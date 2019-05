Play Segunda: La calculadora de Segunda (23/05/2019)

Voz 2 00:00 bien sea en Cadena Ser punto com leí segundo con Óscar Egido hablamos de segunda con un equipo de Play Segunda Play Segunda

Voz 1643 00:29 hola qué tal ya estamos aquí viene el capítulo ciento noventa y nueve de Play Segunda y bienvenidos a la jornada cuarenta de la Liga un dos tres una jornada que empieza con Osasuna ya en Primera división los navarros son los primeros en subir en la primera temporada de Jagoba Arrasate en el banquillo no han sido los más regulares lo que más victorias en en veintitrés los que menos han perdido nueve los goleadores de la categoría cincuenta y tres pero sobre todo son los más fuertes en su estadio Osasuna lleva catorce victorias consecutivas en casa no ha perdido todavía ni un partido en alzada ante su público ha ganado dieciséis partidos diecisiete Si sumamos los tres puntos del Reus han empatado dos y sólo han encajado siete goles en dieciocho partidos es curioso porque hace apenas un año Jagoba Arrasate perdió la final del play off con el Numancia veía cómo subió al Valladolid mientras que Diego Martínez entrenaba a Osasuna y ha sido una victoria de Granada de Diego Martínez la que el pasado lunes subía a Osasuna la primera los Navarro no pudo no subiera en Cádiz el domingo pero los nazaríes puedan subir este domingo si ganan a los gaditanos el Círculo la verdad que no puede ser más perfecto van a subir directos posible ante dos de los mejores entrenadores de las últimas temporadas parece que a cada uno ha encontrado su sitio ya ha encontrado su equipo la Liga dos tres serán los dos últimos a entrenador de Osasuna lo que su van directos a primera no lo sé pero pase lo que pase lo vamos a contar aquí en Play Segunda en Cadena Ser punto com donde todos los jueves a las seis habrá buena segunda con un equipo de Primera con pero los mandos arranca a Play Segunda

Voz 3 02:05 subdirector primero de Play Segunda Paco Hernández muy buena Óscar Egido qué tal muy buenas tardes José Antonio Duro muy buena Angola opaco qué tal muy buenas vistas en micro duro

Voz 1643 02:13 ha pasado bueno pero lo compartimos porque somos todos hermanos no nos aquí en Segunda lo compartimos absolutamente todo lo dejó partir con Paco me de conmigo bueno pero yo me quiero pegar siempre al poder lo está viendo Paco saca es que habla me pegó un codazo

Voz 3 02:25 no sé si pero no sé si quiero ver la verdad que estamos de foto parecemos ya meses mira

Voz 1643 02:30 la verdad es que comenzó el programa desastrosos hasta el momento como somos hermanos que tiene bueno Paco que le paso bien micro va duro pase lo pase lo mejor de tu programa ciento noventa y nueve ir pensando lo que nada

Voz 4 02:43 pues en el ciento noventa y nueve de momento vamos a analizar la semana con Joseba Etxeberria y Sergio Sánchez del ascenso de Osasuna el posible ascenso del Granada este fin de semana islas lucha por la tercera plaza de la Liga y la tercera plaza del derecho

Voz 3 02:55 en la llamada se os vamos a contar la última hora y las novedades el partido más destacado de la jornada cuarenta para nosotros es el Granada Cádiz el encuentro en el que pueda haber un ascenso en el que el Cádiz quiere mantener la sexta plaza de play off además Nos espero también Eneko Bóveda el lateral derecho del Deportivo de la Coruña antes de recibir en Riazor al Mallorca

Voz 4 03:14 la semana nuestra historia es la de Fran Fernández el entrenador del Almería que después de protagonizar en el banquillo la mejor temporada de los al venir sets en Segunda dijo el pasado lunes que se marchaba

Voz 3 03:24 terminamos con la Javi miles de Héctor Ruiz los ganadores de la Liga de Play Segunda Wenger con noticias de todos los equipos de todos los partidos del fin de semana así que con ello vamos a poner el cierre a esta segunda de primera

Voz 4 03:35 vamos a recordar antes de todo eso los horarios de esta jornada número cuarenta que empieza con el Málaga Real Zaragoza a partir de las nueve mañana viernes para el sábado tenemos un Rayo Majadahonda Córdoba a las cuatro de la tarde le a las seis doble jornada de Segunda División Real Sporting Albacete Osasuna Las Palmas para el domingo Almería Alcorcón a las doce para las cuatro Nàstic Elche a las seis Tenerife Real Oviedo a las siete Granada Cádiz ir a las ocho Extremadura Lugo la jornada se va a cerrar el lunes un partido a las nueve de la noche Deportivo de la Coruña Mallorca esta jornada descansa y consigue tres puntos el Numancia

Voz 3 04:13 y nueve jornadas después el es el Osasuna ya ascendido quién está líder setenta y ocho puntos setenta y cuatro por ahí Granada y en playoff el Alba tiene sesenta y ocho el Mallorca sesenta y siete del Málaga sesenta y cinco el Cádiz sesenta y tres a Prieto el Depor con sesenta y uno y el Oviedo con sesenta por abajo tienen cuarenta y cuatro el Numancia y el Lugo cuarenta y tres el Tenerife en descenso cuarenta y uno el Rayo Majadahonda XXXIII el Córdoba está descendido también el colista que es el Nástic de Tarragona que tiene treinta y un punto así

Voz 1643 04:39 cuarenta de la Liga en una jornada que analizamos desde ya a quien pregunta Osasuna es el primer equipo en subir a Primera le han sobrado tres jornadas gracias a los horarios de la Liga ha subido un lunes por la noche sin jugar cosas que tienen estos horarios de Tebas así que lo primero que hay que hacer en el programa de hoy es dar la enhorabuena a todos los navarros ya todos los aficionados del equipo rojillo Pamplona Javier Laquidain muy buenas

Voz 0888 05:17 qué tal muy buenas felicidad después no

Voz 1643 05:20 plan de periodistas como tú tienes que estar siempre en primera gracias tú querías que te llamaremos sólo en junio

Voz 0888 05:27 sí

Voz 1643 05:27 sí pero la culpa sede de vuestra es que ha adelantado hoy adelantado mucho eh

