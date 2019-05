Entrevista a Manuela Carmena e Iñigo Errejón, en 'Hoy por Hoy'

Voz 1727 00:00 Manuela Carmena muy buenos días muy buenos días Íñigo Errejón qué tal qué tal muy buenos días candidatos de Más Madrid a la alcaldía de la capital a la presidencia de la Comunidad Autónoma vamos llegando menos mal no al final de la campaña alcaldesa bueno se

Voz 1410 00:16 pero bueno no hay que tampoco dramatizar pues la campaña es como todo trabajo más yo sé que que lo suyo es Madrid lo de los dos pero no están escuchando desde Lugo

Voz 1727 00:26 hasta Murcia de Girona Cádiz

Voz 1410 00:28 Manuela Carmena usted se define como progresista

Voz 1727 00:31 es que es una gestión progresista de una ciudad

Voz 1410 00:35 sobre todo en una urbe del tamaño de Madrid porque habrá muchos vecino

Voz 1727 00:37 los que digan visitantes visitantes porque todos los españoles en un momento u otro por placer o por obligación pasan por aquí

Voz 1410 00:45 que es una gestión progresista John Key lo noto pues mira yo creo que hay tres ideas que ayudan a definir lo que debe ser una ciudad de del siglo XXI no la ciudad tiene que ser por esencia solidaria qué quiere decir eso que cada vez queda más claro que el el desarrollo de todas las sociedades y por tanto el desarrollo de la Humanidad necesita que haya una homogeneidad es decir no puede haber desigualdad entre unos y otros por eso una ciudad moderna necesita solidaridad pero el concepto de la solidaridad va más allá que el puro de intentar nivelar la igualdad tiene que ser una solidaridad que sea una solidaridad en el sentido de entre todos mantener aire limpio no puede ser que uno decida yo contamina no todos tenemos que estar en la misma línea iguales eso te hablaría todos los otros aspectos que significa que yo tengo unas obligaciones pero a su vez recibo muchas cosas de la ciudad las ciudades son en este momento soñadas desde muchas partes desde las zonas rurales desde los continentes vecinos como es especialmente África se sueña la ciudades y es normal porque ustedes da muchas cosas en ese marco de la solidaridad luego la solidaria la ciudad progresista es participativa no se puede gobernar desde arriba es demasiado complejo y sin embargo las consultas que hace

Voz 1727 02:05 quién tiene una participación muy escasa

Voz 1410 02:07 claro pero es que la participación no solamente es la consulta es abrir todo unos campos en los que un ciudadano tenga una interlocución posible con el todo no una de las propuestas nuestras ahora es crear una concejalía precisamente de mediación en la que los ciudadanos pueden mediar contra el Ayuntamiento como si dijéramos y el ayuntamiento toma una decisión ordena hacer una obra esto al ciudadano no lo cree conveniente se va a poder mediar sobre eso no tercera nota de la ciudad del progreso la creatividad si las ciudades no están abiertas a todas las posibilidades de creatividad detrás por porque la rápida con la que está yendo el cambio en el mundo hace que una ciudad progresista tiene que está absolutamente abierta a la creatividad sin centro de campos en la economía entonces en todos en todo sin censuras Sin Fronteras y claro a mí lo que me preocupa muchísimo es que ahora mismo el bloque de la derecha dice hagamos una lucha contra la dictadura de la progresía contra la dictadura del progreso pero qué quiere decir esto esto es la inmensa contradicción primero el progreso nunca dictadura porque va en contra de la esencia del progreso de dictaduras bastante lo que vimos la de flamenco

Voz 1727 03:18 yo ahora mismo hay mucha gente escuchándonos que dice bueno este señor aspira a la presidencia de la Comunidad que es la que gestiona la educación la sanidad la dependencia que son herramientas derechos básicos herramientas básicas para esa igualdad de la que habla Manuela Carmena este señor si gana nos va a freír a impuestos

Voz 0799 03:37 hay una discusión sobre los impuestos que me parece que que hay que abordar y que además hay que abordar hay que abordar de frente durante mucho tiempo la Comunidad el PP en la Comunidad de Madrid ha hecho un truco de magia que es decir que se podían rebajar impuestos a los más ricos y seguir dando las mismas prestaciones bueno y escondió el colegio no dentro de la chistera sino de bajo la alfombra es una deuda perdone pero ellos decían

