100 Yardas - Érase una vez en América (Programa 164)

Voz 1025 00:00 bien ya fútbol americano qué tal estáis bienvenidos a cien yardas bienvenidos al mundo del fútbol americano de la NFL la semana más esta eh generada con mucha magia primera porque recuperó prácticamente al equipo médico habitual que eso siempre es un gustazo y un lujazo tengo

Voz 2 00:48 yo a todo el mundo Andrea el rookie

Voz 1025 00:50 a Iker abrazos presento la segunda porque estamos hoy a caballo entre Miami Indianápolis en un fin de semana especial en en Estados Unidos porque sabes que este fin de semana es memoria Hodei es un fin de semana muy sentido para los norteamericanos que recuerdan a todos los caídos durante las guerras en las que han estado involucrados en en todos estos años que son muchas por cierto también está haciendo especial para mí en lo personal por por la charla es que podido tener con los periodistas norteamericanos que siguen habitualmente a los dos fins ella me han dado Mi yo diría dosis de realidad que me han dicho que este año ganar tres o cuatro partidos es un éxito pero que se va a reconstruir el equipo desde el draft fría los agentes libres pero de de bajo coste de barato pitos va vamos a ver vamos a ver la la la realidad de eso y el otro shock de realidades que claro que estoy en India va camino de Indianápolis en donde el el equipo es como una pasada no lo siguiente van sobrados por todos lados así qué vamos a ir con un montón de cosas que han pasado estos días íbamos a ir salvando al equipo médico habitual hoy mi mano derecha por cierto la tecnología no hicieran una mala pasada es Iker que le tengo en San Sebastián Iker qué tal estas vamos a tu mano derecha Barbal que conecte viene el cable porque no aquí estoy preparado para cualquier cosa pero claro que sí Barcelona Louis Jones qué tal estás Luis buenos días

Voz 3 02:28 de coña pues ya podemos decir de nuevo el los días eh ya pueblo este año va a tener un apellido que ya sí sí lógico pero de nuevo campo ya ya podemos ya ya está ya es otra cosa sea que bien bien ellos vuelve a tope es que bien sí

Voz 1025 02:48 eso sí vuelve a tope pero ya veremos diques estas estás

Voz 0422 02:53 George H

Voz 1025 02:56 tú también ve S'Agaró Polo ya saliéndose por las orejas au todavía no creo que tengamos que tirar los cohetes al aire querido Andrea

Voz 4 03:04 tampoco tampoco he dicho eso

Voz 0453 03:06 a ver yo creo que hay que en echar hay que dejar que pasen las cosas no lo sé francamente no lo sé hay que estar contento de que haya vuelto

Voz 3 03:16 pero vaya poco a poco

Voz 1025 03:18 bueno tenemos también al rookie a Rubén hola Rubén qué tal estás bienvenidas bien yardas hola

Voz 0453 03:24 qué tal

Voz 1025 03:25 muy bien pues aquí estamos toda la familia cuando ya veis que entrada que he hecho más triunfal tres o cuatro victorias para los dos sí sí yo también yo espero que eso sea ni me no sé yo creo que

Voz 3 03:40 ah no solo

Voz 1025 03:43 no lo sé pero es sólo un detalle muy curioso no tienen claro que no sea Fitch Magic quién empieza en la temporada

Voz 2 03:51 luego le dio la oportunidad a Robson pero pero me

Voz 1025 03:57 me parece muy curioso todo el proceso que está viviendo Miami la verdad para vivirlo

Voz 4 04:01 pues no sé porque me huele un poco para animar también un poco dosis de realidad me parece que es buena la dosis de realidad pero bueno poquito también esos complots no de ciudad con prensa y todo pues oye pues vamos a prepararnos sabemos que tenemos que hacer un periodo de transición vamos a prepararnos un poco esas mentes a la negativa no poquito no a veces esos complots existen

Voz 0422 04:25 quienes conocen nada porque nadie el el equipo también entiendo que rebaje las expectativas si tanto

Voz 0453 04:32 las expectativa al alza puso más justificables sé si es acertar con un equipo que se refuerza ahí tiene buena pinta de decir bueno ese equipo Gartner hacer una buena temporada a pesar de que los los dos ganan tres partidos así que no no a lo mejor ganan dos bueno quiero decir

Voz 0422 05:04 pero desde entonces siempre impredecible pero quería no creo que

Voz 0453 05:10 hay gente salir a decir que es un equipo como para allanar tres nada más

Voz 0422 05:13 claro cuando he dicho lo quiero decir que en nada

Voz 0453 05:16 bueno prever no que de repente un equipo de parece favorito es hacer una una temporada es una castaña y otro que parece que no tiene ni ni ni fu ni fa il

Voz 3 05:25 eso eso pues Andrea el coche el año pasado por eso sí sí

Voz 0453 05:33 dos de no veo ninguna tragedia en Miami San Javier ya estructurado

Voz 0422 05:39 sí que bueno si la

Voz 5 05:42 si sucede es que yo creo que por primera vez ellos son auto conscientes de que no salen a eso es lo intenta

Voz 3 05:47 en tal y creo que eso es bueno eso es lo que intentan ventajoso

Voz 5 05:50 ahora sólo falta que entre el rookie

Voz 1025 05:52 y Rubén y me cuando realmente Ziganda nudo ya no no no Miami está

Voz 6 06:00 para lo que está y lo han dejado muy claro Brian Flores la hago yo creo que en una primer un equipo y a ver crecer poquito a poco tener una identidad propia que es importante para el equipo NFL todo lo que sea bienvenido bien pero vamos que es la gente no puede esperando que Miami vaya a ser un equipo no sé ni muy malo Lin y muy bueno yo creo que ellos van a tener identidad lo que lo más importante para ellos que sean capaces de competir a partir de ahí pues todo lo que consiga mejor para es os eso sí yo iría con lo del tema

