Tony Aguilar: "Sentí el impulso de abrazar a Joaquín Luqui una tarde en la radio. Fue la última vez"

Voz 1940 00:00 el hijo de Don Pollo

Voz 1 00:03 qué relación tienes con el mar

Voz 1940 00:07 pues mucha muchísima nazi en armar y suelo ir al mar cada vez que necesito desconectar así que que mucha tengo mi sitio favorito no en una playa de El Vendrell se llama San Salvador en Tarragona donde Pau Casals solía tener su retirada y sus composiciones tienen muchas esa playa ir donde solamente sentarme a ver el mar metraje su música la cabeza

Voz 1 00:39 hay un recuerdo de de este invitado que elegido como ha sido un hijo en un pollo que nos lleva a la cama de sus padres cuando tenías cinco seis años porque los domingos por la mañana te gustaba ir haya con Alarte ya estar un rato con ellos escuchando música escucho pero radio escuchando la radio días Mamá quiero ser cómodo Pollo exacto

Voz 1940 01:05 yo con mi gran pasión era salir corriendo de la habitación por el pasillo pegar un salto en el centro de la cama y aquellas que tenían en el cabezal incrustado un receptor de radio os acordáis

Voz 1 01:20 el les aunque lo tienen en el cabecero de la cama

Voz 1940 01:24 mis padres lo tenían sí a mí lo que más me gustaba era estar allí en medio de Antonio y de Amparo escuchando en este caso a Luis Arribas Castro que me pone de muy buen humor me encantaba escucharle decir señora a la radio y le regalo una mala

Voz 2 01:40 esta vamos a poner Barcelona bonita

Voz 1940 01:44 y luego presentaba las canciones con esa pasión pues los grupos de aquella época los Mustang sí sí lo dinámico

Voz 3 01:54 yo le dije

Voz 1940 01:56 mamá yo de mayor quiero ser cómodo pues yo quiero hacer que la gente sea feliz

Voz 1 02:02 pero Aguilar se ha convertido en un pollo ya con ya con identidad propia desde hace muchos años me el año que viene va a ser mi año número tres

Voz 1940 02:14 en esta casa en la radio empecé en Radio Barcelona en mil novecientos noventa un para encerrarnos de Don Pollo hubo una cosa yo creo que bonita que hizo mi padre es que el día que falleció Luis Arribas Castro yo me enteré haciendo además cuarenta el uno aquí en en el estudio Paul McCartney de los cuarenta y me dijeron amor todo ello es padres

Voz 4 02:37 yo muy afectado a la verdad

Voz 1940 02:39 mente yo llegué a a saludarle ya conocerle en su última época que estaban en Radio Hospitalet in sobre todo por lo que haya significado para mí no como había despertado en mí esta pasión por la radio por la música le dije Papá hay que llevarle unas flores y entonces le pusimos unas flores en la Corona sólo ponían gracias Don Pollo pero esto me emociona estoy seguro mi padre se acercó al libro de condolencias sí le dejó unas palabras dijo gracias Luis por lo que has hecho por mí esto no no lo había contado nunca no que publicamente pero creo que son mejores recuerdos que voy a tener de mi vida no sea ese ese orgullo de de papá y de lana yo estaba aquí en Madrid de acercarse el al tanatorio ese día ahí dejaría esas palabras ahí no

Voz 1 03:31 hay una imagen que que me apetece también comentar contigo que es que vosotros habéis en un semisótano y entonces tú veías pasar los zapatos de las personas por la ventana idea contabas los zapatos como si fueran oyentes un oyente otro oyente otro oyente ya desde muy pequeñito gracias de locutor de radio entre los zapatos de los peatones tu hermano tenías a la audiencia que necesitabas no

Voz 1940 04:00 hemos en un patio en en el barrio de el Rayo amarillos se llamaba El barrio se llama Montesa en en Esplugas de Llobregat y si vivimos en un patio en semisótano como dices mi habitación pues tenía la ven mini ventanal que tenía la altura justo de de la Calle Arriba yo me imaginaba cada vez que pasa una persona que era un oyente más yo ya que habíamos

Voz 5 04:24 eso mucho trajín en esa calle había mucho movimiento yo me emocionaba porque eh

