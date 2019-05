Estados Unidos paraliza la impresión de un nuevo diseño del billete de 20$ con el rostro de una líder antiesclavista

Voz 0313 00:00 más allá de lo que ocurra en las elecciones europeas el domingo los resultados que obtengan los de los xenófobos los ultras y los fachas diversos que se presentan en que nos tienen algunos un tanto acongojados más allá de lo que ocurre en Europa por el otro lado del Atlántico no hay prácticamente diga que Trump no nos sorprenda lo de hoy es de traca hoy hemos sabido que de momento se ha aplazado ha aplazado hasta dos mil veintiocho es decir hasta que pase un poquito de tiempo la emisión de unos billetes de veinte dólares que son de lo más usados en EEUU un billete de veinte pavos que iban a llevar el rostro de una mujer negra entonces la Reserva Federal el Tesoro ya que no porque coma tras no le gustaba pues ya se ahorran el trámite de en fin de de dar un paso más Marta del galgo corredor

Voz 1 00:44 buenas tardes buenas tardes y la batalla pues reemplazar el rostro del presidente Jackson de los billetes de veinte dólares por el de Harry está Man una mujer afrodescendientes ex esclava abolicionista que luchó por la liberación de los esclavos y por los derechos de las mujeres se ha topado con administración Trump la puesta en circulación ante el nuevo diseño estaba prevista para el año que viene así lo aprobó la administración de Barack Obama coincidiendo con el centenario de la aprobación de la décimo novena enmienda la que dio el derecho a voto de las mujeres pero ahora el Departamento del Tesoro ha retrasado este proyecto hasta dos mil veintiocho alegando problemas de seguridad dicen secretario Manucho y que es una de los billetes más falsificados sea falsificado ya con la imagen de tapan y que por cuestiones de seguridad tienen que retrasar su puesta en circulación Donald Trump dijo en dos mil dieciséis que el ex presidente Jackson tuvo una gran historia hay que consideraba que era muy duro sacará a alguien como ente un billete así que de momento la imagen del ex presidente Jackson dueño de esclavos y cuyas políticas derivaron en el exterminio de miles de nativos americanos continuará en los billetes de veinte dólares al menos durante unos años más

Voz 0313 01:54 es curioso que todas las decisiones últimamente en Estados Unidos tienen que ver con la seguridad y el veto a Hawai

Voz 2 02:00 en el lo del billete de veinte dólares coronado

Voz 0313 02:02 mujer negra que no va a estar de momento este hombre a mí de verdad en la caja impresas no deja de no deja de asombrar me

Voz 1603 02:10 oye déjame déjame que os comente una una cosa pero seguro que hablamos de hablaste desde el libro en su en su momento paro Jardiel está está esclava sí sí sí sí sí sí fue una de las mujeres que ayudó a construir lo que se llamaba el ferrocarril subterráneo que era esa red que ayudaba a huir a todos aquellos esclavos que que salían de las plantaciones usaban salvó

Voz 0313 02:31 don de gentes del norte yo no puedo

Voz 1603 02:33 dejar de recomendar el libro que no es exactamente una una pura historia historia quiere decir historicista de Colsa que es el ferrocarril subterráneo en el que cuenta una historia parecida de cómo se ayudaban y de cómo eran los enganches tal maravilla tiene ya yo creo que dos o tres años es de de Colsa Whitehead es una auténtica maravilla para sumergirse en lo que era el mundo de los esclavos negros de la situación de las condiciones en las que tenían que que vivir

Voz 0313 03:03 no sólo allí esta mañana ha estado en Hoy por hoy con tono pero eso a Carlos Bardem que ha escrito una novela muy que tiene muy buena pinta Bongo blanco que cuenta la historia de un de un negrero de Málaga llamado Pedro Blanco por cierto que en fin que también se pero Pedro Blanco no es una historia donde da detalles de cómo en el siglo XIX alguna gente como como Pedro Blanco Pedro Blanco el negrero quiero decir exclamó el continente africano a través de la de la compra y la venta de de seres humanos y en Estados Unidos no hace tanto el último barco que llegó cargado de negros llegó a Alabama en mil ochocientos sesenta ese barco lo tilda irresoluble de encontrarlos los restos no Marta cuéntanos detalles esto pues se trata del último barco conocido

Voz 1 03:46 que trajo a esclavos africanos EEUU los prisioneros Delclaux tilda llegaron a este país alrededor de mil ochocientos sesenta cincuenta años después de que se declarara ilegal la importación de esclavos cinco años antes de que sea volviera oficialmente la esclavitud en todo el país la boleta se descubierto un tramo del río Mobile en Alabama tras una búsqueda además de un año llevada a cabo por arqueólogos marinos los arqueólogos han recuperado clavos puntas tornillos creen que el Clotilde partió de África Occidental con ciento diez hombres mujeres y niños hacinados en la bodega de la goleta en ese entonces el cargamento humano fue comprado con oro por un valor de nueve mil dólares pero en Alabama se vendió por veinte veces más ese valor luego quemaron el barco hilo hundieron para ocultar el delito los arqueólogos aseguran que este descubrimiento va a aportar información nueva sobre este capítulo de la historia estadounidense creen que va a ayudar la conocer más sobre los casi cuatrocientos mil africanos esclavizados que fueron trasladados a Estados Unidos entre principios del siglo XVII en mil ochocientos sesenta

Voz 0827 04:53 es esto que Bárbara un transporte ilegal ya ilegal si antes de de esclavos el con el hacía un paralelismo entre ese Pedro Blanco negrero el Pablo Escobar de ahora efectivamente siempre la trata ir detrás

Voz 3 05:09 tipo de esclavos fue un negocio pero ya cuando se convirtió en un negocio lazo fue precisamente cuando se hizo ilegal entonces ganaba muchísimo más dinero que es lo que pasaba con este barco ahora en cuenta

Voz 0313 05:19 en una entrevista muy chula yo creo que con la novela de Carlos Bardem tiene pinta de pelo de serie ya veremos con el tiempo

Voz 4 05:25 Yagüe claro

Voz 6 05:42 no

