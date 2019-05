Eructa frente al móvil y Siri le reconoce una canción de Metallica

Voz 1 00:00 nuestra patria una marca

Voz 0684 00:06 de vida yo no veo rojos y azules yo creo españoles del blanco y el y Balbino por eso es el mercado abren así que más matar que la inmensa mayoría de españoles donde el Partido Popular ya uno lo sabe tu problema no soy yo tu problema eres tú ha tardado veinte

Voz 2 00:42 que son todas esas

Voz 3 00:43 me estar Fear que les dicen a las mujeres españolas lo que tienen que hacer

Voz 1981 00:48 dentro de mil años en obra tíos metías sólo Gijon

Voz 4 00:51 hay que verlo

Voz 5 00:54 sí rotundamente definitivo bueno los jueves

Susana Ruíz estaba pero no lo ha saludado tú por ello yo digo que has dicho yo yo tú no no pero a ver qué saluden hola y así estamos eh Lucía saludado ya no que ya que de lo que está en un ratito señor Chet que comer con la muleta pobres llegó a lo largo de pero llegué llegar a venga venga vamos

Voz 0230 01:40 bueno este domingo hay elecciones europeas seguro que lo habéis notado pero escuchar la radio estos días es como retroceder a los chistes antiguos de aquellos de Van un alemán un inglés y un español se acordáis hermano algunos más que otros recordaréis pero el español siempre era una calamidad en estos chistes siempre pasaban en inglés bueno las elecciones en Europa

Voz 7 02:01 la ultraderecha seguirá creciendo pero alcanzará un respaldo en torno al doce trece por ciento números similares a los que obtiene desde dos mil diecisiete aunque eso sí casi duplican a las anteriores europeas y los grandes ganadores amparada derechista Marine Le Pen ha convertido estas elecciones en un referéndum contra el presidente Macua en una especie de redes

Voz 8 02:19 de la derechista Liga que duplicó el número de escaños en las pasadas

Voz 6 02:22 selecciones generales

Voz 9 02:25 la extrema derecha populista tratando de hacer está ya les así tema político británico paras el hombre que impulsó el referéndum para el PS reaparece aprovechando que el Gobierno y el Partido Laborista no han sido capaces de su subvencionar las divisiones internas

Voz 0230 02:38 en Europa según los sondeos bueno mientras tanto en España el Tribunal Supremo concluye que es el Congreso quién debe decidir sobre el futuro de los presos independentistas que tienen escaño él es quién suspende al diputado la pelota se la van pasando el Tribunal Supremo y las cortes en una discusión lo dice no como un partido de tenis más bien se parece a aquel legendario partido de tenis de Especialistas secundarios que era el tenis del bueno el feo y el malo algunos también os acordáis no es otro que uno de los tenías uno de los tenistas tenía que decir

Voz 10 03:12 y otro tenía que responde a tu vida aquí ta ta ta ta ta ta

Voz 0230 03:22 les había una dejada si no me acuerdo qué pasaba con la deja a Thierry entonces hasta que uno de los tenistas equivocaban no porque hacía entonces el juez hacía no pues no lo sé pero algo así bueno si te has Tribunal Supremo en las Cortes van haciendo lo mismo con la peculiaridad de que el Partido Popular ha anunciado que llevará a los tribunales a la presidenta de las Cortes si no suspende de inmediato a los diputados pero los diputados anuncia no sus abogados anuncian que llevarán a la presidenta de las Cortes a los tribunales si le suspende

Voz 11 03:56 eh

Voz 0230 04:04 Aroca Allekema a todo el mundo le quema esta discusión todavía quemará más a partir del lunes porque Oriol Junqueras puede ser elegido eurodiputado este domingo en las instituciones europeas un diputado preso en prisión preventiva acusado de rebelión todo esto en la Unión Europea

Voz 11 04:19 con todo extremo

Voz 0230 04:31 mientras tanto la primera ministra británica Theresa

Voz 6 04:41 anuncia aussie anuncia que dimitirá mañana

Voz 13 04:45 m tiene depende de que David P B que tú

Voz 0230 04:49 bueno eso dice nosotros lo lo contamos esto porque leemos

Voz 14 04:54 el ta

Voz 6 04:57 pues los contamos

Voz 0230 04:59 y hoy tenemos dos frases de candidatos se candidatas de Vox para elegir como parece una tesis en Madrid los rojos enseñar a los niños de ocho años y otras prácticas sexuales defiende esta tesis Rocío Monasterio Vox Madrid

Voz 15 05:16 a nuestros niños con ocho años ahora se les dan unos cursillos en que bueno aquí tengo alguno por cierto que se les dice que bueno que tienen que probar a ser niña ya a la niña a ser niño todo esto con ocho años y probar nuevas prácticas sexuales de explicarse las a las demás in hablan de todo esto es lo lo cuentan esto es lo cuentan talleres

