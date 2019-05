EL LARGUERO (22/05/19): TERCERA PARTE

Voz 1375 00:00 son las doce y veintinueve seguimos en El Larguero y ahora vamos con reggaetón pero tenemos noticia importante de los servicios informativos de la SER estábamos pendientes de la sentencia a Pablo Ibar el español que era culpable acusado del triple asesinato cometido el veintisiete de junio de mil novecientos veinticuatro en mamar en flor

Voz 0344 00:19 nada está al otro lado del teléfono Marta del Vado enviada

Voz 1375 00:23 especial en el juzgado del condado de

Voz 0344 00:26 Award en Florida ya tenemos sentencia para Pablo Ibar hola Marta

Voz 1 00:31 hola buenas noches pues si juro

Voz 1361 00:34 dado ha condenado a cadena perpetua a Pablo Ibar le ha salvado

Voz 1 00:40 la vida literalmente porque nada más que tenía esta dos opciones pena de muerte o cadena perpetua la pena de muerte tenía que haber sido elegida por unanimidad entonces a algún miembro del jurado hace sólo con que uno ese se lo cuestionara y abogara por la la cadena perpetua Pablo Zalba salvaría su vida ya se ha sido ha habido alguien del jurado no sabemos cuántos de los doce meses

Voz 0264 01:06 les han votado a favor de la de la cadena pero

Voz 1 01:09 he pero así ha sido Pablo ya había sido condenado a pena de muerte en el en el año dos mil el juicio se ha tenido que repetir y hoy por fin que él su familia pueden respirar porque por lo menos lo que ellos dicen ahora no que la la cadena perpetua por supuesto es horrible pero hoy es momento de celebrar porque celebran su vida

Voz 1375 01:30 eh cabe algún tipo de recurso a partir de ahora oye

Voz 1361 01:33 la noticia a la defensa ha anunciado ya que va que va

Voz 1 01:38 de ocurrir pero es un proceso largo pero dicen que esto es sólo el principio del camino una parte positiva es que va a ir a a una prisión delincuencia común digamos que no es el corredor de la muerte que las medidas son muchísimo más estrictas entonces la calidad de vida de de Pablo Ibar

Voz 1361 02:00 va a mejorar algo que va a poder tener más acceso a a contactar con sus familiares a pasear en un en un patio ejemplo está hasta bueno

Voz 1 02:12 en el corredor de la muerte solo podía hacerlo durante cuarenta y cinco minutos dos días a la semana hice no llovía y entonces sí la defensa va a recurrir primero aquí al a la corte del del circuito número cuatro de Florida hay y si eso no prospera irán al al Tribunal Supremo de de Florida el apoyo de la familia hay que decir ha sido fundamental para estas sentencias también el apoyo del Gobierno de España ha estado aquí el el embajador que testificó el lunes ha estado todos los días el cónsul general en en Miami y todo este apoyo en todo el círculo la red de familia y amigos han sido fundamentales para que el Jura

Voz 1361 03:01 lo decida tomar esta esta decisión

Voz 1 03:03 darse por la cadena perpetua en vez de por la pena de muerte

Voz 1375 03:06 pues es la noticia que nuestra de última hora Marta del Vado desde los juzgados del condado de Broward en Florida el español que fue hallado culpable de un triple asesinato en el noventa y cuatro que elude la pena de muerte es condenado a cadena perpetua aunque la defensa dice Marta anuncia que recurrirá dicha sentencia gracias Marta

Voz 2 03:24 un abrazo buenas noches

Voz 1375 03:26 no

Voz 4 03:31 está por ahí Javi Herráez después de la noticia nuestra ya Marta

Voz 1375 03:34 la de última hora de los servicios informativos de la SER y como prometimos después de este repaso que yo lo que merecía la pena hay que seguro que nos ha servido para entender un poco mejor lo que durante el año

Voz 5 03:44 eh nos crispa tanto no

Voz 1375 03:47 la ayuda de Iturralde González siempre intentando entender un poco mejor el arbitraje desde dentro que nosotros desde fuera lo reconozco somos probablemente más críticos de lo que a lo mejor deberíamos hay jugadas que no entienden que no se entiende no me van a convencer es es imposible entender quiero las vea pero yo creo que está bien también escuchar las explicaciones reconocer que también ha habido muchos aciertos que de no haber sido por el bar hubiera sido lamentable no la retahíla de goles de fueras de juego o de penaltis que no hubiera señalado en la agradecemos oye que ya está aquí en directo en la SER también a nuestro y tú pero tenemos por ahí pendiente

Voz 4 04:23 te a Sergio Rico Quilón jugador del Real

Voz 1375 04:25 Madrid uno de los que está parecen esa rampa de salida y que está junto a Javi Herráez uno de esos chavales que en las oportunidades que ha tenido ha demostrado tener personalidad tener buen fútbol y sobre todo Javi hola muy buenas ganarse el cariño del Bernabéu del madridismo hola

Voz 1786 04:40 qué tal Manu y eso no es fácil ganarse el Bernabéu lo ha conseguido Sergio refilón y aquí está en un acto de tics un hombre bueno un chaval que evidentemente aparte de jugar a fútbol también está a la última con y es por así que como tú decías Le que la afición te escuchan sienten en El Larguero Sergio requiere

Voz 6 04:56 hola qué tal cómo estamos cómo estás hombre cómo estás muy bien muy contento de vacaciones ahora pero vacaciones que imagino igual no te apetecía tener no

Voz 7 05:05 bueno es cierto que tenía ahí la la cosita europeo pero bueno desearle muchísima suerte a mis compañeros y a ver si puede entrar se el trofeo tú sientes eso que decíamos no imagino que el principal protagonista tú sabes que el Bernabéu te has ganado la afición de Madrid en los partidos que juega esta temporada no bueno sí que es cierto que noto muchísimo el cariño de la gente que cuando salgo redes sociales pero bueno que estar un poquito también aislado de eso pero siempre que la gente te reconozca tu trabajo es un motivo de alegría

