Gabi Martínez: "Ahora nos encontramos con la política tomando el mando sobre nuestro yo más profundo, elemental y literalmente natural"

Voz 1363 00:00 escritor y periodista especializado en literatura de viajes Gabi Martínez buenas noches

Voz 3 00:34 hola buenas noches acabas de llegar de la Patagonia

Voz 1363 00:36 Elena no sí bueno a Argentina

Voz 3 00:39 sí chilena crucé en realidad de en Chile no pase tanto tiempo fui sobre todo a ver la cueva del Milo don

Voz 1363 00:45 la cueva de del Milo Don sí

Voz 3 00:48 es un gran mamífero que más o menos emparentado con el mega etéreo que era el animal al que iba a buscar y que de hecho fue el animal que inspiró el viaje a la Patagonia que hace Bruce Chadwick a partir de unos restos que encuentra en una vitrina creo que era de su abuela yo pues para el proyecto de animales invisibles que tengo he viajado a Argentina pues entre otras cosas en para dar una charla en la Feria del Libro allí en Argentina y aproveche que estaba ahí que económicamente vez salía rentable pues hacer el viaje a la Patagonia siguiendo Ónega

Voz 1363 01:23 el proyecto animales invisibles cuenta El Mundo a partir de lo que nadie ve la primera parada ha sido un libro este libro animales invisibles editado Capitán Swing Nórdica Libros que recopila Crónicas Reales no hay nada de ficción en ellas aunque lo pareciera eh son seis especies extinguidas son muy difíciles de ver con el objetivo de descubrir nuevos lugares es libro activista así como punto de partida Davy

Voz 3 01:48 bueno si hay una parte no me gusta la literatura que es precisamente eso como muy sesgada no a la hora de sí

Voz 4 01:56 a emitir

Voz 3 01:59 pones sí pero sin duda lo que sí que me gusta mucho ese esa tradición de que sean los hechos los que te hacen te invitan a pensar en una serie de cosas como mínimo en ese sentido sí que es activista sí que querido pues que que que ofrecer una imagen de la naturaleza idea algunos animales que creo que vale la pena pues mantener ahí algunos vivos todavía no todos están extinguidos pero que en cualquier caso forman parte de nuestro imaginario la parte de incentivar Nos a movernos a favor de esos animales Xosé de esa naturaleza sí que está sin duda de fondo en el propósito del libro en este libro

Voz 1363 02:40 dos años de viajes Jen las páginas no sólo te acercas a un animal en concreto también a la relación que los habitantes tienen con él cada animal es una es una historia decía yo que su libro de relatos y me comentabas tú que es un libro completo pero es decir cada relato con ETA una narrativa no

Voz 3 02:58 sí sí es en realidad ya me doy cuenta de que tengo este libro dieciséis años después de haberlo pensado alguna manera por primera vez

Voz 5 03:08 la todo arranca en en Uganda

Voz 3 03:12 cuando me voy a una reserva natural descubro pues que la gente que va allí va buscando jirafas elefantes leones pero resulta que la estrella es el pico zapato que es un animal al que no ve prácticamente nadie entonces ahí sale un chispita salta una chispa diciendo aquí que es lo que ocurre sea porque el animal que que más en la boca de sobretodo los autóctonos Ésta es precisamente al que no ven ya hay descubro que hay algo no entonces luego con los años sigo viajando esa idea que está latente de alguna manera va floreciendo con otras historias de otros animales que son muy difíciles de ver pero que sin embargo significa mucho para las personas cada una de esas historias ofrece en misma como tú decías antes relato casi cerrado de ella misma no que a la misma vez forma parte de un cuerpo mayor idea de repente pues al cabo de unos años digo pues todo esto tiene sentido y sobre todo tiene sentido de cómo me he ido construyendo yo mismo como alguien que viaja hay que mirar al mundo qué va recibiendo del mundo una serie de ideas y que de repente acaban en un cuerpo constituido un poco como la Gran Barrera de Coral de pequeñas pequeños pólipos es la gran barrera que al final acaban formando un coral este libro sería historias quizá no tan pequeñas pero que finalmente acaban construyendo libro