Voz 16 05:41 agradezco Familia de talleres en Madrid la segunda frase bueno esta

Voz 0230 05:46 tiene buena puntuación la segunda viene ahora se está perdiendo el caballero español defiende esta tesis otra Rocío Rocío de Mer candidata de Vox en Almería Réquiem por un caballero español

Voz 0485 05:59 los aliados una figura genuinamente española la de los caballeros la de los Caballeros que te sujetan la puerta al pasar

Voz 0230 06:12 bueno la sujetan y sujetan definíamos sujetar si es muy fuerte el caballero si no si es muy fuerte le

Voz 0522 06:18 tanta la puerta Ndi los arrancando las bisagra o Papa Isla sujetan Moltó pasta para dentro Torre son son temas de debate que plantea la nueva hecha no la parte más nueva de lo que es el centro hecha

Voz 0485 06:35 España se ha unido ahora está dividido en tres

Voz 0230 06:39 os dais cuenta de que José María Aznar en esta campaña electoral

Voz 17 06:44 ha desaparecido

Voz 0522 06:52 el impulso en el centro hechas escondido como si fuera derechista cobardes no son debates del centro hecha en tres salas ocas y arcano comenzando con Caballero no vale arrimar que te abre la puerta primer que eso también lo hago yo

Voz 18 07:07 ya ya ya os vamos a y Sara Socas y arcano empezamos con Caballero a empezamos con Caballero

Voz 1981 07:12 bien bien bien bien ok esto dice así piano

Voz 18 07:15 yo soy un caballero porque se me va la cabeza lo siento yo no sujetó la puerta te sujeto a la cerveza en realidad Si me das algo yo soy tan Caballero que Mojo los churros Varón Dandy y por supuesto no me sujetó la puerta porque en dos esas

Voz 19 07:30 deja donde te mando a Alami mientras tú te mata

Voz 18 07:33 el robo el cubata y lo que quiera ir al vaso estamos está haciéndolo porque este es el caso realmente yo no voy a ser un idiota porque si estoy respetando algo es el arte de Sara Socas

Voz 20 07:45 por supuesto porque es lo que toca porque Sara siempre sujeta a la opa pero para pedirte otra luego robártelo vemos ratas

Voz 18 07:54 llega hice roba llega ahí te roba y luego de repente ha inadmitido Alcocer y realmente esto va a ser profundo Sara va a sujetar la Copa de campeona del mundo

Voz 20 08:04 por su puesto dentro del PRI porque saben que lo hago cuando yo subo el nivel la verdad es que no entiendo por se ponen contra mí Caballero yo estoy área daga a a A

Voz 18 08:16 por eso así vamos a cien por cien realmente lo hago así en el papel de atrapada la hecho aposta para ponerse a su nivel para ponerse al nivel de todos esos caballeros del paso en Yves el que luego dicen que son raperos pero bueno no es cuestión de cerrarle la boca pero aquí estamos siempre arcano César Arzo

Voz 21 08:38 no culpe poco

Voz 6 08:41 un día seis con las twiterías yo

Voz 2 08:48 los que aprobado el tema este sabéis que el tuit de Iván es una gran verdad

Voz 22 08:52 lo bueno de doblar las sábanas uno solo es que ya te queda la mitad del salón barrido

Voz 2 08:58 atención porque Carmen ha caído en la cuenta

Voz 1610 09:04 acaba de pillar a de ahora

Voz 23 09:06 Ernesto de libros no laxo spoiler se

Voz 0684 09:11 eh

Voz 2 09:14 luego en educación sexual hay gente que va un pelín justito no se ve claro en el tuit de ánimo soy clítoris gana de clítoris capital

Voz 1610 09:20 a un pueblo

Voz 2 09:24 a grandes problemas grandes soluciones el Twitter patán quién necesita Un psiquiatra teniendo papel de burbujas y acabamos con un Fosca en toda regla a cargo del rough oye cómo se llama la APP esa que arregla los errores ortográficos

Voz 24 09:37 en primaria

Voz 13 09:43 no no has twiterías

Voz 1981 09:47 aquí llegan las noticias de El Mundo Today los usuarios de móviles Huawei se quejan de que sus madres han empezado a hablar en chino en Whatsapp el conflicto con Google ha provocado también que en vez de Google Maps sus móviles muestren fotocopias en blanco y negro de la guía Campsa del ochenta y cinco Manuel Navarro pregunta Miki como lo hizo para sacar tantos puntos en Eurovisión joder tío eres un máquina le dijo preguntándole también cuál es el secreto para conseguir siete puntazo nada tío sé tú mismo y déjate llevar a saco lo demás sale sólo respondió quince una mujer se casa con el delfín que le entregó el anillo de compromiso no me lo esperaba pero al ver esa sonrisa no pude decirle que no explica la mujer que ha dejado a su prometido se irá a vivir al mar última hora Arman cuéntanos

