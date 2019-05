Carlos Bardem: "La gente que vive en la precariedad y tiene que aceptar trabajos basura, está en una zona colindante con la esclavitud"

Voz 1388 00:00 Carlos Bardem muy buenos días hola buenos días qué tal allí qué tal ayer el rugby bien tengo jetas señores mayores entrenando que es este gran a veces

Voz 0321 00:10 ya se nota pero bueno están divertido correr y pase del balón y ver a los amigos hermano yo jugamos toda la vida rugby entonces de cuando cuando nos reunimos los veteranos somos esos veteranos y bueno pues la la mente va más rápida que el cuerpo fallamos

Voz 1995 00:26 lo peor y no te pasa es que claro como no pasa nada no es juicio pero cómo vamos poniendo cosas en la red social de pasa vino de nuestra vida cosa hasta que un día dice oye te vi ayer dice pero estabas tú estás contando tu vida y te pasa pero pero es es es es

Voz 0321 00:43 tramposo porque tú compartes lo que quieres para proyectar

Voz 1388 00:49 imagen Mb a eso suele ser bastante favorable a veces nunca nunca es bueno aquí

Voz 1995 00:58 bien teniendo en cuenta la situación de las que Elise los becarios las empleadas de hogar la trata de blancas pobres el otro día hablamos con con pobres contrabajo estable tú dirías que la abolición acabo realmente cola

Voz 1 01:12 con la esclavitud vamos a ver

Voz 0321 01:15 estricto usen su si legalmente sí que sería interesante tener clara una cosa que define el estado de esclavitud que define a un esclavo un esclavo es es es alguien que carece de cualquier derecho

Voz 1 01:32 no tiene obligaciones

Voz 0321 01:34 o sea no tiene derechos perdón los esclavos no tenía ningún derecho los dueños de los esclavos curiosamente mi novela de la que hablaremos ahora porque yo he venido a hablar de mi libro

Voz 1 01:47 en el año

Voz 0321 01:48 mil ochocientos perdidos un capital general Jerónimo Valdés en en Cuba que era la la gran posesión esclavista a la española

Voz 2 01:55 y promulgó un regla

Voz 0321 01:57 todo esclavos que curiosamente no se refería a los esclavos se refería a las obligaciones de los dueños con los esclavos yo abro cada capítulo de la novela con un artículo de este reglamento que he leído hoy te espanta curiosamente para aquella época eran muy progresista los dueños de esclavos se rebelaron contra este contraste este reglamento diciendo que quién era el capitán general para decirle cómo tenían ellos que tratar a sus negros no entonces volviendo a tu pregunta la gente que vive en la precariedad la gente que está obligada a aceptar como decía esta señora del PP hace poco trabajo basura encima ponerse muy contento no son legalmente esclavos todavía conservan algún derecho pero de facto de hecho

Voz 2 02:46 traen en una en una región colindante con la esclavitud

Voz 0321 02:52 cuando tú trabajas para sobrevivir y sobrevivir mal cuando tus derechos laborales cada vez se recortan recorta en más eso si no se ataja si siguen esa progresión acaba derivando la esclavitud claro

Voz 1995 03:06 Carlos Bardem tiene dinero

Voz 1 03:09 ya se conocen de sobra

Voz 1995 03:12 toda probabilidad le habrán visto hacer de malo en alguna película en alguna serie les actores guionistas escritores licenciado en Historia y además de los tipos más comprometidos con nuestra a la venta su último libro una novela titulada mundo Blanco tienes presenta aún fascinante personaje real Pedro Blanco que la radio conocemos muy bien aún Pedro Blanco Pedro Blanco Fernández de traba un hombre que salió de los arrabales de Málaga para convertirse en uno de los más poderosas negreros del siglo XIX como un éxito el día de de su publicación Kato llevadas con mono blanco años y años nosotros lo conocemos hoy como en diagonal

