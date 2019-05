Gonzalo Miró: "Mi madre, Pilar Miró, nunca llegó a entender que en plena democracia no pudiera contar una historia probada"

Voz 1995 00:00 a comienzos del siglo pasado nuestro país fue escenario de una historia que no por documentada resulta más sencilla de los pastores León Sánchez Gregorio alero confesaron bajo tortura y el asesinato de un tercero José María Grimalt FEP cumplieron doce años y medio de condena meses después de salir de prisión bajo el estigma de ser asesinos confesos el muerto el cepa apareció sano y salvo en un pueblo vecino dos hombres inocentes sometidos a tortura confesaron entonces suprimen que no habían cometido el único crimen del caso cometió la Guardia Civil dentro de la voz es uno de los más graves errores judiciales en la historia de nuestro país llamado caso Grimaldi o que lo más probable es que usted lo recuerde como El crimen de Cuenca

Voz 2 00:50 comprarlas ridículas estoy horroroso crimen de ostra de la Vega un pastor asesinado por sus dos compañeros a pocas leguas de aquí ocurrió el trágico suceso vamos Tom Flavia al pobre ciego o las coplas de es horroroso

Voz 1995 01:08 la historia de este asesinato que nunca existió hoy de las torturas sufridas por las acusados que sí existieron fue contra Pilar Miró en una película que muy a su pesar fue protagonista de una intensa polémica en los primeros años de la transición sigue siendo a día de hoy la única película secuestrada de nuestra democracia este viernes llega a los cines un documental que cuenta todas las historias de crimen de Cuenca la Historia real la historia de ficción Illa de la injusta persecución la subdirectora se titula regresan cepa

Voz 3 01:40 auto XXXIII barra ochenta en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecientos

Voz 1995 01:44 los ochenta se decreta el secreto

Voz 3 01:47 lo de la película cinematográfica El crimen de Cuenca

Voz 4 01:49 cómo pudo ser que alguien sabe aceite base de un crimen que no cometió Si no es santo

Voz 1995 01:56 estupendo hijo de Pilar Miró muy buenos días muy buenos días Guillermo Montesinos actor uno de los protagonistas de la película El crimen de Cuenca muy buenos días Guillermo buenos días de ahí las veces que ya hemos contado da igual las doce que ya hemos escuchado esta historia sigue siendo realmente difícil de creer que esto haya pasado no tanto el caso de de Grimaldi que puedes incluso entender el contexto donde ocurre sino lo que después pasa con la persecución de la de la película Gozalo cuesta creer

Voz 4 02:26 sí bueno primero ambas cosas lo que pasa es que uno comienza una una ocurre a primeros decirlo y otra se supone que una democracia recién estrenada yo creo que fue lo más sorprendente el caso habrá te contara Guillermo que me imagino ya el equipo de la película en su momento sabían que algo se estaría cociendo pero no creo que nunca llegasen a ser conscientes de que pudiese ser algo tan grave como lo que terminó siendo afortunadamente de todas formas luego es curioso porque lo que pretendía la censura en aquel momento duda censura

Voz 1995 03:04 que ya no lo gracioso pero consiguió que fuese

Voz 4 03:07 todo lo contrario es una auto promoción de la película que género unas ganas por parte del público que yo creo que no contaban nadie ni siquiera el propio Alfredo Mata

Voz 1995 03:19 yermo interpreta sudor yo creo que escenas de la película que están todavía la memoria todavía haya visto Guillermo interpreta al ZEPA el pastor supuestamente asesinado que aparece vivo una década después ahora en el documental por cierto Guillermo regresa ese hilo conductor donde vemos a Guillermo que regresa a la escena del crimen

Voz 5 03:38 soy Guillermo Montesinos actor en el crimen de Cuenca de Pilar Miró en carné a José María Grimalt dos el cepa personaje real Pastor que fue dado por asesinado en mil novecientos Jordi

Voz 1995 03:50 no sabes que la norma número uno es nunca volver a la escena del crimen

