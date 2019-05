El Larguero (22/05/19): Primera parte

Voz 2 00:00 muy buenas noches está con nosotros hoy en El Larguero y el jefe de los han

Voz 1375 00:42 Carlos Velasco Carballo

Voz 2 00:46 bien poquito cansado pero voy deseando que te

Voz 1375 00:50 mira la primera temporada del bar no la verdad es que bueno que terminara bien no sé que termina me ha hecho corta

Voz 3 00:58 sé se nota le pones pues se le pongo números esta mañana hemos dado muchos yo creo que en base a esos números que cada uno le ponga la nota que que estime oportuna para todos los números he dicho ahora vosotros decís opinar los demás José pones ni aprobado ni notable ni suspenso un notable un notable se juegue pues veremos

Voz 1375 01:19 capacidad de mejora empezamos bien la noche

Voz 3 01:21 es es notable osea sólo falta subir de notables sobresaliente no porque ha dicho bueno no es tanto eh un ocho nueve

Voz 1375 01:30 hay poca capacidad de mejora yo creo que hay bastante más que a partir pero bueno un notable ahora tenemos que entrar en detalle con Carlos Velasco Carballo que esta mañana ha dado la rueda de prensa con todos los medios de comunicación es evidente que ya lo hemos dicho durante todo el año algo ha cambiado en el árbitro

Voz 3 01:44 G

Voz 1375 01:45 desde el momento en el que los que arbitra dan la cara ahí esta mañana la vuelta a hacer el presidente del Comité Técnico de Árbitros haciendo balance de lo que ha sido nuestro primer año de bar el primero de muchos porque vamos a seguir teniendo bar pues yo imagino que de aquí en adelante y que no va a

Voz 3 02:00 dar marcha atrás lo que no sé si habrá tecnología De Gaulle el año que viene pues la verdad es que como sabes esa no es nuestra competencia sino de la Liga ahí seguro que la Liga está encantada de responder a la pregunta es que debería haber si vale

Voz 1375 02:15 es posible que lo que quiere que tengamos este nuevo ya no digo Ojo de Halcón que bueno ya es el nombre igual apellido que la queremos poner la tecnología

Voz 3 02:21 Paul veremos y lo tenemos el año que viene pero habrá bar

Voz 1375 02:25 en Segunda la temporada que viene como sabéis

Voz 3 02:27 ahora mismo hay un tren en concurso público está dentro de ese concurso pero como sabéis también hay una unas negociaciones en torno al convenio de coordinación entre Liga y Federación digamos que está todo en ese en ese en esa situación pero la Federación Española de Fútbol ha manifestado que que su intención y su deseo es que haya bar en Segunda División

Voz 4 02:49 la temporada que viene correcto en la Liga Iberdrola

Voz 3 02:52 la femenina no yo creo que que en ese punto estamos un poco lejos todavía en Segunda pero no en la primera sí la verdad es que estamos yo creo un poco lejos del punto de vista que primero tiene que haber una producción televisiva antes de que el bar se apoya la producción televisiva hoy en día no todos los partidos de la Liga Iberdrola se Televisa tiene que haber un número de cámaras para que el Barça sea posiblemente implantado hace falta una formación de nueve meses hace falta una inversión económica ente yo realmente creo que que todavía no estamos cerca de verlo

Voz 0514 03:27 sí

Voz 4 03:28 ahora que va a seguir por supuesto muchas posibilidades que lo hayan segunda

Voz 1375 03:33 hay muy pocas que lo haya en la Liga Femenina Iberdrola están preguntando varios hoy me han preguntado durante el día el por la fase de ascenso de Segunda B a Segunda que vamos a ir dando partidos en Mediaset por cierto el sábado o el domingo en cuatro y me ha preguntado en esa fase de ascenso va a haber bar no no porque no no no llega

Voz 3 03:50 vamos a tiempo que el tema de la implantación del bar no la podemos decidir nosotros ni la Federación y la Liga ni ni ni yo como presidente sino que es International Board para que International Board de la autorización R que si es requisito imprescindible una serie de hechos que no no suceden hasta que consigamos hacer más partidos vale pues