Voz 6 05:32 también notas que que tu nota ha sido buena no que cada vez que te ha puesto el míster has cumplido yo trabajo para cuándo

Voz 7 05:41 el método de jugar el partido está al máximo nivel dar el máximo de mí y es cierto que ha habido partidos bueno esta temporada pero hoy también hay otros no tan buenos no todo es de color de rosa no pasa que llega Zidane recupera a Marcelo la titularidad

Voz 6 05:53 que porque si tú has dicho joven pues

Voz 7 05:55 hay que aceptarlo no te quedan muchos muchos años de fútbol

Voz 6 05:58 pero no te ha dolido pasar a segundo plano hoy perderte el Europeo sub veintiuno cuando estabas en ese momento tan bueno

Voz 7 06:03 de forma clon bueno son son cosas que pasan en el fútbol ya un entrenador apuesta voz pues lateral izquierdo que ganó la Champions con el entonces yo es una decisión que entendí respete por supuesto faltarán hacían los rectores del entrenador y entonces yo entrenaba día a día para cuando me quise estar bien yo soy un jugador de club uno a ningún problema esté siempre entrenar al cien por cien con una sonrisa y al final el aprendería con mis compañeros algo que no todo el mundo puede decir desde luego crees que así lo justo final bueno Zidane tomó sus decisiones aquí es justo con con el que ponen presupuesto Ésa es una pregunta que que a mí no me concierne el sentido de que yo tengo que mirar si cuando juego juego bien no cuando las visiones que toma él no puedo no puedo juzgar las

Voz 6 06:46 el que te ha dicho que te he dicho al míster de de cara a la temporada que viene

Voz 7 06:49 bueno es cierto que sí que hemos hablado a Príncipe al final y bueno lo que hablamos entre el jugador CSKA para nosotros pero me fui con las reuniones que tuve con él y con el club entonces a mira hacia adelante en este club

Voz 6 07:02 al menos te has sido sincero no si te ha dicho que no cuento contigo si te ha hecho oye mira igual mejor que vaya a jugar a otro sitio pero él todas las dudas que tenía este las ha dicho a la cara sí sí yo todas todas las dudas que tenía en total de club y el y el míster están solucionadas no te preocupes eso está más que claro yo no me preocupo te aseguro creo pero pero te preocupa tenerte que ir del Real Madrid intentar demostrar fuera lo que ya has demostrado en casa o a su no sé si ocurre

Voz 7 07:30 no me preocupa nada yo lo que mira hacia adelante es mi futuro en Madrid tengo cuando todavía en quién me quedan muchísimos años por delante con este club como te he dicho voy a pelear por ser hecho titular el Madrid cuando cuanto antes

Voz 6 07:43 lo mejor Quilón

Voz 7 07:45 Regueiro el programa eso no no es broma dados bromas al final uno tiene que valorarse también al final parece que siempre te menosprecia pero es cierto que en no sé qué cómo jugaba Mendi en el sentido de verdad no no le he visto partidos salvo contra el Barça en Champions no te puedo decir yo sé como soy yo y lo que puede aportar al club claro eso es lo que tengo que dar ahora

Voz 6 08:07 qué difícil es canterano llamarse Sergio refilón si a lo mejor te llama

Voz 8 08:10 las reequilibrio como con nombre francés línea es verdad que Cingular

Voz 1375 08:17 Manuel claro claro no como cuesta para nunca

Voz 7 08:20 Teherán no hacerse un hueco y ser titular en el Real Madrid aunque lo hagas bien no si es verdad que es un paso muy difícil cada vez dan menos gente porque es un paso muy grande contento por haberlo podido dar yo si te digo la verdad porque cada vez es más difícil además nivel en el fútbol más en el Real Madrid que siempre bien los grandes juego de de todo el mundo es muy muy difícil

Voz 6 08:40 si sales es para volver no hay otra cosa en tu cabeza no

Voz 7 08:44 mi cabeza basado en el futuro el Real Madrid lo que te puedo decir porque darte la temporada que viene en el Madrid por supuesto

Voz 9 08:51 con un par

Voz 6 08:54 con un par de narices oye hemos leído declaraciones de Varane diciendo que ha habido un momento de la temporada donde estuvo a punto de explotar

Voz 7 09:03 fue así hombre son momentos difíciles de la temporada es cierto que cuando perdimos la semana esa final y esto es lo que viene a ganarlo todo es muy difícil llevar eso pero al final todos son profesionales todos somos humanos Si el normal que pueden pasar cosas pero no no de explotar eso me parece muy exagerado

Voz 6 09:26 también también eso para un jugador joven como tú vivir esos momentos y esa experiencia supongo que también se sacan muchas cosas positivas no todo es tan bonito no

Voz 7 09:34 no yo lo que he vivido este año te digo yo que va a ser y para Patricia para toda la vida está también carretera así co claro que sí ha sido un año

Voz 1375 09:41 muy movido no muy movido que ahora pues he puesto tres

Voz 7 09:44 entrenadores de las cosas que nos sale a tu personalidad siendo joven que es muy difícil mucha gente le cuesta jugar al Bernabéu con las cosas van mal es verdad hay que tener tú la personalidad para parece mirar esto de aquí te dijo habían sido si tiene la cabeza tranquila indecisión de tener mucha personalidad para para jugar el Bernabéu con la cosa va mal y luego

Voz 6 10:04 se tienen que tirar del carro los capitanes y los veteranos pero si algo se ha alabado también es que tiene una personalidad a pesar de tu juventud en el campo y fuera no que no te esconde no no eres de los que se arruga ante un problema ni en el campo y fuera no