Voz 6 03:54 pues fue una maravilla fue emocionante disimuló poder rodar ahí las mismas localizaciones donde rodábamos vimos en la película porque es que hay sitios que están exactamente igual arbolitos que estaban en una medida cuando rodamos la película llevará volveré a treinta años la árbol lazo tremendo dirás Se las casas y tal el mismo cementerio donde se rodó la película que se es un solo al cito que sea levantado trató ayer de vegetación bueno fue muy emocionante encontrarme con todas las personas que me encontré que habían participado en la película ese recibimiento y ese agradecimiento que tiene en la gente de allí ya que se hizo la película les pareció maravilloso había gente a lo mejor en Cuenca que no les parecía bien pero hay gente que quería reivindicar ese hecho no esa injusticia que pasó y aún sigue y con este documental pues también cómodo defendiendo mucho que les pareció hemos en Belmonte principios un pase en Belmonte que fue emocionante disimula

Voz 1995 04:53 en el pueblo el pueblo así si vino muchísima gente documental en la lo dirige Víctor Matellán se estrena el viernes recuerden que el viernes es de nuestro documental con una historia son dos historias di dos historias que van saltando de la ficción a la realidad porque Pilar Miro estuvo procesado el año mil novecientos ochenta estuvo a punto de tener un juicio militar

Voz 4 05:15 sí sí yo creo que ya era una víctima perfecta de los de los que aún se mantenían en el poder y pensaban que podían todavía controlar que le podía llegar a la gente que no y en ella además de ser la directora de la película ha de tener la valentía de afrontar un proyecto como éste me Guillermo además lo sabe bien que que incluso teniendo en cuenta que quería hablar de una historia de tortura de amistad pero también de de la tortura que habían sufrido estos es estos dos personajes lo que lo que ella le dio fue la valentía y el carácter suficiente como para mostrar todas esas esas escenas que precisamente fueron las que los militares pretendía pretendieron secuestrar en su momento dicho esto lo que yo creo que no hay nunca llegó a entender mi madre es cómo era posible que en plena democracia no se pudiese contar una historia que estaba aprobada y que está basada en hechos reales sólo había que contar algo que había ocurrido en este país y que se prohibiese mostrar al público o que ella pudiese ser procesada militarmente por hacer una película era algo que escapaba a su comprensión

Voz 1995 06:31 este viernes estrena reza el son interesantísimo documental sobre todos los sucesos difícilmente explicables que rodearon al crimen de Cuenca tanto al crimen como la película

Voz 8 06:44 con Toni Garrido

Voz 1995 06:48 les de la década de los setenta la directora Pilar Miró dirigió el crimen de Cuenca

Voz 7 06:52 la historia está basada en una historia real el caso de los Grimaldi

Voz 9 06:57 Cuenca a principio de siglo sucedieron los hechos cuya tremenda realidad supera cualquier ficción El crimen de Cuenca una película dirigida

Voz 1995 07:07 treinta años después un documental titulado regresa la cepa cuenta cómo esa película que escondía una denuncia sobre el abuso de poder acabó siendo víctima del poder convertida en la única película prohibida en nuestra democracia

Voz 10 07:20 ha sido la película prohibida porque esto ya es un daño irreparable

Voz 11 07:27 ya ya prohibido así

Voz 1995 07:28 es porque tenía algo que molesta el documental se estrena este viernes y estamos hablando con Gonzalo Miró y con Guillermo Montesinos buenos días no le llamo en algunos cuando estéis haciendo la película durante el rodaje sois conscientes de que el tema es un tema muy delicado de los posibles problemas judiciales le dedicas enfrenta

Voz 6 07:47 yo quiero reencontrarme a mi infancia juventud cuando iba por España de excursión o de campamentos y tal no sé que que encontraba los chavales desde Barcelona agarraron donde de Sevilla ver qué gracioso todo desde Cuenca a tierra el crimen eso era un mazazo para todos los chavales o la gente que la de Cuenca de vergüenza decir que desde Cuenca pero eso como toda España ignoramos realmente lo que había pasado yo pensaba que había pasado La matanza de Texas en Cuenca yo qué sé porque la tierra del crimen era una sensación terrible entonces yo no me tiro realmente hasta que Pilar Miró que es una directora de cine que iba al teatro y teatro y me llamó parar la película me pasó toda la documentación tras ser recortes expresa eh ahí metido realmente lo que ha pasado entonces cuando su porque la película realmente yo era consciente de que era un tema que a nivel popular era muy importante irá muy importante sobre todo contar esa realidad saber de ahí reivindicar a los conquenses ya Cuenca hay que España de lo que había pasado realmente no

Voz 1995 08:44 capricho es me parecía importante pero

Voz 6 08:47 pero no pensaba yo que los militares iban a tomar cartas en el asunto

