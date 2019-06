Voz 0084 00:00 los clásicos de la música del siglo XX se sientan este verano en el sofá Sonoro de Alfonso Cardenal

Voz 0084 01:14 en la música abundan las historias las historias bonitas las trágica las tristes o las de redención hay muchas historias fascinantes pero pocas que reúnan todos los ingredientes en la vida de una misma persona aunque casa persona haya vivido más de noventa años hoy dedicamos el sofá Sonoro a la historia de Bebo Valdés

Voz 0084 02:04 Bebo Valdés vivió noventa y cuatro años pero vivió varias vidas una en Cuba como estrella del mejor momento de la música cubana en el Tropicana compartiendo noches con Nat King Cole o Sarah Vaughn luego tuvo otra vida en el exilio Estocolmo donde tocaba el piano en un hotel al

Voz 8 02:21 todo del reconocimiento Ésas fueron las dos

Voz 0084 02:24 me las vidas de Bebo Valdés y con ella se pueden llenar muchas páginas de una buena biografía pero bebo tuvo una vida más final de carrera mágico de la mano de Fernando Trueba junto a músicos como Javier Limón Diego el Cigala Paquito D'Rivera o su hijo Chucho y esta última vida es un cuento de Adas un una historia que dejó una huella en las personas que trataron con él músicos como Javier Limón

Voz 9 02:49 eh cuando nos muramos propondrán en nuestra lápida Éste fue amigo de Bebo o este conoció a Bebo no como dicen ahora los que conocieron a Frank Sinatra no o a Gardel en Argentina

Voz 0084 03:44 hoy dedicamos el sofá Sonoro al legendario Bebo Valdés a uno de los pianistas más seductores y más sugerentes talentosos que ha dejado la música a un tipo entrañable humilde como nadie sabio que a comienzos del siglo XXI regresó de la jubilación para dar una última lección en esos años conquistó el mundo con su música una música que nació en una Cuba que Lucía Taboada no recuerdo

Voz 1322 04:10 a cuarenta minutos de La Habana hay un pequeño pueblo de cuevas excavadas por el río y tierras rojas llamado Quili Can allí nació Ramón Emilio Valdés Amaro Bebo Valdés desde bien pequeño la música estuvo presente en su vida con dos pesos su madre le compró un piano desafinado que fue su escuela Mayor mayor de edad se movió a La Habana para ingresar en el Conservatorio incorporó como pianista en una de las orquestas más populares de la época la de julio cueva donde compuso la rareza del siglo tras una estancia transcendental en Haití desde mil novecientos cuarenta y ocho a mil novecientos cincuenta y siete fue el pianista principal en el Tropicana Club La Habana sino más glamuroso de Cuba y un verdadero invernadero de sonidos

Voz 13 04:56 allí compartió escenario con grandes artistas pasaron pero mucha gente pero el torero famoso tome dos mucho Gemma esprín Baker muchos vale españoles pero mucho muchísimo

Voz 1322 05:11 poco Nat King con quién bebía vodka con jugo de naranja en medio de aquel hervidero creativo en junio de mil novecientos cincuenta y dos dio a conocer en los estudios de RH Cadena Azul su nuevo ritmo la va tanga nunca antes habían incorporado al baile cubano los sonidos de los tambores sagrados

Voz 13 05:28 yo arreglen tiene como otro insurgente toca estaré yo a la red lo arregló un cupo que cuadraba con lo cual está vacía

Voz 1322 05:40 a pesar del éxito de crítica la batalla no convenció demasiado los programadores musicales el mambo era entonces mucho mambo era a finales de los años cincuenta llegó la revolución cubana que puso patas arriba la vida de Valdés en una entrevista en El País Semanal recordaba como un día se encontró tapiada su casa Un policía le dijo aquí nadie tiene nada señor todo esto toda Cuba es del Gobierno silenciado censurado se pudo ampliar de milagro con un falso contrato de trabajo Méjico

Voz 0084 06:10 no

Voz 13 06:12 de hecho creo que a todo su homólogo en su pueblo invitado yo no voy a ponerme

Voz 1322 06:17 se fue de Cuba para no volver cambió su clima húmedo y asfixiante primero por México luego por España después por el casi eterno invierno de Suecia allí enamorado de una mujer de diecinueve años se caso

Voz 0084 06:28 el tu vida eso es

Voz 14 06:30 creo que fue acosado gana que se me viera

Voz 15 06:33 no

Voz 16 06:36 sigue tocando principalmente en bares de hoteles ante comen

Voz 1322 06:38 sales muchos ajenos a que tenían delante a uno

Voz 17 06:41 de los creadores cubanos más importantes del siglo hasta que en noviembre de mil novecientos noventa y cuatro Bebo Valdés recibió una llamada la de Paquito D'Rivera invitándole a grabar

Voz 1322 06:51 su nuevo disco en Alemania y es en este punto de su vida donde Valdes comienza a recuperar los aplausos perdidos en el frío

Voz 0084 07:57 en mil novecientos noventa y cuatro tuvo lugar el primer regreso de Bebo Valdés nombre que había entendido que su carrera había acabado estaba retirado apartado de la música pero apartado de una manera especial en los años noventa Valdés dio el primer paso de su regreso un regreso que iría tomando forma poco a poco al que vamos a dedicar el sofá Sonoro de esta semana que compartimos con el periodista Arturo Lezcano un hombre que ha vivido muchos años en Argentina o Brasil bienvenido Arturo

