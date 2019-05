98+27=Dignificación de la cultura popular

Voz 1 00:00 qué tal

Voz 4 01:05 la canción que abre hay Rayo lindo

Voz 0313 01:07 es esta tremenda versión de Los cuatro muleros que hizo Estrella Morente y que nos lleva en presenta Sevilla porque allí estaba hoy Elvira que en menos de dos horas va a pronunciar el pregón de la Feria del Libro de Sevilla Elvira buenas tardes la vena Elvira la pregonera que te llamaremos ya dos pregones en menos de dos semanas por favor no

Voz 0545 01:25 exacto el chiste sobre por que ha sido todo totalmente una casualidad

Voz 0313 01:29 ya ya claro

Voz 0545 01:32 cursos llaman pregones pero tienen una familia diferente en en Madrid y cruel el de las fiestas de San Isidro y aquí es el de la apertura de la Feria del Libro

Voz 0313 01:41 ya Peres te estás encasillada

Voz 0545 01:44 pero bueno oye me va la marcha de no te creas que prepara muy bien

Voz 0313 01:48 oye Madrid Elvira quería este caso una etiqueta un gasta que que se dice en las redes con la frase de soy de Madrid porque nací en Cádiz porque toda la gente mucha gente que vive en Madrid lo ha utilizado para decir estos días soy de Madrid porque nació en Barcelona en Valencia Málaga o donde cada uno venga

Voz 0545 02:03 sí sí sí vamos y de fuera soy de Madrid porque una tiempo votar cosas y entonces ha sido para mí no no me lo esperaba porque además te acuerdas

Voz 0313 02:12 muchísimo Deco si os acordáis que era

Voz 0545 02:15 el día precisamente en que estaba Rubalcaba todo el foco de atención fue ahí es sin embargo la bueno la plaza la Plaza de la Villa estaba llena ir luego ese fue como esta cosa de de las redes sociales pasando hizo fue pasando ese convirtiendo en viral pero a mí lo que me gusta es que al menos ese mensaje que yo lo hice de una manera muy inocente porque así soy yo pues consiguió que mucha gente se identificara con una idea que es hermosa yo creo

Voz 0313 02:50 yo hermoso muy hermoso porque es una idea expansiva es una idea es todo lo contrario del sectarismo y de la pequeñez

Voz 0545 02:55 exacto y ahora escuchamos esta canción

Voz 0313 02:59 maravilla estos cuatro morenos que están muy bonito

Voz 0545 03:01 Estrella Morente pues porque tiene que ver con lo que voy a hablar yo esta tarde aquí en Sevilla no sabéis que estos cuatro muleros estemos Morente no canta muy bien eh en la primera grabación que se hizo fue en mil novecientos ochenta y uno y lo hizo la Argentinita porque hay falla que amaba en el folclore y que además en esa época querían dignificar lo tenía algo de compromiso político no recogieron todas estas cancioncillas que había sido una casa una cosa sobre todo de las mujeres que le cantaban a los niños sobre que cantaban en el campo en las tareas de la casa no se podían haber perdidos osea que fácilmente nosotros no podíamos no haber conocido estos cuadro muleros no pero ellos armonizar aunque quiere decir que crearon la partitura de todas estas canciones y lo grabaron con La Argentinita y con Lorca al piano yo creo que nos transmitieron una idea que tendría que estar vigente

Voz 0313 04:05 ahora que es mencionó Argentinita no sé si recuerdo hace Carmen Linares hizo una versión con todos los temas del despedir el clásico disco de canciones populares recuperadas por Lorca e interpretadas en los años treinta para Argentinita Carmen Linares es una versión no te acuerdas Mehr

Voz 0931 05:12 esa idea de de que la cultura debe llevar también a las clases populares que Cultura Educación debían iré deben ir de la mano para en ese momento para dignificar y recupera el país hoy sería para mantenerlo eso lo tuvieran claro las dos generaciones viera la del noventa y ocho el veintisiete

Voz 0545 05:28 claro tenían un compromiso social España era te acuerdas que lo hablamos cuando celebramos el ochenta aniversario de Antonio Machado tenían un país vivían en un país que tenía unos índices de analfabetismo tremendos no entonces ellos tenía un compromiso con el pueblo pensaban que un pueblo no sólo progresa económicamente sino que la manera de que exista eso que llamamos hoy el ascensor social es decir que las clases populares pueden llegar a algo más aquello que están destinadas por su origen es transmitirles la cultura pero curiosamente yo recogía la cultura popular trabajaban sobre ella dice la devolvía al al bolo en forma en una forma dignísimo hay de de de arte de teatro de música de literatura mi tesis en esto que por cierto escuchar a Carmen Linares tiene mucho que ver con esto porque Carmen ha sido una recopilado hora del Cante de las mujeres del cante flamenco de las Pérez hizo un disco antológico sobre antología del del del cante femenino que yo creo que ella ha sido la maestra en eso no lo que a mi me gustaría es que nosotros volviéramos a tener una conciencia con respecto a eso España ya no es ese país al alfabeto