Voz 7 10:16 yo pienso que los Veinticinco jugador de la plantilla el Real Madrid tienen que tirar del carro osea siendo da igual que sean joven veterano canterano da igual todo esto los días del carro

Voz 6 10:26 terminara diecinueve puntos de el Barça eso escuece en el Madrid

Voz 7 10:30 cuando ganas un título escuece en el Madrid ya es un club que te exige a ganarlo todo dentro de la temporada Ésta ha sido mala porque no hemos ganado el Mundial de Clubs ningún trofeo importante

Voz 6 10:42 pues nada refilón se te quedan muchos años por delante no sé no sé qué les dices a los madridistas que afectan te están escuchando en El Larguero si el año que viene te verán en el Bernabéu

Voz 9 10:51 esperemos que sí esperemos que sí un abrazo Sergio otra otra hasta luego

Voz 6 10:57 Sergio refilón esperemos que sí asegura que espera mucho los aficionados pero pero veremos a ver qué ocurre Javi

Voz 10 11:04 sí a mí me encanta este chaval la verdad es que acabamos habla no a mí me parece una injusticia que que decidan no contará con él si Marcelo es fijo porque eso lo ganó por historia no porque este último año que ha estado muy mal si vienen Ndi como es la idea que tiene el francés pues refilón bueno pues estará en Montreal la temporada pero tiene pinta de que no seguirá porque tres zurdos parece que no tiene mucho sentido en el equipo pero a mi me parece que se lo ha ganado él seguir como pero parece de Marco Llorente pero son dos de los en teoría sacrificado parte de Zidane en el futuro parece que no caben son veinticinco tienen que alguno si tienen que fichar iban a venir jugadores Hazard

Voz 1375 11:43 claro que acaba de renovar Nacho oí

Voz 10 11:46 lógicamente también se merece seguir el Real Madrid hasta el año dos mil veintidós iban a renovar a Varane y a Casemiro Benzema y bueno pues la verdad es que esto es el el Madrid pero ni lo van a tirar como contábamos anoche contaba Mario y es así porque evidentemente el marino a pagar cien millones por fue vista como Djokovic porque Hazard está más buenos por ahí cien ciento diez y ha sido uno de los mejores del Mundial pues tampoco lo van a regalar con con el futbolista de el de Frankfurt bueno es el equipo más grande del mundo y es capaz de hacer de todo

Voz 1375 12:14 sí totalmente eh lo que yo vi

Voz 5 12:17 a mí informaciones que va a venir al Real Madrid

Voz 1375 12:21 eh ahora estamos en esa fase en la que una vez que hay acuerdo con el jugador tienen que llegar a un acuerdo Madrid y letras ha subido a la parra sí ha dicho bueno vamos a ver si pica al Madrid me paga a esta barbaridad pero yo creo que está hecho creo que Djokovic con las reservas que hay que tener siempre este tipo de operaciones que no está cerrada porque no está cerrada

Voz 5 12:39 pero yo creo que lo de Jobim va a ser jugador del Real Madrid bueno veremos qué pasa con Red Quilón que es verdad lo que decía Herráez que se ha ganado

Voz 1375 12:48 por méritos propios seguir en la plantilla pero si finalmente llega que es una de las petición

Voz 5 12:53 es de Zidane y Marcelo tiene intención de seguir pues evidentemente lo que haría bien es

Voz 1375 13:00 marcharse y buscar minutos si tenerlos en otro sentido común realmente injusto pero bueno ya tendrá tiempo de reivindica en el Real Madrid Si viene Mendi sigue Marcelo no hay siete para y lo primero que lo sabe es Reggie a cerrar hasta luego esta mañana Chao el sábado tenemos final de la Copa del Rey Barça Valencia está por ahí Adrià Albets en Barcelona hola habría muy buenas hola mano qué tal muy buenas y está en Valencia Pedro Morata qué tal Pedro hola mal buenas noches confirmada la baja de Ter Stegen no va a llegar a la final aunque de todas todas el titular en la Copa era es decir es no sí si se sorprenden

Voz 0017 13:38 porque Valverde dijo el domingo Manu que iba a recuperar seguridad Stegen pero el portero Lehmann sigue con estas molestias en la rodilla derecha finalmente como decías está descartado para la final y lo que decíamos ahora el portero titular de la Copa Stiles en no hubiera jugado de todas formas el sábado el que en teoría va a ser su último partido con la camiseta del Barça porque el holandés se quiere marchar en verano lo ha dicho públicamente así que esta final de Copa va a ser el último partido de decirles en con el Fútbol Club Barcelona Barcelona veremos si llega Coutinho que está mañana ha hecho ya parte del entrenamiento con el grupo a partir de mañana debería entrenar con normalidad con sus compañeros el viernes las sensaciones son buenas va a recibir el alta igual que Artur que parece que ha mejorado de esas molestias que arrastra desde hace tiempo en el pubis aunque se intuye que jugará Arturo Vidal en el centro del campo no llegan Luis Suárez Eden velé tampoco voten is espera que ese miedo este recuperado de la contó

Voz 1375 14:36 son craneal que sufrió en Eibar

Voz 0017 14:38 a pesar de que todavía no lo hemos visto entrenar con el grupo con sus compañeros de la importancia de ganar esta Copa del Rey ha hablado la inglés hoy en Barça TV y el central francés Adil

Voz 0097 14:50 dicho esto es el último partido de del año hoy hay que juzgarlo para para él de de vacaciones con una sensación es mucho mejor que que lo que tenemos después del partido de Liverpool Hay por eso también queremos gana la la final de Copa bueno sería la

