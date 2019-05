Florencio Alonso: "Cuando estás en Chernobyl, te das cuenta del ocultismo que tiene el gobierno comunista"

Voz 1995 00:00 si seguimos haciendo lo que estamos haciendo seguiremos consiguiendo lo que estamos consiguiendo es de perogrullo pero es así durante esta mañana esta misma mañana nuestro compañero Javier Gregori hace pocas horas contaba algo alarmante desde hace seis años las emisiones anuales

Voz 1995 00:35 la espuma de poliuretano han demoler un edificio que es la sustancia más nociva para la capa de ozono que existe y está prohibida desde la firma del protocolo de Montreal en el año mil novecientos noventa y seis las autoridades chinas han mostrado mucho respeto a ese protocolo están mintiendo quién podía pensarlo verdad mienten los chinos en cuestiones de salud pública que afectan a todo el planeta a decir verdad podemos fiarnos por muy poco que decía Pablo Iglesias de los políticos que un Gobierno no mienta que les diga la verdad a los ciudadanos a las autoridades de otros países y a los organismos internacionales debería ser lo mínimo que podemos exige ve al poder sin embargo la verdad es que ese es un material frágil muy frágil y muy preciado que ultimamente se destila mejor a través de la ficción de las series y las películas que de las declaraciones oficiales los chinos en cuestiones de contaminación son solamente unos aprendices los rusos los rusos mintieron a todo el planeta de la realidad del accidente nuclear más grave de la historia si contaba medios españoles lo que había sucedido en Chernóbil el veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis

Voz 3 01:46 como les informábamos hace unos momentos la Unión Soviética ha reconocido esta tarde oficialmente que ha ocurrido un accidente nuclear en una de sus centrales eléctricas nucleares la

Voz 1995 01:56 saben cuál es la mejor manera de conocer esa realidad una serie de televisión que tiene tiene la cadena HBO emite ahora mismo está ahora mismo ya emitiendo el tercer capítulo de Chernóbil que podría ser una vez resuelto qué coñazo estamos dando con lo dejó de tronos la nueva serie de lana la diferencia es que lo que cuenta fue verdad no hay escuelas ya sabemos qué es lo que pasó bueno sabemos algo de lo que pasó quedan algunos aspectos que quizá no conozcamos nunca en la serie La Ser y empieza con un veredicto rotundo justo

Voz 1 02:34 es Chernóbil

Voz 4 02:39 lo que pasó allí lo que pasó después incluso todos

Voz 1995 02:41 bueno a fue Tennant

Voz 5 02:45 todos pueden ente

Voz 1995 02:47 sin haber logrado mucho tiempo en conocer a la uno y veintitrés minutos de la mañana del veintiséis de abril de mil novecientos ochenta y seis a tres kilómetros de la localidad de PRI Piatti la actual Ucrania el número cuatro del central nuclear de dichas no ávila explotó murieron inmediatamente dos empleados de Albanta IB íntimo además de los tres meses siguientes como consecuencia de los altísimos niveles de radiación por eso tardó mucho tiempo en saberse Eva Cruz muy buenos días hola sí

Voz 6 03:14 hora de Chernóbil contiene tensión sacrificio y comportamientos heroicos pero los que más resuena en nuestra época son la negación y la ocultación como forma de actuar de las autoridades soviéticas empezando por quién era el jefe de la planta aquella noche Anatoli día Clos

Voz 1995 03:32 eso será por las tuberías rotas el agua está ligeramente contaminada no creo que sea grave no creo que sea agradable tiene como podían ser tan inconscientes

Voz 6 03:42 qué personaje Diack Love fue el jefe del experimento que resultó en el accidente el responsable de todas las decisiones que provocaron y luego agravaron el suceso fue también el cabeza de turco cumplió diez años de trabajos forzados y luego murió de un infarto en mil ochocientos noventa y cinco a los sesenta y cuatro años como si nunca hubiera estado en la planta nuclear indirectamente afectado por las emisiones de dióxido de uranio seguro de boro óxido de opio exhibió ya lecciones decir Connio y grafito en cantidades quinientas veces superiores a las liberadas por las bombas lanzadas