Voz 0888 05:32 sí la verdad es que lo de este año yo creo que va a ser para recordarle para los anales de la historia porque ha sido un auténtico temporada aún porque salvando las cinco jornadas en las que le costó arrancar el equipo de Yagoba rescate a partir de ahí yo creo que ya ha cogido una dinámica puede ser brutal no un equipo que ha ido superando a todos sus rivales les ha ido recordando los puntos días a distanciarse sí puede permitir como decías el lujo de a desde mayo con todavía tres jornadas por disputarse esa segunda división pues se ya nuevo equipo de la Primera División por lo tanto vamos temporada van aquí está enhorabuena que me daba mi pues trasladarlas sin duda a todos los seccionó rojillos que han sufrido mucho las últimas temporadas y que ahora ven pues es lo que hace una temporada para disfrutar y que el año que viene volverán a estar con los mejores

Voz 1643 06:18 enhorabuena a alguien que está al otro

Voz 6 06:20 lo de la radio porque sabemos

Voz 1643 06:23 públicamente varias veces en este programa que Yagoba Arrasate escucha segunda así que felicidades enhorabuena a Arrasate que en su primera temporada en el banquillo de Osasuna ha conseguido hacerlo que estuvo a las puertas de conseguir la temporada pasada con el Numancia es el ansiado ascenso a la Primera División

Voz 6 06:41 aquí veo que admite a ti te queda voz te claro

Voz 1643 06:45 es lo que tiene subirse jugar que no cantas te lo goles del acceso no cantas te la celebración aunque la disfrutaste en en el Larguero tú tienes voz pero seguro que la plantilla no llevaba tres días sin hablar

Voz 0888 06:54 sí es una de las dudas que nos queda para este partido del próximo sábado no porque hay que recordar que Osasuna sí ha conseguido el objetivo principal que era el ascenso de categoría para ver si quiere marcar nuevos retos y uno es el de intentar ser campeón algo que no consigo Osasuna en segunda división desde la temporada sesenta y uno más de medio siglo por lo tanto es el objetivo y claro la duda es saber con qué jugadores va a poder contar Yagoba Arrasate en cuanto al parte médico es está claro Unai García se pierde lo que resta de temporada prácticamente la mitad de la que viene por esa rotura del ligamento cruzado de su rodilla la de Íñigo Pérez también hasta final de temporada a la que se suma la de Rober Ibáñez que con problemas de pubis pues ha venido forzando los últimos partidos y una vez que ya el equipo ascendido porque no va a jugar en lo que resta de temporada pero claro el resto después de dos jornadas intensas de celebraciones volvían hoy a los entrenamientos en Tajonar para ponerse en forma y lo que de momento van recuperando a duras penas es la voz porque había que oir a los rojillos a la hora de salir al balcón en el Ayuntamiento de Pamplona en una en chupinazo anticipado qué voces citas le quedaban a más de uno y en mi caso pues la pena que nos queda mucho rojillos es es no haber podido disfrutar pues en el campo no en un partido Osasuna de ese gol de esa victoria que hubiera permitido al ascenso pues no pudo ser y como bien decías hubo que esperar hasta el lunes a eso de las once menos cuarto de la noche cuando en este caso un gol de Adrián Ramos para de Granada en esa victoria en Albacete es el gol este año del ascenso de Osasuna y tuvimos que abrió el larguero como no por del Sadar con el principal o uno de los artífices del ascenso de Osasuna como bien decía es un gran oyente de ese programa como Yagoba Barraza que el año pasado estuvo a una eliminatoria del ascenso a Primera División y que este año la han hecho el y falta los play o porque ha subido de forma directa inmerecida este ascenso directo a falta de tres jornadas

Voz 1643 08:51 oye muchas gracias a Diego Martínez técnico de Osasuna la temporada pasada que gracias a la victoria Granada también ha subido Osasuna

Voz 0888 08:57 curiosidades del destino habrá un entrenador contratado la pasada temporada por Osasuna para el ascenso pues lo ha conseguido con un año de retraso sin estar ya en Osasuna porque ahora es el entrenador del Granada no tiene mal ojo Braulio a la hora de elegir entrenadores y el año pasado a Diego Martínez que está segundo rumbo en la primera edición IS añadió que fíjate a donde ha llevado a Osasuna

Voz 1643 09:20 lo mejor de Diego Martínez qué va a hacer doblete a Osasuna pero lado Gerard subir seguramente al Granada Laquidain enhorabuena ya está dentro de mucho a ser posible hasta nunca te prometo que esta temporada es la última vez que te llamamos se queda dos mil cuarenta ó el dos mil cincuenta o ya veremos

Voz 0888 09:38 bueno que ya sabéis que para lo que queráis aquí me tenéis en Play Segunda que estuvimos aquí inaugurando el programa Ike un año no fuimos a primera división ni siquiera me salir del grupo de Play Segunda dije por si acaso Ike este año igual tampoco me salgo yo que sé en el futuro uno nunca sabe siempre cómo manejar una información este grupo de Play Segunda pues sois un equipo como salir de decir siempre de primera aunque circunstancialmente vuestros equipos estén en Segunda

Voz 1643 10:06 bueno bueno tú si quieren no hagas del grupo de guasa pero ten cuidado que lo mismo te echamos

Voz 0111 10:10 ah vale ya me que dice echar

Voz 0888 10:11 ya eso ya será problema vuestro pero vamos seguiremos muy atentos cada jueves al programa

Voz 1643 10:16 tú a lo que quiera y que aquí hay muchas gracias ya está dentro de muchísimo

Voz 0888 10:21 un abrazo muy fuerte a Osasuna

Voz 1643 10:24 primera ha grado tres jornadas pero todavía faltan nueve puntos por jugar y muchas cosas por decidir falta saber quién va a subir segundo aunque el Granada lo tiene todo a su favor tras su victoria en Albacete este domingo a las siete recibe al Cádiz que se está jugando el play off si gana celebrarán el ascenso de los Cármenes porque faltarás seis puntos que es la diferencia que tiene con el Albacete pero le gana el enfrentamiento particular en Granada asciende Si gana el Cádiz si empata y no gana en Albacete Mallorca si pierde también pierden Albacete Mallorca también sube igualando el resultado que haga en Albacete Mallorca playoff por el que aparte de Albacete Cádiz pelean Mallorca Málaga Deportivo

