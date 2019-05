"Tarantino la ha pifiado de principio a fin"

Voz 0313 00:00 hoy por segunda semana consecutiva en La Ventana tenemos un casi Todo Boyero eh porque Carlos siguen el festival de Cannes Carlos Boyero buenas tardes

Voz 1 00:08 entonces algo como tal

Voz 0313 00:10 en el sostuvo hombre eso tú que sabes que es Trending Topic

Voz 1 00:14 no como no tengo internet no me me entero nunca desastrosas y por qué

Voz 0313 00:19 puede ser este tope por las crítica que has hecho en el diario El País de Érase una vez en Hollywood la última peli de Tarantino que creo por lo que he visto que no note ha entusiasmado precisamente estás ahí en la en la cima de de comentarios de de seguimiento de gente que la leído que la comparte que luego las replica para que la le otra gente osea que había mucha expectación con Tarantino están siguiendo con mucho interés tu critica

Voz 2 00:43 lo bueno no es bueno que las redes decir de bebés eso es operativamente bueno ya ya pero como permanezca yo ignorante de de ese mundo

Voz 0324 00:54 tampoco tampoco me preocupa pero en cualquier caso mejor que te que te sigan no aunque sospecho que que habrá muchos seguidores de Tarantino que que estarán muy enfadados conmigo pero

Voz 0313 01:11 Borloo pero tú también eres seguido de Tarantino ya está pero no pasa nada

Voz 0324 01:14 intento explicar lo que era la era la película Carlos que esperaba con con más interés aquí en en el Festival de Cannes no pero yo creo que la la pifia algo desde el principio hasta el fin el que que es un tipo con con una gracia un creador de de personajes de situaciones insólitas de diálogos brillantes aquí a mi juicio no la perdido la perdido completamente te planteas cómo alguien que prepara las películas con tanto tiempo te quiero decir que no rueda una película al año porque tenga qué comer sino que sus proyectos le le llevan años no hablando de un tema que suponen que le apasiona que es el el tributo al

Voz 0313 02:16 Hollywood al tipo de Hollywood

Voz 0324 02:19 la tele es mucho de cultura de videoclubs de de kung fu de kárate de judo de series de televisión convencionales pero bueno esos enloquece educó Ia ha conseguido darle la vuelta muchas veces al tratarlo en sus películas no haciéndolo con con con una inteligencia Icon pero aquí que habla de un pues un un actor famoso de western desde diez ideas saludable no que los interpretando Leonardo Di Caprio y

Voz 0876 02:52 el hiperactivo

Voz 0324 02:53 hay que contando sus desventuras más que Ventura no sumó su decadencia y mezclando lo con la con la familia Manson no que que que hace sino a sus amigos que en la películas Aaron TI es vecina no de de la caza de de este de este director y bueno al final es muy insólito no voy a contar nada no se ajusta a los hechos sino que pretende ser distinto

Voz 0313 03:31 me muy muy original

Voz 0324 03:34 pero a mí para mí pensar me la película ha dejado completa de

Voz 0313 03:41 tío Yves los actores con qué tal están Di Caprio pero poco si Al Pacino sí

Voz 0324 03:48 que tampoco Le les pilló el encanto y mira que son buenos no Herodes es que no no

Voz 3 03:56 no yo por lo mío

Voz 0324 03:58 Nos no no le veo la gracia que pretende pretende es es muy muy graciosa y muy insólita no tiene pues algunos detalles que revelan en el talento de este hombre concretamente hay una situación cuando conocen a la familia Manson el personaje de Brad Pitt ahí hay una secuencia que está muy bien resuelta con muchas acción y tal pero vamos son tres horas Si quedarme con diez minutos para mí es poco pero bueno que la gente opine cuando cuando

Voz 0313 04:35 mira vamos a incorporar a Pepa Blanes que está también en en el Festival de Cannes la jefa de Cultura de la Cadena ser enviada especial Pepa buenas tardes

