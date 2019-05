La Opinión de Carles Francino | Adictos al videojuego

Voz 1 00:00 en la Cadena SER La ventana con Carles Francino

Voz 0313 00:16 hola buenas tardes a veces los peores enemigos son los que mejor te engañan o los que apenas conoces un ejemplo tomarse catorce libres claramente es perjudicial lo sabe todo el mundo lo sabemos es un día tras otro Isidro puedes pasar sin ello el segundo al tercero ya vas de lado pues seguramente au seguro sea un alcohólico pero esto digamos que lo reconocemos ninguna novedad no es ninguna sorpresa si te metes una raya de coca por la nariz o dos o tres días y otro por mucho que piense eso aquí diga yo controlo yo controlo tienes todos los números para enganchar adicción a las drogas adicción al alcohol todo esto no suena pero un videojuego un ordenador

Voz 2 00:58 esto es peligroso seguro pues sí

Voz 0313 01:01 puede ser peligroso mucho

Voz 1960 01:03 hola con la mano para darle al botón de de lo ordenan ahí me acostaba soñando con lo que he hecho es lo que quería hacer no a veces tan cansado que que hay Arredondo cines

Voz 3 01:15 buena levantaba ya está acostarme al técnico mía dice nada pues hasta el cinco de la mañana en ahí seguía yo me consideraba inteligente va a estudiar una carrera pero por lo visto pues no pude ver con mis padres siempre estaba discutiendo con los amigos dejaban de llamar porque claro yo me ponía excusas de no alguien yo decía siempre que está enfermo que tenía que estudiar depresión sueño también lo perdí

Voz 1960 01:39 dejó de trabajar mi mujer me mantiene durante sus dos últimos años ir yo estoy en una especie de locura me echan una vez de casa IGME llevó la ordenador enteros y sigo jugando el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de poner límites a tu comportamiento me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba en en mi agujero

Voz 0313 02:06 como yo estaba en mi agujero cómodo ahí está seguramente la clave desde luego el problema existe aunque no se conozca su dimensión exacta aquí no se trata de demonizar nada pero en España hay más de catorce millones de personas usuarias de videojuegos y los expertos calculan es complicado hacerlo pero calculan que entre un dos y un tres por ciento podrían ser adictas y necesitar tratamiento estaríamos hablando de casi trescientas mil personas osea que no es ninguna tontería algo habrá que hacer