Voz 1995 04:12 en la sima quinientas veces cuántas personas han visto afectadas por ese accidente además de las treinta y un víctimas mortales directas

Voz 6 04:20 pues doscientas nueve sufrieron heridas directas pero fueron evacuadas apresuradamente ciento dieciséis mil personas se detectó radiación en trece países de alrededor unos cinco cinco millones de personas han vivido en áreas contaminadas y cuatrocientas mil de ellas en áreas gravemente contaminadas y seiscientos mil trabajadores los llamados liquidadores recibieron dosis de radiación mientras participaban en el masivo proceso de descontaminación contención y mitigación pero la población civil ha sufrido mucho la OMS considera que unos cuatro mil casos de cáncer de tiroides leucemia son producto directo de haber recibido radiación en la infancia a la adolescencia en el vigésimo aniversario de la explosión la Cadena SER entrevistó a Ana hoy ciudadana de Madrid que recordaba el grito que se repetía en el patio de su colegio en Ucrania Chernóbil Joris Seat no hábil Horts Se está quemando Chernóbil aún así no evacuaron la ciudad inmediatamente

Voz 7 05:10 Nos hicieron pasar por los exámenes que en realidad al final era a los profesores ya dicen mira os todo aprobamos todo pero tienes que ir ya porque no se puede esperar más

Voz 6 05:23 seis lo una zona de treinta kilómetros alrededor del lugar del accidente que se conoce como zona de alienación pero no todo el mundo se quiso marchar este es el testimonio de una anciana que vivía en la zona

Voz 0535 05:35 ha nacido aquí y sólo me siento bien en esta casa y no quiero irme no me he sentido bien en ningún otro sitio cuando voy a ver a mi hijo a Kiev enseguida me duele la garganta por la contaminación de los coches cambio aquí estoy bien aunque aquí en rabia Dios es fiel a los hechos sigo pues según él su runner

Voz 6 05:55 Craig más sin que está detrás del guión y de todo el concepto de la serie ser fiel a la verdad en una historia sobre las mentiras oficiales es la clave de una producción como ésta sean basada en todo tipo de fuentes testimonios personales libros escritos por científicos soviéticos informes oficiales planos Istok libros de esto creadores fotografías grabaciones de audio y una de las fuentes más importantes es el libro Voces de Chernóbil de la periodista ucraniana Svetlana Alexia Beach Premio Nobel en dos mil quince que recogió a lo largo de todos los años noventa testimonios de supervivientes

Voz 1995 06:24 que habían sido silenciadas para el Gobierno ucraniano

Voz 6 06:27 el personaje de Ludmila la esposa de uno de los bomberos está extraída de peligro

Voz 8 06:32 Nos han llamado a todos militares y civiles Tibet por eso ya es de los gordos

Voz 1995 06:39 no tiene buena pinta insistimos en Mans la ficción la que nos está contando la realidad y la central imagino que se cerraría inmediatamente después del accidente

Voz 6 06:48 pues no el cierre definitivo de la central no se produjo hasta diciembre del año dos mil y lo financió la comunidad internacional lo que sí se construyó inmediatamente fue un sarcófago donde encerrar el rock reactor explosionado pero la naturaleza fue degradando el primer sarcófago en dos mil dieciséis hubo que construir uno nuevo

Voz 1995 07:06 sino sarcófago sarcófago gracias Eva es la mayor estructura móvil jamás construida hasta la fecha en el mundo es un arco de ciento diez metros de alto ciento cincuenta de ancho y doscientos cincuenta y seis de largo Florencio Alonso muy buenos días buenos días estaré encantado de saludarte Florencio es una de las presiones que costó yo esa gigantesca estructura ya estaba mismo sentado en el estudio de la Cadena Ser en en Valladolid estás viendo la serie Florencia sí he visto el primer episodio

Voz 10 07:35 tú que has estado allí

Voz 1995 07:37 no te da mucho miedo

Voz 9 07:39 no una beca está allí mucho mucho miedo no nota tener en cuenta que cuando vas allí llave sólo ocultismo que tiene el Gobierno comunista

Voz 1995 07:48 tú cuando cuando llegasen bueno para empezar como acabas tu construyendo ayudando a construir el sarcófago de Chernóbil