Voz 1463 04:42 hola qué tal buenas tardes aquí estos la unidad de la época del recreo porque es tú has estado en rueda de prensa de de

Voz 0313 04:47 de Tarantino hoy de ir de Di Caprio y Brad Pitt no han estado qué bueno qué tal ha sido el encuentro con los periodistas por cierto como les ha puesto

Voz 1463 04:55 pues mira yo he visto un Tarantino un poco tenso ayer en el pase ya leyeron un comunicado que evitamos los spoiler como

Voz 1869 05:03 como como decía Carlos

Voz 1463 05:05 que hay un final un poco sorprendente en ese aspecto entonces decía que no entonces estaba como muy tenso con la prensa arropado por supuesto por Brad Pitt y Caprio ya había muchísima expectación una cola de una hora y eso para las acreditaciones buenas osea que eso es aquí delirante hizo bueno pues como contaba Carlos la película habla de los asesinatos de Charles Manson entre ellos a la actriz Sharon Bates que estaba embarazada ayer a la pareja por aquel entonces de Polanski también sale la película Tate eso era el centro de de esta historia ambientada en el verano del sesenta y ocho decía Tarantino que para él había sido un toda una fascinación y todo bueno todo un camino el el investigar sobre sobre la fascinación de este tipo

Voz 4 05:47 en fin cosas en el piquetes Dati antes de ir

Voz 0876 05:51 no Sims avanzada no

Voz 4 05:53 a quién es uno

Voz 1463 05:56 tipo fascinante que él había hecho muchas investigaciones en los últimos años había leído libros escuchado podcast sobre el tema haya visto especiales de televisión intentando entender pues como alguien era capaz de tener a esas mujeres y someterlas de esa manera no decía que cuanto más sabes y más información tienes pues todo se volvía más oscuro que eso forma parte de la fascinación de EEUU por por el personaje no la verdad es que es curioso Carles porque Tarantino siempre ha sido cuestionado por la violencia en sus películas sí y sin embargo aquí tiene yo creo que tiene un mensaje interesante sobre bueno la violencia en el cine es la que hay que reivindicar no la violencia en la sociedad como que el cine puede salvarnos que eso era bonito pero ha sido una rueda de prensa en la que nadie se atrevía a preguntarle por violencia sólo le preguntaban por chorradas es la expresión eje y la verdad es que Brad pida tendido el momento más bonito de la rueda de prensa porque al hilo de lo de Charles Manson ya que que para él ese momento pues esos asesinatos provocaron de alguna manera la ruptura de una época una época de amor libre de hippies Mo de protestas y todo se volvió muchísimo más oscuro

Voz 5 07:00 estoy a era un si eres e incentivos a ver si eres

Voz 1463 07:05 ya que esa idea de los individuos provocó la pérdida de la inocencia y que bueno pues que vivían en una época de esperanza de amor libre que el cine estaba en todo aquello cuando pasaban esos asesinatos de Charles Manson pues todo se vuelve oscuro ese lado oscuro de la humanidad en ese momento el mundo perdió la inocencia y dice que eso es de lo que habla esta película de manera muy hermosa así que bueno eso es lo que decía Brad Pitt también estaba como contábamos Leonardo Di Caprio es que Érase una vez en Hollywood bueno es una película muy cinéfila en la que hay muchos homenajes bueno todo el cine de Tarantino son homenajes a verdad pero aquí pues está Sergio Kabuki el spaghetti western aparece Steve Mc Queen como decíamos Polanski y sobre todo es un homenaje a los actores que no han tenido mayor gloria Ia los dobles de los actores que no han tenido mayor Do mayor Gloria que son estos personajes de a priori Brad Pitt esto es lo que decía Di Caprio

