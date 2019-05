Hora 25 Deportes: Semana de banquillos (22/05/2019)

Voz 1 00:00 en Hora veinticinco Deportes con Jesús

Voz 0919 00:11 hola qué tal buenas tardes bienvenidos y un día más muchas gracias por escuchar el programa este miércoles donde dos entrenadores son noticia uno porque lo deja Joaquín Caparrós no seguirá en el banquillo de Sevilla la próxima temporada lo anunciado el club hispalense que el entrenador dicen que ha sido de mutuo acuerdo antes de jugar ese amistoso que van a jugar mañana en Tanzania Caparrós lo deja pasa al organigrama técnico del club y ahora Monchi tendrá que buscar en los próximos días el nuevo entrenador para liderar el proyecto del Sevilla ya esta tarde el Celta ha hecho oficial que escriba sigue en el banquillo la próxima temporada firma por dos temporadas el entrenador que llegó al Celta para intentar salvarlo del descenso lo ha conseguido con muchos apuros pero Fran Escribá se ha ganado parece la confianza del club ir renueva su contrato para las dos próximas campañas pero al que vamos a escuchar en el inicio de este espacio es aún futbolista el futbolista que está haciendo evolucionar la especie porque hace unos años era prácticamente imposible que una persona que un hombre de treinta y nueve años jugase al fútbol en la élite y Aritz Aduriz lo va a hacer porque Aduriz que tiene ahora mismo treinta de hecho ha renovado hoy su contrato con el Athletic de Bilbao por una temporada más firma hasta junio de dos mil veinte en enero del próximo año cumplirá treinta y nueve ir cuidado cuidado que dice que lo mismo se piensa seguir hasta los cuarenta Aduriz no te van a dar

Voz 0250 01:44 eh sería difícil es muy difícil que haya una continuidad

Voz 0919 01:51 como jugador pero

Voz 0250 01:56 la vamos a ir poco a poco de paso a paso pero bueno pero bueno vamos a

Voz 0919 02:03 es probable vamos a por los treinta y nueve Feijóo no descartamos seguir jugando con cuarenta bueno estoy yo para volver incluso no digo más en el Giro de Italia mañana por fin llega la montaña hoy en la última etapa tranquila por así decirlo ha ganado al sprint el australiano Cadel Evans no hay cambios en la general sigue de líder Conti pero mañana va a haber movimiento y tenemos baloncesto en directo porque se está jugando un partido de la ACB en Vitoria Baskonia Joventut de Badalona y es un partido importante porque puede decidir pues en qué puesto de playoff se clasifican los dos equipos vamos hasta la el pabellón con Javier Lekuona coma empezado Leku qué tal muy buena gallego está comenzado a hacerle un minuto y no anotar azotan centenares

Voz 1284 02:47 a cero entre que ir al Baskonia y el Joventut recordemos Caixa recupera la jornada de este fin de semana que no se pudo disputar en Vitoria como consecuencia de la organización de la Final Four dos bajas en el equipo del Joventut Dawson Todorov y que tiene molestias en la rodilla todos en el Baskonia creen Jeffrey Janine ocho treinta y tres para el final del primer cuarto canasta de la Peña Baskonia a cero Joventut dos

Voz 0919 03:12 menos mal que han metido una canasta porque eran partido baloncesto oí decir Ban cero cero que queda rarísimo bueno pues así empieza el programa como siempre con vuestros mensajes

Voz 2 03:26 queda yo creo que el Madrid al final para mí es lo he seguramente me equivocaré pero yo creo que decida no se me da la sensación que va a ser un fracaso no sé porque yo hubiera fichado Mourinho creo que Mourinho lo hubiera dado muchísima más salsa en jamás no sea otra cosa Zidane de veo no le vamos le veo no es que no le vale no sé pero bueno ahora renovado resulta que Cross y ahora resulta que el Madrid iba y fichar Cross hasta el año dormir sesenta vamos yo no me imagino que me moriré seguirá jugando bien es que siga siendo seguramente ganará todo otras cincuenta Copa de Europa buenas tardes Mourinho no

Voz 0919 04:15 que es que aquí hay opiniones para todos

Voz 3 04:17 lo gustó dejad vuestro mensaje

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él divinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp y seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 4 04:36 hola Gallego cuyo mida sólo para decirte que me gustó mucho lo de Niki Lauda allí y me gustó mucho galleguista ERE ERE estupendo te quiera te diga cómo lo dijiste las cosas que registre de la forma de es que es que deje eso de hasta que eres muy grandes reconforta reconforta con la vida eh cuando la gente como es que todo y tal yo y usted que es un gusto gusto y reconfortante qué quieres que te diga venga esto no lo pongas ahí que parece que es que te estoy dorando la píldora

se hizo nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 3 05:34 lo tenía que poner porque reconforta es con la vida es la cosa más grande que me ha dicho a alguien nunca se me hubiera ocurrido a mí mismo empezamos

