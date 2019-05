La Opinión de Carles Francino | Una historia de espías... o no

Voz 0313

00:17

hola buenas tardes no consta que John Le Carré esté tramando ninguna historia nueva después de su última novela el legado de los espías pero sí a sus ochenta y siete años todavía le quedan ganas de escribir le ha surgido una historia que creo que de ninguna manera debería desaprovechar parece una trama más propia de la Guerra Fría de los tiempos en que los servicios secretos soviéticos y occidentales competían por ver quién engañaba al otro pero acaba de ocurrir hace apenas una semana y como pasa casi siempre la realidad puede superar de hecho supera a la ficción el vicecanciller del Gobierno austriaco el ultra Christian Strache ha tenido que dimitir al hacerse público un vídeo grabado en Ibiza hace cosa de tres años donde este político aceptaba con romperse ante las ofertas de una supuesta oligarca ruso este es el titular las consecuencias además saltan a la vista el gorro de Austria está a punto de caer y Sham convocado elecciones anticipadas pero qué sabemos en realidad esta historia porque hay un montón de preguntas se quiere está detrás de la trampa porque es obvio que le tendieron una trampa este hombre lo de la oligarca una chica muy guapa con un guardaespaldas muy gansos rechazos de lujo por ahí en medio eso ya se sabe que era un montaje quiénes la chica de dónde sale quién la pone ahí por lo tanto quién está detrás pero con qué objetivo a quién le puede interesar que salgan los ultras del Gobierno de Austria poner en crisis a ese Gobierno a sólo unos días de las elecciones europeas no podemos descartar claramente que estén implicados uno o varios servicios de inteligencia o es una venganza personal de alguien Un como un ajuste de cuentas por qué son diarios alemanes los que difunden la noticia porque lo sabía antes un humorista Isi el vídeo se grabó hace tres años por qué sale ahora porque aparece porqué en Ibiza que pasa en Ibiza en fin que no tengo ni idea de si les escribirá una novela pero yo me muero de ganas por saber qué esconde esta historia porque tiene cosas muy cutre sí pero también alguna mucho