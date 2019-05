La decisión es nuestra

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa comenzó en mala hora la nefasta Soraya Sáenz de Santamaría este odioso Baile de máscaras y ahora no hay manera de quitárselo de encima que la judicialización de la política produce monstruos como los sueños de la razón qué pinta al Fiscalía diciéndole al Supremo que ordene no sé qué cosas al Congreso de los Diputados Meritxell Batet que tiene que consultar al juez Marchena que no sólo dirige el juicio contra los pensionistas sino que a veces pareciera que es el el juez magnífico quién dirige el Estado pongámonos de acuerdo son los diputados los representantes de la soberanía popular au son los jueces quienes mandan olviden esa viscosa tela de araña tejida por los señores togados y hagan política que es para lo que deseamos elegido son sus letrados de las Cortes quiénes tienen que informar y los partidos políticos quiénes deben tomar las decisiones incómodo pues sí pero si querían vivir tranquilos haberse dedicado tal que a la gente