Voz 1940 04:28 mucha gente escuchándonos entonces que cogía acogió un viejo radio casete de mi madre eh estiraba la antena y pensaba que es el al micrófono subida de bajaba el volumen presentaba las cintas de casete yo o gramaba de la radio o tenía de mi madre in Ésa era mi máxima pasión tanto que yo pensaba que aquello está emitiendo tenía que cumplir mi horario de programa para la programación Don Vara no tenía que llevar a las cinco y media después colegio imponer empezara a emitir Radio exprés que yo le llamaba así por el pobre mi hermano era mi único hijo real que hay allí los oyentes el pobre treinta años más tarde todavía es fiel oyente eso que me dice las verdades como puños eh es es el que me dice lo bueno y lo malo está boyante au macho hoy estabas el otro lado no estabas en la radio no estabas centrada en tu programa Navas escucharte

Voz 1 05:20 que es el ejemplo de una vocación muy temprana ir el ejemplo de que los sueños se cumplen luego también me ha gustado mucho leer cuando ibas a pinchar a una discoteca siento super pequeño y entonces tú padres te sacaba de allí el dueño de la discoteca dijo le dijo a tu padre este niño está está predestinado a ser locutor porque tenías algo que entiendo que la gente que que te veía hacerlo flipa alucinaba no

Voz 1940 05:48 es que yo de hecho no tenía ni la edad para entrar en un disco Paz ya Lopo ya no es publicidad puedo decir que por qué no lo tiene este caballero lo me dejaba a poner discos claro yo ya no era la antena que me imaginaba ya vio micrófono de verdad ello podría mezclar los maxi Single sí incluso ya llegó un momento en que me dejaba ir a la tienda de discos y escoger yo lo que creía que iba a pegar ese fin de semana y tenía un presupuesto no sé si de dos mil pesetas para gastarme cada semana

Voz 3 06:16 misma Singers irá Geni

Voz 1940 06:19 claro yo es que me que me escapaba literalmente de nieve

Voz 3 06:21 acción

Voz 1940 06:22 copaba dormían entonces ya habíamos mira perdona porque ya no estábamos en el suelo saquearon movido pero nada una portería de al lado como decimos nosotros importa más

Voz 3 06:35 en yo me me desde ahí mete

Voz 1940 06:37 aprobado por la ventana pero que los discos y luego yo me colgaba entonces medio cojeando al para poner discos para que me dejaran poner música y hacer que la gente fuera feliz con mis canciones in claro algún día que otro aparecido en mi padre me ha sacado de allí pero vamos como qué qué haces aquí entonces este señor Manolo González Vílchez de ahí viene lo demás Bill subió a casa a decirle a mi padre deje le dejen yo voy a cuidar de él no le va a pasar nada pero éste niño lo lleva en la sangre este niño necesita hacer esto hace muy poquito aquí hay gente que se abran muy contenta el año pasado volví a ver no sé si treinta años más tarde a Manolo González Vílchez me lo encontré en Kiev me lo encontré en la final de la Champions con el Real Madrid el muy muy madridista estaba desde abajo y decía me han enseñado además están escenario me decía soy yo soy yo sí pero claro han pasado tantos baje soy Manolo Dios mío en Ucrania sí gracias por lo que hiciste gracias no sabes la de veces que he dicho yo fui el primero que daría una oportunidad a Tony Aguilar parece increíble pero cómo es la vida no

Voz 1 07:54 qué bonito es espantoso Toni hay tantas canciones que han marcado tu vida que que es prácticamente imposible elegir una pero vamos a escuchar esta cierra los ojos dime dónde te lleva

Voz 7 08:34 ah

Voz 6 08:36 eh pues

Voz 1940 08:49 por eso en el estudio de los cuarenta de Barcelona en el estudio de radio Barcelona FM noventa y tres uno ve por aquel entonces en otro sótano que es donde estaba antiguamente el estudio antes de que se convirtió en el estudio Mecano ya en la calle Caspe número seis nerviosísimo acaba de decirme Jaime Baró el coordinador de la emisora que voy a entrar por primera vez en antena en LOS40 todavía no me tocaba yo llevaba como dos semanas preparándome yo pensaba a entrar en enero pero no fue antes cogió el teléfono le dijo a la chica que estaba en antena Eva te despiden a las cinco quebrantar el nuevo esto no va de nuevos sí