Voz 1995 08:52 porque finalmente se estrena en la Berlinale

Voz 6 08:55 sí hombre claro estuve afortunado me me llevaron tal fuimos ahí Cervino Alfredo Matas Pilar estuvimos allí en Berlín y allí pues tuvo una aceptación tremenda pero allí hace comentaba el secuestro la Guardia Civil nos llaman en la Guardia Civil en la productora todas las copias entonces es posible mente nos iban a algún premio en los podíamos llevar no trató Cervino cómo va a mí como a Pilar algún pero que hubo presiones para que era un os premiarán porque claro podría resultar muy fuerte que la película premiada en el festival más importante del mundo resulta que le acababan de secuestrarle en España once claro pues

Voz 1995 09:29 Nos premiaron pero pero contexto Guillermo año mil novecientos treinta y nueve que es cuando se rueda la película Un año en el que el tema de las supuestas torturas digo supuesta porque ponen puesto no no creo que esté demostraron de las torturas de la Guardia Civil de momento en ese caso

Voz 4 09:47 han probado el crimen de Cuenca pero en aquel momento

Voz 1995 09:50 en el año setenta y nueve el tema de la tortura volvía a estar encima de la mesa habían contexto en el País Vasco que sale la sensibilidad entonces del momento época el asunto alcanzó al Congreso de los Diputados vamos a escuchar como en el Congreso de los Diputados tiene una sesión plenaria en mayo de mil novecientos ochenta Alfonso Guerra entonces en la oposición decía esto

Voz 11 10:16 al Grupo Socialista me resulta absolutamente increíble que se pueda suspender la exhibición de una película por narrar las causas de un error judicial por unos hechos que por muy duros que parezcan a todos ocurrieron realmente consta históricamente que ocurrieron resulta más increíble toda Abadía que era narración de estos hechos de los sin Torres los interrogatorios que forman parte de ellos se puedan considerar Constitución

Voz 1995 10:47 Alfonso Guerra en esa sesión plenaria atentos a se dirigió además esas palabras se dirigían al ministro de Cultura entonces Ricardo La Cierva UCD que protagonizó en ese momento de una de las primeras polémicas parlamentarias de la democracia de esta declaración el sonido por cercanas les resulta familiar

Voz 11 11:04 me ha decepcionado profundamente como jurista silencio del fundador hasta el punto de que después de su intervención yo estoy empezando a pensar que la Constitución si hiciéramos caso a ella por supuesto pero lo hacemos

Voz 12 11:22 por favor ochenta cuentas de la película Congreso servido que estamos escuchando de fondo es perece mucho pues sí

Voz 1995 11:30 esto es lo que ocurría en años y años y años después el motivo de la persecución de la peli de la película sigue siendo algo inexplicable para una sociedad que pretende ser democrática Gonzalo

Voz 4 11:45 yo creo que una de las cosas que llenó más de orgullo tanto a mi madre como al equipo de la película es que yo creo que consiguió uno de los objetivos que puede tener cualquier artista o cualquier creador cuando inicia un proyecto y es conseguir cambiar las cosas y esta película también las cosas consiguió cambiar la ley y lo consiguió que evolución nace un poquito más la democracia en este país yo creo que eso más allá de la preocupación que sufrió tanto

Voz 13 12:13 como Mi madre como el resto

Voz 4 12:16 el equipo de la película terminó de compensar con el paso del tiempo echando la vista atrás gracias a lo que habían conseguido

Voz 1995 12:25 si usted ha visto esgrimen de Cuenca es posible que no haya podido olvidar escenas como ésta

Voz 14 12:35 de hecho este estaba robando

Voz 1995 12:39 bajo tortura León Sánchez Gascón y Gregorio Valero Contreras llegaron a confesar un crimen inexistente su supuesta víctima les recuerdo que aparecería unos años después

Voz 7 12:48 así lo reflejaba la película

Voz 15 12:53 sí me fui a todos

Voz 1995 13:01 llevamos y protagonista esta escena allí has vuelto otra vez a ese entorno Marisol Carnicero que era la jefa de producción de la película recuerda así ese momento dentro

Voz 16 13:12 en la secuencia final para mí lo que fue fue el descubrimiento de Guillermo Montesinos aquello fue es pero bueno esto es maravilloso es muy pocas veces en el en el cine después de rodar una secuencia se aplaude en aquella aplaudimos