Voz 1375 04:09 la duda resuelta no habrá tampoco Bar en el ascenso de Segunda B a Segunda División piensas estar mucho

Voz 3 04:17 como jefe de los árbitros pues la verdad es que no me lo planteo sí que me plantee la intención de cambiar muchas cosas de hacer muchas cosas de las que yo siempre soñé cuando era árbitro y creo que mañana cumple un año yo no sé dentro de de minutos ya en Betty y la verdad es que sí que estoy contento de de haber cambiado muchísimas cosas también me quedan otras muchas por cambiar no tantas notable en eso ha sido el rendimiento en el terreno de juego a vale en primera división pero tenemos que que hacer muchas más cosas

Voz 1375 04:50 eh qué tal lleva las críticas ahora que no pitas en el campo sino que dirige el colectivo arbitral pues la verdad

Voz 3 04:55 qué es extraordinariamente bien con mucha naturalidad yo creo que tú eres testigo también en primera persona de ello lo lo acepto con normalidad somos personas públicas en nuestro trabajo es público además no es muy agradecido ir Si no aceptamos esto con naturalidad pues como diría aquel no te dediques a esto lo llevas

Voz 1375 05:14 peor ahora o cuando pintaba peor ahora

Voz 3 05:17 es es que me equivocaba pero sólo mi partido y algún oyente dirá pues sí criticó cava bastante pero bueno era solo mi partido y ahora me equivoco todos los fines de semana diez en Primera once en Segunda cuarenta esas son demasiados errores todo lo demás

Voz 1375 05:31 tras de sí sí sí tengo muchos bueno te agradezco que hayas venido a visitarnos aquí a los estudios Gran Vía XXXII podéis verlo por cierto a ver si lo digo bien en el canal de Youtube de El Larguero de la Cadena Ser en Facebook y en Twitter pues ahí podéis ver si queréis además de escuchar al el presidente del Comité Técnico de Árbitros tan Babe también podéis verlo en directo en esos tres canales de redes sociales de internet enseguida vamos a incorporar a Iturralde González que quiso el que sabe de árbitros yo he dado mi opinión durante toda la temporada en diversos momentos a veces a veces me ha gustado menos y a veces me ha gustado poquísimo yo creo que le doy un aprobado difiere bastante de tu nota le doy un aprobado en la primera en la primera temporada un aprobado raspado es mi notan cada uno de los que no os estáis oyendo a Manu que es exagerado como le das tanto y ahora algunos Khedira la que te has quedado cortísimo sobresaliente bueno mi nota es a prueba por qué porque creo que la tecnología es sobresaliente pero quiénes usan esa tecnología son bastante deficientes por debajo de la gran tecnología yo creo que con el tiempo me imagino que se irán acercando los niveles de la tecnología y los que la utilizan yo recuerdo una noche aquí después de haber hablado con Quico Catalán una semana y luego haber discutido con no sé quién y qué te queja uno se queja otro tuvimos un fin de semana de varias jugadas que dijimos deberá yo dije vaya banda de inútiles deberá cómo es posible que no vean esto cómo es posible que no llamen al al árbitro llamen para que lo vean el monitor cómo es posible que hay una serie preguntas que imagino que para nosotros es más fácil para vosotros es más difícil ha habido algunas jugadas que es imposible encontrar una explicación me imagino que para ti también habrá sido difícil decir como hace

Voz 3 07:08 esto en alguna ocasión la verdad es que las decisiones son difíciles pero justo en la que mencionas en el fin de semana que mencionas en la nada

Voz 1375 07:17 mencionamos varias tuvo varias no justo en la que mantiene fueron

Voz 3 07:21 más que mencionamos pues justo esa semana las que mencionas estéis estabais tremendamente errados vaya justo en esa semana las que mencionas seis teníamos pruebas evidentes delante nuestros ojos de que lo que estaba diciendo era absolutamente contrario a lo correcto en concreto hablaba desde una jugada de mano que no era correcta vuestra apreciación y una jugada de una falta que era dentro o fuera del área que esa fue la que quizá más creo suspicacias que ya sabes que nosotros no hablamos de jugadas concretas pero en ese caso pues sí que te tengo que decir que que que que no estuvisteis acertados no estuviese estas

