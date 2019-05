La Ventana de los Números | La guerra comercial: farol o catástrofe

Voz 1 00:00 la del PP los números con su plantilla

Voz 3 00:27 ya con Niño Becerra buenas tardes amigo Santiago a ver yo me dejas que le ha

Voz 0313 00:32 ya sabes que me han recomendado Santiago cuando hablábamos antes de con trina la serie Versalles que hemos hablado de los orígenes de Versalles el mundo sí sí sí sí completándose la gran vida y el pueblo cabreado de otra manera porque esto tiene que ver con la economía tan así está bien esa serie de Santiago sí sí

Voz 1869 00:50 bien van ahora ahora yo han acabado la segunda temporada está bien porque al menos se se acerca mucho al a la historia desde el punto de vista de los personajes perdona que te iba a decir no vagas spoiler que ya sé cómo hacerlo no no no no no no no el ministro Colbert pues su carácter está bien reflejado al menos por lo que he leído sal es toda la evolución de Versalles si la construcción está realmente muy bien

Voz 0313 01:22 bueno oí es otra manera de mirar el eterno problema de la desigualdad no de unos viven de una manera o de otra o o la serie ahí no entran mucho de

Voz 1869 01:30 exacto sale muy es muy lateralmente yo creo que es la única sería la única película o serie que yo he visto en el que el protagonista es un edificio muy bien si realmente es así que el protagonista todo lo demás el Luis XIV y tal pues bueno son elementos que están ahí son secundarios claro sí

Voz 0313 01:49 oyentes de La Ventana seguidores de La Ventana de los números déjeme que les lea una frase que dice lo siguiente o lo de Estados Unidos con China es un farol o vamos a una catástrofe pero como confío en el ser humano y creo que no somos del todo tontos imagino que no pasara nada con la guerra comercial ya alguien pondrá el freno esta no es una cita histórica e es una frase de hace exactamente seis horas de Santiago Niño Becerra que hacemos entonces Santiago confiamos en la inteligencia del ser humano o o nos asustamos de verdad no lo digo muy en serio sí sí siglo es decir en serio vamos

Voz 1869 02:27 ya ha empezado

Voz 0313 02:30 hace unos meses

Voz 1869 02:32 ha empezado lo que parece ser una una carrera hacia el infierno y lo digo literalmente y claro primero fue Estados Unidos que subió unos aranceles luego la réplica luego tal Aragua Wei yo yo quiero pensar que lo digo sinceramente que quiero pensar en que esto es una estrategia de alguien que se está decidiendo no sé que en algún despacho que estos son los efectos colaterales que esto dentro de tres meses niños recordaremos de ello porque si no es así Si esto de verdad es lo que parece que lo que que está siendo o va a ser va a ser terrorífico

Voz 0313 03:11 por qué llega por que llega a este extremo más allá de lo que ya sabemos a sus estrategias negociadoras que consisten en tensar la cuerda y luego aflojar bueno pero esto todo esto es muy especial esto es cambiar no es cambiar el orden del mundo tecnológico tal y cual tal como lo hemos conocido unos lo han vendido eh sería sería si ese acaba ocurriendo

