La Vida Moderna | El jeitito

Voz 0470 00:58 vamos a ver es que no me gustas como ejemplo ya lo hablamos el otro día y esto es un puto cachondeo porque me gusta como el dábamos y le ha que han vuelto loco nos gusta nos gusta cómo eres pero encima está está con falta ortográfica aquí Ales porque como lleva tilde no

Voz 2 01:17 decir una cosa si no no no

Voz 0470 01:19 que no nos gustas sería sin tilde nos gustas como eres pero si nos gusta como eres

Voz 4 01:25 no vale pero sin duda alguna no

Voz 0470 01:33 me gustas como eres tilde puede ser

Voz 4 01:36 claro pero si nos gusta como eres

Voz 0470 01:38 no le gusta

Voz 0460 01:44 claro que sí lo hay que hacer equilibrios de de puntuación claro Nos gusta dos puntos Cobo

Voz 2 01:50 de comía coma L

Voz 0460 01:54 también se o Nos gusta coma como eres no voy corregir

Voz 0470 02:00 me gusta algo no gusten genérico pero como era de Mira se queda

Voz 4 02:04 ya va siendo la publicidad sino haciéndoles el Dios mío viéndole Calvario escribiendo yo

Voz 0470 02:14 eso publicita segando y nosotros aquí reescribiendo les todo hombre debatir pero pero vale porque después de dos años en los que nos han echado la campaña cacahuetes a un cerdo sin decirnos nada ahora notan un briefing de una página otro día les gustó un poco no es bueno porque dicen lo de que esta campaña lo que hicimos el otro día que esta campaña es como nos gusta como seas y que quieren que no entremos en cosa física con la gente porque eres afecta a todo el mundo que quieren a este programa para no hagas borrazos cargamos

Voz 0460 02:45 por físico esto esto es un lastre que vamos al arrastrar ya todo lo que quede de vida moderna porque eso día salió bien lo de tirar un botecito de Lea cogerlo por la ventana casi eso eso ya es insuperable se ha ido y lo de abrirle la cabeza a uno también ha perdido la cabeza

Voz 0470 03:01 Millonarios acciones publicitarias insuperables

Voz 0460 03:03 no podemos estar a la altura todos los días a la que hacemos porque es una mantenerse en una línea de

Voz 0759 03:08 David cutre para quien que pone repartir en el público productos de Lea que enviaría Montsant

Voz 0470 03:14 previamente que enviaremos enviaría Irán con eso pero no lo sé

Voz 2 03:18 no no salen no le entonces qué hacemos

Voz 3 03:23 las cosas gratis

Voz 4 03:28 pero pero las manda que no las ha mandado dice repartir productos que nos mandamos hoy vuestra magia

Voz 2 03:42 ya está eh

Voz 0470 03:45 pero que hemos abierto por arriba y precie apretado por arriba e instale como con otro texturas siempre sale como como satinado ya sabemos por dónde lo meten que siempre está feo un poco limpiar merece la espuma con su propio briefing

Voz 4 04:07 bueno pero es bonito es bonito que es un buen el briefing absorbe recoge la recogemos la quema con el briefing

Voz 0470 04:18 bueno le gusta cómo eres o cómo eres o aéreo eres lo que hagan

Voz 0759 04:22 te decía hace mucha fuerza sale por detrás el alemán

Voz 2 04:27 el actor Leah Wood sexy sexy anual

Voz 0470 04:34 creo que no en la campaña que querían hacer

Voz 2 04:38 en dos minutos

Voz 0470 04:39 me gusta cómo esas si le ha del Tour le vale vamos a ver eh vamos a tengo varias cosas que decir en dónde empezar una que quiero recomendar prestó servicio público este hombre hombre sabéis por controlador a esta recomienda a delante de Cadena SER una bici de bici mal la XXXIX cero ocho ochenta y nueve cero ocho

Voz 4 05:06 todos los oyentes treinta y nueve cero preciosa creo que sabéis iba a acabar y fotografiada pidiendo pidiéndolo hoy dinero a cambio

Voz 0470 05:19 el rescate pelicula cojo bici ya salió una dos o tres veces al día debo ser de los más de los que más ambicioso y el que más más el que más que más siempre buena

Voz 5 05:29 el diez el día todo todo lo mejor todos

Voz 0470 05:32 coreográfico aqueja buena por qué porque porque va a toda tralla no es ahora general de que Carmena la nacionalizó en ese mismo en todas

