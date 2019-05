El Larguero (22/05/19): Segunda parte

Voz 1375 00:00 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1 00:03 ah bueno pues estamos pone

Voz 1501 00:15 la ahora sí ya el tres minutos pasa de las doce ignoraba

Voz 1 00:18 bueno pues muchas gracias al primer año de bar de muchos

Voz 1501 00:20 no deben aprobado no ha aprobado seis coma presidente no Patti gratis no me lo puedo enero por favor perdona que ha sido una pregunta de suspensión de red no no no para no ser hablando en serio y lo he dicho más de una vez me parece que la labor de es que no no me no me gusta no me gusta dar jabón

Voz 1375 00:37 netamente pero que no sé es si aquí que nosotros damos nuestra opinión nos equivocamos como se equivoca un arbitrado a mi me parece que Velasco Carballo el primer año de árbitro lo ha hecho chapeau por muchos motivos lo dije y lo he dicho muchas veces pero por ejemplo a partir de la temporada que viene viendo lo que ha pasado la jornada trece siete XXXVIII va a ser más habitual por cerrar este tema que cuando haya algo jugada dudosa le digan veinte inmoral en el monitor que no ha costado un mundo que eso ocurra eso va a pasar a partir de la jornada uno no de la treinta

Voz 2 01:08 es la consigna que vamos a dar nuestros hábitos es que la línea debe de ser más parecida a las últimas diez jornadas de Liga ese sería nuestro deseo no no digo la última y la penúltima jornada de Liga la última la última hora de Liga son jornadas especiales igual que la Copa del Mundo las semifinales y la final cuando hablamos con los hábitos en Rusia hablamos ciertas cosas que no hablamos cuando estamos en la fase previa a la fase de grupos y en el campeonato de Liga en España ha sucedido lo mismo la línea intervención creo que la correcta es la que hemos tenido en los últimos diez jornadas de Liga

Voz 1375 01:43 ya que en ese notable que tú has puesto al bar sería casi rozando un notable alto en las últimas diez jornadas Llum bien en el principio de podría ser más parecido podría ser más parecido ha ido claramente de menos a más este lugar a dudas hay corporativismo a la hora de que un compañero le diga a otro joven bache si es que crees que Swayze no digo a lo mejor es inevitable que que exista si yo tengo que decirle a A a Álvaro Benito Antonio Romero a Gallego que está en el campo Le tengo que decir por el pinganillo Romero las K sabiendo que Romero me va a pitar a mí la semana que viene me va a decir Manu ahora Lazkao tú no sé si eso de alguna manera a lo mejor inconscientemente ese corporativismo hace que algunos

Voz 2 02:30 bueno venga y no lo ha visto crees que yo creo que se lo tendrían que responder ellos no yo lo que hablo con ellos y lo que siento es que no porque ellos han detectado que cuando el árbitro en el campo se ha equivocado en un error claro el bar no ha intervenido se ha hablado de ese árbitro idea llevar idea esa jugada una semana o dos semanas cuando el árbitro se ha equivocado el bar intervenido no habla nadie del ni durante el partido entonces ellos rápidamente han entendido que lo mejor para el árbitro es que si se equivoca el bar le ayude que nadie hable del yo estoy de verdad que que convencido que si tú les preguntara soy te contestarán en un bar con B con una relajación de un café de por medio ellos te dirían Manu no te quepa

Voz 1501 03:14 menuda y me dicen que es lo que yo no quiero está un carajillo

Voz 1375 03:17 no voy a decir es que ellos

Voz 2 03:19 no quieren que se hable de ellos una semana está demostrado ávido árbitros canto han sido intervenidos dos veces tres veces en un partido en los hablado de ellos en todas las semanas Car

Voz 1375 03:30 Nos hemos estado mirando esta tarde el preparando la entrevista que contigo ya hemos visto que todos los clubes han quejado comunicado llamadas públicamente en privado total menos dos si me falla la memoria me perdonen pero hemos mirando que la Real Sociedad no ha encontrado ninguna queja el Alavés no ha encontrado ninguna queja ha habido quejas de todo tipo ha recibido tú más presiones de las que pensabas cae no no soy objetivo porque es mi primera

Voz 2 03:56 yo como presidente yo sí que recibí

Voz 3 03:59 todo es de verdad Hay eso sí que lanza

Voz 2 04:01 con una palabra por todos los que me han llamado unas conversaciones muy respetuosas con los representantes de los clubes que me han llamado un respeto absoluto vemos tiene conversaciones desde la naturalidad