Voz 19 08:27 qué tal Alfonso un placer estar aquí con vosotros el placer es nuevo

Voz 0084 08:30 pero como nos contaba Lucía Bebo llevaba varias décadas viviendo en Suecia bastante apartado de los focos y de pronto se desmarca de todo con Aicha Caín un álbum que es una maravilla cómo cómo surge que supone para Bebo este disco

Voz 20 08:45 pues como suele pasar en muchas historias de de la música surge casi una casualidad diría yo de una jugarreta no que le hace Paquito D'Rivera también legendario músico y que era hijo de Tito D'Rivera amigo personal de Bebo Valdés en la en la época de Cuba evidentemente Paquito D'Rivera tenía un compromiso para grabar un disco con sello alemán me Sidor que en los noventa grababa con muchos músicos latinos parece que Paquito no lo llevaba preparado ese disco Is salió a llamar a Bebo Valdés cuenta la leyenda no los podemos asegurar pero cuenta la leyenda que Bebo Valdés accedió no solo accedió sino que en treinta y seis horas esto lo cuentan varias personas que lo conocieron en treinta y seis horas compuso y arreglo ocho temas prácticamente la totalidad del disco eso es lo que cómo surge el como supone evidentemente supone pues el relanzamiento de Bebo treinta y cuatro años después tenía setenta y seis años is supone pues una vuelta a esas músicas que él mamó que él desarrolló en los años de la edad dorada de la música cubana qué hay de todo tipo hay mucho hay un tema dedicado a distinguir Gillespie hay Ernesto Lecuona eh hay esa la comparsa Un tema que después hablaremos seguramente es pues hay composiciones ya dedicadas a esa segunda vida la que hacía referencia a la que vivió en Suecia músicas canciones dedicadas a su nieta a su familia siempre en diálogo con instrumentistas de primerísimo nivel que luego lo acompañarán también en su carrera Paquito D'Rivera por supuesto y también Juan Pablo Torres al trombón Carlos Emilio Morales a la guitarra a maldito Valdés a los estén

Voz 0084 10:18 este es un disco que llega en un momento curioso porque se anticipa al Revival de de la música cubana que desencadenaría el disco de Buena Vista Social Club en Jan finales de los noventa

Voz 20 10:29 sí sin duda y además eh sin aparente conexión no son tres años lo que separan el bebé de del Buena Vista Social Club desencuentro Ry Cooder con con calidades Ochoa con con Omara Portuondo que fue compañera en aquel movimiento el feeling con Bebo Valdés en los cincuenta en Cuba como Ibrahim Ferrer Compay Segundo mira qué nombres estamos hablando que hasta ese momento para el público en general fuera de Cuba o los amantes sectoriales digamos de la música latina aquel momento no eran conocidos lleguen también es un anticipo de esa unión entre varios lenguajes musicales por cierto Buena Vista Social Club también adelanta a su vez a lo que veremos en esa tercera carrera de de Bebo Valdés de qué va acompañado de formatos documentales audiovisuales como sabemos en este caso el de Beam Wenders que es tan importante para documentar la vida de esta gente que parece interminable pero que en algún momento tenía que traspasar esa memoria oral esa memoria musical

Voz 0084 11:27 bebo estaba retirado traspasar décadas Suecia haciendo poco ruido para un hombre que había sido como nos contaba lucía una leyenda de la música cubana algo que quizá no ostentan presente para quienes sólo han escuchado Lágrimas negras la importancia que tuvo en en los inicios de su carrera Bebo Valdés en Cuba

Voz 20 11:48 absolutamente yo si tuviera que resumir arrojando un poco a las comparaciones a lo mejor un poco peregrinas eh Bebo Valdés sin duda hasta que se fue de Cuba era una especie de de Quincy Jones de de la música cubana con todo lo que ello conllevaba como ese nudo de Unión de músicas que significaba en aquel momento en La Habana había hecho de todo ha hecho de todo de su eje cronológico de la música afro cubana ha sido pianista compositor arreglista y director de orquesta de la orquesta vivió de la orquesta Tropicana de Tropicana como decías pero que hacía al salir de las de las larguísimas sesiones que había la orquesta de Tropicana donde no separaba de tocar hasta que el último jugador porque a eso se dibujaban en aquel momento con el turismo norteamericano hasta el último jugador se iba no paraban de tocar pero cuando se iba Bebo se iba a hacer descarga aquello que él llama vallas afro cubano que terminó llamándose después el latin jazz Ike como creo que también decía Lucía Taboada llegó a a crear un género que si bien no triunfó como el mambo sí tenía esas hechuras para ser un género propio cómo era la Bataan

Voz 0084 12:57 el regreso de Bebo fue una primera genialidad retorno brutal muchos enamoraron de Lágrimas negras del que luego hablaremos pero este Rights Kane es una obra maestra Yeste anda junto a Paquito D'Rivera una

Voz 11 13:57 con tema

Voz 0084 14:43 una joya Aicha Kane que fue muy importante para el pianista porque fue un recuerdo de todo su talento aunque ya quedarse muy lejos sus años de gloria tocando en Cuba con los más grandes sin embargo este disco no parecía más que una excepción que fue un último coletazo de genialidad hasta que por ahí apareció Fernando Trueba

