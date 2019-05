Reguilón: "En mi cabeza sólo está seguir el año que viene en el Real Madrid"

Voz 1375 00:00 bueno tengo por ahí a Javi Herráez con un jugador del Real Madrid que se ha ganado el cariño de la afición y que cuando ha dado las notas a final de temporada es de los que mejor nota saca o Javi Herráez muy buenas qué tal

Voz 1 00:12 bueno y eso no es fácil le ganarse el Bernabéu lo ha conseguido lo ha conseguido Sergio Regueiro

Voz 1 00:20 el chaval que evidentemente aparte de jugar a fútbol también está a la última con es por así que como tú decías Le que la afición te escuchan sienten en El Larguero Sergio Herrera Quilón

Voz 0931 00:28 hola qué tal cómo estamos Red Quilón cómo estás hombre cómo estás muy bien muy contento vacaciones ahora pero vacaciones que imagino igual no te apetecía tener no bueno es cierto que tenía ahí la europeo pero bueno desearle muchísima suerte a mis compañeros y a ver si pueden traerse el trofeo eh tú tú sientes eso que decíamos no imagino que el principal protagonista tú sabes que el Bernabéu te has ganado la afición de Madrid en los partidos que juega esta temporada no bueno sigue es cierto que noto muchísimo el cariño de la gente cuando salgo o redes sociales pero bueno yo creo que estar un poquito de Mena aislado de eso pero siempre que la gente te reconozca tu trabajo es un motivo de alegría

Voz 1375 01:09 yo también notas que que tu nota ha sido buena no que cada vez que te ha puesto el míster

Voz 0931 01:14 has cumplido yo trabajo día a día para cuando me tuve que jugar el partido está al máximo nivel dar el máximo de mí y es cierto que ha habido partidos bueno esta temporada pero hoy también hay otros no tan buenos no todo es de color de rosa lo pasa que llega Zidane recupera a Marcelo la titularidad que porque si tú has dicho joven pues hay que hay que aceptarlo no te quedan muchos muchos años de fútbol pero no te ha dolido pasar a segundo plano hoy perderte el Europeo sub veintiuno cuando estaba en ese momento tan bueno de forma clon bueno en son son cosas que pasan en el fútbol llega un entrenador apuesta bajo el pueblo lateral izquierdo que gane Campion con entonces yo es una decisión que entendí respeté por supuesto faltarán hacían no respeta esa decisión del entrenador y entonces yo entrenaba día a día para cuando me quise estar bien yo soy un jugador de club uno a ningún problema este siempre entrenar al cien por cien con una sonrisa y al final el aprendería con mis compañeros algo que no todo el mundo puede decir desde luego

Voz 1375 02:06 crees que así o justo Zidane

Voz 0931 02:08 bueno Zidane tomó sus decisiones es justo con con el que ponen presupuesto Ésa es una pregunta que que a mí no me concierne el sentido de que yo tengo que mirar si cuando juego juego bien no cuando las es que toma él no puedo no puedo juzgar las

Voz 1375 02:25 el que te ha dicho que te he dicho al míster de cara a la temporada que viene

Voz 0931 02:28 bueno es cierto que sí que hemos hablado al principio y al final bueno lo que hablamos entre entrenador y jugador se queda para nosotros pero me cuentan todas las reuniones que tuve con él y con el club entonces a mira hacia delante en este club

Voz 1375 02:41 menos te ha sido sincero no si te he dicho que no cuento contigo si te ha hecho oye mira igual es mejor que vayas a jugar a otro sitio pero él te lo todas las dudas que tenía este las ha dicho a la cara

Voz 0931 02:50 sí sí yo Giotto todas las dudas que tenía hay total en declive y el míster están solucionadas no te preocupes eso

Voz 1375 02:57 está más que claro no los yo no me preocupo te aseguro que no pero pero a ti te preocupa tenerte que ir del Real Madrid intentar demostrar fuera lo que has demostrado en casa o a su meses si ocurre

