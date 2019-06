Voz 1 00:00 los clásicos de la música del siglo XX se sientan este verano en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 0084 01:18 hay grupos pocos que dejan una huella imborrable la música son siempre bandas diferentes artistas que empujaron su arte en una nueva dirección que recorrieron un camino que nadie había transitado creando nuevas rutas para que otros la siguieran esos son las bandas que hacen historia Talking Heads una de ellas una formación extraña genial cuyos descubrimiento es una experiencia tremenda Anthony quiere excantante de Red Hot Chili Peppers lo resumió a la perfección cuando presentó al grupo en su ingreso en el salón de la fama

en todos que suceden a lo largo de la vida giros de guión que son tan profundos que siempre recuerdas dónde estabas y estabas haciendo cuando ocurrieron triste son felices el asesinato de que

Kennedy y de Martin Luther King el de John Lennon la llegada a la luna

Voz 1900 02:18 no son cosas que recuerdas dónde estaba así como te sentías recuerdas dónde estabas cuando perdiste la virginidad yo recuerdo perfectamente el sitio en el que estaba cuando escuché a Talking Heads por primera vez estaba en casa de un amigo tenía quince años era mil novecientos setenta y siete y la canción que me puso fue psico killer aluciné hice poner esa canción una y otra vez porque era algo que sonaba diferente a todo lo que había escuchado inicia hacía sentir como nunca me había sentido me hizo sentir listo y me gustó también me hicieron que quisiera bailar como un loco y eso también cambió mi vida

Voz 0084 03:37 esta semana dedicamos el sofá Sonoro recorrer la historia de Talking Heads una banda como decía el cantante de Red el Lee Pepper's que tenía algo distinto algo especial su viaje está repleto de historias y de canciones pero sobre todo de riesgos de apostar por nuevas direcciones una aventura Entença que comenzó en un lugar diferentes hará vítores no recuerda los comienzos de la banda

Voz 1880 04:02 eran ellos los distintos los que se enganchan en la cabeza con sus amigos como un sueño recurrente un mantra una pesadilla este juicio del primer disco de los Talking Heads ya deja bien claro por dónde van a ir con ese estilo compulsivo decantar de David Byrne también de dónde vienen si un lugar diferente la Escuela de Arte de Rod Taylor es otro de los temas de su primer trabajo como Talking Heads que salió en septiembre de mil novecientos setenta y siete en Estados Unidos y un mes después en Inglaterra tal cual Talking Heads setenta y siete este sonido y este ritmo empiezan a calar en muchas bandas a éste y al otro

Voz 1880 04:55 pero hasta llegar a septiembre del setenta y siete los Talking Heads ya tenían pasado David Byrne el batería habían creado en la Escuela de Arte la banda tics pero en el año setenta y cuatro tras graduarse deciden marcharse a Nueva York junto a la novia de Chris es Tina Weymouth que accede a aprender a tocar el bajo y formar un nuevo grupo con ellos a mediados del año setenta y cinco ya son Talking Heads y de falta su debut como teloneros de Ramones en el local CB GB es de Nueva York para que el mismo sello que llevaba los Ramones Saed les fichara en enero del setenta y seis ya tienen dice

Voz 6 05:31 eso gráfica ya en diciembre graban su primer

Voz 1880 05:34 Single

Voz 1880 05:55 al poco tiempo de salir él Single la banda divide sumar una guitarra sería la de Jerry Harrison que venía de la banda modern lovers después de una gira de conciertos por Europa Talking Heads se pone a grabar ya son cuatro Talking Heads setenta y siete revoluciona la escena pan de este lado del océano el amor había llegado

Voz 9 06:15 muy muy

Voz 0084 07:57 en una escuela de arte nació Talking Heads una banda que debutó BG de Nueva York como teloneros de los Ramones tiene un año clave para la música el inicio de una carrera fascinante que vamos a repasar de la mano de dos los periodistas Fernando Meira Un placer como siempre está contigo un gustazo una vez más en Radio Barcelona tenemos la tónica hasta mayo que siempre está ahí a pie del cañón con nuestros programas un placer Toni

la hacer Alfonso muy buenas el debut de Talking

Voz 0084 08:24 gente llega en mil novecientos setenta y siete en qué contexto surge como es la música Fernando en esta es curioso que el primer disco de tu PIN Hertz setenta y siete

