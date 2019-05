Nuevas adicciones: Más allá de las sustancias

Voz 0313 00:00 hoy en en Madrid vamos a esta hora están reunidos un grupo de expertos e instituciones públicas y privadas en el auditorio de Caixaforum en unas jornadas sobre sobre nuevas adicciones que son aquellas que van a parte de de las sustancias Se trata de de estudiar analizar conductas adictivas relacionadas con con las nuevas tecnologías nos del juego los videojuegos y que están reconocidas ya por la OMS e desde el año pasado como como enfermedad y que el Ministerio de Sanidad que en España por cierto incluyó ese mismo año dentro de su estrategia nacional de de adicciones para quien no lo sepa existe ya algún centro concreto donde se tratan este tipo de adicciones y el Madrid nuestra compañera Laura Piñero ha visitado el centro de la Fundación Fundación recala creó Maximiliano de Habsburgo esto merece la pena consignar lo porque forma parte de la historia porque en su círculo digamos muy próximo muy cercano vivieron y sufrieron muy de cerca algún caso de adicción en este caso a las a las drogas bueno pues en ese centro Laura ha estado con dos pacientes de edades de perfiles muy distintos que han recibido tratamiento por adicción a los videojuegos

Voz 1280 01:09 Daniel tiene veintinueve años empecé a jugar a videojuegos a los cinco Román de cuarenta y cinco también empezó de niño en la ruta del colegio

Voz 1 01:19 pero no fue hasta los doce trece años cuando empezó a ser más problemático cuando ya mi familia miento no sientes a dar cuenta de que alguno iba bien

Voz 2 01:26 cogiendo que tiraba barriles me me engancha es lo que yo hago lo que quiero dentro de una televisión no lo que buscaba era hacer la partida mejor que que el que tenía la hoy IA y luego ante mí mismo no

Voz 1280 01:39 pero se engancharon en diferentes momentos Daniel de adolescente Román de adulto casado y padre de familia hablan del veinticuatro siete terminología de los jugadores para decir que jugaban casi veinticuatro horas al día siete días a la semana

Voz 2 01:56 me despertaba con la mano para darle al botón de de lo que me acostaba soñando con lo que he hecho lo que quería hacer

Voz 1 02:05 no a veces tan cansado que caídas como el fin de semana levantaba hasta costarle al cínico comía dicen pues hasta mañana a las diez de la mañana ahí seguía

Voz 1280 02:17 el juego dejó de ser un juego hice convirtió en su condena

Voz 2 02:20 a uno de los juegos más jugadora en tiempo real todo lo que hacías durante un mes mientras dormía Sanitas ibas a trabajar te lo podían destruir todos los jugadores todos da por los teléfonos por si había una eventualidad rápidamente tiran ordenador en cuenta es cierto que despertarán anoche yo te están atacando levantarte para para que no fastidiar o de una sensación de esclavitud quite las diciendo los pueblos para

Voz 1280 02:47 un círculo interminable que fracturó el ámbito profesional familiar y social como sucede con las drogas inteligente

Voz 1 02:56 a estudiar en alguna carrera pero por lo bello pues no pudo con mis padres siempre estaba discutiendo con los amigos dejaban de Jamal porque claro yo me ponía excusas de no salir yo decía siempre que está enfermo que tenía que estudiar presión sueño también lo perdí

Voz 2 03:10 dejó de trabajar mi mujer me mantiene durante esos dos últimos años yo estoy en una especie de locura me echaron una vez de casa IGME llevó la ordenador entero another sigo jugando

Voz 1280 03:21 durante mucho tiempo no daban con el problema central que se identificaron aquí

Voz 1 03:26 cuando vimos que problema podría ser el que juegas demasiado videojuegos

Voz 2 03:30 sí a mí me confrontan varias veces mi familia mi mujer diciéndome que tengo un problema tan acostumbrado a mentir a llevar una doble vida