Voz 1869 03:30 a ver si Estados Unidos ha llegado a un punto de Estados Unidos ha sido todo ha sido todo desde el final de la Segunda Guerra Mundial a los años dos mil es decir cuando explotó la burbuja tecnológica os acordáis sí hay ahí Estados nidos empezaron a pasar cosas en Estados Unidos en la economía de EEUU lo que pasa es que Estados Unidos ha tenido ha jugado con tres comodines y no con dos con tres o sea por un lado y Estados Unidos sabía que todo la deuda pública que imprimía S la iban a comprarla iban a comprar estos sonidos sabía además que todos los dólares que pusiste en circulación sólo iban acepta el resto del mundo y además sabía que iba a poder pagar los intereses de la deuda pública con los dólares que imprimía o sea un chollo pero vamos ya digo los tres comodines entonces esto Acciona mientras el resto del mundo no se cuestiona cosas no se plantea cosas osea no se plantea cosas como por ejemplo pero realmente el dolar vale lo que los Estados Unidos dicen que vale sea mientras esto no pasa pues la cosa tira no entonces claro ha parecido una potencia que lo es en algunos aspectos y en algunas zonas que China lo que pasa es que China es un país absolutamente desequilibrado porque hay zonas que estar en el siglo XXII unas que está en el siglo XVII literal los esta que está muy bien es esta esta esta sí absolutamente desequilibrado de lo que pasa es que por allí no pasa nada porque como hay el Gobierno que hay pues no pasa nada entonces esas zonas híper desarrolladas con una tecnología Ultra de punta están empezando a decir ex que yo estoy aquí en entonces claro aquí esto plantea problemas eh y lo de ahora no entramos a valorar de qué es Si es cierto que el Gobierno chino utiliza sus empresas para cosas a estudiar si no entremos en esto lo que sí que es verdad es que hoy por hoy hoy por hoy en la tecnología de comunicación cinco G que si no se va a empezar a arrollar pronto Juan Wei va entre dos y tres años por delante del resto del mundo o sea esto es verdad o sea esto no es una cosa es no es propaganda eso esto es cierto pero claro esto es un problemón para Estados Unidos un absoluto problemón entonces claro si si la administración Trump ha llegado a decir esto vamos ahí están las hemerotecas ha llegado a decir que es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos vio que Europa tenga un superávit de balanza comercial en exportación de automóviles si llega a decir pues claro

Voz 0313 06:24 qué dirá de la tecnología de última generación último grito no

Voz 1869 06:28 exacto exacto también dos formas Santiago tu ciudad

Voz 0313 06:30 horas antes de uno de los tres comodines económicos lo de la deuda la fortaleza del dólar que te la compro ante la recompra en etc etc Estados Unidos en las últimas décadas ha jugado con otros compañeros en la baraja desde luego el poder militar ahí y las grandes corporaciones que ahora se ponen del lado del del del Gobierno que yo no sé si era algo previsible o no tanto porque claro en fin a Trump puede tener su estrategia pero las grandes corporaciones al grandes compañías son gigantes que operan en todo el mundo son apóstoles de la globalización y ahora me ponen le ponen muros de ponen límites

Voz 1869 07:05 todo bueno con respecto a la a las corporaciones es muy interesante releer el el discurso que pronunció el cuando cuando bueno dejó de ser presidente ha permitido por por Ray por misión en el cual ya hace referencia al complejo industrial militar de de de esta el sonido es decir en Estados Unidos pero esto ya desde la época de de todo los vamos hacia el siglo XIX existe una connivencia entre lo militar y lo industrial económico realmente potentísimo por ejemplo claro la la pregunta es qué argumentos ha utilizado la administración Trump para presionar aún Google aún aún Qualcomm Villa y para que no suministren o al menos de momento tecnología y medios diosa China no a Hawai y bueno pues una cosa tan simple como un contrato militar es decir si se dice que hay una batería de contratos militares que están encima de la mesa de decenas de miles de millones el primero ya se sabe que es la preparación de la nube para que reciba información de defensa y de ocho mil millones de dólares ya hay dos empresas una es Amazon por ejemplo en la que bueno pues que quieren participar Google por ejemplo va a participar en otro tipo de de contratos y entonces claro es es una forma muy fácil de digamos no se sugerir si es sugerir a alguien que haga o no haga algo no

Voz 4 08:46 aquí siempre había estado ahí el concepto es del complejo industrial militar que en parte las relaciones internacionales de EEUU pero ahora se ha revitalizado de una manera sí

Voz 1869 08:55 porque Dumas además osea durante la época de la Guerra Fría tuviera mucho más fácil sea los buenos y los malos pero sí sí sí sí sí sí eso es lo que exactamente entonces entonces claro y hay una hay un globo sonda que ha corrido por ahí de que de que en realidad juega huella tiene resuelto el problema es que ya desarrollar un nuevo sistema operativo para móviles pero sistema operativo en que va a contar China evidentemente la India y Rusia y el resto de Asia pues seguro que también entonces claro fijan fijaros lo que significa esto que además posiblemente no será compatible con Android lo lo cual esto qué quiere decir esto quiere decir el mundo dividido en dos