Voz 10 08:33 de que el hecho de elegir ese título y ese año esa cifra como título de la Duma es bastante visionario porque efectivamente ahora seré muy claramente que el setenta y siete fue un antes y un después todo un punto de inflexión pero en en en ese momento no no es tan sencillo es verlo y evidentemente pues estamos en ese en esa eclosión absoluta el pan que en esa contestación frente a toda esa música más elaborada más sofisticada que los Alex ven como demasiado sibarita de todo el comienzo de los años setenta a todo el progresivo de la música de Singer son Writers in evidentemente pues los Talking Heads beben algo de ahí vienen como bien comentabas del club del que venían y haber telefoneado a quiénes habían telefoneado pero consiguen transformar completamente el panorama sonora de las

Voz 0084 09:21 este debut Tony es un disco fascinante uno de esos discos además que figuran habitualmente a la lista de los mejores arranques de carrera que que te llamativas la atención del álbum

Voz 6 09:34 como exploran por parte de exploran dentro de un territorio no desconocido pero sencillo semidesconocido es un esquema hasta inaudito y aquí hay un primigenio el art rock y esa capacidad para sumar sonidos sí que no que no molesten unos sonidos a otros no incluso sonidos del Caribe de la Motown y en todas esas se cuelan en esa new wave que ya empieza a tomar partido y que empieza a acoger a coger forma no

Voz 12 10:36 va a ah

Voz 0084 12:17 con esta maravilla se presentó Talking Head en sociedad un tema que sigue sonando moderno hoy en día que no es poco más de cuarenta años después quizás la clave del éxito de Talking Heads Antoni que no se parecen a nadie o en su momento no se parecían a nadie

Voz 6 12:31 ese es el gran gran secreto todavía de hoy son inclasificables tantos sonidos que fluyan por todos lados y yo creo que esa es una una de las claves para entender lo que eran Talking Heads para ellos

Voz 0084 12:44 quizá como decías como críticos se crearon nuevas etiquetas estaba en mi web Fernando y también aparece esa de art rock no pero suena un poco

Voz 10 12:52 poco es anunciarlas la pasar mucho lo que es que tampoco es fácil encontrar una etiqueta me amigo de las etiquetas me cansa bastante porque no dice que que circunscribe no que constituyen demasiado el lenguaje pero qué etiqueta atribuye esa Talking Heads cuando evidentemente les daban veinte mil vueltas en todos los sentidos en en en intelectualidad en concepto de musicalidad al pan cuando evidentemente no eran solamente DS esa eclosión de sonidos más expide chicos que fue la new wave esa de hecho con ellos hablan que sin new wave Weiss en de ahí sale lo de arte rock que es los como como una apelación a su parte más intelectual más académica puede servir en ese sentido pero efectivamente las etiquetas se quedan cortas aún habremos de un grupo con le de

Voz 6 13:36 de hecho art rock es una etiqueta que a día de hoy se usa muy poquito no

Voz 0084 13:40 bueno yo creo que reflejan a cuatro bandas sí que tienes que esa idea de hacer algo diferente tiene que ver con con las inquietudes de la banda con el momento de eclosión y cambio cultural que se estaba viviendo en aquel Nueva York de finales de los años setenta son Un grupo que viene de un mundo cultural diferente y esto es lo que contaba David Byrne en aquellos años cuando me preguntaban por qué había elegido la música sobre otras disciplinas artísticas

Voz 0335 14:06 cómo vivió en Moha saluda en ese momento la música me pareció más real más vitalista y excitante me parecía una forma