Voz 3 03:39 ya que mientras por el otro

Voz 2 03:42 hay una sensación envío de de que todo está tan mal que bueno e intentar probar algo nuevo los cuando me estrena recalca y aquí pues ya quiero me empieza a querer dar la oportunidad no

Voz 1280 03:54 ni ellos mismos eran conscientes de que los videojuegos podían ser la red dónde se escondía todo lo demás

Voz 2 04:02 es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de de poner límites a tu comportamiento me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba él en mi agujero Cobo

Voz 1280 04:16 en el centro de la Fundación recalca encontraron la salida vivir un tiempo alejados de su entorno habitual el trabajo en grupo fueron fundamentales para su recuperación

Voz 2 04:26 dónde tras estas pagando muchas consecuencias de haber metido dinero en los juegos que no tenías amigos triste cuando te hacen entender que esto es una oportunidad ir puedes empieza a avanzar en algo vas sintiendo que requiere recupera sentí muy

Voz 4 04:43 bueno cuatro meses sin acceso a ningún tipo de tecnología fue lo que me clave cuando perdí esa sensación de quería jugar pues no Viguera una persona bastante estuve tiran me podía relacionar con la gente que que incluso podría llegar a ser divertido ingenioso

Voz 1280 04:57 se sentían secuestrados por una adicción sin sustancia

Voz 4 05:01 era capaz de controlar entonces era muy ambicioso enfermedad podía parar Godín ver no es bueno yo me considero tan culpable como yo pensaba que esto es algo que que te supera sabe cuando llegué aquí me dijeron que esto en la enfermedad yo me sentía aliviado

Voz 1280 05:19 Daniel no toca a los videojuegos desde hace casi tres años Román también pero tuvo una recaída reciente que supero

Voz 2 05:26 desde el primer momento no podía parar y querer salir pero solamente pensar si salgo me van a echar la bronca en esos tres días ya estaba hundido otra vez mis propias sombra

Voz 1280 05:36 tras su recuperación ambos valoran algo tan sencillo como tener tiempo libre en alerta calculan que los Juegos les han robado más de treinta mil horas de su vida

Voz 4 05:47 dejar de los videojuegos que usaba para que vaya a los problemas y ahora tienes que afrontar a es no sigue es cierto que muchas veces tengo necesidad de competir de jugar porque a mí me gustaba mucho loco yo lo que hago es practicar deporte jugar al fútbol pívots como ahí es donde más me me diverso no me quitó esa sensación de jugar competir

Voz 5 06:07 yo tengo sueños en los que consumo estoy jugando a videojuegos totalmente dormido porque porque la enfermedad me persigue me persigue para que juegue

Voz 1280 06:17 hablan de los trucos de la industria de la capacidad para enganchar un juego

Voz 2 06:21 los sentimientos estaban desnaturalizar dos era capaz de llorar por un personaje que moría ISI que ese año murieron cuatro tíos míos inglesa capaz de llorar te secuestra dando sueños tan potentes o más fabricados que los que tú puedes tener Portillo

Voz 1280 06:39 ya han querido contar su historia para que otros no las repitan

Voz 6 06:42 aquí no pasa alguno

Voz 2 06:44 pues hay ayuda no que mientras estaba en incomunicación en la en con otros vídeos jugadores y tal he visto mucha enfermedad entre nosotros hablábamos de todo no pero jamás hablamos de los problemas que pudiéramos estar teniendo por invertir tantas horas en el ordenador que se hable que a veces hay que parar

Voz 7 07:07 lo he perdido todo

Voz 8 07:11 no

Voz 7 07:13 la vida es recientemente contundente Aranda con nadie

Voz 0313 07:22 Daniel Martínez buenas tardes buenas tardes Daniel Martínez el psicólogo de la Fundación rectal participa en esta reunión de expertos que antes comentaba de hecho a esta hora antes Montserrat Domínguez utilizaba el concepto de la patología y ahora a esta hora hay una mesa redonda donde sable de juego patológico que debemos entender por esto ponía