Voz 2 10:39 los que den patadas al vientre de alquiler perderán la fianza el ginecólogo revisara las ecografías para asegurarse de que el útero se deja en las mismas condiciones en las que se alquiló

Voz 1981 10:49 estas gracias a ámbitos ahora con algunos titulares breves una pareja pasa del te quiero mucho al que nos está pasando en menos de media hora en Utah frente al móvil y Siri les reconoce una canción de Metallica miles de fans viajan a Murcia para conocer el lugar donde se rodó Chernóbil una nueva actualización permitirá los pájaros cantar temas que suenan en Los cuarenta Principales un millennials lleva dos horas intentando coser unos pantalones con galletas danesas hizo Keith diario demanda naval Vito bulo por plagio

Voz 1 11:30 de hoy

Voz 2 11:37 el defensor de la vamos a abrir de nuevo esta sección que inauguramos hace un par de defensor del éxito Congrés vive Dios que lo oyente este programa necesita ser defendido hoy vamos a hacer una especie de muestreo de lo que opinan nuestros oyentes he sobre el programa tres oyentes que hemos seleccionado y el primeros jinetera ya está al teléfono jinetera buenas tardes

Voz 25 11:57 a la radio por la radio

Voz 2 11:59 a ver tú que eres comentando un un detalle del programa y que te llama la atención verdad

Voz 25 12:04 sí señor el siguiente otra rosca el día escuchar cada día

Voz 0788 12:10 en Liga los badenes me he percatado de que vamos a ver

Voz 25 12:12 los lunes por la radio están aparte para que transfiera tan especialistas Mundo Today uno de los dos porque últimamente falla siempre

Voz 1610 12:20 pero es verdad que a veces cercano

Voz 25 12:22 en cambio vale los jueves a tener ahí que parece son un concierto Sabandeños coño ocioso mucho mejor en la radio

Voz 6 12:32 es el Angliru

Voz 25 12:35 estáis sólo Francino hablando a solas si está con los es la Susana eche todo el guitarrista ahora calar caro unos setenta el Sheila también

Voz 1610 12:50 te has enterado

Voz 25 12:54 el cine al Niño Becerra cierra la plantilla al Getafe juntáis ciento cincuenta juegos y una efecto Carla convocatoria hay un mono

Voz 1610 13:09 vale vale pues quién muchas gracias por la por la la

Voz 22 13:13 pero constructiva vamos a pensar en esto no

Voz 2 13:15 era muy bien vamos con otro oyente hola buenas tardes amiga no tu nombre es María Angeles

Voz 25 13:20 que María Ángels le

Voz 1610 13:23 va a ser muy breve

Voz 25 13:26 escucha la radio que es rescatado muchísimo al gran Isaías sí sí cada dos por tres pues le encarga Héctor reserva duda me pregunta no tenía un puto diccionario que tiene que que tiene que ver siempre hay ninguna disputa ya no es tan difícil siglo XII qué sino vieron Escribano

Voz 1610 13:50 adiós no pues mira lo que acaba careció varían

Voz 2 13:54 les tienes toda la razón tiene estoy Garzón vamos con lo último oyente gracias María Ángeles esto es una cura humildad de Francino J solamente lo vamos a ver qué nos dice so cerdo dicho verdad es tu nombre sacerdote

Voz 25 14:09 setenta y tres años con todas las dos últimas campañas que hacer todo raptar iban a una alguien acaba de Youtube el sutilmente intentando rejuvenecer la violencia

Voz 2 14:38 a espías un poquito el te evita va por ahí la cosa

Voz 25 14:41 en la Cadena Ser quiero que no no no en hacer una radio libre siempre hemos estado allí queremos gente joven rejuvenecer sus Youtube

Voz 22 15:09 sí claro

Voz 1610 15:10 ah pero poco

Voz 25 15:16 la misma

Voz 2 15:20 el poder es críticos desde luego y creo que nos viene bien

Voz 6 15:24 el alcalde el baño de humildad hostias directamente sin solución de continuidad te lo has dicho para rejuvenecer

Voz 26 15:41 Edurne

Voz 6 15:42 ya

Voz 1610 15:45 no siempre

Voz 6 15:48 en todo por la radio con Susana Ruiz alguna cosa

Voz 27 15:54 claro no tiene edad estuvo está todo el mundo rayos tampoco tiene da eh es transversal también vamos con el afirma

Voz 28 16:06 no

Voz 6 16:08 Madrid Central

Voz 16 16:15 Bono bien completan un poco más no no no no no no

Voz 29 16:26 a son bonobos lo uno me menos

Voz 1315 16:30 las madres y los Novo ejerzan de alza Huertas son sus hijos

Voz 29 16:34 bueno es cruzados

Voz 1315 16:36 a veces retoños encuentren pareja sino que las matriarca más asume un rol activo en el apareamiento de su prole según han descubierto investigadores alemanes este intervencionismo es interesados el objetivo es garantizar una descendencia próspera y asegurarse que tendrán muchos no

