A vivir Madrid | El Madrid de Leo Bassi, el último bufón

Voz 1432 00:00 en esta mañana de sábado vamos a conocer cómo es el mapa de Madrid de de un superviviente su familia lleva seis generaciones vinculada al mundo del circo de la comedia de la transgresión Leo Bassi lleva toda la vida estudiando dedicó cinco años a dar la vuelta al mundo siempre para descubrir entre otras cosas que es lo que nos provoca la risa es más que nos provoca que nos hace reaccionar

Voz 2 00:41 Leo Bassi qué tal buenos

Voz 1283 00:42 días todo de estar aquí en el micro fondo delante igualmente la risa como la historia es cíclica es decir

Voz 2 00:51 a lo largo de la historia siempre lo mismo lo que nos hace reír o no

Voz 1283 00:55 yo creo que sí evidentemente los contenidos son diferente pero las razones como utilizando los contenidos pasa un político pasado a cada generación tiene sus personajes pero a la fin sistema se queda algo él mismo a un payaso el bufón tiene esta sustancia dentro donde se va a busquen mecanismos incluso si el el los nombres cambien o si la situación cambia pero el mecanismo bajo ese mismo como

Voz 2 01:30 lleva Leo Bassi saber qué es el último de su familia

Voz 1283 01:34 sí que el último de su especie usa específicas complicados bueno quizás puedo contestar a esas dos preguntas una yo creo que sí yo yo creo que es que soy el último Buffon en dique que lo que yo he vivido en mi infancia ya no existe es lo que yo he vivido los viajes con el circo Landswood blogs y a sus padres en la pista actuaré en iría pues la el diu es completamente diferente el circo de esto estilo ha desaparecido y entonces a una nueva generación no va a poder conocer esto es un mundo muy artesanal muy familiar donde no había grandes no no había televisión e internet nueve y dos redacción también directo con el público popular éramos representa pues hoy en día todo esto ha cambiado ahora hay nuevos cómicos evidentemente hay nuevos bufones pero El Mundo que yo he conocido en mi infancia ha desaparecido

Voz 2 02:41 tú abuelo Marcelo que llevaba muy a gala vuestro apellido Bassi que es el plural debajo fuerte con los poderosos débil con los débiles

Voz 1283 02:53 ah amigo con los demás así insistió amigo es el de Italia ya no Bassi significa gente de baja condición social en mi abuelo siempre hay que ese rol lluvioso de ser de baja condición social yo he porque abuelo porque tú no puedes caer más bajo la única dirección quién va a herir en tu vida es Porras viva y empezasen bajo va a subir entonces esto lo tenía dos tengo todavía es muy claro inmediatamente dejaste de tenerlo claro no no no siempre fue mi educación fue desde como se dice que está bien comidos co si te dicen desde mi infancia pero de lo que era claro es que nosotros éramos la voz popular eran gentes del pueblo gente que tenía provocara cerril y que nuestro trabajo era de estar del lado del débil de frágil poderoso

Voz 2 03:52 los padres fueron los primeros payasos en actuar en España después de la Guerra Civil

Voz 1283 03:59 extranjeros si no sé si eso es el primer bebé pero imprime el grupo de España sabía acerado y evidentemente con la guerra civil y el franquismo Víctor ir después de Franco ocupando más seguro de su mismo empieza a dejar entrar a los extranjeros de los primeros a entrar de todos los profesiones era la gente de circo que han podido ver entonces yo tengo recuerdos de un España de los años cincuenta

Voz 4 04:28 de una España obra

Voz 2 04:30 entonces sin zapatos y tú pero como grande CIU cuyos yo que observen yemenís

Voz 1283 04:35 sí sí entonces padre desataron en el campo

Voz 2 04:37 dice que te han contado sobre cómo es actuar después del horror de una guerra como era la Guerra Civil pues la gente yo no estoy Rivero estos Luque

Voz 1283 04:48 me quedaba siempre yo era pequeño me recuerdo muy bien también vender recuerdos de caminar en una Madrid con gente sin brazos sin piernas porque le habían amputado durante la aquella era gente muy miserable y Pedro Alvarez de dos decido alguna ambiente una anima acción colas y gente siempre lleno lleno Nos los circos con precios por los señoritos adelante muy caro ya tras muy pocos pesetas y entonces todos los las clases populares juntos

