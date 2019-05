Pedro Rodríguez: "Sería un orgullo volver a la selección, pero es difícil"

Voz 1371 00:00 ayer estuvimos con Sergio Rodríguez en Moscú hoy estamos con Pedro Rodríguez en Londres antes de una gran final de la Europa League que se disputa este próximo miércoles hola Pedro qué tal buenas tardes

Voz 1 00:08 hola buenas qué tal

Voz 1371 00:09 a punto de conseguir otro título en vísperas de una grandísima final con el Chelsea bueno que imagino que te recuerda al partido que a los tiempos del Barça en los que conseguían títulos practicamente todos los años va a ser esta una final potente Chelsea Arsenal

Voz 2 00:23 sí sí la verdad es que va a ser un claro pero bueno yo creo título europeo pues la verdad que es importante para cualquier jugador incluso para el club además creo que si ganamos sería una buena temporada no ha visto creado tercero en entrar en Champions si lo siento y título de la Europa League hay además jugando la final de la que no creo que ha sido líneas generales una una buena temporada y bueno pues además es

Voz 1 00:49 el para mí porque bueno es actitud título que no tengo

Voz 2 00:52 es la primera vez que que la podido jugar a uno palillos dijo tengo la suerte de llegar a la final ojalá cuando tú estos concilios titula

Voz 1371 00:59 además hace tiempo que el Chelsea no levanta un título europeo practicas pasado momentos muy complicados dentro del del equipo momentos en los que ha jugado más momentos en los que ha jugado menos imagino que que sabe muy bien no haber llegado a a esta final además con una trayectoria prácticamente perfecta en la Europa League

Voz 1 01:15 sí sí la verdad es que contento no me cubrirnos el muchos partidos en la Europa League y bueno matinal contento de haber llegado a la final como te digo de durante la temporada hecho que que también pues perder continuidad poco a veces pero he podido jugar muchos partidos muchos minutos Hay conseguí bastante con con el una además algunas importantes y por eso te digo que contento de cómo ha ido el año hay niñas Medal ese sigamos el título no porque yo creo que sería importante es cerrar la temporada algo con ese título europeo iba a decir que si ganan jugarán la final

Voz 1371 01:55 la Supercopa europea contra otro club inglés porque al final no ha habido manera para los equipos españoles no han podido meter la cabeza en en ninguna de las dos finales

Voz 1 02:04 sí la verdad que bueno pues una pena no lo sabemos porque bueno estaba prácticamente en la final ahí bueno al final pues ha recibido dos equipos ingleses Horton maquinarias esta final también contra contra Ali bueno es eso motivo

Voz 2 02:21 síntoma de canciller de que el y la verdad es que está muy potente mejorando

Voz 1 02:26 ocho Si bueno prácticamente yo creo que estamos hablando de de la mejor liga del mundo lo más competitivo seguro y lo que uno pues se bueno para aquí para para el país no

Voz 1371 02:37 la pasado le ha pasado con mucho el fútbol español cree que ha habido un cambio de ciclo de ese sentido que ha dejado de ser la liga española la la mejor la que la que digamos va por delante de las demás

Voz 1 02:49 yo creo que en este caso si no no la la suerte de tener con el a la Liga española y aquí la evidentemente que hay una deficiencia en cuanto a nivel de competitividad no equipos desde el inicio tal título es algo muy complicado no en España pues ya sabes lo que pase en Madrid Atlético de Madrid que lleva muchos años estando fuera

Voz 2 03:15 diez pero como te digo no cada año

Voz 1 03:17 yo este año conmigo ganar el Liverpool el hit y la verdad que se han repetido que hubo capeó pero también ha hecho ahora si no puede tótem al Liverpool perdón Arsenal y el Manchester United que siempre estamos peleando como digo por porque está todo el título al evidentemente incluso para entrar en la Champions resulta complicado aquí es competitivo oí cómo se hace difícil no sé difícil porque hay equipo pues tiene bastantes presupuesto son muy amplia con un jugador Eli petición uno a Foster

Voz 1371 03:55 la pregunta cuál es la diferencia entre la fundamental no entra Liga española el Rey ha inglesa porque da la impresión de que allí me decías ahora que hay muchos más aspirantes al título Nancy por el reparto de los derechos audiovisuales pero aquí hay dos tres equipos grandes en Inglaterra da la sensación de que puede ganar cualquiera y es una competición cada vez más abierta la sorpresas no

