta pobreza todos tenemos una imagen gráfica de la gente de clase baja en entornos desfavorecidos a las a fuer esta nueva pobreza es invisible

Voz 2 04:36 The invisible es bastante invisible porque hay varias razones una es que son personas que intentan llevar una vida digna no son los pobres que vemos en la calle durmiendo en en en los portales au o en las oficinas bancarias no eh no son estos pobres que vemos pues con un perrito pidiendo limosna son personas que tienen vive en en en en unas condiciones muy precarias pero a cara fuera digamos viven intentan Press sentar una imagen digna no entonces son personas que a lo mejor no pueden pagar la luz que a lo mejor no pueden calentar su casa en invierno que tienen problemas para dar una comida razonable a sus hijos que tiene problemas para pagar el comedor escolar o estos niños que muchas veces estamos viendo no en los últimos años que acaba la el el periodo escolar y entonces en muchos comedores abren porque porque es que si nuestros niños no tienen una comida caliente al día son estas familias que no se ven tanto pero que están ahí son nuestros vecinos en muchos casos

Voz 1995 05:39 Carmen interpretamos equivocadamente esta situación creyendo que es una situación que padecen aquellos colectivos menos formadas gente que no tiene formación apenas Si búlgaro de los estudios El de estudie tendrás un buen trabajo esas es este es un problema transversal eh

Voz 2 05:57 esa así bastante pero también hay un problema transversal que se refiere sobre todo a los jóvenes en este país hay hay un problema con el empleo juvenil muy importante es el hecho de que gente joven bien formada también tienen trabajos muy precarios tienen unos niveles de desempleo altísimos entonces es estos jóvenes no se ven tanto en la en la calle porque muchos de ellos están viviendo con sus familias entonces la familia en España está haciendo de colchón de este de este problema es un una red importantísima muchas personas cuando ven los datos de desempleo y los datos de salarios en España en en en otros países se piensan que preguntan no cómo es posible que no haya una revolución social en este país hay una de las respuestas es el colchón social que hacen las familias si los si los jóvenes me parece que el otro día no sé si era en este programa en otro hablaban de que los jóvenes españoles emanciparse a los treinta años entonces claro si tú no tienes la capacidad de empezar a crear tu propia vida estás viviendo en casa de tus padres también estas no está realizando como persona entonces igual te estás calentando comes pero sigues teniendo este mismo problema

Voz 1995 07:08 Carme quiero presentar Artea María carca Moya sonido Domínguez ambas viven en Madrid les hemos invitado para conocer de primera mano su experiencia personal María muy buenos días buena Sonia unos días

Voz 3 07:19 Nos días

Voz 4 07:21 María que trabaja sí traductora audiovisual autónoma

Voz 1995 07:26 es muy feo me acabas de conocer es muy fea de esta pregunta voy a hacer que hacerla tú cuánto ganas de Messi

Voz 5 07:33 el mes pasado en abril facturó ochocientos cincuenta euros pero ochocientos cincuenta autónomos pagas doscientos ochenta y cuatro mil con eso no me que sobrevive en tu caso su traje yo soy camarera cuánto gana este mes pasado pasado

Voz 3 08:00 terrible gané un mierda gane quinientos y pico euros porque hubo muy poco trabajo

Voz 1995 08:06 quinientos es autónoma o Dasha ya extra

Voz 3 08:09 yo no trabajo en un sitio fijo voy trabajando en diferentes hoteles y sitios donde se demandan camareros pudo evento sólo dependo mucho del trabajo donde me manden las cosas que haga

Voz 1995 08:25 ya no es que no tenga son galería Declan sino que seguirá sabes este mes tú no sabes lo que va a día de hoy es día veinti veintitrés vehículos

Voz 3 08:34 incluso ya a día de hoy se las horas que he trabajado pudo estimar lo que voy a cobrar más o menos pero no sé si voy a cobrar un poco más porque voy a trabajar o me voy a quedar aquí no tengo ningún

Voz 1995 08:46 pues dice Carmen que es catedrática medita que esto de la incertidumbre no es muy bueno para para la vida esa felicidad de la que hablábamos con lo de Ponseti vamos a hacer una pequeña pausa en los instantes continuamos hablando con Carmen