Voz 0669 07:40 juego patológico patológicos la acepción relacionada con la ludopatía o patológico es más bien cuando hay un es el Kremlin aunque bienes y les gustar es apostando Gaming que es lo relacionado más bien con los videojuegos que es de lo que estaban hablando estas dos estas dos personas yo lo primero de todo

Voz 6 07:55 agradecerá a estas dos personas no

Voz 0669 07:57 sí pero es imposible no quería agradecerle sobre todo la buena voluntad que demuestran no porque yo creo que testimonios como el suyo son los que más importa la que aquella persona que tiene dudas con respecto a si tiene un problema con el juego o pared realmente esclarecer un poco lo que sí estamos antes hablaba sobre si estos demonizar o no el uso de videojuegos no realmente genera una etiqueta diagnóstica testimonios como los de estas personas que se ofrecen por buena voluntad simplemente con el objetivo de dar a conocer esto eliminar el estigma y poder ayudar a otras personas que chavales o gente más mayor

Voz 0313 08:27 no romper tópicos y esto no es una esto no es una epidemia que afecte a los millennials si les estos dos testimonios son son evidentes a más gente leída gente con un discurso articulado que no se porque pensamos que las drogas y las adicciones siempre afecten a los más pringados es un error y un cliché que tenemos en la cabeza no

Voz 0669 08:46 en en las jornadas que está viendo ahora mismo el año pasado las jornadas que hicimos estuvimos hablando sobre adicción a sustancias ahí se hablaba en el búnker vuelos no ochenta noventa más o menos con las adicciones sobre toda la heroína que tenía adherida una ni un alto índice de criminalidad se hizo que al adictos el empieza a considerar como criminal prácticamente no porque la búsqueda de la sustancia lo que hacían es incurriendo delitos entonces empezó a estar ese estigma no al final un juicio moral con respecto a lo que realmente es un adicto no ungido moral un vicioso un delincuente no y ahora abrimos el siglo XXI no con supongo las mismas adicciones a sustancias pero también con nuevos desafíos no en forma de comportamientos en nuestra segunda jornada hablamos de los comportamientos porque es verdad que está viendo una altísima incidencia todo tipo comportamientos entre ellos los videojuegos y yo creo que es el error sería volver a cometer lo que cometimos al final del siglo pasado empezar a tratar a los jugadores estas personas que tienen un problema de adicción a los videojuegos como lo mismo viciosos vagos

Voz 1603 09:40 eh usar etiquetas de que yo he leído por ahí de que eso sí

Voz 0669 09:43 está trabajando desde la le hueso en la espalda

Voz 1603 09:46 que el problema que tienen es que se están están ocultos son invisibles porque efectivamente no suponen una amenaza sofá es un drama para sus familias para sus hijos compañeros sus padres su entorno porque precisamente lo que hace el juego es destrozar el resto de tu vida o mejor dicho tu adicción al juego en sí pero Twingo capacidad de controlarlo pero como tú no les percibes claro como un como un riesgo porque no te van a poner un cuchillo para tal la gente es que no los ve no somos conscientes nadie habla de ello no hablan entre ellos hablan las Familia hay más tabú ya hay el riesgo de que pasen desapercibidos si no les damos la importancia que tiene

Voz 0669 10:25 claro no es lo mismo el impacto que generaba este tipo de adictos de los ochenta criminal no lo mejor estaba atacando visible muy visible mucha denuncia alrededor que por ejemplo a lo mejor el patrón de una mujer alcohólica este viendo en casa y abusando las venció pintas no

Voz 2 10:38 claro

Voz 0669 10:38 así lo dio a colación de lo que hablabas con respecto a los jugadores de juego no está en su casa enganchados a la pantalla veinticuatro siete como ellos decían haciéndose mucho daño ellos mismos y también generando un daño en su entorno en su entorno pero a nivel familiar no no están en la calle