Voz 6 14:14 llegar a un mayor número de gente en el arte

Voz 0335 14:17 te no tenía un camino había muchas cosas que me aburría no quería trabajar en una galería hay siempre me había gustado tocar pero nunca hubo una elección nunca tuve que elegir entre tocar el arte Stephanie empezó a tirar por ese camino y ese fue el camino en el que puso énfasis

Voz 17 14:32 con su persona

Voz 0084 16:26 interesante la reflexión de David Byrne líder de los Talking a quienes estamos dedicando el sofá Sonoro de esta semana un tipo muy peculiar David Byrne que que de hecho son uno de los grandes pensadores de de su generación con libros un sello propios de músicas del mundo que edita cosas muy interesantes una visión que ha desarrollado a lo largo de su carrera pero que ya empezaba atonía estar presente en sus inicios todas estas inquietudes

Voz 6 16:47 él es un pionero un un una especie de revolucionario no sus sus tesis en cómo funciona la música según su libro son un delirio tiene yo creo que tiene una mente privilegiada que está por encima de cualquier llano músico artista sino de cualquier persona con con con esa capacidad de de crear y el objetivo número uno de Baena es es el es el avance el estudio es como si es como si estuviese en todo momento pensando o presente en episodios de Black a favor de la serie no hay ese punto no de que de que va más allá y la estructura de sus giras por ejemplo cuando sociedad son Vincent yo yo no había visto nada igual me pareció una genialidad tanto la elección como el concepto todo lo que envolvía que el disco de aquella gira aparte hicieron aquello ya está quedó quedó ahí nada

Voz 0084 17:36 no había incluso la gira el año pasado fue una auténtica locura Merchán ahí el teatro con bueno está muy lados era muy teatral

Voz 10 17:43 Cesc es un tipo con con grandes inquietudes como estudiante de arte que encontró acomodo en Saint exigió clave en el Nueva York de aquellos años Fernando palabras mayores costes venía de antes venía de años sesenta y seis que es la Fundación ha aparecido como una independiente lo que pasa es que a estas

Voz 20 18:01 alturas de la película diez doce años más tarde pues será ya una gran independiente que había sido la casa que ha llegado a los propios jamones y a Ted Boys es decir a esa primera hornada del del funk

Voz 10 18:14 yankee evidentemente la aparición de Talking Heads en ese sello pues le dio lustre porque cualquiera le encantaría en su discografía en su en su escudería a una banda de estas dimensiones y luego no nos olvidemos que poco después aparecían Pretenders que tablado pues que viniesen cargo Madonna y luego Madonna y Depeche Mode se usa que bueno

Voz 0084 18:35 no no la casa ideas

Voz 10 18:38 ha sido mala elección en mil novecientos setenta

Voz 0084 18:40 ha hecho un año después llega su segundo disco de la mano de un tipo clave en la historia de la banda en el sonido de aquellos años

Voz 0335 18:50 vino a vernos cuando fuimos a Londres por primera vez antes de lanzar el disco Le gustamos y empezamos a ser amigos de quedar luego vino de vacaciones a Nueva York en los mismos después de eso llegó la hora de pensar en hacer otro disco allí estábamos pensando en productores con los que nos gustaría trabajar y la elección fue algo natural pensamos hemos que no trabajar con Brian

Voz 0084 20:53 maravillosas esté Love uno de los cortes de More songs building Sam put segundo disco de Talking Head a mí personalmente este disco me fascina cómo ves Fernando este álbum que te llama más la atención de de los cambios respecto al de dos mil lo que primero

Voz 10 21:08 me llama la atención es el título que me parece una absoluta genialidad eso demore más canciones sobre construcciones y comida que yo creo que se burla un poco de de la del famoso síndrome el segundo disco no que todos los grupos parece que el primer disco tienen todas las ideas y inéditas y el segundo pues estás tirando de los descartes de primeros pero sí que es verdad que hay una consolidación dentro de esa de ese maremágnum de ideas que mencionaba Toni anteriormente después de siete pues aquí sí que queda más claro de qué iba la música de Talking Heads y todo el desconcierto que había generado en la crítica en los oyentes pues aquí sí que comprendemos mejor esa voz aguda de David tacatos esas estructuras cambiantes esas letras que muchas veces en mezclan conceptos que no se entiende muy bien pero que conjuntamente global entonces digamos que Talking Heads consiguen crear ya definitivamente la marca Talking Heads