Voz 0313 06:42 no para nada es un país donde

Voz 0545 06:44 se está universalizar la educación pero sin embargo no nos podemos meter las manos de los bolsillos porque esto no está hecho no y además tenemos unos niveles de exclusión social alto cosas que han salido ahora en estos debates de la campaña electoral no unos niveles de exclusión muy altos el ascensor social se ha parado por ejemplo es decir que no solamente se trata de saber leer y escribir sino de darles armas a a nuestros niños para que puedan tener las mismas oportunidades que las plazas privilegiada las esas generaciones de los años veinte y treinta de intelectuales de poetas de autores teatrales etcétera Es como si tuvieran una intención política muy clara que no quiere decir eso de ahora de parece que la intención política es sólo saber si vas a apoyar a tal parecido eh

Voz 0313 07:38 los exactamente entonces es política pero no ideológica

Voz 0545 07:42 bueno claro es es yo yo creo que el impulso tiene que ser más universal más social y que tiene que que tiene que ser transversal aunque de alguna manera hay hay que decirlo estas ideas han pertenecido a la izquierda eh el el que los niños de todas las clases sociales tuvieran las mismas oportunidades eh yo creo que estos temas están saliendo tímidamente en los debates cuando realmente deberían salir más sobre todo en los debates de las comunidades y locales porque es ahí donde están los colegios no pero yo creo que habría que hacer casi un sistema pedagógico de todos aquellos anhelos de afanes que tuvieron eso no solamente los literatos también los músicos porque estábamos nombrando a Zalla

Voz 0313 08:33 sí también los tabloides el otro día hablamos con su sobrina nieta no nos habló de todo el material que tienen en en en el Archivo y fue una conversación deliciosa de verdad como se conocen en Madrid con con Lorca luego cuando se va París con Picasso con todo el mundo se una figura yo creo que soy más allá del Amor brujo yo creo que no muy no muy conocida pues en público pero con una aportación cultural e incluso humanista y con su decisión personal de marcharse no volver a pesar de todo no

Voz 0545 09:00 yo creo que hace falta si si hace falta que conozcamos más a Manuel de Falla como tú dices con ese compromiso moral de abandonar el país el país en el que habían matado a su querido joven amigo Federico Garcia Lorca lo creo que fue fundamentalmente lo que le impulsó a marcharse pero era más ese gran músico que fue como digo

Voz 0313 09:21 cierto perdona perdona a esa escuchado el Amor brujo de Falla en la boda Esperanza Fernández mínimo

Voz 0545 09:27 cuántas me encanta

Voz 0313 10:06 juro los dos falla hay Lorca los que más investigaron en el folclore popular para dignificar no

Voz 0545 10:12 Antonio y Antonio Machado Antonio Machado no sé qué

Voz 0313 10:15 el padre era un gran fan

Voz 0545 10:17 está practicamente y y ya más de su padre el amigo del pueblo era ha sido la persona por la cual red reconocemos y conocemos muchas de nuestras canciones populares así que fíjate que es que yo no se puede decir ideología o es una cuestión de ética inmoral no el caso es que yo comparto muchas de sus teorías y una de ellas es que para el niño en la literatura la música la interpretación el hablar en voz alta en todos los sentidos están unidos ellos no piensan en literatura uno piensa en poesía o no piensan la música hijos pero exactamente entonces empiezo contando que hace unos años estaba de gira por aquí por Andalucía llegue a Jerez de la Frontera está muy cansada muy cansada y entonces es un es que tenía ganas ya de libros no les dije a los niños que si ellos sabían hacer algo yo sabía que algo estaba segura de que sabía hacer algo entonces empezaron a gritar el apellido de uno de ellos porque era un pequeño cantaor que parecía Camarón de chico yo ahí me dice pero una seguridad a ser un aplomo y me dijo que palo quieres más allá pues ya que me lo puedes contar ya con lo puedes cantar cantando unas alegrías y cantó unas alegrías de La Perla de Cádiz que digamos que es la la diosa de la sale entonces para mí eso eso de ver el el arte popular ese arte tan increíble en la boca de los niños los demás tocando palmas sabes era como estar presenciando un espectáculo que ellos habían mamado no bien enlazar Ornette lo habían mamado desde la Q1 no y eso me hizo pensar cómo es posible que no logramos que no lo queremos transmitir que la literatura tiene que ver con eso que las letras de las canciones tienen que ver con la poesía que el pero creo que los escritores tenemos que te a bajar un poco para eso también sabes a lo mejor yo tengo más concienciado porque por mis libros infantiles de visitado colegios visitado de instituto sabes tengo la sensación de que los niños en España deberían tener mucha más educación artística porque eso es algo que a veces no les explicamos bien a los padres para lo que sirven pero pero sirve mucho en la vida para abrirte puertas laborales pero sirve también para abrirte las puertas del corazón que que era poca cosa no que ésa es algo muy salgo muy poderosos