Voz 1375 08:01 estaba así como yo acepto la crítica la excepto bueno por favor también seguramente sea mucho más fácil opinar desde el micrófono y nosotros nos equivocamos como se equivoca los otros lo que sí me gustaría es saber ahora ya entramos en materia con Iturralde has dicho no estabais equivocadas pues ya está bien equipadas porque el criterio no era el que decíais es que precisamente lo que decíamos es que el criterio en una misma jugada con tres días de diferencia fue diferente una mano pero del área con un balón a un metro del jugador un árbitro entiende que no es punible que no es penalti porque está demasiado cerca el balón del jugador iré perjudicó creo que fue al Levante en un partido contra Athletic de Bilbao hablo de memoria y es de lo que se quejaba Quico Catalán tres días después porque fue una jornada de fútbol entre semana tres días después una mano exactamente igual también a un metro de un balón que le dan la mano dentro del área sí que señala un penalti entonces yo dije bueno entonces nos puede aclarar alguien el criterio de cuando se repita una mano si el tío está a un metro del balón es penalti o no es penalti o de qué depende esas fue por eso digo que nos gustaría saber cuál es el criterio no no no es que nuestro criterio fue equivocado que posiblemente lo fuera sino que en tres días la diferencia vimos un día una cosa y otro yo creo que no tenemos que

Voz 3 09:09 que que ceñir a hablar de una o dos o tres jugadas son trescientos ochenta partidos son novecientas jugadas de área son miles de decisiones lo que es indiscutible pues es que la herramienta tecnológica que tu decías apoyada en la eficiencia del ser humano dado que el rendimiento de los éxitos españoles ha sido un ejemplo para el resto el mundo pues yo creo que es algo que debemos de poner en valor esas personas que tu dices que que no han sido capacitadas hoy en día son el ejemplo en el resto del mundo entonces podemos llegar a patinar

Voz 1375 09:41 podían haberse elegido para alguna final europea

Voz 4 09:43 bueno a lo mejor algún día de éstos no bueno horita este tú no ha vuelto a pitar ninguno bueno déjame que corra un tupido velo

Voz 1375 09:53 claro no voy a lo mejor somos tan bueno que no nos llevan a ninguna final que vela

Voz 3 09:56 escoger Valira mano me lo ponen a huevo somos vamos a El país de Europa

Voz 4 10:01 que arbitra más en toda Europa

Voz 3 10:05 esta mañana he compartido con vosotros que España ha sido el país con más árbitros en todas las competiciones europeas este año pero si hablábamos contra veinticuatro actuaciones que no tenga que Hydra pero si hablamos sólo desde octavos de final hacia adelante tan bien si hablamos desde semifinales también España es

Voz 1375 10:26 que los datos son respetables podemos estar opinando hasta mañana no no no no no hay dos finales europeas sin equipos españoles y no nos han dado ninguna disfrutable si hay un cuarto árbitro que es español vaya hombre

Voz 3 10:36 y hasta ahí puedo leer pero a lo mejor te respondo por contar no cuenta no no no no no tengo nada que contar

Voz 1375 10:46 puede haber algún árbitro español otra al final yo no

Voz 3 10:49 pero espero que en ese momento igual que hoy pues también reconozca si diga SOE pues mira tengo que reconocer

Voz 1375 10:56 si un español al final claro que lo reconocería

Voz 3 11:00 bueno pero por lo menos sí reconoce que somos el país de Europa

Voz 1375 11:03 arbitra con así perfecto y nos falta

Voz 3 11:05 ese dato pues perfecto cuando ocurra estoy seguro que lo reconocerá perfecto lo contaremos no te agradezco que estar aquí sobretodo por una cosa

Voz 1375 11:16 y lo que insisto porque los oyentes agradece las explicaciones luego se puede discrepar se puede discutir apuesta recuerdo o no pero enseguida al pregunta Iturralde González a Velasco Carballo que hay que repasar algunas cuestiones de lo que ha sido el primer año de bar de nuestra vida de nuestra vida ya sin el bar bueno nuestras vidas que haya novedades en el bar de de toda la vida pero este es otro tipo de Bart quedan tres días para la final de la Copa del Rey en el Barça es baja Ter Stegen en el Valencia ya ha entrenado hoy el equipo de Marcelino por última vez mañana de Castillo en Jerez allí concentrados todos bueno todos menos Cheryshev Cani le tremenda que no sé si la habéis visto en el Tenerife treinta aficionados bueno aficionados ya sabéis que esto es mucho decir que me perdonen los aficionados de verdad