Voz 0084 22:02 muy de acuerdo muy más centrado este disco Tony también la temática de las canciones es algo que llama mucho la atención pues sí

Voz 6 22:09 es una reflexión yo creo que oportuna y muy profunda sobre sobre la América media no que ese vivía se vivía entonces hay como una construcción de nuevos dominios y tendencias Easy ante todo la crítica sistema con con con muchas grietas no en eso allí siempre ahondaba mucho en de hecho siempre sus tesis comentaba antes con lo bueno de su libro cómo funciona la música siempre van siempre van un poquito más allá el siempre busca sacar conclusiones y en este disco sacaba muchas conclusiones

Voz 0084 22:40 pero aparte de conclusiones los que sacan son canciones que te golpean con fuerza incluso las versiones brutales de The River versión de Al Green que muestra una de las claves del grupo que empieza a mostrar más esa fascinación por por los sonidos de la música negra que empiezan a colarse en sus canciones impregnarlo todo

Voz 10 24:41 yo creo que el técnico de River que es la gran sorpresa de Sons en Hood frente a setenta y siete porque en esto sí que no había nada que hiciese pensar que fuesen a tirar por este lado una versión de Green un mito de la música negra en uno de los a muchísimos un tema curiosamente es divertido de de Cage Abba de que ellos hicieron una versión de de técnico de River prácticamente a la vez a Lyon también versiones de Bryan Ferry In Bev le congelan el batería de Band con lo cual se produce de pronto cuatro Liberé de técnico a ver estos tipos no solamente versión ante admite Oliver sino que lo convierte en el primer sencillo del álbum y se convierte en la canción más emblemática de que contento tenía que estar el señor Green cuando iba a cobrar sus ya te digo hicieron un buen favor en este

Voz 0084 25:32 a punto Toni el grupo entra en contacto con la con la música africana también con el afrobeat Fela Kuti algo que empieza a reflejarse en un disco que llegó en el setenta y nueve con la presencia ya de de músicos africano

Voz 6 25:44 sorprendió pero pero no tanto seguramente como comentabais ahora eh cuando se publicó setenta y siete no se podía no se podía intuir tanto pirado allí había guiños caribeños el tema de la de la música negra y la música africana a él le daban mil en expuestas a sus a sus múltiples inquietudes no de hecho en la el diccionario afrobeat había mucho donde escoger lo mejor de asuntos que las piezas encajaban todas en decía saber cómo cómo encajamos esto y ellos tenían esa capacidad para hacerlo todo encajar de manera perfecta y no es para nada

Voz 1 26:21 la excentricidad aunque pudiese sonar a Sceptre excentricidades

Voz 0084 26:25 de momento no me Fernando que te llama más la la atención de este disco

Voz 10 26:29 nuevamente la atención el título lo de miedo de la música potente no porque no me parece parece que existe y como una fan más constreñido como si éste fuese un disco más de transición después de dos uno es que eran evidentemente más atrevido los más atrevidos en en el sentido de las letras quizá más golfos más más expansivos este quizá miran poquito más hacia adentro me da la sensación de que de que pone más el foco en el mundo interior incluso yo creo que comentaban el nacimiento de las canciones nacen a partir de en una cena para a partir de sesiones improvisadas de los cuatro cuando sucede algo que dicen lo de aquí podemos tira del hilo es cuando ya David pero coge el hilo y las transforma en canciones pero incluso en la creación el el proceso de creación es diferente

Voz 0084 27:22 en canciones como este hay sí Talking Heads en estado puro con este tema disco africano que abre Fire music tercer álbum de la banda neoyorquina protagonista en el sofá Sonoro de esta semana programa que estamos compartiendo con Fernando Neira ahí tónica hasta armado este tercer disco discos quizá chicos el el más atrevido hasta el momento

