Voz 1375

00:00

yo he dado mi opinión durante toda la temporada en diversos momentos a veces a veces me ha gustado menos y a veces me ha gustado poquísimo yo creo que les doy un aprobado difiere bastante de tu nota le doy un aprobado en la primera en la primera temporada un aprobado raspado es mi total cada uno de los que nos estáis oyendo a Manu que exagerado como le das tanto y ahora algunos que diera a cabo te has quedado cortísimo yo lo sobresaliente bueno mi nota es aprobado por qué porque creo que la tecnología es sobresaliente pero quiénes usan esa tecnología son bastante deficientes por debajo de la gran tecnología yo creo que con el tiempo e imagino que se irán acercando los niveles de la tecnología y los que la utilizan yo recuerdo que una noche aquí pues de haber hablado con Quico Catalán a una semana y luego haber discutido con no sé quién y qué te queja uno se queja otro tuvimos un fin de semana de varias jugadas que hicimos deberá yo dije vaya banda de inútiles deberá cómo es posible que no vean esto cómo es posible que no llamen al al árbitro llamen para que lo vean el monitor cómo es posible que hay una serie de preguntas que imagino que para nosotros es más fácil para vosotros es más difícil hay Abidal buenas jugadas que es imposible encontrar una explicación