Voz 4 12:00 treinta bueno

Voz 1375 12:03 personajes individuos que no sabían muy bien qué hacer esta tarde se han plantado con la cara tapada como hacen siempre estos valientes irrumpiendo en el entrenamiento que se estaba realizando en el Heliodoro Rodríguez López Tenerife no está en su mejor momento está creo que a dos puntos de la zona de descenso encima eso es bueno al final no ha pasado nada Luis César Sampedro hasta hoy tampoco templar gaitas y ya está pero la imagen lamentable evidentemente el club ha hecho un comunicado donde rechaza estos actos

Voz 4 12:29 sí ha dicho que a partir de ahora cierra los entrenamientos ya está ya irán a otro lado estos igual al entrenamiento de yo qué sé

Voz 1375 12:38 no tiene otra cosa que hacer se mueve el fútbol español en los banquillos Fran Escribá en este caso no se mueve Se queda en el Celta Vigo ha renovado por dos temporadas más sigue Fran Escribá Caparrós deja de ser entrenador del Sevilla aunque seguirá vinculado en el organigrama deportivo del club Aritz Aduriz están los entrenadores uno de los abuelos de la Liga con treinta y ocho años renueva hasta el dos mil veinte ya es oficial también el Mundial de Qatar será de treinta y dos selecciones ha conocido hace un rato la FIFA renuncia renunciado momento ampliarlo a cuarenta y ocho XXXII y de momento no se amplía cuarenta y ocho y fuera del fútbol dos apuntes más en esta portada de El Larguero confirmada la mala noticia confirmada por el propio Pau Gasol que ya lo intuíamos todos pero pavo ha confirmado que no va a estar en el Mundial de básquet de China a causa de la lesión que arrastra en el pie el objetivo sí que será estar en Tokio veinte veinte y además en declaraciones a la SER el Chacho Rodríguez ha dejado en duda también su participación en el Mundial será ha dicho

Voz 4 13:32 va a ir en la Cadena Ser en Tenerife

Voz 1375 13:38 son las once y cuarenta y tres una menos en Canarias hoy está con nosotros el jefe de los árbitros algo que ahora suena muy normal como debe ser

Voz 3 13:45 eh

Voz 5 13:54 en Volkswagen tiene una oportunidad tan grande que no cabe en una cuña de radio la parte que no cabe dice oferta financiando cincuenta y siete cuotas comisión de apertura del tres por ciento de los Veintiocho con treinta y uno euros entrar a cuatro mil cuatrocientos millones con noventa y cinco euros ocho coma cinco por ciento TAE diez por ciento cuota final de nueve mil cuatrocientos y euros promoción válida hasta treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve más información en que en punto es y la parte cabe dice que sólo en mayo pude conseguir un gol por ciento ochenta y nueve euros al mes por solo un euro más al mes ampliar tu garantía de mantenimiento hasta los cuatro años

Voz 1375 14:22 a las doce menos cuarto hora menos en Canarias está por ahí nuestro Árbitro Iturralde González al Aíto muy buenas

Voz 0514 14:28 hola buenas noches buenas noches Carlos buenas noches que no te pones tu al bar y tú eh

Voz 1375 14:35 es uno Carlos ha dicho notable yo un aprobado raspado tú

Voz 0514 14:39 yo lo dije al principio del bar el primer año no lo va a poner ninguna nota el sistema es fenómeno porque al final es un sistema que no puedes luchar contra él que va a traer más justicia pero yo creo que seríamos injustos si el catálogo haríamos con nota a unos árbitros que no lo han usado nunca eso sí el próximo año ya hay que ser críticos no

