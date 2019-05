Oriol Servia: "Para mí y para Indianápolis es la semana más importante del año"

Voz 1 00:00 la aún hay once no sé cuántas horas menos en algún lugar de Estados Unidos llamado

Voz 1375 00:39 de Annapolis hola José Antonio Ponseti muy buenas

Voz 2 00:42 cómo estás yo casi casi me por y seis de Miami

Voz 1375 00:48 de Annapolis vale vale yo también yo también

Voz 2 00:50 no pero ya voy mañana

Voz 1375 00:55 hombre te digo una cosa que tú fueras a Indianápolis no hiciera una paradita a repostar y una parada en boxes en Miami no sería lo mismo

Voz 2 01:02 no lo mismo vamos sería una vergüenza le yo creo que no es legal

Voz 1375 01:07 cómo está Miami

Voz 2 01:09 pues está muy bien está para pasar unos días Juanpe

Voz 3 01:14 raro es raro que este viernes es raro no esperaba que me dijera pues que era la que me dijeras todo nublado se avecina temporal esto es una castaña lloviendo frío no no no

Voz 2 01:27 todo nada nada nada puesto estupendo estupendo lo dicho mar una arena blanca y las burbujas del jacuzzi que escucho

Voz 1375 01:37 a ver a ver a ver cómo suena el mar a ver a ver es Sony el mar

Voz 2 01:41 se espera que abra la puerta que estoy aquí encerrado a ver abrirla puerta algo no está difícil imaginamos lo que imaginamos nada veneno vuelvo efecto radio mar

Voz 1375 01:57 oye estás allí ha puesto pie en Estados Unidos para el fin de semana en el que el mundo del motor se paraliza con las quinientas millas de Indianápolis la Indy quinientos yo no sé cómo está el patio por allí después de lo que ha pasado con Alonso pero con la mirada puesta también en en servía

Voz 2 02:12 pues mira dos cosas la primera en el tema Alonso

Voz 1025 02:17 bueno la verdad es que llevó a muchos más palos Mclaren que Fernando directamente por lo por la prensa que he podido ir leyendo en las últimas cuarenta y ocho horas si imparte razón tienen porque nosotros ya lo avisamos de que probablemente el coche no estaba donde tenía que estar

Voz 4 02:32 Mar Alonso luego hará más o menos

Voz 1025 02:35 la cuadratura del círculo y tal pero bueno esa tal pero la buena noticia es obvio servía sin ninguna duda no

Voz 2 02:41 en clasificó la primera estupendo

Voz 1025 02:43 contento con el coche porque dice que es probablemente el coche más equilibrado que ha conducido para una calificación dentro de las quinientas millas si no me equivoco Oriol lleva a la suya osea que ya lleva unas cuantas

Voz 1375 03:00 ha estado mucho

Voz 1025 03:03 entonces bueno vamos a cruzar los dedos porque todas las miradas están Codorniu Serviá cuando opciones reales de de ganarlas quinientas millas innoble Le me enteré tres puede ser que todos los años ya lo mismo no

Voz 1375 03:17 sí sí es verdad que es verdad que lo acariciaba

Voz 2 03:20 hay alguna vez que estoy ya al final hemos empatado bueno bueno creamos sin gasolina y nosotros bandera amarilla

Voz 1375 03:27 así pues si está por ahí Oriol Serviá está ahí por ahí

Voz 2 03:32 Tardá aseguró estar a ver si os pasa

Voz 1375 03:35 pasa dónde estás muy buenas noches y saludos cordiales Oriol dónde andas

Voz 5 03:40 muy muy cordial requieren de Annapolis si la verdad escuchando a Ponseti Miami me acuerdo todos los años de sacrificio que pasamos

Voz 3 03:51 qué años tan difíciles no sirvió

Voz 5 03:52 qué tiempo tan Miami Miami Miami no son lo que pintan la verdad pero pero bien

Voz 3 03:58 ya es mejor él me conoce

Voz 1375 04:01 no es como lo pinta Ponseti es mejor todavía y bueno como está ya no ha hecho una fotografía de cómo está Miami Ponseti además una fotografía tu de cómo está Indianápolis con lo que se nos viene encima este fin de semana

Voz 5 04:13 pues sí para mí para mí es la semana más más importante del año bueno para mí para Indianápolis no porque aquí se leía una importante bueno como cada año porque parece que salga donde no hay no hay una energía en todas partes Si como que todo el mundo estábamos con muy emocionados a sin duda ya podemos atacar el tema Alonso directamente a ha causado a un un gran revocatorio puso el tema que en y más valen y Fernando se pudieran clasificar porque evidentemente cuando viene Fernando pues es una gran expectativa no es una estrella eso es un estrellas no sólo automovilística automovilísticas estrella mediática mundial y claro pues había mucha atención en temas a beneficia a la carrera beneficia a los otros pilotos porque en el fondo pues igual que yo los demás no todos queremos ganar Fernando es un tío que es la referencia Ike llegaran y que no se clasificara pues la verdad ha sido