Voz 1 09:31 exacto sí pues me dijo va a entrar

Voz 1940 09:33 nuevo yo petrificado creo que no me podía levantar de aquella silla salí corriendo a mi madre desde un teléfono fijo no había móviles Le dije Mamá por unos cuarenta que voy a salir que suena o lista eh Steen fue mi primera canción que presenté en los cuarenta en Radio Barcelona FM en mil novecientos noventa es una anécdota de ese día esta canción era un estreno todavía no se ve editado en vinilo porque claro empezado poniendo discos de vinilo o de cuarenta y cinco revoluciones por minuto entonces los estrenos llegaban a la radio en unas cintas de bobina pasaban a un cartucho y claro duraba cinco mil estos ese cartucho no podía escuchar cuanto tenía dentro de la canción

Voz 4 10:31 por qué no da tiempo a rebobinar la

Voz 1940 10:34 ya no recuerdo lo que pasó en esos veinte segundos hizo pero fueron a la vez los más difíciles para mí por la presión que tenía mi cabeza y los más felices En mi corazón está el por fin hablando en mis queridos cuarenta Principales que para mí siempre serán los cuarenta principales

Voz 9 11:07 supongo que cuando recibes un Ondas en el año dos mil dieciséis por tu trayectoria

Voz 1940 11:13 es algo

Voz 1 11:16 lo más emocionante que te ha debido pasar no a nivel profesional el reconocimiento de todos tus compañeros el reconocimiento de esta casa sí es verdad que tú no quería ser actor de radio tú crees ser locutor de cuarenta Principales lo decía siempre yo locutor de los cuarenta principales de pronto verte con tu ondas en un escenario la gente aplaudiendo ten en yo creo como muestra de cariño porque el el oyente te tiene mucho cariño date cuenta que no SAS acompañado durante toda nuestra vida osa prácticamente hemos crecido con las canciones que tú has descubierto para nosotros ya has hecho que las conozcamos cuando vamos a cualquier garito a bailar llega al verano sabemos las canciones que pone Tony Aguilar saque fue para ti recibir ese ondas

Voz 1940 11:59 pues bien lo has dicho a fue el momento más emocionante de mi vida profesionalmente hablando estaría el nacimiento de mis dos hijos solamente por encima sólo estaría eso toda mi vida pero profesionalmente hablando bien ese teatro del Liceo encima allí no en Elíseo Barcelona en mi tierra con esos maestros nunca se olvidará de la comunicación que tantísimas veces tantas horas he pasado escuchando Dios mío delante aplaudiendo con mis padres

Voz 5 12:29 durando como locos con mi mujer llorando como loca con mi hermano con toda la familia estaba allí

Voz 1940 12:34 sí por supuesto el día más feliz de mi vida profesionalmente hablando el día de los Ondas

Voz 1 12:41 oye Tony te hemos traído a este programa que hoy va sobre lo nuevo acabas de de contar ese momento en el que que todos hemos vivido en el que oye que está el nuevo va a entrar el nuevo pero yo te te traía pensando en el olfato que tienes para saber que una novedad va a convertir en un gran éxito

Voz 1940 13:00 cuál es dirías que han sido tus grandes

Voz 1 13:02 esa ciertos osea tus grandes aciertos en escuchar una canción por primera vez cuando nadie la oído decir esto va a ser un exitazo

Voz 1940 13:11 pues bien en España quedándonos aquí yo creo que El Canto del Loco fui el primero en poner la primera canción del Canto del Loco pequeñita ahora con este ganado también de Lucky porque habíamos estado la noche anterior viendo en en un club de aquí

Voz 11 13:30 de de de Madrid que ya no

Voz 1940 13:33 existe también el café adiós está viéndoles en en directo

Voz 3 13:39 en dije

Voz 1940 13:41 lo que yo mañana me pongo ya me llenaba en Radio so a mediodía la voy a poner perdón

Voz 1 13:46 era nada conocido no no que va que va a dentro

Voz 1940 13:48 a nadie nadie conocía Dani pero le conocía porque era os acordáis que el programa de Ponte las pilas en Televisión Española en La2 pues el niño chiquitito de Ponte las pilas es Dani