Voz 0313 09:32 pero esto pero esto insisto El mundo dividido en dos o tres ya veré de momento dos es tocan qué haría el enfoque de la del del de paisaje digital de las de los últimos años total el mundo se ha configurado una forma y ahora de repente tiramos Patras yo estoy contigo quiero estar contigo me huelo que esto es más un un farol muy gordo y muy arriesgado esos grandes y que al final alguien será un poquito el freno porque es que sino no

Voz 1869 09:59 no es que no sé si además pasa pasa otra cosa dentro de dos años hay elecciones en Estados Unidos ya fuera dentro de cuatro dices vale pero es dentro de dos años entonces a un está al estadounidense medio tras tocar la fibra nacional pues es es brutal no y que no se es yo insisto en que quiero pensar que al final seremos lógicos a todo Si esto puede acabar en nada quererse

Voz 0313 10:25 Thiago ponga a prueba y tú crees que detrás de todo esto existe una estrategia de política interior sea que tras lanza este órdago en parte no se totalmente pero al menos en parte y cosas que se están moviendo dentro se lo pueden mover

Voz 1869 10:39 sí y además y además y además pienso yo aquí me estoy aventuran de dice que antes de poner en marcha esta estrategia en China dijo a Wii fueron informadas hay una cosa que tienes que fijaros y es que la la reacción de de Juana way de China han sido absolutamente de perfil no bajó siendo muy sobria sobre es decir totalmente

Voz 0313 11:02 como si no fuera con ellos se decía

Voz 1869 11:05 el que una la tormenta se va a convertir en una ducha pues si queréis os decir esto de agua fría siguiendo pero también de acuerdo estamos en verano quiere decir que esto esto es no quiero decir nada yo por esto que igual no igual estamos llorando todos dentro de tres meses se pero pero vamos yo quiero pensar que no quiero pensar

Voz 0313 11:26 vamos a esperar porque desde luego la tecnología lo invade todo no es que sea el futuro es el presente en nuestra vida la tenemos Porta a partes todo cambia todo todo se transforma todo evoluciona hoy ya saben que hemos iniciado una seria aquí en La Ventana de los números donde ponemos el foco en la en la transformación en la revolución digital hoy vamos a a mirar un poquito con detalle la que afecta a las nuevas lo que son las nuevas tiendas inteligentes que tampoco son futuro que son ya presente no vamos a concepto de entrada y algunos ejemplos para saber exactamente de qué estamos hablando a ver si Pepe Rubio nos echa una mano

Voz 5 12:00 es mar Retail venta inteligente entiendo

Voz 6 12:04 cuando hablamos es más Retail nos referimos al uso de la tecnología en los espacios físicos en los que los clientes e han hecho del comercio tradicional a la venta tradicional

Voz 5 12:14 Javier Lorente director de desarrollo de negocio es Retail de Telefónica Empresas lo que

Voz 6 12:21 están haciendo muchas marcas es crear una interacción directa entre el mundo online y el mundo físico yo podría desde el probador que sabe ya que hay ropa mezclado podía decirle no me la quiero llevar que quedado con amigos a casa Cillo estaría directamente haciendo una compra on line del espacio físico no y viceversa yo podía estar haciendo una compra online es decir oye quiero probar estos zapatos y entonces darle al botón de de probar in en atienda la tienda reconocería IPE podía ir aprobar esos papá Noel poco a poco

Voz 7 12:52 al alcance de todos

Voz 6 12:54 había una robótica acción del comercio es necesario empezar por dos tres elementos una pequeña solución de gestión de la espera el la cuenta personas función de la cuenta que tenga la gestión de las de las pantallas estamos hablando los soluciones que están por debajo de otros de otros costes que habitualmente tiene el comercio no todos están no hay prácticamente nadie que no esté decidido doce y poner o no poner estas tecnologías en algunos casos está en el proceso de aprendizaje para ver qué valor la y en otros ya han hecho un proceso de prisión y lo único es también es cuál es la mejor forma en la que más digamos rentable les les suponen