Voz 9 07:55 la empresa a la que yo represento consiguió una concesión iba a trabajar tres operadores más y yo en la construcción de ellos lo llaman confinamiento no lo quieren llamar sarcófago

Voz 1995 08:07 confinamiento cuántos días estuviste en Chernóbil en siete meses ciento cincuenta y seis días tienes contados eh bien ven sin problema a la gente es muy agradable el pueblo que años muy simpático muy es pobre pero te lo da todo es muy buena gente Florencio vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida hablamos contigo y te parece estás acuerdo conmigo que pareciera que la ficción está explicando mejor la realidad de lo que somos capaces los necios Si los gobiernos de explicarla sí porque ellos simplemente no te lo explican para ellos el ocultismo llevan en los genes de bien una naturaleza el ocultar todo nunca hay ningún problema hay cosas que se seguimos sin saber claro que no sabremos nunca pues con Florencio Alonso uno de los gruistas vallisoletanos que construyó el sarcófago Una de las estructuras de la estructura más grande jamás móvil jamás creada vamos a seguir hablando en unos segundos porque el tema es apasionante

Voz 1995 09:13 seguimos hablando con Florencio Alonso es uno de los gruistas vallisoletanas que pasó ciento cincuenta y cinco ciento cincuenta y seis días cien SMS de Quito uno a ciento cincuenta y seis días en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania construyendo el sarcófago de los residuos nucleares de Chernobyl quedarán cerrados por lo menos durante un siglo es lo que esperan que aguanta cojo afortunadamente la verdad de lo que allí sucedió algo de la vedad filtrando la losa que custodian las autoridades soviéticas sobre la verdad no fue tan pesada como la que la comunidad internacional ha construido sobre las ruinas del reactor número cuatro cuando te dicen Florencio te vas a Chernóbil qué es lo primero que se te pasa por la cabeza

Voz 9 09:56 herida yo me vine de viaje Alberto Lozano jefe de mi empresa hoy nos lo comunicó que vengo con un contrato y que el iba a ir personalmente primera vez la la seguridad que en otros tendríamos para ir nada trabajar luego se lo comuniqué a mi familia

Voz 1995 10:13 que también supone que vamos a tener que llamar era muy felices esto no se aplauso hoy en casa cuando dijo Florencio tú maneja es las grúas si yo manejo de su operador de cesta vale eso tiene que ser dificilísimo no bueno es como todo es acostumbrarse es un trabajo más malo sea tú te subes al agrupa a cuenta a contra el tú lo estás

Voz 9 10:37 ciento metros de altura

Voz 1995 10:38 y hay pasas ocho horas bueno

Voz 9 10:41 me pasamos ocho y los segundos tornos doce horas

Voz 1995 10:46 si te da hambre yo sé que quieres ir al baño o lo que sea tienes dentro de la central tiene es

Voz 9 10:52 hay una cantina como llaman ellos hay un restaurante que está abierto unas horas

Voz 1995 10:55 pero si tienes que os aseos que sigue sí pero vas a bajar ciento metros para ir un apretón sí bueno Florencio ha compartido con nosotros es un vídeo en el que muestra las medidas de seguridad que tenía que tomar después de trabajar cada día en esa central en el vídeo saber en en la radio son unas duchas azules un suelo Waldo Sines unos medidores de gas sabemos está hablando flojito Florencio porque está prohibido grabar del eso está prohibido hablar ah y con una ducha fría basta para eliminar lavar el efecto de las radiaciones

Voz 9 11:42 no en las duchas frías es por si tienes partículas radiactivas la radiación la cual asimile el cuerpo y no eres capaz de guitarra y con duchas ni pastillas yo lo Hoyo lo que te controlan es que no lleve partículas radiactivas de todas las maneras la empresa no barca lo primero que hizo antes de mandar a sus trabajadores fue retirar todo el suelo antiguo que había en Chernóbil Se retiró cuatro metros de profundidad toda la tierra todo y se puso tierra nueva porque toda esa tierra estaba contaminado con partículas

Voz 1995 12:12 en tres de Valladolid pero había mucha gente trabajando con vosotros no

Voz 9 12:16 sí había en muchísimos países había turcos ucranianos había bielorrusos polacos norteamericanos franceses había gente de Azerbayán Filipinas era un conglomerado de país