Voz 2 04:12 exacto exacto es verdad es cierto que

Voz 1 04:14 te da la impresión 3D fuera bueno está aquí

Voz 2 04:17 sí lo puedes vivir de pero es que en la realidad

Voz 1 04:21 se ha votado cuatro partidos que pata el último mejor

Voz 2 04:25 ahí cosa así no

Voz 1 04:28 hay muchas sorpresas es muy competitiva oí bueno esto

Voz 2 04:31 poco lo que lo que hace que sean muy no a la hora de a la hora de verla no para el aficionado yo creo que también para el jugador incluso no porque yo creo que el Partido Popular con esa imagen

Voz 1 04:44 poder ganar a rivales fuertes como lo primero porque hay bien esta diferencia no digamos de de nivel

Voz 1371 04:51 de ahí que tenga más valor celosía hace unos días a Ayoze Pérez que teníamos ocasión de hablar con él para hacer balance de sus cinco años ya en Inglaterra de ahí que tenga más valor el papel que están haciendo ustedes porque en una competición tan igualada de tanto nivel ahora mismo la mejor liga del mundo según acreditan los números hemos visto aún Pedro espectacular aún Pedro muy protagonista y además muy querido por la afición de del Chelsea coreado su nombre en el estadio bueno con sensaciones imagino que recupera nada de etapas anteriores que te vuelven a situar en el centro del foco que te hacen sentirte importante otra vez no

Voz 3 05:22 sí la verdad es que yo siempre gracias

Voz 1 05:25 como lo es ha ido no estaba jurídico con los aficionados con los compañeros ahí en ese sentido la verdad es que no he con otro lado como has dicho club si tiene toda la razón no yo creo que por ejemplo para ellos que ir con mucho muchos goles eh yo creo que no es fácil como te digo en esta competición en esta Liga hacer hacer gol estar cada semana en la prensa porque lo has hecho bien porque es complicado difícil esto pues tiene un valor detrás que a veces pues no se cometa o no se ve pero la verdad es que como te digo creo que que es difícil

Voz 2 06:03 jugadores pues lo que estamos ahora

Voz 1 06:06 el alijo preceptiva incineradora casi pagan

Voz 2 06:09 cargo y al final pues un poco

Voz 1 06:11 qué se siente satisfecho no de poder hacer tu trabajo hay un chip oí

Voz 2 06:16 quiere que se hable que no es necesario estoy tranquilo fuerte pero nunca me nunca me he quejado

Voz 1 06:23 doctor aquí al contrario como maltratada

Voz 2 06:26 yo me he ahí bueno ojalá como te digo podamos cerrar con broche de oro a la temporada titulo que yo creo que a todos los jugadores no dio opción

Voz 1371 06:33 eh resolvió una curiosidad respetan al futbolista más los periodistas españoles a los periodistas ingleses

Voz 1 06:41 espada era que te diga que después ahí ves al no

Voz 2 06:45 la verdad que la prensa es muy respetada no tenemos

Voz 1 06:49 Entrevista pues es muy tranquila hacia los partidos del fin de semana no hay quizá decía jaleo cojo que se organizan jugase en España pero aquí la verdad que se está como está muy tranquilo que sólo ha logrado mucho objetivo al jugador al equipo incluso no se meten tanto digamos que está decisiones especulaciones a verse sobre los jugadores creo de cuestiones de ámbito deportivo noveles es ha sido la verdad es que estamos muy tranquilos se bien allí era es lo más importante para jugador no estar tranquilos vamos a intentar estar concentrado en lo que tiene que hacer aquí ya hay pues evidentemente críticas a ahí cuando cuando la cosa va bien y bueno pues eso no va a cambiar no es yo creo que forma parte de nuestra profesión y ahí bueno sabemos como pues ahí no hay que darle

Voz 1371 07:41 con respecto a la conversaciones a a la que hacía referencia con Ayoze después de cuatro cinco respuesta le digo Ayoze me da la impresión de que esto tiene aroma a despedida y que está anunciando el final de un siglo y me respondió que sí que que cinco años son demasiados y que seguramente cambiaría de club este verano aquí en cambio tebeo tan feliz en Inglaterra que no sé si preguntarte si vas a seguir o no porque tengo la impresión de que sí de que te gustaría continuar en la Premier por más tiempo

Voz 1 08:02 bueno he de momento la verdad que no no me quiero ante los nada entonces Chelsea bueno si no pasa ninguna digo una cosa árbol seguramente estaría ya veremos no evidentemente uno nunca sabe es lo que va a pasar azar se lo digo porque bueno hay cambio a ese pues incluso hay cambios entrenadores jugadores y bueno eso hace que a veces pues se una hacer no pero como te digo yo en eso la verdad es que no no me lo planteo ahora estoy concentrado aquí con los compañeros en entrenar bien entonces Banega Cares y conseguir ese título que para nosotros sería muy importante y nada más