Voz 0417 15:03 a mi papá que me los Chow a ver la la ama todo lo que pasaba en Tropicana pienso que Tropicana manca eh un mitos importantes en lo que es la de desarrollo de la música cubana poca aquí para dio paso todo lo mejor de la música cubana los mejores jazzistas de la de la

Voz 0084 16:15 el auténtico resurgir de Bebo llegó de la mano de Fernando Trueba con Calle cincuenta y cuatro un documental Arturo que es una carta de del director español de amor al jazz latino

Voz 20 16:26 Tanto amor es es un fresco digamos con nombres que ahora todo el mundo conoce en aquel momento no tanto alguno sí evidentemente como Chano Domínguez o Tito Puente o incluso Jerry González pero también aparecía hasta pianista Resines como Eliane Elias presupuesto Michel Camilo y claro ahí aparecía Bebo Valdés

Voz 19 16:42 es Chucho Valdés Cachao gacha

Voz 20 16:46 Bebo Valdés para Trueba lo ha dicho en numerosas ocasiones en los considera los padres de todo ese fresco que estamos hablando bueno pues bien Bebo Valdés y Cachao Israel González contrabajista para eh no lo conozca estas alturas se conocían desde muy pequeñito se llevaban veinte días de diferencia en edad pero era la primera vez que tocaban juntos o que eran grabados juntos e quién recuerde Calle cincuenta y cuatro ahí está ese dúo desnudo en el que se crea una magia espectacular con con esas manos alargadas de Bebo con esa esa cara de El Padrino me Marlon Brando que tiene cansado con los dedos vendados con el arco del contrabajo e ir tocando Lágrimas negras por primera vez escuchamos ese Lágrimas negras de de de Miguel Matamoros pero tocado por Bebo Valdés que será recuperado a partir de entonces para siempre Trueba va viaja a Estocolmo en la grabación de esa de ese documental ir lo descubre en esa vida en ese apartamento sin nostalgia sin rencores cuando viaja a La Habana Ibeas Chucho Valdés su hijo se da cuenta de que tiene que grabar los ahí hay ese otro diálogo que también recuperaremos en esa tercera carrera de nuevo Valdés

Voz 0084 17:52 Calle cincuenta y cuatro llegó en el año dos mil justo después Trueba produce El arte del sabor un disco que distribuyó en Estados Unidos Bluenotes con el que bebo ganó dos premios Grammy un paso ya muy firme de todo lo que vendría después un disco fantástico con Paquito Cachao patata o grandes nombres de la de la escena del movimiento que reflejan en esa película que dan forma parte del regreso que es anticipa ya que va tomando forma de de Bebo Valdés

Voz 20 18:21 si es que de hecho se veía que que a Trueba no les llegaba con Calle cincuenta y cuatro toma carrerilla eh

Voz 0084 18:27 vamos a hacer un disco en mente porque lograba

Voz 20 18:29 la semana siguiente en Nueva York termina Calle cincuenta y cuatro mete en el estudio a Cachao ya ya bebo porque decía que era un despilfarro sino haber movido a uno desde Miami otro desde Estocolmo para un tema en Calle cincuenta y cuatro es un formato trío en el que se suma Pato Valdés tenemos ahí un trío de músicos espectaculares y con muchos años de fuera de Cuba y que es apoyado evidentemente por Paquito D'Rivera eh que que bueno que le da ese ese último toque es por cierto la primera colaboración en disco no sólo con Trueba sino con Diack que también será el productor de los oyentes

Voz 0084 19:02 aquel no fue tampoco el único viaje documental que el pianista y el director hicieron juntos en dos mil cuatro llegó otra maravilla El milagro de Candeal el motivo de este documental lo explicaba Trueba en La Ventana

Voz 0655 19:16 pues Bebo Valdés es la pieza para que yo decido hacer la película cuando yo conozco este lugar y ahí me quedo fascinado con esa gente y todo esto pues yo estoy por allí feliz pero eso no quiere decir voy a hacer una película de esto pero de repente me viene una frase de Bebo cenando eh los dos cuando estábamos grabando un disco con él en Nueva York Bebo de Cuba y me acuerdo un día cenando me dice Fernando sólo hay un sitio al que me gustaría Irán pero que murió yo cual pensando que me iba a decir me gustaría volver a La Habana o volverá Cuba y digo cual bebo y me dice Salvador de Bahía así y que entonces el me dice bueno pues porque aquí lo la gente de África los esclavos las músicas la religión nuestros antepasados todos todas las costumbres me han dicho a mí que han conservado una manera tal

Voz 0084 20:12 en varias ocasiones me han dicho tienes que ir allí

Voz 0655 20:15 pero nunca he podido ir por una cosa o por otra de tal entonces yo eso

Voz 22 20:20 digo cosas

Voz 23 20:26 ah no

Voz 24 20:39 sí

Voz 23 20:49 a la eh

Voz 25 21:22 me

Voz 24 21:28 eh

Voz 6 21:35 eh una delicia este milagro de Candeal

Voz 0084 21:50 hombre así Arturo que tú has conocido que has habitado en una época no muy lejana a la a la de este documental que impacto tuvo en el milagro de Candeal en Brasil pues