Voz 0321 03:53 ese vira ayer justo volviendo lo de las redes sociales ahí no empezaron a compartir amigos fotos de de la novela en que por cierto le felicitaron a la gente de Plaza Janés David Trías Alberto Marcos han hecho una edición el libro es un objeto bellísimo ansían independientemente de que creo que el contenido mediática mucho la pena está muy bien editado dotadas magnífica ya llegan muchos amigos me empezaron a mandar fotos de libro en el escaparate de librerías suele estar en la Machado que mi librería de cabecera en ocho y medio que una librería que adoro la librería en fin ocho medio sientes una emoción una emoción yo sentí una emoción siendo lo hemos en una noción Profumo la porque libro me ha llevado cinco años escribirlo que además dos y dividido en dos mitades perfectamente sea dos años y medio de documentación e investigación sobre la época sobre la trata de esclavos sobre el paro él de los españoles en la trata de esclavos que son hablar de nuestra historia que sean los oculta tras dos años y medio de redacción porque bueno gracias a a Dios pues trabajo bastante también como actor mucho fuera también España ahí me tengo que viajar mucho el libro a diferencia de por ejemplo la anterior enamorado que era una novela más de la experiencia de lo que yo he vivido y visto en gimnasios de boxeo un deporte que que he practicado entrenado durante años todavía sigo haciendo esto es que era una novela la experiencia que yo digamos podría escribir o podía escribir casi en cualquier sitio Ésta es una novela que cada vez que que me ponía a redactar tenía que desplegar cartografía etnografía africano en el siglo XIX terminen náutica sea creo que es una novela que está muy bien documentada

Voz 2 05:38 qué va a darle a quién la lea aparte de un una muy buena novela

Voz 0321 05:42 aventuras muchísima información y entonces era era que era complicado era complicado sobre todo bueno cuando estás metido en una en rodaje si filmaciones muy exigente eso no podía entonces por eso me ha o dando tiempo entonces ver el ver el fruto de cinco años de trabajo Idepa deseo con Bin en la librería pues

Voz 1995 06:02 pues se resalta la agresivas que aquí enfrente está entre Alessandro Baricco y Luis García Montero que deberíais dos de mis escritores favoritos tuvo que es que los escritores ya llegado un punto no podían elegir tino a mí me pones

Voz 1388 06:16 al lado de ETA está acompañado con

Voz 1995 06:20 no sé yo yo quiero estar entre frente a no sé quién no

Voz 1388 06:23 ha dado de James Ellroy lo mismo

Voz 0321 06:27 sí yo creo que podría pedirlo de hecho puedes utilizar la Cadena Ser la misma ciega señores libreros póngame que llevar hasta ese extremo el con quién te juntas no dime dime con quién

Voz 1388 06:36 eso sí te diré

Voz 1995 06:42 que es un Bongo blanco bueno

Voz 0321 06:44 un hongo blanco es porque era el Mont Blanc con los mangos en en el en la lengua franca en el lenguaje de la trata eran los reyes de la trata en el África Occidental también de alguna manera los reyes de los grandes deltas de los ríos África tradicionalmente desde la antigüedad hasta nuestros días se desangra por sus ríos dos semanas riqueza africana ya sean recursos o personas When personas entonces los hongos hubo en el siglo XIX que es el el pedido de oro de la trata de esclavos hubo tres grandes bongos el mogollón Ormond que era un mulato de inglés y africana el hongo chachachá da Sousa que era un hongo era un mulato de brasileño había africana

Voz 2 07:29 en nuestro estimado

Voz 0321 07:31 Pedro Blanco Fernández traba que era un señor de Málaga del Perchel que aprendió todas las mañas de estos dos grandes bongos que le precedieron y acabó desplazando los en poder Enríquez hallen

Voz 1995 07:43 o sea todos los personajes y las situaciones pues parte como escritores dar la la narrativa hay construir pues una historia pero todo es real todos los datos la situación en el contexto

Voz 0321 07:54 todo lo que es información histórica es real evidentemente hay ficción porque es una novela este hombre existió este hombre por sí solo ya tenía una vida apasionante yo lo que yo me topé con este personaje enseguida me apasionó su vida real hay una serie de hitos biográficos que están claros pero hay una enorme unos enormes espacios vacíos el que rellenar desde la ficción y sobre todo yo creo que lo que hace la la la buena literatura una buena narrativa hola buenas historias es rodear a esa realidad

Voz 2 08:27 de del entorno del trasfondo de

Voz 0321 08:31 la trata en este caso de la trata de esclavos de una manera minuciosa pero a la vez que yo creo que interesante para que el doble

Voz 1995 08:38 Carlos Bardem tiene desde hoy una nueva novela en las librerías bien puesta ya está claro que va a tener que estar muy bien puesta tengo una pequeña pausa enseguida