Voz 0017 15:06 la quinta Copa consecutiva para el Barça el segundo

Voz 1375 15:09 el doblete de Valverde sí casi nada

Voz 0017 15:11 sí como decía el inglés pues dejaría un buen sabor de boca en el vestuario a pesar del desastre de de la Champions por cierto te cuento rápidamente mano que el Barça igual que el Valencia tenía veintiuno a mil cuatrocientas entradas para la final sí que se agotaron ya hace bastantes días los precios iban de los cincuenta y cinco a los ciento ochenta euros y no queda ni una disponible así que los culés bueno ya han superado el disgusto de la Champions y y la verdad es que tienen ganas de disfrutar de otra final de la Copa del

Voz 1375 15:38 ha sido tan grande el batacazo de la Roma el año pasado ya ha sido tan grande de batacazo el Liverpool que ha tapado de alguna manera el sensacional doble bueno no no lo ha tapado pero le ha quitado mucho brillo al doblete del año pasado y al posible doble doblete de este año que veremos si lo consigue el Barça ya tiene la Liga a ver qué pasa con con la Copa incluso el Barça hecho

Voz 0344 15:56 hoy un vídeo e con con

Voz 1375 15:58 testimonios de ex del Barça veterano más joven en menos pero todos como haciendo un llamamiento entre aficionados IBI personalidades de el club ha pues eso diciendo vamos eh vamos que esto es la Copa del Rey que esto no no se juega la final todos los años aunque últimamente si la está jugando Tolosan y además ganándola pero en Valencia está Marcel bueno y compañía vienen en un buen momento a ésta a esta final cayeron en la semifinal de la Europa League con qué novedades llegan a esta final en el Villamarín Pedro Morata

Voz 1025 16:29 a nivel de de entradas Manu las entradas aquí hay mucha más ansiedad lamentablemente hay mucha menos costumbre que los afiliados del Barcelona

Voz 1716 16:37 a jugar finales de hecho el Valencia no juega una final de la Copa del Rey ni ninguna otra desde el año dos mil ocho y las entradas se agotaron hace ya muchísimo tiempo el Valencia va ir es liberado la palabra que utilizan aquí es liberado desde el punto de vista de que va con la tranquilidad de que el objetivo conseguido el objetivo realmente del Valencia príncipes temporada que era volver a clasificarse para la Champions eso está ya conseguido con lo con lo cual pues a lo mejor puede ser un motivo positivo el hecho de que los futbolistas no tengan esa presión que se encuentre ya liberado para poder jugar no relajados porque eso un suicidio lógicamente ante el Barça ni mañana se marcha el Valencia ya a Jerez en concreto buena estar concentrados allí se marcha al contrario que el Barça que se machaque podía del del partido Eden cuarta novedades deportivas el Valencia los tiene todos sanos a excepción de Cheryshev que este es tales

Voz 11 17:27 a final de temporada

Voz 1716 17:30 con dos vía que el otro día ya después de un poquito más de un mes jugó en Valladolid hoy ha dicho vía que él no está al cien por cien todavía y que le corresponderá a Marcelino decidir si con novia juega de inicio al lado de Parejo o no el resto de los futbolistas están todos a disposición de de Marcelino García Toral para tratar de hacer lo que en este momento en mano es un buen año que el Valencia haya quedado cuarto que haya sido semifinalista de Europa League finalista de la Copa del Rey si logra ganar la Copa del Rey habrá pasado

Voz 12 18:00 bueno año a una temporada excelente totalmente serio

Voz 1375 18:02 la guinda a una grandísima temporada del Valencia más empezando cómo empezó que eso era vamos caminos de despeñarse por ahí

Voz 1716 18:10 el empate eras valiendo exactamente

Voz 1375 18:12 cero doce seguidos no sé cuántos terminó no

Voz 1716 18:15 primera vuelta Manu con cuatro partidos ganados empatados y cuatro perdidos sólo diecisiete goles a favor en la primera vuelta y fíjate queda

Voz 12 18:25 yo no tengo los delanteros del Valencia

Voz 1716 18:28 solamente marcaron dos goles cada uno en la primera vuelta

Voz 1375 18:32 mañana Morata hasta mañana Adrià habrá un abrazo abrazó la última hora de esa final que se va acercando hoy de la E iremos informando mañana ya con más tiempo esto el viernes en la previa de ese gran Carrusel deportivo que con Dani Garrido vamos a vivir el sábado para conocer quién es el campeón de Copa ya terminada la Liga es el último gran partido que nos queda en el fútbol español y luego pues veremos las dos finales europeas pero Evra ya este año nos vamos a quedar un poco más de espectadores no con los cuatro equipos ingleses ahora mismo me voy ya con Ramón Besa y con Manuel Jabois debemos echar un ratito con ellos antes de que me vaya luego a Estados Unidos donde estalla Ponseti para contarnos que ese dicen las quinientos millas de Indianápolis del batacazo de Alonso

Voz 1870 19:14 y además

Voz 1375 19:15 para que nos cuenten cómo lo ve uno de los grandes protagonistas de esas quinientas millas que va a estar con ponche en seguida en directo eh desde allí en Estados Unidos pero antes de eso me voy a Sevilla donde digo ahora mismo no hay entrenador ni en el Betis se ha ido Setién ni en el Sevilla hoy han anunciado que Caparrós no seguirá la próxima temporada en el banquillo Santi Ortega hola hola qué tal anoche pasa hay que hay quienes buscan entrenadores en Sevilla sí sí

Voz 1870 19:39 si detectada bazar la el el tema de entrenador en Sevilla tiene este año posibilidad de porque los dos no tienen eh lo de Caparrós creo que no es noticia como si Setién eso es realmente los dos esperaba