Voz 0277 11:01 el Real Oviedo cinco equipos para cuatro plazas por qué

Voz 1643 11:03 el Sporting aún tiene nociones matemáticas los los asturianos humana además este fin de semana los tres puntos del Reus las opciones que tienen son ahora mismo bastante mal remotas Hypo abajo el Extremadura prácticamente ha sellado la permanencia tras su victoria en Alcorcón falta por decidir una plaza de descenso que intentan evitar cuatro equipos el Rayo Majadahonda con cuarenta y uno Tenerife con cuarenta y tres Lugo cuarenta y cuatro Numancia cuarenta y cuatro los cuatro separados por tres puntos pero Rayo Majadahonda y El Numancia tiene que sumar los tres puntos del Reus tres puntos que casi salvan al equipo soriano ojo en su lucha por jugar los play off el Real Oviedo puede ser el juez del descenso porque visita al Tenerife en esta jornada ir recibe al Rayo Majadahonda en la penúltima así bien a la jornada cuarenta de la Liga de dos tres una jornada que como cada semana analizamos segunda con nuestro técnico de cabecera Joseba Etxeberria buenas tardes hola buenas tardes está también por ahí el tío que más sabe de segunda de toda España ida alrededor es que nuestro compañero de Movistar Plus Sergio Sánchez que muy buenas tardes qué has muy buenas ya tenemos el primer equipo en Primera División que eso Osasuna ya es el primer equipo que sube Joseba más que nada porque todo el más regular de los veintiuno en toda la temporada

Voz 0111 12:13 sí la verdad es que bueno a pesar de que el inicio no fue no fue muy bueno lo que empezaron a a ganar demostraron pues hay muchísima solidez que una gran plantilla Hay bueno sobre todos los numeros de El Sadar pues han sido pues casi perfectos no con una racha increíble que que bueno sólo les faltaba pretende darle un poquito continuidad como visitante lo empezaron a lograr eso lo que les catapultó a primera división

Voz 1643 12:46 bueno Osasuna que ha subido a Primera Sergio porque ha basado su fortaleza sobre todo en El Sadar los números que tiene en casa Diego Martínez son impresionantes

Voz 7 12:54 si el saber sólo dos empates no diecisiete victorias seguidas vamos a ver si es capaz de terminar incluso bueno pues todo el toda la temporada sin perder un solo encuentro en casa ya sólo queda Osasuna porque antes estaba también el Albacete ahora sólo los de Jagoba Arrasate y sobre todo contundencia hay determinación para remontar partidos que saldrán puesto muy complicado si hemos visto capacidad para para levantar los como por ejemplo el partido frente al Deportivo de A Coruña y esa capacidad también para en momentos clave pues responder no tenía que hacerlo en el partido frente al Albacete lo hizo de forma contundente dos cero sumando muchos goles entre todos los hombres de ataque han aportado practicamente todos bueno yo creo que ha sido un equipo muy completo aún muy regular y tiene el premio merecido

Voz 1643 13:34 la victoria del Granada de el lunes en Albacete Joseba no sólo subido a Osasuna sino que yo creo que desde prácticamente esa segunda plaza a favor del equipo nazarí yo sé que le gusta que lo diga que el Albacete lo tiene complicado pero es así a sólo tres puntos

Voz 0111 13:49 sí yo creo que después de la victoria de el otro día frente a un rival directo como fue yo creo que que bueno está en una situación yo creo bastante parecida a la que a la que estaba Osasuna yo creo que el ascenso Vergara es cuestión de tiempo es verdad que matemáticamente todavía hay hay muchas opciones sabemos que que la categoría es muy igualada pero bueno estamos hablando de de no sólo la diferencia sino la sensación de de poderío que que no yo creo que que bueno que va a ser junto a Osasuna quién quién va a ascender directamente

Voz 1643 14:27 yo sabe lo que te hace mucha gracia pero claro que el Granada ganaran Albacete les deja esa segunda plaza casi casi hecha lo que le queda acepte las tres jornadas es asegurar esa tercera plaza que de cara a los play off va a ser también muy importante que jugar toda la vueltas en casa puede ser fundamental

Voz 8 14:45 se lo deja maneja es verdad que a ver yo lógicamente tampoco lo vamos a a estas alturas no te voy Albacete pero ha hecho muy bien las cosas tienen buen entrenador tiene buenos jugador

Voz 7 14:54 yo creo que es merecido lo que están consiguiendo no vamos ni un ápice de todo lo que están logrando Diego Martínez ha conseguido encajar muy bien en Granada un equipo que a lo mejor no es que sea única no tan vistoso como puede ser Club Atlético Osasuna pero que sin embargo lo que decimos lo momentos determinantes responde sabe sufrir en Albacete tuvo sesenta minutos en los que estuvo más o menos dominado aunque tuvo aquella ocasión de Kenia al palo y sin embargo cuando tiene que dar el zarpazo es contundente me parece que muy merecido caso del Albacete comentabas amarrar la tercera plaza yo creo que amarrar la tercera plaza es importante pero creo que es igual de importante llegar fresco a los play off y me ha dado la sensación dentro de un Albacete que sólo se puede decir cosas buenas del de que es un equipo brillante y un equipo que está haciendo que está haciendo las cosas muy bien y que fíjate que el pasaba temporadas salvo en el último partido ya está peleando primero parecen soy directo y ahora veremos si pueblos pero yo que es amarrar a ellos cuanto antes en conseguir un punto y ya ya lo tendrá prácticamente hecho aquí después yo soy de los que me inclino por dar descanso a algunos de los jugadores importantes me dio la sensación de que el primer ministro asentamientos fue brutal cargando con gente que sabe de esto me decían que eso es imposible de mantener durante todo el partido no que no es que el equipo estuviera mal físicamente sino que durante todo el partido ese ritmo era imposible mantenerlo pero yo sí que he visto que en algunos de los últimos encuentros me da la sensación de que el equipo está un poquito ya justito lógico a la altura de temporada que estábamos entonces yo a Dios y habría jugadores que los dos últimos partidos igual esto le suena a alguien la locura no pero yo he visto equipos llegar séptimo sexto terminar subiendo y equipos terminar tercero muchos Hinault conseguir el ascenso yo creo que es muy muy muy importante llegar con frescura ir para el Albacete fíjate mirar la parte positiva que yo siempre intento el optimista el quedarte descartado el ascenso directo a falta de tres cuatro jornadas se bueno el que te pase por ejemplo como al Girona que en el último segundo el último partido pierdes ese ascenso directo es mortal de cara a la mente quedarte tres cuatro jornadas antes fuera dices bueno dentro de que hubiera querido subir directo tengo tiempo para mentalizarse de que hay una nueva etapa Iggy como puede afrontarla