Voz 0931 03:09 no me preocupa nada yo lo que mira hacia adelante es mi futuro de Madrid en tengo cuando todavía quién me quedan muchísimos años por delante en este club como te he dicho voy a pelear por ser la te he hecho actuará en Madrid cuando cuanto antes

Voz 1375 03:22 en el mejor guión

Voz 0931 03:25 Regueiro Naher programa eso no no no es broma al final uno tiene que que valorarse también al final parece que siempre te menosprecia pero es cierto que en no sé qué cómo jugaba Mendi en el sentido de verdad no no le he visto partidos salvo contra el Barça en la Champions no te puedo decir yo sé como soy yo hice lo que aportar al club claro eso lo tengo que dar

Voz 1375 03:47 para qué difíciles e ser canterano llamarse Sergio refilón a lo mejor te llamaras Rey

Voz 1375 03:57 Manuel claro claro no como cuesta para un canterano hacerse un hueco y ser titular en el Real Madrid aunque lo hagas bien no

Voz 0931 04:04 sí la verdad que es un paso muy difícil cada vez dan menos gente porque es un paso muy grande contento por haberlo podido dar yo si te digo la verdad porque cada vez es más difícil hay más nivel en el fútbol más en el Real Madrid que siempre bien los grandes juego de de todo el mundo es muy muy difícil

Voz 3 04:20 si sales es para volver no hay otra cosa en tu cabeza no

Voz 0931 04:24 me cabeza pasa por el futuro del Real Madrid lo que te puedo decir porque el arte de la temporada que viene en el Madrid por supuesto

Voz 3 04:32 con un par con un par de narices oye hemos

Voz 1375 04:37 ido declaraciones de Varane diciendo que ha habido un momento de la temporada donde El Vestuario estuvo a punto de explotar

Voz 0931 04:44 fue así de son momentos difíciles de la temporada es cierto que cuando perdimos la semana esa de Barça Barça ya esas final y esto es lo que viene ganarlo todo es muy difícil llevar ese europeo a final todos son profesionales Todos Somos eh humanos Si es normal que pueden pasar cosas pero no no de explotar eso me parece muy exagerado

Voz 1375 05:08 también también eso no para un jugador joven como tú vivir esos momentos y experiencias supongo que también se sacan muchas cosas positivas no todo es tan bonito no

Voz 0931 05:16 no yo lo que he vivido este año te digo yo que va a ser para toda la vida patagónica región así Jo claro que si has sido un año muy movido muy movido por supuesto tres entrenadores eh las cosas que no sale de que saca tu personalidad siendo joven que es muy difícil mucha gente le cuesta jugar al Bernabéu con las cosas van mal es verdad hay que tener tú la personalidad para para definir a este de aquí dijo habían sido si tiene la cabeza tranquila indecisión de tiene mucha personalidad para para jugar el Bernabéu con la cosa va mal y luego

Voz 1375 05:46 tienen que tirar del carro los capitanes y los veteranos pero si algo sea alabado también es que tiene una personalidad a pesar de tu juventud en el campo y fuera no que no te esconde no no eres de los que se arruga ante un problema ni en el campo y fuera no

Voz 0931 05:58 yo pienso que los Veinticinco jugador de la plantilla el Real Madrid tienen que tirar del carro osea siendo da igual que sean joven veterano canterano da igual todo esto no ya del carro

Voz 1375 06:08 terminara diecinueve puntos de el Barça eso escuece en el Madrid

Voz 0931 06:13 cuando ganas un título escuece en el Madrid ya es que te exige a ganarlo todo en toda la temporada Ésta ha sido mala porque no hemos ganados al porque el Mundialito de Clubs ningún trofeo importante

Voz 1375 06:25 pues nada refilón se te quedan muchos años por delante no sé no sé qué les dices a los madridistas que aceptaran te están escuchando en El Larguero si el año que viene te verán en el Bernabéu

Voz 3 06:34 esperemos que sí esperemos que sí un abrazo Sergio buena nota luego otra otra hasta luego Sergio Rey Lon esperemos que sí