Voz 1995 09:05 hemos dentro de una realidad que conocemos bien aunque sea invisible seguimos hablando con Carmen Herrero que es catedrático emérito de Economía de la Universidad de Alicante Carmen buenos días estaba yo pensando hoy los mileuristas cuando este país soñó con ser mileurista bueno protestaba por serlo te estaba por serlo a sería maravilloso si es que eso es lo que me estaba contando ahora me lo estamos dando María Sonia muy buenas de nuevo muy buenos días yo estoy haciendo y las

Voz 5 09:33 peores preguntas que se le puede hacer a alguien nunca vamos a cuánto gana queda tienes

Voz 1995 09:39 segunda pero tengo que tengo obligadamente Cáceres esa pregunta María tú tienes treinta años

Voz 5 09:42 cumplo treinta mañana se es su cumpleaños

Voz 7 09:46 de haber avisado ya vamos

Voz 1995 09:49 ya Yémenes felicidades en tu tienes

Voz 5 09:53 entre ellas

Voz 1995 09:54 Thais guapísima jovencísima ciento Grad preguntaros qué importante conocer también la edad porque la expectativa vital de la que hablábamos con Carmen también depende mucho de despedida que tú me contabas María que es licenciado en Filología Francesa ha hecho un máster traducción audiovisual tienes una cuenta por tu cuenta el certificado bate de tu profesión tu estás muy formada muy preparada el mes que viene cree que llegará a los mil euros el siguiente el siguiente si hitos Richard una frase que me dejó de piedra para a mil euros ese Rita

Voz 4 10:27 yo eso es como o UAW mil euros tengo cuatro cifra en la cuenta

Voz 1995 10:35 Carmen que lo estamos haciendo rematadamente mal eh

Voz 2 10:39 desde luego que sí porque estamos dejando fatal a un montón enorme de la población que sus expectativas son un desastre entonces este problema que estaba comentando María de los autónomos no tienes que ser autónomo porque sino en este tipo de profesiones no tienes posibilidades no hay empresas que te contraten pero luego ser autónomos significa también que estas sujeto a unas cotizaciones bastante importantes eh luego las prestaciones tampoco se corresponden mucho la situación de los autónomos en este país es bastante dramática la de muchos autónomos no de otros claro

Voz 5 11:10 María Vives comparte eso sí comparto piso aquí Malasaña yo de formar una familia

Voz 1995 11:19 si ayer se llama Teeparty todo eso

Voz 4 11:21 yo formó una familia no quiero no quiero ser madre pero sí que me gustaría vivir sola quiero tener mi casa para mí para mi gata ahí ya está ir de momento no puedo

Voz 5 11:33 en tu caso tú tienes una familia yo tengo una cuántos hijos tiene cuatro hijos que tienen doce catorce dieciocho veintiséis como lo haces pues con mucho ingenio

Voz 4 11:48 me he buscando la vida como puedo intentando coger todos los servicios para trabajar que me dan

Voz 1995 11:55 no puede estar aquí yo pues

Voz 5 11:58 no no pero estará en el centro de Madrid cierto pues está en Las Rozas treinta kilómetros cuando fue la última

Voz 1995 12:04 pero este mil euros

Voz 5 12:07 pues después de Navidades tuvo mucho trabajo

Voz 3 12:12 se fue genial porque mayo da compra Reyes a poder estar un poquito más desahogada eso sí me maté a trabajar apenas libre no sé si tres días al mes porque claro luego tampoco puede estar rechazan de servicios cuando te los dan porque eso puede puede generar que tu jefe en prescinda eh tío entonces siempre tienes que estar disponible a dónde te llame

Voz 1995 12:39 pite gusta tu trabajo encantan trabajo

Voz 3 12:42 mi trabajo es servir de trabajo es dar de comer a los demás o que celebren un evento salgan contentos se hayan sentido bien me felicite en porque había estado todo bien me gusta mucho mi trabajo

Voz 1995 12:56 claro hablamos de de de pobreza si yo hablo aquí sonido autores de Cádiz por fin Ardanne Si yo hablo de dónde vas de vacaciones au qué haces en tu tiempo libre

