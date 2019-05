La agonía de Theresa May

Voz 1989

Theresa May está dando sus últimas bocanadas no es seguro que el domingo cuando se conozca la probable cartón ve conservadora en las elecciones europeas que hoy se celebra en el Reino Unido pueda sobrevivir de hecho debió renunciar y hace mucho tiempo o arriesgarse convocar elecciones o llamar a un segundo referéndum sobre el Brexit pero se empecinó en salvar su propio acuerdo de retirada que no ha logrado en tres ocasiones los apoyos necesarios peor aún en una de ellas consiguió el peor resultado parlamentario en la historia del país ahora vuelve a intentarlo proponiendo a los laboristas un referéndum estos la dejan plantada porque a buenas horas mangas verdes porque tampoco saben lo que quiere ni siquiera si quieren algo o nada o lo contrario y los de su partido ya están desplazando la en la plaza pública los británicos son muy buenos guerreros cuando sangre enloquecen han visto la sangre de May se aprestan a la tarea