Voz 11 29:09 para mí tiene un punto de genialidad y aparte yo creo Alfonso que se vería en en

Voz 6 29:16 duros en proyectos futuros no tanto May unió en solitario o tonto aunque no nos olvidemos de ese proyecto y Chris del cual yo soy un firme firme defensor me encantan y me encanta esa locura que generaban allí no quizás todo esto no se hubiese producido en este disco bueno sí es una absoluta genialidad de hecho diría incluso que es una sobrada no pero pero pero con coherencia no hay veces que la ido la pinza no no no en este sentido todo todo era muy coherente con mucho sentido común y creo que es uno de los atractivos del disco

Voz 0084 29:50 también es el álbum con el que el grupo se consolida firmemente tras dos buenos álbumes con con una formación de primera para mil novecientos setenta y nueve el grupo ya estaba bien bien definido tiene un estilo propio algo que les permite también hacer canciones basadas en poemas dadaístas como como este tema que escuchamos también hay canciones como Air sobre la la contaminación otras Paper una historia de amor surrealista unas composiciones Fernando que definen el el peculiar mundo de de va ay de la banda no es que ya

Voz 10 30:18 sí pues es evidente que ese cerebro preclaro es el cerebro que viene una escuela de arte y que tiene una inquietud que va mucho más allá del pentagrama hace Division termina explosionando ahí hay en esa colección de canciones de temática singular con singular y una que para mí es una absoluta debilidad que es probablemente vosotros también estén entre nuestras favoritas porque es una preciosidad melódica

Voz 0084 30:43 este tema con el que hemos abierto

Voz 10 30:46 esa canción en la que David dice aquello de cielo cielo es un lugar donde nunca nunca pasa nada parece de un nihilismo estremecedor y que además me encanta porque en su literalidad en su traducción literal tal y como la acabo de leer la pudo adaptar esclarecidos en castellano en el año noventa y tres hay una versión de Heaven de esclarecidos que sea más fiel

Voz 0084 31:08 eso no hay ahí te apuntas tan que ese disco también son son maravillas de la Juve la vida durante la guerra de las joyas tercer álbum de Talking Heads editado en mil novecientos setenta y nueve y poco después la banda presentó Layton otra delicia de disco que que te interesa más que teme más la atención como como cambios respecto a lo que estaban haciendo Toni que

Voz 6 33:01 cierta manera aquí Liga todo con un con una naturalidad asombrosa a pesar de riesgo de la codicia creativa es junto a amor son sabado Bolden champú son mi parecer es su obra más más sólida no es como un muro no como un muro de contención pero en el que cada ladrillo tienen tiene una explicación no un sentido higo en este disco pues cierran un círculo una aventura aquí ya empieza a parecer un poco la conexión con Stop Making Sense no la película documental de la que hablaremos un poquito más

Voz 0084 33:31 tarde para presentar remar en Allied el grupo se transformó se llevaron a músicos de parliament acrecentando ese sonido negro y dando rienda suelta a todas las salas locuras David Vann algo que los alejó por otro lado en las radios comerciales en Estados Unidos como denunciaba entonces el cantante

Voz 0335 33:50 no suena en las radios americanas así que decidimos hacer un disco que pudiese sonar en los clubes y en las emisoras negras porque las radios blancas han decidido ignorarlos su explicaciones que sonaba

Voz 0084 34:25 un disco brutal light que cierra la colaboración con Brian Eno tres discos juntos cuatro en cuatro años un ritmo intenso de los que son los mejores años de de la banda en esta época Tony con con un ritmo trepidante y con mucha experimentación

Voz 6 34:39 sin duda esta etapa no tiene parangón no lo que lo que me resulta más chocante es cómo en tan poco tiempo aunque era algo muy habitual en la época crearon tanto sus discos serán verdaderas obras de arte aquí ya sigue podríamos entenderlo de esta etiqueta art Crowe no ojo darle o darle un poquito de sentido ir daban pie a todo tipo de análisis la verdad era una bicoca para quienes les gusta sacar punta punta a todo no nos no se quedaban en lo básico en lo esencial no construían construían un palacio con cada disco hoy la verdad es es asombroso no