Voz 4 13:06 yo en mis vacaciones generalmente cuando puedo bajar a Cádiz con todos la última vez que estuve fue esta semana santa estuvo un par de día porque me pude coger una semana de vacaciones y aproveché para mismo Portugal y a la vuelta estuvo un par de días en casa

Voz 1995 13:23 y tú cómo organizar las vacaciones

Voz 3 13:26 irme de vacaciones con todos mis hijos es es verdad que al tener tantos como tienen coles en septiembre tienes unos gastos nunca he podido permitirme sí es verdad que es un sueño lo que para muchas personas es lo normal los monos quince días no tengo pueblos el mejor si tuviera pueblo era más factible no para mí si irme unos días de vacaciones en verano mis hijos es totalmente mía porque no me da porque luego en septiembre no tendría para asumir los gastos que generan empezar un colegio

Voz 5 14:01 los trabajado encima si no trabajo no cobro

Voz 1995 14:08 que vuelvo a insistir en la idea estamos haciendo rematadamente mal

Voz 2 14:11 claro es que estamos creando lo que decía yo antes no una bolsa de personas que no tienen una vida digna y lo que es una vida digna depende mucho de lo que es el entorno de cada uno no entonces ella estaba por ejemplo hablando de que no podía irse de vacaciones con sus hijos e irse de vacaciones con sus hijos no es un lujo irse de vacaciones con sus hijos es algo que se espera de las personas que pueden vivir dignamente de su trabajo poder irse alguna vez de vacaciones con sus hijos poder ir al cine un día tener unos días de descanso el el poder disfrutar de de de lo que ofrece la sociedad alrededor no entonces claro por eso digo que estos son personas que de hecho están en en en el borde de la exclusión son invisibles entonces como no las vemos pues entonces la sociedad no se preocupa mucho por ellas porque no están ahí echándonos encara permanentemente que algo no está funcionando bien pero están ahí y tenemos que ser conscientes de eso entonces bueno yo creo que cualquier medida que sirva para mejorar la vida de estas personas pues es bienvenida no peluquero menús

Voz 1995 15:20 era Tica la Universidad de Alicante de de Economía esto con el tiempo sostenible socialmente no si económicamente claro para Amazon pero socialmente sostenible en el tiempo eso hacían

Voz 2 15:34 este no es sostenible y ya le digo antes que que en muchos sitios se preguntan cómo no hay una revolución social en este país yo creo que la razón bueno horas a la razón es la la mencionado antes es la cobertura familiar por ejemplo una cosa que ha pasado durante la crisis muchísimo es que muchas familias han vivido de las de las pensiones de los abuelos estas familias que perdieron sus empleos que perdieron sus casas

Voz 1995 15:56 el operador Carmen perdón Carmen probablemente lo siento no vayamos a tener pensiones no de la fórmula de que van a vivirlos nuestros nietos si nosotros hemos vivido de la pensión de la bueno vale

Voz 2 16:08 qué van a vivir los nuestros y que no está nada claro por eso es como es como preguntarnos qué va a pasar con el planeta no se ha son preguntas de la misma índole como no hagamos algo hoy para predecir para prever un poco los más es del futuro lo vamos a tener fatal vamos a tener el fatal porque efectivamente hay un problema con las pensiones que se podría solucionar si hubiera más trabajadores trabajando cotizando contribuyendo al al a al al pago de las pensiones digamos de manera razonable pero claro sino si no hay trabajo sin no es tan precario y los salarios son como son pues es muy difícil es muy difícil que haya impuestos que se generan a partir de esos trabajadores sin embargo antes hemos visto que sí que están cotizando estos trabajadores sea no son los que están invadiendo del todo sea yo creo que una cosa que es importante más que por ejemplo las medidas de escuchar estas cosas que están poniendo últimamente para intentar levantar parte de la economía sumergida yo creo que falta más inspección de

Voz 8 17:10 abajo en serio en las empresas

Voz 1995 17:14 sí yo os pregunto por el futuro

Voz 4 17:17 yo lo veo no él no el futuro inmediato porque bueno me imagino que seguiré sobreviviendo pero que en algún momento mejore un poco mi mi situación pero yo pienso en jubilarme hay es que me me pongo de los nervios me pongo histérica porque no no entre que con lo que cotizado autónomo la pensión que me quedaría sería de risa y que no va a hacer menciones para nadie yo me veo trabajando toda mi vida

