El periodismo de Juan Goytisolo: sentir, ver, contar y denunciar

Voz 1191 00:00 yo siempre he reprochado los los escritores españoles en en tomarse si mismos muy en serio y tomar su obra muy poco en enseguida procurado en los últimos veinticinco años hacer lo contrario tomarme mismo muy poco en serio tomaron mi obra a pecho por el simple hecho de que no había una libertad de prensa los escritores unos sentimos obligados a suplir esta carencia de un informativa de la prensa para denunciar una serie de realidades escandalosos a partir de un momento de sentir una profunda insatisfacción con este esta literatura de simple denuncia o documento social y procure pues convertirme

Voz 1 00:46 lo escrito

Voz 1363 00:50 palabras del novelista también autor de Ensayo Juan Goytisolo el cuatro de junio se cumplirán dos años desde su muerte tenía ochenta y seis años dejó tras de sí medio centenar de obras parte de ellas literatura de viajes con ese fueron también un premio Cervantes un sinfín de crónicas y algunas desde territorios en guerra para el diario El País con Antonio Rubio como cada semana reunimos literatura y periodismo buenas noches Antonio El además de escritor periodista para muchos de sus contemporáneos Goytisolo era sobre todo un intelectual

Voz 2 01:22 sí era un intelectual de la misma forma que fuese sola la que a mí sobre todo porque estaba comprometido con la verdad y esa verdad que a veces va en contra del movimiento de la dinámica general el sobre todo lo que pretendía quería y creo que consiguió a partir de esos sesenta años cuando uno comienza a tener otra visión otra forma otra manera hacer súper súper adulto como diría nuestra querida alcaldesa

Voz 1363 01:53 ha hecho que tomen me encanta ese término

Voz 2 01:57 el quería sentir ver contar denuncia sobre todo contar la verdad y una cosa fundamental dar voz a las víctimas

Voz 1363 02:07 Icon sesenta años precisamente fue enviado por el periódico El País a guerras como la de Bosnia Chechenia o el conflicto palestino de allí salieron algunos de sus libros Goytisolo decía que los periodistas no solían escribir bien

Voz 2 02:20 lleva razón en parte en parte sobre todo teniendo en cuenta que hay una cosa que es muy importante sobre todo como se define esta pequeña excepción que es periodismo y literatura lo que hacemos es buscar aquellos periodistas que escriben bien que nos transmiten algo que realmente puede ser un referente entre perdí muy la literatura lo que pedía hay exigía de alguna manera es que los periodistas tenemos la obligación de escribir bien porque si se escribe bien Se está más cerca de la verdad en el fondo lo que nosotros hacemos es contar historias y esas historias tienen que estar al lado de la verdad y al lado de la víctima

Voz 1363 02:59 lo escuchábamos antes Goytisolo evolucionó como escritor y lo hizo a golpe de reportaje a golpe de denuncia

Voz 2 03:08 si el digamos que sintió vivió fueron lugar de los hechos denunció tanto los temas de la guerra en Sarajevo y demás denunció también la situación del Sáhara denunció la dictadura de izquierdas que un momento determinado ocurría se plasmaba en Argelia cuando todo el mundo hablaba de la gran Argelia el puso el tema el foco sobre el lugar it demostró y denunciar determinadas cuestiones pero no es un elemento de los años sesenta de sus años sesenta también cuando era joven de alguna manera lo que hizo es irse a los lugares en los que había otra víctima de otra manera por ejemplo se fue Almería describió cuál es la situación que vivía en aquellas personas iba a mí en determinado momento me recuerda Ramón J Fender cuando viajó hasta casas viejas que fue un caso realmente cabrón de la época de la república en la que la Guardia Civil asesinó a una serie de agricultores que se manifestaban y pedían pan porque tenían hambre y entonces lo que has es trasladarse a los lugares sentir porque pensaba ahí planteaba que hay una cosa que es muy importante la verdad a través del periodismo y la verdad a través de la literatura y la literatura tiene que servir para acercar a esa verdad no para alejarla sino para tener la realidad y plasmar la ley que él exigiera a los periodistas que en cierto modo podrían ser literatos de segunda un mejor periodismo una mejor narrativa cosa que tendríamos que pedir hoy más que nunca porque no quiero decidir cómo está la narrativa de algunos medios

Voz 1363 04:57 pensé que te ibas en tus alumnos pero no estamos hablando

Voz 2 05:00 el primero dijo a los medios y luego como si alguno está escuchando dirá el pesado de Antonio viene a decir no leer leer y leer pero si no leemos no sabemos escribir

Voz 1363 05:13 déjame que volvamos a Almería porque de joven durante el franquismo Goytisolo se interesó por las condiciones de trabajo de los jornaleros y los pescadores de Almería cuando murió hace dos años ocurrió algo muy bonito y es que los vecinos del barrio de la banca salieron a la calle a leer de forma espontánea algunas de sus de sus obras en este caso el periodismo es tan cercano que toca deja una huella profunda