Voz 1375 15:04 porque yo qué sé yo creo yo creo que

Voz 0514 15:07 al final al final si te fijas han hecho once doce partidos quitando Álvarez Izquierdo porque era sólo árbitros era específico de bar estando el fuera pues ha hecho muchos más no ha hecho treinta y pico pero los árbitros ahí está carro te han hecho once y doce el que más tengo ahí los apuntes yo por eso yo no creo yo que no creo que sería muy como te diría muy muy seco eso es ponerle la primera la nota el primer año el segundo año llega sino a mí lo que más me extraña del bar que desde un poco siendo autocrítico es el cambio de criterio cabido en la realización del protocolo de principio de temporada que levantaban los fuera de juego nada más salir de que no se levantaban el medio campo luego se dijo que ya había que levantar luego ese tipo cameo a final de temporada se ha ido más a la pantalla porqué porque baja un poco el listón de lo que es el error Clarín manifiesto como bien ha dicho en en la rueda de prensa Carlos lo que me lleva a concluir que hay un protocolo pero que es variable por lo tanto todavía no se sabe cómo se utiliza esa herramienta porque si se supiese cómo se utiliza esa herramienta el protocolo sería fijo estándar para las treinta y ocho jornadas si vamos cambiando el protocolo me chirría algo por eso te digo es decir tú una temporada porque si tú comes el protocolo y ves más más imágenes en las últimas diez jornadas como han visto ha sido injusto en las otras treinta sitúa es cambio el protocolo a la hora de levantar los fueras de juego de los asistentes ha sido injusto en las otras que lo has aplacado diferente por eso te digo que la primera temporada yo siempre la digo que es de prueba

Voz 3 16:47 sí

Voz 0514 16:48 qué es lo que menos me ha gustado a mí es el cambio de la apreciación en el protocolo porque eso sí que haría cambios pero lo esperaría para la siguiente temporada no en la misma temporada porque en la última jornada se ha ido tres veces a ver tres posibles penaltis recaló final Mateu Lahoz en dos en Vigo Hoy ir de ida

Voz 1375 17:06 Burgos en Valladolid todo en la última jornada en la última opinión y en la XXXVII fue la primera que fue a una verlo en el Girona Levante

Voz 4 17:15 no me llevo extintor de incendios en la XXXVII el de pero si la claro

Voz 0514 17:20 hablaba yendo lo que digo yo es que si se ha ido masa en las últimas jornadas se ha sido injusto en las primeras jornadas

Voz 4 17:28 a éste lo tendrás que no te digo que te

Voz 1375 17:31 ahora no es a Eduardo es muy buena gente el metro no yo

Voz 0514 17:36 te digo que hacer valoraciones del bar La para mí se es ventajista por qué porque los chavales los bastante ha sido casi que estoy de acuerdo con Carlos que bastante han acertado para coge una herramienta nueva cambiar la mentalidad el arbitraje de la era cuaternario a la era del siglo XXI

Voz 1375 17:59 y esos cambios que decía hay que cambiarlo

Voz 3 18:02 tampoco el criterio de la respecto a lo de los árbitros asistentes realmente no fue un cambio sino que realmente los asistentes necesitaron un tiempo hasta entender lo que les habíamos transmitido herramienta y no no hemos hecho el más mínimo cambio simplemente ellos pues necesitaron un tiempo a entender qué era aquello que les estábamos explicando que era que debían retrasar la bandera en situaciones que a Bouton situaciones cercanas a gol y ellos pues permitieron jugadas que que que no era lo correcto hilo fuimos ajustando fue muy rápido las primera cinco jornadas ya ya sé Se eso fue más un aprendizaje de los asistentes que ningún cambio de verdad

Voz 1375 18:42 lo de los fuera de juego que sirvió sí o sí pero eso fueron como habrá cuatro jornadas

