Así era trabajar con Eduard Punset en la radio

Voz 0521

01:11

los himnos van a sobrevivir en eso están de acuerdo todos los paleontólogos los temas eran una excusa para hablar de todo andamos sobre una nube de electrones la gente cree que anda sobre el suelo pero no es verdad entre el la suela del zapato y el suelo hay una nube de electrones que se repelen con los del suelo y es lo que nos permite flotar sinuoso Nostra llegaría la tierra no de asuntos sobre los que nunca se me ocurriría mantener una conversación con nadie pero sí con Eduard Punset Un día me contó impresionado común pájaro se estrelló contra la vidriera de una masía que tenía por la zona del Priorat en Tarragona estaba el cristal tan limpio que el gorrión no distinguió hice estampó a toda velocidad ante la mirada de espanto de Edward que me contaba que por primera vez en su vida había visto en cámara lenta la cara de la muerte por supuesto suprimiera decisión fue tapiar aquella vidriera la y desde entonces no ha tenido que que que constatar la muerte de ningún pájaro hermoso porque además no los ves salvo cuando están bueno los vivos no no sé dónde se ponen Eduard Punset tras mi tía con tanta delicadeza elegancia y conocimiento que ese te olvidaba el tiempo las tareas por hacer las preocupaciones si tenías que comer o merendar Osa yo les digo a mi gente digo oye pero vamos a ver por primera vez lo que nos preguntamos lo que afirmamos es que hay vida antes de la muerte porque hasta ahora con treinta años de esperanza de vida a la gente sólo podía pensar en si había vida después de la muerte el día del programa le enviaba un guión que habías elaborado con la misma libertad con la que él te hablaba y lo mejor es que en directo se terminaba hablando de otra cosa pero todo el proceso era un continuo aprendizaje si se tienen dieciocho o veinte años yo esto solo decía un día un Mosso d'Esquadra que estaba poniendo una multa a un joven que iba a doscientos por hora es inútil porque le pone usted