Voz 6 13:26 sí sí fue tremendo tremendo la emoción y además me corroboró que yo cuando iba a hacer la película Pilar me dio toda la información sobre el cepa me dijo que fuese a ver el árbol de los zuecos una maravillosa película que ya la había visto yo precisamente porque me dijo prepararlo y tal y cuando llegué para rodar me dijo bueno como porque este personaje andaba de forma peculiar pero bueno te moviese Premio Nobel para intuir cómo puedo andar uno de uno cincuenta y pico Iker bueno yo me cree una forma pero fue maravilloso que al terminar estas secuencias se me acercaron dos viejecita inmediato pero ni igualito usted ha andado igualito que andaba sepa igualito porque nosotras lo vimos que éramos niñas entonces eso Valcke dijo Barber pensé el trabajo vale la pena yo estaba muy bien hecho no ha sido voy de esta Vuelta muy emocionante hemos hecho el mismo recorrido pero en vez de ser con insultos y tal como se refleja en la película como fue ahí fue un cambio tremendo porque todo la algarabía de los niños que estaban rodeando me iban con alegría y yo diciendo soy yo estoy vivo esto es que bueno hay terminamos en el documental abrazando a un nieto de unos de los de los de los cinco

Voz 7 14:40 que no sea muy emocionante

Voz 17 14:44 dicen que con el tiempo todas las heridas se curan no ver estas escenas de tortura son tan impactantes que han pasado los años estamos acostumbrados a ver cosas mucho más violentas en las pantallas pero aún así tiene un impacto extra extraordinario lealmente no yo creo que son una películas además que se puede ver hoy en día perfectamente de nuevo tiene toda la actualidad porque esas cosas siguen pasando pasan en España es lo que está pasando no es una cosa sobre de España esa cosa pueden pasar en cualquier país mientras estamos aquí hablando es curioso

Voz 4 15:15 eso no se llegó a rodar una secuencia de tortura que no se incluyó en el metraje final de la película por porque entre mi madre Alfredo Matas consideraron que no iba a resultar creíble hasta ese punto llegaba

Voz 13 15:34 es una una tortura que que estaba hablando

Voz 17 15:36 metal que está documentada estaba aprobada no se incluyó no

Voz 4 15:40 metraje final que es decir que que que incluso hoy viéndolo hay hay secuencias que ya en ese momento se podía interpretar que era difícil de creer hasta ese punto llegaba a mí lo que me sí me parece importante es que lo que ha conseguido Víctor Matellán con este documental es entender a mí me parece un vehículo perfecto para entender cómo se pasó en este país de una dictadura a una democracia y todas las carencias que que por la manera en la que muere Franco probablemente quedaron pendientes y que incluso algunas hoy no siguen salpicando

Voz 1995 16:17 demasiadas lo explica

Voz 4 16:20 el PP bueno lo explica lo explica muy bien en el en el documental Ice que es que había cierto había miedo había miedo había un miedo latente había los fascistas seguían en los mismos lugares en los que los había dejado Fran

Voz 1995 16:33 cuando llegaron los las tarjetas de visita pero no correcto mismo sitio déjame déjame una cosa Guillermo porque tenemos papeles estrena en el año ochenta y uno tiene una recaudación superior a la de En busca del arca perdida que era la gran película de Indiana Jones esto es lo que decía Pilar Miró defendiendo el valor de la Historia

Voz 18 16:51 si la película no hubiera sido nada más que el producto de de un de un escándalo en un momento determinado no no hubiera sido suficiente si la película no tuviera nada más dentro tiene los valores suficientes la historia como para que a la gente le interese creo que ha sido se

Voz 1995 17:10 Pilar Miró fue procesada por injurias y calumnias a la Guardia Civil estuvo muy cerca de enfrentarse a un consejo de guerra si lo contaba ahí

Voz 19 17:18 tener un proceso militar por hacer una película es algo que resulta tan incomprensible irracional es muy difícil de encajar