Voz 1375 19:50 Correa no esperaba que de tenis esperaba que no siguiera

Voz 1870 19:53 pero y acaparar lo que han hecho en Tanzania no aquí en Tanzania está ahí el Sevilla jugó que mañana toso reunión con Monchi reunión con el presidente va a continuar en el club posiblemente todavía oficial pero vinculado algún asunto de de cantera para los tres años de contrato que tiene no sigue Caparrós que mañana ese amistoso entrenas último partido tercera vez que al Sevilla por cierto las tres en puestos de Europa League a partir de ella

Voz 1375 20:18 próximo entrenador porque eso lo han dicho allí en en Tanzania yo cumplir allí cerca de los Leones por si acaso no lo hemos hecho

Voz 1870 20:25 a los dejaban evidentemente no hubiera hubiera roto tus ahora lo que hace

Voz 1375 20:31 si se quiere por cierto solo

Voz 1870 20:33 sólo ha sido a las tres de la tarde salir este comunicado de Sevilla lo en Etiopía he comunicado en su web oficial instantes después el Rudi García entrenador del Olympique de Marsella decía que hay era también entrenador varias veces vinculado al Sevilla en la etapa de Monchi simplemente ha coincidido o a lo mejor no ya un bueno pues nada saldremos de dudas esta mañana ante Ortega a dio un abrazo

Voz 1375 20:57 el Betis sin entrenador no tardará mucho en anunciarlo el Sevilla sin entrenador suenan muchos nombres por ahí pero de momento están los dos aquí ciertos antes de irme con Ponseti saludo a los dos grandes Ramón Besa y Manuel Jabois que ya están por ahí hola Jabois muy buenas

Voz 0264 21:16 qué tal muy buenas como a tu tu novela mala hierba arrancando pero de todos modos fíjate llevo toda la semana los últimos días pensando en si escribir o llamar a mi querido colega Ramon Besa

Voz 13 21:34 pero he pensado que quizás por este canal de comunicación

Voz 0264 21:38 sería mucho más efectivas

Voz 13 21:40 mis felicitaciones y mis respetos

Voz 0264 21:42 por por ese magnífico doctorado retó honoris causa que ha tenido por el cual le envió el el el mayor y el más cálido de los abrazos mejor aquí en directo por esta vía que que por la vía privada creo yo el reconocimiento es absolutamente impresionante para

Voz 1375 22:03 para para para un periodista como él te iba a preguntar qué tal el libro iba a decir a don Ramón Besa que a partir de ahora será siempre madre no tiene no tiene ninguna importancia estas a partir de ahora será siempre don Ramón Besa que ha sido nombrado efectivamente Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vic cómo se siente usted don Ramón bueno pues en fuera de G

Voz 0344 22:22 lo o que es un título una distinción que en mi vida había pensado que podía alcanzar ni se me había ocurrido

Voz 1785 22:31 otra parte de que lo haga la universidad a la que me siento cercano porque yo soy natural de Vic cerca de un pueblo cercano que se llama Pedrafita empecé mi carrera periodística en Vic y esto me lleva a los origen

Voz 0344 22:45 pues no para mí es un

Voz 1785 22:48 no sólo ha sido una gran satisfacción recibirlo sino la solidaridad las muestras de afecto los apoyos con dos cosas que es sentirse a gusto uno con la trayectoria darse cuenta de que ya es muy mayor y que quizá tiene que empezar a recoger los bártulos la has pillado no lo del premio las pillado el dicho esto debe ser por eso sí

Voz 0264 23:09 no tienes ni de Goya tienes que ir a la ceremonia crezca la ceremonia como el personaje que interpretaba Woody Allen desmontando a Harry que iba a la universidad a recibir un homenaje pasaban toda suerte de vicisitudes

Voz 1785 23:23 y ahí se encontraba con el es una puro porque hay hacer el sea toda la liturgia académica ahora ya en algunas universidades sin birrete ni de determinadas costumbres pero sí que es tiene un tono intimidador tienes que hacer tu discurso tu historia bueno veremos a ver cómo cómo va a agradezco mucho las muestras de afecto y de cariño ahí bueno procuraremos llevarlo con la mayor dignidad y irresponsabilidad que

Voz 0264 23:48 corresponde a todo lujo tener a Ramón

Voz 1375 23:50 pues a en el equipo el larguero desde hace ya

Voz 5 23:53 mucho tiempo y seguir disfrutando de él también dejaba si este este premio hay otros que recibirán y que ha recibido y que les quedan percibirá ambos más que merecidos evidentemente no sé si vosotros que sois más aunque yo siempre hablo con vosotros aquí en el larguero pero si por algo ha destacado sobre todo entre otras cosas pues por escribir libros artículos que

Voz 1375 24:15 cuesta más Jabois escribir un artículo cada día una columna o escribir un libro

Voz 0264 24:21 hombre y yo creo que escribir un artículo cada día es algo absolutamente para nosotros como como respirar lo haces de una forma mucho más natural pero también se convierte en una actividad mucho más difícil porque al fin al cabo el libro que yo público por ejemplo ahora es una novela es una ficción hay un hay que respetar nada hay cuando nosotros los trabajamos trabajamos con hechos que han ocurrido con personas reales con testimonios con cosas que tenemos que ver y trasladar a los lectores es mucho más difícil para mí desde luego entraña muchísima más responsabilidad el hecho de de de su de someterse a esa disciplina y el hecho de someterse a un plazo de cierre y el hecho de además de involucrar a gente real a personas cuya tus palabras va a tener consecuencias en sus vidas muchas veces a veces no como positivas yo creo que desde luego siempre es mucho más difícil trabajar con la actualidad trabajar con rajar con lo que desleal con lo que es palpable con lo que te puede responder un a cosas con las que no puedes fallar no Si para mí es más difícil