Voz 1025 06:34 a ellos van eh van van a esos Rubén lo único que no saben si si empezará el primer partido el es la única duda que hay a día de hoy falta Un mundo para sí

Voz 0422 06:45 bueno yo empezaría con un titular seguro

Voz 3 06:48 yo también no mira qué bien que así se lo hemos hecho mal

Voz 0422 06:52 no vamos vienen de pero me explico aquí hay gente que ni siquiera es tema de debate usar es el futuro

Voz 0453 07:03 lo difícil que es el puente de momento no esto hasta aquí estamos hoy aquí no hay discusión

Voz 0422 07:09 sí

Voz 0453 07:09 es tan claro como que que que adolecen pues es como si hubiesen cogido un coche la que en primera ronda pasando va a ser uno que está liada qué tal

Voz 3 07:18 de momento la puesta rellenando eh eh llegan nuevos ambos

Voz 4 07:23 Miami sirvió

Voz 3 07:26 era

Voz 0453 07:26 dicho esto francamente soy yo el que tiene que decidir palos dosis hiciste a la situación les Le Le arroz no le puedo que presiones es decir tengo la la tenga oficinas Patrick que va ir el carnaza a que Fitzpatrick vaya a hacer su trabajo que se vaya asentando el equipo que Ros el Bayern tranquilizando y asentándose dentro del equipo cuando viene un momento que no se a jugar porque es un proyecto a supo a largo plazo que viene de la situación en la que desde donde para mí no lo hizo tan mal el año pasa dado teniendo en cuenta dónde estabas de de lo que estaba rodeado pero advierte

Voz 6 08:04 qué es lo que obliga a que Dios

Voz 0453 08:07 el detenido con los cortas es decir depende de dónde llegas estamos hablando de un equipo que se está reconstruyendo que no tiene grandes ambiciones que no tiene un gran personal alrededor pues en que más que el año pasado El equipo que en la primera ronda luego al año siguiente ya prescinden es Guilad traspasa cerrado otro que a lo mejor a la temporada entras en esta espiral negativa donde todos además hice quema completamente yo francamente pero no porque no quería Ángel Ros en está a la altura simplemente digo yo arrancaría con Fitzpatrick debería lo que hay ahí veía como el base Patrick yo ayer cuando dice cuando llega el momento adecuado apropiado sin ninguna prisa porque no tienen por qué tener prisa nos no existe en este proceso pues oye que entré no lo sé pero que no tienen sal para mí es lo único que es inevitable que se queme la primera jornada pero qué porcentaje es muy alto

Voz 4 09:05 Andrea tengo que decir que me voy a mover un poco hacia tu lado escucha

Voz 3 09:10 sí sí pero las cosas claras ha sido para mí aplastantes

Voz 4 09:13 argumento oí francamente sí sí sí lo veo lo veo lógico Pablo

Voz 0422 09:20 bueno pues vamos no sólo digo yo

Voz 0453 09:23 perdona Sanz no descubro el agua entonces esto lo sabe todo el mundo también pero no sé cual ellos insisto muchas habéis de temas ya sé que el la NFL moderna es diferente a la de antes ya no te puedes permitir mantenernos tantos años en el banquillo pero incluso en épocas relativamente recientes tenemos muchos casos como estar un poquito en el banquillo con paciencia luego cuando salen sea el el el ejemplo máximo es es los rollos no quiere quiero decir que no hay prisa observa cuando tienen veintipocos años sino sale este año más algo sin embargo que sea costumbres de sido eran mil cosas al sistema es que tengo un año más de experiencia y si tiene que estar años me viene pues el año que viene seguramente empezará este año en algún momento no no sé es una primera o la segunda la tercera en la octava pero pero yo no tendría ninguna provisto porque para mí para un cuarto Rage es fundamental tener este momento de de detrás hicieron antes en I a los neones y con esto termino especialmente si no está rodeado por una característica que te protejan por qué una adversario el mismo ejemplo reciente ya no luego tienes armas no es lo mismo cerró tres y tener la defensa que tenía en aquel momento Pittsburgh el tipo de ataques que tenía de aquel momento Pittsburgh que se robos en que lanzan ahí con con con Arizona dice no han hecho grandes número se dice una cosa es que no te lo puedo decir porque aunque sea en dialecto todo es vulgar pero vamos que que que que gracias ya lo sabíamos no

Voz 1025 11:04 no es uno de los debates que hay aquí en marcha y ahora vamos a ir también como os decía cuando otras noticias que están pasando estos últimos días antes es decir una cosa sabes que la NFL se me ha olvidado contárnoslo rendición

Voz 6 11:18 yo

Voz 1025 11:19 está mirando de reojo el lío que tiene montado Mc Donalds en en Estados Unidos porque sabes que tiene una demanda de modo realmente tiene más de veinticinco demanda

Voz 2 11:30 eh por acoso sexual a sus empleadas y Poor por abuso de

Voz 1025 11:36 de poder y sabes que Mc Donalds es uno de los sponsors también de de la Liga o sea que a lo mejor vivimos cambios de de rumbo a lo mejor no pasa nada ya sabes que en los sonidos se va de un lado al otro sea que yo creo

Voz 5 11:51 en la NFL vaya a tener problemas y seleçao de conseguir alguna otra

Voz 4 11:55 sí sí

Voz 1025 11:55 no para buena parte una rápida para cubrir ese jugar para nada para nada a lo que sí que es también al que no le pique otro escándalo más

Voz 0453 12:05 claro que voy a decir de salpica sea Escándalo es un escándalo pero no paran de Fele yo soy muy bien

Voz 1025 12:10 no no pero ya sabes el tema este de apoyar a este tema

Voz 0453 12:15 sí sí esté para él encontrará nuestra hamburguesas

Voz 1025 12:19 no es seguro seguro cero cero preocupación de las cosas que están mirando de reojo para ver que cómo termina esta historia bueno venga and Iker vamos con más cosas pero déjame recordar que estamos en cien yardas cambiamos la página venga