Voz 1603 10:55 estás al vecino estaba pensando Daniel

Voz 0827 10:58 sí claro estamos ya metidos en el siglo XXI en dos mil diez a tenemos a una generación que ya jugó a los videojuegos ya es padre o madre claro de posibles jugadores de videojuegos yo no sé si esto ayuda a prevenir o puede funcionar como contagio como epidemia

Voz 0669 11:15 yo creo que ayuda a ver lo que es la adicción a los videojuegos que no es una cosa así es muy fácil criminalizar al a la nueva generación los que viene los jóvenes lo millennials es decir los adolescentes siempre es muy fácil tirar a ese pero ahora por lo menos está viendo los primeros Juegos de que hablábamos antes de este de las raquetas el público sí que que está hablan también del del Donkey Kong sí sí ya son juegos que se jugaba en las personas que lo jugaban tiene ahora cuarenta años y sin obligaciones no cómo está incidiendo el problema de los videojuegos en las vidas de esas personas a ver tres Un chaval tienes que ir al colegio desde el Colegio de nueve a cinco de la tarde y luego pues estar jugando mucho tu rendimiento académico baja las problemas en casa pero para una persona de treinta cuarenta años está una franja de edad en la que trabaja tiene responsabilidades familiares tiene hijos a cargo sí que está viendo muchas consultas y gente que nos llama de de personas de treinta y tantos años que tiene una responsabilidad determinadas de unos hijos ausente al que se evaden y que se recluye en en esa habitación

Voz 0313 12:07 cuál es la línea Daniel Anglès la luz roja que esto es que es malo preguntarlo cuántas horas al día en qué momento pasa de ser una afición que te mola mucho a decir usted es que no puedo pasar sin ello

Voz 0669 12:18 echar patrones de catorce dieciséis

Voz 0313 12:21 dos horas diarias y al final como como los catorce cubatas yo comentaba

Voz 0669 12:26 influye el perfil psicológico quiero decir que antes estábamos hablando como del factor de riesgo abolido ya es un tópico el sociológico pero el psicológico la personalidad de aquella persona que puede caer en la en la adicción realmente para ver un poco se que tiene que discriminar también hay un trastorno hay una depresión a lo mejor es una persona que está deprimido dentro de esa depresión está encerrado en casa donde encuentra un poco el bálsamo todos sus problemas donde se refugia en esos juegos bueno en TDAH también lo que sí que hay a nivel psicológico también es mucha una falta como como bien decía una una falta regulación emocional de capacidad para gestionar tus emociones de afrontar los problemas de la vida cotidiana las emociones que es otra esa vida cotidiana un déficit de habilidades sociales de competencias sociales es decir no no eres capaz de salir yo

Voz 0313 13:12 correlacionar relacionar y las pautas los códigos de de un tratamiento contra la para la adicción a al videojuego son las mismas parecidas a las de desengancharse de la droga por ejemplo

Voz 0669 13:25 o no es algo muy distinto el adicto en esencia no puede controlar la conducta sustancia alguna lo que enganchado no ya sólo ha demostrado asimismo su biografía que cuando viene al centros porque está pidiendo ayuda cuando ya ha generado una cantidad de problemas tremendos ha perdido trabajo a lo mejor a nivel académico se ha deteriorado la familia entonces él tiene que darse cuenta Si vuelve a intentar relacionarse de la misma manera con la sustancia buen comportamiento en este caso los juegos es muy posible que alcance los mismos patrones que venía a los que venía respondiendo entonces es hay que por y es importante en congresos como el de hoy es muy grande entre los profesionales de los que estamos hay psiquiatras del doce de Octubre le Goldman desde

Voz 0313 14:02 mira adolescentes claro para atinar un poco vienen el

Voz 0669 14:05 en el diagnóstico realmente ver que es el problema de que está compuesto sobre todo cómo se puede ayudar no no toda persona que te traiga su madre otro chaval que entregan su madre la orejas indica que sean adicto ya no tiene que responder a un tiempo determinado y a un deterioro mantenido en el tiempo durante un año