Voz 2 05:21 tu familia pasará a la historia por ser los protagonistas de una de las primeras imágenes del cine

Voz 1283 05:27 pues me caso no fuese Jesús cientos de esto vistas vuelo el Giorgio Vasari mil ochocientos noventa y seis fue filmado pueblos hermanos Lumière hipocentro del último espectáculo que que que dado el difícil este sistema de estas imágenes del tu veintitrés años después se ve a mis abuelos y a su hermano pedestre alta porque los hermanos Lumière eran franceses filmaron entonces en la ciudad de lío a estas imágenes sus muy bastan las años están sana de de

Voz 2 06:01 muchos años cuando descubres esas imágenes y quién tiene los derechos sobre ellas ahora en qué momento

Voz 1283 06:07 fue mi hermano nos quedamos dos de la familia que que han sobrevivido mi hermana vive mi hermana también payasa y tal pero ella quizás más que yo se preocupa de la historia entonces es puede como historiador del circo hizo hace tan solo dos años dos años Semenia dedicados diez días a ver todos los archivos de la Fundació Un Lumière en esta ciudad se de Lyon ir a lo que ellas sospechaba la encontró tres costos de treinta segundos de donde se ve muy bien por cierto el bisabuelo de su hermano haciendo Pallàs

Voz 6 06:54 plegada

Voz 1283 06:55 tú sabes que te da mucho miedo todavía más fuerza en la aire tiene una misión de mantener una tradición familiar de estar presente como el bisabuelo como su padre es muy orgulloso de

Voz 2 07:08 de siete años montarte en el Varela por la Iglesia católica que es una capilla se que no lo conoce en honor a los payasos a los bufones el símbolo de es un pato de goma

Voz 1283 07:20 si esto el dios béisbol el pato de goma y esta semana ha estado colaborando con la Casa Encendida en un programa yo lo demás chimenea sí porque yo estoy viendo es que la Casa Encendida esta esta esta figura de alguna cosa muy respectado ello nos poco respetable capilla muy poco respetable inodoros los platos pues la verdad es que también se vio que yo estoy

Voz 2 07:48 has hecho peregrinaje no esta semana has llevado a la gente dentro este programa de La Casa Encendida chimenea que también están poquito cerca no de la de La Casa Encendida

Voz 1283 07:57 ya hasta entre baje hasta

Voz 2 08:00 hasta la iglesia del Vaticano no la caldos

Voz 7 08:02 lo mismo de las plazas del adagio es muy muy cercano

Voz 8 08:07 luego en la Iglesia el Vaticano hay que decir que es uno de los lugares recomendados ha llenado de alemanes

Voz 7 08:14 ingleses The Girls dijo porque estás en las guías de los abre a mí

Voz 8 08:21 lo cierto pero yo veo hace como un mes

Voz 1283 08:26 los dos meses de primas además con los los dos maletas con las Gredos tiempo Ryanair ido dijo porque haya dado igual en el portal dos cosas que hay que ver lo hizo acopio de la Iglesia fantástica al lado del Reina Sofía o del pienso ahora entonces también de los patos vaticanos y Atenas

Voz 2 08:56 el Vaticano en todo este tiempo en estos siete años ha celebrado bodas ha celebrado divorcios y tres funeral fue un momento

Voz 1283 09:08 lo más impactante Time divida eh es soy payaso Gorriz evidentemente frente a la muerte pero la muertos ay ay ay el respetuoso interesante esa página

Voz 2 09:22 decidan entre la comicidad y la muerte

Voz 1283 09:24 me quedo pues fue de pesos que conducía el lugar que por mala suerte y muchas cosas trágicas y pues han muerto si han pedido estas personas dice despedido ahí en en esto a Leo o no en otro templo Iglesia ir yo he asumido la responsabilidad estas personas conocía el lugar es su filosofía que es reírse de todo entonces tú tienes los para las familias delante de T era una persona cuarenta años ha muerto ir vas buscando el chiste porque sabes que la la familia adquiere también lo han pedido eh Ello es de chiste con una lágrima en los ojos y con más ganas de que riesgo es muy difícil pero fue un momento único que es tres veces