Voz 5 13:36 cambio de cromos que que ha habido en la línea de los va

Voz 1025 13:39 Max a los movimientos que ha habido en los Patriots que yo creo

Voz 5 13:42 que que merecen un un ratito de de echarle un vistazo pero si me permitís yo creo que hay que empezar hoy me parece que es de justicia por la retirada de un jugador que creo que es mucho más que un jugador en en la NFL que Long Chris Lowe s Se retira es más de una década en en la Liga pero si me permitís no es sólo su impacto deportivos un tío que hace dos años dio su sueldo completo su sueldo íntegro para las víctimas de las víctimas de los blancos en Charlotte civil de donde les he nacido emergía línea nacidos sí que el año pasado dio la mitad de su sueldo para proyectos de escolarización en algunos de los retos más pobres Estados Unidos que tiene un proyecto que se llama Grizlov y en África para llevar agua potable a las zonas más demacrada de verdad se va un tipo que si el Walter Payton tiene un sentido en manos de Jagger que por cierto se ha llevado este año me parece que es partidos como como slow iba a mí de verdad me da muchísima pena que se va porque se va uno de los mejores tíos que que ha pasado por esta

Voz 4 14:45 absolutamente vamos Iker no te sumo bueno su Marte no te puedo sumar nada más porque es que es tan grande lo que ha hecho esta persona ahí sencillamente esto esto es lo que uno espera que la NFL F de todo este mundo ensalza vale nosotros ejemplo que no quiero entrar en temas negativos ahí

Voz 5 15:07 fíjate perdóname pero él apoyó todo el movimiento de Pernet el no se arrodilla levantaba el puño en apoyo a esos jugadores eso es un patriota Chrysler

Voz 4 15:16 exacto saque hay que quiero decirte esto son los ejemplos que hacen falta en la NFL no no no no no otros que que constantemente nos van rodeando iban van mermando a todo esto no entonces esto es lo que hay que ensalzar esto es lo que esperas de un deportista de élite que sea ejemplo dentro y fuera

Voz 5 15:33 para el rol model sí sí

Voz 0453 15:35 lo que hay que ser honesto Si consecuentes habrá dos cosas si lo que no es lo que no es correcto hablar de estas también para compensar pero desgraciadamente lo otro lo hay

Voz 0422 15:47 sí sí sí no tampoco el rollo pero pero la verdad lo que lo que debe ser siempre objetivo o sea que

Voz 4 16:03 totalmente de acuerdo de los genes

Voz 0422 16:05 mucha mucha mucha buena gente sí y otros otro

Voz 0453 16:11 gente que no lo están

Voz 4 16:14 es ahí donde el grupo

Voz 2 16:16 bueno cómo lo ves rookie

Voz 6 16:18 sí sí lo todo lo que ha explicado Iker es exactamente lo que lo que ha sido Chris León más allá podemos entrar de que luego como ha sido como jugador que para mí ha sido muy útil que donde ha estado siempre ha ha rendido muy bien mi igual ocasión dos veces campeón de la de la de la Super Bowl no pero como dice Iker el el tema personal creo que engrandece mucho más todo lo que hacía dentro del campo

Voz 5 16:42 sí sí sin ninguna además era el tío era un líder en El vestuario lo es lo es perdón

Voz 1025 16:48 oye dos cosas para que su más más cosas tu Iker dos dos historias que leído esta semana la primera que salir unánime una vez más el quarterback de los Reynders a parar tema de rumores ya reafirmarse que él es el quarterback de los Reynders el que está tope es buen que la Carson Welt está aparentemente totalmente recuperada de de tu lesión son buenas son dos noticias curiosas estas sí

Voz 5 17:17 dobles buenas noticias lo que sumaba Luis al principio del programa con con sus polos días de de siempre y me parece sano y Carson When parece sano eso son todo buenas noticias para la NFL porque queremos que los mejores estén sobre el campo

Voz 4 17:30 evidentemente Peter son la cien por cien que tiene el alta médica si When sí la tiene absolutamente para poder hacer todo sí que lo está limitado hasta julio calculamos más o menos

Voz 3 17:44 pero vaya pero sí sí sí ya va a llegar

Voz 4 17:46 Art está limitado en hacer ciertos entrenamientos con la defensa y todo para evitar cosas pero bueno When Si guanche está ya azul azul

Voz 1025 17:57 alguien más quiere comentar algo estos dos son me voy a tirar a a por su

Voz 6 18:03 no necesitamos ver a a son When sano no un año porque el año que estuvo antes de romperse la rodilla era claro claro candidato al en Vichy y la verdad es que hay muchas ganas de ver todo un año completo sano de de Carson Wells para ver si es capaz de recuperar ese nivel que tuvo en hace dos años o a ver qué pasa con el no pero yo sí que me alegro especialmente caso en es porque a mí personalmente me ha gustado creo que creo que decía con él es un equipo muy muy claro

Voz 5 18:33 Rubén Rubén y además a eso que dices eso sí que no nos quedó un poco con con la miel en los labios no del año que estaba haciendo aunque luego lo remató Falls pero pero sí que parece que Philadelphia tiene lo que hay que tener no lo lo tenemos todos en en nuestra primera línea de equipos que pueden hacer si bueno y además te pegas pero pero que tiene las armas necesarias webs no y él tiene el talento ojalá lo disfrutemos el año entero podamos ver hasta la hasta donde llega hay que es capaz de hacer yo yo tengo mucha curiosidad

Voz 1025 19:04 también absolutamente sí yo también ahora sin ninguna duda

Voz 3 19:09 entonces no se segundo tercer equipo de todo español hoy no Luis segundo y tercer equipo

Voz 5 19:15 el cuarto de de los que están en la línea de salida de cara

Voz 3 19:18 sí sí sí la cosa está también también también también no hablaba en términos sentimiento no con usted