Voz 5 17:50 no yo es que directamente no piensa en el futuro

Voz 1995 17:55 de lo que te obliga a pensar en eso porque el futuro es un abismo oscuro donde bueno pues ya veremos cuando llegue el momento ya cruzaremos ese puente bueno pues esta es la realidad ponemos muchas hablamos de la manifestación ayer de las cuidaros jamás uno de los eslóganes Carmen a mí me llegó al alma decía nosotros no guardamos niños en el fondo piensa que es lo más preciado para muchas familias dejar Suiza donde vas a una maestra que cobra ochocientos ella misma no es capaz de sostener a su familia ya está cuidando de la tuya en fila como estamos haciendo rematadamente mal Carmen Herrero catedrática de Economía de la Universidad Alicante muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana

Voz 2 18:32 muchas gracias a vosotros sonido todos los hoteles

Voz 1995 18:34 cuando oí el futuro ya verás no sé cómo pero no sé cómo eh pero tendrá color María mañana años treinta y treinta no parece que vaya muy bien como sea este verano te puedas permitir bajar a Cádiz y ojalá ojalá ojalá te puedes ir de vacaciones no no es un lujo lo decía esto es catedrático el diríamos pensar en eso que seguimos

Voz 1995 19:10 tenemos unos minutos no demasiados pero debemos terminar esta hora hablando esto habrán las consecuencias se trabajos precarios como los que acabamos de de conocer eso se aprecia bien por ejemplo en la vivienda está directamente relacionado el alquiler medio de una vivienda por ejemplo en Barcelona según la Cámara de propiedad urbana en esa localidad de novecientos cincuenta euros al mes por término medio un precio que ha alentado la cría de la creación de alternativas habitacionales por llamarlos de alguna manera tan polémicas como los llamados pisos colmena

Voz 7 19:41 estoy la web Weiss a la carrera es que hace unos fantásticos reportajes y documentales

Voz 1995 19:47 ha publicado un vídeo reportaje sobre ese tipo de negocios al calor de la desesperación que no viene de la alegría y la felicidad de alguien que quiere seguir un peso así Alba carreras muy buenos días

Voz 0096 19:59 qué tal Alba encantado de saludarte como

Voz 1995 20:02 como es un piso colmena qué entendemos por un piso colmena

Voz 0096 20:05 pues sí pisos compartidos por unas veinte personas con habitáculos de menos de tres metros cuadrados estas muy poco porque os tenéis que imaginar como una especie de hecho hay gente viviendo ahí gente con trabajo con condiciones precarias y que no tienen suficiente capacidad económica para pagar pues quinientos seiscientos euros que vale ahora una habitación en sitios como Madrid o Barcelona

Voz 1995 20:30 pero hablar de una habitación de tres metros cuadrados

Voz 0096 20:34 exacto si no te puedes levantar para ponerse el pijama desde acertada estuve rodilla tocas al techo con las manos no llegas a las paredes es preciso no puedes ver totalmente tus manos son auténticos dichos y hay gente que está que está viviendo ahí hemos documental explicando por qué pasa esto y quién hay detrás de todo esto un documental que ha sido tal y que ya ahora mismo más de medio millón

Voz 5 21:02 de personas han visto a través de Youtube

Voz 0096 21:05 en menos de una semana

Voz 5 21:07 imaginar

Voz 1995 21:09 que no no lo es precisamente por las buenas condiciones esa vitalidad Alba tuvo la oportunidad de entrevistar a en el reportaje de Marco Oliver que es el creador de la empresa en la que pues con la que impulsa ese tipo de de colmenas parece una broma pero no lo es vamos a escuchar en qué términos cuestionaba Alba el el alto número de personas que pueden llegar a vivir en esas estancias

Voz 10 21:29 según cálculos aproximadamente de diez metros cuadrados una persona por lo tanto en unas doscientas hasta veinte en casa zonas estos mucho eh no es tanto cuando las pues bien puestas lo están todos bien puestos no es que no se notan