Voz 3 18:47 eso lo lo lo rectificar perderá porque realmente no lo estábamos haciendo bien lo estamos haciendo bien y respecto a la línea de intervención pues porque es un proceso normal esta mañana ha explicado yo creo que bastante bien nosotros hemos insistido mucho a los árbitros que no intervinieran que el espíritu de era mínima interferencia máximo beneficio pero tanto les hemos insistido y los retos españoles son tan disciplinados como Eduardo lo sabe muy bien que igual se han quedado cortos donde nosotros íbamos viendo que pasaban las semanas y oye nosotros somos autocríticos muy autocríticos y nosotros estamos viendo que el bar estaba acertando tremendamente en muchas jugadas muy claras pero también detectamos que sean los estaban yendo a algunas piedras grandes en camino que no se debería ir dentro de nosotros hemos sido porque antes es no reúne una vez cada tres meses y medio ahí está Edú para decirlo ahora no reúnen pues con ellos más dos veces dos veces al mes entonces es un aprendizaje continuo nosotros hemos ido viendo señores está perfecto que el listón sea alto que entremos son cosas que sean muy

Voz 6 19:52 tras pero en mirar esta jugada esta jugada es muy clara deberíamos haber intervenido nadie no ha entendido nadie unos está entendiendo señores porque esto es muy claro entonces no ya Press

Voz 3 20:05 les hemos ido haciendo ajustes para intentar yendo hacia algo que que sea una cosa clara y manifiesta

Voz 1375 20:11 Iturralde no se ha insistido mucho durante la temporada y creo que alguna vez hemos hablado también contigo en privado y eso sí también en algunas

Voz 3 20:17 prevista que no sé si todos los árbitros que pitan en el campo están capacitados para pitar en a través de un monitor tú piensas que todos están capacitados de la misma manera yo creo que todos están capacitados pero hay árbitros de bar en mejor que otros igual que hay árbitros entre en juego que son mejores que otros no los veinte árbitros de Primera División son iguales sin ni ni creo que haya ningún equipo de fútbol del mundo que que pueda venir su entrenador es decir que los veintidós modelos de la plantilla de de cualquier equipo que me digas son iguales tienen la misma capacidad pero que son adecuados para jugar en ese equipo en prime la división sin duda si nuestros hábitos están capacitados todos para ejercer de bar no te quepa la menor duda que sí que los hay mejores hilos hay menos bueno pues también

Voz 0514 21:05 yo tengo dos dos cuestiones la perla la primera que para mí no lo comentaba bueno lo comenté en directo pero para mí la lo más grave de lo que ha pasado en el bar y quiero saber si me lo me me me lo puede desmentir o no lo puede decirlo lo más grave es que en el partido Barcelona Atlético Madrid no sé si es cierto o no se insinuó que había una grabación que podía ir al Comité de Competición para mí usar el bar para sancionar un insulto de un jugador es no apoyar al árbitro porque el acta del árbitro tiene presunción de veracidad usar una posible grabación dentro del campo de lo que sucede en el campo eso va contra la ética de cualquier deporte

Voz 1375 21:55 la razón te lo agradezco de corazón porque nosotros no hemos salido a desmentirlo te refieres yo estoy refiriendo de Diego Costa se desarrolla a que te parió la que me parió su madre que no se mira muchas gracias por ponerme el el

Voz 3 22:10 el toro en suerte porque realmente nosotros no hemos salido desmentirlo por por un principio de de en fin de de no salir a desmentir cada semana muchas de las cosas que se dicen pero ésta

Voz 1375 22:20 yo me viene bien porque me había quedado en aquel momento con

Voz 3 22:24 la sensación de que quizá debería haber salido a desmentir lo que es un hecho muy grave como dices claro entonces sí que gracias me permites aclarar que esos tremendamente falso no hay nadie que tenga las grabaciones

Voz 0514 22:37 Del

Voz 3 22:37 dar fuera del Comité Técnico de Árbitros es absolutamente mentira jamás ni jamás se han enviado unas imágenes al Comité de Competición de audios de ningún partido ni se van a enviar salvo que alguien modifique la normativa o lo hago así sea a favor de la decisión que un árbitro tome o no porque eso vulnera en mi opinión mucho de lo que yo considero que debe ser arbitraje la justicia deportiva imágenes ni audio imágenes sí sí

Voz 1375 23:07 audio más gente sí sí sí claro eso es algo normal los equipos

Voz 3 23:10 ellos reclaman correcto ha habido eso perfecto sí pero utilizar los audios