Voz 6 07:57 ha dado ya afectó

Voz 1463 08:01 estaban si su personaje no al que debemos interpretar una y otra escena cagar la constantemente será un buen actor y decía por supuesto que es un buen actor que acababa alabando a Tarantino decía que Tarantino bueno que no había visto poca gente en el mundo que sepa tanto de cine de televisión como él los una auténtica base de datos y que esta película lo que muestra es ese esa carta de amor a la industria con dos personajes que son unos outsiders pero pero bueno que están en un momento de cambio y eso es bonito también oye por por curiosidad pues nos queda por ver qué SIS que es el director de la vida de Adele que ganó aquí la Palma de Oro que pero bueno es una película de cuatro horas como se ha corrido el rumor Si cuatro horas cuatro horas y se Carlos IV estaba de Carlos

Voz 1 08:43 cerca de cuatro horas por lo menos de tres veces hemos visto mogollón

Voz 0313 08:49 sí cuatro horas Pepa pero déjame algo

Voz 1463 08:52 arte esto porque claro hay un aliciente se ha corrido el rumor entre la prensa de que hay un Cuní Lingus de veinte minutos perdón no voy a decir más

Voz 7 09:01 claro es quedamos para bueno una eh

Voz 1 09:03 bueno efectivamente un aliciente cosa que yacían en la Historia del no

Voz 0313 09:09 sí también sí pero no llegaba veinte minutos

Voz 1 09:11 gran escándalo pero son demasiado ningún porno dedica veinte minutos

Voz 7 09:16 porque casi nunca casi nunca hacía esperar dos horas para comprobar

Voz 0313 09:21 ahora que comentaba Boyero lo del porno mira fíjate a propósito de tu Trending Topic por la crítica a la peli de Tarantino ha vuelto a aflorar un gag que publicó el el la revista El Jueves hace hace un par de años no es ese duelo llegaste a ver Carlos

Voz 1 09:35 me hacían me hacían viñeta estuvieron bastante tiempo acoge

Voz 0313 09:39 no es que ésta es muy bueno la viñeta ese viñedo muy graciosa Carlos Boyero comenta vídeos porno en su tiempo libre tampoco les gustan

Voz 1 09:51 pero que ingenio el del jueves y que honor que me dedicara en varios números una página

Voz 0313 09:59 oye Carlos Boyero amigo cuya te mucho de verdad eh un abrazo para todos Pepa Blanes beso

Voz 1463 10:05 gracias un beso

Voz 0313 10:07 Marañón director de ciudadanía buenas tardes amigo

Voz 1415 10:09 las hola Roberto Gemma estrenos tenemos

Voz 0313 10:12 es novedades tenemos alguna duda la planteamos en un momento te parece ahí están venga

Voz 8 10:17 ver Vori jueza Ariane Arpa Rubén Benítez

Voz 1415 10:24 claro

Voz 0313 10:36 estamos en la Ventana del cine acabamos decir adiós a Carlos Boyero ya Pepa Blanes que están en el Festival de Cannes ya hemos saludado ya el director de Alemanía Carlos Marañón para comentar algunos estrenos de esta semana el más esperados

Voz 9 10:47 duda el que llega rodeado de mayores

Voz 0313 10:50 John esa Nadine en ese en fin en esa moda en esa tendencia de Disney de replicar alguno de sus grandes clásicos

Voz 1415 10:58 no con animación sino con personajes

Voz 0313 11:00 vale

Voz 7 11:05 la historia es la conocemos ladrón jovencito

Voz 0313 11:09 cuando la lámpara mágica con genio que le concede tres deseos paladín los utilizará para ganarse el amor

Voz 1415 11:16 de la princesa Yasmin tres

Voz 0313 11:29 ahí Carlos me da un poquito de prevención mira Trumbo que lo comentamos aquí y la vimos todos además hoy no sale mal no está mal habrá que ver al Hadid no no lo sé no

Voz 1415 11:41 en realidad no nos hemos recuperado todavía el humo de Tim Burton y estamos ya otra vez con otra película de Disney