Voz 5 19:24 ha entendido lo que quería añadir eso es que ese es un buen equipo que al que los españoles que vayan a apoyarlo por tener ayer Cega creo que tienen argumentos de sobra para divertirse

Voz 4 19:35 sí se

Voz 1025 19:37 bueno y estos días también se confirmaba algo que que veníamos nosotros hablando desde hace ya semanas diez que probablemente su no terminarían los rands iba a terminar en Tampa que análisis hacéis este cambio que puede cambiar en la vida de los Tampa Bay de este tipo en el equipo

Voz 5 19:56 sí la verdad es lo decía yo ahora al citar los temas es un poco un cambio de cromos en cuanto a la posición no y el el contrato de Gerard Mc Coy que es era una institución en en los Bucks sí si a ver el IVA

Voz 3 20:10 a usted no le ha garantizado nada no

Voz 5 20:13 hoy ya ya ya pensaban en cortarlo entonces es una pena que se les vayan jugador que para ellos ha sido tan importante dentro y fuera del campo pero mira exacto sí sí sí sabe quién eres tú piensas piensas en los Bucks es que eso es es lógico y seguro que no le va a costar encontrar pero yo leía aficionados un poco molesto Express joe echamos a Macaulay para atraer a sus es una cuestión puramente económica Suu motivado que que imagino que lo estará todavía no se han hecho públicos los términos del contrato eso sí va a ser un año pero joe súbita vea juntos con esos dos Lime vacas tan rápidos que van a tener por detrás de bingo Haití la voz ante David más una secundaria muy mejorada y sobre todo con Tot Bowles de jefe de esa defensa pues a mi me parece que esa defensa puede dar un paso al frente

Voz 4 20:58 el movimiento ha sido absolutamente económico eh que nadie se engañe que ha sido usada por supuesto es un tema técnico la decisión técnica estaban el el CAT de los Bucks estaba fastidiado con toda la razón Mc Coy reclamaba un un reclamaba una atención una atención me refiero a oye yo soy lo que soy

Voz 0422 21:17 hay que devastaron millones y pico por cobra del año que viene Luis exacto

Voz 4 21:22 pero pero ni nada de su salario era un sueldo garantizado que también extraña bastante a un jugador de este nivel y en este equipo no bueno al parecer creo creo me parece que no se había presentado o no en estas semanas y que llevan de un poco de pruebas que no había habido había un poco de tensión aunque todo ha sido muy caballeresco él él

Voz 5 21:43 a la despedida un buen cuerpo técnico hablando

Voz 4 21:46 no del todo mundo pero bueno era una cuestión económica no podían aguantar el el contrato único contrato querían que ponerle

Voz 0453 21:55 Manso sube uno Ángela saben muchísimo más barato porque hombre claro el año pasado sueña pasado cobrado catorce

Voz 0422 22:01 no lo que pasa es que es verdad que es un tema

Voz 0453 22:03 que que a raíz de esto no ha sido estaba pensando que ya lo quería comentar hace unas semanas no siempre se me escapa que es verdad que no tenemos nunca cincuenta es que no Estados Unidos y hay Ponseti para

Voz 0422 22:16 para confirmando lo cual explica

Voz 0453 22:18 lo mejor

Voz 0422 22:19 cada Estado tiene su su fiscalidad ICV probablemente probablemente

Voz 0453 22:27 ganó era aún cobrar menos dinero del contrato que comparado con los fans por por el tema de la fiscalidad Florida

Voz 1025 22:38 bueno es totalmente porque sepan dice puestos en en California en Florida o en Minnesota quiere decir según del Estado que estás pagas un tanto por ciento distinto

Voz 0422 22:51 bueno eso eso es caro es California por cierto

Voz 0453 22:53 exacto exacto saber si él está en California cobraba catorce propondré que les salga muy rentable cobrar tres menos de trece que lo que iba a cobrar Mekong en en en Florida con lo cual es una es otra es otro de los atractivos que podría entenderlo Writers a Las Vegas

Voz 3 23:13 para la Fiscalía el tema de los impuestos sin ninguna duda

Voz 1025 23:17 sí sí porque sabéis que insisto para los que desconozca Icex tema hay hay un tema de porcentajes ahí estados en donde todos más fácil de ahí estado donde todo es más difícil y ahí Estados que lo que quieren es atraer inversión y atraer esto ha pasado mucho en estos últimos años en la zona de Texas será más fácil montar una empresa en Houston que por ejemplo montarla en Miami pero era todo por porque había todo un plan y una estructura de los propios estados para competir entre ellos para poder atraer pues eso a más gente y a gente que se librara de pago de impuestos etcétera no no se librara del todo pago impuestos van rebajara su chupa o impostado al final aquí todo el mundo paga no

Voz 2 24:04 pero pero es cierto o sea es probable que este jugador esté ganando igual o te diría

Voz 1025 24:11 Andrea según las ventajas fiscales Clement incluso más claro si por eso sí

Voz 0422 24:18 él pone convocaremos lo que ganaba el año pasado sea con con un contrato bastante más bajo

Voz 0453 24:24 jo del que que iba a ser el que que que que

Voz 6 24:27 la inferior al suyo con los raro al

Voz 0453 24:30 final en su bolsillo en su cuenta entradas dinero ya que que va a ganar más con contrato al neto y se gana más dinero con un contrato donde la cantidad realmente le paganas inferior

Voz 6 25:36 a Yale que hago yo estoy convencido por por cómo es uno por cómo ha llevado su carrera que que es importante para él que el dinero para él siempre ha sido una prioridad quizá bien eso treinta y ocho millones

Voz 5 25:49 Nos de dólares en toda su carrera

Voz 6 25:51 claro es que lleva ahorrados el chaval

Voz 0422 25:55 en todo caso seguramente no no no equivale a Bolado ahorrado porque en tocar la cuestión