Voz 1 05:45 no me gusta

Voz 0919 05:49 vamos a Sevilla el Sevilla está en Tanzania y desde allí han comunicado la noticia Fran rojillo quizá esperada de que Caparrós no será el entrenador la próxima temporada hay que Monchi busca técnico hola Fran hola hola gallegos y muy esperada y de hecho

Voz 0700 06:06 hasta Caparrós ha dicho que no tenían claro toda la parte cuando se han reunido tanto Monchi como Pepe Castro y el propio afectado Caparrós que antes del entrenamiento en Tanzania previo al partido de mañana ha dicho esto acerca del comunicado

Voz 0956 06:19 esta mañana hemos tenido una reunión aquí con el presidente con Monchi y hemos llegado a esa esa conclusión aunque ya lo teníamos también las dos partes muy claro qué duda cabe bueno pues yo aún me quedan tres años de contrato y quiero cumplirlo y y aportar todo lo que pueda pues al Sevilla al sevillismo

Voz 0700 06:39 y a partir de ahora buscar un entrenador atención porque se suma a las quinielas el nombre de Rudi García que también hoy ha hecho oficial en el Olympique de Marsella que no va a seguir al frente del banquillo francés ahora baile entre

Voz 0919 06:52 Ador es el Betis sigue buscando también entrenador el sustituto de Setién el Betis que es un club especial así lo ha demostrado hoy rojillo porque ha presentado su nueva camiseta en el Capitolio de Washington en el Capitolio de Washington Joaquín y compañía se han puesto la nueva camiseta del Betis ha hecho la foto allí

Voz 0700 07:10 todo todo Pavlov es todo feudal ha habido varios modelos ahí posando en el el Capitolio efectivamente una bonita postal una camiseta con más franja porque son más estrechas verdiblanca que la de la temporada pasada vuelve la calzona blanca a la equipación del Bettini por tanto será el pantalón blanco y no verde como en la pasada campaña apunten otro nombre Un francesas bien Claude Puel el entrenador que estuvo en el Mónaco el Lille el Olympique de Lyon en liza en Inglaterra en el Antón tiene el Leicester City está también en la órbita de Lorenzo Serra Ferrer para dirigir al Betis al margen de que Abelardo

Voz 0919 07:44 Cuba no se caen tampoco de quinielas el Betis presentando su nueva camiseta en el Capitolio cuando escuche estos Rubiales la próxima la próxima camiseta de la selección española en la Muralla China y sino al tiempo

Voz 0919 09:19 hemos contado que Caparrós no sigue si lo hace el entrenador del Celta Jacobo Z los vigueses anuncian que se quedan con Hermida dos temporada buenas tardes

Voz 0841 09:28 qué tal buenas tardes Jesús después de los experimentos fallidos de Mohamed y Cardoso pues el Celta decidió tirar un poco asegurar entrenador que conoce la Liga que ya conoce el club que salvó al equipo además normal sin dobleces dos temporadas firma Fran Escribá con su cuerpo técnica habitual en el que está David Generelo van a seguir Borja Oubiña Mario Bermejo que están en la secretaría técnica del Celta

Voz 1284 09:48 los ex jugadores también forman parte del mismo

Voz 0841 09:50 la verdad es que entra también el cuerpo técnico de Fran Escribá Carlos V García Bayón el que hasta el momento director deportivo de las categorías

Voz 0919 09:58 uno de los entrenadores que está sonando para muchos equipos es Bordalás aunque parece que se puede quedar en el Getafe hueso tiene su cabeza el presidente Ángel Torres Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas pues si el presidente ha valorado la temporada que ha hecho el club ha dicho que es de diez que la intención es continúa en esta dinámica y que como ya se hizo en la pasada campaña creen que aguantar el bloque y al míster de Bordalás aseguró que va a seguir que en ningún momento se ha planteado sabía esta temporada pero que si es un equipo grande llevárselo él sería el primero en alegrarse