Voz 1727 03:58 los datos lo demuestran que han venido muchas empresas e a al bueno es ante esa posibilidad de pagar menos impuestos y han creado puestos de trabajo

Voz 0799 04:06 han venido sobre todo muchas fortunas nosotros tenemos que poder elegir qué tipo de modelo económico queremos en Madrid y en Madrid no se puede competir por un modelo económico digamos low cost de que lo hace más barato contrabajo más precario e con menos inversión y con menos innovación tenemos que competir por arriba y es hoy son fundamentalmente dos sectores economía digital transición ecológica de nuestra economía ahora para eso hay que emprender le hace falta que la Comunidad de Madrid en lugar de darle a la gente clases de coaching no de Paulo Coelho sobre lo que es emprender en prenda en colaboración público privada por aquellos sectores que son más innovadores que genera más riqueza que generan más empleo en Madrid para eso es verdad que es necesario invertir no hay que subir los impuestos el tramo mínimo del IRPF el que pagan hasta tres millones de madrileños hay que bajarlo creo que está el nueve por ciento Hoy hay que bajarlo al ocho coma cinco por ciento ahora eso sí los impuestos a cuatro mil personas sucesiones a partir de un millón de euros de patrimonio a partir de seis millones de euros hay que dejar de regalarle hoy está bonifica el noventa y nueve por ciento hay que ponerlo al sesenta y seis por ciento cuando no pagamos cosas a la hora de invertir lo pagamos después se sea por ejemplo cuando no tenemos dinero para abrir un laboratorio aquí hay jóvenes madrileños que ese tienen que ir a Estados Unidos patentar en Estados Unidos la patente luego cuando vuelve la pagamos y la pagamos más cara es la diferencia entre prever o sobrevivir

Voz 1727 05:21 al día concreto M que impuestos va a subir cuál es no toca es

Voz 0799 05:25 baja el tramo mínimo del IRPF el que pagan el noventa y nueve por ciento de madrileños treinta y tres millones perdón tres millones de de trabajadores ese hay que reducirlo del nueve por ciento al ocho coma cinco el resto se tienen que quedar igual el impuesto de patrimonio para quién tiene más de seis millones de euros y sucesiones para quién llega más de un millón de euros hay simplemente que hacer que se cumpla es que hoy se le está perdonando como vamos a tener una Comunidad de Madrid en orden sí tiene más presión fiscal un autónomo que un millonario eso todo el mundo sabe que es una cosa absurda la discusión sobre los impuestos nunca es y subirlos o bajarlos siempre es a quién si queremos tener una región moderna europea y puntera pues hay que pagar impuestos todo el mundo lo que debe los trabajadores madrileños y las pymes madrileñas ya pagan lo que deben hace falta que algunos se aprieten un poquito el cinturón pero estoy hablando de cuatro mil madrileña

Voz 1727 06:14 veintitantos años lleva gobernando la derecha en en Madrid que ustedes aspiran a gobernar para todos supongo que también para quiénes han votado al PP durante tanto tiempo como gobernar para todos Manuela Carmena sin defraudar a los que esperan de ustedes políticas nítidamente de izquierdas dirigidas a los que menos tienen esta cuadratura del círculo es la tarea institucional no

Voz 1410 06:35 pues yo estoy satisfecha porque yo creo que en el Ayuntamiento de Madrid lo hemos hecho nosotros y no porque sea este Ayuntamiento sino ya con el anterior Ayuntamiento a la señora Botella yo creo que también el señor Gallardón hacemos todos los años una encuesta sobre la valoración que hacen los ciudadanos de los servicios municipales no de la actuación de la gestión del Ayuntamiento no quiero equivocarme creo que hemos llegado calle aún sesenta y nueve casi setenta por ciento de satisfacción no lo cual quiere decir que sí que es posible satisfacer a las grandes mayorías haciendo una política una política honesta y una política en la que se escucha a todo el mundo y que después se diseñe en relación con el bien general pero siempre también partiendo el que la singularidades puedan tener el el espacio que les corresponde no yo en ese sentido pues hablando de impuestos en el Ayuntamiento de Madrid y no no va a tocar los impuestos tenemos ingresos suficientes para hacer una una gestión que yo creo que ha sido extraordinariamente eficaz me parece que si la comunidad de la Comunidad de Madrid no se en cuantos millones ha incrementado la deuda creo que muchos no que cuántos son creo que son