Voz 1363 04:36 son historias muy poderosas del lector la lectora se da cuenta desde el comienzo tienes una mirada poética sociológica mística por supuesto y naturalista creo que en esta aventura te te acompañaba el arqueólogo Jordi Serrallonga no

Voz 3 04:54 sí con Jordi lo que hemos hecho ha sido construir el proyecto en general y esa mirada que comentas lo fundamental de ella es que cultura y naturaleza coincidan demuestren que son capaces de llevarnos a lugares donde la política está desde nosotros mismos nosotros somos los ciudadanos que hacemos la política cuidando el territorio un poco es una idea de fondo antes que hablabas tu de del activismo no es un activismo de un color o de otro es un activismo sobre la tierra para defender nuestros espacios para reivindicar unos como personas que caminan que aprecian el entorno en el que están viviendo y entonces Jordi Serrallonga que es arqueólogo que precisamente trabajes a tierra y la Cava con las manos literalmente no pues él vio viaja mucho a Galápagos a Tanzania había estado también en pues en Australia andar en están Bolivia hiel pues ha ido también pensando mucho pues en cómo poder comunicar de la mejor manera pues los territorios y las ideas que tiene en la cabeza y pensó coincidente mente pues que hay una cosa muy importante a la hora de transmitir de que la gente se acerque a eso que es el relato sea conseguir articular relatos que convenzan a las personas de que ahí hay una historia que les puede interesar por el motivo que sea y a partir de ese relato pues son empezar pues a empujar todos juntos una dirección que creo que vale mucho la pena y que pasa por sobre todo ahora mismo con con las urgencias que vienen por el cambio climático por la presión enorme de las distintas economías la densidad poblacional que que tenemos intentar poner todos un granito de arena para

Voz 5 06:47 para eso cuidarlo

Voz 1363 06:51 a tierra David no sé si eres fan de Juego de tronos o a hay unos capítulos que tengo que hubiera abrió la pantalla de una manera excesiva

Voz 1377 07:01 y ahí no sea no sería de los más incondicionales de Juego de Tronos pero hay algunos que considero que son asombrosos memorables

Voz 1363 07:11 te lo digo porque me ha recordado una de las grandes frases que ha dejado esta sería ha sido en el último capítulo y ha sido pronunciada aporta y como casi todas las grandes frases no y es que nada nos une más a las personas que una buena historia no sé si me había recordado justo lo que habías dicho por cierto que la serie también han demostrado que los animales son los que más cabeza tiene bueno en este caso un dragón y una mezcla de perro lobo pero pero bueno hay algo en el libro que yo creo que todos los que nos hemos acercado a la lectura hemos extraído dice es que mientras las banderas ondean por todas partes Se deja que los animales del país una de las marcas de identidad más naturales e indiscutibles que hay se extinga

Voz 3 07:53 sí y creo que es un ejemplo muy

Voz 1363 07:56 esto sí que es patriótico es un ejemplo muy gráfico

Voz 3 07:58 estamos hablando de patria desde todos los ángulos y resulta que entre todas las banderas la que resulta que debería ser la principal a ondear que es la tierra se habla siempre son conflictos territoriales es también muchas veces no resulta que la tierra está dejando que el ochenta y cuatro por ciento como has dicho de razas autóctonas se extingan qué es lo que queremos cuidar yo creo que estamos en un momento en un límite en el que hay que plantearse muy en serio cuál es nuestra apuesta incluso como seres políticos antes hablaba de nosotros ciudadanos como personas políticas hasta qué punto queremos hacer uso de ese poder que tenemos es como individuos hasta qué punto estamos dispuestos a que convertir la cultura y la naturaleza que nos definen sean marginadas de de del ideario público dejar que sea la política la que intervengan nuestras vidas olvidándose de hacerlo es que hemos conseguido marginar prácticamente del debate público lo que es cultura y naturaleza estamos hablando el Juego de Tronos no muy bien pero eso no deja de ser un un producto que incluso nos viene aunque tenga digamos las trazas universales no se deja de ser un producto que nos viene de fuera cuál es nuestro relato como nos articulamos nosotros desde la relación con el entorno aquí hay algo que creo que es muy muy sintomático es la institución libre de enseñanza apostaba por eso a principios del siglo XX