Voz 30 16:51 esto es que perpetúan su legado genético sin tener que tenía herida

Voz 6 16:54 muchos hijo como la monarquía es esta

Voz 1315 16:57 no es una traslado de los científicos han observado este comportamiento en comunidades de bonobos de la República del Congo de Costa de Marfil Tanzania los distintos seis

Voz 0230 17:07 dos lugares en todos estos grupos vieron que las

Voz 1315 17:09 madres evitan que los machos que no son sus hijos aparecen con las hembras en celo del grupo de esta manera condicionan el futuro genético

Voz 30 17:17 de la manada tener en cuenta que las sociedades bonobos un matriarcado sea que las hembras tienen un papel

Voz 1315 17:22 dominante intervienen en la estructura social y en este caso para garantizar eso que sus hijos machos consigan el estatus más alto bueno sí tengan más oportunidades de aparearse con las hembras más bien posicionadas

Voz 16 17:34 hasta huecas fruto Manuel García

Voz 31 17:38 cuando me de animales gambas

Voz 16 17:40 ya ya

Voz 31 17:43 no me mire

Voz 27 17:43 de madre mientras su círculo

Voz 28 17:50 todos los tanta como toda la venta nazis

Voz 16 17:58 radio bestia yo no para haber contra contraste vemos luego llamaba oyente se quejan bueno bueno pero eso luego Bono a ver vamos a dejarlo

Voz 32 18:09 los bonobos que está que es ahora Socas

Voz 0230 18:11 ahora siempre unos poemas tan chulos

Voz 32 18:13 pero recita lo recita de esa manera con el fin

Voz 14 18:16 sí a mí me encantan

Voz 33 18:20 sí sí

Voz 34 18:26 eh

Voz 35 18:30 hay veces que progresión por sí solo la sentencia condenatoria hay besos que se dan con la mirada hay besos que se dan con la memoria hay besos silenciosos besos noble hay versos enigmáticos sincero hay besos que se da sólo las almas hay besos prohibidos verdadero hay besos perfumado besos sí vio que palpita en en íntimos anhelos hay besos que lo dejan huella como un campo de suelo entre dos de los judas su idea impresa en su rostro de Dios esa felonía mientras la Magdalena con su beso fortificada piadoso agonía de llama impreso lleva los surcos de un amor vedado de tempestad salvaje quedan nuestros labios han probado te acuerdas del primero indefinible cubrió cárdeno sonrojo en los espasmos de emoción terrible llenaron sede lágrimas Tussaud ojos yo te enseña a besar los besos fríos son de impasible corazón de rocas yo te enseña a besar con besos míos inventados por mí dirigidos a tu boca

Voz 36 19:35 no Gabriela Mistral tarde

Voz 35 19:44 sí

Voz 36 19:45 si bien la ventana

Voz 6 19:52 sí

Voz 0684 19:59 cómo te va

Voz 6 20:03 aquí seguimos en La Ventana en Todo por la radio ya ha llegado señor lo recuperándose Le lanzaremos palabras aparcaron un momentito se pero antes José Antonio para siento que

Voz 37 20:17 necesitáis un abogado

Voz 17 20:20 muy bien porque tienes que hacer la declaración de la renta venga Solbes

Voz 37 20:24 solicitar una reducción de jornada reclamar facturas una y otra vez que hay que hacer

Voz 18 20:59 bien bien yo necesito un apocado a bien la verdad es que necesito un apocado por qué estoy satisfecho porque si estoy rape dos por mi propio derecho pero bueno cuando lo hago sobre la instrumental me meto con tanta gente que afuera me está esperando el fiscal y me está diciendo que está pasando con la justicia realmente es a mi esto me decía que me ponga en la palabra bocado o la palabra elegir dación pues me tiene muy bien por tener tan buena constitución están diciendo no merece más palabra estos queréis callados como si tuviera que Cardona un apocado huelga no lo hubiera soltado sabes que en realidad me dice pintada esa Radetzky es un estilo un filtro para Instagram ha dicho a la siguiente quiera guitarra porque quiere que toque un poquito que me vaya a la parra yo no supe tocar y por eso arcano habla a falta de tocar para ligar aprendí a juntar palabras que así es como empecé a hacer mis cosas así empecé a tener esta rima creo que en realidad el despido la mierda me recuerda la guitarra porque nos pone contra

Voz 0684 21:50 a las cuerdas a deja conceptos

Voz 18 21:53 tengo el cerebro demasiado rápido para lo Foyer rejuvenecer perdón es que alguien me diga la crema de rejuvenecer que este hecho