Voz 9 10:26 invite a seguir hubiese ido ese va el que más contento bazar suyo porque demostrado un entrenador que no lo quería nadie foto la órbita y ojalá mañana vengo a un equipo grande Isinbayeva el primero que lo celebrará serio y me alegré poder porque es lo merece citó lo que bueno que que que Borbalán tenga a partir de ahora me alegraría presidente que gracias Ángel

Voz 0919 10:46 si alguien está buscando entrenador por favor llame Ángel Torres porque Ángel Torres el que acierta si alguno tiene dudas de que sea Zidane no sigue Valverde Guardiola en el City Ángel Torres seguro queda con el idóneo en el Atlético de Madrid después de de besar el amistoso de ayer él estábamos pendientes de cómo estaba el tobillo de Diego Costa ayer nos asustamos mucho en el programa pero Pedro Fullana parece que no es tan grave sufre un Elia

Voz 1284 11:14 once de segundo grado en el tobillo izquierdo se descartó la lesión ósea tras el partido y todo queda en ese

Voz 0919 11:18 esguince de alto grado que va a requerir de

Voz 1284 11:21 ahora mismo descanso reposo que lo va a tener por delante durante un mes con las vacaciones trabajo de fisioterapia para estar en plenas condiciones ya para empezar la pretemporada en la segunda semana de julio fue la peor noticia sin duda del amistoso de pretemporada este amistoso

Voz 0919 11:34 último parte del Atlético de Madrid mañana despedida de Juan

Voz 1284 11:37 tan acto privan en Metropolitano parecida a Dios Atlético Madrid después de ocho temporadas y media

Voz 0919 11:42 misma no va a haber cuando se confirme definitivamente lo de Barcelona va haber despedida o no de momento muy diferente el adiós de Grima

Voz 1284 11:50 por la puerta de atrás hay en comparación a los Godín

Voz 0919 11:53 Juanfran y compañía en el Real Madrid hoy en el diario Marca dice Varane que se queda Nacho renueva una temporada en el Real Madrid apuntala

Voz 0323 12:01 a su defensa Javier Herráez eso es me parece que saldrá Vallejo ya que tampoco quiere Quirón que hoy ha dicho que de momento él se quiere quedar aunque

Voz 0919 12:09 que pueda llegar Mendi el lateral del Olympique de Lyon Marcelo es segurísimo de confianza de Zidane pero reggaetón dice esto

Voz 10 12:16 bueno sobre su mundo pero yo sé que pero mucho tipo están en Madrid tengo contrato en vigor y a todo porque darme cuenta Unión de pequeño nunca pero ellos nunca hubo tranquilo

Voz 0250 12:31 tú lo has dicho así que Nacho hasta el año dos mil veintidós pronto será esa presentación esa apuesta

Voz 0323 12:36 en la en el Santiago Bernabéu Varane Benzema Casemiro al final no se va a nadie por cierto que Zinedine Zidane

Voz 0919 12:44 estaba de vacaciones no no estaba vacaciones está trabajando está haciendo un curso de entrenador no

Voz 0323 12:48 está reciclando no está en Claire Fontaine estudiando si donde se concentra la selección francesa está en un curso intensivo de dirección técnica está con sus amigos con Makelele con Sagnol y ahí está con Zidane cuando llegue allí le haya dicho a Makelele no sabe lo que tengo allí Bale que no se quiere ir no la habrán visto mayor han visto Juan mayor de hace dos meses ahora

Voz 0919 13:09 gracias Javi vamos a Bilbao Aduriz hasta dos mil veinte Íñigo Marquínez se esperaba se estaba pensando marchar como ha sido buena

Voz 0802 13:18 muy buenas estaba cantado que iba a renovar vamos que iba a hacer lo que le diera la gana él que ya lo dejó entrever también la dirección deportiva del equipo adujo dice tenía en su mano renovar seguir un año más con el Athletic y la verdad es que ha firmado ese año de renovación como hemos escuchado anteriormente en la portada de este hora25

Voz 0509 13:36 igual no es el último es curioso no

Voz 0802 13:38 lo que lleva ya un montón de temporadas en el fútbol de elite pero ése ha hecho auténticamente estrella del fútbol con treinta y un años es decir a la vejez viruela este año no le han ido tan bien las cosas ha tenido muchas lesiones de larga duración sólo ha metido dos goles en Liga los dos de penalti eso sí que nadie que piense que el año que viene va a ser algo parecido

Voz 0250 13:57 estoy aquí sentados porque mi intención es intentar jugar todos los partidos todos los por supuesto otra cosa es que que por decisiones o porque no estoy bien no por lo que sea no lo consiga pero intentar pues vamos