Voz 1643 17:02 decías de Sergio el Osasuna perdió en casa en toda la temporada la temporada monte ha sido impecable pero es que fue perder el día que no tenía que perder

Voz 7 17:11 sí fue un apasionante pero si pierdes a ver lógicamente no quieres perder ningún partido yo era de los que decía que es el Albacete no perdía en el monte iba a subir directo porque estaba convencido porque a Granada porque todavía tiene que venir al Málaga entonces mantener eso era complicadísimo sobre todo con los rivales que que te llegaban pero la temporada del Albacete es impecable la gente tiene que estar muy contenta satisfecha y lo estaba la afición con esos diecisiete mil espectadores llegando el Carlos Belmonte que tuvieron que quitar hasta las lonas yo creo que el primero se ha conseguido enganchar a la afición y eso en una afición bueno pues que viene de sufrir muchos años y que le costaba en identificarse con el equipo ya se ha conseguido la temporada muy buena lo que pasa es que al final lo que te queda el sabor de los últimos partidos pero yo creo que hay que rearmarse mentalmente este equipo Si es cierto que le ha costado no gana los equipos de

Voz 9 18:02 arriba no con los equipos de arriba

Voz 7 18:04 mucho pero tampoco pierden ha perdido este con el Granada sí que ha perdido algún otro algún partido importante ha dicho los de Coruña hemos dicho de Pamplona pero sí que no hemos visto ganarle al Mallorca sí que lo hemos visto dar la cara en el en Los Cármenes con el Granada sí que lo hemos visto hacer un muy buen partido que luego remontaron frente al Málaga en el playoff el empate ya tiene otro valor entonces bueno yo sería optimista me arrear María sabiendo que es tremendamente difícil que haga lo que haga el Albacete lo que tiene que estar es muy satisfecho de lo que está haciendo lógicamente lo que se va a intentar es subir pero la temporada para mí pase lo que pasa es un temporal on

Voz 1643 18:40 así están las cosas en cuanto a la segunda plaza al playoff y el descenso está que arde el Numancia suma tres puntos del Reus ahora en esta jornada el Rayo Majadahonda

Voz 6 18:49 en la última y no sé

Voz 1643 18:52 Joseba quién crees que tiene más difícil salvarse o para que no duela tanto quién lo tiene más sencillo

Voz 0111 18:58 pues va a estar complicado porque al final pues bueno hay muchísima igualdad es verdad que que el Rayo Majadahonda es el que el que está en esos puestos de descenso con cuarenta y uno pero pero bueno sabemos que la última jornada pues va sumar esos tres puntos frente al Reus y bueno ir el Tenerife que que recibe pues al Oviedo hoy en Lugo con el Extremadura pues bueno sino sino hacen digamos los deberes prácticamente esa esa penúltima jornada de Liga entre luego el Tenerife pues puede ser una una final no pero bueno Comas habéis comentado el el Oviedo puede ser un poco el eh pues bueno en el que el que marque un poco S ese descenso porque porque al final se ha enganchado en está teniendo poción

Voz 0888 19:50 la reales de de jugar Pla yo sí

Voz 0111 19:53 es un equipo peligroso que

Voz 6 19:55 curioso si el

Voz 1643 19:57 Tenerife gana al Real Oviedo este fin de semana hay le dejara sin opciones de playoff lo que hace al Tenerife es que el Real Oviedo la siguiente jornada jugar con el Rayo Majadahonda a lo mejor sin jugarse nada eso le puede dar tres puntos a redes Majahonda que sumados a que el Córdoba tampoco se juega nada y que la última suma tres del Reus que a lo mejor al Tenerife le viene mal ganar este fin de semana y todo eh

Voz 0111 20:18 bueno no creo no creo que le venga mal al final ese bueno en esta en esta situación de que sólo sólo hay tres partidos y con los enfrentamientos que hay pues cada apuntó ahora mismo pues no hay más en esos en esos puestos digamos de de permanencia porque porque bueno porque la gente pues le le cuesta mucho mucho ganar no hay mucha mucha igualdad y es verdad que que bueno que todavía queda nueve puntos pero pero bueno yo creo que esta semana se va no se va a aclarar un poco quién quién va a sufrir de verdad quién puede puede escapar un poco de la quema no

Voz 1643 21:02 no te voy a hacer la misma pregunta que el hecho a Joseba Sergio quién crees que tiene más difícil salvarse o al revés que en vez que lo tiene más fácil

Voz 7 21:10 yo ver decir esto hay gente

Voz 10 21:15 cuál sin un poco pero si es al revés lo poco menos

Voz 8 21:18 yo creo que digamos no vamos a hacer

Voz 7 21:23 la vamos yo creo que tiene una situación complicada al Tenerife el Tenerife porque tiene que enfrentarse ahora al Oviedo tiene que ganarle al Oviedo no pero es que es al Oviedo en el es el rival luego del Rayo Majadahonda entonces ilegal Oviedo deja al viendo sin opciones prácticamente de meterse en los play off con lo cual cuando se enfrente al Rayo Majadahonda va llega en una situación en la que veremos si el Rayo Majadahonda no lo tiene más fácil para llevarse la victoria ahí lo veo complicado también de una dinámica muy mal aunque tenga todas dependiente los puntos de Reus en la última jornada del Rayo Majadahonda creo que no lo las cosas ya no les Allen Hinault con empieza a notarse desconfianza y esa situación es muy complicada y creo que yo veía en una situación muy muy difícil lo he hecho durante toda la temporada ahora no vamos a decir que no hemos contado eso en una situación tremendamente difícil al Lugo pero ha reaccionado los partidos que ha tenido que que reaccionar que ha sido en los dos los en casa los ha ganado y creo que Lugo va hacia arriba yo ahora que veo ahora eh a día de hoy