Voz 0684 22:00 digo Rejón ustedes lo siguiente tenerlo delante arcano

Voz 18 22:04 no tiene ningún problema para rejuvenecer y que te vayan todas las penas la mayor solución que hay es un besito de Carmena

Voz 1 22:16 hombre

Voz 8 22:20 venga especialista en edad estamos un poquito

Voz 1610 22:22 de dinerito si hay que pagar ya toca

Voz 2 22:29 un caché el tío pues hoy recibos en nuestro estudio señor Pedro ladrador que es el director comercial de la empresa de ropa deportiva para hacer poquito deporte flipa Don Pedro qué tal buenas

Voz 22 22:41 ahora la verdad es que somos nosotros yo a mi cuñado a su cuñado su nombres perdedor Paco

Voz 2 22:51 por ir pues esa empresa visteis claro el filón no crear prendas adecuadas para esa gente que sólo practica deporte de María

Voz 22 22:59 circunstancia totalmente es así mira yo creo que me responda a esta pregunta que se formula en nuestra empresa consideramos deportista incluso al que va por la calle tan tranquilo Massa por delante de una escuela Juninho desde el patio les grita señor no puede devolver la pelota ese gesto de devolver la pelota a los niños para nosotros es deporte ir requiere ropa deportiva adecuada

Voz 16 23:17 la pregunta es qué pregunta lo que me responda a esta pregunta medida

Voz 1610 23:21 yo he dicho eso que siempre ha dicho eso no

Voz 22 23:24 yo no estáis locos bueno lo que lo que decían que tenemos zapatilla los pantalones la camiseta Il a la cabeza ideal para ese señorío señora que tienen que devolver la pelota a los niños eso es

Voz 2 23:34 devolver la pelota con espíritu deportivo no

Voz 22 23:37 en otra situación que nosotros consideramos deporte total tú con tu mujer por ejemplo y dos cuñados vais a dar un homenaje a un restaurante rural pero desde el aparcamiento al restaurante se accede por un caminito de unos dos

Voz 6 23:48 a comer bien

Voz 18 23:51 un gol pues mira para nosotros

Voz 22 23:53 ese recorrido es un trekking en toda regla ver que sí requiere ropa deportiva amigos osea que el resto del coche restaurante ropa deportiva de mi esta pregunta mira pensamos que ese recorrido lo has de hacer Kun cazado cómodo unos palos unos pastores de esos para no desequilibrar e incluso casco de espeleólogo con linterna en la frente al restaurante hay contraste sombra sombra luz sabes si te ciegas

Voz 2 24:14 que vaya pregunta pregunta yo estoy que que respondiera a una pregunta no no eres otra otra sí

Voz 22 24:24 estación que la gente que nos esté escuchando tendrá vale estás con tus amigos en una barbacoa al aire libre y en un momento dado un colega va al coche busco la caja de guerras pero antes amigo saca una del maletero una pelota medio de su hinchada

Voz 6 24:37 la sí

Voz 22 24:38 pues esos cuatro toques a la pelota que va a dar con tus colegas desde que el esférico severa a tomar por saco pradera bajo bares para nosotros es deporte Surio es deportiva le yo creo que era me responder a este pregunta no

Voz 1610 24:49 no no

Voz 22 24:51 por qué opinas que opina que opino de que tiene que gilipollas

Voz 1610 24:57 eso es colegas

Voz 22 24:58 escrito gratuito se sacan de quicio circos que qué opinas de esos colegas que van a dar tres toques a un balón antes de echarse a viejas necesitaran unas botas de fútbol les inspira Yllera vamos digo yo Pedro vamos a dejar aquí creo que no estás bien Mira quién habla que oye voces bueno vale pues yo no recibieron el favor

Voz 2 25:17 el catálogo de ropa deportiva de la empresa y que yo me este número de teléfono por favor esas hecho cincuenta y seis Pedro ordenador algún regalito claro

Voz 22 25:26 sí a las cien primeras personas interesadas en nuestra catálogo un CD con los mejores españoles de Francino sobre

Voz 1610 25:35 porque gracias a la colección

Voz 39 25:41 los no

Voz 1322 25:45 Lucía Taboada que pasa pues niega la semana pasada murió el primer grande en animal de Internet y yo quería hacerle un homenaje a alguien cuando murió durante el gato con el ceño fruncido y la mirada perpetuamente sombría que servía para explicar cualquier emoción negativa la desgana la apatía el cinismo el bajón vital

Voz 39 26:04 de pronto me

Voz 6 26:12 murió al ex siete años esto es mucho pocos tú que sabes poco verdad media era jovencito pero era persa eh estos