Voz 0802 14:14 ahí está Aduriz para la próxima temporada en este año de renovación seguir brillando como lo ha hecho durante estas últimas temporal

Voz 0919 14:20 un ejemplo Ariz Aduriz gracias Marquínez vamos con la última hora de los dos finalistas de la Copa del Rey ya sabéis el sábado en el Benito Villamarín Barça Valencia Valencia Barça hoy comenzamos con la última hora del equipo de Valverde sigue pendiente de la enfermería Adriá Albets

Voz 0017 14:34 sí qué tal muy buenas gallego sobretodo de Coutinho que hoy ha entrenado con sus compañeros aunque el brasileño sólo ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo precisamente hoy se cumplen los diez días de recuperación que pronosticaron los médicos del Barça y si la evolución es buena mañana debería hacer todas las sesión con el equipo y el viernes recibir el alta pero dependerá mucho de las sensaciones que tenga el jugador la noticia de esta tarde es que no va a llegar Ter Stegen por qué sigue con molestias la rodilla derecha aunque civiles en es el portero de la Copa iba a ser titular el sábado evoluciona bien Artur que parece que podrá reaparecer y veremos si mañana vuelve a entrenarse medio recuperado de la contusión craneal hablado en Barça TV Lenglen sobre la importancia de ganar esta Copa

Voz 0956 15:15 del Rey es el último partido de del año y hay que jugarlo para para él de de vacas zonas con una sensación es mucho mejor que que lo que tenemos después del partido del Liverpool de por eso también queremos ganar la Nacional de coco

Voz 0017 15:30 sería la quinta Copa consecutiva para el Barça y supondría conseguir el doblete lo que dejaría un buen sabor de boca en el Vestuario a pesar de la debacle en la Champions el Barça que viajará en Sevilla el mismo

Voz 0919 15:40 sábado no así el Valencia que se va a ir de concentración cerquita de Sevilla la última hora de los de Marcelino Pedro Morata por donde pasa hola hola qué tal Gallego

Voz 1716 15:48 con el Valencia se marche muchísimo antes se marcha mañana jueves se va a Jerez a ochenta kilómetros aproximadamente de Sevilla y la actualidad hoy en el Valencia la enfermería está prácticamente vacía con dos vía sea recuperado Yahoo algunos minutos en el último partido ante el Real Valladolid pero él dice que todavía no está al cien por cien pero para jugar desde luego está porque ya jugó en Valladolid y hoy con dos día ha dicho que evidentemente para ganarle al campeón de Liga como el Barça a pesar de las bajas hay que currar

Voz 1 16:17 es normal que cuando afronta abre Val bajas lo que tampoco de cara al partido como Gaza prepara de Fazio pero el Barça ha preparado porque vas a jugar con el contra el campeón de vida

Voz 0919 16:36 mañana más de los dos equipos el Valencia estará ya en Andalucía y el Barça seguirá trabajando en Barcelona y hoy se ha puesto nota el hombre que ha dirigido el bar el vídeo arbitraje esta temporada ha terminado la Liga bueno la Liga en la que hemos estado durante meses y meses hablando cada domingo del bar era realmente insoportable no se hablaba de otra cosa pero parece que al final se ha calmado un poco el ruido alrededor de esta nueva herramienta y bueno seguramente Velasco Carballo que se pone la nota asimismo se habrá puesto un notable o un sobresaliente Mario Torrejón buenas tardes Gallego yo diría más bien una matrícula de honor puesto que curioso fíjate

Voz 1501 17:22 con todo maravilloso reconoció en algunos errores que quieren llegar al error cero pero ahora eso ahora mismo es algo casi casi inviable te adelanto ya que no va a cambiar el protocolo el año que viene y que tampoco se va a intervenir lo que hay que decidir ha dicho Blasco Carvalho entre todos iba a haber reuniones internacionales para eso para aquello de unificar criterios que es esa de un error claro y manifiesto que ahora ella en una palabra más por cierto claro opio y manifiesto eso parece un poquito un poquito más de dificultad bueno para que te hagas una idea muchas cifras muchos datos no ha dado hoy Velasco Carballo también Clos Gómez pero el porcentaje de acierto en las intervenciones del bar se acerca según el criterio del Comité Técnico de Árbitros al noventa y siete por ciento hay que decir que dentro de ese noventa y siete por ciento está por ejemplo lo que para el Comité Técnico de Árbitros fue un acierto que fue en no pitar penalti en la jugada de Vinicius con en el Bernabéu que para mí es un penalti como un piano con lo cual esta noche por ejemplo el larguero a las once y media con Velasco Carballo tendrán la oportunidad de preguntarle qué es para él un acierto y que lo es ha dicho que parece que llevamos toda la vida con el bar que eso no sucede en todas las ligas y que el nivel de arbitraje españoles fabuloso que además están muy satisfechos sobre todo y principalmente con cómo ha acabado la temporada con esas ocho diez últimas jornadas y especialmente en la última cuando se juega el descenso y muchos equipos han salido beneficiados positivamente evidentemente con justicia por acción del bar pero que es el que significa la confianza en el bar excusa porque Velasco se casi casi filosófico para decirnos que hay que creer en el bar escucha ahora