Voz 2 10:17 la Iglesia católica es un espacio pequeño haber sufrido ataques en estos siete años algunos ataques han intentado quemar no la la la Iglesia católica vosotros los llamáis los simpáticos no no lo sano apáticos

Voz 9 10:31 el simpáticos no Stuff siempre pero luego los es decir los que van con todos nosotros

Voz 1283 10:39 anti patéticos ante adjudicadas para quedarme

Voz 9 10:42 por eso no incluso antipáticos tumbos pero esto no

Voz 2 10:45 esto no es otra película Aído la tele rusa a verte ahí a la Iglesia católica ha ido hace poco hace unos días

Voz 1283 10:54 el canal Channel Four ya lo fue uno de los británicos más más conocidos y la han firmado es es salen en octubre eh hemos tenido la arribistas pasos de gato una arribista me de México cultural quizás más conocido del mundo cultural Irene entonces yo soy muy curioso de esto porque yo no he hecho nada para hacerle publicidad no tenías nada menos

Voz 2 11:22 porque esto era una cosa como Leo cuando lo montarse era algo pasajero

Voz 1283 11:27 sí yo yo tenía un lo que quiere hacer un un chiste porque ya tú te mofas de la religión de que redirige bueno si me hago una iglesia me hago un dios el pato y lo hacemos una misa sí pesas seis meses después me aburro pues no la ha crecido ha crecido ha crecido iba veo que finalmente la sino la gente necesita es rituales y los rituales que damos hoy en día no a la altura de siento decirlo pero mucha gente no pedir la Iglesia católica porque es un poco así se ha quedado así eh estar en un tanatorio por ejemplo subió el ritual pero hemos visto bueno con la que asociado a río a las cosas positiva de tener una visión laica dispositivos de la vida ido yo veo yo mismo estoy me estoy sorprendiendo de ver que detrás del chiste ha ido Arcos es cosas muy importantes y muy profundo

Voz 10 12:27 no

Voz 2 12:31 veo base nació en Nueva York ha recorrido el mundo no

Voz 11 12:37 eh después primero actuabas eh bueno

Voz 2 12:39 junto a otros miembros de tu familia luego de forma solitaria en solitario has estado en Japón en Pakistán en Tailandia por si hubiera sido todo esto pero que vive vives

Voz 1283 12:59 casado con una española hizo un gran amor entonces es la cosa más importante dos por estos recuerdos también de infancia mi está infancia de los años cincuenta en los circos en España el tres por Pablo Neruda eran ayer que es descubierto la idioma castellano y yo hablo muchas idiomas inglés pero sí Pablo no Neruda en España me me dice eh no quiero vivir de esto pero me gusta esta idioma entonces a mí me ese Madrid un portal un un

Voz 2 13:46 estamos en dos en los bajos del cine Avenida Gran Vía XXXVII esto es un paso y ahora me tienes que decir Leo en qué momento es el fans

Voz 1283 14:02 pues estuve al final de los años cincuenta veces estaba en el Circo Price y a veces en el pasa poco que era una sala de fiestas con Bale España yo creo que yo no sabía entonces porque ayer pequeño en los caminos diez también prostitución de mujeres que había todo el acto hace franquistas señoritos los en tu estilo de personajes yo me recuerdo en los camerinos con esta música atrás con crucifijos las chicas dando un beso pero si hubiese antes de de de de ir con algunos de los que gente es un mundo o con las madres empujando a sus hijos Baskonia porque tiene mucho dinero va al mundo siniestro un un mundo en lo que entonces no se contaba no no no pero sí lo era pero esto era vista era aquello yo ahí mis padres y yo tenía siete ocho de esos cincuenta y siete ocho si continuo de iría y Un mundo cuestan músicas pasador está el Espanyol es que

Voz 2 15:08 pensabas tú el orgullo español

Voz 1283 15:11 entonces sí era era el orgullo España Chema Gil venías de de Unidos fotos de un niño americanos les que hay lo que parece de otro de un siglo atrás para mí era todo viejo muy raro pero es excitante que esta música esto