Voz 8 22:25 sabemos que esto luego a toro pasado todos éramos Manolete pero ahora

Voz 7 22:28 a día de hoy y creo que en Lugo está en la mejor situación de los tres ideó una situación muy complicada al Tenerife porque todavía tiene que es que las cuentas el calendario creo que lo ponía nuestro compañero más notas Guardien en Twitter un calendario diabólico no que se ha presentado en las últimas jornadas al Tenerife

Voz 1643 22:44 es que si deja el Oviedo simples dio el Oviedo llega relajado a la próxima jornada contra el Rayo Majadahonda dolor de Majadahonda que en la última jornada sumará los tres puntos del Reus y el Numancia que ahí suman la próxima también suma los tres puntos del Reus que son dos equipos que pueden salir de ahí abajo está complicado me apunto el Tenerife Oviedo como el mejor partido para decidir algo por arriba

Voz 6 23:04 abajo pero supongo aunque te duela

Voz 1643 23:08 esta semana tener que ir a Los Cármenes pero que no me duele bueno pero tampoco pasa nada porque te lógico que quería decir que el Granada Cádiz es el partidazo de mayúsculo de Movistar Plus es que no no pero pero no

Voz 7 23:19 cómo me va a es ir a la ciudad de la Alhambra no llenábamos un sitio como Granada no los puedo leer me puede dar un poco de calor no pero bueno afortunadamente partidos a las siete de la tarde además en jornada electoral por lo cual hasta el ambiente calentito en todas partes hay vamos a ver un partidazo no se Granada Cádiz su muy buen partido pero que además yo en eso estoy con él Martínez que él ha apelado hace un llamamiento a la calma juegan con el Cádiz y luego visita al Mallorca e masía que sí que son tres puntos lo que necesitan sólo tres puntos para subir matemáticamente en tres partidos y la última Juan Matas con el Alcorcón en casa pero hay que yo siendo Granada y creo que lo va a hacer y estoy convencido de que lo va a hacer subir antes pero tiene que amarrar lo antes tiene quemarlo antes porque luego el fútbol es diabólico señor hemos visto en algún caso no las cosas que suelen pasar que nadie se espera con lo cual creo que Diego Martínez tienen mucha razón lo que pasa es que yo veo a un equipo tan sólido que me da la sensación de que va a subir y pronto así que bueno vamos a ver ese partido y a ver si hay signos da tiempo ha abonado a ducharnos un poco y eso no que allí en el partido de Pamplona de estábamos esperando celebrarlo toda la temporada Osasuna y al final la típica lucha de celebración que nos hemos quedado pero bueno vamos a ver que tampoco va a ser fácil la está jugando en Cádiz pierde también también la situación puede serle puede complicar mucho

Voz 1643 24:31 me gusta me gusta el mensajito que deja por ahí sé que ducharse elegido te ducha pero que igual que Granada muy bonita de Cádiz y Mallorca te gustan

Voz 10 24:37 también oye que habitualmente pero pero se lo ha dado a la de hace eso

Voz 7 24:45 entonces ahí los que dices que Cuddy Mallorca si es que es que hay mucho nivel entonces en en el para el Granada él no sacar la victoria también le puede complicar pero es que el Cabildo necesita necesita ganar necesita además lleva cuatro partidos seguidos en los que no lo consiguen los empates van sucediendo necesita ganar pero ya y eso le va a complicar también el partido mucho al Cádiz que nadie al Granada perdón que nadie piense que que va a ser un paseo de celebración de ascensos ni mucho menos

Voz 1643 25:11 el Tenerife Oviedo es un partido clave tanto por arriba como por abajo y como dice Joseba el partido grande de esta jornada desde Granada Cádiz quedamos estar Plouffe partidazo porque ahí puede estar el segundo ascenso de este de esta Liga

Voz 0111 25:26 sí es un partido aparte de de la emoción por lo que hay en juego yo que lo que de mucho nivel no es los equipos lo es muy reconocibles con jugadores que qué bueno que ya de por sí te hay hay muchos de esos jugadores que que ellos mismos pueden ganar un partido muy bueno también a la altura que estamos no hay pues partidos muy muy interesante Si bueno es evidentemente pues es es uno de de los de los partidos de la jornada no pero bueno el lunes en entre el Depor y el Mallorca tampoco está males no sabes que que bueno hay partidos partidos interesantes

Voz 1643 26:09 el gran partido en el que si el Deportivo a lo mejor en pierde

Voz 11 26:13 se se escapan las opciones de

Voz 1643 26:15 fuera haber estado Joseba pues casi toda la temporada puesto de play off

Voz 0111 26:19 sí además se pues bueno pues y con la plantilla que tiene no al final todos opinamos de que de que no vale sólo contener un un once un poco reconocible sino no es una competición tan igualada como la Liga Un dos tres con con tantas jornadas pues el fondo armario

Voz 7 26:42 eso es es mucho más más importa

Voz 0111 26:44 ante noi y bueno yo creo que el Deportivo pues tiene una de las deja de las mejores plantillas sin duda de la categoría pero bueno afortunadamente pues pues el fútbol tampoco es como las matemáticas no por eso pues hay tanta emoción por eso hay tantos altibajos sí bueno y por eso qué nos gusta tanto no de ese Granada

Voz 1643 27:08 la Cádiz Mallorca Deportivo además con protagonista vamos a apelar en los próximos minutos en Segunda Joseba Etxeberria Sergio Sánchez muchísimas gracias y hasta el próximo jueves compañeros

Voz 7 27:17 venga muchas gracias hasta luego gracias un abrazo

Voz 1643 27:21 pues tras el análisis de la información lo que manda es saber que queda por decidir qué hace falta para conseguirlo y por eso Iván Álvarez de Caballero han sacado la calculadora de Segunda que desempolvó los cada año por estas fechas que hay en juego todavía qué puntos necesita los implicados vamos con ello

Voz 12 27:37 ah ah ah

Voz 1643 27:41 el Granada tiene el ascenso en su mano el equipo

Voz 13 27:42 Madrid se convertirá este fin de semana en equipo de Primera División sí

Voz 0277 27:46 gana al Cádiz si empata y no ganan Albacete y Mallorca si pierde y también lo hacen Albacete Inma yo