Voz 4 05:44 para que fuera más fluida vela en a mágico

Voz 0470 05:46 la Belarmino van todas mejor que antes pero este en concreto va las cosas cree que el Morcillo demasiado rápido creo que el han trocado han quitado Top Magic machotes

Voz 4 05:58 perrito no

Voz 0470 05:59 sí fue marcando toda porque esos socializar las lo freno muy bien muy bien es que corre mucho en sillón gordo lo había probado el sillín el Gordo el que no te aprieta al Kocsis muy buenos frenos y cuando vas por la acera rápidos las impuestas por la acera

Voz 2 06:17 Pablo

Voz 0460 06:19 en el caso de que fuera Forlán rápido Sara la policía hay que hay que hacer pero

Voz 0470 06:25 la gran Vía en el caso de que veis una falla tectónica ese rompiese la carretera tuviesen que ir por la acera claro al luego si tienes que salir rápido del hacer y un escalón gordo amortigua muy bien muy bien

Voz 0759 06:35 qué tal de Rueda porque si vas con los auriculares puestos

Voz 0470 06:39 te poca razón Klatten lo el hecho una foto para Cataluña nueve cero ocho la foto

Voz 2 06:46 treinta y nueve cero ocho mira

Voz 4 06:53 lo que me cogió fuera de de juegos lo de treinta iba a cobrar de digo aclaro el nombre la visita enseguida repente había quitado número treinta y nueve cero ocho me ponen me pone te gusta el víctima todo sexo pero esto no sexo esto es intimidad

Voz 0470 07:24 ya ahora ante el programa eh esto esto esto era chance para prefacio

Voz 2 07:38 cuando hay un atentado de Lizzy no cuando ha habido alguien acepción como esta mañana además esta mañana ha habido cosquillas pasó el suelo Koke

Voz 6 08:05 ah

Voz 2 08:13 no no pero echado hoy muerto que no te el visto

Voz 0470 08:22 la alocución del atestado y junto a la tercera plaza Chamberí recordemos que no nos alegramos Pallete en absoluto el juego de la mucha gente que pensamos que podría morir por estadística esta mañana porque hay una hay una bufanda aquí

Voz 2 08:45 esta

Voz 4 08:49 eso fue idea mía apuesta personal apuesta personal habrá que sustituir a Gareth Bale Gareth Bale Nos acordamos el nombre el galés

Voz 0470 09:07 pero no encuentro al encuentro Tavano a la persona que ha muerto esta mañana pero hay empresas pasa

Voz 6 09:13 apenas se Edward yo creo que estaba yo creo que no yo ya me parecía que te lo estabas jugando mucho eso que letra eh

Voz 0470 09:24 sólo se sabe no en mil en renta Punset pero mira quién pusieron rumbo al no no no pero ya que si no lo es que él no me acordaba de sala metido ahora pero no sé letal no es una letra

Voz 4 09:40 no sólo retractas a goteando en la caja de ahorro Álex

Voz 0460 09:46 sea para que nosotros queremos bien no

Voz 0759 09:48 otro Macao porque es que no están no está Punset

Voz 6 09:52 no

Voz 0470 09:53 mete mete alguien metal por compensar porque no puede la rueda de la noche no puede parar ya que se ha abierto la caja de la que te metan bien alguien lo que sea de Juego de Tronos

Voz 0460 10:03 cadete que hay gente hay gente pidiendo firmas

Voz 4 10:06 eso ha después hay gente pidiendo firmas para cambiar el final

Voz 0460 10:09 a que vuelvan a agravar la te lo juro o sea no pie sirva para cambiar filial del planeta tierra pero pie en fin dice mucho sobre la gente no importa más estamos hechos de ficción

Voz 0759 10:21 sí mucho es que el material

Voz 0460 10:23 oye mira que Bir Eduard Punset que aguantó hasta el último episodio Juego de Tronos

Voz 2 10:34 puede botes

Voz 4 10:36 el sabio era un sabio instaló queda una cosa sólo eso sabiduría equivalente nos faltaban la cabeza era acababa Juego de Tronos y una vez ya lo supo su misión aquí en latín

