muy buenos días tenemos una buenísima noticia para empezar este jueves veintitrés de mayo Pablo Ibar no será ejecutado Pablo Ibar salva la vida El jurado del tribunal de Estados Unidos que lo ha juzgado por segunda vez por el triple crimen que él asegura que no cometió lo condena a cadena perpetua la sentencia la conocíamos esta noche y compartíamos en la distancia la alegría de su familia de su padre Cándido que está allí en Florida

Cándido nos decía también que ahora el problema es contárselo a los hijos de Pablo muy pequeños para entender que esta alegría no significa que papá vuelva a casa porque se quedará en la cárcel en principio en teoría el resto de su vida Pablo Ibar que tiene la doble nacionalidad española y estadounidense lleva veinticinco años en prisión y de ellos dieciséis en el corredor de la muerte en Estados Unidos pero ya no volverá a ese lugar infernal donde solo se espera la pena capital en una celda de dos por tres como nos contaba su padre y de la que sale al patio una vez a la semana y si no llueve en el segundo juicio se demostró que en el primero había habido falsos testimonios contra él que no existen pruebas de ADN ni ninguna otra prueba sólida que demuestre la culpabilidad de alguien que ya se ha pasado Media vida encerrado ahora tiene cuarenta y siete años y entró en la cárcel con veintidós condenado a pastar encerrado la otra media que defienda Pepa bueno