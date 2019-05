"Un inicio de legislatura vergonzoso, bien por los diputados catalanes, bien por los coceadores de Vox"

Voz 1 00:00 sí

Voz 4 00:34 de Hoy por hoy esta mañana Rafael Martín de Alcalá de Guadaira para mí lo mejor del nuevo Congreso la proporción de mujeres diputada que prácticamente iguala a la de lo mejor y lo peor la de intentar anular a lo empezó frío a base de golpecitos pero que conste que esta declaración la hago yo por imperativo legal de la República Democrática de chocolate patrocinado por Coca Cola eh

Voz 6 00:57 Rafael que te vamos a contratar

Voz 7 00:59 os de contratar de nuevo vamos a ser un artista sobre ese pataleo varios oyentes como Manuel de Sevilla

Voz 4 01:05 otros entraron pegando tiros de son también héroes

Voz 8 01:07 hecho señores pero bienvenido al mundo de la democracia señores cosechadora

Voz 9 01:12 de Bumtaka o clara de Palencia me parece un anticipo de lo que no sea esperar a cargo de la legislatura vergonzoso por otra parte las formas de toma de posesión de los parlamentarios catalanes me parece una falta de respeto a los ciudadanos y al resto de los parlamentarios

Voz 7 01:30 con incide con esto último varios oyentes Manuel darán Aranjuez

Voz 10 01:33 estoy indignado viendo señores que quieren separarse de España sentados hay en el Congreso de los Diputados la cual les vamos a pagar todos todos los españoles esos yo en ese sueldo cuando quieren dividir español de verdad que estoy indignado pero pero indignado David sigo aunque no todo el mundo está de acuerdo bienvenida

Voz 11 01:51 hola soy el salta Prado me cuesta mucho comprender cómo unas personas pueden ser elegidas para recoger su acta y formar parte del Congreso pero luego se les pretende privar de que ejerzan la representación para las que fueron elegidos no soy independentista ni nacionalista soy español aunque tampoco me siento especialmente orgulloso de ello y creo que a las personas ya los partidos los legitiman los votos no lo entiendo

Voz 7 02:26 un saludo José Tarrasa como ha sentenciado

Voz 12 02:33 cuando hubo está Juncal son unos hilos

Voz 7 02:37 sobre el juramento Antonio de Murcia sobre los juramento promesas y para Britta del Niño Jesús los jesuitas consolidaron el truco de la reserva

Voz 13 02:45 qué tal osea a pensar que no decir que es esto jesuitas moderno no podrían ahorrarnos esa cacofonía que produce escucharle lo que piensa el tiempo lo que están obligados a decir menos mal que el discurso de la nueva presidenta no reconcilió con la política buena

Voz 7 03:01 a Maricarmen desde el Campo de Gibraltar y Pedro de Madrid coinciden en señalar algo

Voz 14 03:07 el presidente del Gobierno saludó a al señor Junquera me pareció todo correcto pero los spin pollos ya están diciendo que hubo un acto que va a haber indultos yo digo cuando la señora Arrimadas da un beso a otro preso no va a haber nada no se hizo nada me parece que es una vergüenza que está esguince tiras de derechas y estas es emisoras no recalca en eso como

Voz 15 03:33 le habrá caído a Rivera que Arrimadas

Voz 16 03:36 se salude con los congresistas que están siendo juzgados no creo que le haya gustado mucho pero bueno esto quizá suavice el

Voz 5 03:48 nudos con otras personas gracias a todos siete menos diez seis menos y sin leerlo

Voz 7 03:56 hemos de escuchar sus opiniones sobre la nueva legislatura Antonio Santiago

Voz 17 03:59 Pablo Casado se queja de que entre Pedro Sánchez yo John que desliga tenemos que hablar señor casado eso esos política hablar pero luego al minuto siguiente dice que vagaba de indulto seguir no sé cuántas otras cosas como se tuviese una bola de cristal el señor Rivera puertas Sando por imperativo legal que incluyen en sus juramentos cuando el Tribunal Constitucional lo dio por válido en la época de Batasuna y luego los señores de Vox madrugado para coger el sitios los compañeros y luego haciendo ruido con darla a los demás no se bellos ir al Congreso o una guarda

Voz 7 04:29 a día Alberto de Valencia es la que tiene

Voz 18 04:32 más pluralidad política y la más paritaria de la historia que en el siglo XXI sin embargo todavía vivimos en un país en el que al día siguiente el miércoles la presidenta del Congreso de los Diputados y el presidente del Senado tienen que ir a reunirse con el Rey para decirle de manera formal que esa constituida la mesa del Congreso de los Diputados a que el Reino lo sabía Hades vale vale yo me pregunto Si sigue siendo muy que sale a la monarquía

Voz 4 04:58 en España terminamos de Castellón da igual que miremos las elecciones municipales de las autonómicas que las europeas que el debate de investidura lo que vemos son dos posturas muy claras un bloque que está haciendo propuestas para mejorar la vida de la gente y otro bloque que como diría el sabio se resume en Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña Cataluña pues esto es lo que hay y así vamos tirando mire usted