Voz 20 22:00 es curioso porque suele pasar estas cosas en Brasil tuvo más repercusión no creo entre los grandes nombres de la música de la M P B de la música popular brasileña que además participan Carlinhos se puede consideran MTV Caetano Veloso Gilberto Gil que además era ministro de Cultura en aquella época Marisa Monte etcétera y digo que no llama tanto la atención como tampoco atención tanto la atención ese momento proyectos como tribalismo después Ike fue más o menos el mismo año pasaba lo mismo con sida de Deusto en Ciudad de Dios también tuvo repercusión cuando tuvo repercusión internacional porqué bueno pues yo tengo la teoría después haber vivido muchos años allí que creo que cuando se cuentan a veces no lo tan bonito ni la fachada preciosa que tiene Brasil que muchas veces son las playas Río de Janeiro cuando se mete como se mete el milagro de Candeal en esos proyectos sociales que se hacen en las comunidades más desfavorecidas al en principio no interesa tanto pero después tomó carrerilla también efectivamente tuvo una repercusión brutal por lo que se enseñaba y por el descubrimiento de Bebo Valdés que además como sabes descubre en ese viaje a Candeal a una señora que es my de Santo que se Santero que le recuerda mucho a su madre llora en el documental y a partir de ahí se lleva un retrato de esta señora que pone en su famoso piano en Estocolmo y que lo acompañara hasta su muerte

Voz 0084 23:13 llegamos ya a Lágrimas negras junto a Diego El Cigala un disco que se hizo con mucho amor pero con pocas pretensiones como recuerda Javier Limón

Voz 9 23:21 ninguno teníamos esa sensación menos Bebo todos pensábamos que era un disco maravilloso Fernando Trueba que era el gran ideólogo yo creo que sí sí tenía la sensación que está haciendo una obra maravillosa aquí preciosa a mí me gustaba y me emocionaba pero no no bueno lo veía como una cosa un siguiente paso

Voz 0417 23:40 corrían tiempos de alegría pero bebo que

Voz 9 23:42 claro que era como un como una cosa muy comercial y muy masiva hay maravillosa él decía bueno esto va a ser un una bomba entonces bueno pues tenía razón el maestro tenía razón

Voz 26 23:53 para mí eh

Voz 9 23:54 yo creo que fue un momento

Voz 0084 23:57 clave en la historia de la música aunque el que más fe tenía en este disco era el propio Bebo

Voz 9 24:02 la compañía de dijo vamos a vender veinticinco mil discos fíjate que bueno objetivo hemos puesto no Sony la gente de Sony del contexto yo creo que vamos a llegar al millón y todo el mundo se se reía no que exagerado Bebo bueno pues llegó a los dos millones no

Voz 27 24:27 no

Voz 6 25:03 tiene

Voz 30 25:09 Cobo

Voz 0084 25:12 se vendieron dos millones de copias de Lágrimas negras como recuerdas Arturo la aparición de este disco

Voz 20 25:18 por un lado los recuerdo como porque fue como poco a poco

Voz 0084 25:20 sí sí sí pero fíjate

Voz 20 25:23 el y revisando fechas yo sabía que era más o menos no Lágrimas negras ya estaba grabado pero no había sido lanzado cuando se inaugura el Club Calle cincuenta y cuatro en el Paseo de La Habana en Madrid ya estaba grabado el disco ya había

Voz 31 25:37 en un un rumor permanente un run run

Voz 20 25:41 de todo lo que significaba la música latina la música cubana este trabajo estaba haciendo Trueba como digo por un lado se veía venir por otro

Voz 19 25:49 pues uno decía que saldrá de ahí es lo que pensábamos todo unir esos dos mundos simulados

Voz 20 25:55 lo conductor como era Calle cincuenta y cuatro sin ser algo coral sino que eran simplemente dos orillas pero de quien estaba enamorado realmente lágrima de Lágrimas negras era el Cigala eso lo decías siempre a Trueba porque lo había escuchado en Calle cincuenta y cuatro lo que habíamos hablado así que Trueba se lo quedó en la cabeza ir en en un momento dado vivió como una revelación el día en que Cigala le cantó un bolero a Trueba que cantaba Bambino en su día en que es el amar y vivir de Consuelo Velázquez y ahí Trueba dijo

Voz 19 26:23 este es el momento no fue

Voz 20 26:26 he tomado por todos como pensaba Paquito D'Rivera reconoció en su día dijo aquella frase de pero que va a ser ese gallego con Bebo refiriéndose al Cigala bueno pues de esos polvos no salieron esos lo sino que salió esa maravilla que es lágrimas

Voz 0084 26:40 está complicado yo entiendo lo que dice Paquito entender cómo funcionó esa mezcla entre un cubano hijo de esclavos y un gitano de Lavapiés que se sacaban cincuenta años donde encaja esa esa esa magia

Voz 20 26:53 es la música no sea primero el tipo de persona y origen no tan lejanos tan cercanos tanta humildad tanta alegría y en el pueblo de Bebo el rastro o Lavapiés en el caso de cigala y ambos con una vocación tempranillo SIMA con familia vinculada a la música los padres siempre presentes en eso y luego que yo creo que en el lenguaje musical e tanto el flamenco como lo cubano como pasaba en ese tronco común que era el jazz que venía de África en Calle cincuenta y cuatro pues está la libertad no hay uno escucha Lágrimas negras eso libertad piano y voz con cosas muy tradicionales cubanas y flamenco pero sin estar pactadas donde se ligan eh conga Si palmas donde se liga en la bulería como dice Javier Limón en un momento dado en en en el documental que se hizo después SEO bueno que salió después la cocina de Bebo y Cigala se ve en ese encuentro que empieza en noviembre del dos mil sea duró dos años todo ese proceso de Lágrimas negras