Voz 0876 11:47 que como mínimo tiene algunas decisiones un tanto dudosas no ya no tanto por Will Smith que que bueno recordaréis que que sobre todo la voz del genio en en la gran película que fue la la versión de animación era Robin Williams que era un auténtico fenómeno bueno digamos que Will Smith bueno puede funcionar no vamos a vamos a esperar pero sí que a mí me el tema Guy Ritchie en la dirección de un musical porque es un director que yo creo que las historias de Crimen y Drogas yo creo que

Voz 10 12:17 estaremos todos de acuerdo en que ha hecho unas cuantas que están bastante

Voz 0876 12:19 bien no lo sí

Voz 1415 12:22 es lo que no eran películas que serlo adrenalina opinar sí pero serán adrenalina pura no era

Voz 0876 12:27 han digamos con el con el rito Holmes clásico pero subraya Arturo último fue un desastre y eso yo creo incluso a pesar de que las creadoras de las canciones son los de la sea que dice y me da la sensación de que ahí hay algo que no acaba de funcionar han tenido problemas con el tono de azul que tenía en la película han visto que eso no funcionaba y esa mezcla que han querido hacer entre ellos mismos han dicho desde Disney que querían hacer una mezcla entre el Príncipe de Bel Air hits que es una de las películas más tontas de Will Smith la verdad es que nos da un poquito de de pavor

Voz 0313 13:05 esta tendencia porque parece que va a continuar con el rey león por lo menos ya

Voz 0876 13:10 ya todo un libro de la selva del libro de la selva

Voz 1415 13:12 pues se lo lleva muy bien

Voz 0876 13:15 yo también lo es de la célula estaba bastante bien me daba un poco de Pereira da un poco de pereza consumir que va a saber lo mismo que que los dibujos de la animación Candy aquí dicen que no han incluido un par de personajes más hay un Ahmed que es entró mete entre ellas osea que que bueno han incluido pequeña

Voz 10 13:32 las cosas para que no sea exactamente humano pues vamos a ver cómo sale

Voz 11 13:36 depende de quién sienten descendente

Voz 0313 13:52 cambiamos radicalmente I say Marcela la historia transcurre a finales del siglo XIX dos maestras enamoran para poder casarse Elisa tiene que marcharse del pueblo regresar meses después bajo la identidad de un hombre Mario pero todo será muy complicado es una historia real y a partir de esa historia ha rodado su última película Isabel Coixet

Voz 12 14:13 tenía Marcela

Voz 13 14:16 en tres semanas tres días nueve horas

Voz 0876 14:21 para adelante

Voz 7 14:29 es que

Voz 0313 14:32 la historia es muy potente de la comentamos en su día aquí en La Ventana cuando se supo que Isabel Coixet Leiva la iba a rodar bonos el resultado ya veremos no tiene también al también la criticaron como a Roma no que la estrenó bueno

Voz 1415 14:46 esto es una estable no como sabéis de digamos quince días en el cine pocas salas Madrid Barcelona Málaga salas de Galicia

Voz 0876 14:55 sí es una distribución un poco curiosa pero así es ir dos semanas después estrenará en Netflix así

Voz 14 15:00 eh que ahí la podremos disfrutar digamos en España en todo el territorio a mí me me me yo agradezco mucho a Isabel que ha escrito

Voz 0876 15:09 que haya dirigido esta película se le nota el poco presupuesto que ha tenido eh a veces creemos que a lo mejor Net Flix si estas plataformas son la panacea y notan

Voz 0313 15:19 bueno siempre he probablemente este proyecto

Voz 0876 15:22 ha sido aún más difícil hacer digamos en cine la producción normal pero seguramente sí se hubiera podido hacer hubiera tenido un poquito más de digamos más presupuesto vamos a él

Voz 0313 15:33 la pelea u la peleado muchos años esta película de Isabel Coixet levantó apoya callado muchísimo

