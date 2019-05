El vecino malo del Tíbet

Voz 1

00:00

supongo que excepto los oyentes andorranos estaremos todos de acuerdo en que Andorra probablemente no es el Estado más glamuroso del mundo pero sí que hay que admitir un cierto mérito en haber conseguido llegar hasta el siglo XXI sin que ninguno de sus dos vecinos sólo haya acabado comiendo más cínicos diréis eso se debe precisamente porque poco de valor deben tener los andorranos excepto los bancos actuales claro pero mirad el caso de los tibetanos ellos también son un país montañoso con dos vecinos gigantescos mucho más que Francia España como son la India China que no es que tengan una gran necesidad de incorporar un país minúsculo como es Tíbet pero aún así Tíbet había tenido diversos encontronazos a la lo largo de la historia con sus dos musculosos vecinos ya en el siglo XX Tíbet de forma bastante improbable era un país independiente un país muy curioso en el que el jefe de Estado un monje budista que era considerado Divino por sus súbditos pero cuando China se convirtió en un país comunista en mil novecientos cuarenta y nueve sus líderes perjudicaron la liberación del Tíbet de su régimen religioso quisieran o no los tibetanos pese a que éstos intentaron resistir la invasión china esto no en combate tan igualado como podría serlo uno entre Conor Mc Gregor no se Íñigo Errejón claro acabó como cabo el veintitrés de mayo de mil novecientos cincuenta y uno Tíbet se vio obligado a firmar el acuerdo para la liberación de su país si ya os he avisado en anteriores ocasiones que a los chinos les gusta mucho la de poner etiquetas a sus políticas que nada tienen que ver con el contenido mismo de las políticas Tíbet fue sometida al poder chino y el Dalai Lama su líder espiritual a vivir en un exilio permanente que sigue a día de hoy así que si tienes un vecino que mete medio coche en tu espacio de párking piensa que podría ser peor podría ser china que se quedaría con tu Parking con tu coche y contigo de hecho Fer