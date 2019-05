Las peticiones de vecinos a sus alcaldes en Hora25 (Tercera parte)

buenas noches este mensajes para el futuro alcalde o alcaldesa de La Palma extremeño La Palmas un pueblo que no llega a tres mil habitantes de la provincia de Barcelona y que además está situado en un entorno rural privilegia me gustaría decirle a esa persona que por favor regular el uso de pirotecnia en la noche de la verbena de San Juan estos últimos años ha sido un despropósito no pido que los prohíba pero sí que propongo establecer una zona y horario para la pirotecnia ya que no hace tanto que parte del bosque se quema

buenas noches y asunción de cine ha decido al campo una urbanización que depende de los ayuntamientos de San Sebastián de los Reyes y Colmenar Viejo aunque parezca increíble a estas alturas no tenemos agua potable lo que pido a los alcaldes de estos dos municipios es que no garanticen el derecho al agua potable saneamiento que está reconocido en España

Voz 7

02:37

un abrazo soy conservarlo Cotillo vivo en prime el pueblo más pobre con una mínima se le ha concedido un permiso para abrir una mina de uranio en nuestro pueblo actualmente no existe en Europa ninguna mina de uranio uranio el mineral del campo Peral que enamore in apertura dictamina provocaría la muerte no no queremos que se abra una mina no queremos conservar nuestra es