Voz 0313 12:59 pues que echó mucho muchísimo por esto que decías Elvira por por unir por conectar el literatura y música poesía Hay canciones Serrat

Voz 11 13:08 por supuesto por supuesto

Voz 2 13:14 recuerdo de un patio que diría quería

Voz 12 13:20 lo demás

Voz 2 13:23 el limonero Juventus ITA secas aquí mi historia en algunos casos ver recordar no quiere ser Doctor Mañas ahora Prado miles y lo conoces Vito pie aliño no reciba Flecha que Messi no hay dos cuanto ellas puedan del

Voz 0313 14:00 a ver es siempre un apuro hablar encima de Serra cuando comienza me da mucho apuro

Voz 0545 14:06 pero es que además la música de Machado estaba ahí lo que hizo Serrat fue encontrarla

Voz 0313 14:12 sí señora que estaban esas palabras

Voz 0545 14:15 lo que ocurre es que cuando nosotros escuchamos estos versos están tan impresionados de la música que le dio cerrar que que yo no nos lo podemos imaginar mi música o sea ya tú pronuncian los versos y te dan ganas de cantar pero es que eso está bien que te den ganas de claro está claro que la poesía te tiene que dar ganas de cantar no y no todos estos poetas e intelectuales de esas generaciones previas a la guerra tenían muy claro lo que significaba de folclore para el niño yo yo creo que que es algo que está en casi todo lo que crearon muchos de ellos escribieron cosas particularmente para los niños no era un poco la vocación de La Barraca no qué era aquello de sacar el teatro a los sí sí claro y que y que la gente pudiera conocer así de primera mano al Lope de Vega no yo creo que sinceramente no pienso en España los escritores T leemos poco en público expresamos poco en público lo que leemos aquello en lo que queremos nos da vergüenza nos parece que es más intelectual que todo este en el cerebro Hinault transmitirlo no eso no eso no soy de ninguna

Voz 0313 15:31 era no es así sabes qué haremos para cerrar el ver

Voz 0545 15:35 a ver cuéntame sobre sorprende narrar mira

Voz 0313 15:37 ten tenemos muchas música porque me escucha Carmen Linares pero mira podríamos ir cerrando a lo mejor hablando refiriéndonos a artistas a gente de la cultura a cantantes Bono que son casi poetas e intérpretes que básicamente lo que hacen ya no sólo dignificar en Fini sino unir culturas directamente un buen ejemplo es una canción

Voz 13 15:59 por titulada madera de deriva con letra de Drexler

Voz 0313 16:03 qué bonita que canta Antonio zambulló en su nuevo disco junto a la oferta Ésta es una canción que fíjate en en en nada en un plis plas un ERE el talento de Chile el talento y la sensibilidad y la personalidad y la identidad de

Voz 14 16:20 le de Uruguay Portugal a través de la palabra

Voz 0313 16:26 yo creo que es uno de los ejemplos más hermosos más más bonitos de todo está

Voz 13 16:30 en fin que de todo este ADN esta filosofía que impregna

Voz 0313 16:34 tú pregón de hoy en la Feria del Libro totalmente

Voz 0545 16:36 además de Sevilla Carles porque la parte del la Feria del Libro de Sevilla Este año está dedicada a Portugal así que la cuestión es que no se no manejamos más todavía estemos más cerca de lo que está mal

Voz 0311 16:48 esto no te voy a ver si soy todo aquello que no puede que yo que no

Voz 15 17:18 si listas tan equitativa lo que sí

Voz 0311 17:46 Elvira Lindo que usted mucho

Voz 0545 17:49 hacías Elvira este espacio tan bonito lleno de música gracia hasta la próxima semana