Voz 1375 05:12 sí que mire película y bueno tenemos a Serbia no tenemos a Fernando Alonso pero entiende fíjate yo desde el desconocimiento que lo hablaba el otro día con Ponseti dice dice Pons va más palos Mclaren que que Fernando y dice se seguramente con razón pues seguramente sí pero no tiene también pregunto servía parte de culpa a Fernando por aceptaron coche en esas condiciones

Voz 5 05:37 no porque a José en principio el error que comete Mclaren no hubiera podido cometer cualquier otro de equipo de Fórmula uno y me refiero que un equipo de Fórmula uno punteros pues hoy en día estará unos presupuestos de yo qué sé tres cuatrocientos millones de dólares al año que es una burrada es lo que decía

Voz 2 05:55 no del IU Hyun personal de

Voz 5 05:58 te sientes ochocientas personas en la Indy Car una temporada completa coche sube a los diez millones de dólares y como mucho

Voz 2 06:06 la esta persona

Voz 5 06:08 entonces un equipo de Fórmula uno se lo puede mirar a nadie decir oye aquí nos ponemos un fin de semana pim pam pum machacados a estos digo empiezo diciendo esto pero nunca me lo hubiera esperado de Mclaren porque más claro claro se vamos ahora mismo es aún no sólo es americano sino que conoce perfectamente el mundo de de Indy Car Indianápolis hizo el director deportivo el de Ferran que ha ganado a las quinientas millas como piloto ha estado en el equipo Roger pensó que más de diez años que es el equipo referencia aparte es un tío

Voz 6 06:41 es muy listo y que sin

Voz 5 06:44 duda tiene perfecto conocimiento de lo complicado que es ganar aquí no por lo que de Mc Laren es el que más me ha sorprendido que no vinieran preparados la única excusa que al menos yo sin estar dentro les puedo dar es que sin duda es su prioridad obviamente es la Fórmula uno venían de unos años muy difíciles ir sin duda este año por ejemplo Carlos Sainz tiene un coche un equipo mejor acertando

Voz 2 07:10 el año pasado en Mclaren por lo que al menos les

Voz 5 07:12 tenemos que dar crédito que han mejorados ya puede Fórmula uno yo sí lo que pasó

Voz 1375 07:17 sí

Voz 5 07:19 no lo digo a las quinientas millas seguro que hace seis meses estaba ahí en la yo me imagino no corta ahí la pared blanca de prioridades debía estar en número tres ya ya a medida que iban pasando los meses las semanas se seguían el tres y nunca fluvial

Voz 6 07:34 bueno hice quedó ahí ahí

Voz 5 07:37 Italia con eso que te digo sí a Fernando de prometieron les vamos a meter aquí los recursos que me aclares les puede meter pues yo entiendo ya parte con conocimientos que tienes Il yo entiendo que Fernando dijera oye me voy con vosotros es que primero tengo relación ídolo podemos hacer osea que así excusa Pernando de verdad

Voz 1375 07:56 claro si es una es una es una es una explicación si yo es que lo ve hoy digo si te dan un tronco móvil Fernando tiene las la suficiente

Voz 3 08:04 prestigio para decir oye es esto

Voz 1375 08:07 lo que no me va a meter ni en la repesca no entre los treinta siendo ni entre los seis de la repesca en coche con un mínimos como sea te dicen joe servía mira te tengo claro pues a lo mejor dices oye mira yo en este cacharro no me voy a subir pero la verdad es que sé yo qué sé

Voz 5 08:21 exacto mira yo yo yo te lo resumen rápido McLaren llegaron menos preparados de lo que debían tuvieron la mala suerte de tropezarse que el tropiezo le puede pasar a alguien que acá cualquiera es cuando Fernando tiene al accidente en el segundo día de pruebas verdad ya veníamos preparados se caen aduce en el agujero en vez de salirse del agujero cada día siguen más más más más más datos dentro el agujero osea es que ha sido una bola de nieve que que que que no paraban

Voz 1375 08:51 con lo que queremos saber es cómo está el coche de Oriol Serviá el de Fernando Alonso ya sabemos cómo está un cacharro tan mal está que no ha entrado ni para poder competir en la carrera como está el tuyo y qué opciones bese en este en este año

Voz 2 09:04 bueno yo creo que además tiene claro todas las opiniones pero a veces