Voz 0084 27:50 el disco se grabó en en días si se

Voz 20 27:53 gente como todos estos ciclos que es algo que también tiene mucho que ver eh podemos ver siempre a Bebo con sus partituras todo muy preparado pero al final lo que importa es la improvisación sale es muy importante este documental porque se ven cosas que efectivamente es la cocina Diego es muy flamenco bebo muy cubano y casa a la perfección

Voz 0084 28:12 en este disco un punto de vista muy interesante sobre la música latina porque se adentran en canciones de orígenes muy de muy muy distintos hay canciones mexicanas cubanas incluso brasileños

Voz 20 28:23 sí y además yo creo que fue muy bien muy bien visto también esto por parte Trueba yo creo que no había hecho algo tan pan latinoamericano hispanoamericano en en España valga la redundancia para empezar Lágrimas negras que como decíamos es una canción que bebo tocó desde siempre un clásico de la música cubana pero que se hace global en el siglo XXI a aparte de eso bueno están siempre presentes esto hay que tenerlo en cuenta el flamenco y sus sus palos de ida y vuelta osea en flamenco sigue existiendo la guajira y aunque no tiene ni siquiera al mismo ritmo que tiene la guajira cubana no deja de ser no deja de estar emparentada todos sabemos lo es

Voz 19 28:58 también claro su familia el flamenco hoy

Voz 20 29:00 en España hay Latinoamérica siempre va y viene y luego efectivamente hablas de canciones mexicanas que en realidad es un bolero también e incluso un tango que después habríamos que que Cigala también iría por ese lado pero nieblas del riachuelo también casa muy bien eh y termina con ese Eusebi que mucha mar en el que lloran literalmente como se pueden en

Voz 19 29:21 pantalla esa canción impagable de Antonio Carlos Jobim Ivins demoras y con esos versos

Voz 0084 29:27 Caetano Veloso

Voz 6 29:32 mi a mi vida

Voz 3 29:56 sí

Voz 12 29:59 Platt eh

Voz 6 30:13 sencilla ahora

Voz 12 30:21 no

Voz 30 30:24 tú

Voz 2 30:30 he largo

Voz 12 30:37 a mi lado

Voz 6 30:40 a todos

Voz 4 30:50 BEOK horas pero sí un cuchillo corazón se no veas les induce Keep pasó seis años dice unos hora ahora son una delicia

Voz 0084 31:45 tema en portugués en voz de Diego el Cigala que no estaba nada convencido de tener que cantar en otro idioma con ese piano de Bebo Valdés que es el protagonista del sofá Sonoro de esta semana que estamos compartiendo con Arturo Lezcano Lágrimas Negras fue Artur un fenómeno enorme fue para empezar un All Star de la música latina que se fue juntando alrededor de de la grabación de Trueba Hay Javier Limón dando forma a algo muy mágico donde hay influencias y gente con orígenes muy distintos y con una vocación común

Voz 20 32:18 sí así como lo eran músicos cubanos esencialmente aquí es que la verdad es que causa impresión sea de se te ponen los pelos de punta eh pues en canciones en en los coros en los pregones cubanos que soportan la música

Voz 31 32:33 el el cante flamenco de cigala en Hoy y ahí tener

Voz 20 32:37 los músicos esta por supuesto Javier Colino del que seguramente hablaremos también Paquito D'Rivera siempre pese presente Tata Win es en las con gas otros percusionistas cubanos pero también el Niño Josele osea es es un coro que es además creo una innovación y que da pie a todo lo que viene después en proyectos de este tipo que no se había ejercitado en una música popular yo creo este nivel fuera de los anglosajón a partir de aquí todo vale

Voz 19 33:01 está muy bien porque pero sobre todo es el momento mágico en la carrera El Cigala y también la de

Voz 0084 33:07 ese momento mágico fue Álbum del año para el New York Times no es poco teniendo en cuenta que no tenía distribución en el álbum en Estados Unidos cuando salió esa crítica que ayudó desde luego mucho a a las ventas del álbum una de las claves para mí es el camino por el que te lleva a este disco en los aciertos que tuvo Fernando Trueba con sus decisiones esos aciertos nos los desgrana Javier Limón no yo creo que Fernando

Voz 9 33:32 para tuvo tuvo una cantidad de aciertos en ese disco maravilloso no por ejemplo recuerdo La bien pagá que a veces se le fue la cabeza y empezó a tocar un solo eterno no yo cuando acabó le dije los Bono Fernando no te preocupes que yo esto lo puedo cortar en Pro Tour no como un salvaje Fernández hijo pero que hablas hombres y eso es lo mejor del disco y luego lo escuchas cuando metimos los coros de La bien pagá en Nueva York iré efectivamente tenía los aciertos de Fernando son brutales

Voz 6 34:01 la voz

Voz 29 34:21 sí

Voz 6 34:27 no

Voz 34 34:40 no

Voz 27 35:00 para todo

Voz 0084 35:18 nada te debo nada te pido canta Diego el Cigala en el penúltimo corte de Lágrimas negras un disco que tuvo es inesperado éxito que comentábamos y por ello una serie de de conciertos en las grandes capitales del mundo qué te parece la presentación Arturo de este disco en directo