Voz 1363 09:25 sí pero cuando llegó la guerra civil lo que hizo fue

Voz 3 09:27 liquidar ese esos acercamientos esas excursiones que se proponían para intentar querer al territorio de ahí salieron grandes poetas grandes escritores que lo que hacen precisamente eso acercarte a a la tierra y hablar de ella quererla por eso escribir desde una mirada desde una pasión que es contagiosa y que lleva otras personas a querer quererla ya querer pisarla hay que tratarla y cuidarla no cuando

Voz 6 09:53 a la guerra eso se acaba todo

Voz 3 09:56 E incluso el asociacionismo al que había llevado ese cuidar la tierra porque la Tierra no la cuida uno la tierra la cuidamos entre todos Isaí tú cuidas tu tierra es vecino quiere tener una tierra tan hermosa tan bien cultivada como la tuya lo que ocurrió fue que liquidados ese ese tipo de espíritu asociaciones Teide cuidado por el entorno y ahora nos encontramos pues eso la política tomando el mando sobre nuestro yo más profundo más elemental y más literalmente natural

Voz 1363 10:26 en efecto a esa cultura también hay algo que me ha interesado mucho con la Gran Barrera de Coral cuestiones la manera que tenemos de mirar a los animales

Voz 3 10:36 sí porque la Gran Barrera de corales el organismo vivo visible más grande sobre la tierra y de hecho es el único que se puede ver desde el espacio exterior y eso fue una sorpresa descubrirlo porque he dicho yo lo asociaba masa a una idea que tenía que ver con piedras con rocas E incluso la han hecho los aborígenes no históricamente pero resulta que es un organismo vivo ese es un animal de fondo y al ver cómo se articula además la gran barrera ves cómo el territorio te puede dar respuestas creativas de hecho llegó a la Gran Barrera después de de muchos años de de haber escrito libros de viajes que normalmente siguen siempre una misma estructura esparto de un lugar a un recorrido llegó a un destino la forma clásica de contar no lo que hace la gran barrera es ofrecer una mirada diferente esas son pólipos muy chiquitines sumándose unos a otros de repente

Voz 6 11:34 te van adoptando una forma que

Voz 3 11:37 es visible desde el espacio exterior dos mil kilómetros en un milagro del océano una maravilla no literalmente desde sobre la tierra sobre el agua y entonces eso es lo que me ofrece es una posibilidad creativa que es la de articular un libro a base de Peque las historias que aisladas no tienen un sentido especial los a bueno una declaración de alguien por aquí un relato corto

Voz 5 12:01 vaya un fragmento

Voz 3 12:04 esto periodístico hablando sobre las temperaturas por allá pero que de repente si los va sumando uno a otro de forma consecutiva vas adquiriendo una forma que te lleva a una idea de lo que es

Voz 6 12:17 el mundo hoy como

Voz 3 12:20 Nos relacionamos con el de tal manera que es muy curioso eso ha pasado también en algún otro libro pero como la gran barrera no solamente es un animal descubrirlo sino además de como el observar con atención lo que te rodea te puede llevar a soluciones creativas para tu propia vida eso para mí fue un reto

Voz 8 12:41 lo e inmenso de por eso

Voz 1363 12:44 sí podría poner un ejemplo de esto que es muy interesante

Voz 3 12:48 sí bueno este que te comentada por ejemplo de la de cómo pues resolver creativamente un libro o Come

Voz 1363 12:56 daba cierto te diría él

Voz 3 12:59 también en el shooter el pantano del sur donde está el pico zapato y ahí hay un el ese pantano es el dicen que es el más grande tienen la las dimensiones de de Reino Unido y es un pantano donde ahí se han perdido naves verdaderamente porque las islas y que se forman con las llamas y con lo el desplazamiento de las orillas del río Nilo van va cayendo sobre el agua iban formándose islas que van a una especie de Delta sería que sería este que pantano que hay en el centro de de África al en Sudán que se llama sub entonces esas islas que quedan flotando en el centro del pantano de un de un país que ha hecho de agua hay de islas supone una especie de laberinto móvil un laberinto en el cual han entrado muchas naves han quedado atrapadas sin poder salir nunca ha historias fenomenales de por ejemplo un italiano que se llamaba eh que sí dejó un una historia Un diario el fue de hecho de los pocos que sobrevivió de cómo doscientas y pico personas se quedan encerradas en un barco no pueden salir ahí hubo canibalismo o de todo la mayoría de las personas murieron allí encerrados no entonces lo que te propone ese ese pantano por ejemplo es una red Visitación de lo que es el mito del laberinto se lo trae a la actualidad eso fue otra solución que me dio para un libro que estaba pensando me explico el laberinto típico es el de el que entra el Minotauro tiene la