Voz 0453 26:05 que muchas veces yo primero es dice mojaba con con todos los que en subir allí cuánto se han gastado a estos que están siempre ahí

Voz 0422 26:12 sí yo procurando porque luego se

Voz 0453 26:15 también todos los sentimientos de oro y los diamantes en la boca

Voz 0422 26:20 si los coches versión Andrea Fuentes

Voz 1025 26:25 en vender luego tu cuerpo a la fiera

Voz 0422 26:27 pero bromas aparte que no es decir es verdad que soy yo siempre digo que han ganado

Voz 0453 26:33 si mira uno como uno como creer y al final está jugando porque me gusta Hay podría cobrar mucho más y no lo hace no de verdad que bueno que como de su sabiendo el mercado que podía tener que seguramente interesaba a muchos más equipos el hecho de que él elija a Tampa eh se demuestra que que evidentemente una subida de la última económicos

Voz 1025 27:02 dime Rubén que estaba a punto no

Voz 6 27:05 a Ana Lupe kilos que no ir eso por un lado y por otro lado para Tampa hombre yo siempre yo es que soy muy muy fan de su jugador el talento que tiene como como jugador ir para mí es un es un acierto por qué porque su ya lo hemos el año pasado que es capaz de jugar en defensas que no son cuatro tres a que no tienen cuatro hombres en el foro con cinco hombres en el Philips fue capaz de jugar en casi cualquier spot de la de la línea

Voz 5 27:33 les Mahler para sí

Voz 6 27:35 claro te da mucha más que a Trinidad que de lo que te daba Mc Coy y esto para un entrenador como todos Bowles que Barça muchos esquemas en presionar mucho al por el vaga en mandar muchos Bligh Un jugador como su capaz de absorber doble dobles bloqueos te permite a los packs entrar al al al y este año elegido a Devin White que es un un misil es uno de los jugadores más físicos que quedaba es Pedraz y que quizás pues por ahí no puede facilitar un poquito que que su sea capaz de detener dobles bloqueos de lo que sea capaz de hacer ver más jugadores de la línea para para facilitar los gags para otros jugadores a mí me parece ya la independientemente del carácter de subiré sabemos todos cómo es como jugador yo creo que aquí hace un hace un movimiento muy muy lógico oí yo creo que sube un poquito el el nivel de la línea defensiva

Voz 1025 28:28 oye ya que os tengo en este punto y antes de que hablemos de más cosas como veis por ejemplo a Tampa este año qué sensaciones os transmiten los Vaca Díez

Voz 3 28:38 para mí es un es un equipo perdona lista legal no te

Voz 4 28:43 no no emigren el movimiento sencillamente yo creo que ganan más Tampa con la incorporación de su que su incorporándose a Tampa no creo que con esto qué es lo que quiero decir es que Tampa no visto lo rosa

Voz 3 28:56 hablamos de Ros 3D cuidaba ahora no podemos decir que sí

Voz 1025 28:59 no no no

Voz 4 29:02 sí viendo los rostros que hay quienes ya ves están Ayers estaba versionando pobre o antes de ayer en la fosa si toda la temporada afuera porque claro van a ocurrir cosas no todavía no podemos decir no pero hablando y los rostros que que que estás viendo Tampa qué quieres que te diga no lo veo no lo veo para ponerlo a aspirantes de algo

Voz 5 29:26 sinceramente Iturri que lo decía antes de que se hiciera a mí lo que es lo que más confianza me genera de los Bucks es su entrenador no el el tener abre usarían Pauls de coordinador defensivo y eso eso ya es una garantía de cosa así de desarrollo jugadores y de es un equipo que seguro que va a sacar de sí mismo más de lo que de lo que esperamos pero pero no le puedo quitar la razonable y si estoy con él en que es una incógnita en que el equipo tiene cosas lo decíamos ahora esa defensa con hay hizo colosos dos Lynne Baker con que creo que puede ser mejor de lo que pensamos sí en ataque tienen armas es esa sí pero a mí Winston no me termina de convencer igual igual este su año I yo encantado de que mencionar la boca perdóname termina de convencer impartiendo de esa base y creo que no tienen

Voz 0422 30:15 tantas armas como pueden tener otros equipos de sumisa

Voz 5 30:17 la división por ejemplo pues es un equipo que al que al que me cuesta colocar en línea de salida como aspirante a nada

Voz 1025 30:24 no no sé si os pregunto Andrea hay Rubén pero realmente el año pasado a lo que estás diciendo ahora imita a mi Winston cuando jugaban en vinos me gustaba pero realmente el año pasado Tampa maquilló sus resultados gracias a a esa racha de Fitch Magic que si invierten temporada que no nos lo creíamos nadie os acordáis

Voz 4 30:42 sí tanteos sí sí sí

Voz 1025 30:45 sí que arrancó arrancó como si fuera un equipo para su pero le gusta esta puede ser bueno de hecho lo es

Voz 5 30:51 es porque luego tendrá tendrá que renovar etcétera la última oportunidad no puede ser que Winston les les llega convencer apuesten apuesten por él lo que tomen otro camino y esta va a ser la temporada para decidir eso

Voz 1025 31:05 Rubén tú qué sensaciones te dan general en global este equipo de Tampa por ahora

Voz 6 31:10 para mí es un equipo pues a lo mejor no tanto porque porque no es tanto pero sí que es parecido la de Miami no ellos tienen que empezara a