Voz 1785 25:22 bueno yo soy incapaz de escribir un libro como hace Manuel eso es un arte una cosa es el periodista y otra cosa es ser escritor el periodismo está más atado la actualidad a lo que ocurre es a lo que ocurre el escrito tiene más tiempo para aunque sea a partir de la realidad tiene más tiempo para pensar para interpretar y Manuel combinan los los dos géneros con una precisión y una brillantez únicas y yo me veo soy capaz bien o mal de hacer una crónica de un partido de fútbol ha cuando ha acabado pero a la que paso de tres folios y ha ya se me acabó el guión no sea cuando uno falta ya al final no pilla por ejemplo el libro de Iniesta que es de las pocas cosas que he hecho y es por capítulos porque mi mentalidad funciona porque funciona por una trama entonces yo me veo incapaz de hacer la trama de un libro que no sea perfilado como si fueran una serie de reportajes con un hilo conductor evidentemente pero para ser escritor hay que hay que tener mucha mucho talento mucha clase mucho yo entreno y sobre todo no tener una constancia lo que tiene Manuel es de que ya no es sólo un libro que a veces aparece y que uno parece que a partir de aquel libro puede escribir lo que le dé la gana sino que a partir de un libro era muy bueno como los que Elizo cuando aterrizó en Madrid que de Guardo desde la etapa de la facultad pues a a digamos que que cuesta no no no no no es lo mismo de ver las vivencias de un gallego cuando aterriza Hay cuenta sus vivencias que lo traía es desarrollar en trama

Voz 1375 26:48 lo lo que él quiera o le apetezca porque yo recuerdo repito

Voz 1785 26:51 trajes célebres suyos que podían haberse desarrollado el perfectamente en un libro

Voz 1375 26:57 a yo habría acabado pues en el reportaje ya lo tenía más recorrido oye llevándola al fútbol que es de también del Barça en caso de Ramon Besa del Madrid en el caso de Jabois llevando sobre todo los artículos no que los artículos de Hungría cajón el Madrid o el Barça uno se inspira más mejor cuál todo el equipo juega bien está en buen momento o cuando el equipo está mal porque hay gente que con la crítica se crece sin embargo gente que cuando el equipo está tocando los violines y la orquesta suena de maravilla es cuando dice aquello me que me sale solo una columna dos tres y catorce seguida y otros dice no no esto es un desastre y aquí yo me crezco en vuestro caso

Voz 4 27:38 cuando es más fácil lo más inspirador o gusta más lo sale más fácil fíjate fíjate que yo

Voz 0264 27:44 creo que que como en cualquier otra cuestión es que tiene que ver con el diagnóstico sí si aciertas con el diagnóstico del éxito con el diagnóstico de fracaso creo que la crónica vale exactamente igual con cuatro cinco claves que aporten al lector una información que él no tiene quién le enmiendas la luz sobre determinadas cuestiones el artículo va a pesar exactamente lo mismo literal la mente metafóricamente evidentemente por ejemplo yo que estoy mucho más marcado no que en fin que fuésemos más más subjetivo no no hago la información Ramón hace crónica informativa yo yo yo no es verdad que tienes como más lectores y más acérrimos cuando cuando el Madrid gana y tú también puedes explotar

Voz 0344 28:30 poco lenguaje con con más luz y con más color y demás no es lo mismo que ante una derrota pero realmente si tú has dado con varias claves

Voz 5 28:39 pues a mí periodísticamente me me me hombre yo creo que dan evidente

Voz 0264 28:44 de pero periodísticamente como lector me aportaría lo mismo si de repente yo no no sé porque el equipo se ha hundido no sólo porque el equipo se ha ido a pique en determinado momento que lo lo lo consiga explicar bien con un lenguaje recto llano y que el lector lo entienda Hay a mí me me me sabría periodísticamente igual como fan evidentemente donde esté una gran victoria ido puedas lucir te tú como como como escritor ya no tanto como periodista pues siempre es más satisfactorio siempre vas además leído a ti y a mí a mi personalmente me leen los adeptos de Madrid claro cuando el Madrid pierde en evidentemente

Voz 1375 29:18 la semana página audiencia se me cae no o sea el Barça sacó los médicos deportivos lo mismo claro el Barça de Guardiola hace mejor a un periodista que el Barça del Tata Martino

Voz 0264 29:29 yo siempre he dicho perdón hace los dos tienen que interrumpa yo siempre he dicho que yo hubiera sido muchísimo mejor escritor si Messi fuese madridista

Voz 12 29:35 pues convertir

Voz 4 29:36 el sea salen mejor las columnas si medio llena de con Messi te hubieras bordado Noja hoy que no hubiera escrito por estarán Estocolmo saltando el doctorado ya sabe que es verdad de que

Voz 1785 29:52 yo por ejemplo en mi caso he sido afortunado porque he vivido una etapa hay estoy viviendo una etapa