Voz 20 35:34 me parece que no era fácil no no era fácil pero yo lo que estaba pensando en mientras me preguntabas era que a lo mejor efectivamente aunque no esperaba mucho o decía uno esperar mucho estaban preparados porque también fue inmediatamente después de la publicación no y que además cristalizó con con esa grabación en concierto en Palma de Mallorca en junio de dos mil tres en vez de nueve temas que tenía Lágrimas negras diecinueve temas con lo cual ahondan en esa relación entre las dos orillas aparecen créditos como Suspiros de España obsesión Ammari vivir en Aranjuez con tu amor y ahí también tampoco lo que es Bebo hay una imagen también yo creo que impresionante en uno de estos documentales en el que se ve es al aire libre en Mallorca B como el viento hace volar en un momento dado las partituras de Bebo

Voz 31 36:19 creo en un concierto de de blanco y negro que se llama el el el el

Voz 20 36:22 disco sale vuelan y él hay un momento que sigue con la mano derecha y la izquierda la suelta para atrapar las partituras sin que se le escape ni una sola nota todas en su sitio él podía haber cortado porque tampoco tampoco había necesidad pone la funda de las gafas encima es una cosa como medio casera y a la vez uno dice impresionante no sólo bebo hoy cigalas sino que también ahí están colina otra vez arrasando sólido como nadie el Piraña el Niño Josele y muchísimos otros

Voz 0084 36:48 lo cierto es que Bebo Valdés dejó una huella muy profunda en Diego el Cigala hemos hablado con él está en Punta Cana ideas y recuerda cómo era compartir escenario con Bebo Valdés

Voz 15 36:59 con mucho cabello con mucho cariño y sobre todo con la sensibilidad que quería no me mucho que tenía Pepo Clavet el escenario era su parada en donde él se del día el encajen genialidades muy sencillo muy serio

Voz 12 37:23 de pudo comprando

Voz 6 37:30 curar yo no pudo

Voz 3 37:55 ahora

Voz 12 38:00 sí

Voz 6 38:02 a mí me llamas vamos con pan

Voz 35 38:25 pero

Voz 6 38:37 cara

Voz 0084 38:45 yo Cigala recuerda con cariño la sensibilidad y el talento de Bebo con el que compartió este Lágrimas negras que fue Arturo un un éxito enorme que puso de nuevo en el mapa Bebo Valdés también a Diego Valdés conseguí siguió bajando y a buen ritmo a partir de este disco teniendo ya los más de ochenta y cinco años que tenía ochenta y cinco ochenta y seis ochenta y siete

Voz 20 39:07 lleva casi a ritmo de Grammy por año no porque no paraba de ganar premios si ese reconocimiento que no había tenido antes el que decías siempre Paquito D'Rivera cómo es posible que este hombre se hubiera quedado en un piano bar bueno él dice que se dedicó a su familia por supuesto es algo que no sólo hay que respetar sino que incluso aplaudir pero como decía una de sus hijas que dejó en Cuba decía yo creo que mi papa respira por las manos el día que deje de Tom dar morirá si fue así fue tanto es así que era disco documental otro disco otro concierto película películas hace hasta hasta un cameo en El embrujo de Shanghai en de pero bueno en fin tras Lágrimas negras Bebo dijo le dijo a Trueba que tenía más que tenía música para hacer más discos e hizo un dueto con Federico gritos sea no paró de crear de repente se vio en otra vida que pareciera que Piñera treinta euros entre

Voz 0084 40:00 una de las cosas más llamativas que hizo fue grabar Bebo de Cuba una mirada profunda sus inicios de la mano de de una big band examina disco Arturo que me parece fantástico es una obra maestra

Voz 20 40:11 a no se mide por donde se mire un un doble de composiciones íntegras de Bebo a las que hacía referencia antes justo esa música que tenía ahí en esa cabeza desde hace muchísimos años otros no tanto y hay composiciones de todo tipo mucha improvisación dos discos muy diferentes que yo creo que se ve muy gráficamente en esa bolsa que siempre llevaba Bebo Valdés allá por donde iba a parte de su maleta en este trajín de aviones que llevaba él si os fijáis en fotos y vídeos siempre siempre llevaba una bolsa una especie de Bandolera colgada del cuello donde llevaba todas las partituras que luego terminaron siendo seres

Voz 0084 40:44 un disco que tiene enamorado al productor Javier Limón que nos ha contado cómo ve los discos final

Voz 9 40:50 les de Bebo Valdés ejemplos Lágrimas negras no ganó ningún Grammy Americano y sin embargo Bebo ganó el Grammy Americano con el disco a dúo con Chucho a dos pianos que también grabamos en Casa Limón irán a ganar un Grammy Americano con ese disco IVE también ganó con Bebo de Cuba es gran disco The Big Bang eso fue eso es una obra maestra que tiene un disco de de Brisbane y otra en Oneto eso es una obra maestra eso es una joya familiar

Voz 0084 41:46 una delicia este Bebo de Cuba un álbum Arturo que conecta con ese mundo lejano de de las orquestas que son los orígenes de de Bebo Valdés

