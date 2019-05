Voz 0827

00:00

bueno yo lo resumiría en una pregunta es si han entendido el mensaje no porque es verdad lo que tu dices parecía que las elecciones del veintiocho de abril habían lanzado un mensaje nítido a nuestros representantes modulando sus expectativas situando a cada cual en su lugar ir reclamando a todos en general que se dediquen a resolver problemas no se dediquen a engorda Carlos pero no la sesión constitutiva de las Cortes salvo nobles notables excepciones estuvo más marcada por el despliegue de variadas Performance que por la exhibición de nuevas formas y el surrealista peloteo entre el Congreso y el Supremo a costa de qué hacer con los parlamentarios presos que no es un asunto menor ha provocado la amenaza del Partido Popular dar a Meritxell Batet de llevarla a los tribunales por prevaricación que parece un asunto excesivamente mayor bueno los mensajes que escuchamos en algunos mítines y debates repiten el argumentario reproducen las obsesiones de las anteriores elecciones como si no se hubieran enterado de que el próximo domingo nos jugamos otras cosas la votan otras cosas la presencia hoy de Albert Rivera en el pueblo de su ternera para homenajear a sus víctimas auto presentado además como un acto de valentía parece más bien una extemporánea provocación en un lugar en el que ni siquiera se presenta a su partido por mucho eso sí que la respuesta de algunos vecinos y el homenaje precedente al terrorista detenido nos parezcan infames quizás solamente sean estrategias para mantener la tensión hasta que se abran las urnas el próximo domingo pero también podría ser el anticipo del guión de lo que nos espera en los próximos cuatro años y creo sinceramente que los ciudadanos no nos merecemos este espectáculo a costa de nuestros impuestos