Voz 1 08:50 contó ni

Voz 5 08:54 venga blanco

Voz 1995 08:54 pues la última novela de Carlos Bardem donde cuenta la sorprendente historia real de un malagueño que acabó por convertirse en el mayor negrero de la costa africana del siglo XIX de los hombres más poderosos de su época que pasó un enorme fortuna gracias a la compra venta de personas entre Africa y Latinoamérica seguimos con con Carlos Bardem hemos cambiado mucho en este tiempo tu historia en el siglo XIX estamos en el XXI con aplicaciones conjuga Wake con servidores hemos cambiado mucho

Voz 0321 09:23 yo creo que lo hemos cambiado desde las

Voz 6 09:25 las cuevas de Altamira para

Voz 1388 09:29 comer eso dices Tudela minero Mirror eso famoso comentario el el el arte se ha ido al carajo a partir de las cuevas

Voz 1 09:36 te da en los pueblos

Voz 1388 09:39 no yo creo que las las las pasiones las ambiciones lo bueno y lo malo del ser humano

Voz 0321 09:45 está inscrito de una manera mucho más profunda en nosotros lo que no se modula tanto en el tiempo hombre yo soy un optimista irremisible no irredento yo tiendo a pensar que quieras que no vamos paso a paso con algunos retrocesos vamos mejor somos más conscientes de muchas cosas pero bueno yo creo que lo que es cierto y Sigler la novela te das cuenta es que mucho de lo que somos hoy

Voz 7 10:15 como sociedad se establece en el siglo XIX y me refiero

Voz 0321 10:20 a las élites de poder a la gente que se enriqueció con la trata al origen de muchas de las grandes fortunas de este país es una historia que nos han contado que está vinculada a la trata de esclavos a ciertas prácticas políticas de esas ciertas maneras de corromper de ser corrompido qué son exactamente iguales en el siglo XIX que saqué yo creo que vienen bien

Voz 1995 10:42 de hecho pero sobre esa evolución como especie tú crees que el mundo pero produce ahora personajes como como el de Vélez en el mundo provoca en esta época para muchas mezquina Hay muy medio que provoca produce personajes como como el protagonista de su novela

Voz 1 10:58 personajes como en cuanto a al

Voz 1995 11:00 la iglesia de te puede caer fatal puedes y censurar su actividad pero hay que me de inteligencias

Voz 0321 11:07 sí es que yo yo en este sentido marxista ortodoxo quiero decir yo no creo

Voz 2 11:14 que gente como Pedro Blanco o te haga otro ejemplo como Napoleón Bonaparte

Voz 0321 11:18 evidentemente gente que tiene unas cualidades innatas au que desarrollan a lo largo de su educación es su vida pero yo siempre creo que es el momento la necesidad del momento la sociedad del momento la que crea el personaje que necesita si no hubiera sido Pedro Blanco pues hubiera sido Antonio no sé qué o John no sé cuántos lo que crea Pedro Blanco es la la la sociedad esclavista y la economía esclavista

Voz 2 11:46 lo que era el modo de vida de relacionarse en el mundo

Voz 0321 11:52 en aquella época entonces cada momento elige el personaje que le va a ser útil y que y que lo va a hacer crecer Pedro Blanco es un símil es un poco simple pero para entendernos para dar la dimensión de este hombre en la trata existía desde muchos siglos antes pero Pedro Blanco es viene a ser como un Pablo Escobar de la trata de esclavos es un hombre que revolucionó los métodos de captura de envío que la que la escaló numéricamente las proporciones que no sabían alcanzado nunca antes tiene mucho que ver con una cosa muy curioso poniéndole también con el paralelismo en Pablo Escobar la trata de esclavos que siempre fue un negocio increíble el gran negocio cuando ya se convierte en su edad de oro y cuando hay en las tasas de rentabilidad ahí de riqueza y las fortunas que crea son mucho más altas cuando se hace ilegal pues la trata de esclavos fue legal pelearán fue legal

Voz 1995 12:41 seguro que recuerdo usted es una película del año noventa y siete Steven Spielberg dirigía una historia real de un motín a bordo un barco esclavista español se titulaba amistad