Voz 0470 10:50 adelante bueno homenaje la caballa CD verdad

Voz 0759 10:53 que si yo hubiera sido perfecto ya irse haciendo una spoiler

Voz 0470 10:57 mira mira mira mira os veía cómo te intentando pillar quién no no no no no ha visto todo me lo yo vengo me vale vale vale vale ahí está todo lo vuelvo a cerrar Koke la música en cuanto cierre yo la caja cortan la música y mete el otro lo otro lo otro que es que que empieza el programa no Rueda de la noche girando seguirás quedando siempre como como Jesucristo mató así que aquí empieza el programa de hoy de la vida hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 7 12:11 no hola buenas noches le atiende lector

Voz 2 12:44 pero porque tanto al Francia el country mal

Voz 0470 12:48 estaba un ansia mortales Usama cuando bailan todos juntos el country

Voz 4 12:52 me encanta Kant Kant Kantauri

Voz 0470 13:01 esto es la vida moderna es el programa número quinientos cuarenta y seis tienen problemas llevamos ya

Voz 0759 13:07 a treinta pavos el programa

Voz 2 13:10 oye Barrega lo hago rebaño la cremita vigilaba hábil siempre ANP demostrar que tenga experiencia

Voz 0470 13:30 rebañar con folios no bueno guarro no lo engancha te engancha porque el la el folio es verdad que lo han papado lo empapa pero no lo engancha bien bueno para la vida moderna no me canso de decir el programa galardonado con el Premio Ondas al Mejor Programa Nacional de Radio de premio Ondas que a posteriori más por pero ya lo tenemos pues yo yo tengo en mi casa en la él me demostró lo que les queda por arrepentirse fíjate me lo pueden quitar oficialmente no se puede quitar un premio de cinco Javi tenía el premio el Mark Twain Price lo retiraron el premio más importante de Estados Unidos que nosotros hemos hecho malos programa pero no nos vamos a ver cuánto dura el programa nuevos

Voz 2 14:25 sí dice

Voz 4 14:29 esto es la hostia

Voz 0470 14:31 siempre he dicho que la gente se ha olvidado ya están aquí dos personas que seguramente no han sido denunciada por nadie pido un aplauso para Ignacio

Voz 2 14:39 esto no casualmente vestido de Elvis una persona que siempre cumple las leyes y los amén

Voz 0759 14:46 siempre porque mi rige el estado de derecho el orden constitucional y abrazó la democracia

Voz 0470 14:53 vale adiós buenas tardes no si estoy triste voy hoy en identificar

Voz 0759 14:58 cantar que no lo vamos a votar porque estoy realmente triste

Voz 0470 15:00 en el otro ya en cuanto a la India bailan las súper estrellas internacionales mula falta tal respete cómo aguantó ella bueno ha sido que bueno pues su partido si la gente no puede volver a

Voz 4 15:14 ver más disputado de lo que parece el resultado engaña

Voz 0470 15:19 me apetecía al cuatro cero

Voz 0759 15:22 ya bueno vamos a ver estoy triste porque realmente la vamos a dejar de de es que igual sino a no ser en algunas comunidades autónomas si todo va bien entre comillas hasta dentro de cuatro años ya no votamos

Voz 4 15:37 cuatro años sin votar sin bailar

Voz 0470 15:40 el porque tú lo bailar cuando eso

Voz 0759 15:43 entonces vamos a ver vamos a echar mucho de menos pues cosas como está sobre todo de las que pasan en las locales

Voz 0470 15:48 hoy y mañana son los los dos últimos programas en los que hablamos de la selección

Voz 0759 15:51 exactamente y hoy concretamente mañana más anárquico

Voz 0470 15:53 Ana no sé si hablaremos de esto el

Voz 0759 15:56 sus ramas no Nico donde ya no vamos a ver joyas que son lingüísticas como esta que vamos a

Voz 2 16:03 era hora de de fíjate y claro eso eso

Voz 0470 16:10 vamos a ver déjame que lo describa déjame que lo explique lo que de Las Rozas Madrid sale la candidata es la Rozas con gran cuáles son casualidades que se dan en el lenguaje que no ya está recoge la cremita

Voz 0460 16:28 para atrapar otra rápidamente llega la refriega puesto las restringido

Voz 0470 16:32 bueno pues en la refriega Solbes pone la siguiente tuvo la siguiente saca la bandera Refree

Voz 8 16:37 llega lo más refriegas populares de Neda

Voz 4 16:43 con cabeza y corazón me un el lema Si no fuera porque se llama Ignacio Cabezón candidato entonces esto