Voz 0084 35:15 las primas de ese palacio era canciones como este Juan

Voz 0084 37:42 Wang inhala en uno de los grandes éxitos de Talking Heads una canción que llegó con un videoclip tremendo algo que fue Fernando marca de la casa al igual que las portadas ahí se notaban sus años en en la Escuela de Arte la cosa

Voz 10 37:55 arte y que parece que no queríamos decir al final de esta saliendo mucho en la conversación porque has que marca mucho el el el la manera de ser del grupo la verdad es que él las propio es el propio trabajo de las portadas yo mirando las en en casa te quedas absolutamente pasmado porque son son obras de de museo de pinacoteca y lo cierto es que el el videoclip también fue muy avanzado para la época estamos hablando de una época en la que estaba a punto de nacer la MTV pero todavía no existía esa esa gran cultura de videoclip que que va de clonar con la llegada de los años ochenta pero incluso la propia portada de light en la que aparecen los cuatro con las caras como manchadas en fucsias si os acordáis que se convierte en un aspecto normal es un prodigio SAS aporta se les ve un poco la boca la punta de la nariz y los ojos se convierte en en en todo un en todo un poema visual de lo que era esa visión crítica ya ciudad en el mundo de Atocha

Voz 0084 38:51 tras este disco Toni la la banda se toma un descanso en el estudio algo muy necesario tras ese ritmo que comentabas antes tan intenso y en mil novecientos ochenta y tres llega speaking Tong un álbum que a mí personalmente me resulta fascinante con el que el grupo toca además su su cima comercial a algo más que merecido tras unos años intenso y que consiguen sin sin Brian Eno y asumiendo ellos mismos las tareas de producción

Voz 6 39:14 sí ah bueno habían logrado subir a lo más alto de la cima hará tocaba afrontar otros retos quizás menos ambiciosos creo yo puede que por la ausencia de Brian Eno

Voz 0084 39:24 pero el resultado es de traca

Voz 6 39:27 de traca y aparte es el disco más más de público es más un disco de público que de crítica cuando quizás hasta ese momento los discos eran más de crítica de que pública aunque el público obviamente apoyase apoyase lo lo lo lo lo que hacía no es un disco más espacioso quizás se respira un poquito más una cosa muy importante es que meten ahí como trascendencia a la de El acto es no de la música más folclórica del blues del Gospel y creo que que que que es un disco al que hay que prestar más atención del que a veces quizás queda un poco fuera de aquel cuarteto de estos primeros discos pero Cross un disco muy importante

Voz 0084 40:02 antes de los que te atrapa Fernández hombre

Voz 10 40:04 además digamos que genera accidentalmente los que éramos los muy jovencitos cuando sonó por primera vez en alguna emisora por ahí vienen down the house que probablemente pues escuchas hemos antes es que Psycho killer e insisto por cuestiones generacionales pues es imposible no sentirse muy atraído por puede este disco luego efectivamente te metes en sus contenidos y ves que hay pues una burla de muchas cosas hay de ahí sale el hay no es el título de una canción para de ahí sale la frase Stop Making Sense que es como el leitmotiv de la canción no pues ahí evidentemente yo creo que hay dos grandes grupos de cuatro discos los cuatro primeros en los cuadros de Talking Heads y este es el primero de la segunda etapa y en ese sentido es una segunda etapa más comercial menos cerebral quizás y menos de culto pero muy muy negro

Voz 0084 40:58 en una segunda etapa que se presentaba con su gran éxito en Estados Unidos esté barnizando

Voz 0084 42:40 una delicia este himno de los Talking Heads su primer top diez en Estados Unidos un álbum arriesgado por otro lado que que funciona muy bien y que presentaron con una de las giras más fascinantes de la historia de la música y que por otro lado Fernando fue su última gira sin

