"Quería saber en qué consiste el amor"

Voz 1 00:00 oh

Voz 1363 00:07 escritora guionista y cineasta fue presidenta de la Academia de Cine ministra de Cultura Ángeles González Sinde buenas noches buenas noches muchísimas gracias por venir

Voz 0193 00:18 no gracias por invitarme en esta hora no tan especial y tan distinta de del de las la los programas que se hacen durante el día tienen completamente no

Voz 1363 00:30 acción de esta intimidad vamos es verdad de todas maneras ésta es una hora muy de creadoras no sé si tú estás más creativa de noche au lo tuyo es el día

Voz 0193 00:38 bueno no para nada yo soy una persona de día yo estas compañeras que ahora tengo en la serie La que está otras temporadas en Amar es para siempre algunas de mis compañeras son muy noctambula sillas empiezan a escribir cuando yo me acuesto porque también porque hay mucha gente que que claro por la noche te cunde más dicen no porque no suena el teléfono no te interrumpen Tu Familia está durmiendo

Voz 2 01:04 sobre todo después colocado a la familia que ha adelgazado

Voz 0193 01:08 excusas de estas que te buscas para levantarte de la silla pero no en mi caso yo soy una totalmente una persona de diurna esos porque te organiza es bastante bien entonces no yo creo que es un poco clásicos

Voz 3 01:22 y no biológica no funcionan mejor de día y la mañana

Voz 0193 01:27 eso es mi momento más productivo pero sin madrugones se tampoco esto de levantarse a las cinco para escribir como hacen muchos escritores es todo me parece admirable Angeles está pregunta que te voy a hacer es obligada como has vivido la reciente victoria del del PSOE

Voz 4 01:45 pues con alivio no creo que que

Voz 0193 01:48 ha habido bastantes ciudadanos que por una parte no se ha preocupado el ascenso este de la extrema derecha intolerante intransigente Ivonne hoy que nos preocupaba mucho que pudiera tener más peso pero por otra parte pues luego te sientes Ali creado de que la la izquierda sume no

Voz 1363 02:10 cuando la actualidad política se pone tan caliente no le entran ganas a una de devolver a ocupar un cargo no

Voz 0193 02:17 creo que estar en política es bueno una responsabilidad enorme yo lo hice un tiempo

Voz 3 02:24 de mi vida aquí

Voz 5 02:27 ya pues es un poco

Voz 0193 02:29 como la Mililla cumplí no oí estuvo bien pero pero en fin yo admiro mucho a la gente que está ahora en primera línea

Voz 4 02:37 de batalla porque eh

Voz 0193 02:40 la sensación que es un contexto muy agresivo donde es difícil tener dice disponer de esa calma no para para desarrollar ideas y para desarrollar los programas Si eso pues no es bueno al final bueno tu contexto tampoco fue fácil es no dio fue muy igualado digo que que yo lo lo pase mal hay además se lleva mucha energía

Voz 3 03:06 defender te

Voz 0193 03:08 o proteger el proyecto de todos esos ataques au intentar convencer a los demás de que de que de que bueno que es viable y razonable lo que estás hacía

Voz 4 03:18 vendo a mí pues pues

Voz 0193 03:20 ahora lo veo ha multiplicado yo creo en todos a todos les lo en todos los frentes y entonces pues si realmente

Voz 6 03:30 no no me entrante tentaciones de volver

Voz 1363 03:34 vamos a abrir el libro después de Kim editado por Duomo es una novela sobre el amor el desamor la pérdida que empezaste a escribir cuando había fallecido tu hermano pequeño cuando comenzaba una relación amorosa en la edad madura esto me parece muy bonito me ha gustado mucho ese contexto esa gente con el editor Claudio López Lamadrid muy querido por cierto en la industria y al que acabas de perder de forma repentina bueno quiero decir algo que ya lo he dicho Ángeles en privado y es que está siendo muy generosa en esta en esta promoción muy está teniendo mucha entereza hay bueno creo que está haciendo algo que que nos viene bien a todos ya todas que es hablar de algo con lo que vamos a tener relación no tenemos relación tarde o temprano no que es a la muerte esta novela está de dedicada a todos los hombres que has querido y que has perdido a tu amor a tu hermano a tu padre me pregunto si compartir el peso reconforta o está siendo duro Ángeles sinceramente ya después de tantas entrevistas tengo que preguntárselo porque yo estoy muy admirada