Voz 1995 12:31 yo coordina vais bien te condenas

Voz 1 12:37 hay que coordinar

Voz 1995 12:40 la experiencia para una experiencia así para bien para mal tú estás bien no se ha hecho controles

Voz 9 12:47 si la empresa agua al trabajo nos hizo controles antes de ir después de venir urea hace los controles exhaustivos la empresa no barca para la cual trabajamos allí cada semana nos hacía controles de radiación acumulada en nuestros órganos se hacían exámenes o sea la la seguridad que nosotros teníamos que trabajar allí era muy alta porque la empresa para la cual trabajábamos era una empresa francesa a los canales de calidad de una empresa francesa no son los mismos que tienen los rusos sólo tienen en

Voz 1995 13:17 ya en esa experiencia te cambió la vida

Voz 9 13:22 sí es una experiencia maravillosa después de dediques últimas personas que has visto el reactor cuatro Aguere libre porque ahora mismo ya sólo se puede ver la cúpula

Voz 1995 13:32 hombre yo no sé

Voz 1 13:35 yo fui de los pocos que no hombre es una es una experiencia única en esa yo me Florence lo más importante quizás de ahí que aprendiz

Voz 9 13:46 de esta experiencia hombre a aprendes a estar con más gente aprendes a valorar lo bueno que es tu país que dice no nuestro país no no no da baby país la gente es buena pero hay que ver los países muy te aprendes a sentir orgulloso de de vienés

Voz 1995 14:05 bueno los aspectos que destacaba la prensa rusa en los días posteriores al incidente bueno así y en los meses posteriores irá el heroísmo de los bomberos más que las negligencias la forma de tapar todo lo que había ocurrido era señalar el heroísmo de los bomberos Gorbachov salió informar a la comunidad internacional hablaba de avería mucha una explosión nuclear bueno pues Gorbachov habló de una avería alguien dijo a me lo contaba imputaron los no hablamos ruso pero lo contaba en un mismo tono un tono parecido que no de un desastre natural ha ocurrido y ahí teníamos gente que no es ayuda

Voz 12 14:42 no creo que agradeció buenas tardes Nadal metió todos ustedes saben ya qué desgraciados ha corrido a la avería en unos Viviane de cara a la población soviética ya ha conmocionado a la comunidad internacional era la primera vez que el solar dan con la realidad de una andanada hablando como la nuclear IES Carlos al contrario

Voz 1995 15:05 Florencio que que dice la gente ahí la gente que vive lejos de la central pero sigue viviendo que cuentan de todo esto

Voz 9 15:12 no te espero encontrar mucho la gente que tú conoces es joven vale cuando ocurrió la desgracia de hecho roble era gente pues podría tener a trece y catorce años cuando ocurrió la desgracia son gente que también abeja mucha gente en iban que que son de otros recibíamos habla español porque la son ejes les han traído a España igual que si está en niños saharauis haya niños de de Chernóbil gente mayor pues tampoco es mucho porque la baja el índice de mortalidad pues esa es alto no hay mucha gente mayor

Voz 1995 15:44 recuerdo seis vamos a escuchar a un niño de la zona poco tiempo después del accidente

Voz 13 15:50 cada bomba no

Voz 14 15:53 ese día era fiesta como a nadie sabía lo que había pasado los niños Nos fuimos al campo a bañarnos a tomar el sol por eso ahora mucha gente tiene enfermedades

Voz 13 16:05 Mohamed VI es creo

Voz 1995 16:10 en fin es una historia fascinante con una serie que está explicando algunas de esas lagunas aunque yo creo que todos somos conscientes Florencio de que la verdad de lo que ocurrió en Chernóbil no lo conoceremos nunca pero es recomendable verla de la serias cuando pasen antes en forma fantasma siga de conocer una realidad que se ha negado durante la ficción y Florencio que ha estado allí aparte con ese viene tomando algunas fotos impresiona eh a día de hoy impresiona ver todavía esa central nuclear Florensa los esta es una de las personas que trabajó en el gran como Fagor que se multará eso seguro no Florencio de otro has visto y eso sí

Voz 9 16:47 ya está sepultado ya estaba cerrado cien por cien