Voz 0470 16:49 un cartel de Partido Popular de manera que no son tendrá me parece Galicia no puede ser si impone con cabeza y corazón votar Ignacio Cabezón Isabel Ignacio Cabezón que te va a gente que hace honor

Voz 4 16:59 el honor a su apellido no mala infancia eh

Voz 0470 17:03 está ya está ya para acabar una qué

Voz 0759 17:05 es que no tiene ni texto simplemente un candidato en Galicia vamos a ver la foto por favor porque

Voz 2 17:09 de ahí que si simplemente lo que la gente la gente como la gente cómo es la gente no depende para nada

Voz 0470 17:21 criba pone Baldoví yo no sé que no este tipo de actos sale el candidato popular Domiño si el candidato a la alcaldía que se da un aire y alguien le ha pegado con cinta americana una foto de Ralph de Los Simpson pero la verdad es que se haga un aire la verdad y H

Voz 0759 17:37 si es que así no vamos a ninguna todo

Voz 0470 17:40 a todo esto es lo que vamos a echar de menos

Voz 0759 17:43 y ojo porque el quince de mayo se nos pasó claro tuvimos así no pudimos analizarlo fue San Isidro en Madrid para ver si hay elecciones los políticos se vistan de Pichi van para allá a recabar unos cuantos votos también estaban los de voz no que pensaron que que podría que Performance podíamos hacer para salir en los medios en San Isidro pues vestidos de chulapos y castizas decidieron que este es un buen momento para hacer esto

Voz 9 18:09 es felicitar el día San Isidro a todos los madrileños

Voz 4 18:12 María no sentimos un mensaje vacío Monasterio

Voz 9 18:14 la todavía alcaldesa de la aquí si es que no a abrir nuevos seis almendra aquí es perros tal como sólo ella vive bien

Voz 4 18:41 no me lo imagino ensayando esto en el Valle en el Valle de los Caídos quedan todos los caídos

Voz 2 18:57 pues no no es

Voz 4 18:59 o que yo fascista

Voz 0470 19:10 en fama fue mía que doloroso que se enfada no ha facilitado de soy falangista qué momento eh quizá no lo echaremos de menos si finalmente vamos el día diez o el doce al vaya a los caídos cuando hagan boxing de Franco que que cantemos deberíamos llevar una estalla gigante y proyectar el vídeo de soy falangista

Voz 4 19:31 por qué bonito sería imagínate

Voz 0470 19:37 Tower Project

Voz 0759 19:39 es bonito sería eh hacer algo bonito

Voz 0470 19:42 bueno a ver pues bueno otras un poquito esta campaña

Voz 0759 19:45 ya son lo de ciudadanos y que han puesto cuidado y han puesto sal cuando Netflix hacer una campaña Movistar coger un edificio

Voz 0470 19:52 cartelones Escalona que eso sí creo que no

Voz 0759 19:55 los pavos Si te cuesta

Voz 0470 19:58 dentro complot fue un placer peletería y se hagámoslo

Voz 4 20:03 en cuanto serían tienes

Voz 0470 20:05 tirado alguna uno cero pero no era serían menos valen menos Dean menos ocho

Voz 4 20:13 verdad discusiones en la papelería haciendo cola Belda ir picando

Voz 0470 20:23 chalé

Voz 4 20:25 María Salom a menos veinte

Voz 0759 20:28 pues que han puesto se quedan puesto tenemos la imagen de la lona con una supuesta conversación de lo que sería un grupo de Whatsapp

Voz 0470 20:35 sí han recreado ponen no queremos una Comunidad de Madrid y Madrid han recreado con una cuestión de guasa con imágenes y todo empieza Errejón diciendo camaradas tengo una idea un retoque a la bandera de Madrid en la que la quitado una estrella una estrella impuesto una opción Martín está bonita la idea buena responde Monedero o mola tal y más ahora

Voz 0759 20:54 qué vamos a cargar los los colegios vamos a cargar los colegios que es el

Voz 4 20:59 segundo punto del programa de Más Madrid eh

Voz 2 21:01 cargar nos los colegios

Voz 4 21:04 luego sale Serra también no lo olvidemos

Voz 0759 21:06 a los impuestos cierra Gabilondo

Voz 0470 21:09 perdona por Isabel se le ponen no nos olvidemos de subir los impuestos y una llama y una llama subir los impuestos y que amar bancos