Voz 5 04:36 yo creo que compartir el peso

Voz 0193 04:39 pues se alivian de esa carga no por otra parte la única esa nación o la única esperanza yo creo cuando tienes estas sufres porque has perdido a alguien no te sientes muy desesperado es el encuentro con nosotros es verdad que tienes tentaciones de aislarte y quedarte muy en tu en tu pues en tu refugio y en tu pena no

Voz 4 05:03 pero también bueno pues uno

Voz 0193 05:07 sabe que que que a veces aunque sólo sea Copa compartiendo el silencio con otra persona sentado a tu lado pues te sientes pues te sientes sino mejor al menos eso exacto pesa menos

Voz 1363 05:22 claro porque estando en esta sociedad que se relaciona de manera tan torpe con la muerte que es lo que reconforta el silencio es me parece muy interesante hay momentos de silencio pero llega un momento que la gente deja de preguntarte cómo estás deja de preguntarte por esa persona que que querías deja de

Voz 4 05:39 sí porque a ver yo creo que

Voz 0193 05:43 que nosotros hemos vivido en una sociedad muy católica donde había unas pautas de conducta para todos muy marcadas por ese catolicismo fueras creyente practicante o no

Voz 4 05:55 aquí en España

Voz 0193 05:57 en las últimas décadas pues de manera muy rápida hemos hecho una transición a a otro dos despedidas a otros ritos funerarios laicos pero realmente sin establecer ninguna pauta no a diferencia de otros países de Europa y de eso habla también la novela después de Kim porque los personajes son ingleses vienen a España Él les sorprende cómo Se funcionamos aquí cuando cuando perdemos a alguien no ahí hemos perdido pues es ese ritual que establecía unos tiempos para el entierro unos tiempos para el velatorio unos tiempos para el funeral unos tiempos para el luto

Voz 4 06:39 Irán

Voz 0193 06:40 hemos pasado a un vacío no a una nada en que en que realmente no sabemos muy bien cómo pactar lo ni cómo hacerlo y cada uno más o menos lo hace a su modo ir bueno todas las religiones tienen estipulado algún algún método algún procedimiento para para para estas despedidas de las personas que queremos si nosotros estamos más en el aire

Voz 4 07:07 eso es lo que yo percibo

Voz 1363 07:10 te escucha es decir en la conversación que mantuvieron con Luz Sánchez Mellado para el país y que fue viral por cierto fue Trending Topic que el sufrimiento te puede hacer peor persona que sufrir no es lo ideal

Voz 0193 07:21 sí en algunos casos parece que irse sublima eso de que el sufrimiento no es una cosa siempre que nobleza pero realmente sería mejor no tener que pasar por ello

Voz 4 07:36 es realmente puestos

Voz 0193 07:39 siempre el sufrimiento nos hace mejores a veces nos hacen más cobardes a veces nos puede hacer en fin por propia auto profe protección más egoístas o tener una visión más amarga de la vida o sea yo creo que a veces es desde luego lo muchas veces te cambia como persona y Cambia tus valores y te hace ver las cosas de otra manera

Voz 4 08:06 pero pero no hay que mitificar lo no creo yo

Voz 0193 08:10 porque no son mejores las personas que sufren que las que no sufren en definitiva yo creo que lo que yo desde luego sí valoro es la gente que se sobrepone y la gente que tiene esa alegría y tiene buena pasta y buen carácter eso me parece

Voz 6 08:26 un don maravilloso

Voz 1363 08:29 después de Kim es la historia de un viaje sentimental es un ex matrimonio británico que investiga la muerte violenta de su hija la idea de la trama crece de una noticia que leíste sobre el asesinato de una mujer extranjera en España que en contraste que despertó tu interés

Voz 0193 08:46 sí esa sensación de quizá porque mi hermano había muerto en accidente de tráfico pues igual un año antes de que yo empecé a escribir esta novela o un año y medio antes au dos años antes ya no me acuerdo pero la sensación de morir joven

Voz 3 09:02 de una manera violenta hay eh súbita

Voz 0193 09:07 fuera de tu país en un sitio donde no te conocen no los que te conocen te conocen sólo desde hace poco tiempo no dónde has llegado