Voz 5 31:19 quién una identidad nueva con con

Voz 6 31:21 Bruce Arias para mi hijo estoy con Iker es uno de los entrenadores que a mí personalmente más me gustan y Loles sumas como coordinador defensivo quizás como Gekko no tuvo una buena una buena época en en los diez pero como coordinador defensivo ya demostró en los carismas que es capaz de hacer muchas cosas yo creo que eso no que van van a intentar buscar la entidad sobre todo lo que tienen que hacer es encontrar su defensa porque Tampa tenía muchos problemas defensivos estos últimos años si tienen que encontrar su defensa y a partir de empezar a competir y a ver si como dice y que no la lo que lo que lo que saquen de Winston Winston dentro en en la NFL con un cartel muy bueno con un cartel de pude cuál va estrella no ha terminado de demostrarlo el talento lo tiene pero tiene que ser capaz de de cuidar más el balón y de y de hacer que su equipo ayudar mucho más a su equipo a ganar partidos talento hay en el rostro yo creo que talento hay pero sí que es cierto que ellos después de tantos palos que que que les han llevado los han dado los pabellones yo creo que este año deben de tomarse un poquito más a construir una identidad a ser capaces de competir y a partir de ahí Iker creciendo no es pero mucho más canción

Voz 1025 32:30 esa Florida que te van a recibir con los brazos en Miami ya en Tampa vaya bien espero empezar a construir no quiere decir que que queda que el oro Andreas en es tú tienes alguna sobre Tampa o no tiene sensaciones y yo creo que es una porque

Voz 0453 32:51 al arrancar la temporada no puedes decir tiene esas ambiciones yo creo que es un equipo donde tiene que verá primer objetivo dentro de su propio división una dimisión que siempre es súper difícil de pronosticar por qué porque no sabemos no hay muchas rotaciones porque en definitiva son siempre son cuatro buenos equipos te una mala racha aún más la mala temporada

Voz 0422 33:13 pero pero lo que son lo que suele son bueno división

Voz 5 33:16 es más exigentes de la Liga Andrea sin duda

Voz 0422 33:18 eso sí pero

Voz 0453 33:22 entonces de acuerdo con lo que ha dicho con lo que he dicho y no se ahí también tienen tienen que que habrá que ver como funcionario es un gran entrenador que de repente Bones para mí estoy de acuerdo con con Rubén no se pudo hacer un gran trabajo en defensa buena piensa que tiene talento y personal con lo cual hoy en un momento dado sí empezando por los descensos en la defensa a juega bien y ahí fue donde entre las mejores análisis Hay luego administrando bien al ataque no se sabe dónde está y también a veo mejor colocados que Miami dentro de una teoría es parecida pero que a quién quizás a lo mejor ya lo hizo estos igual que he dicho antes que a lo mejor no bueno pues lo hago ya a un equipo que que según se arranca bien encajan las piensas podría hacer podría hacer una temporada claro y luego ya sabes que aquí cuando empiezas a Mandela Koke la inercia luego no sabes por dónde puede llegar en porque no digo que sea el caso de Tampa pero qua Prat cuántas veces sin si te diría yo que casi todos los años lleva un momento de la temporada cuando llegamos al play off que dices hombre tienen era ha dicho que esto sino la de estar aquí hoy

Voz 1025 34:51 ya ya si de verdad de verdad en positivo y negativo nos ha pasado con excelentes bueno sí

Voz 0453 34:57 exacto

Voz 1025 34:58 claro no son basado en los dos lados que Iker tiene un montón de noticias que estamos en cien yardas si no lo vamos a dejar de contar venga escucha por la dicho que tenemos un montón de noticias que contar todo esto esto no lo sé he dicho una cosa Iker vas tú eh pero lo de Estados Unidos con los índices de paro que prácticamente son inexistentes es un escándalo como están económicamente tiene un problema con el señor Trump porque es un personaje pero lo digo me hago eco a nivel a nivel económico esto es entre el escándalo y lo siguiente osea es prácticamente índice cero de de paro es absolutamente brutal a ver a ver cómo viene la cosa está muy calentita ya se ve en toda todo el apretón polí tico que que viene que que se viene con la la nueva designación de contrincante por parte de los demócratas si irá pelea con por la presidencia además pero como esto siga así madre mía que no queda tan para rato no digo más no me cuéntame querido ir no hablar de cosas hablabas del PAR

Voz 5 36:46 hoy yo voy directo a uno que pasa a engrosar esa lista vaya hombre sí sí si os traemos trae un poquito de se un poquito de jaleo en Nueva York no los los jets que para mí por sorpresa pero yo desde luego no no me lo esperaba de un plumazo se gana sugieren al manager y a su vicepresidente de de operaciones en general Manager que

Voz 1025 37:07 había traído al nuevo entrenador había fichado al avión Bel había hecho toda la estrategia del draft y una vez acabado su trabajo

Voz 5 37:14 le dicen muy buenas y hasta luego que que te que parece que al entrenador no no le acabas de gustaría Sadam gays El que se pone ahora mismo como como máximo responsable de todo a mi me cuesta mucho entender esto y más cuando ha salido el rumor o la noticia o el no sé qué es pero se ha publicado se ha escrito en negro sobre blanco que este entrenador quedan gays no quiere le Bell entonces en Nueva York siempre hay que hay que tener algo algo montado para que la gente de Gotham se entretenga ya pueden estar bien entretenidos

Voz 1025 37:47 yo yo a mí la sorpresa de de toda la de todos los movimientos porque poder entender que que que baña por lo que no entiendo es que el entrenador no quiere a John B porque yo me he quedado helado cuando he dicho pero vamos a ver tíos

Voz 3 38:04 yo creo que

Voz 6 38:05 la verdad es que no lo quería sino que ha pagado mucho dinero osea que estaba recibiendo mucho dinero que habían gastado mucho Cup en un en un Running va que él no es que él no es muy forofo de eso no de detener Running vas con un alto sueldo o que o que o que sea un gran impacto en el que no le guste leve aún Bell creo que era por ahí la

Voz 0453 38:24 la idea no efectivamente era lo que quería decidió sale como siempre también la prensa está para para montar escándalo bueno efectivamente yo lo utilizaba palabras de Gates para para para intentar sacar la segunda mediática Hay algo porque en realidad es el más bien ha dicho que les que les sean pagando mucho dinero y que que bueno no todos porque supone pagar mucho dinero jugador si en en este caso el que era entrenador que es entrenador ahora de la maraña de interino situación