Voz 0799 07:43 el incrementar el treinta por ciento de una persona

Voz 1410 07:46 me interesa la altura en el Ayuntamiento hemos reducido la deuda cincuenta por el cincuenta y cuatro por ciento de los en la mitad no pero a su vez nosotros manteniendo la imposición que mantenemos también sabemos que hay veces que hay que hacer deducciones muy importantes no entonces hemos hecho una deducción de la que yo me siento muy orgullosa una ordenanza por la que hemos deducido el noventa y cinco por ciento a todos los pequeños comerciantes de los mercados en Madrid los mercados municipales y los mercados Madrid va como un tiro ahora son preciosos es decir no solamente son bonito sino que están siendo muy utilizados es decir si estamos consiguiendo cambiar las

Voz 1727 08:23 tal y como las antiguas plazas no voto

Voz 1410 08:26 sí por ahí pero si te vamos a dar ese encuentro por ejemplo otra deducción que hemos hecho aunque esa es por la vía de la subvención a organismos culturales a librería están porque creemos que es la manera desde la utilización de los impuestos puedes dirigir la fuerza de la grabación o o a aligerar la para que para que dé un bien común no yo de verdad me parece que el mejor resultado de que esto es posible es pues esta en cuesta ya te digo que nos llena de satisfacción porque es un tanto por ciento de madrileños que dicen que les parece que lo hacemos muy bien

Voz 0799 08:58 de todas formas quiero una cosa que que que hemos comentado en estos días en la forma de gobernar para dos empieza en la campaña si tú te empeñarse en hacer una campaña de Jaca enlatados de cartulinas de enfrentamiento permanente de división negativa es muy difícil que luego te hagas cargo del conjunto de la sociedad que quiere gobernar e cuando yo veo a Vox al Partido Popular y a Ciudadanos embarcados en una campaña en la que más que decir lo que quieren hacer con Madrid dicen que quieren gobernar en Madrid para levantar un muro contra la izquierda no contra la exclusión social no contra la pobreza no contra la desigualdad deporte contra la izquierda pues hombre sí tuya te presentas a las elecciones diciendo que tú tu principal motivación gobernar contra alguien es difícil que después te hagas cargo del conjunto de la sociedad yo creo que la igualdad de oportunidades es mejor no sólo para los más de abajo es mejor para el conjunto de la sociedad lo hemos dicho muchas veces en esta campaña la desigualdad de oportunidades y el ataque a la escuela pública en Madrid nos hace perder talento de mucha gente muy buena que a lo mejor nace en Barrio como no lo va a poder desarrollar no aspiro sólo convencer a la gente de que la igualdad oportunidades es éticamente mejor sino también eficaz más en términos económico

Voz 1 10:02 en el carril cogido ya han vuelto a ustedes no hay manera eh

Voz 1727 10:05 ahora hay mucha campaña ya veo mucha tan vaya una pregunta muy concreta si Rejón expresidente y recibe una llamada de Inditex y le dice que su fundación está dispuesta a financiar los aparatos que hagan falta en los hospitales de Madrid y que el presupuesto este ajustado el público que respondería sí siempre que estén al pago

Voz 0799 10:27 venta del pago de todos sus impuestos los claros uno quiero dejar propina perfecto antes tiene que haber pagado la cuenta la cuenta se llaman impuestos y estar al cabo del pago de todos los impuestos que es lo que nos hemos inventado de la sociedad de modernas para que el estoy Bienestar no dependa del humor de los millonarios o de su filantropía la filantropía está bien después de haber cumplido con las obligaciones primero se pagan todos los impuestos hice además de eso uno quiere ser más generoso y ayudar a la sanidad pública pues no voy porque no hay que ser pragmático

Voz 1727 10:54 el valor a Manuela Carmena este debate en el que está Podemos que dice hay que rechazar lo que le parece caridad