Voz 1995 21:46 Alba aparte de indignante esto es legal

Voz 0096 21:50 pues no es declarado ilegal por ayuntamientos como como el de Barcelona Valdesquí talento Llobregat donde ya han dicho las autoridades que se encuentran a Colmenar La Habana cerrar de todas formas estas personas están encontrando como una especie de vacío legal o con el tema de de tardar tanto el poder cerrar una colmena hasta que la detectan pues cuando al cerrarla no que pasaba unos meses pues van variando sus sitios y esto es lo que hace que que prosperen las colmenas y que sigan existiendo en sitios como Sevilla ahora mismo o Baleares

Voz 1995 22:25 cuánto cuesta vivir en una colmena

Voz 0096 22:27 pues depende de os ha hay las colmenas más pequeñas que son las de tres metros cuadrados que es como un hito el cementerio esas costarían como no ciento cincuenta o doscientos euros luego hay otro tipo de colmena que son espaciadas pero menos de cinco metros cuadrados que es lo mínimo que se considera para que una habitación sea considerada digna de hecho lo curioso del caso es que esta esta iniciativa ha actuado como una especie de globo sonda según el sindicato va tener ya Barcelona por ejemplo está convencida que es de de todo esto de los pisos colmena respondería necesidades de fondos buitre garantes por propietarios de expandirse negocio que ahora ya están a punto de agotar la vía de comprar pisos a bajo precio a los bancos diez y necesita lanzar esto como noticia boom como globos sonda para luego cambiar la legislación y que se permitan hacer habitaciones menores

Voz 1995 23:24 claro que ya no es un tema de sentido común no de legalidad se aquí lo que va a haber que cambiará es el diccionario porque llamar habitación a un nicho de tres metros cuadrados de vamos a tener que buscar pues otras palabras hablaré porque no podemos llamar habitación o un piso algo de diámetro cuadra no se puede llamar es vamos a escuchar

Voz 0096 23:42 eso hay que hay gente que se aprovecha no de de esto de lo que está pasando con los alquileres de de la gente que está buscando visos habitaciones idea que mono surgen este tipo de iniciativas

Voz 1995 23:55 la desesperación pero no no es nosotros motor que él de la desesperación el que te puede llevar ahí vamos a escuchar como el lidiador de estas colmenas contesta por ejemplo una pregunta Sánchez Diego para cocinar porque en la casa de uno se podrá cocinas bueno pues esto decía

Voz 10 24:10 tiene lavabos evidentemente zona de televisión zona de comedor luego hay una cocina amplia sin fogones porque cocinar para veinte personas son son caos pero entonces cómo comen puede hacer un mobiliario en un bar comer caliente cocinado todo normal y luego a la noche pueden hacerse precocinados como todos comemos pizza o lo que sea o

Voz 8 24:30 pero muy sano no es nada pero tu situación uno

Voz 3 24:33 ya estas son

Voz 1995 24:37 Alba es que claro ya con la frase cierre de tu situación no debería de estar sano

Voz 0096 24:42 es que mucha gente se pregunta si esa eran ripio de tanto los sondeos y eso era real y eso me harté en contestará a la gente que que que es un documental que no son comentarios y que esta situación se está dando ir de eso pues hay que mostrarlo no hay que ponerlo en evidencia porque esto no es normal

Voz 1995 25:03 pues lo único vamos a hacer es estar aquí a que lo denuncia si alguien ve algún tipo de este tipo de pisos me preocupa a mí lo que cuenta Alba quizá esto sea un globo sonda para que esas grandes compañías Si esto es lo peor que el alguna solución intermedia que nos parecerá buena claro si esto es el Si esto es lo que tenemos por delante cualquier cosa que sea de ser debajo de cuatro metros ya te va aparecer Alba carreras muy sea muchas gracias muy buen trabajo y felicidades de verdad es fantástico saber que hay gente que por más que éste el mal ahí fuera hay periodistas que hacen se encargan de denunciarlo Balboa gracias

Voz 5 25:35 gracias a vosotros magma placer si tiene la oportunidad

Voz 1995 25:37 había en el documental sea lo vas a acabar quitando porque es indignante indignante pero sí tiene una oportunidad donde hemos llegado del documental