Voz 40 26:21 deben menos nada no lo puede tener todo

Voz 1322 26:24 su nombre real era atar saltó a la fama en el año dos mil doce en reedita su imagen comenzó a ser utilizada en todo el mundo y ahora mismo hay casi cuarenta mil resultados para Gran Picasso en el agregador de Gibbs bici pero su fama no se quedó sólo en Internet porque su imperio se tradujo en el mundo real con muchísimo merchandising tiene una gama de productos que incluye desde juguetes ropa incluso tiene una colonia original que la verdad me inquieta saber a qué

Voz 0230 26:47 incluso se llegó a apretar

Voz 1322 26:48 a protagonizar su propia película navideña Christmas

Voz 0788 26:53 bueno

Voz 0485 26:54 hombre

Voz 1 26:57 ya

Voz 1322 27:04 en la película como habréis traducido al gato pues no le entusiasma demasiado la Navidad

Voz 6 27:09 en el año en el año dos mil tres e incluso ganó el me me botellín en los Wendy

Voz 41 27:16 su a tal a rape

Voz 6 27:26 sí sí y competía con gangas que tenía como gordo

Voz 1322 27:30 se estima que entre el merchandising sus patrocinadores y sus acuerdos publicitarios su dueña Denzel es ahora mismo multimillonarias a las pocas semanas de saltar a la fama el gato de hecho ya pudo dejar su trabajo como camarera en un bar de Arizona fijo hasta dónde llega el imperio que creó el gato que el año pasado sus dueños ganaran y setecientos cincuenta mil dólares en daños tras denunciar a una compañía de caza de Estados Unidos por violar los términos de acuerdo para usar la imagen del gato en una línea de bebidas que existe se llama gran Puccini el gato e incluso llegó a hacer una breve aparición en el juicio que esto no te lo firma el juez Marchena

Voz 6 28:05 sí si os lo juro

Voz 1322 28:07 hay imágenes buscarlo en Google lo curioso de toda esta historia es que yo no Aaron gato gruñón su ceño fruncido a Susana tú lo hablas una enfermedad gatuno por el enanismo costumbre en algunos

Voz 40 28:19 pues sí yo eso

Voz 42 28:20 pues es lo de los bulldozers también o no no tiene que ver

Voz 17 28:23 pues la verdad es que no

Voz 6 28:28 tiene cara de mala leche no era era un exótico no es terrazas ya tienen una expresión así funciona bueno Pérez

Voz 1322 28:36 especialmente por eso porque tenía la mandíbula también

Voz 6 28:38 abrimos teléfonos Facebook bueno el gato moría perdurará siempre sí

Voz 1981 28:46 ya lo beber más cosa de jóvenes

Voz 6 28:52 día

Voz 1610 28:53 eso sí va ganando terreno pero llegaría

Voz 6 28:57 no hoy traigo el peor de los millennials que no todos ellos siempre defiendo mi particularidades SER Milenio es un correo es eso pero el hecho es que a veces hacen gilipollez y eso eso hay que decir lo por ejemplo la última de los millennials arreglar muebles tazas de váter

Voz 43 29:19 qué cosa con fideos instantáneos como concedió su si por ejemplo tú tienes un una taza se te has roto pues ese pico que les falta tasa lo haces un molde confirmó seis antaño le echas una creo que un líquido de Pozzi de esto para hacer la resina luego lo hijas ir arreglar la taza

Voz 6 29:38 la nueva moda milenio arreglar cosas con en fin a trabajar lo que sea no

Voz 0684 29:44 en el otro la Susana

Voz 6 29:47 el otro día alguien preguntó si alguien respondió

Voz 42 29:50 eso no lo sabrá señor Chete tú has visto en tu canal lo en tu vida a alguien que con Marina cruda

Voz 6 29:55 es seguro que hayan Challenge hemos visto pero sí hay Colacao estuvo el reto de la canela hermanitas salida harina tiene que ser horrible pero sí es que Francino que lo haga mirar todas las el estupideces que durante estos últimos sólo creo que tres cuatro o cinco años sea que saque más pero por ejemplo hace pocos hace un par de años se puso de moda poner un cuchillo a mil grados la temperatura pero te en todas las miniatura mil grados y cortar cosas ya está poniendo arrojó vive cortar cosa esa era la del todo eso otra por ejemplo si tú tenías la una piscina en tu casa la tienes que llegar de cosas

Voz 0230 30:39 igual lo que fuese manzanas Ordiz

Voz 6 30:41 por lo visto son la las bolitas de un tiro que son un desafío clasista donde se hace si no tiene el chulo no hacer es Lines de cualquier cosa de tornillos de eso es también un atentado en Times la luego la bola de níquel incandescente igual que el cuchillo la bola se tiraba sobre por ejemplo una sandía esperabas a ver qué pasaba entonces la bola de níquel atravesaba la sandía luego aunque tendencia por ejemplo una tendencia que hubo absurda en la de comerse una pastilla de lavavajillas que has sin tragarse la sólo nos metió en la boca para grabar vale eso pasó bueno la más antigua de la que recuerdo fue el plan King os acordáis no te tirarse al suelo boca abajo así que hacer una foto ya está eso era esa el plan King luego por ejemplo lo pillo de prensa hidráulica si tenías tu humor ayer aplastar cosas con una era lo más también por ejemplo también tenemos comerse un maíz una mazorca de maíz con un taladro me gente Aladro la mazorca giraba te lo me caigo