Voz 1375 23:15 yo del micrófono del árbitro no jamás a mí eso me parece

Voz 3 23:18 sé que que en ese en ese caso concreto que que yo no hablo en jugadas concretas pero este es un hecho concreto que salgo a desmentirlo rotundamente no el Comité Técnico de Árbitros no dio el audio de ese incidente al Comité de Competición ni a nadie nadie tiene ese audio fuera de los servidores del Comité Técnico de Árbitros

Voz 1375 23:39 a nadie que lo haya mucho no perdona incluso por el por qué no lo desmiente

Voz 3 23:44 pues porque tendríamos que salir a desmentir cada semana la cantidad de cosas que dicen que se las inventan también han salido durante durante todas las semanas diciendo que si esta imagen era así iba a decir un taco Dielo Esca qué dijiste es también que una jugada era dentro fuera Irak clarísimamente dentro in os pusisteis a caldo teníamos una imagen delante de cien pero es verdad que tendremos que es decir que esta gente

Voz 1375 24:06 está claro que teníais nosotros en el barro claro claro pero no pero no la evitarlos para que la vieran a Carlos esa imagen que no están claras te enseña verdad y cayera boca mira es fácil

Voz 0514 24:17 lo dos cosas

Voz 1375 24:18 dos cosas dos cosas es que no la prima no las remitan Carlo

Voz 0514 24:22 los esos jugar contra AMPA porque porque nosotros no estábamos equivocados porque no estamos equivocados porque con las imágenes que teníamos nosotros la jugada fue fuera lo que sí es grave es que el lunes el presidente del Levante catalán dijo que viendo la imagen y viendo la foto que le han pasado él era dentro que fotos

Voz 3 24:38 hablando pues eso así que no te la puedo decir pues sólo

Voz 0514 24:42 sólo el presidente del Levante dijo que tenía una foto donde vio que el penalti la dentro quién le mando esa foto

Voz 3 24:49 pero no entiendo Eduardo que la así las imágenes de la producción televisiva las tiene todo el mundo no

Voz 0514 24:54 la imagen de la producción televisiva que nos pasaron a nosotros yeso yo te te te invito a verlas el penalti

Voz 3 25:00 fuera yo yo creo que si coges si tú coges diversas opciones de esa imagen hay una hay una repetición a imagen televisiva que también se ve pero tienes que dedicar un poquito de tiempo analizarla pero que si que imágenes salen de nuestra de nuestro lado Eduardo eso no es así que diga eso porque no sólo por aclarar esto no tenéis ninguna imagen vosotros que veáis sólo vosotros

Voz 1375 25:26 que no se veía en la tele

Voz 3 25:28 sí en la televisión no se inventó demuestran los otros en televisión se muestra las que el realizador pincha correcto pero nosotros tenemos todas las cámaras de la

Voz 1375 25:38 producción televisiva correcto dice es que en en una jugada en concreto donde nosotros decíamos queda fuera eh vosotros es humana Henkel en que era dentro no os planteáis que esa imagen para mayor transparencia para tranquilidad de todo el mundo sobre todo si estoy en un debate de periodista árbitros y esto es un problema de que el aficionado que está viendo la tele pero sí si es si es fuera como pita penalti o al revés no nos plantea es decir aquí está la imagen que tenemos

Voz 0514 26:00 sí

Voz 3 26:03 sería una posibilidad el problema es que tenemos trescientos ochenta partidos en un año y entonces tendríamos que salir a explicar las trescientas ochenta

Voz 1375 26:10 situaciones que hay en cada partido porque todos los hay trescientos ochenta penaltis nos están en del Ariana ayuno no sé si lo hay media dos entornos son trescientos ochenta hay novecientas jugadas ochocientas doce bueno pues dos veces a dos veces por partido que pongamos imágenes Lara Ike cierres el debate sea yo si fuera yo no lo soy porque no estoy capacitado a serlo Si yo fuera abajo guerra cada a Carvalho digo venga todos los boca chanclas este están hablando la imagen pues si no aquí la tiene mano a mano pero

Voz 3 26:37 en el caso de las ochocientas veces

Voz 1375 26:40 yo tengo nosotros tenemos imágenes dónde estaríamos esas

Voz 3 26:43 pocas en muchísimas veces en otras veces no porque lo que requerimos sería crear un debate nacional porque el bar no interviene cuando tiene dudas hay muchas veces que desde el bar no tengo certeza de que el árbitro haya haya acertado me explico yo no tengo una imagen que demuestre que tape bocas no mire usted no hay ninguna imagen que demuestre