Voz 1375 04:16 bueno yo sé que habrá llamado cabreado alguno

Voz 2 04:18 no de verdad que no de verdad que me me han llamado pues pues transmitiendo pues hay que entenderlas es que es que los presidentes de los clubes y los responsables de los clubes se están jugando muchísimo dinero tienen aficiones enormes detrás de ellos tienen que que que soportar una presión de de muchos socios de de en fin a alguno de ellos que que hay que entenderlo ellos pues comparten esa situación ese desasosiego esa yo creo que buscan más un una posible pues bueno compartir esa esa sensación que era algo más que ellos saben que no va entonces nosotros ofrecemos respeto y exitosa ofrecemos diálogo exigimos respeto

Voz 1375 04:56 el presidente del Barça te llama

Voz 2 04:58 no yo creo que no es elegante que yo diga quiénes me han llamado y quiénes no me han llevado Isidre decir que todos los que me han llamado de verdad no tengo queja de uno solo

Voz 1501 05:08 insinuó ayer que ellos que intervengan eres un gran caja eso también si acepta o no de total naturalidad

Voz 1375 05:14 les toque Florentino llamara a Rubiales va a ser el partido el Bernabéu a Real Madrid Galicia

Voz 2 05:20 no yo creo que no sé responder esa pregunta sin dar un titular

Voz 1501 05:23 bueno pues cuando te has venido no se resuelve la publicidad no hace falta que verlo con naturalidad molestó

Voz 2 05:37 no es es que a mí me va pocas cosas porque yo lo entiendo entiendo que que los presidentes en un momento dado se sorprendió a y no es que en el mundo del yo llevo treinta años en el arbitraje visto y escuchado casi de todo

Voz 3 05:50 si yo no he recibido nada yo yo no no no he recibido nada de de de ese caso

Voz 2 05:55 lo que me acabas de mencionar insisto es que la gente trata de ver hay no sé una especie de

Voz 1375 06:03 de llamadas poco menos que amenazante eso discreción no es lo mismo con todo el respeto hay que te llame mira hoy pongo el ejemplo de un equipo para que no se ofenda a nadie no es lo mismo que te llame el presidente del Valladolid con todo el respeto que te que te llame el presidente de Madrid del Barça o que llamen a Rubiales que es que no es lo mismo pues si lo mediática mendiga el ruido que hace es el mismo

Voz 2 06:22 sólo evidentemente no pero para mí los digo a ellos yo siempre les digo a las personas que me han llamado de los clubes una frase ellos te lo podrán corroborar siempre les digo mira yo te voy a tratar en esta conversación exactamente la misma manera que te gustaría que si tú el domingo juegas contra un equipo sabes promesa comunicación que yo he tenido una conversación con alguien una persona de ese equipo te sientas tranquilo digas pues ya escuchado que el presidente del responsable este que va habla con Velasco ya sé yo lo que le ha dicho Velasco entonces tú vas a estar muy tranquilo porque sabes que lo que te estoy diciendo lo voy a decir a cualquiera de los que me llame y ellos se queda muy tranquilos porque así tienen ese sentimiento de justicia de que yo no les digo nada que no diría cualquiera

Voz 1375 07:13 te has mordido la lengua muchas veces durante la temporada

Voz 2 07:16 en esta entrevista de cada día

Voz 1375 07:18 cada día te vas a ahogar cada día no no muchísimo muchísimo cuando cuando cuando era árbitro en activo que es lo más bonito del mundo

Voz 2 07:26 te la tienes que morder muchísimo está Eduardo P

Voz 1375 07:28 hacerlo ahora el sala muerde menos bueno donde estaba en activo tampoco sea la mordía está la mordía menos que otros pero ahora cuando eres

Voz 2 07:35 presidente pues el cargo te obliga a ser respetuoso con todos los que te rodean y a veces que un silencio una pues es más beneficioso para para Mis árbitros y para el fútbol

Voz 1375 07:46 eso ya pasa a la historia de arbitraje lo de todo OK José Luis

Voz 2 07:50 sí sí yo la verdad es que ese yo creo que eso sí que me me molestó me molestó porque creo que no merecíamos que nuestro esfuerzo por la transparencia de demostrar después de dos ruedas de prensa donde habían mostrado jugadas con un éxito extremadamente positivo de de intervenciones del bar en una rueda de prensa Isabel ir con jugadas donde bueno era más comprometidas y hacerlo sin el más mínimo tapujo creo que no que no merecíamos esa esa respuesta no pero otra vez lo mismo