Voz 9 29:57 va gloriosa digámoslo

Voz 1785 30:00 en el sentido de ver un futbolista extraordinario y pasarlo bien y lo celebró más en el sentido de que yo también viví lo de Maradona por ejemplo otras situaciones totalmente contrarias o el Barça que empezaba a dibujarse de los años sesenta cuando yo bueno practicamente nacía es decir has vivido muchas situaciones pero yo creo que el a veces los partida los partidos los visualizan bien tanto la derrota como la victoria como decía Manuel y otras veces no te enteras a veces tienes que hacer una crónica descriptiva porque no no no has entendido el partido y otras veces pues hacer una crónica más con un hilo conductor conceptual porque ves muy claro lo que va a ocurrir a veces qué ocurre con la victoria tras la derrota creo que lo más importante es no auto censurar se o disimular lo que no eres es decir si la gente sabe que eres próximo a un determinado equipo que lo ves de una determinada manera no disimules diciendo lo que no crees porque luego la gente te van a pillar lo lo lo que sí creo que el país tiene una cosa que es una no es una casa que te enseña mucho es que el sujeto es el partido porque cuando te toca hacer un Barça Madrid que nosotros siempre lo repartimos como saben Manuel Emma en Madrid ante la crónica Pepe Sámano en Barcelona la hago yo pues tú sabes que te estás dirigiendo también aficionados del Madrid ya seguidores que de todo el mundo por lo tanto sujeto es el partido no es el Barça y es el Madrid y eso hace que a veces pues te tengas que tener un cierre tener una cierta habilidad para combinar Hinault no castraron miembro de alguna forma es decir si el Madrid jugó mucho mejor pues hay que decir los hechos no se pueden mezclar por Sánchez y por ejemplo estás en la escritura muchas veces el relato mucha gente recurre a la ficción para embellecer un relato a partir de los hechos me entiendes en un Borno porque además lo ve todo el mundo por televisión por la radio y luego queda retratado

Voz 0264 31:43 no hay no puedes no puedes jugar con efectivamente un partido de ese calibre tienes que es escribir sabiendo que lo ha visto hasta el último hasta el último lector hay no hay ahí no puedo

Voz 1375 31:53 a mí me sentía pues hoy me voy

Voz 5 31:56 decía charlar un ratito es de de describir porque es que lo que quiere es pregunto Simarro en va en fiscal han contado todo el año sí sí sí Gareth Bale se cree

Voz 1375 32:05 es un robó porque dice que ahora son robó dos jugando aquí también decir que los jugadores los futbolistas son robots que es cuando es un privilegiado no y que los chavales hoy jode que le llevaran a los futbolistas por tener que ir a comer a una hora determinada y subir al autobús y no sé son cosas que que que que a los chavales bueno los chavales ya los mayores no jabón

Voz 0264 32:24 cuando pierdes la perspectiva no yo que los antes no te metes en una burbuja no no no no

Voz 1375 32:29 esta somos como ruedas está benditos robó

Voz 0264 32:31 quiénes son los o quiénes son los robots reales y quiénes son los que forman parte de una cadena de montaje no es que colocando una pieza durante ocho horas es decir cómo cómo funciona eso no se utilizan expresiones a veces de desafortunadas pero vamos el futbolista probablemente no sólo ya es uno de los trabajadores más publicidad dos de Planeta sino que además tienen una capacidad de claro efectivamente devastadora Lively al calibre que tiene que tiene del pues pues lo mismo otra cosa es que fíjate si de estas jaulas de oro que a los que ellos se remiten cuando firmaron contratos determinado multimillonario por determinados años y que luego parece que es que no no me dejan hacer nada ni nipón ninguna decisión en fin suena suena bastante hipócrita yo ya alejado de la realidad

Voz 1785 33:18 yo de todas maneras echo mucho de menos los entrenamientos a mí me gustaba oler la hierba verde a qué velocidad al balón en los rondo los ahora te encuentras muchas veces en el partido de golpe no lo visualiza es tan bien como antes no has hablado con los jugadores no has visto la cara al entrenador esos en los escapa y por eso muchas veces recurrimos a especulaciones porque nos falta información nos acusan a los periodistas de tergiversar las cosas pero es que no nos podemos dar acercar a lo que está ocurriendo no podemos intuir no podemos ver ni y eso para mí es una de las experiencias más dolorosas de los que estoy viviendo y se puede hacer un periódico sin salir de la redacción y eso es la muerte del periódico

Voz 0264 33:56 como ahí yo no pensando ya en el periódico en dándonos periodistas sino pensando en el espectáculo pensando en lo que tienes que hacer como espectáculo global la Liga la competición de turno en la Champions League debería exigir ese tipo de de concesiones para que ya no sólo los periodistas en otros aficionados entendamos que puede haber un entrenamiento a puerta cerrada que pueda haber movimientos y maniobras de jugadas a balón parado quiere entrenador no quiera o en fin hacer públicas pero que en general eso forme parte también del espectáculo el el acercarlo ya no sólo en los días de partido sino también los días de entrenamiento en los días de ejercicios de disparos a puerta de de rondos de de lo que se puede hacer para para que los prisas tengan acceso lo transmita Cop previstas el correo la correa de transmisión al al público al ya no a su audiencia que también sino al público luego lo estadio o que se va a interesar por el partido y eso también ha del mismo modo que es obligatorio la rueda de prensa después del partido antes del partido en fin hay una serie de un reglamento que marca eso también debería haber un reglamento que marcase el acceso no pueden entrar cien mil espectadores entrenamientos pues que entre los periodistas para que el entrenamiento los no estaba al público como conozcan un poco todos después de cosas que vaya bien mal

Voz 1375 35:08 la hierba presentado por Manuel Jabois el dieciséis de mayo la nueva novela Un retrato de unas gracias la entrada a la adolescencia

Voz 5 35:15 de un niño con bueno sus primeros amores y lo difícil que es comprender un mundo en el que los mayores también los propios colegas de

Voz 0264 35:22 colegio pues culpabilizar de alguna manera el placer no creo que esta frase es tuya Jabois de hacer sentir mal por tener placer es una de las mayores atrocidades vivir vivir con una culpa perpetua que eso no ocurrirá más a nosotros por la represión religiosa sobre todo no afortunadamente eso ha ido cambiando poco a poco que vaya bien mala hierba Doctor Honoris Causa por la Universidad de Vic

Voz 5 35:44 ha sido un placer ilustró pésimo Ramon Besa será usted

Voz 1785 35:48 dado que todas las semanas hablan en el Larguero como siempre agradezco mucho y le devuelvo los parabienes a Manuel con el libro al que espero devorar próximamente para aprender a ver si alguna vez me atrevo con un libro cosa que costara