Voz 0422 39:03 sí sí

Voz 0453 39:04 pero hombre dentro de su teoría él otra cosa que a lo mejor se podía gestionar mejor y en lugar de sacarlo fuera pues podríamos comentar lo dentro no porque nuevo esto es inevitable que que le extrema mal

Voz 5 39:17 más precipitaciones y más aún tío que hace nada le han dado ejecutivo del año que es el encargado de toda esta transición de los jets no sé a mí a mí

Voz 4 39:25 aquí ha tenido que pasar algo yo ya sabéis que siempre

Voz 1025 39:28 dos por supuesto yo estoy de acuerdo

Voz 4 39:34 sois absolutamente fan de estas te vio cuando ocurren bombazos este tipo cuando una persona hola in impoluta en cuanto a gestión para mí y todo ha llegado a este punto algo ha tenido que ocurrir que bueno esos acuerdos de señores que dicen no nos agrede damos mutuamente Hay nos despedimos poco así no bueno pero algo allí

Voz 5 39:56 fíjate es este tío había seleccionado a Jamal Adams andar no irá este año a Queen en Williams es que sí

Voz 4 40:04 sí sí en ese aspecto no hay nada idea hablando del tema de libio Mel qué quieres que te diga lo que muchos dineros relativo vale es muy es muy relativo ahora toma tu esta gran arma que tienes aquí a la cual pagas mucho y que muy probablemente va a ser una de las de las de las de las estrategias de de de de de de de te de disuasión de tus contrincantes no sea tener una pieza como este en el equipo situar más un buen un buen en una buena línea para para para pase para pase pues oye tienes allí un valor incalculable a la hora de entonces ya me dirá si si si es si vale mucho dinero a ver esto es relativo al final el dinero tiene que estar en el campo y luego lo tienes que saber utilizar o sea que que bueno eso eso qué quieres que te diga tampoco lo veo muy muy muy así pero vaya si que sortea eso sobre todo porque las

Voz 1025 41:04 sensación Iker no sé si compartes tú a tú te usan mucho los jets la sensación es que es que han montado la fiesta para este año osea yo no tenía la fiesta ella tenía a los más guapos guapas contratadas le han dicho que han montado una fiesta así pues ya no es justo eso la sanción

Voz 5 41:22 yo tengo es que ha preparado los sandwiches de Nocilla de jamón y chorizo ha llenado los vasquitos de plástico de Fanta ha puesto los ganchos en en platos de esto este papel cuando tenía todo preparado le han dicho no tú no te quedas a la fiesta y la fiesta la va a llevar otro ahora entonces a mí una parte de justicia por mucho que no esté de acuerdo en el gasto en León Bell pues me a mí me dejó muy mal sabor de boca la verdad

Voz 1025 41:46 pero pero es que el gastos hasta cierto punto es relativo a recibir de regreso los jets por tener Hanley sí sí mucho más claro es que bueno

Voz 4 41:59 no no no no no sólo es que mira de aspecto deportivo que va general libio Ambel que estoy convencido que va que que la general no es atención que las defensas sobre él dejando liberados a otras a puntos del campo esto uno pero luego toda la parte mediática que va que va a aportar eso es dinero oye

Voz 0453 42:17 la verdad ahí es una cuestión de opinión cada uno dice lo que claro si no solamente digo que estoy de acuerdo con gays claro hay cierta haciendo razonamiento del del tipo Se está pagando demasiado en su opinión a un jugador lo cual luego te perjudica a la hora de fichar a otros entonces yo no tengo la más guapa gracias esa sí tengo este verano a lo mejor tengo carencias que no puedo cubrir al otro lado y entonces al final del día haciendo balances no me ha compensado es no no no lo digo yo que no piensa eh

Voz 1025 42:52 ya

Voz 0453 42:53 sí entonces claro ahí te lo pueden sea solamente el tiempo una persona alguna otra es inútil porque realmente no lo sabemos lo que pasa es que ahora de Tabaré aquí en mi rumores que que les van a traspasar este año que les daba traspasar el año que viene Espasa traspasara de este año hoy pueden conseguir cosas pero pero de momento ya doce millones sólo se han gastado todo esto

Voz 0422 43:20 el choque ahora sería para quien lo ficho

Voz 4 43:23 no me acuerdo pero sí que hubo hubo un rumor hace cosa de un mes no me acuerdo qué equipo el Trade de este Trade y no del Di

Voz 3 43:31 John Bell doscientos días se lo han dicho que podría está el mercado lo que me parecería una locura sí sí

Voz 4 43:38 a un equipo normal no recuerdo a la cual sí

Voz 0453 43:40 sí sí sí sí yo estuve del mercado equipo podría me me claro

Voz 1025 43:45 hombre no tenga ninguna duda de que no tendría ningún problema no no qué me

Voz 0422 43:54 yo la con lo cual todavía sale más barato

Voz 1025 43:58 claro claro Rubén tocó es esta operación de noche sí

Voz 6 44:02 yo estoy muy en la línea de todo que es un poco raro pero que hay que lo que estaba diciendo Andrea que hay que esperar esa yo llamamiento el yo pagaría lo catorce vaya cobras llevaría veinticinco por él pero por gusto personal no por por lo que te puede generar pero luego ya depende de lo que sí mira él es el entrenador el que va que va a utilizar a los jugadores que tú le ponga Easy él no estaba de acuerdo en lo que en lo que ayer había hecho si no está de acuerdo en cómo ha construido la plantilla pues hoy han tenido desavenencias y el que ha salido ganando es el el que ha llegado el último yo no soy muy partidario de estas cosas de de te justo eso desde del draft echar al al hombre que ha que ha construido el equipo