Voz 0509 27:51 Lorca en definitiva el Granada ascenderá igualando el resultado de sus inmediatos perseguidores Albacete Mallorca y sube el Granada lógicamente Albacete Mallorca se quedarían sin opciones de ascenso directo pero como no hay mal que por bien no venga manchegos iba

Voz 1643 28:05 Baleares pueden sellar esta jornada su clase

Voz 0509 28:07 qué canción para el play off el Albacete certificará su presencia en la fase de ascenso

Voz 0277 28:11 si gana en Gijón si empata y no ganan Deportivo y Oviedo si pierde y también lo hacen Deportivo y Oviedo

Voz 0509 28:17 esto respecto al Albacete el Mallorca certificará su clasificación para el playoff

Voz 0277 28:21 si gana en su visita a Riazor hay otro

Voz 0509 28:24 el Málaga sin opciones de ascenso directo pero que puede sellar esta jornada su presencia en los play off

Voz 0277 28:29 si gana al Zaragoza pierde el Deportivo Hinault gana el Real Oviedo

Voz 0509 28:33 más combinaciones de playoff Cádiz Deportivo Oviedo uno de los tres cerrará la jornada en sexta posición

Voz 0277 28:39 hagan lo que hagan seguirán con opciones de jugar el play off tras este fin de semana

Voz 0509 28:43 todavía existen dos equipos más con el sueño de regresar a Primera Almería y Sporting como máximo pueden ser sextos esta jornada también

Voz 1643 28:51 podrían decir adiós al playoff para no despedirse

Voz 0277 28:53 el Almería está obligado a ganar al Alcorcón y esperar a que el Cádiz no puntúe en Granada Sporting solo les sirve ganar al Albacete esperar a que Cádiz y Depor pierdan sus partidos

Voz 0509 29:03 explicadas las cuentas por arriba cogemos el ascensor para hacer números en la zona baja dos equipos salvados virtualmente Zaragoza y Extremadura que pueden sellar la permanencia esta jornada los maños Se salvan matemáticamente

Voz 0277 29:15 si puntúan en Málaga si el Rayo Majadahonda no gana al Córdoba así en Lugo no gana al Extremadura y el Tenerife pierde contra el Oviedo

Voz 0509 29:22 los extremeños Se salvan matemáticamente

Voz 0277 29:25 si ganan al Lugo si empatan Hinault gana el Rayo Majadahonda si empatan y pierde el Tenerife si pierde el Rayo Majadahonda ante el

Voz 0509 29:33 nadie puede descender este fin de semana Numancia Lugo Tenerife y Rayo Majadahonda seguirán en la lucha por la salvación

Voz 14 29:40 tras la cuadragésima jornada

Voz 1 29:43 a dos

Voz 1643 29:46 ahora que la cabeza a los echa humo con tanta cuentas vamos a hacer algo más sencillo vamos a conocer las novedades y la última hora de algunos de los primeros empezando por el segundo que pude subir este fin de semana el domingo a las siete recibe al sexto clasificado en el que es el partidazo de la jornada el Granada recibe al Cádiz en Los Cármenes en Granada la Luis Mora o Luis muy buenas hola Óscar muy buenas en Cádiz Ignacio De la Varga ola de Labarga hola vamos queremos números para hacerlo

Voz 6 30:15 durante las opciones de que tenía el Granada para subir

Voz 1643 30:18 y si ganaba así empataba así perdí ya lo tendrá que hacer el Albacete luego ya que hacer el Mallorca lo sencillo es que al Granada le vale con ganar para estar ya en Primera este fin de semana sin más

Voz 15 30:27 ya hasta tres puntos una victoria el próximo domingo ante el Cádiz en el Estadio Nuevo Los Cármenes y será ya que a falta de dos jornadas equipo de Primera División sin embargo esa palabra la de ascenso está prohibida en el vestuario del Granada Club de Fútbol hemos hecho un análisis durante toda esta semana después de los partidos de cada uno de los enfrentamientos que veo ganando Iker nada de las entregas estas que hemos tenido de las comparecencias de prensa es una palabra a la que le han buscado quinientos adjetivos quinientos sinónimos quinientos palabras similares para no decirlo pero es la que sobrevuela evidentemente toda la ciudad a la que va a sobrevolar en el Estadio Nuevo Los Cármenes que va a vender que va a lucir un nuevo lleno como lo hizo ante el Málaga el martes se pusieron a la venta las entradas y en apenas tres horas volaron todas de nuevo el cartel de no hay billetes para recibir al Cádiz que seguramente tenga todavía en mente el partido el último de la pasada campaña donde se quedaron sin sin poder jugar los play off de ascenso por qué cayeron ante un Granada que no se jugaba nada Diego Martínez está a la espera de conocer qué es lo que dice el Comité de Apelación acerca de la tarjeta que han recurrido con fe de San Emeterio sea finalmente ganado el recurso con Herman así que si estás San Emeterio si va a estar finalmente el cántabro porque apelación entienda bien el recurso pues repetirá por cuarta ocasión consecutiva Diego Martínez once titular sino ya tenemos recambio que seguramente sea Ramón así sí que la ilusión desbordada en Granada eh ante una oportunidad histórica después de dos temporadas algo más de setecientos días volver a la

Voz 1643 31:57 mejor Liga del mundo la palabra ascenso Luis es tabú pero hay algo preparado por si acaso se gana

Voz 15 32:02 si además se está dando

Voz 1643 32:05 en la que el club quiere apaciguar

Voz 15 32:08 que Diego Martínez ha prohibido la palabra ascenso de hecho si le dais una vueltecita la rueda de prensa pos partido en el Carlos Belmonte de de Diego Martínez el quiso explicar de manera muy detallada y muy específica que la fiesta que se estaba viviendo de sus jugadores y la afición desplazada hasta Albacete el pasado lunes porque ganaron en un campo donde nadie lo había hecho no porque estuvieran simplemente a una victoria de del ascenso ya matemático hay preparado o sea enviado un comunicado oficial por parte de la Federación de Peñas para que no haya invasión de campo en el partido el propio Granada Club de Fútbol ha emitido otro comunicado oficial advirtiendo de en caso de invasión de campo hay multa de retirada de carné de abonado hasta los próximos cinco años y evidentemente fiesta partido con lo que esperemos sea fuente de las Batallas que es el lugar donde aquí se celebran los triunfos deportivos y evidentemente la fiesta en las salas más moderna Si disparatada de la ciudad