Voz 1410 11:00 bueno yo es que creo que no lo han entendido bien no porque parece que se les olvida que existe una ley de Responsabilidad Social yo quiero deciros que yo puedo ver por ejemplo en el Teatro Leal en el teatro Leal naturalmente que hay pues muchos patronos que aportan a través de sus fundaciones a través de sus empresas y yo creo que es poco todo lo que tiene que ver también con esa ley del mecenazgo que no acaba de de fructificar pero bueno es es algo absolutamente habitual en todas las sociedades del mundo no eso es así otra cosa es que cada empresa tiene que cumplir rigurosamente sus obligaciones fiscales eso eso es incuestionable pero si las cumple pues claro que sí hay todo margen de el Patronato el mecenazgo bueno y la responsabilidad social y todavía no hemos hablado de vivienda

Voz 1727 11:47 la tampoco de contaminación pero propósito de contaminación luego le pregunto a la alcaldesa cuáles son los planes si es que vuelve a serlo se vuelve a ser alcaldesa los planes en en Madrid capital Íñigo Errejón hay muchos madrileños que necesitan utilizar el coche porque es la única manera de llegar a su puesto de trabajo en Madrid no encontrar en Madrid con el probablemente porque es tan caro aparcar que no se lo pueden permitir pero necesita que acercarse a un sitio donde puedan coger el transporte público y eso dicen sí quiero respirar un aire limpio pero tengo que poder llegar a trabajar si el ayuntamiento sigue con su política Por otra parte exigida por Bruselas desde contaminando el centro de coches que tiene la Comunidad que tendría la Comunidad gobernada por usted para los madrileños que tienen que llegar si Ozzy a la ciudad

Voz 0799 12:35 hay que hacer tres cosas bueno la primera hay que colaborar con el Ayuntamiento de Madrid durante estos cuatro años hemos tenido un ayuntamiento que gobierna y una comunidad que no gobiernan y que intenta zancadilla a quién gobierna tanto es así que el Gobierno en la Comunidad que yo estoy seguro que nadie ahora mismo ese acuerdo el nombre del presidente de la Comunidad de Madrid o de una sola medida que hayan hecho en esta legislatura que habría que hacer en Termas de transporte de movilidad en primer lugar hay que sentarse con el próximo Gobierno nacional hay que decirle que la red de Cercanías y la Renfe madrileña necesita inversiones necesita maquinistas necesita trenes y necesita renovar las estaciones asegurar la movilidad hay que volcarse con el metro con lo tenemos colapsado por falta de inversiones importantes capitalización con ciento cincuenta vagones con mil ochocientos trabajadores y lo más importante necesitamos ocho intercambiadores que te conecten con el resto de la malla de transporte metropolitano que tengan párkings disuasorios donde puedas dejar el coche ideó ocho porque son uno por cada una de las de las de la A1 a las seis digamos la carretera de Toledo y la carretera de Colmenar porque está bien decirle a la gente que tiene usar el transporte público pero hay que ponérselo fácil el transporte más complicado normalmente es de casa a donde conecta con la malla pues ahí es donde que facilitarlo con aparcamientos donde dejar el coche y conectar con toda la malla de transporte metropolitano

Voz 1727 13:44 la aplique ese esto en Madrid pero en Barcelona pasa lo mismo en buena parte de las grandes ciudades españolas en mayor o menor medida en todas las ciudades ya este es el de la movilidad uno de los grandes temas sin ninguna duda no y veintiuno ocho y veintiuno en Canarias

Voz 1410 14:03 equivocarse creer que el mejor seguro es el más caro traer

Voz 2 14:08 en la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua

Voz 1186 14:21 multa condiciones en mutuo apuntó es cuando haces una revisión a tuvo Opel niños a merendar ponemos en marcha un reto dar más de cien mil meriendas en los niños de Aldeas Infantiles SOS únete al esto cien Bill Melinda solitarias Opel y ayúdanos a que se cumpla sólo tienes que hacer una revisión visual gratuita en tu reto oficial Opel Súmate al reto con Opel hasta el treinta de junio

Voz 3 14:44 en Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas ahora también electricidad gas natural para tu hogar pasa hacia la luz y el gas de Repsol beneficia T de hasta nueve céntimos de descuento en cada litro de carburante asesoramiento personalizado muchas ventajas más con la garantía Repsol informa en el novecientos novecientos siete novecientos diecinueve con la luz de Repsol punto com