Voz 3 09:10 dispara

Voz 2 09:10 desde Miami ya hay una hora menos mira le le disparo rápido y yo creo que este año está para ganar creo que estén año una colleja como todo vale

Voz 6 09:20 sí a es más yo creo que

Voz 4 09:23 en los últimos dos tres años lo hemos estado rozando las

Voz 2 09:28 Victoria

Voz 5 09:31 si no es sin duda rozando la la hemos estado a ver yo pienso que me toca lo que pasa es que nosotros XXXII y estar en la parrilla también lo piensas no

Voz 2 09:38 claro

Voz 5 09:41 pero no pero yo yo estoy muy contento el trabajo que he hecho con mi ingeniero tengo la suerte de que mi ingeniero ya trabaje con el en el dos mil once cuando pivote porno marajás y terminamos cuartos en el campeonato y precisamente en esta carrera salimos en la primera línea de parrilla porque es un tío que conoce bien Indianápolis JEME que que nos conocemos los dos muy bien aparte es muy bueno estrategia osea que ahí estamos la verdad es que el día del cual hacía mucho calor que es cuando digamos la situación se pone más difícil ya que los coches para más Mi coche funcionó muy bien y el día de la carrera por ahora aunque cambia muy rápido aquí el tema de de de tiempo y ahora dicen que va a ser también mucho calor que por lo cuanto pues me debería ir bien pero lo más importante de todo que que que me extraña que todavía no lo haya dicho es la operación de marketing que he hecho con la oposición que ellos algo

Voz 1375 10:37 decimonoveno no sales

Voz 3 10:40 exacto la operación de marketing no te pillado no le pilla a bueno sí sí claro claro el vuelo diecinueve El bueno el vuelo diecinueve

Voz 2 10:55 yo me está yo como diga lo del pueblo que por cierto la siento no sé qué hago para promocionar al primo porque el Mi hermano en mi hermano salía ya oficial el veintiséis de junio oyentes a Rudy o te bueno y arranca el veintiséis de junio en stock se puede ser una cosa que no lo he ido acaba bien no no acaba bien porque yo estoy viendo estarán cambiante Mike Huckabee quién es más yo daría la primera vuelta de las quinientas millas con el libro aguantar

Voz 1375 11:34 pues nada que detalle qué detalle de Oriol Serviá saliendo en el puesto diecinueve para homenajear a Ponseti

Voz 2 11:41 que se nos señal una señal divina va a ganar

Voz 1375 11:45 todas las suerte toda la suerte para Serbia dentro poco estar allí Ponseti ya con él y no hubiera contando día a día en los programas de deportes de la Ser servía que corre con el Times tan Rising asociado a la escudería ese PM y que está a rozando cada año el ganar y que como dice Ponce este año toca ojalá que si servía a cuidarte mucho hoy un abrazo

Voz 7 12:05 un abrazo a tantas buenas noches adiós buenas noches adiós adiós joe que viene darle veo mañana mañana ya no vale ya ya ya te veo

Voz 2 12:15 Juanjo donde ya ya te Ramón de Indianápolis lunes por lo como te digo una cosa diversión tengo una cosa allá por casualidad pasa lo que tiene que pasar el domingo por la noche de aviso de que voy llegando como el viernes no lo digo para estar bien para aquí lo bueno comunicando cuento consiguió un faro aquí aquí sí que vamos a poder claro

Voz 1375 12:44 cuento con ello oye antes de que yo Alfaro y alguna cosa más además de las quinientos Millas no

Voz 2 12:49 que suena por ahí Javi haciendo deberes pues sí pero bueno

Voz 1375 12:54 en un par de noticias buenas pero yo creo en las dejamos para la semana que viene ya veremos mucho tiempo pasa un poco lo que se escucha lo que se ve en el Real lados sonidos lo primero la música ha entrado directamente en el puesto número dos primera semana el Ranking vivos quiero escucháis I Don't Care de hechuras Justin Bieber japonés

Voz 8 13:15 Narbona Dover traiga donde benefactores

Voz 1375 13:19 a partir de ese Sheeran luego canta Justin Bieber sin

Voz 2 13:24 el gran problema que tengo Javi que Justin Bieber no gusto gusta nada ni un tímido cero cero

Voz 1375 13:30 esta canción no esta es una canción así bastante divertidas sol seguramente dos de los que anda tenemos conocidos a día de hoy en todo el mundo lleva cinco días solo en Youtube el vídeo lleva más de cincuenta millones de reproducciones una auténtica barbaridad nos hay que decir que el videoclip bastante cachondo divertido porque