Voz 1603 14:22 después académicos como hacemos la prevención a la hora de ayudar por ejemplo si yo noto yo misma o o Mi pareja o Mis hijos noto que desde mi punto de vista que siempre varía mucho los padres consideramos que es una conducta extraña preocupante y lo que valoran por ejemplo los adolescentes pero si tu percibe es alguien de tu entorno que está empezando a dedicarle demasiado tiempo desinteresada a desengancharse del resto de la vida que pues hacer antes de acudir a un especialista o irte a un centro de tratamiento durante cuatro meses que podemos hacer siempre se piensa que la atención a los especialistas

Voz 0669 14:57 para cuando las cosas ya no lo típico lo psicólogo lo loco no sé cuántos años

Voz 0827 15:01 en

Voz 0669 15:01 así un poco el nivel usuario es sitúan sospecha eso piensas que puedes tener problemas con algo plantearte una abstinencia es decir estás abusando de los videojuegos no vale plantearle una abstinencia vamos a empezar por dos y a ver qué sale solo por hoy que decimos nosotros intentar emitir au omitir esa conducta íbamos a ver qué tal qué tal funciona a lo mejor es pues de que hay una realidad una una disfonía no que el ánimo baje y que de pronto antes en un estado en el cual crees que las cosas no tiene sentido no que incluso no puedas llegar a mantener abstinencia porque al final acaba volviendo a robar el router no esos son son un foco variables que pueden decantar que esa persona no está siendo capaz de controlar no puede poner un límite interno esa conducta sino que es la conducta que le eh

Voz 0313 15:42 oye Daniel for night es la bomba tiene algo especial con respecto a otras tú no lo pregunto desde desde mi personal ignorancia pero es que eso aparece hay muchas conversaciones gente que se pasa muchas horas mucho males se muchos chavales que tiene el forfait

Voz 0669 15:56 yo creo que se culto o ahora mismo es la moda no yo creo que el Fornel leyes un juego que además yo creo que hace dos tres años ser muy muy reciente y tiene unas cuotas de jugadores tremendas y es donde toda la gente pero vamos gente famosa futbolistas hablaba de sí sí sí sí sí claro que sí es la bomba pues debe serlo cuando compensa tantos jugadores jugarlo antes estaba el digo Legends antes estaba el hubo lo Warcraft estaban otros juego yo que al final siempre ha cambiado era un poco tendencia irá cambiando y persigue es verdad que lo que te ofrecen estos Juegos a día de hoy es una posibilidad inmerso iba a tremenda es generar clanes es jugar en línea tú te tienes la sensación de aeronaves antes hablamos de alejamiento pero es más este

Voz 1603 16:34 volante toda vez que estás aislado del mundo pero

Voz 0669 16:37 con estas dos de Astún con tu gente no dieron una identidad tribal que tienes un clan tienen un nombre del clan tienes tu propia apodo donde tienes un Rankin y tú responde si era es el más aclamado pero de vas a un mundo virtual que no es real quiero decir en el sentido de los que hablaba que escuchábamos lo que comentaba en optado como desnaturalizado mis sentimientos han fallecido dos familiares no he llorado y en cambio se ha muerto un personaje que soy yo en la pantalla de ir tú a eso no los hace ser no sé si la palabra psicópatas un poquito fuerte pero claro cuando nos estamos relacionando con algo perdemos la empatía es otro de los criterios que habría que tener en cuenta de cara el diagnóstico es que se pierdan actividades reforzó antes que venían haciendo antes de empezar con el juego por ejemplo pues tú eras una persona que te encantaba salir a correr por las mañanas son que quedabas con los compañeros a jugar al fútbol pero que estás con la obsesión estás con el juego ya has dejado prácticamente hacer esas cosas Tim ventas te metas excusas para dejar de ir a jugar con ellos porque estás intentando siempre con la obsesión circulando intentando cubrir esa conducta que es jugar entonces empiezas a perder otras cosas que son reforzando de esos llenar el final lo único que te queda lo único que vales es ese juego