Voz 1375 36:00 un abrazo chavales es un placer desgracia de hoja Jabois adiós Ramon Besa Laura hay cinco se tía día vamos con estamos ante mala hierba vámonos como SETI que sea lleva al pueblo diecinueve directamente Estados Unidos a las quinientas millas

Voz 1 40:24 Manu Carreño

Voz 1375 40:28 la A1 y ocho ya está aquí Javi Blanco la Javi hola qué tal enseguida Ponseti en Indianápolis pero antes un minuto está en Tenerife hola hola qué tal buenas noches así que se han presentado treinta la impresentables presentados impresentables en el entrenamiento del Tenerife encapuchados no

Voz 1371 40:45 ha sido lamentable si algunos con la cara cubierta amenazando a las cámaras de televisión que estaban en el estadio Rodríguez López diciéndoles que no grabaran hoy van a escasear las cámaras y luego han ido directamente a hablar con los futbolistas del Club Deportivo Tenerife que se juega

Voz 0264 40:58 este próximo domingo la permanencia en Segunda División

Voz 1371 41:01 haber una manifestación este partido antes del partido quiero decir para protestar contra la directiva pero no hay lugar a una protesta como la que se ha hecho hoy invadiendo el césped del estadio donde estará sin disputar el partido ir teniendo que mediar Luis César Sampedro que acaba de llegar prácticamente a en sólo unos días

Voz 1375 41:16 a pesar comido el marrón si sí si ha sido destituido

Voz 1371 41:19 José Luis Oltra hace tan sólo unos días ha sido San Pedro el que con mucha mano izquierda ha tenido que mediar hasta que se han marchado del Rodríguez López los presuntos aficionados los aficionados adscritos al frente blanquiazul Peña del Club Deportivo Tenerife que además es la más numerosa la más significativa que finalmente se han marchado hoy no ha llegado la sangre al río pero ya ves cómo está el ambiente en Tenerife a falta de tan sólo unos días para una auténtica final

Voz 1375 41:42 ya con esta visita entiendo que el equipo estaba mucho mejor y que van a empezar a ganar todos los partidos no ya con esa mira recetas sí ha sido muy brillantes y han dicho al equipo ahora va a ser la hoz

Voz 1371 41:53 lo que sí ha tenido consecuencias porque ahora pagan justos por pecadores y el resto de entrenamientos de la semana la temo

Voz 1375 41:59 Prada van a ser aporta que les den las gracias

Voz 1371 42:02 sí sí ha emitido un comunicado el Tenerife en el que anuncia que ha puesto en conocimiento de la policía esas amenazas a los periodistas por supuesto de condena los hechos enérgicamente veremos qué pasa pero no tiene buena pinta la situación del Tenerife un abrazo un abrazo hasta

Voz 1375 42:15 próxima a alguna mente no es buena la situación puede que sea peor ojalá que no o mejor pero desde luego no la van a arreglar XXX

Voz 5 42:22 eso eso sí lo sabemos todos incluido ellos

Voz 1375 42:25 de don José Antonio Ponseti está esperándonos yo creo que lo que toca ahora es poner la sintonía yanqui día no

Voz 29 43:05 Laura hay once no sé cuántas horas menos en algún lugar de Estados Unidos llamado

Voz 4 43:10 de Annapolis hola José Antonio Ponseti muy buenas

Voz 12 43:13 qué tal cómo estás yo casi casi Indianápolis me quedé

Voz 4 43:16 casa en Miami a estas tuvimos ya que se estaba en Indianápolis vale vale

Voz 12 43:20 sí yo también yo también pensaba pero ya voy mañana

Voz 1375 43:25 hombre te digo una cosa que tú fueras a Indianápolis no hiciera una paradita a repostar y una parada en boxes en Miami no sería lo más

Voz 12 43:33 no lo mismo vamos sería una vergüenza yo creo que no es legal

Voz 1375 43:38 está Miami

Voz 12 43:40 pues está muy bien está para pasar unos días

Voz 30 43:45 no es raro que es raro que este viernes Miami es raro no esperaba que me dijera pues que nada que no dijera

Voz 12 43:52 todo nublado se avecina temporal esto es una extraña lloviendo frío no no todo nada nada nada estoy estupendo estupendo me he dicho mar Ustaritz habláis K

Voz 4 44:06 por el jacuzzi que escuchan a ver a ver el a ver cómo suena a abre a ver es Sony Smart

Voz 12 44:12 se espera que abro la puerta que estoy aquí encerrado a ver abrirla aportamos algo difícil

Voz 1375 44:19 está difícil ahí nos lo imaginamos no lo imaginamos

Voz 12 44:22 no me la no la radio mar

Voz 1375 44:28 oye tú estás allí ha puesto pie en Estados Unidos para el fin de semana en el que el mundo el motor se paraliza con las quinientas millas de Indianápolis la Indy quinientos yo no sé cómo está el patio por allí después de lo que ha pasado con Alonso pero con la mirada puesta también en en servía

Voz 12 44:43 pues mira dos cosas la primera en el tema Alonso y bueno la verdad es que se llevan muchos más palos Mclaren que falta

Voz 1025 44:52 dos directamente por lo por la prensa que he podido ir leyendo en las últimas cuarenta y ocho

Voz 11 44:56 ahora sí parte de razón tienen

Voz 1025 44:58 porque nosotros ya lo avisamos de que probablemente el coche no estaba donde tenía que está

Voz 31 45:03 Mar Alonso luego hará más o menos

Voz 1025 45:06 la cuadratura del círculo y tal pero bueno esa etapa pero es una buena noticia todo servía sin ninguna duda no

Voz 12 45:12 sin clasificó la primera no te pongas estupendo