Voz 4 21:16 los impuestos Drac Aris

Voz 0460 21:20 cerrar Gabilondo lo que digáis socios que por supuesto Pedro Sánchez me gusta muy bien equipo una puta venga el dragón de la Khaleesi claro claro si alguno bien

Voz 4 21:32 gente que se flipa pues no se puede hacer de avales voy si yo pienso a elucubrar con lo que alguna frenará de rebote como la del chimpancé

Voz 0759 21:48 la máquina escribir que al final sale Hanley

Voz 4 21:51 yo simplemente poner no garantiza que quienes no ha visto

Voz 0460 21:54 desde el Gales Khaleesi

Voz 4 21:57 Khaleesi para todos algo de juego el Dragon El dragón más fiero lo será

Voz 0460 22:12 el que se sentara en el trono

Voz 4 22:15 la escasa Rioja poco a poco más un niño Campanario el PGM Riesgo pide porque ya ya roto Pablo Iglesias la a Pablo Grandio ellos muchas cosas tirando un campanario

Voz 0470 22:49 pues una cosa es fiesta de pueblo

Voz 4 22:52 antes del spoiler definitivo voy a cerrar la sección

Voz 0470 22:54 nuestro héroe

Voz 0759 22:55 qué Almeida hombre por favor bizantina Almeida

Voz 0470 22:59 es decir otra cosa pero le pega Serafín Almeida bizantina Guillermo Almeida quemada

Voz 0460 23:06 a su nombre de pila lo digo

Voz 0470 23:08 Medel de los ataques el que saca brillo a los grácil

Voz 0759 23:12 mis ojo porque después de su éxito

Voz 0470 23:14 cosas borrando un grafiti recordemos que intentó borrar un grafiti contra la policía y les sacó brillo sacó brillo hizo que se viesen

Voz 0460 23:21 el que tiene pinta de persona que lo llaman sólo por su apellido Almeida presenta Salma vaya limpiar

Voz 0759 23:28 Almeida en y luego se ve que cuando se fueron alguien efectivamente quitó los graffitis

Voz 4 23:36 pero alguien ha vuelto ya puesta en el mismo sitio otra pintada otras distintas vamos a verla por favor si Podemos que es PP ladrones Almeida apoya no el dilema resuelto Almeida era el nombre de pila recordemos que Almeida le tiraron de un campanario de pequeño hasta el Sergio muchísimo

Voz 3 24:12 Don Juan

Voz 10 24:15 en el fondo el P hemos

Voz 4 24:32 va a quedar muy bonito lo que pasó

Voz 0470 24:34 pero cómo va a pasar algo que te que te coma un de pago

Voz 0460 24:40 es lo mismo que me los como yo

Voz 0470 24:42 claro lo que pasa es que yo le quito el pan no hay que mezclar hay que mezclar no no

Voz 0460 24:48 no es bueno mezclar bueno bueno bien pero se sólo proteína puesto Marcelo

Voz 0470 24:53 me sale el pan sale de la tierra el liderato

Voz 0460 24:56 no pero mezclado con Pau bien porque ahí ya mezcla no es admisible Perelló como quiero ir como a marchas forzadas para llegar a esa cifra de ochenta ochenta y cinco

Voz 0470 25:07 esta cifra mágica ahora estoy en noventa y cinco

Voz 2 25:09 eh

Voz 0460 25:12 la química la química de la sujeción

Voz 2 25:14 la banda

Voz 0460 25:16 y me dijo me dijo lo está haciendo de puta madre dice no me pensaba que iba a bajar cinco kilos en quince días ojo eh me dice si esto lo consigues no no creo que lo vaya a conseguir en los siguientes quince días otros cinco kilos de menos eso sería muy raro es decir bases es que ser eres un caso ya para las incendios

Voz 2 25:35 para porque ya que

Voz 0460 25:37 es pues ya no está entre nosotros

Voz 2 25:40 voy a intentar yo hice yo

Voz 4 25:43 independientemente eso eres un caso para otros tantos motivo pero si yo prefiero tirarme recoger salto ya sea hacerle porque hacía hace músculo también comerte la haciendo una lesión y hoy la gente ha traído collares de principio a la gente un poco porque se han alineado los planetas Monte por motu proprio y luego yo yo también pensé recoger la oportunidad que me

Voz 0460 26:08 el otro día siempre vosotros en el cine bien hecho yo intento proponer temas de Elvis canarios nuevos con vistas a la actuación del Wisin vosotros no me lo