Voz 10 42:55 qué pasa es que menuda gira Stop Making Sense inmortalizada

Voz 10 43:02 que lo haría algo así como decían en cerdos corderos esa podemos estar hablando de palabras mayores ahí donde mires en esa gira sí que está ya de manera absolutamente crucial ese gusto por la teatralidad de David verán esa esa cosa que esas chaquetas que le convirtió en no en aquel hotel con una especie de sombra gigantesca de sí mismo y ese gusto por la realidad que desde luego muchos en Estados Unidos en la prensa especializada han emparentado con la gira del año pasado que comentábamos tangencialmente intuyó la vimos juntos

Voz 0084 43:38 la que conectó un poco con bueno con lo que es la esencia Davy de llevar esa innovación también tiene Toni esta esta gira este documental de Jonathan Demme algo que a mí me parece muy llamativo que ser recuperó también los documentales Oscarizado hace unos años que es el tema de las coristas que usaba Talking Head que son de primer nivel que dan a su música un nuevo espectro en directo

Voz 6 43:59 sí le daba Le daba mucha mucha importancia cuando el documental en el documental que citas no que que se basaba en

Voz 0084 44:08 a veinte pasos de veinte pasos de la fama que se basaba

Voz 6 44:10 en todo lo que genera y todo lo que creo que siente una corista no el hecho de estar tan cerca del que triunfa pero estar en la sombra no

Voz 0084 44:19 el nombre hace David de los coros es maravilloso

Voz 6 44:22 no no maravilloso y yo supongo que que ver aquello en mil novecientos ochenta y cuatro debía usar un un gran espectro un gran impacto aún hoy lo ves y te deja temblando no sin aguanta muy bien el parto

Voz 0084 44:36 no chaquetas no tanto

Voz 6 44:38 con In Edit cuando celebraron diez años que es el festival por antonomasia de los documentales musicales lo eligieron público hoy críticos aquí de acuerdo entre los cinco mejores documentales de de la historia

Voz 0084 44:51 sin duda en directo histórico que sonaba así mortales de Stop Making Sense la película de las explica de Talking Heads una banda cuyos miembros estaban iniciando ya proyectos en solitario antes lo comentabais algunos ajenos también la música a pesar de bajar el ritmo la banda se encontraba también en en un momento interesante en mil novecientos ochenta y cinco Fernando llega el Little cree hechos un disco que fue su mayor éxito aupado por por lo bien que funcionó el el documental y la gira del ochenta y cuatro y un disco que sorprendió con un cono salido más quizá más americano sí

Voz 10 46:37 su más directo más pop más colorista incluso en la portada hoy estamos al anuncio de portadas de es que son muy definitorias es un disco alegres un disco directos un disco de canciones las estructuras de las canciones no son tan laberínticas es un disco de canciones que pueden llegar al al top diez Iker es un disco que le los títulos de las canciones cosa que no suele suceder con Talking Heads solamente con el titulo no solamente a cuadrar la canción sino que te acuerdas de cómo tararear es una concatenación de de de exitazo son canciones menos profundas menos intelectuales pero ha

Voz 0084 47:12 absolutamente más puntos eh es un trabajo ha acertado a mi me gusta mucho también Fernando y capta Toni lo capaz de mutar que era este grupo de seguir avanzando nuevas nuevas rutas musicales

Voz 6 47:25 es que no había un sonido que Sellers resistiera eh si ponían el foco en algo iba iban a por ello siempre con esa clase tan innata no sin atropellos sin copiar hicieran lo que hicieran eran Talking Heads que eso era muy importante no le podían derivar hacia un lado hacia otro pero no dejan de ser quiénes eran no y este nuevo traje les sienta

Voz 0084 47:46 maravilla no vamos para parir una boda

Voz 6 47:49 o una comunión llevamos si bien no no y no das la nota para nada ganador de