Voz 4 09:17 pues en una edad adulta Hay

Voz 0193 09:19 al mismo tiempo también pensar que cómo lo reciben esta noticia a los familiares que están a miles de kilómetros en un contexto completamente distinto que a lo mejor ni hablan el idioma de ese país en el que tú ha sido recalar

Voz 4 09:32 pues me sí me pareció muy triste no hay

Voz 0193 09:38 al mismo tiempo generó esa curiosidad

Voz 4 09:42 hay bueno y de manera muy

Voz 0193 09:44 Natural pues se sumó esta idea de qué pasa después de que un matrimonio sea separado de qué pasa después de que has estado diez quince años con alguien te divorcia este separan pasa el tiempo y que quedó no que quedó de todo aquello porque a veces parece que lo único que queda es la manera en que uno se separó que que puede ser más o menos áspera y que la gente

Voz 6 10:07 a veces se queda con ese eh

Voz 0193 10:11 en coro esa dificultad de los últimos años no

Voz 4 10:14 sí bueno yo quería saber en qué

Voz 0193 10:16 insiste el amor y sobre todo que cuál es la base sobre la que se construye luego esos cimientos pues eso son sólidos para que construir otra cosa muchos años después

Voz 1363 10:28 alta una palabra verdad para definir esos cimientos au eso que quedó allí hubo esas cenizas incluso porque el amor del amor hablamos mucho es el único lugar que no ha quedado para refugiar Nos pero la del desamor también hablamos pero de eso que fue un día amor que ahora a mí me maravilla cuando te encuentras a una ex pareja que ha sido tan importante para Ci de repente no si es que no significa nada cómo es posible que la cabeza el corazón el cuerpo haga limpieza claro tan rápida

Voz 0193 10:58 esa es la situación que tienen Johnny Geraldine estos ingleses que ya tienen setenta años que están jubilados que no que tratan de evitar ser lo más posible aunque siempre conservas no amigos comunes ocasiones en las que te

Voz 4 11:11 eh

Voz 0193 11:12 te cruzas no en este caso en Londres donde ellos viven pero bueno se tratan con bastante sobre todo él a ella que es el que quedó más sólido con indiferencia parte pues han pasado treinta años ya y cada una lleva un camino pero claro la pregunta que yo me hacía qué pasa si ponemos a convivir otra vez estas personas no que pasa así por una razón en este caso la pérdida a su hija en otro país como se España les obliga a tener que entenderse o a elegir entenderse de nuevo para lograr un objetivo común existe algo que recuperar hay un

Voz 4 11:48 sí

Voz 0193 11:49 una un terreno compartido oí bueno es es el proceso cuenta en la película digo la novela que lapsus sonido bueno normal porque está trabajando en él

Voz 1363 11:58 el guión de tu próxima película y me imagino que es difícil como disociar en en el dolor también crecen otros sentimientos no en el caso de Geraldine y John que llevan años divorciados de repente reciben esta noticia del asesinato que por cierto sus asesinato con tintes de violencia machista nuestra todavía no sé creo que hace promete más daño no

Voz 6 12:19 ella era la única hija Kim el dolor no sé Si bueno son malos pero es capaz de crear o tras otra otras vidas sí

Voz 0193 12:32 pero en mi caso lo que cuando he pasado por por las diferentes pérdidas primero de mi padre cuando yo era muy joven lo o mi hermano cuando yo tenía cuarenta y tantos años y luego ahora mi pareja que tengo cincuenta y cuatro años pues a mí lo que me hace sentir más por los demás no eso sentir más con otros se ha pienso en cómo estoy yo pero también pienso mucho en bueno siguió estoy así que tengo trabajo tengo familia tengo amigos en un montón de gente que me arropa Hay Hinault tengo preocupa acciones materiales como debe ser para la gente que además ha esto les suma que el que ha fallecido pues es el que traía la nómina a casa que tienes que cambiar a tus hijos de colegio que yo que sé o que estás en el paro sea o que ésta sólo porque no no tienes familia o sea siempre piensas o al menos a mí me ocurre te te hace más sensible al dolor de los demás

Voz 4 13:34 sí de hecho bueno pues al

Voz 0193 13:38 principio es difícil hasta ver el telediario no porque todo te conmueve y todo te sacude hay no puedes comprender cómo cómo hay esa indiferencia en El Mundo no de unas de unos seres humanos hacia otros no