Voz 22 31:45 yo he visto una una trituradora de estos industriales eso sí pero qué cara creéis que escuchamos los abuelos todo esto que está encantado

Voz 6 31:53 por eso también teníamos el asustar gatos con pepinos o Pepín suponía un pepino de serpiente y le damos un ataque al corazón y saltaba si era si es que chulo lo aquí teníamos también en la creación estar fue la más absurda la creación de común culos osea es como lo músculo es una criatura legendaria bueno legendaria no de que no existen metodológica eso es lo que no se en el que tú echaba se metió en un en una probeta ajá como si eso no se ven en una probeta no creo que una una un tubérculo algo así entonces se creaban lo Moncloa esto perdón viral que que fue falso obviamente si la gente probando dos echando semen en probetas en su casa justa no

Voz 1610 32:42 a trabajar eso usando el viral de pasar unos días

Voz 1 32:49 sí

Voz 6 32:52 el caso es que haciendo todas estas tendencias locas que ha habido durante todos estos años siempre hay alguien que se mata siempre hay alguien que se molesta porque no me importa que por ejemplo en el buque Challenge que consistía literalmente en tirarse agua encima hay uno que se murió es que Postigo el nada no es nada ya termino ya ya digo que está está bien sentirse parte de algo pero también es importante vivo millennials por favor no sé

Voz 44 33:40 y es un singular

Voz 0684 33:55 te gustan los Jayhawks

Voz 0485 34:02 de dicen los discos ganar Simmons que ha estado con nosotros alguna verdad

Voz 44 34:18 bueno

Voz 0788 34:23 pues elegir esta canción porque como veis ahora entra la guitarra eléctrica y sobre todo está hecho con acompañamiento de guitarra acústica porque lo que venía contaros hoy es cómo se distribuyen el trabajo cuando y una guitarra eléctrica acústica que es en casi todos los discos de pop de The Rock the rock and roll los de soul ahí un poquito menos Iker en general empiezo por el final en general Se trata de que la guitarra

Voz 1981 34:44 que haga la cosa rítmica la qué

Voz 0788 34:46 decirlo no tiene florituras no estorba la guitarra eléctrica es la que hace los arreglos los solos los arreglos son pequeños conté hitos sino algunos pecios cosas así lo voy a ir demostrando voy primero a separar que guitarras cada una

Voz 0485 34:59 cómo suena la guitarra acústica

Voz 0788 35:26 estos son los Rolling Stones pasajes Keith Richards cantando donde hace quince veinte años cantando plantas

Voz 6 35:32 sí pero tiene su sabor tiene ahora así como Lou Reed

Voz 0788 35:35 como les gusta mucho a nuestro amigo Benjamín Prado bueno esto es la acústica que es la guitarra acústica imaginemos es como una guitarra española pero tiene las cuerdas metálicas osea el sonido que tiene por supuesto entonces es mucho más metálico que las guitarras españolas porque las españolas lo que tienen son cuerdas de nylon entonces tienen caja tú lo que hoy es realmente es la resonancia aunque luego tu podrías enchufar la oponente un micrófono pero una guitarra acústica es eso es como una española a la que las puesto cuerdas de metal y una eléctrica lo que tienes que no sonaría nada al aire sino que tienes que pasar una amplificadores amplificador tiene efectos

Voz 46 36:12 aquí casi no tiene efectos

Voz 0788 36:28 os hago verte aquí la eléctrica está haciendo un ritmo sea no está haciendo florituras está acompañando a la voz esto os lo digo para que luego os voy a contar otra cosa de lo de las guitarras rítmicas tú coges otra guitarra acústica si hubiera puesto nota diferente no sonaría muy diferente pero sí en cambio ahora de eléctrica que es lo que estaba sonando ahora porque usan otro amplificador otro modelo de guitarras resulta que cambia mucho después de distorsión casi siempre a la quitarse eléctricas pero ya os fijáis claramente que una guitarra tan natural y aparte dependiendo del amplificador que le pongas el efecto que le pongas te suena de un modo o de otro ole pues con el efectos por ejemplo como más acosos a la eléctrica como le pasaba a esta canción de Claude House