Voz 2 05:36 sí porque fíjate hay una cuestión aunque la gente no tenga un gran nivel intelectual la gente sí saben lo que es la verdad la gente sí sabe lo que está viviendo la gente sí sabe cuáles son sus necesidades hay un simil si me un momento determinado Luis de Oteiza cuando denuncia la situación de los mineros en Huelva y luego se presenta como o lo eligen como diputado por Huelva aquí podría establecerse algo parecido es decir los habitantes de la charca Hideo otros barrios de Almería reconocen al propio Goytisolo porque además viniendo de un elemento intelectual sabe bajar tocar sentir y contar él decía entre otras cosas que lo importante como hemos dicho al principio es sentir ver contar y denunciar todos esos elementos tanto elementos de realidad como son los reportajes como elemento de ficción

Voz 1363 06:31 ya has traído por lo que veo las obras completas

Voz 2 06:34 sí yo creo que este sí es un elemento que habría que ponerlo en la facultad en las facultades falta mucha bibliografía sobre todo de grandes maestros y grandes reporteros como es el propio Goytisolo estas Obras completas titulado a Juan Goytisolo Guerra periodismo y literatura te puedo asegurar como ves cómo me suele gustar mis poses mi elemento en mi cuestiones porque tenemos un problema hoy día nos falta lectura reflexiva y las lecturas hay que hacerla siempre de manera reflexiva con un lápiz que no con humor negro

Voz 1363 07:12 ya tenerlo todo marcado siempre puedes volver una y otra vez de manera

Voz 2 07:15 sí porque son como pequeñas fichas que te pueden servir y no hay nada más interesante más bonito más Orgaz Mikko que poder volver a aquellas anotaciones de los grandes maestros

Voz 1363 07:28 Juan Goytisolo también fue guionista y documentalista firmo documentales para la televisión española de finales de los ochenta sobre todo del mundo árabe era el segundo de tres hermanos el mayor José Agustín novelista murió hace veinte años y el pequeño poeta Luis Goytisolo Premio Nacional de las Letras aún vive de los tres el único que se interesó por el periodismo fue Juan por qué por qué crees que tenía esa inquietud

Voz 2 07:55 yo creo que su momento digamos el tenía una realidad distinta Él tenía una cercanía lo que era el pueblo sus hermanos me da la sensación no es una crítica sino es una forma de ver es decir veían el mundo del de la digamos una pequeña terraza el bajó de esa pequeña terraza se fue a la calle la tocó la vivió la asintió ellos se quedaron sin madre si mal no recuerdo desde muy jóvenes de alguna forma quizás pudo establecer pudo tener una dinámica diferente y luego es muy importante también al principio de su educación estuvo con los jesuitas quieras que no a los jesuitas dan una cercanía

Voz 1363 08:41 una cercanía de de la artista

Voz 2 08:43 hay que recordar por ejemplo la dinámica y la función que los jesuitas han estado haciendo en Latinoamérica y en otros continentes Il lo más real cercano que hemos podido tener es el caso del padre Ellacuría que todavía está en un procedimiento judicial cuando lo mataron en el Salvador es decir la objeto de estado como más cercano teóricamente al pueblo casa periodístico en el que

Voz 1363 09:06 tú estuviste muy muy buen involucrado es uno de los

Voz 2 09:09 en un obstáculo para los amantes del periodismo

Voz 1363 09:11 por qué se interesen porque este señor el señor Antonio Rubio tiene mucho que ver en en eso que llamamos eh

Voz 2 09:19 noticia criminal gracias Alazne esas para eso estamos si además ahora la Fiscalía va calificar al uno de los digamos autor eso presuntos autor de la muerte de que es logramos que a través de esa noticia crimen pudieran estar ahí extraditarlo de Estados Unidos lo Jesús tan tenido digamos un compromiso y una aportación y luego hay una cosa que es muy importante el cuando se va Francia París estudió Derecho en Barcelona fue una editorial comprometida que la editorial Gallimard que donde publicaba Alberca mi serie de es como el Ogino Toral te acerca más al pueblo por llamarlo de alguna

Voz 1363 10:02 Antonio no toda la obra de Goytisolo está publicada en dos mil quince dos años antes de su muerte entregó un manuscrito a la agencia literaria Balcells con indicaciones de que no se publicará hasta que no se cumplieran dos décadas de su muerte tendremos que esperar hasta dos mil XXXVII

Voz 2 10:20 yo creo fíjate que me parece una buena un buen planteamiento había un programa de televisión quisieron también que es se llamaba creo que hacen en el plus au algo así en la que se grababa las personas y hasta después de su muerte no se publicaban por qué pues porque posiblemente no contará dirá una serie de cosas que hoy a lo mejor no sería incomprensible o podría crear una polémica como tal en el dos mil treinta y siete imagino que se podrá ver o contextualizar de forma distinta y hay un elemento que acaba de apuntar muy importante y es lo entrega la Agencia Balcells digamos que los escritores del boom literario latinoamericano consideraban llámese Vargas Llosa García Márquez y demás consideraban a Goytisolo como un elemento más de aquel movimiento Se da la circunstancia que la agencia Barceló con doña Carmen a la cabeza era la representante de todo ellos es decir en Barcelona con doña Carmen estaban los mejores literatos y los mejores periodistas entre ellos el propio Juan Goytisolo

Voz 1363 11:31 Antonio Rubio gracias y hasta la semana que viene