Voz 1363 13:55 así que la vida siga esto también

Voz 0193 13:57 sí eso es más difícil al menos para mí lo de que la vida siga pero hay una fuerza que supongo que es de la biología de la especie que hace que tú cada mañana te relevantes no hay que aunque tengas tentaciones de abandonar te pues

Voz 4 14:15 te pones en marcha hay

Voz 0193 14:19 eso en una parte yo veo que las personas mayores las personas de otra generación lo hacen con más disciplina con más opciones como sean encajara en mejor las pérdidas dentro Suu dolor y sufrimiento todavía provenían de una cultura que de una sociedad que que que asume eso con otra capacidad de encajarlo de integrarlo no

Voz 1363 14:46 en la narrativa incorpora la mirada del niño entre un matrimonio que se rompe el ser autora de cuentos infantiles autora premiada por cierto así que tengas más presente esa mirada esa

Voz 4 14:57 pequeña mirada a lo mejor porque yo creo que sí

Voz 0193 15:02 no sé si tal vez es al revés porque conservo esa posibilidad de ponerme en en el punto de vista de de un niño o de la niña que yo fui tengo esta tendencia de vez en cuando escribir literatura infantil no

Voz 4 15:17 aquí es

Voz 0193 15:20 no es algo que además para mí es muy gratificante porque el mundo de la literatura infantil están muy al margen de de ese otro mundo de la cultura en el que yo me muevo que es el del cine o la series de televisión olas novelas para adultos la literatura infantil está

Voz 6 15:36 al margen de el escrutinio de los

Voz 0193 15:38 los adultos no hay quién te juzga son los lectores infantiles que que carecen de prejuicios y que bueno lo que importa es que la historia les Satrapi les entretenga Hay y bueno eso me sin me hace sentir muy liberada a la hora de

Voz 1363 15:55 escribir siempre has dicho que tus hijas han sido una inspiración no porque son muy divertidas hoy te acompaña una de ellas lo que pasa es que es una mujer ya está ganado sí

Voz 0193 16:02 sí ya tiene veintiún años pero sí claro cuando tienes cuando convives con niños pues tienes más presente ese ese salto de lógica o de punto de vista o de si de de Xperia hacia sobre las cosas que hace que todo sea nuevo por primera vez es una de las cosas mejores de tener hijos no

Voz 1363 16:24 después de Kim se despliega la trama en dos tiempos el pasado con los recuerdos del matrimonio y el presente que recorre lo que bueno lo que deja la muerte no tu estilo se caracteriza siempre por ese protagonismo de las emociones no tienen mucha fuerza creo que tenían especial interés por combinar la trama policiaca con un tono más intimista me pregunto si tenías claro el camino que ibas a recorrer desde el principio es algo que va surgiendo con con la escritura

Voz 0193 16:49 normalmente yo tengo claro el principio yo

Voz 1363 16:52 final

Voz 4 16:53 hay y lo que más me puede variar es lo de enmedio al haber escrito sobre todo

Voz 0193 17:01 en ese en mi vida y la escritura de guión es una estructura es una escritura muy estructurada muy pautada normalmente no te lanzas a escribir el guión si antes no has pasado Poor eh pues por una escaleta por un tratamiento es decir no ha sido probando digamos en miniatura cuál va a ser esa ese camino que vas a seguir entonces aunque la literatura y las novelas es una escritura mucho más libre en ese sentido y por eso es tan apetecible tentador la no dependes mucho más del del lenguaje y de la palabra que que en un guión que que la palabra al fin y al cabo es sólo una herramienta para describir imágenes sonidos pero sí que necesito saber a dónde voy y y entonces sí tenían presente que es verdad que a mí más que las emociones yo creo que es la psicología de los personajes lo que siempre me me atrapa me motiva a escribir qué es y cómo son esas personas en este caso Johnny Geraldine sobre todo y también Kim la hija Hay los otros personajes esperamos sobre todo ellos este matrimonio

Voz 4 18:15 eh

Voz 0193 18:16 pues esa es la pauta que va marcando según sean ellos como personas pues reaccionarán de una manera o de otra ante la lógica de los acontecimientos no porque cada persona somos distintas y tenemos una manera de enfrentarnos de escapar no sólo de a abordar cada situación y eso me va marcando los caminos como son como el hijo que sean los personajes