Voz 20 17:29 eh tú lo estoy con tu padre alguna todo lo que estaba

Voz 4 17:36 bueno yo cuando nace co es diez días antes del golpe de estado de Tejero hay el mismo año en el que se consigue al final estrenar la película email ido dando cuenta de la importancia que ha tenido ese rodaje El crimen de Cuenca para de cine español de este país más con el tiempo que que en aquellos primeros años ten en cuenta yo la vi la primera vez a lo mejor con trece catorce años obviamente no fui capaz de digerir todas las escenas de tortura en ese momento con mi madre falleció cuando yo tenía dieciséis años tampoco te creas que hable de lo que significaba la peli para este país en ese momento porque yo tampoco era consciente con ensalada

Voz 1995 18:16 pero qué mujer Guillermo que valentía al proceso más complejo el que un artista se puede se puede enfrentar en este país y lo hizo con una dignidad fíjate vamos a escuchar a ella hablando de valentía

Voz 21 18:29 en el momento de decir aquí estoy yo no hay quien me pare y eso sólo puede hacerlo con una cámara sólo puede hacer rodando ya ahí no no tengo ningún miedo no tengo inseguridad no tengo tengo exceso de valor yo creo

Voz 7 18:44 SER por supuesto pero estaba

Voz 6 18:48 claro que que los que querían meter la prisión militar y todas estas cosas de enjuiciar la editar iban a ella porque el mismo productor a los interrogatorios dijo que yo soy el dueño de la película yo soy el que encargo a esta señorita para que me para que dijera sí pero soy yo al que tienen que enjuiciará a mí yo soy el responsable Aaron dijeron que no que es lo que querían era irá por ella ella por ser mujer por ser de izquierdas por hacer una película que no es que dañarse que contaba una realidad pero que ellos no podían soportar la no pero bueno que los poderes fácticos estaban ahí ya te digo que es de de las denuncias y tal aún seguían estando el aguilucho de de cuando Franco o sea que que estaban ahí aún las cosas ahí latentes no de alguna manera en aquellos momentos yo quiero contar una cosa yo viendo el mentales cuando he sentido miedo porque entonces lo que queríamos era una frustración tremenda que semana tras semana y no se veía la película de un trabajo que habías hecho que querías que Sevilla y casi pasaron dos años es sentido miedo ahora al ver el documental belleza maravillosamente hecho es cuando decidido un miedo como retroactivos decirlo vaya meneo que estábamos metidos y lo que nos podía haber pasado bueno estaba claro que sí

Voz 1995 20:00 hay que recordar que en mitad de todo eso en mitad de ese proceso con los militares

Voz 6 20:04 ya ya no es que estaba clarísimo aunque esa noche decíamos bueno y los de Cultura vamos al Bernabéu los obreros lo hablar metropolitano eso eso estaba claro que hacíamos que hasta que no salió del Rey por la tele bueno estábamos más que acojonado porque Pilar su puesto que a ella personalmente iban a ella pero que claro que todos estábamos metidos ya en la calle en veinte muchas cosas si y los que estábamos en la película Idol fascistas iban por la calle con las pipas

Voz 4 20:31 estamos hablando de una película que sólo la veía gente en pases clandestinos en casas de amigos se producían reuniones de gente del mundo de cine que que podían ver películas con copias piratas

Voz 6 20:42 lo hicieron a veces muy contradictoria sea la Guardia Civil secuestra una película pero la prensa española semana tras semana saca motivos de la película con fotos de la película una publicidad tremenda ya eso no lo secuestrado osea que no pasa nada y luego había algunas copias que no las pudieron pillar la cual es despedir a gente en sus casas

Voz 4 21:02 la que fue la Berlinale por ejemplo

Voz 1995 21:05 entonces esto se estrenó la bueno el documental sirve para reivindicar se a una mujer fundamental en la historia de la cultura de este país que se llaman Pilar Miró con ese exceso de valor con esa fuerza contribuyó decisivamente a la historia de nuestra cultura visual con mayúsculas pero también a la defensa de las mujeres poner realmente empezó todavía no hemos terminado Llanos vale poner las mujeres en este país en su sitio así que por muchos motivos viernes es una buena idea ir a ver el regreso de cepa señaló el pasado viernes es maravilloso documental que cuenta dos injusticias no Guillermo un placer de verdad mucho gusto así era o no

Voz 6 21:44 pero para mí para mí yo creo que es un documental absolutamente necesario didáctica mente porque informa tiene un ritmo maravilloso emociona cuenta otra barbaridad cometida en esa democracia incipiente no Gonzalo

Voz 4 22:00 con placer amigo muchísimas gracias fíjate mucho vimos pronto un abrazo gracias