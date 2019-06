El 600 cumple 62 años

Voz 1626

no no van a su ritmo pero siguen circulando es aún atesoran uno saben que tienen una pieza de colección el gran Vázquez Montalbán escribió que el día que los españoles se subieron a él comenzaron a alejarse de su pasado e iniciaron una excursión de fin de semana de la que aún no han vuelto ya esa excursión nos llevó por primera vez el Seat seiscientos que hoy cumple sesenta y dos añitos el veintisiete de junio de mil novecientos cincuenta y siete salió de la Factory día de la Zona Franca de Barcelona el primer seiscientos un bólido que alcanzaba los noventa y cinco kilómetros por hora igual la en el año cincuenta y siete salieron al mercado dos mil quinientos ochenta y seis Seat seiscientos que se vendieron por sesenta y cinco mil pesetas diez mil euros para los nacidos en este siglo y que no saben hecho al color fue tal la revolución que la lista de espera para conseguir un Sevilla era de cuatro años hasta se fabricó un modelo descapotable eso sí costaba cinco mil pelas más treinta euros el Seiscientos fue un lujazo de coches sin aire acondicionado pero en el que te entraba el fresco a condición de que bajaron la ventanilla con la manivela sin quinta marcha que sino pasaba de noventa sin navegador porque a todas partes Se puede llegar preguntando sin cinturones de seguridad sin Nerva sin reposacabezas con aquellas dos puertas que llamaban del tipo suicida porque ese habrían de adelante hacia atrás a todos nos ha pasado llevaron una puerta mal cerrada hay en marcha abrirla un poco volverla cerrar bueno pues si hacías eso en los primeros seiscientos te jugabas el tipo porque la puerta habría el revés y el aire impedía cerrarla