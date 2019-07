Muere Nostradamus

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

no

y el dos de julio del año mil quinientos sesenta y seis un tipo llamado Michel de Notre Damme se murió sin avisar que sería lo normal en todo el mundo menos en el para él fue una publicidad negativa porque iba por la vida de listo adivinarlo todo profundizando todo osea que mucho ver la paja en el ojo ajeno pero Nostradamus no supo ver la viga en el propio pero da igual ahí están los fantasiosos que cada vez que ocurre algo gordo lo enredan todo para decir que este señor ya lo predijo pero no Nostradamus vivía de decirle a los ingenuos si hay algo que te inquieta te atormenta o te perturba actuó paga que te voy a dejar igual de perturbado pero con menos cuartos

Voz 1626

01:21

Nostradamus no adivinaba nada de nada sólo fue un hombre del Renacimiento más listo que el hambre un espabilado fue un gran médico muy avanzado a su tiempo pero descubrió que haceros copos para Nobles era más rentable que curar a la plebe de la peste la fama le llegó como un vendaval cuando publicó La las centurias sus profecías unos textos que no entendía ni Dios porque ese era su propósito Nostradamus escribía cosas muy enrevesadas para que se pudieran interpretar de muchas maneras él mismo explicó en el prefacio del libro que había escondido su lenguaje a la gente popular por medio de frases ocultas y enigmáticas porque no se pueden echar perlas a los cerdos el señor Nostradamus con esta declaración de intenciones nos está diciendo que sólo los cultos tienen capacidad para entender los escritos así que los listillos se lanzaron a buscar el acontecimiento que convenientemente retorcido y empujando mucho encajar en la profecía