Voz 0919 18:45 te viene cree en él cuando el bar

Voz 11 18:47 interviene el mundo entero

Voz 0919 18:50 Cañas cree en él cuando ves un penalti

Voz 11 18:52 claro gobernados esta noche

Voz 0919 18:55 Mayo no lo da otra familia en el Larguero no os lo perdáis

Voz 14 19:56 veinticinco

Voz 1 19:56 deporte

Voz 15 20:00 Jesús Gallego perdón perdón

Voz 16 20:05 así se ve de otra forma veinticinco

Voz 15 20:11 la actualidad de otro con Ángels Barceló ahora no Hybrid Cadena SER

Voz 0919 20:22 Giro de Italia por fin mañana llega la montaña hice va a animar la carrera Borja Cuadrado buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes hoy quizá el último esprín en unos cuantos días están siendo unas etapas difíciles de digerir y te lo digo yo que imagínate hasta que hasta qué nivel vamos

Voz 0509 20:37 han sido pues como digo doscientos seis kilómetros absolutamente llanos y lo único es la la duda que hay que es el mejor sprinter del pelotón ha ganado Caleb Ewan ya no hay un Cavendish Un Chipolini un Petacchi que dominaba segunda Vitoria para Caleb Ewan tiene dos victorias también Ackermann una Gaviria uno el francesas no de así que está todo muy rápido

Voz 0919 20:55 pero como dicen mañana va a llegar ya a la hora de la verdad tenemos el

Voz 0509 20:57 primer puertos ventaja treinta kilómetros de meta de primera categoría son diez kilómetros con rampas medias del nueve por ciento máximas del catorce por ciento en una gran vuelta siempre el primer contacto con la alta montaña alguien no termina acusando así que luego hasta la meta hay una bajada de cuidado que a dos kilómetros del final hay Pavel hay un tramo del catorce por ciento así que vamos a ver si Mikel Landa hay Pello Bilbao comienza la remontada porque hasta el momento no hemos perdido nada de giro pero de aquí en adelante no nos podemos perder nada

Voz 0919 21:22 Conti sigue siendo el líder

Voz 0509 21:24 vuelve mañana dejarlo bueno tiene uno cincuenta llegó que mañana va a aguantar mañana y de hecho yo creo que lo que quiere Rogue Leach que es el amo de momento de este giro es que siga siendo líder porque le tiene a tiro pues eso de prácticamente un pues una un puerto de montaña y sobre todo lo que significa ser líderes controlando Pin ruedas de prensa traslados más tarde Balotelli Robbie dichas II es decir que es el líder encubierto y no le importa nada que de momento vaya a contar primero mañana lo contamos gracias Borja balón

Voz 0919 21:50 esto enseguida vamos a Vitoria preguntar cómo ese partido entre el Baskonia hay la Peña pero antes vamos a escuchar a Pau Gasol que ya contábamos la semana pasada no va a estar en el Mundial de China próximo mes de septiembre con la selección española tiene que recuperarse y bueno pos lo seguirá como el fan número uno

Voz 17 22:07 me hubiera gustado estar con mi selección con mis compañeros a mí la sección pues es algo siempre ha sido muy importante viva a la emisión pues no no voy a poder estar en este en este Mundial de China aún así estaré cerca de ellos y por Botín por motivos no porque son somos una familia hay no es sólo hasta con un eslogan sino que es instinto de nuestro nuestro equipo de nuestra sección ir Alá nuestra así que hemos para los Juegos Olímpicos el año que viene podrá estar con el equipo

Voz 0919 22:40 Gasol no estará en el Mundial estará el Chacho Rodríguez hoy he hablado con nuestro compañero Manolo Juani en Radio Club Tenerife Imanol no lo tiene claro o qué