Voz 8 12:51 africanos ante huecos este Gobierno cuanto antes sea posible Costa

Voz 0321 13:00 no con Pedro Blanco protagonista de Pedro Blanco ese barco era de los hermanos Zulueta que eran unos de los de los socios principales de de de Pedro Blanco por eso me refería enlazando porque decía antes hay que hay que situar a los personajes en lo en los momentos en los que viven el esclavismo la trata de esclavos la economía esclavista ABI en el siglo XIX a pie había penetrado las sociedades de una manera tan profunda que cualquier cualquier actividad económica estaba teñida de esclavismo o participaba del esclavismo nosotros desde desde el inicio de todas las revoluciones industriales que están vinculadas a la economía de plantación ya sea de caña de azúcar ya sea de algodón sean los telares de Birmingham de Manchester con los telares de Badalona se alimentaban de algodón que podría adelanta acciones esclavistas el azúcar europeo que Sanidad con remolacha fue desplazado por el azúcar de caña que venía de las plantaciones de caña de azúcar todas todo toda esa gran economía o producción estaba hecha con mano de obra esclava pero el esclavismo era mucho más había premiado de una manera mucho más profunda todo el que tenía un pequeño negocio tú tenías una tienda una pequeña tienda barrotes ultramarinos y comprabas tu esclavo para que te ayudará la tienda tú tenías un taller de de de costurera y comprabas tu esclava para que cogiera aparatito nada esclavos con lo cual hay una cosa que yo cuento en la novela que es muy curiosa el en La Habana el siglo XIX había un periódico es el más importante era el diario de aviso de la en enero avisó a dos secciones una era que anunciaba la llegada de cargamento la aquí vamos hacia llega a la goleta no sé qué no sé cuántos con ochocientos negros bluf o los trae el capitán yo no sé qué hice venderán en tal día en tal subasta tal lugar pero había otra sección para que entendamos que situemos de qué estamos hablando que era de trueque cosas y en eso los anuncios yo lo producto bares novela velarán por ejemplo cambio cocinera negra sin tachas intachable que no tenía vicios faltas cambio cocinera negra sin tacha por un cuatro sillas y una mesa o por una mecedora hay una alacena

Voz 2 15:11 o por un o cambio

Voz 0321 15:14 los negros en buenos para desmonte osea para el uso de machete por tres cerdos y dos cabras y no sé no sé cuantos

Voz 7 15:22 eso eso era la manera de pensar los negros eran

Voz 0321 15:27 cosas eran bienes muebles inmuebles encuentro se podían mover entonces la goleta amistad era una de las boletas de la gran la gran red de de de compañías de barcos navieras etcétera que participaban no necesariamente exclusivamente esclavos pero se dedicaban también siempre dado esclavos

Voz 1995 15:47 es una parte de nuestra historia aunque desconocemos

Voz 9 15:50 sí es en la historia española que está poblado de estos personajes algo me dice porque ese pago en esta vida no hay en este pero no nos dedicamos a spoiler Innova ha pedido nada pero algo me dice haberse Cingular Ashton que es su vida infeliz no sacaba avalado la tesina en Costa de San Juan sale

Voz 1388 16:12 bueno hay que leer la novela pero luego leerlo yo

Voz 0321 16:18 que era una cosa que yo creo que que aprovecho de mi otra vertiente profesional que es la actuación tú cuando eres actor lo primero que aprendes a no juzgar nunca tus personajes tienes que comprender los para interpretarlos cliché comprender los no es justificar los pero sin comprender los ponerte en su mente porque hace este creo que este libro tiene también una originalidad o algo que lo hace distinto hay mucho publicado mucho novelado sobre la esclavitud desde el punto de vista del esclavo muy poco desde el punto de vista de los negreros de quiénes se dedicaban a la trata de esclavos pero es verdad que este hombre tal y como yo lo he retratado aquí es un monstruo fascinante es un bello demonio subtipo que muy bueno lo que hace lo que pasa es que lo que hace es una atrocidad

Voz 2 17:01 era muy bueno era un gran un hombre muy culto era un gran cínico no era para nada un uno

Voz 0321 17:07 me feel entonces es es fascinante es una cosa que yo le propongo al lector cuando tú dialogan con un hombre así él te da sus razones sobre porque se dedica a la trata de esclavos ya hay momentos en los que yo creo que el lector dirá pero pero deje demonios yo podría entender esto claro déjame entrar y eso es eso que dices

Voz 1995 17:27 someterlo a a hoy a mayo de dos mil diecinueve porque ese discurso de gente que parece íntegra aparte en algunos comentarios es tan confuso maneja muy bien el tema de la confusión para para utilizar pequeños retazos de realidad para construir grandes mentiras ese discurso está en la mayor parte de los discursos en los jodidos que hemos escuchado hace unos días en Milán donde se ha juntado todo la extrema derecha europea para decir aquí estamos somos los mejores es quiso está detrás de la el cinismo que que empaña la política sobre las mafias que tratan personas no en el siglo XIX hoy en el evitarán es que volvemos a lo de antes donde está la evolución como especie