Voz 1 14:00 en el Martín sí lo hacen y Martín casos que

Voz 1940 14:03 que yo estaba haciendo en mil novecientos noventa y tres el programa leña al mono que es de goma en Antena tres Televisión y el justo acababa de hacer ponte las pilas y yo conocía a Dani como el niño de de la dos definitiva llegue con la canción La puse sí sabemos que se convirtió en el gran fenómeno de los años dos miles no del pop español y luego hay otras cosas muy curiosas mira Estopa Estopa mi paisanos Estopa somos de Cornellà yo mucho tiempo es sabido que Estopa hacían conciertos pero hay alrededor por mi hermano pequeño es amigo compañero de pupitre de David de Estopa en el inste iban juntos a clase con Jose iba a jugar a fútbol en el en el Sant no en el equipo de San Ildefonso de nuestro barrio in eso sí que fue curioso porque me llegó un CDR que llamamos en aquella época en la que no tenía portada sólo la compañía discográfica BMG Mariola Estopa suma y sigue yo me llega la novedad la pomo esta canción que graciosa es no unos tíos que iban al casino que les tocó millón al final dicen pues no es tan diferente el vino este que nunca había aprobado de la cosecha el sesenta y cuatro de Caprabo que bueno esto que preciosismo entonces los puse y al cabo de una semana me llama mi hermano me dice tonic la vídeo Josean fichado por BMG Areola que van a sacar el disco las maquetas no necesitar hirió pero como se llaman dice Estopa yo digo que Stipe poniéndoles el arreglo sin saber que son tus colegas es pues somos colegas que han fichado no sé qué verdad todo el mundo hablaba de la maqueta de Estopa y todos allí en en la zona de Cornellà Baix Llobregat entonces fíjate luego también Estopa es lo que se han convertido en que también pues tengo ese honor de haber sido el primero que no

Voz 6 16:22 vamos

Voz 9 16:36 esperamos mucho rato hablando contigo ni muchísimas cosas nos quedan un montón de de preguntas en el tintero pero tenemos que despedirnos yo sigue querría que mi ultima pregunta tuviera que ver con quién ya citado hoy ha sido

Voz 1 16:48 qué has dicho muchas veces que es tu mentor Turu que es Joaquín Luqui

Voz 1940 16:53 bueno es que Joaquín yo tuvimos una relación superen tensa quince años codo con codo trabajando estuvo en mi programa Fanclub hicimos muchísimos viajes porque en esa época se iba por todo el planeta a ver conciertos hacen entrevistas lo quiera Lucky yo pues tenía mis programas en los que podía incluir entrevistas artistas entonces hemos compartido muchísimos viajes sea yo tengo viajes a Londres viajes a Nueva York con Joaquín que te podría hacer no sé cuántos gatos te podía grabar

Voz 1 17:23 tú te has de Joaquín Toni tú pudiste despedir de Joaquín

Voz 1940 17:28 no no me pude despedir como tal te contaré lo que lo que ocurrió él estaba recién operado sois que estaba ingresado en un hospital hijo en su cabeza que tenía que acabar un concierto que está organizando con la fundación de Nelson Mandela el cuatro doble seis seis cuatro que era el número de preso de Nelson Mandela se hacía en Madrid en el Palacio de los Deportes el antiguo Palacio de los Deportes y él está obsesionado con que estaba dentro del hospital y no iba a acabar su trabajo con lo cual yo creo que sin el alta se vino a la radio vino a radio yo estaba haciendo Fanclub aproximadamente la zona donde tenéis ahora las mesas que antes en la redacción de de nuestra antigua misión había ochenta radio ya me encontré con Joaquín yo no me lo esperaba my friend qué tal cómo estás que lado estás ahora yo no sé algo tiró de mí hacia atrás para darle un abrazo porque siempre estaba abrazándose siempre estaba bromeando compitió Lucky y esa fue el azar porque esa misma noche ya sabéis que tuvo una caída se dio un golpe en la cabeza a partir de ahí lo que estaba tomando el volante y demás le provoco entrar en coma hay falleció me despedí de luego en en la intimidad porque por la mañana estuvimos su hermana yo antes de ir al cementerio

Voz 1 19:03 estuvimos allí con quién dirías que ha sido o es el faro tu vida

Voz 1940 19:13 el fardo de Mi vida el mis padres los que sin tener nada lo han dado todo siendo dos andaluces de Córdoba y Sevilla que se fueron a buscar una vida mejor a Barcelona

Voz 3 19:33 y en mi madre

Voz 1940 19:36 trabajaba como asistenta de una familia Mi padre trabajaba en Calderería quiero ir y aún así cuando hasta el momento en que con dieciséis años sea yo me levantaba aquella mañana que iba a hacer la reunión a coger un tren y me dijo mi padre no no te llevo yo por ello han querido tanto en mi sueño y deseo tan orgullosos de de mi sueño y de cómo me han ido las cosas en la vida hay ahora te pongo me van con mis dos hijos y demás que que ellos

Voz 1 20:10 muchas gracias por haberte acercado esta madrugada de Alfaro