Flash deportes de la SER de las 18:30 (23/05/19)

tras la marcha de Godín hoy se despide otro peso pesado del vestuario colchonero Juanfran Torres tras más de ocho años en el club el lateral derecho no continuará la temporada que vienen Atlético de Madrid esta mañana al igual que hicieron a su compañero Godín ha sido su acto de despedida en el Metropolitano arropados por todos sus compañeros Juanfran ha despedido del club de la afición y ha dejado estas bonitas palabras

en cuanto al Barcelona esta mañana se ha hecho oficial el fichaje de la joven promesa del Groningen Ludovic Rhys por tres coma dos millones de euros tendrá una cláusula de cien millones en cuanto al fútbol internacional siguen coleando las palabras de hace unos días su entrenador Thomas to gel ha respondido Beam

Voz 1

01:10

claro tienen una notaría aumento pero si me pregunta a si el entrenador lo quiero aquí la próxima temporada pero si no es así Montse esa problemas selección sí o Patrick Fire solicitó en ciclismo Victoria para Benedetti en la duodécima etapa del Giro de Italia primera de montaña en la general Jean Pola que es el nuevo líder por delante de Rubik Conti esta noche tenemos NBA Golden State ya está en la final pero necesitan rival Baksi Raptors con la serie empatados se miden a las dos y media de la madrugada