Voz 0321 18:12 bueno la evolución como especie está que yo creo que cada vez hay más gente que está en contra de prácticas de este tipo quiero pensar en una edad vosotros sabéis mejor que yo sobre información sobre información conduce al ruido blanco ya la desinformación pero bueno yo quiero pensar que cada vez hay más gente que tiene datos para para distinguir entre las las mentiras las verdades lo más Pelé

Voz 1995 18:36 eso es lo que tú apuntas estos discursos que están trufados son mentirosos pero están trufados de retazos de verdad para hacerlos creíbles es contra eso contra lo que hay que estar más prevenido no pero sí de yo creo que es una porque se sostienen una inteligente coherente para aparentemente coherente claro lo hacen gente

Voz 1 18:54 dotaba hábil eh

Voz 1995 18:58 narrativa personal Hay del grupo correcta nos confunde es decir hay gente que tramite no sabe que está decidiendo está dándoles a alguien sin saber muy bien por qué pero les suena bien esa música es decir justifica muchas de las cosas que están haciendo muchas de las cosas que están diciendo en base a una idea bastante estúpida de la sociedad a la que quieren vivir

Voz 0321 19:19 no hay volvemos a otra otra otro asunto que es porque no conocemos nosotros esta parte de nuestra historia por qué hay tantas partes de la historia que no conocemos porque cuando tú conoces tu historia tienes elementos de juicio la historia ya lo dijo el gran Carlos Marx primero se repite como tragedia y luego como farsa muchos de los discursos de gama lógicos a populistas racistas el tienen origen en esta época por supuesto entonces ese es curioso que nosotros sepamos tampoco de la participación de tantas tantos nombres de este país en la trata de esclavos nada no poco por no lo conoces porque veríamos que bueno que hubo mucha participación o responsabilidad quizás nos haría pensar bueno pues a lo mejor hay que plantearse por qué calan ahora discursos laborales o eso xenófobos ciertamente que intentan devolvernos a una visión esclavista

Voz 1995 20:23 como como historiador no te dado decir me voy a poner a documentar lo de ahora es verdad que en dos años y medio de Comendador dramón blanco novela que sale hoy

Voz 1 20:32 pero como historiador no te da

Voz 2 20:36 voy a ponerme a escribir de intentan entender el tiempo

Voz 0321 20:39 bueno yo sí me vas a hacer una yo soy licenciado la historia que es distinto a ser historiador historiadores un señor que se dedica profesionalmente a la investigación histórica ya publicar monografías y sesudos ensayos no

Voz 1 20:52 a mí y yo escribo para

Voz 0321 20:56 tiene que ver además pregunta yo escribo para comprender en primer término yo me topo siempre con algo que es que se me impone con una inquietud una pregunta en este caso fue bueno este personaje a través de este digo bueno pero cómo puede ser que yo que me he dedicado años de Mi vida al aire Historia Historia sepa tampoco de que hubo tanta gente de este país metida

Voz 10 21:16 hasta algunas hasta el corro que dejó la trata de esclavos

Voz 1 21:20 entonces yo escribo para entender

Voz 0321 21:23 porque eso me lleva a investigar me lleva a preguntarme creo que desde la novela si tengo una ventaja puedo llegar a más gente no no no creo que haya creo que hay más mercado o más posibles lectores de novela que de monografías especializadas históricas y luego lo que pasa también esto es como escritor es una cosa que tengo clara yo puedo situar una historia en cualquier época pero al final estoy hablando de la mía siempre

Voz 1388 21:49 yo soy el autor del estudio el mundo que conozco en el que el que yo vivo entonces yo puedo recrear

Voz 0321 21:54 este mundo porque puedo se cómo

Voz 2 21:56 como juntarnos los datos

Voz 10 21:59 para recriminarle para pasar sus texturas sus sensaciones sus olores su jerga pero al final

Voz 0321 22:04 estoy hablando de mi mi misión del mundo

Voz 1995 22:07 sea lo cambia hablando de la visión del mundo la que hoy nuestro pone Carlos Bardem es muy interesante mongol Blanco ya está en las me bueno entonces la librería sala mejores en las peores al lado de gente buena gente regular en frente a los Carlos sí es una simple cuando alguien hace algo bueno hay que celebrarlo que alguien decida contarnos mejor quiénes somos es cervantista Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros permite mono blanco un placer