Voz 5 13:32 es más Retail tiendas físicas inteligencia digital experiencia individual estos son Priego comercio hasta las grandes corporaciones

Voz 1869 13:47 pasando por todo lo que queda entremedias no quiero decir hay que adaptarse si sería bueno tanto a ver el lo que lo que sí que es cierto es que en la tienda tradicional es al que todos hemos visto todos conocemos ese modelo ha muerto

Voz 5 14:02 o va queda reservado o bien

Voz 1869 14:06 elementos ultras especializados como son imaginemos una tienda especializada en caviar que tenga cincuenta tipos de caviar distinto a todo el mundo y todo el mundo y bueno o bien una tienda la cual vayan personas de más de sesenta años sólo excepto eso el el el modelo tradicional totalmente ha muerto entonces

Voz 0313 14:26 pero la transición no todavía en la convivencia entre a la tienda física

Voz 1869 14:30 bueno es que es que la convivencia es todo esto del del es más Retail a ver él es más Retail es es algo que va desde algo tan tonto como poner un contador de personas a la entrada de una tienda con un con un temporizador que te diga que ahora entra cada persona lo que un pequeño Software que esto te haga una estadística tanto una tontería como esto a que la persona a que determine bueno eso que han dicho de te está esperando la la ropa en el trovador o bien que al coger una un objeto de la de un estante pues ya pelean incluso las la expresión de tu rostro para ver que si te gusta no te gusta a esto pongamos color tengamos luz pongamos música pongamos pues muchas cosas entorno

Voz 0313 15:16 Nos automatizados completamente claro

Voz 1869 15:19 es casi casi casi porque aún habrá alguna persona en la tienda de sea esto esto no es Amazon como gastó el el el yo creo entiendo que son los pasos anteriores las etiquetas

Voz 4 15:32 me dije bueno son de hecho ya en muchos sitios digitales verdad

Voz 1869 15:36 estas con las etiquetas cuando cuando lo que se llaman las etiquetas RC de IU es decir las etiquetas inteligentes alcancen el precio de un centavo de etiqueta ellos es decir aquí va a estar todo comunicado con todo lo que pasa es que aún no llega a un centavo bueno lo que íbamos entonces el yo yo y cada vez vamos a ver más cosas más tecnología empotrada en los comercios ahora bien yo yo lo que veo pienso creo que es lo que poner el contador esté que hemos dicho a la entrada de la tienda todo muy barato y esto no cuesta nada poner un las pequeñas luces en no sé qué ETA pues tampoco cuesta demasiado lo que pasa es que cuando tienes dar el salto y tener realmente información manejar grandes cantidades de formación etc etc eso hoy por hoy aún cuesta aún cuesta hay que hacer una inversión entonces yo yo pienso

Voz 8 16:29 qué

Voz 1869 16:31 dejando al margen tiendas como Tiffany que bueno que ahí pueden hacer lo que quieran pero sí es verdad que esta esta esta tecnología sobre todo está pensada en las tiendas de tamaño medio que tienen varios centros y si hay Si hay ahí se puede jugar he dicho tamaño medio eh por ejemplo Carrefour yo estoy convencido que Carrefour o bien Mc tienen ya diseñado un sistema es Pata errante que pasó mañana en marcha para saber todo pero vamos esto está está estos niveles no no es la el comercio normal esto es lo que nos está diciendo es otra cosa el mensaje directo es es otra cosa ese quién no se adapte quién no entre en este momento está muerto

Voz 0313 17:21 esa es la conclusión Santiago que nos quedan treinta segundos quiero que me respondo a un titular con un sí o con un no Hacienda está estudiando sustituir a funcionarios por robots

Voz 1869 17:33 esto es lo que he dicho concretamente se ha dicho que setecientos mil empleados de Hacienda el trabajo que realizan setecientos mil empleados de Hacienda es susceptible de ser robotizado

Voz 0313 17:44 eso es trabajo robotizada hable si diríamos

Voz 1869 17:47 pues bien