Voz 0470 26:18 no hay fácil veintiocho de junio no dieciocho de junio huy cincel de quedan todavía en concreto

Voz 4 26:25 no gracias porque ahí lo que

Voz 0460 26:30 los buenos amigos te lo ponen difícil mostrar todas esas por por ser hacker Ice sacar de mí sólo lo mejor para siempre

Voz 0470 26:38 no es fácil pero bueno cualquier cosa no

Voz 0460 26:40 Nos vale a mí me parece bien y luego está el listón alto lo que está claro es que la el el actual Elvis canario cuidado eh que ya viene de donde viene ven eso no no nada fácil a lo que nos estamos enfrentando entonces yo yo el otro día creo que dio en el clavo

Voz 0470 26:56 una canción nueva si el rock del Calvario la canción

Voz 0460 26:58 es mejor que la anterior sí vale vale ya es un paso hacia adelante sin todavía significar eso que estaba fuera el buen camino

Voz 0470 27:06 no nos hagas a toda esa canción es la actuación de deporte

Voz 0460 27:11 etarra voy a tocar

Voz 0470 27:14 no vamos a tocar bueno lo de atrezzo

Voz 4 27:19 puntúa cambió la letra E

Voz 0460 27:23 y con gente que me escribe me adscrito

Voz 0759 27:25 no me ha dicho mejor que esto que cuadra más la rima

Voz 0460 27:28 ver si fuera Alejandro precisamente de de juego el ladrillazo me escribe por guasa oye que me pasé que cuadra la gente baila te acuerdas que era otro punto positivo por cierto era el efecto rueda de coche en el fango al iniciar la canción te quería

Voz 4 27:44 el arranque

Voz 3 27:48 no

Voz 0460 27:51 eso creo que fue un punto pues y que queda mantenía

Voz 4 27:54 tras arrancando eh

Voz 0460 27:57 no era yo decía yo no soy más que un modelo de todo el tiempo Alejandro me dice que mejor que diga yo eran para BM porque luego yo le añado otra cosa y mira cómo queda ahora estoy aún más de dos Impala de no no soy más que un modelo para atrás de un amigo que acaba yo estoy pasando una y otra vez más

Voz 0470 28:19 más más y más allá hay más sonantes

Voz 4 28:22 lo ve cuadrando gracias al vale

Voz 0460 28:25 en todos eh factor Aito que vosotros creo que no sabéis lo que es un gesto que es la la palabra canaria más bonitas seguramente Jito Jito gente de las Islas Canarias a Quique sabe lo que me refiero un gesto es muy bonito porque significa al mismo tiempo puede significar pasa con más palabras Canarias que significan para cosas anónima lo mismo el mismo significante sirve para decir torpeza o habilidad por ejemplo tú tú vas caminando te por es el que había o jugando a fútbol camilla de todos es el tobillo los del tobillo CSKA este lesiona eso te callo que tan abogado se ahí

Voz 8 29:04 vale y ahora tiene la pata

Voz 4 29:07 meses son gente muy canario me gusta mucho el otro ejemplo la típica cerradura de

Voz 0460 29:16 de de Laporta caza que de que es difícil abrir no sé que se poco tu ejército

Voz 11 29:22 el delito debió ella hay que darle el título al queda en urgencias describe

Voz 0460 29:28 Pepa era buena es muy buena del crío

Voz 0470 29:32 es J gestos con J describe todo

Voz 0460 29:35 pesa ya habilidad al mismo tiempo una persona con mucha habilidad en una personaje y Tossa de éxitos

Voz 11 29:43 cuál de ellos se darle del Pitu

Voz 0470 29:49 entonces hay alguien muy torpes también delitos

Voz 4 29:52 la coalición médium vale

Voz 0470 30:02 Coalición Canaria te ha devuelto los puntos de vista

Voz 0460 30:07 sí verdad pero es que hay más palabras y todo lo que me quería referir porque digo que Elvis canario en su ahí claro pero también objeción no sirve para grosería pero también para sofisticación por ejemplo hay que genio aquel Alony está cuando tienes aparta por ejemplo cuando prepara una tarta que te que está todo muy del agrado

Voz 0470 30:33 no hay no la estás colando un poco igual que

Voz 4 30:37 los dos cediendo grosero

Voz 0470 30:39 pero pero está intentando no no no no no es cierto

Voz 0460 30:44 o por ejemplo tu soy muy preparado y oliendo bien genio entradón Héctor más en cada es gracioso grotesco al mismo tiempo sea por ejemplo