Voz 1643 33:07 el segundo ascenso está al caer eso sí con permiso del caddie de la Varga un caddie que ya el domingo pasado impidió el ascenso de Osasuna luego subió el lunes pero el domingo no subió

Voz 9 33:17 sí porque en empate Carey lleva luz de los últimos nueve partidos tiene siete empates

Voz 0953 33:24 dos victorias una allí es verdad ya no había partido

Voz 9 33:26 sin perder pero no son suficientes

Voz 0953 33:29 inglesa antes de empezar está

Voz 9 33:31 la racha de nueve partidos el caiga aspiraba incluso porque dos y que al final perdió al acceso directo ha ido poco a poco perdiendo ese colchón pierde pero no gana necesita ya ya ganarlo habéis comentado antes el Cádiz con siete puntos es equipo de play off de ascenso seguros que crecer al equipo pero la realidad es que eh claro todo el mundo firme empatar en Granada sin llegar luego a Extremadura ya Sporting pero como nadie garantiza que ha hecho el Sporting necesita romper cuanto antes la la mala racha de empates es verdad que ese recuerda lo que pasó la temporada pasada el equipo amarillo llegaba agrandó la dependiendo de sí mismo alumbran a la que no se jugaba nada para hacer eso al final curiosamente tener huy Macy's fue

Voz 0111 34:16 tiene escrito que esa posibilidad cabe

Voz 9 34:19 Darwin Machi estará el Cádiz no esta el momento tenía que sirve de temporada brutal ya esos agarrar y Cádiz al balón parado Aketxe a la de los de hachís al recuperar cuanto antes a pie la mejor versión de Manu Vallejo ni también pendientes de Sergio Sánchez que con molestias en una orquesta ya en la enfermería a día de hoy los demás todo disponibles el Cádiz que quiere conseguir esa victoria que le permita alguno por coger colchón coger aire sobretodo también ganar en confianza después de tantos y tantos partidos empatando

Voz 1643 34:54 vaya trayectoria de Darwin Machi en los últimos años un gol suyo en Butarque con el Leganés prácticamente va a jugar el Granada segunda estaba cedido por el Granada en el Leganés el año pasado estando en Granada un gol suyo deja al Cádiz sin jugar los play off y este año va con el Cádiz agrada imagínate que acaba echando el ascenso en esta jornada es alucinante lo que ha hecho Darwin baches en las últimas temporadas pues nada Ignacio de la Varga Luis Mora que veamos un partidazo que gane y que luego subo al mejor

Voz 15 35:24 el chico muchas gracias

Voz 1643 35:27 aparte de Granada Cádiz ahí un Deportivo Mallorca que se juega el lunes a las nueve de la noche para hablar de este partido nos está escuchando el lateral derecho del Deportivo de la Coruña Eneko Bóveda muy buenas

Voz 16 35:40 hola buenas tardes y el lo de

Voz 1643 35:42 a fin de semana pasado fue un un paso atrás eso es sólo un tropiezo puntual

Voz 16 35:48 bueno he las dos cosas son muy tropiezo puntual pero que

Voz 7 35:53 las puede salir muy caro no

Voz 16 35:55 pero al final pues bueno estamos en un momento en el que el margen de nosotros el mínimo bueno que esperemos que que no sea del todo tarde y que y que ganando lo que nos queda pues unos de para entrar en play off

Voz 1643 36:12 he dicho Dani Jiménez esta mañana en la rueda prensa en Coruña ante el Lugo y jugamos de forma anárquica no había equipo está de acuerdo con

Voz 16 36:22 bueno no es estar de acuerdo no es bueno son puntos de vista cada uno de ellos sienten el campo algunas cosas de lo que sí estoy de acuerdo es en que no es nuestra mejor versión que es la que tenemos que dar para ganar partidos en esta categoría Hay además pues es una pena porque yo creo que el la trayectoria en las últimas semanas era ascendente y en ese sentido pues un poco apenados por por no sacar esa bueno diversión nuestra grande

Voz 6 36:52 bueno eso ya es pasado lo del derbi ante el Lugo y hay que pensar en el próximo lunes que es el Mallorca es uno de los equipos que más en forma está toda la Liga

Voz 1643 37:01 es un partido grande pero un partido también muy complicado

Voz 16 37:06 sí evidentemente la clasificación ya a estas alturas pues dice a las claras cuáles son los equipos más potentes de la Líbano ahí está el Mallorca con todo merecimiento un buen equipo que además

Voz 17 37:20 eh

Voz 16 37:22 como Twitter se lleva la lleva unas últimas semanas buenas Iker está poner delante de nosotros si además con con margen no entonces bueno un partido muy difícil pero que pero qué bueno nosotros asumimos la responsabilidad de tener que ganar

Voz 1643 37:42 sí es la última bala para pelear por el play off aunque falla o se va a poder

Voz 16 37:47 nunca se sabe es posible y tal como están ahora las cosas es posible que nosotros ganemos todo Si no entremos en playoff cómo es posible que que con siete seis puntos incluso

Voz 17 38:02 que entremos no me

Voz 16 38:05 para enfocar el partido yo creo que lo mejor es pensar que sólo vale ganar porque porque bueno estadísticamente yo creo que lo normal es que que en nueve puntos sea serán totalmente necesarios entonces pues pues es un poco vamos prácticamente como como partido de eliminatoria

Voz 1643 38:24 hemos echado ahora en Segunda las cuentas de los que están luchando por el ascenso directo el por el deceso por lo que te escucho en el vestuario deportivo las habéis echado o bien echadas sabe lo que te hace falta

Voz 16 38:35 en este año ya van unas en las que bueno creo que todos los que más asumen estamos a las mismas telas pues conocemos los calendarios de nuestros adversarios Si todas las cosas al final con la cantidad de tecnología hay aplicaciones que tenemos a mano en cualquier momento echaron un vistazo y bueno pues cada uno de cálculo es pues seguramente nadie acierte pero bueno yo creo que lo normal es pensar que lo que te digo una situación que estamos pues he con menos de nueve puntos lo normal es que no entremos y con nueve pues si a ver