Voz 0876 15:38 fíjate yo creo que está muy bien la película en los detalles en lo físico en lo íntimo en la relación entre Natalia de Molina hay Greta Fernández que está muy bien Natale Molina es estupenda ya lo ha demostrado llegamos a lo grande y Greta sigue ese camino pero la narración de la historia sobre todo en la peripecia de lo que le pasa ahí se nota un poquito que que no ha tenido yo creo de los medios que sí tuvo por ejemplo en la librería o Nadie quiere la noche son sus anteriores películas que a mí me parece que habían marca un nivel muy alto de Isabel Coixet que sí es verdad que ha tenido altibajos en los últimos años pero las dos últimas estaba muy bien yo diría es una película necesaria alguien tenía que contar esta historia

Voz 0313 16:27 vas estrenos de cine para el fin de semana elijo un matrimonio encuentra un niño que viene de otro planeta ir adoptan como su hijo pero de Superman no en vez de utilizar sus superpoderes para hacer el bien hacer lo contrario que siembra el terror directamente

Voz 7 16:54 fin

Voz 16 16:56 la versión original quién soy versión doblada

Voz 1415 17:09 podría considerarse una relectura de Superman es

Voz 0876 17:13 Superman El hombre de acero por supuesto y en realidad hay versiones que sobre todo en cómic que iban por esta línea como sabéis en el Comic empiezan y terminan las digamos los personajes les van los van agotando y les van dando nuevas vidas en alguna de ellas aparece esta versión la película es interesante por eso porque hemos tenido superhéroes no ha no es una peli de superhéroes pero el chaval tiene tiene vamos no vamos a decir superpoderes pero tiene unos poderes muy predispuestos para hacer el mal tiene supera a Alicia exacto más

Voz 0313 17:43 mire de terror está muy bien por como películas

Voz 0876 17:46 de terror da mucho miedo es un terror bien llevados un terror muy digno no es de sustos gratuitos a mí me ha parecido muy interesante ver también como como el niño ha dado esa parte ya funciona muy bien no aunque es cierto que no hay que preocuparse porque no es una crítica a los padres por haberla educado mal no este niño no se tuerce Esteve ya vino así de ambos del espacio pero la verdad es que es una apuesta producida por por James Gun que es un tipo muy interesante que salió de Marvel por temas de Twitter y que habrá vuelto el el el director de guardianes de la galaxia que esta pequeña película con una actriz que a mi me gusta mucho que es Elizabeth Banks la pelis una peli pequeña de terror pero muy bien contada no pensemos en una peli de sustos a lo grande sino una peli bastante íntima dentro de lo que es el tema

Voz 0313 18:27 te bien venga el último estreno desde Francia llega la última lección junto a la historia de un profesor que se hace cargo de una clase con los alumnos más inteligentes de instituto el a unos ha recuperado que no se han recuperado lo del suicidio de de su anterior profesor irá descubriendo poquito a poco que hay alguna cosa rara verdad alguna cosa que da miedo alguna cosa oscura detrás de su comportamiento

Voz 7 19:03 no os monje es la que está en versión original

Voz 18 19:15 voy a sustituir a París unas semanas os pido

Voz 19 19:18 se le ofrezca una calurosa bienvenida como vosotros los chicos de tercero han sacado la mejor media de no

Voz 18 19:25 su versión doblada qué tal Eren

Voz 0876 19:28 inquietante plena película muy inquietante esto sí que sería el club de los poetas muertos

Voz 1415 19:33 pero de verdad de verdad empieza

Voz 0876 19:36 la película empieza muy potente con un profesor que se tira por la ventana en medio de de una clase y es un punto muy muy desconcertante cómo llega un profesor nueva un especie de colegio muy elitista en el que bueno hay una hostilidad muy con tenida cosas que pasan sin que tú te enteras que pasen la verdad que es una película que tuvo un premio en el Festival de Cine Fantástico con una resolución por supuesto muy sorprendente pero que no es de terrores más de inquietud de mal rollo pero la verdad que es muy metafórico de todo lo que está sucediendo en la sociedad con la juventud que es una peli muy inteligente una peli turbia telefilmes