Voz 1375 08:28 ya está naturalidad no pasa nada que siga criticando hay que asumirlo ya está somos personas públicas digamos que el todo José Luis sustituye al no me jodas Rafa no más o menos sí yo creo que hay

Voz 1501 08:37 a ella queda paletilla una coña mucha mofa

Voz 2 08:41 yo estoy seguro que que hay presidentes ahí aficiones hoy en día escuchándonos de hecho hay jugadores que que al final de la temporada han dicho públicamente Bendito bar no estamos de acuerdo creo que todos o casi todos yo creo que no no podemos negar que como digo yo siempre no hemos hemos solventado más de ciento veinte errores hemos tenido una intervención directa en en casi el diez por ciento de los goles yo creo que que niegue eso es negar una realidad que que evidentemente es una pastilla que no cura los cien tipos de de neumonía estamos de acuerdo que hemos curado ochenta y veinte no las hemos curado pues pues pues feto pero quién niegue que ahora más enfermos que que se iban a morir ahí los hemos sacado adelante es que ha habido sesenta goles sesenta goles que es el seis por ciento gracias al bar que veintiséis han sido cancelados sesenta goles señores quién puede discutir que esto ayuda al fútbol es un seis por ciento de los goles el año pasado Manu y oyentes esos sesenta iban pa dentro

Voz 1375 09:54 sí sí

Voz 2 09:56 esos sesenta iban para dentro qué hubiera pasado bueno pues depende de de claro el bar

Voz 1375 10:01 ha venido afortunadamente para quedarse pero dos ahora es de mejorarlo Iturralde y ahora pues son tres casos muy concretos para terminar con brazo

Voz 0514 10:07 las dos dos cuestiones muy rápidas la primera que es curioso que los tres equipos que más han utilizado el bar los tres equipos en el bar han sido los tres que han descendido eso pero es un dato que dices tú pues mira ahí está con varios similar al final

Voz 2 10:23 todo lo que llama la atención Velasco bueno yo yo creo que Eduardo quizá tiene la la explicación también hay más intervenciones y con bar en en los partidos donde ahí pues caoba más situaciones de riesgo entonces normalmente pues no no me extraña no y la otra

Voz 0514 10:45 eh la otra así le le le escucha hoy en la rueda de prensa yo creo que hay y tenemos que ser un poco más claras porque yo creo que ahí sí que no va a poder haber mejora que nos gustaría claro en una rueda prensa dices tantas cosas y tan rápido que igual no concretas bien el tema de la la rapidez en tomar alguna decisión en el van yo creo que ese es un tema tecnológico son es un tema de árbitros ni un tema de de si es más Javi lo eres menos sabido es decir hay fuera de juego como hasta tardar minuto y medio o dos minutos porque porque la tecnología es la que es porque hay que poner una raya hay que poner otra hiló que tienes que hacer es tomarte tu digo para que salga bien yo creo que ahí sí que tendríamos que decir a la gente de señores esto ya no es cuestión de árbitros sin es cuestión de tecnología jugadas que no que no se puede tardar todo no es no que a todos nos gustaría que se tarda entre

Voz 1375 11:31 a diez segundos quince pero que no que no

Voz 0514 11:34 va a haber jugadas que son imposible tardar menos de un minuto

Voz 1375 11:38 eso está claro en estaba hasta tres y hasta cuatro ya pero pero es que es así mi teniendo Calvo dos plantas no pero lo importante es cierto sí sí

Voz 2 11:46 él me quedo con esa frase que dices Eduardo pero como autocrítica si que te digo que ahí jugadas donde nos hemos extendido demasiado y ojalá me pudiera echar

Voz 1375 11:57 culpa a la tecnología o o a la radio pero no no la culpa a

Voz 2 12:03 ha sido nuestra tenemos que mejorar porque ha habido acciones que debiéramos ser más ágiles en la revisión porque creme y un día con más tiempo te te lo explico no hemos seguido los procesos de la manera más eficiente