Voz 20 41:55 sí sobre todo el primero bueno son dos discos el primero Suite cubana en el que efectivamente monta o le montan una big band un van don como se suele decir en Cuba un sueño hecho realidad para él volver a eso tantos años después pero en Nueva York es una suite pero separada escrita

Voz 31 42:12 él lo dicen en los propio lomo del del cuadernillo en cuadernillo del del

Voz 19 42:16 del disco que dice que lo escribió entre mil novecientos noventa y dos y mil novecientos noventa y siete aunque eran melodías que tenía en la cabeza antes sin saber si se agravaría con todos los ritmos cubanos con Guara hacha Mambo son montó uno

Voz 20 42:28 empieza súper arrebatado el disco y que termina muy tranquilo y un segundo disco una segunda parte que es el solar de Bebo en homenaje a aquellas descargas de las que hablábamos de los años cincuenta con los mismos metales la misma sección del verbo Gein con Paquito con cola y con Juan Pablo Torres es sólo un apunte para que sepas el solar de Bebo que es uno de los grandes títulos de este segundo día

Voz 0417 42:50 con él grabó creo

Voz 19 42:52 esa melodía la compuso en mil novecientos sesenta y cuatro el voto

Voz 13 42:57 en dos mil siete llega otra brutalidad el directo en el Village de Nueva York junto a Javier

Voz 0084 43:03 un disco tremendo en un tema

Voz 13 43:05 lo del jazz que que se rindió ante ante la magia del piano de Valdés

Voz 20 43:09 ochenta y seis años y para quién conozca o tengamos la suerte de conocer el Van Gaal lo que significa para el jazz impregnado en el olor a humo que no se fume hace hace décadas ya el balón no se va el olor igual que no no y por eso Bebo se permite incluso en ese en ese disco eh terminarlo en homenaje a a Bill Evans al pianista de New Jersey grabar donde se hizo famosa la versión de Bill Evans el Wolford for Debbie no a parte de eso otra vez otro diálogo con Javier Colina con clásicos como Sabor a mí tres palabras au Siboney todo eso en en el centro del Village en Nueva York cuando ya él yo no sé qué pensaría en esa cabeza con terminar el concierto de decir que más me falta hacer aunque hay Meade llegaba a los ochenta y siete ochenta y ocho años

Voz 0084 43:57 es un disco con un sonido maravilloso de un Bebo Valdés capaz de encajar a la maravilla con casi cualquier músico lo cierto es que Valdés se rodeó siempre sobretodo ya en la etapa que estamos dedicando de músicos que encajaban muy bien con él era fácil encajar a nivel personal y a nivel musical con con Bebo Valdés no ponía muchos obstáculos pero una selección de nombres que fueron dando forma a esta etapa que estamos analizar

Voz 19 44:22 sí yo creo que es algo que también le honra diría incluso que lo él

Voz 20 44:26 se dejó aconsejar muchísimo y eligieron muy bien por el primero Paquito D'Rivera luego el propio trueno

Voz 0084 44:32 el Hernán Cortés si ves el repertorio

Voz 20 44:35 el repertorio como los nórdicos el orden lo organiza Trueba cuenta el propio Trueba que para porque si se deja aconsejar pero ojito para el para este disco precisamente para para que Bebo de Cuba le pasó Trueba a Bebo en la discografía el currículum de todos los músicos esa Big Band con la que con los que no había tocado en lo examinó se quedó de piedra tanto Trueba como Valdés prueba más bien respiró cuando llegó al primer ensayo era un ensayo y luego grababan todos los días impresionante pero el primer ensayo con una big band impresionante de veinte músicos eh Len a primera vista el primer tema eso suena como los ángeles

Voz 19 45:14 ven a Bebo en el medio como director de orquesta moviendo las manos y casi cayéndose las lágrimas en la que grabó con Javier como suena así

Voz 36 45:24 ah

Voz 32 45:47 ah

Voz 36 46:13 no

Voz 24 46:34 ah

Voz 0084 46:56 aquellos ojos verdes se titula esta pieza delicada y melancólica del disco en directo de Bebo Valdés y Javier Colina en el mítico escenario de Nueva York en un escenario donde han tocado todos los grandes del jazz y que sale también en el siguiente proyecto de de Trueba y Bebo

Voz 20 47:12 que es Chico y Rita que le podía faltar una película de animación pues allá vamos y lo hacemos todo era posible porque yo creo que lo más inspirador que había para Trueba era Bebo Valdés Irán

Voz 0084 47:23 para Trueba sino también para Javier Mariscal una película que a mí me tocó mucho la primera vez que la vi que salía vítores no recuerdo

Voz 1322 47:29 dos amigos dos creadores el dibujante Javier Mariscal el cineasta Fernando Trueba emocionados unidos trabajando por su gran proyecto una película de animación sobre un personaje que ambos admiran Bebo Valdés eso es Chigurh Rita

Voz 13 47:44 yo no me atreví a decir son noventa minutos siempre habíamos hecho cosas pequeñitas tele

Voz 41 47:49 es decir que si si no las vengo no hay nada que pueda tocar así no que pueda que con cuatro notas ya te está haciendo un flashback que estás volando a La Habana de de la época dorada no

Voz 42 48:06 no

Voz 1322 48:11 era una excusa para trabajar juntos que en dos mil once enseñó a todo el mundo quién era Bebo Valdés dibujos animados con fondos barrocos con personajes trazados con líneas muy limpias claras gruesas y cuatro reglas para explicar las caras y los cuerpos película artesanal de colores planos sombras Javier Mariscal