Voz 1375 27:00 que la correcta tiene una muchas cosas muchos todo a la inmensa mayoría pero tú has dicho que esa fue muy clara entonces esa que fue muy clara si la tenéis una imagen vosotros muy claro dices pues mira esa Nos yemenís ventajistas

Voz 3 27:11 qué dirías entonces por qué no muestras esta otra

Voz 1375 27:15 por qué no muestras esto porque a lo mejor no es tan correcto pero entonces yo si fuera un aficionado diría bueno pero muestra

Voz 3 27:21 vale usted

Voz 1375 27:22 entonces estaremos mostrando imágenes todo insisto esta mañana está ochocientas dos

Voz 3 27:26 sí hemos tenido este año son trescientos ochenta a partir de entonces cada cada persona de este país diría bueno ya ya pero es que yo quiero ver esta el del Valladolid el del Levante el de Almería el del entonces yo creo que no es función del Comité Técnico de Árbitros hacer eso

Voz 1375 27:41 no descarta descartado que la temporada que viene ante una jugada o una imagen dudosa vayáis a meter una imagen que es posible que no se haya visto en las repeticiones del realizador no lo nosotros no

Voz 3 27:50 dejamos la producción televisiva otra cosa que nosotros pudiéramos

Voz 1375 27:53 publicado este algunas se han mostrado era eso

Voz 3 27:56 el la verdad es que yo sí que creo que que tenemos que pensar en cómo mejorar la comunicación e hilo que no sé no tengo claro es cuál es la mejora porque no tengo claro que haciendo eso que tú dices no queremos un debate nacional cada fin de semana Hinault ayudemos a ni al arbitraje en el fútbol

Voz 1375 28:16 aquí te voy a perdona hecho una mano si te voy a echar una mano a muchas veces cuando no la había ganado pero pero bueno

Voz 0514 28:24 pese a que muchas veces es que el que recibe el mensaje ya tiene una idea preconcebida de por mucho las vigas Carlos se va a quedar con esa idea es decir ya puedes intentar convencerle que no te lo digo yo porque me pasa todo los fin de semana hay donde estás tú sentado me pasa

Voz 1375 28:39 el fin de semana lo mismo que no pasa nosotros bonito

Voz 0514 28:42 es es pero no es lo mismo pero al revés es otra pregunta que tengo que ha quedado un poco con lo que avise estaba hablando que no estaba yo en directo y no podía entrar en los de primera segunda y la Liga Iberdrola lo del bar pero he leído no sé qué igual estoy equivocado he leído que en el que el concurso es discrecional en el bar de primera segunda y tercera no no es donde la Liga Un dos tres que es discrecional haber sacado una circular no

Voz 3 29:06 en el concurso lo que lo que hace es solicitar un desglose de de estimación económica por partidas primera división y Copa de Su Majestad el Rey segunda división otra otro desglose económico un torneo que vamos a hacer universitario en buhardilla este verano simulador por otro lado hay un desglose de precios eh o de ofertas está separada primera hay Copa del Rey de segunda como está separada del torneo de este verano es una es una cuestión de desglosar cuánto es el coste económico por Competición

Voz 0514 29:43 vale perfecto de periodista la palabra que siempre dicen los periodistas a día de hoy veintidós veintitrés ya enhorabuena en un año

Voz 1375 29:53 después de muchos años de cárcel

Voz 0514 29:55 el fenómeno va a cumplir

Voz 1375 29:58 un bueno es es tienes aplauso

Voz 7 30:01 a de otros Galán no

Voz 1375 30:03 un adiós a día de hoy Carlos tú puedes asegurar que va a haber bares

Voz 0514 30:07 segunda no

Voz 1375 30:08 pero es deseo de la Federación Española de Fútbol

Voz 3 30:11 que si es deseo del presidente del Comité Técnico de Árbitros que sí

Voz 0514 30:16 pero no se puede asegurar a día de hoy como dicen los periodistas

Voz 3 30:19 no se puede asegurar casi nada en esta vida