Voz 0514 12:19 más rápido y entonces no te quepa duda

Voz 2 12:21 vamos a mejorar en éxito por eso te digo

Voz 1375 12:24 mira en eso una prueba ahí en el segundo ya es cuando hay que exigir más y habrá jugadas que tardamos tres minutos pues porque hay que revisar muy no y hay que revisar que sea penalti que ha habido un posible fuera juego llevamos la mano hay que revisar cuatro cosas entonces estaremos cuatro minutos en el comunicado que hizo del Atlético de Madrid decía después de observar el diferente uso y consulta que se ha hecho del bar en jugadas similares en varios partidos durante esta jornada después del derbi madrileño de la primera vuelta el Atlético de Madrid va a solicitar este lunes una aclaración al Comité Técnico de Árbitros sobre este tipo de situaciones en la segunda vuelta el Atlético sube una foto a Twitter con tres posibles errores arbitrales el gol anulado a Morata un penalti a Vinicius fuera del área Un penalti cometido de Casemiro pues los dos héroes os tiró de las orejas

Voz 2 13:08 se comunicado Nos llegó hoy ese comunicado fue contestado simplemente el Comité Técnico de abetos pues no hace público en los comunicados que recibe ni los comunicados que que envía pero pero fumo fue contestado pertinente veinte s entonces el problema es que llevo treinta y dos años y es que eso ya lo he visto yo ya he visto comunicados de clubes ya he visto declaraciones de presidentes es que ya lo he vivido entonces no me sorprende pero nosotros pedimos respeto

Voz 1375 13:40 el penalti no pitado a Mata en San Mamés dijo Ángel Torres el bar lo pagamos los clubes y exijo una explicación de qué es lo que ha fallado que no se me quede cara de gilipollas hay campaña contra el Getafe que presiona a los árbitros y que ya cansa sino hay una explicación esto es una cobardía

Voz 2 13:56 pues fuimos valientes porque lo puso en rueda de prensa con las imágenes con lo que hizo el bar con la conversación y con todas las imágenes que hicimos con lo cual demuestra demostramos no el cobardes sino valientes fue un error yo no hablo de jugadas concretas está mañana

Voz 1375 14:10 desde esta mañana hemos hemos reconocido por aquí tenía el el dato cientos de errores con lo cual ya solo espero que los periodistas no nos digáis eso de que no reconocemos los errores porque es que hemos reconocido que nos hemos equivocado muchas veces pero también hemos reconoció que la inmensa mayoría hemos acertado en el Betis Sevilla dijo Matxín después de la expulsión de Roque Mesa para esto mejor que arbitren en el bar con b tomándose unas cañas estamos siendo el conejillo de Indias del bar dijo dos semanas después bueno pues no tengo nada más que decir esto esto contesta a ese tipo de corte de contesta no en privado digo en privado no no no no

Voz 2 14:48 no no no yo creo que lo que la con la única contestación posible es que exigimos respeto nosotros ofrecemos todo el diálogo del mundo pero exigimos respeto deben respetar al colectivo arbitral

Voz 1375 15:00 la de Rulli a Benicio Ifop en el día pues eso no lo sea qué te parece me parece que estáis de aprobado raspado bueno esta temporada pero bueno tú estás bien trabajaremos para para cambiar tu opinión e Iturralde no sé si tienes alguna más pero quería preguntarle qué para terminar a a Velasco Carballo antes ha dicho que de momento no habrá bar en la Liga Iberdrola pero veremos no tardando una mujer pitando dirigiendo partidos en Primera División

Voz 2 15:29 creo que a día trabajamos cada día para ello pero creo que eso

Voz 1375 15:33 no no lo vamos a ver en un tiempo inmediata

Voz 2 15:36 esto porque necesitamos varios años hasta que consigamos que eso sea realidad

Voz 1375 15:41 el plazo no hay nadie que vea que éste prepara preparada para evitar en primera división no Itu si tienes la última para al para Velasco

Voz 0514 15:50 no placer un placer pero bueno simplemente decirle que que lo que avise está hablando de lo todas las designaciones cápita o los árbitros españoles y los árbitros que yo creo que necesitamos más fuerza en los comités de designación tanto de FIFA como de UEFA porque por ejemplo sólo un dato sí que habremos y de los que más hemos pitado pero si tú coges por ejemplo quién está dominando en el arbitraje europeo debido a que los presidentes y las fuerzas están ahí son italianas finales del Mundial Richard Hawley colina finales de Liga de Campeones y Cholbi colina Rocky ahora Rossetti es decir ellos han Pita siete ocho finales y nosotros no cuando no son mucho mejores que nosotros y eso cómo se consigue pues como todo en esta vida trabajando en esas comisiones de designación que cada uno apoya al árbitro de su cuartel de su región de su país perdón de región