Voz 0417 48:30 te dedicará

Voz 43 48:32 aquí y de hecho en el fondo pues cada yo me lo miraba tomada por postes Si Bebo de mayor que sale en la película de mayor que de repente dice si tiene una idea de veus

Voz 1322 48:48 chamán

Voz 44 48:54 ya vale

Voz 1322 48:56 finales de los años cuarenta en La Habana chico está enamorado del jazz del piano y de Rita Rita sólo piensa en cantar el chico eso es chico y la vida de Bebo Valdés su pasión por el piano

Voz 9 49:07 Swiss la aquí por la mujer de su vida

Voz 1322 49:10 el Goya en dos mil once como mejor película de animación lo intentó un año después con los Oscar pero no lo consiguió a nosotros sí nos gano

Voz 40 49:29 eh

Voz 0084 49:32 Chico Rita la película de animación de Fernando Trueba y Javier Mariscal con música de Bebo Valdés que llegó en dos mil diez otro paso más en este fascinante viaje Bebo Valdés tenía noventa y dos años en octubre de ese año ya había vivido un un lustro Arturo brutal con una vitalidad increíble

Voz 20 49:52 y que además hace un epílogo una cuarta vida de las tres que mencionabas yo creo que es cuando en dos mil cinco precisamente cuando empieza ese lustro cambia de residencia se va de Estocolmo a Benalmádena no y ahí supuestamente con una tranquilidad para vivir que al final se convierte en una especie de retiro antes de su muerte de nuevo Estocolmo

Voz 31 50:09 Ike vive la muerte también belga valga la contradicción de de Rose Mary persona su mujer y que fue la artífice de que él se quedara en Suecia en mil novecientos sesenta y tres son

Voz 20 50:21 cinco años en los que hace pues casi ocho discos y hace cuatro películas no sólo en los cinco últimos cinco años en los últimos diez años ocho discos y cuatro películas que creo que es una producción que no puede hacer a nadie que esté en forma con treinta

Voz 0084 50:35 muchas áreas no desde enero en dos mil ocho llegó Juntos para siempre un disco de Bebo y Chucho Valdés una una última salvajada y un capricho de de de padre e hijo de juntarse juntos a dos pianos hacer un disco espléndidos

Voz 20 50:50 yo creo que se lo debían no como hemos visto una relación oscilante un título muy gráfico Juntos para siempre los dos nacieron por cierto el mismo día uno con noventa hay dos años en ese momento con noventa años mejor dicho el otro con sesenta y siete Un

Voz 0084 51:03 dos de los hijos de Chucho no nacieron en el mismo día también por por

Voz 20 51:07 por el fijo contado lo tienen calculado son metrónomo hasta para eso la mano izquierda de la mano derecha decía que es un repertorio clásico cubano de boleros otra vez aparece a mí otra vez Lágrimas negras en ese ya no contra piano que ya habíamos visto con anterioridad y que aquí pues salen doce te mazos se reedita aquel encuentro maravilloso era comparsa cincuenta y cuatro y de nuevo esa comunicación no de Chucho con Bebo Chucho recordemos fue el que tomó las riendas de la Familia cuando Bebo Se fue a a Suecia tuvo como digo distanciamiento en la primera época cuando él creó Irak ERE y finalmente sea más

Voz 19 51:42 pero como dice este disco juntos para

Voz 0084 51:45 un disco que es una delicia con él vamos a a cerrar este repaso por la obra de los años finales de de Bebo Valdés para Chucho no estaría hacer otro programa también Arturo ha sido un placer compartir este rato de radio en el sofá Sonoro vuelve cuando quieras

Voz 14 52:00 pero gracias

Voz 45 52:07 no no

Voz 7 52:59 sí no

Voz 45 53:30 eh no eh

Voz 0417 55:25 ha muerto uno de los cubanos más grandes de todos los

Voz 9 55:29 Bebo Valdés falleció este viernes

Voz 43 55:31 como Suecia dejando su inmortal legado como pianista arreglista compositor y director

Voz 0084 55:36 Bebo Valdés murió el veintidós de marzo de dos mil trece en Estocolmo tenía noventa y cuatro años tres vidas las tres películas de cuento de aquel realismo mágico de García Márquez nuevo fue un músico enorme también un tipo feliz que disfrutó de su piano tanto como de la vida siendo un abuelo volvió a la primera línea de la música para escribir el epílogo maravilloso a su carrera a ese pequeño trozo de una larga vida hemos dedicado el sofá Sonoro de esta semana volvemos la semana que viene con otras historias con más canciones adiós

Voz 28 56:17 que te

Voz 12 56:22 si tú no quieres

Voz 6 56:27 le damos que ya no se púas recordar muy tu mochila

Voz 12 56:49 no nombre conformada sí

Voz 6 57:05 eran que se ha es verdad

Voz 12 57:26 que se arranca

Voz 6 57:36 sí

Voz 12 58:31 eh

Voz 6 58:39 qué importa que ya recordó

Voz 12 59:05 eh

Voz 6 59:11 conforme

Voz 27 59:26 tres

Voz 6 59:34 una opa es cierra

Voz 12 59:44 sin piedad

Voz 6 59:50 que Serra

Voz 49 59:53 sí