Voz 18 22:52 pues parece que no parece que no porque dice que después haber proclamado campeón de Europa coger cada Moscú ha sido un año muy duro en Kansas importancia tiene que consultarlo con la familia así que habrá que esperar al norte para más para saber si Sergio estará o no en la lista del seleccionador nacional

Voz 19 23:06 tendré que decir que que verlo verlo con la familia aquí ha cambiado son las que más sufren por no tener me cerca muy mucha en muchas ocasiones tendré tendremos que valorar con bueno que siempre representa la selección siempre una prioridad encontrar dedicaba Quer tranquilamente hacer balance

Voz 0919 23:30 ya veremos qué decide el Chacho NBA Javi Blanco buenas tardes Gallego ha puesto muy interesante la final de la conferencia es

Voz 1284 23:37 pues sí porque tras el dos cero inicial kg los Bucks de Milwaukee los Raptors han logrado poner el empate a dos los ganar los dos duelos en su cancha así que todo vuelve a empezar esa siete partidos así que tenemos tres por delante aunque podrían quedarse quedarse sólo en dos la mejor noticia para los canadienses es que anoche ganaron es sin necesitar la mejor versión de agua que anotó diecinueve puntos y sólo tiro trece veces a canasta que es algo muy raro en una súper estrella de cualquier franquicia Kyle Lowry veinticinco puntos Ibaka y Marc diecisiete cada uno Norman Paul dieciocho Fred van Plitt en trece os a un partido muy coral con seis jugadores en dobles dígitos y sobre todo con una gran aportación desde el banquillo en Milwaukee partido bastante normalito para de Doc un poco

Voz 0919 24:18 que yo soy muy es que les

Voz 1284 24:21 pero esta no le están haciendo todo el rato dos contra uno está muy pendientes de su defensa e hizo veinticinco puntos diez rebotes que no está mal pero bueno son números terrenales para un jugador como la Unión en el olimpo de los dioses como el griego el único que estuvo a un alto nivel fue James Middleton treinta puntos por encima del setenta por ciento en tiros de campo y dos dos esta noche no hay partido y mañana la serie vuelve a Milwaukee donde los Bucks a hacer valer cancha para encarrilar esta final triste

Voz 0919 24:51 gracias Javi vamos a Vitoria como está el Baskonia Joventut Toledo

Voz 1284 24:54 tú bueno eso estaba muy igualado gallego porque faltan seis trece para el descanso ahora decana hasta le Baskonia empate a veintidós en el Fernando Buesa Arena la costaba al conjunto de pera sabe destapara el tarro de las esencias faltaban seis XXXVI para acabar el primer periodo ya llega la primera canasta un triple débil Loza luego con un mate de Shengelia puesto nueve a siete así el primer momento en el que ha adelantado a la peña pero el conjunto Cata Alain ha llevado la iniciativa ahora empate a veintidós seis minutos para el descanso

Voz 0919 25:27 luego veremos qué queda sólo una jornada que se disputará este fin de semana en horario unificado el domingo a las doce y media de la mañana como como antes el baloncesto para decidir los puestos de playoff para decidir puestos por abajo de equipos que todavía pueden bajar de categoría esta semana cerramos Hora veinticinco Deportes con este mazo que es lo nuevo de León Benavente cuando el nuevo disco de León Benavente que saldrá en septiembre y que éste tiene este adelanto que se llama como la piedra que flota Toni López más titulares del miércoles el comité

Voz 20 26:24 lo de Fútbol Draft dirigido ya su once de oro masculino femenino que elige a los mejores jugadores jóvenes el comité de expertos con los seleccionadores de las categorías inferiores de España y con otros miembros ha elegido a Dani Martín Pedro García Montero Burela a Óscar Rodríguez Alinha Ferran Torres Brian Hill Dani Olmo hubo duro eso en los chicos entre las chicas Anna valles María Bores Claudio frente uno Rocio Gálvez que ve a Beltrán Patrick Guijarro Sandra Hernández Elia García Andrea Falcón John Ibáñez y como no Nike Andy García Llamas Tengo una pregunta gallego con que Interior de cañas tú

Voz 0919 26:54 con qué famoso con Yeray Martínez el técnico de la que

Voz 20 26:58 son las caña más divertidas que visto mucho es una muy buena lección los españoles caro no conocen hallará con otra la bandera entonces españoles eligen a Rafa Nadal es con el deportista que más Cañas lo invitan en las deportistas les da ya les invitamos

Voz 0919 27:11 Carlos aquí lo dejamos volvemos mañana ocho y media un saludo de Gallego muchas gracias