Voz 4 15:31 por eso esto lo

Voz 1283 15:34 no hay un incendio a mí mis mis primos también trabajaban en en en el Circo Price ya ella mi prima Eliane se casó en Madrid lo anunció el Circo Price el dice vamos a hacer unas cosas publicitario de esta historia entonces sacan dos elefantes Giovanni que era su marido solo su fina no novio y Elia a mí me me esprín la prima en directo ella he montado meditan lo cedió cuantas ir bajando entonces era José Antonio la bici ir entonces es que la la música del desfile de esta música pasa doblegó otra vez tanta tras el escenario vale estamos en las elefante dos cada uno en uno

Voz 2 16:25 mucho mucha Gran Vía bajo

Voz 1283 16:28 pero si volver después al Circo Price donde pues un has venido sean tasado en la pista misma era una manera también de esto mundo franquista al circo y y que esta gente gente raro pero a la fins se casaba con cazaba en en la en la pista pero esto es que la muy impactante porque estos pequeños es estadounidense también con los serenos no se podía entrar en la casa sintió que tenía todos las llaves mis padres son tenía de AVE de su propio es que había que hacer un un una palmada Beni esto hombre ustedes son austeros mi padre Dios somos del Circo Price somos payasos ah vale vale unos abre la puerta a saber si hago aquí

Voz 2 17:26 es donde aprendí a contar historias te lo digo porque quiero que escuches un fragmento de una entrevista de los años ochenta creo que era el año mil novecientos ochenta y cuatro Darío fue en Televisión Española cuenta que aprendió a contar historias gracias a los contrabandistas y a los pescadores para contar

Voz 12 17:50 ahí es donde yo aprendí a contar historias mis primeros maestros fueron los contrabandistas y los pescadores y los operadores de vidrio cuando uno mira cuando llegué a Milán con catorce años y estuve en Abrera era era una escuela de pintura muy importante

Voz 1283 18:05 tenedor giraba un ambiente muy especial

Voz 12 18:08 particular grande escritor esos grandes escritores como Vitorino sin grandes directores define como Sami Ponte Corvo el mismo Rossellini estuvieron allí lo recuerdo todo esta gente Bellini por ejemplo

Voz 13 18:22 fue la que me estimuló a narrar dadas tímido para contar

Voz 2 18:28 Leo Bassi

Voz 1283 18:30 es impactante para mí porque como Pedro conducido hasta unos meses antes de su muerte en Milano hemos hablado muchísimo yo estuve en su casa entonces devolver hoy en una Boza así en la voz de una persona muy importante en la persona con una filosofía de vida profunda su mujer Franca Name Taschen gracias por eso que os conocisteis

Voz 2 18:57 fiesta del PC puede ser sí

Voz 1283 19:00 esto sí en Reggio Emilia en eh en unas carpas entonces un sitios que que que era mi casa una grandes carpa Dario Fo eh un convenio que uno de los grandes hombres desde el Partido Comunista de entonces cojo un micrófono las carteras y con podéis imagina que en una casi tres mil personas a lo mejor había cinco o seis mil personas estaban sentados de todas las partes a mí el joven de entonces que sería del mundo decirte que quería volver a hacer Buffon esto era un ver si un vender Buffon de muchísimas gracias de haber puesto esta esta voz me ha permitido de hablando una cosa tan personal fue increíble este momento todavía esta noche nunca le olvidado y la la potenciando un espeso somos con un micrófono sin decorados sin nada sin una silla hablando cinco mil personas escuchando

Voz 2 20:11 al final no desiste de este mapa de Madrid de Leo Bassi un mapa por sus recuerdos de de Madrid grabar terminar en tu casa tu casa es Lavapiés barrio donde vives

Voz 13 20:21 qué se hace veinte años

Voz 2 20:24 has escogido esta esta canción pues él lo de pie

Voz 15 20:29 era el era mi familia Bassi bajos era la gente muy orgullosos de su misma muchos mujeres feministas la tapa que leer a la trabajo

Voz 1283 20:41 cuando ahí en una vida de calle increíblemente poderoso de la gente eso da gente que no tenían nada pero que tenía un orgullo que te piensa en un una dignidad eh

Voz 13 20:53 muchos cosas una palabra tú me dices lo contrario es un concepto lo contrario vamos a intentarlo reflexionar derecho Rey improvisar inteligencia Leo Bassi ha sido un placer hacer este recorrido contigo