Voz 4 15:07 voy a planta ya verás cómo te encanta mi nueva casa sonar más de ese cositas Vitolo sido desconectada

Voz 5 15:13 pero si también te has puesto alarma es que cuesta mucho menos de lo que pensaba escuché en la radio que podías calcularlo online en su web

Voz 1410 15:20 lo que cuesta no veas la tranquilidad que da

Voz 6 15:22 cultas Direct protegemos lo que más importa llama ahora al novecientos ciento trece ciento tres sido calcula una INEM Securitas Direct puntualizó recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1186 15:32 cuando una puerta se cierra las puertas de Four se abre

Voz 7 15:36 del veintitrés al veinticinco de mayo a las jornadas de puertas abiertas de por ILT un vehículo de nuestra nueva gama SUV totalmente equipado con descuentos increíbles un Ford Kuga tren Plus con un descuento de siete mil euros pues por este Line con un descuento de cinco mil euros rápido porque sólo hay trescientas unidades y solo tienes tres días financiación de FC van condiciones en punto es hoy por hoy

Voz 1727 16:02 nueve y veintitrés ocho y veintitrés en Canarias con Ernesto y Kaiser Esther Palomera con José María Calleja y con los dos candidatos que recibimos esta mañana a la alcaldía de Madrid Manuela Carmena que opta a la reelección ya la Comunidad de Madrid Íñigo Errejón dos mujeres de esta mesa estuvieron juntas anoche hasta muy tarde para que esto es una estancia estuvieron en un debate en Telemadrid debate de candidatos a a la Alcaldía y Esther Palomera entrado esta mañana en este estudio muy enfadada que estamos jugando con las cosas de comer que no hay que fondo en el debate de ayer que fue lo que te te es total

Voz 0591 16:38 pues a mí no me gustaría que la alcaldesa no se explica lo que sintió ella no pero yo sinceramente ayer hubo momentos en los que escuchaba el debate y algunas intervenciones de algunos de los candidatos tenían la sensación de que ese debate estaba hecho no para convencer a los madrileños de que votaran sino para disuadir los eh me llamó poderosamente la atención la selección de personal que tienen determinados partidos políticos y de la falta de nivel de preparación que se escuchó en ese plató de televisión luego la sucesión de eslóganes y de consignas bueno esto va de a pero creo que la política igual ha llegado el momento en que los ciudadanos exijamos a los partidos políticos un poco más de rigor de exigencia valga la redundancia para elegir a quienes nos van a representar en las instituciones yo por momentos y miraba los gestos de la alcaldesa de Madrid en el pues debate dije yo creo que alcaldesa es esta aburriendo pero no sé si esa era la sensación o era una sensación de perplejidad como tuvimos muchos de los que estábamos allí en las instalaciones de de Telemadrid yo quisiera preguntarle concretamente a parte de cómo vivió ese debate y tuve la sensación de que con Pepu Hernández el candidato del Partido Socialista le unía el haber vivido tiempos muy duros de este país en el franquismo y me preguntaba qué es lo que pensaba al ver al representante de de Vox las cosas que decía su pasado falangista bueno pues estará a punto de entrar en una institución como el Ayuntamiento Mantega ya está en el Ortega Smith

Voz 1410 18:22 estar en el Congreso bueno pues la verdad es que son muchas reflexiones y algunas preguntas de esas reflexiones no voy a hablar primero de la reflexión si no no podemos seguir haciendo debates así es absurdo yo insisto los ciudadanos cuando elige a las personas que les van a representar es como una entrevista de trabajo entonces lo más importante es que el ciudadano sepa no tanto lo que dicen sino lo que son cuál ha sido su pasado se pueden fiar de ellos o no cuál va a ser su futuro pero muy importante el perfil yo siempre digo que haríamos si nosotros estuviéramos buscando un profesor para nuestros hijos me preguntaría usted que ha hecho que no sé porqué en política todo esto olvida no punto siguiente claro que pasa si ya no es una persona que va por primera vez a esa entrevista de trabajo fuera mi caso yo llevo cuatro años la alcaldesa yo explique estoy una situación absolutamente desigual Tele cinco los cinco restantes candidatos yo pido una prórroga entre comillas mi contrato ojo para la cual es imprescindible que yo pueda rendir cuentas que yo pueda explicar con calma con tranquilidad lo que hemos hecho porque este es que fue absolutamente imposible yo solamente podía meter algunas líneas para los que hemos hecho es señora Carmena para los oyentes que no vieron el debate bueno pues