Voz 1377 14:34 pues eso los muros habituales no muros

Voz 3 14:38 de lo que te pueden encerrar para toda la vida donde puedes morir te ahí intentando saber pero son muros estáticos como de piedra lo que te introduce el laberinto del SUD es un laberinto móvil es el mundo líquido en el que vivimos te

Voz 6 14:53 pues pero de repente llega la noche

Voz 3 14:57 las Islas se han movido contigo y entonces lo que creías que era una solución o no puedes ni siquiera memorizar El laberinto es imposible el mundo ese nuevo mundo que hemos creado es un laberinto mucho más dinámico que en los del cual cuesta mucho más salir ileso lo que me dio fue la solución pues ya te digo de nuevo para para un libro yo te habló de cuestiones creativas no proponía un ejemplo pues no hay otro

Voz 1363 15:21 y qué tiene que ver además con aquello que nos has comentado de mirar lo que tenemos alrededor no lo que la naturaleza nos propone lo que estaba ahí antes que nosotros pues muy estoy

Voz 3 15:34 hablante

Voz 5 15:35 bueno y también con la Gran Barrera

Voz 3 15:38 decorar el creo que lo que nos propone ahora pues es una invitación a a intentar colaborar con ella no dicho el viaje a la Gran Barrera lo hago después de ir al Acuario de Barcelona Cuando mi hijo tenía dos años se está viendo pues una vitrina que donde había un con Coral es decía coral de la Gran Barrera australiana si la temperatura del planeta aumenta en dos grados el noventa y tantos por ciento de era la gran barrera morirá adquiriendo el color blanco de tal manera que desde el espacio exterior como decía antes podremos ver un signo de qué está ocurriendo en nuestro planeta que será una línea absolutamente blanca de coral que ha muerto

Voz 4 16:21 entonces ahí ese ahí fue

Voz 3 16:24 donde dije bueno me gustaría hacer algo a propósito de dónde saco fuerzas sí sobre todo ahorro dinero para para hacer esa inversión que siempre son muy arriesgadas en lo que tiene que ver con con literatura naturaleza pero bueno consigo ir a Australia y escribir un libro a propósito pero ahora eso te hablo de cuando empezaba hace unos años con algo con aquel documental que hizo el el vicepresidente de los Estados Unidos sobre cambio climático que fue algo muy comentado y que parecía que la gente estaba muy preocupada llegó la crisis y de repente el cambio climático pasó a ser algo muy muy secundario no ahora no están poniendo en doce años el límite de tolerancia que tiene la tierra dicen que en en doce años vamos a entrar en colapso ecológico esto lo lo están diciendo grandes organismos

Voz 6 17:16 están hablando de doce años de pasado mañana

Voz 3 17:20 sí por eso esos chicos de Change for Kliment los de juventud por el clima si se están manifestando todos los viernes están llevando adelante acciones en todo el mundo para intentar eso llamar la atención sobre unas emergencias que ya no son a largo plazo ya son las tenemos aquí encima

Voz 1363 17:37 no no no es un futuro This tópicos una realidad

Voz 3 17:40 exactamente una urgencia

Voz 1363 17:43 por eso para

Voz 3 17:45 pero sí es verdad que hasta que no estamos en el límite total hasta que no encontramos ya que está lloviendo negro es muy difícil que que reaccionemos pero sí que creo y de ahí también este libro que hablabas tú por la parte activista la idea de proyectar relatos que sean eso muy gráficos inspiradores si quieres de alguna manera para llevarnos actuar no

Voz 1363 18:10 Martínez te acompañamos en este proyecto integral de animales invisibles que celebramos con esta preciosidad de libro muchísimas gracias

Voz 3 18:19 muchísimas gracias a ella al programa por darle oportunidad a este tipo de bueno e historias no