Voz 2 16:51 hemos tenido este año como sabes Eduardo

Voz 0514 16:54 bueno si ya te he visto todas mucho hemos tenido aquí

Voz 2 16:56 a todos los dirigentes internacionales en nuestras instalaciones tú sabes además la relación que

Voz 1375 17:02 hoy en día existe el el Comité Técnico de Árbitros

Voz 2 17:04 todos los que más manda en el arbitraje en el mundo pero yo si no tengo nada que aportar a lo que dice un contertulio pues me callo

Voz 1375 17:13 alguna vez te tira o Rubiales de las orejas

Voz 2 17:15 en no la verdad es que Luis o sea portado conmigo se está portando conmigo extraordinariamente bien aquí me da un apoyo absoluto en todo lo que en todo lo que hago deberá lo digo con con total sinceridad vamos teniendo los árbitros un apoyo extraordinario hay cada vez que hablo con él es el de hecho me va diciendo me me me voy convirtiendo en árbitro y la verdad es que yo creo que ya le tenemos convertido pero su apoyo es absoluto jamás me ha hecho ni un reproche ni se sabe qué árbitro arbitra qué partido ni a flotante era el se entera cuando lo digo o la propia final de Copa del Rey de este fin de semana evidentemente él fue el primero en saberlo antes de que lo supiera nadie pero los hubieras preguntado cinco minutos antes no lo saben

Voz 1375 18:06 lo sabía no o sea que si en algún sin algún momento hubo Villa gato que yo nunca lo creí Rubial Hato nunca habrá no la verdad es que suena mal

Voz 1501 18:15 es lo que hay que buscar son ya había nato ya tanto irlo pero bueno

Voz 1375 18:24 ni hubo Villagrá Toni ni hay sé te vas te has felicitado también esta temporada y la verdad es que dejan está estaba intentando recordar alguna declaración pública por no desvelar las

Voz 2 18:36 las privadas pero pero yo creo que Javier sí que ha transmitido no es su satisfacción por por por cómo se ha desarrollado la temporada pero no me gustaría

Voz 1375 18:47 me están ahora ahora en serio te vas te has dado esta temporada

Voz 2 18:52 y que no quiero desvelar ninguna conversación privada porque porque no creo que sea lo correcto estoy tratan de recordar conversaciones públicas pero prefiero no meter la pata

Voz 1375 19:03 y en privaba boys habla muchos la temporada hemos

Voz 2 19:06 dado en alguna ocasión hoy precisamente hemos estado en una comida juntos porque hay un había un acto en la Liga que que reúne a los delegados de todos los equipos y ahí estado pues compartiendo mesa con todos los delegados de los clubes también con con el presidente de la Liga con fruta normalidad institucional

Voz 1501 19:27 la última en venga a últimas claro que habrá que madrugar mañana

Voz 0514 19:32 eso es eso a ver si se puede meter en ese charco hablamos con Alberto la semana pasada que estaba ahí todavía no sabía si seguir o si quería seguir en el bar otros dos años o IVA

Voz 1375 19:43 pregunta se lo él

Voz 0514 19:45 ha respondido Portillo Patti que sería mejor mire a la cara Mike que haga antes que sería mejor que no que haga lo que quiera no es decir para TIC en que te ayudaría más que ayudaría más Alberto Undiano Mallenco al arbitraje estando en el bar o ayudaría más Alberto Undiano Mallenco dando una a una cuesta una docencia dando sus conocimientos

Voz 2 20:08 pues te lo voy a responder el día treinta de junio joe correcto sino que nada nada

Voz 1501 20:16 tenemos Carlos Velasco Carballo gracias por estar aquí un placer enhorabuena por esa política de ventanas había

Voz 1375 20:23 estas que de verdad insisto una vez más ahora me parece muy normal pero hasta hace unos meses esto era inimaginable imposible de hacer impensable que alguien venir a dar explicaciones y luego te gustará más o te gustará menos se equivocará más se equivocaron menos de cabrear más como nosotros algunas noches o menos pero él ha venido para quedarse esta nueva política de Velasco Carballo Nos gusta espero que el año que viene pasen de del aprobado lleguen por lo menos Alvia

Voz 1501 20:53 muchas gracias a ti por estar en El Larguero Carlos Velasco Carballo que ha estado esta noche aquí en la Cadena Ser