Voz 1727 19:42 como todos los debates utilice el el

Voz 1410 19:45 quizás K Un poco más grave por lo que veo por la actitud perdóneme de de Esther pero para entender no K

Voz 1727 19:52 a ir saltando de un tema a otro no poder profundizar en

Voz 1410 19:55 bueno sí claro hay cosas que son que tienen una trascendencia yo diría casi nacional no el tema de la seguridad es decir Madrid es una ciudad extraordinariamente segura de las más seguras del mundo no por ejemplo en el diecisiete pues efectivamente una ciudad de tres millones trescientos mil habitantes casi que durante muchos momentos tiene seis millones de habitantes tiene al año al año dieciséis homicidios que no es nada es absolutamente nada lo que pasa es que de esos dieciséis homicidios cinco son de mujeres violencia de género no resulta que no supo de profundizar sobre eso cuando hay un candidato que es el candidato de Vox que dice que está en contra de la ley de violencia de género y que quiere suprimirlas entonces ante una cosa tan grave que no haya posibilidad de profundidad de profundizar que no haya un verdadero debate esta terrible porque entonces es que hubo por una una especie de de de puerta absolutamente irracional de eslogan sin sentido pues se nos puede ir la democracia de las manos eso es muy grave

Voz 1727 20:53 por ejemplo para hablar de educación esta declaración de ayer de Rocío Monasterio

Voz 8 20:59 a nuestros niños con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña Hay a la niña a ser niño in hablan de zoofilia para todo estos lo lo cuentan esto es lo cuentan

Voz 1727 21:13 talleres además de la indignación que provoca además del estupor que se puede hacer desde la política para que la política deje de ser esto qué se puede hacer

Voz 0799 21:24 ojo yo diría que los ciudadanos españoles y los madrileños somos más sensatos que

Voz 1727 21:29 todo eh

Voz 0799 21:29 estas declaraciones hacen más ruido pero cuando en las urnas no ganen ya lo vimos en las elecciones generales en esto es una barbaridad que a mí no me preocupa tanto que lo diga Vox como a quién arrastra de compañeros yo creo que Ciudadanos podría faltan dos días de campaña ciudadanos debería comprometerse a día de hoy ha que no va a llegar a un acuerdo con una fuerza que está diciendo estas barbaridades que quiere llevar al orgullo LGTB y a la Casa de Campo como si fuera un zoo que quiere volver a meter a las mujeres en la cocina que dice la mentira de que a los niños el ex candidato filial pero pero que que absoluta barbaridad todo esto para qué sirve para que no hablemos de las cosas importantes si es que en estas elecciones nos estamos jugando las escuelas infantiles que por cierto tienen a las trabajadoras en huelga para tener un sueldo digno no estamos jugando los centros de Atención Primaria no jugamos el metro no jugamos las residencias de mayores no jugamos una cosa sorprendentemente ausente de todos los debates como vamos a hacer frente a la crisis ecológica transformando nuestro sistema económico y energético si en vez de esto nos prestamos a los cartoncitos a la histeria a los insultos pues claro pasan las campañas en balde y entonces nunca se ha podido hablar de absolutamente nada yo lo que pasa es que soy optimista es que yo creo que los madrileños y los españoles ya lo han demostrado les importan más los centros de atención primaria que los caballitos las pistolas o o los cartoncitos

Voz 1727 22:45 en las comunidades autónomas se juegan también establecer un nuevo marco de relaciones entre ellas sobre esto querría preguntarle a Íñigo Errejón por el perfil del nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona Joan cara del empresario independentista insisto el que sea independentista no es la noticia porque en España se puede ser independentista respaldado por la Asamblea Nacional Catalana pero en una entrevista de hace un año pedía el boicot para las empresas españolas y además establecer una relación causa efecto entre ese boicot y liberar a los políticos catalanes que están en condición de prisión preventiva saber su opinión sobre esto