Voz 0313 20:14 la Carlos Marañón director de Cinemanía un abrazo gracias como decía muchas

Voz 0876 20:17 ella apoya la parte

Voz 21 20:23 ah sí

Voz 25 21:45 esas fusiones desigual posee el fútbol capaces de hundir acoso cajas de ahorros Vaughan pues las porros ahora que de un taxi para que Wall Street pero bueno mañana se abre la sesión del Dow suena la campana también saltan Larsson cuál es su relación con el

Voz 9 22:06 ya con Niño Becerra buenas tardes amigo Gasquet Santiago a ver yo me dejas que lea

Voz 0313 22:12 ya sabes que me ha recomendado Santiago cuando hablábamos antes de Konko trina la serie Versalles hemos hablado de los orígenes de Versalles el mundo completándose la gran vida el pueblo cabreado como no puede ser de otra manera colgado por ciento esto tiene que ver con la economía de tan es así está bien esa serie de Santiago sí sí

Voz 1869 22:29 bien van ahora ahora yo han acabado la segunda temporada está bien porque al menos si se acerca mucho al a la historia desde el punto de vista de los personajes

Voz 0313 22:43 no voy a decir perdona que te iba a decir no hagas spoiler que ya sé cómo hacerlo no no no no no no no

Voz 1869 22:50 el ministro Colbert pues su carácter está bien refleja era sí al menos por lo que he leído sal es toda la evolución de Versalles la construcción está realmente muy bien

Voz 0313 23:01 con oí es otra manera de mirar la el eterno problema de la desigualdad no de unos viven de una manera otros depende otra o o la serie ahí no entran mucho

Voz 1869 23:09 esto sale muy es muy lateralmente yo creo que es la única sería la única película o serie que yo he visto en el que el protagonista es un edificio está muy bien si realmente es así el el protagonista todo lo demás el Luis XIV y tal pues bueno son elementos que están ahí todos

Voz 0313 23:26 varios claro si oyentes de La Ventana seguidores de la Ventana de los números déjeme que les lea una frase que dice lo siguiente o lo de Estados Unidos con China es un farol o vamos a una catástrofe pero como confío en el ser humano y creo que no somos del todo tontos imagino que no pasara nada con la guerra comercial ya alguien pondrá el freno esta es una cita histórica e es una frase de hace exactamente seis horas de Santiago Niño Becerra que hacemos entonces Santiago confiamos en la inteligencia del ser humano o o nos asustamos de verdad no lo digo muy en serio sí sí sí

Voz 1869 24:05 lo puedo decir en serio vamos a ver en ha empezado hace unos meses ha empezado lo que parece ser una una carrera hacia el infierno y lo digo Little

Voz 0876 24:17 sí porque claro

Voz 1869 24:19 primero fue Estados Unidos que subió unos aranceles luego la réplica luego tal Aragua Wei yo yo quiero pensar lo digo sinceramente que pensar en que esto es una estrategia de alguien que es está decidiendo no sé que en algún despacho y que estos son los efectos colaterales que esto dentro de tres meses nos acordaremos de ello porque si no es así si esto de verdad

Voz 26 24:44 es lo que parece que lo que

Voz 1869 24:46 está siendo va a ser va a ser terrorífico porque llega a este extremo más allá de lo que ya sabemos sus estrategias negociadoras que consisten en tensar la cuerda y luego aflojar bueno pero esto estos esto es muy especial esto es cambiar esto

Voz 0313 25:02 los cambiar el orden del mundo tecnológico tal y cual tal como lo hemos conocido unos lo han vendido eh sería sería si se acaba ocurriendo