Voz 1371 08:46 en en su día hablamos de la selección española la opción de volverá a vestir la roja en un momento en el que Jordi Alba hoy ha desaparecido de los planes de Luis Enrique y luego volvió a tu en ningún caso tasas retirado ni aserrados a esa puerta de forma tajante ni mucho menos es decir que que te gustaría si se diese el caso

Voz 1 09:05 bueno yo la verdad que es muy difícil no para mí ahora porque a mí me decía pasado Tomir un poco no porque mucho muchos muchos jugadores teatral ya soy más y es muy difícil volver pero sin yo siempre estoy abierto a dicha a poder estar en la selección cerrado la puerta Hay Higuera sería un orgullo otra vez poder deshacer a mi país a pesar veré como te digo lo difícil que no poder poder volver

Voz 1371 09:32 bueno nunca se sabe además está aún a un nivel espectacular que supongo que habrá hecho que también tengas pretendientes aunque me cuentas que lo más probable es que continúe en el Chelsea acabo y te pregunto por tus planes más inmediatos que supongo que serán después de acabar la temporada coger vacaciones y volver tarifas seguir con los proyectos benéficos que cada vez están llegando más lejos y cada vez están beneficiando a a más gente desfavorecida pues bien

Voz 1 09:54 pero hay que estamos muy ilusionados tuvo en eso que me lo preguntes porque bueno

Voz 2 09:58 es una persona con una afición no sabría cómo llamarlo la verdad es que desde el equipo poco a poco desde que desde que la mostramos en subir como muchos años revisando proyectos y dando mucha gente que esté inmigrantes tenemos puedes

Voz 1 10:12 miénteme tiene muchas cosas que tenemos cosas como con los hospitales también de la Candelaria Semana Pediátrica tenemos

Voz 2 10:21 vaya a saber cómo ha estado llena tú tambien en

Voz 1 10:23 el Hospital del Sur hemos hecho muchas cosas también el colegio muchos chinos hemos podido ayudar y lo y proyecto que siempre

Voz 2 10:32 sociales como recogieran Aris neto juguetes

Voz 1 10:34 era pues también por otros que también están funcionando muy bien como puede ser por ejemplo torneo que que vamos a disputarán en Santiago la tenemos como si gracias a la mano estaremos ante Cáceres hizo bueno va a ser un torneo con muy buenas pero también hay otros equipos evidentemente invitado Juan Sevilla Atlético de Madrid sí y yo creo que va a ser el Betis tenemos la palma el tenéis terapia buena parte de los mejores alevines de la categoría de Tenerife penemos eran algunas sabéis

Voz 2 11:06 el campus también que es otro eventos de dicha empresa Juanjo los vi yo estoy disfrutando mucho de ellos se neceser pase en pie no solo deportiva

Voz 1 11:16 tiene personales Si bueno la verdad que en ese sentido pues es un proyecto que a mí personalmente me llena a mí es una alegría en él cómo no como hombre de poquito ayudando y como cada vez que también de la mano de facilitador el Cabildo de Tenerife ayuntamientos la verdad que hemos estado mucha gente grandes proyectos sociales y eso pues la verdad que es una alegría y una satisfacción porque sobre todo verlo reflejado en la cara de de los hijos de los padres cuando podemos estar cerca yo algún precio que puede describir como Copa Davis

Voz 1371 11:51 tanto tiempo después es decir que igual que has perdido el acento que sigue conservando el acento canario de siempre tampoco ha perdido el digamos el orgullo de pertenencia el orgullo de haber nacido aquí y seguirá ayudando aquí en tu tierra no porque casi todos los proyectos de la Fundación están radicados aquí tiene por propósito ayudar a la gente de Canarias y de Tenerife de hecho el próximo torneo de la fundación Pedro va a ser en en Santiago del Teide SEC que te hace mucha ilusión estar estar aquí

Voz 1 12:15 sí es este año estaremos también y con Ayoze y bueno

Voz 2 12:20 mire como te vídeo promocional promocionales con los jugadores Pierre y cada equipo ahí bueno creo que pulir bonito no tengo ganas de ver cómo está