Voz 0799 23:22 pues que así no salimos de este bucle porque ahora alguien que le conteste y entonces pida el boicot a las empresas catalanas es decir también a los trabajadores catalanes en y entonces así nos podríamos meter durante muchísimo tiempo en el bucle yo creo que sólo tiene mucho que ver con las necesidades concretas de la gente que nos escucha y que está llamada a las urnas el próximo dos podía veintiséis que hay que hacer con la financiación autonómica bueno pues yo creo que en primer lugar hay que pactarlo de manera estable para que sólo sea una subasta de cada año sobre todo para que no dependa de las relación del signo político entre cada presidente de comunidad autónoma y el presidente del Gobierno y luego hay que romper una lanza en favor del Estado de las Autonomías el el bienestar en nuestro país ha ido siempre camino de la mano ha ido de la mano de la descentralización para que sean las comunidades autónomas yo creo que el segundo paso es que sean los ayuntamientos quienes prestan los servicios más cercanos al ciudadano creo que en muchos sentidos ha funcionado bien hay están siempre que lo digo esto sorprende pero hay cosas en las que hay que ser conservador la sanidad pública por ejemplo era un buen invento no hacían falta todos estos años de privatizaciones externalizaciones y derivas hacia la privada cuando hemos dado con un buen invento lo que tenemos que hacer es cuidarlo echar marcha atrás a las malas decisiones que en por ejemplo aquí en Madrid nos han costado ochocientas camas de hospital menos y cuatro mil trabajadores

Voz 1727 24:36 a ustedes los CDS no se lo van a creer pero nos quedan tres minutos a la vivienda se paraliza la Operación Chamartín esta este Ayuntamiento el gusta presidido no ha sido capaz de ofertar vivienda de alquiler limitado cuenta que tienen un nuevo proyecto para quiénes están muy decepcionados con la posibilidad de que el Ayuntamiento intervenga de una manera efectiva en el mercado del alquiler y de la venta que tiene que decirle la alcaldesa

Voz 1410 25:00 bueno yo lo primero creo que no hay porqué haber decepción efectivamente por una serie yo creo de utilización partidaria desde el la Comunidad de Madrid cuando se nos ha remitido el informe de Medio Ambiente que estábamos esperando para que hubiera podido aprobar el plan nuevo norte que insisto no es siempre en Chamartín pero que es un plan muy importante en el que además se van a construir cuatro mil viviendas que van a ser municipales cuatro mil viviendas de alquiler de halcón alquiler limitado pues no se preocupen porque yo ya lo he dicho y así lo cumpliré que cuando en el primer plenos yo continúo de alcaldesa el primer pleno ordinario se va a aprobar no pero yo creo que que los planes que tenemos se saben pero insisto tengo que recordar que nosotros este Ayuntamiento por ejemplo ha podido adjudicar en alquiler con una gran reducción es decir con alquiler prácticamente social tres mil seiscientas viviendas y que la Comunidad de Madrid con muchísimo más presupuesto solamente adjudicado quinientas no tiene dos mil vacías no bueno nosotros proyecto que tenemos pues efectivamente nosotros vamos a seguir tenemos en este momento en construcción tres mil trescientos setenta viviendas muchas están muy muy muy avanzadas pero queremos que cada año incrementar de las municipales construir mil pero además de eso somos conscientes que desde la Empresa Municipal de la Vivienda no se puede dar esa esas necesidades que sabemos que Madrid necesita ahí tenemos muy ya preparado un pliego muy bonito muy interesante en el que el Ayuntamiento cede treinta parcelas situadas en sitios muy interesantes de Madrid cede su derecho de superficie para que aquellos empresarios que se comprometan a hacer viviendas de alquiler social puedan optar lo llevar a cabo la construcción no ya a su vez nosotros también estamos planteando porque nos da pie además un pie muy interesante el último decreto del Ministerio de del Gobierno el que las limitaciones de los alfileres por medio de las comisiones estás

Voz 1727 26:50 a partir del lunes habrá que hablar de la pelea de la han liberado e sea libre

Voz 1410 26:55 dado porque hemos hablado de vivienda educación ID el tono de la cama

Voz 1727 26:58 España Íñigo Errejón gracias y mucha suerte buenos días gracias a Manuela Carmena gracias y mucha suerte