Voz 0084 47:54 yo creo que se presente con este de Lady Di

Voz 0084 49:44 David Byrne es esto discos de Talking Heads una banda Fernando que para esta época estaba bajo el control casi absoluto de de su cantante algo que viendo la imaginación y talento de resulta lógico que acabase sucediendo

Voz 10 49:59 inevitable supongo ante un talento y carisma esas dimensiones y un animal escénico que además cuenta claro pues y teniendo en cuenta que que hay proyectos los de dos de los integrantes tan importantes como apuntaba Tony en el caso tonto pues es cierto lo ha habido grandes logros en el mundo de la producción premiados ex miembro pero es cierto que la figura de Dave Holland eclipsa a todo de que esto te ponga adelante otra no no creo que haya ningún compañero del grupo que le que le aguante el paso al frente de anda que tenía un punto bueno supongo sumó

Voz 10 50:40 la categoría genio pues si eres consciente de que tus ideas son válidas y deben

Voz 0084 50:47 pero tiene pinta tiene a los líderes de todo pero que sin inmunes de Talking Heads editó solamente ya dos álbumes más en mil novecientos ochenta y seis llegó tu Stories un álbum que parte de una de una banda sonora Tony bueno tiene unas escuchas sin sin ser Galgo apabullantes

Voz 6 51:10 quizá sea el más anecdótico

Voz 6 51:17 disco parte de la película es solamente un complemente no como una nota a pie de página de lo que de verdad que era importante que quizás era la película no deja ser una banda sonora que es

Voz 0084 51:27 eso anecdótica pero sí que es verdad que si la pone

Voz 6 51:30 es en en comparación al conjunto del resto de sobrados bueno ahí estaba

Voz 0084 51:34 generalmente ya el grupo edita Naked de mil novecientos ochenta y ocho un disco que se grabó en París ya se llega a la disolución el anuncio no llegó hasta unos años después si da la sensación informando de que fue una despedida tanto de cafeína

Voz 10 51:48 claro quizás sí por el hecho de que los de una muerte no entonces no tenemos a nadie que que que haya padecido ninguna sobredosis por fortuna pero sí que es verdad que que después de una trayectoria tan pletórica tan intensa los dos últimos discos son los más los que más se difuminan llega este disco hoy la disolución anunció la disoluciones diferido con lo cual este disco que no se llega a presenta en directo pues pues queda como una especie de obra menor a mí no me parece tan menor porque claro un disco que empieza por Blair insisto Jones hablar de disco menor con con esa inyección que además supone una enésima vuelta de tuerca porque aquí te vas lo latino que luego entronca haría con un con el trabajo se yo lo acabó cuando venían de lo más africano entonces sí que hay bastantes cosas que desmenuzar de este Naked y sin embargo se quedó como un disco

Voz 10 52:44 qué pasaba sin pena ni lo también quizá

Voz 0084 52:47 ha marcado son tiempo de final de los años ochenta no porque contexto también pues envió me me toca

Voz 6 52:53 si no únicamente lo que me gustaría apuntar es que creo que el el paso del tiempo les ha hecho bien al tipo despedida que tuvieron no que al final queda ahí como una etapa muy concreta muy específica pero caí un respeto tan grande hasta hacia esta banda que que acabaron así sin ningún tipo de estridencia no sin sin tener que desmontar desmenuzar cabos y que al final cada uno tuviese éxito a su manera en otros proyectos yo creo que que les hizo bien no no todo tiene que acabar en en caos en pelea así en suicidios

Voz 0084 53:24 hasta ese tipo de finales pero lo que sí que llega al final es este este repaso por la hora de de Talking Heads Fernando Neira también gastar nada ha sido un placer compartir este rato un gustazo no hay nada más importante en la vida que cumplirlos sueños que cruzar las metas que nos ponemos en la vida cuando los Talking Head aparecieron en televisión por primera vez en el SAU Dick Clark a finales de los años setenta Klar pregunto a Tina Weymouth bajista de la banda neoyorquina cuál era el objetivo de Talking Heads cuál era su meta