Voz 1 12:31 primera vez que como sabéis siempre he tenido compromisos

Voz 2 12:33 ya sea de partidos lo de viajes y no por ese motivo no podía optar y tenía muchas ganas y mucha ilusión ante todo abajo con Aitor como hice con Jaime de que se hubiera la posibilidad por favor de confiere el corredor no hubiera gustado Zárate se decidimos realizando en estas fechas esta fin de semana para para poder llegar allí equipo identitario de el trofeo etcétera etcétera no incluso hacer una reflexión como con el Cabildo de esa portado muy bien con los patrocinadores etc etcétera no yo creo que es algo que que hay importante bonito es siempre yo todo lo que pueda aportar mi pequeño granito de arena en este caso la sociedad hay hasta bien pues para mí sabes

Voz 1371 13:11 además a una implicación que creo que tiene que valorarse en hasta la llegada de Pedro Rodríguez con las causas más más justa acabó de preguntando por esto da la impresión de que la funda sigues un poquito tu ojito derecho la retirada que supongo que muy lejos pero cuando cierra su etapa como futbolista te gustaría volcarse de lleno en este tipo de de de proyectos luego te ves como enterado los de alguna otra faceta la ciudad al fútbol o a ser justamente la Fundación donde vayas a parar

Voz 1 13:35 a ver no lo sabemos no es algo que ya se va patologías es Bernarda que creciendo cada vez que me reúno con Jaime pues siempre está pregunta no sé vamos es que el día de mañana casi cuando te retires etcétera etcétera no aquí es algo que me gusta y creo que llenas y factores voy siempre hay una de las personas porque un portal no eso yo creo que para mí sería importante tener la Fundació evidentemente voy a dedicarme más

Voz 2 14:06 cerca porque lo conoce colista de todo en los dos semanas

Voz 1 14:12 dentro solidario en los proyectos sociales que hagamos no entonces

Voz 2 14:15 me había es algo que realmente me gusta no contradictores muchas veces dio muchas entrevistas lo siento porque es la realidad éxito con ello tenemos claro

Voz 1 14:23 por tres reuniones aquí en el que viene

Voz 2 14:26 es como para el evento para que nada falle incluso en los proyectos sociales que van saliendo vinos

Voz 1 14:32 llegar no iban en entonces intentar elegir pues podemos ayudar na de podemos llegar más no y en ese sentido yo creo que es algo interesante bonito como te digo oí que por supuesto voy a intentar martes mantener todos los años que que pueden estar retirado no no evidentemente sabemos que que tendrá una repercusión uno no he pues pues sigue como jugador no si te retiras etc etcétera pero lo importante aquí es que la Fundación se pueden

Voz 2 14:59 tener mucha gente

Voz 1 15:01 lo más importante es el objetivo que teníamos principalmente a día de hoy que fíjate tú qué tal

Voz 1371 15:06 Mayo haciendo memoria y recuerdo que nuestra primera entrevista fuegos

Voz 4 15:09 en el Barcelona B allá por dos mil siete estamos eh

Voz 1371 15:12 Mayo de dos mil diecinueve sigue como futbolista en activo siguen marcando goles aquí al otro lado seguimos haciendo entrevistas seguimos en la radio lo cual también es buena señal te quería preguntar si ves el final si ya te planteas oye a tantos años vista lo dejo y cuelgo las botas

Voz 1 15:26 sí eso es creía que que cuando ves yo creo que más pasando de los treinta de ir cumpliendo ha negado que bueno

Voz 2 15:32 qué tal tu cabeza te planteas pero evidentemente pues

Voz 1 15:35 como te he dicho no ahora son cosas que tan murieron poco G las pienses

Voz 2 15:39 muy bueno porque realmente me lleva un año

Voz 1 15:42 sido bueno se puede lo que va

Voz 1371 15:44 luego te falta volver a España no

Voz 1 15:47 me decidí que volveré pero bueno ya sabes cuáles son poco vi incide a mi pensamiento lo he dicho muchas veces abiertamente

Voz 2 15:55 bueno como te digo son cosas que están en el aire que a veces se piensan en frío pero que evidentemente no es cuarto con lo que tenía veinte veintiuno de ahora que ya tengo casi treinta

Voz 1 16:06 bueno pues ya te va planteando cada vez más ciertas cosas la retirada pues de anunciarla gran común de la carrera a directores de que podía hacer la mano de mi compañero Si he dicho no estar en la gracia a todo el mundo voy yo bueno pero como te digo es algo que que ahora mismo no está muy en el aire y que dentro de unos años pues veremos a ver lo que

Voz 1371 16:29 el que sean muchos que sea mucho los que te quedan como futbolista hay que nosotros lo contemos Te doy las gracias a un año más y una vez más por estar con nosotros Pedro muchísimas gracias un abrazo