Voz 0453 44:45 pero bueno estoy y hay que esperar a ver

Voz 6 44:47 qué resultado o que o que saca gays de de esta plantilla que ahora sabemos ahora así que esa eso sí que lo sabemos no es una plantilla que él haya haya querido marcada imagino que el tiempo que esté interino intentará arreglar ya mando a dar olía caciquil que eso habría que hablarlo otro día la o cuando fuese porque hacían los Sith hemos les hemos dado muchos palos pero al final hoy han terminado montando una defensa que por lo menos por nombres Saudies pues eso no ya ya te hacía perdona eh

Voz 5 45:15 hacía tiempo que querían sacar a los a los jets

Voz 1025 45:19 si no no habrá ahora no ahora

Voz 5 45:22 ahora también te escucha oye Leonard Willis

Voz 6 45:24 hemos también podría sentar en el tres bloques a mí estoy así que me parece una una auténtica locura pero bueno esto es lo que está no hagan gays no se encuentra a gusto con con el equipo que le han hecho y ahora no sé intentará arreglarlo de alguna manera

Voz 1025 45:37 pero pero pero no estáis no estáis perdóname que a lo mejor se ha insistido ahora ya sé que me va para hacer en toda la cabeza pero nos nos da la sensación que estamos en la misma línea a otro nivel le de que llegó un entrenador que dice no es que a mí me gusta que la gente vista con chaqueta pues con chaqueta todo lo que visitan con chaquetas a todos los que los que él ficha es que la la sensación que me da desde fuera es no es que yo no quería estos tíos joder pues si tienes un equipo ahí que da da miedo verla algunas decepciones

Voz 3 46:10 también claro claro no no me lo esperaba

Voz 1025 46:13 pero ahora resulta que no me vale no un poco como como lo que ha pasado en los Riders ahora resulta que ya no me vale nada de lo que había antes aunque es un equipo que estuviera planeando en el top cinco top ocho para meterse en play yo estar ahí en la pomada inmediata

Voz 3 46:29 lo está haciéndolo jets antes de empezar nada ya están en este lío también sí eso me apena la verdad porque en debe ser muy fuerte lo que he dicho porque ustedes

Voz 6 46:40 ir a veces alfarería no a mí también me sorprenden porque cuando tú contratas un entrenador el el General Manager hace la entrevista al entrenador Isora entrevistas que por lo que sabemos

Voz 0422 46:53 la fianza ya se habla de muchas

Voz 6 46:55 cosas del Dinamo de Bush cara a un entrenador que se asemeje a lo que él quiere para para el equipo y sin embargo resulta que fichas a un tío lo que haces no les gusta él es es que digo no que es una situación tremendamente extraña yo creo que no sé es es contraproducente en el momento se produce pero bueno es lo que estamos diciendo ahora ahora dan gays tiene que trabajar a lo mejor Aranguez tenía razón y el que no tenía razón era hasta que no veamos los resultados no vamos a poder dar una una respuesta todo eso

Voz 1025 47:29 algo algo muy bien bueno pues seguimos con más historia seguimos en cien yardas

cuatrocientas mil descargas nuestro principal en un país donde se producen obviamente a esas descargas es España pretendemos situado en tercera posición a Estados Unidos México así que a todos los que nos escucháis en cualquier rincón en cualquier momento a lo mejor haciendo algo de deporte yendo de coche ah sí pensándolo te hemos visto si simplemente daros las gracias dar las gracias porque cada vez hay algo que es una pura pasión de todos los que os estamos hablando se está convirtiendo no sólo en una realidad sino sino en un grupo pero que que mucha gente lo toma como referencia así que un millón de gracias con cuatro cuatro cuatrocientas mil gracias cuatrocientas mil

Voz 5 49:32 si en un año más de cuatrocientos

Voz 1025 49:34 el gracias que da un poco de vértigo e dijo las escuchas gracias a dedo en un daño se hayan producido esta cantidad de descarga obviamente con con picos absolutamente descomunales

Voz 5 49:46 súper la retransmisión desde la Super Bowl

Voz 1025 49:48 donde hemos estado por encima de las ochenta mil descargas y bueno simplemente era por por daros las gracias y por recordaros que a partir del uno de junio acordaros que estamos en puertas a partir del uno de junio ya no vas a poder tener camiseta o sea que ahora o nunca

Voz 5 50:05 vete a por ella a fin yardas punto com y Trinca

Voz 1025 50:07 tu camiseta y arder porque si no ya en el descuento

Voz 4 50:11 es la vida

Voz 1025 50:13 bueno a ver qué más cosa así que Rubén Andrea Luis por dónde no sé si me dejáis sí sí sí

Voz 5 50:20 tengo tengo a los patios tenía guarda adictos para para la recta final pero porque tenemos unas cuantas cosas eh tenemos a Bill Belli Belgique ya confirmado como coordinador defensivo

Voz 4 50:29 sí

Voz 5 50:30 recordamos que no salió bueno pues no no pasa nada si se hace cargo el el ya yo qué bien lo hace precisamente en la parcela defensiva llega el el hijo pródigo no cuántos hijos pródigos han vuelto a casa Boston pues Jamie Collins que el que pensábamos que era el que nunca volvería porque porque salió bastante rebotado pues una vez más no por una bolsa de chuches unos gritos

Voz 1025 50:53 no sabéis muy aperitivos oye así

Voz 5 50:59 es la hora

Voz 1025 51:02 lo decíamos es oye Jamie Collins que

Voz 5 51:05 que que firma que vuelve a casa que refuerza esa defensa que vuelven a esa pareja no deja Eto'o Gehry Collins juntos la renovación buenísima noticia extensión de contrato para Julian Edelman a razón de dos años dieciocho millones de dólares doce garantizado recordamos que los cuatro últimos enteros ganó diecinueve millones ahora por dos ha firmado dieciocho bien merecido lo tiene él en Videla

Voz 4 51:30 contar que tiene treinta y dos añitos ahora en sí