Voz 4 18:41 hay Icomos son lo

Voz 0193 18:43 los los hechos objetivos no a los que se enfrenta

Voz 1363 18:48 durante su ministerio le puso nombre a una ley antipiratería

Voz 0193 18:51 ya ha ganado dos ollas ha escrito numerosos libros

Voz 1363 18:56 ha recibido numerosos premios como guionista como escritora en en en tu caso Ángeles es la creación una necesidad vital

Voz 0193 19:04 pues yo creo que sí porque sino hubiera dejado este

Voz 1363 19:07 el trabajo se yo antes de dedicarme a escribir que ya tenía veintisiete años cuando empecé a escribir

Voz 0193 19:13 pues trabajaba en otras cosas y cambiaba mucho trabajo y estudio algo que no tenía nada que ver que de filología clásica es decir que tenía oportunidades dedicarme a otra cosa Hay Hinault no encontraba cuál era esa vocación no hasta aquí

Voz 4 19:28 qué mono ser Lyon

Voz 0193 19:31 lo de manera un poco tardía yo ya trabajaba ni siquiera vivía con mis padres desde hacía bastante tiempo sea que tenía como Mi vida encaminada y una vez que me acerqué a la escritura

Voz 4 19:43 pues pues ya

Voz 0193 19:45 no lo dejé no a parte que pude ganarme la vida con ello y eso es importante también que un creador encuentra hay que coincide su vocación con su puesto

Voz 1363 19:55 le en medio de vida

Voz 0193 19:57 sin duda no es fácil y entonces bueno pues yo creo que sí que realmente cuando he estado sin escribir lo he echado mucho de menos porque es tu manera de enfrentarte al mundo interpretar el mundo de reconciliarse con la realidad de comprenderla de digerirlo que no no no te gusta o te hace daño no Caja o te genera dificultad no

Voz 1363 20:20 en estos momentos Ángeles te encuentras preparando tu próximo proyecto cinematográfico la adaptación de la novela de Gabriela Ibarra el comensal sobre el asesinato de su abuelo a manos de ETA estos días hemos conocido la detención del ex dirigente de la banda terrorista de Josu Ternera me pregunto si la actualidad condiciona la escritura o crea algunos matices

Voz 6 20:41 sí por ejemplo Johnny Geraldine viven ajenos al Brexit es es verdad es verdad Curioso

Voz 0193 20:50 es verdad que incluso he pensado en algún momento cuando estaba corrigiendo galeras en los últimos meses no ya cuando está a punto de deberían mencionan algo pero creo que no le va a la novela y que en este caso la es completamente secundario pero sin

Voz 2 21:06 Lucas no luego al leerlo

Voz 0193 21:08 esto sin duda a veces te cambia la

Voz 6 21:11 hasta la actualidad

Voz 1363 21:16 no sé qué Ángeles González-Sinde si tiene ganas de hacer algo hay algo que no haya hecho

Voz 6 21:20 sí está pendiente

Voz 0193 21:23 sí siempre hay cosas pendientes me gustaría dibujar más y dibujar bien y de ahí tenido tentaciones

Voz 3 21:31 y bueno de apuntarme algo

Voz 0193 21:33 curso de ilustración alguna academia de dibujo lo que pasa es que me falta el tiempo pero yo sí que soy una persona muy cursi lo sea yo estaría todo el día estudiando hay otra no se me encantaría cero un máster de filosofía

Voz 4 21:47 da o eh

Voz 1363 21:49 en fin te gusta ser alumno entonces era lo duras cuando es una de las voces culturales más fuertes de nuestro país

Voz 0193 21:56 no no pero es que veamos a mí me queda mucho por saber por descifrar por aprender y me encanta me encanta así ser alumna exacto es es una definición con la que me que

Voz 6 22:08 todo

Voz 1363 22:09 Ángeles González Sinde muchísimas gracias por la generosidad por la sinceridad tiempos como como este en el que parece que nos da miedo hablar de ciertas cosas gracias por compartir ese tiempo este fin de semana creo que estás en la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife no sí

Voz 0193 22:25 hay ahí estaré yo espero que haya oyentes que con los que pueda encontrar