Voz 4 30:56 es más que un día me llama al director de la Ser y me podría decir eso Caracas Aute despedir que aguantando va asociado al primer día Gavela habla tardó una cosa Fígaro

Voz 0460 31:14 es un trabajo de tu hijo o de tu hija de fin de curso algo de manualidades que machacada más bonito

Voz 2 31:20 ahí ahí a tu lado

Voz 0470 31:22 pero el Canarias súper democrático claro el canal

Voz 0460 31:26 esto es muy abierto bueno cerrados según como se mire cara realmente muy muy

Voz 4 31:31 con pocas palabras las arreglamos para

Voz 0460 31:33 significar cosas incluso o contrarias bueno pues vamos con el tema de

Voz 4 31:40 dicho esto no te este guiño a la Academia de la Lengua canaria

Voz 0470 31:48 mira yo ya he estado buscando puntos de apoyo con con la ayuda de Koke Álex Apolo estaba buscando puntos de apoyo para para saber dónde me puedo aguantar mejor sólo hay enciman en la Liga maestra

Voz 6 32:03 vamos a vamos

Voz 0470 32:05 poca gracia en esto de una manera guay templando vos vas a ver toda la coreografía encima la mesa yo

Voz 4 32:10 próxima la mesa todo el mundo que me ayuda para bailar en plan borró todo esto quiénes serán tiene ahora mismo yo estoy arriesgando mucho lo que ocurre hay que prepararla y sobre la marcha quieres hacer por ejemplo esta madre lo hubieran pensado ustedes están decididas ayúdame qué bonito con las

Voz 0470 32:38 como les nace el corazón todo el mundo que tiene

Voz 4 32:40 la casualidad que tienen un collar puede juntando que muy típico en mayo Madrid

Voz 0470 32:44 Ignatius se sube a la mesa ya intentó que veía cómo cómo te dan la parte del cancela canciones

Voz 4 32:51 sí sí sí sí me me cuadra porque es un poco Elvis también puede haber mensaje oculto a Rosalía en cualquier momento se todo juntitos detrás para ser él el baile ego

Voz 0470 33:02 sí te ha puesto toda la gente lleva que lleva detrás ya con la cabeza nuestro que vas a todo para arriba eh o delito basar toda la canción así hay movimientos se vayan rito vayas ahí todo tiene

Voz 4 33:14 es que le para allá todos la verdad que el plano magnífico bonito plano es maravilloso mira mira mira qué cosa señoras y señores la canción del Wisin cuando me dé la entrada al pero su afición entrada

Voz 3 33:41 no soy los míos me quiero que me que Calvario yo voy todo hay mafias ver mensaje a Rosalía claro yo el vale baila baile laterales mire que bueno se baila que no secarse becas de te cazando habría que quitarle todo

Voz 2 35:59 ya eh como Sarre graves

Voz 0470 36:21 vea qué tipo de ese hombre portavoz de útero y me paran agrega desde matar tres gallina

Voz 4 36:40 se queda en la franja pero la ciudad Héctor ha ido hay dos cosas muy bien muy bien cuando más perdido estaba mucha gente había sido un poco creo que hay que cortarla hay que cortar que sea más efectiva si encuentra dejarían quise según tramos hay que quitarle la vuelta aquí darle una vuelta porque también en notaba que el cuerpo baile a la mitad si te quedas muy triste queda muy te va metiendo abajo iba subiendo Nacho tú así tu iba así el baile saque converger sería un hito que tiene hubiéramos la misma energía

Voz 0759 37:19 esto en un minuto cuarenta y cinco segundo dos minutos

Voz 0470 37:22 hay que estar pero pero yo la he visto muy bien muy bien cuando hace selecto que te va girando te vas de Now caiga

Voz 4 37:29 pero fíjate en lo que había ocurrido antes

Voz 0470 37:32 era muy viene muy bien lo que sí que se lo pensó

Voz 4 37:34 con un montón bueno ahí de momento ahí eso me valió de juntos para ganar al final no no

Voz 0470 37:42 no por me siento ahora jurado

Voz 4 37:44 el fallo de Factor X terreno

Voz 0470 37:47 qué hay que mejorar esto y sé yo creo que esto va directo eh

Voz 0759 37:52 decía Bacon dos ajustes

Voz 0470 37:54 así que un plazo para anticipar

Voz 3 38:07 claro