Voz 2 13:49 me conformo con la mitad de libros vendidos luego yo estaría mal como incluso con

Voz 1375 13:54 diecinueve con diecinueve millones de tecla no pero bueno es más gracioso el videoclip porque es de coña ahí se burlan sobre todo el exceso de Chrome en la televisión y tal vez un poco la gripe está bien película pues lo has esta semana por haber importante yo creo que es estrena a la Lim hombre Galadí hombre la mítica película de dibujos animados que deja de ser de dibujos animados y que sobre todo pues tienen la figura de Will Smith el gran atractivo que hace de genio de la lámpara y que desde luego pues evidentemente una súper producción de Disney tiene muy buena pinta y para terminar en la serie

Voz 2 14:34 pero tengo que decir que se ha estrenado

Voz 1375 14:36 ya van por el tercer capítulo pero iría hablaré día porque me las recomendó Roberto García técnico de Carrusel me dijo que estaba muy bien suena así es Chernóbil de HBO bueno está triunfando muchísimos una miniserie que evidentemente recrea el accidente nuclear del país si creo que son ocho capítulos me parece no va bien Ivano sobre todo lo que habla es pues toda la catástrofe que fue las historias humanas que hay alrededor de ello Ibor y cómo ciertas personas evitaron que la catástrofe pues pudiera ser todavía mayor y que se extendiera más partes de Europa bueno yo ya he decidido ver sólo sólo he decidido ver miniserie de seis capítulos con mucho ser de diez minutos máximo Gavito y no se me va

Voz 2 15:23 yo más que yo soy más de Cuqui series como Kiss ha dado una Cuquilina tiene

Voz 10 15:29 queda hablando de Koke noticias hay Berlanga buenas noches hola buenas noches cuenta

Voz 11 15:34 la era el ganador de la gorra de seis

Voz 10 15:37 por el lado de las OPA pasa me ven a hablar de mi libro y no de Vuelo diecinueve se prolonga que es Alex Puebla nueve de Instagram de Vitoria ha sido el ganador que ha dicho en su mensaje que estará en Spa y que espera poder hacerse una foto con Carlos Sáez y con los Ponseti también por eso que tiene que estar hombre sí

Voz 1025 15:55 ya ya

Voz 2 15:56 pero ya que lo hacemos una cosa me pilló algo en la cinta

Voz 3 16:00 sí yo te algo que servía algo de Serbia porque habla claro hombre lapa algo un volante

Voz 2 16:05 es igual de de rebaja

Voz 10 16:10 para Alex la gorra de Carlos Sainz o China e Italia

Voz 1375 16:14 Borja Cuadrado ha pasado Yola a Borja

Voz 10 16:17 qué tal Álvaro bueno pues decía

Voz 0298 16:19 historias pues a partir de ahora esa minigira porque es lo importante lo que empieza a partir de mañana porque lo que ha pasado hasta ahora con tandas etapas llanas no has ido tan relevante ha ganado al esprint su segundo triunfo no hay un esprín dominador ahora mismo en el Giro Itt como decimos mañana primera etapa de montaña hay un puerto a treinta kilómetros de meta con rampas máximas del catorce por ciento y atención a la encerrona que les espera a los ciclistas a dos kilómetros de meta rampas del veinte por ciento carreteras estrechas pavimentado cuidado que más de uno se puede jardín y sigue líder con Pedro Robles II

Voz 3 16:50 a unos cincuenta metros Borja lo vemos Jana

Voz 2 16:53 no son cremitas del veinte por ciento

Voz 1375 16:58 exacto de mucha de mucha inclinación he cuidado que viene Manolete con noticias muy importante hombre llevo calla calla que que trae noticias de Orallo esperando este momento todo el larguero una cena en París

Voz 1372 17:11 de está al jeque del pensé ya está toda la plantilla del PS llegue donde están diciendo a Neymar que se dejen de gilipollez IU un camarero me ha filtrado que en un momento determinado el jeque ha dicho que si Florentino sigue tocando las narices paga los doscientos millones de la cláusula de Sergio Ramos gracias hola gracias Guardiola por reconocer lo que ayer adelantamos aquí que no aguantan más de cuatro años en un equipo Iker lo de la Juventus está más que cerca Mourinho ya está aprendiendo alemán porque va a ser el futuro entrenador del Bayern Munich Simeone por esos Rodri se está ha aceptado a aparecer con la nueva equipación del Athletic el Chelsea ha llamado a Simeone para llevárselos como recambio de Sarre pero el tema es que Simeone le ha dicho que tiene deudas pendientes en el Atlético de Madrid no va a aceptar nada menos

Voz 1375 18:10 te digo una cosa cada día me gusta menos que