Voz 1643 39:13 como concluso con nueve puntos no depende de vosotros mismos aunque bueno ganando al Mallorca puede ser un paso adelante en el partido ante el Mallorca hay que ser ambicioso e ir a por el partido no meterse atrás y buscar los tres puntos oído ante el Mallorca el mejor nadar y guardar la ropa

Voz 16 39:31 más hambre en cuánta actitud está claro que que tiene que ser salir a ganar ahora tratar de ganar ahí ahí bueno eso allana aún más en en la responsabilidad el cuerpo técnico no de cómo plantea cada partido con los matices que de cada de cada partido de Cannes versaron en cuanto actitud que es lo que a nosotros Nos toca hay tenemos que ser la de la de ganar o ganar y como te digo un poco esa mentalidad de de eliminación no de eliminatoria en el que bueno si no ganamos pues estamos fuera

Voz 1643 40:08 así que los Planes tienen que empezar el lunes ya prácticamente no al menos mentalmente

Voz 16 40:12 sí yo unas semanas ya con ese discurso no porque veía que no iba a hacer falta muchísimos puntos de estás últimas seis siete Si igual era una forma de de afrontarlo no pensando que que ya estábamos como quién en los play yo cuál con una previa de playoff igual no pues más más playas y cada vez pues he cuando te enfrentas son equipos que que eso pues que está también preparando para esa se está preparando para esa guerra Hay que bueno pues esperemos que el ambiente también se acerque un poco a lo que a lo que podría ser pues un partido cuenta la la mente Ponte

Voz 1643 40:53 en la tesitura de que ganáis al Mallorca ya que a los dos que vienen los dos Jiménez el Elche Córdoba esos dos equipos que no tienen ya opciones es lo que queda de temporada leche está salvado y el Córdoba está descendido en no sé si eres de los que piensan que cuanto más relajados y con menos presión menos los rivales son más peligrosos son más fáciles

Voz 16 41:11 nunca se sabe y hay veces que la situación clasificatoria afectan mucho a una plantilla ya hay otras veces que no que porque al final los futbolistas tenemos diferentes motivaciones por por hacerlo bien está está evidentemente los objetivos de grupo pero ésta también los objetivos individuales en una bola no renovar he quedar bien con el entrenador que posiblemente tenga el año que viene muy bueno incluso el cómo no el el orgullo personal de de jugar bien ir satisfechos para casa no en ese sentido pues yo me pongo un poco en la situación de cualquier jugado de un equipo que no se juegan nada hay bueno creo que creo que hay pocos motivos para pensar que que va a ser más fácil o que va a ser un paseo cualquier cosa

Voz 1643 42:02 luego también están los maletines a los maletines Cage para irte de vacaciones me refiero que nadie piense mal como ya está en la maleta para para irse por ahí partes Eneko y no sé si está siendo la temporada para el pueblo lo que hemos visto más difícil de lo esperado me apuntaba Hermida esta mañana compañera Núñez dice que el Depor está está perdiendo contra los de abajo se la escapado las opciones de empleo de la escapa en los primeros puestos no pueblo de arriba sino porque pierde contra el pequeño

Voz 16 42:31 sí es verdad que ha habido momentos en una temporada en las que sea hablábamos sólo de ascenso oscense diré te practicamente ni se nos pasa por la cabeza del poder quedarnos fuera de de los seis primeros puestos luego tuvimos una racha adversa que bueno bueno hasta hasta bueno es profundo posible y bueno ahora estamos en transmita de camino intentando sacar la cabeza y que cada uno el final bueno al principio de la temporada tendría sus expectativas al subir su idea de lo que podía ser la segunda edición pero lo que he visto es que que bueno que las dificultades y es tremenda que el que la igualdad también y que y que como fue el año pasado pues este año tan también los lo extiende desprendidos que cuentan con la ventaja económica pues pues no se está viendo plasmado en el campo o en forma resultados

Voz 1643 43:35 y entremedias a todos cuenta un cambio de entrenador en qué ha cambiado desde la salida de Nacho González y la llegada de Pep Martí o que ha mejorado en el equipo

Voz 16 43:44 bueno cambiar cambian muchas cosas que si piensas un poco en el día a día cada entrenador al final pues tiene una forma de plantear las entrenamiento es una idea de lo que es el día a día de del patio el estreno de la preparación de partido sus hábitos Suu sus preferencias también incluso por jugadores por sistemas bueno son son cambian cosas y al mismo tiempo no cambia tanto porque los que salen al campo siguen siendo los que estaban antes no común cuál ah es es el entrenador que esté intenta intenta plasmar sobre el césped lo que a él le gustaría y nosotros estamos ahí para creer a muerte y ahí sea quién sea el patrón en este caso

Voz 1643 44:36 la última Eneko todos esos en cuanto a lo deportivo en cuanto a lo que depende de vosotros luego está lo de fuera no sé si la

Voz 6 44:42 inestabilidad de fuera de desestabiliza es decir

Voz 1643 44:45 eso de que la directiva dimita para convocar elecciones que los candidatos de campaña todos afecta a la gente del vestuario vosotros os sea jugar y el tipo de cosa no se tiene en cuenta

Voz 16 44:57 mi sensación es que no me afecta a mí lo más mínimo tenemos una deportiva que que es delicada que que bueno estamos CAI con gane pero con poco margen de Robert Louis sinceramente no veo practicamente ningún comentario en el vestuario sobre estas culturas elecciones suelo decir que que bueno que una una obra buenos resultados deportivos son difíciles de empañar los el puede en cambio pues una buena gestión fuera del campo es fácil empañar luego en el campo no el vale todo creo que que bueno para que para que el futuro del Depor sea lo mejor posible pues la llave la tenemos nosotros ya veré

Voz 1643 45:46 a quién preside el Deportivo la próxima temporada donde está el Deportivo de la Coruña si juega playoff dijo el sigue el ascenso a Primera os y continuaron yo tomasen en la Segunda División Eneko Bóveda muchas gracias por este ratito en Play Segunda Hay nada que el lunes en el Deportivo Mallorca veamos un gran partido y un mejor espectáculo

Voz 16 46:04 vale muchas gracias a vosotros