Voz 47 37:33 mucho eco

Voz 6 37:35 el dilema

Voz 0788 37:54 está acompañando la voz esto lo tenemos todos claro la guitarra eléctrica también puede ser acompañamiento lo que pasa es que es muy habitual que si hay una eléctrica haciendo el acompañamiento sea el colchón digamos suave que no molesta a la voz ya no haya una acústica a veces si la hay pero lo normal es que no la cosa está en cómo distribuyen el trabajo cuando se juntan una acústica ni una eléctrica vamos a verlo la acústica por ejemplo en otra Cancio que te voy a poner los Jayhawks resulta que la aquí Tica ya veréis cómo está en los momentos en los que tiene que cantar la eléctrica está haciendo arreglos cuando no hay que cantar porque como es mucho más punzante en mucho más protagonista no nos interesa que este detrás de la voz

Voz 0684 38:39 a la eléctrica hay pasa solo a la acústica

Voz 0788 38:59 ahora ha entrado otra acústica más porque querían reforzar pero no que hubiera protagonismo porque la acústica tiene que estar digamos plana y la eléctrica es la que tiene digamos el permiso para hacer cosas un poco más protagonistas

Voz 6 39:25 ni para añadir eso que llaman arreglos osea para

Voz 0788 39:27 hacer una cosa que destaque un poco porque estamos intentando que el estribillo destaca un poco respecto a la estrofa con lo cual la eléctrica siempre va a ser más el protagonista que la acústica vamos a aprobar otro ejemplo más muy claro en el que Dylan empieza haciendo el ritmo con una acústica cuando se une por cierto es Harrison la eléctrica es porque ya va a hacer un arreglo que no es exactamente la acorde

Voz 45 39:49 Miguelito

Voz 48 39:52 bueno eléctrica ahora

Voz 0788 40:13 y es que si os ponéis todos los discos del mundo es muy raro que vaya a encontrar que sea al revés que la eléctrica hace el ritmo iba acústica hacer los arreglos es muy raro eso que sume después al en un arreglo porque es una cosa bastante es una especie convenció pero es una cuestión del oído tú notas mucho más un eléctricas mucho más punzante vamos a probar por ejemplo en la versión de Rod Stewart de fresca y hay una acústica de seis cuerdas y otra de doce cuerdas están haciendo el ritmo ya está cantando hasta que ya llega el

Voz 18 40:40 no

Voz 1 40:50 que somos acústica Salines cuando al sólo es una eléctrica

Voz 49 41:12 por lo tanto se hemos dicho que la acústica nunca va a mandar sobre la eléctrica en que única ocasión puede una acústica hacer un solo pues cuando lo que acompaña detrás es otra acústica sino no sería al revés nunca una música le va a hacer un sólo a un acompañamiento

Voz 0684 41:27 es Stevens

Voz 0788 41:35 meten otra acústica para hacerlo solo pero es mucho más inocente una acústica tiene menos energía no se les suelen poner efectos ya rápido más más allá de un pequeño eco una pequeña rever no les eléctrica o por ejemplo pasa también a eso me gustaba mucho al final de los sesenta a principios de los setenta todo acústica y alguna eléctrica pero en una canción de hecho dijo bueno es que incluso él solo lo voy a hacer queda muy inocente inocente muchas también es porque eso se busca un necesitas energía o necesitas matiz entonces voy a meter en acústica porque yo esta vez no quiero gran energía Van Morrison lo elige muy bien eso es lo que hacen los arribistas también con qué instrumento hacemos las melodías arreglos no solamente que melodía o que lo hago por último al revés lo que Hull juntamos son dos eléctricas como hemos dicho que las dos son muy protagonistas incluso con lo hacen ritmo bueno pues entonces sí voy a tener que hacer sólo sobre el cual hay un acompañamiento de eléctrica que ya es un poco macarra tengo que poner todavía más macarra la eléctrica que va a hacer el son

Voz 16 42:55 pero la Chicano

Voz 18 42:58 dejando no

Voz 0684 43:01 a el acompañamiento

Voz 1 43:06 qué hacer mucho bestial

Voz 6 43:14 un arcano miramos tenido macarras de gatos probetas semen sombrero de no tienes tienes un minuto para resumir resume

Voz 18 43:28 quieres que te haga un resumen quieres que te hago un resumen a algún resumen voy a acabar suspendidos bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien si te un resumen pues ya acaparó suspendido como artista o suspendido como pan acapara los políticos independentistas Cruz cuando me están diciendo porque lo respetan checo porque está llenando ahora el estudio de probetas explica me lo que de que hagamos aquí mismo simplemente arcanos lo está haciendo porque va para ti y me tengo que quedar con una frase en este día de frío os propongo en chavales pasado una guerra civil a ver cómo podéis hacerlo o cómo se suelta arcano lo está haciendo con la rima que se reinventa en realidad arcano lo está haciendo ya dejó de qué pasa con los millennials que parece que nos come en que todo el día

Voz 50 44:09 hasta dos retos nuevos sin luego nos acordamos son nos olvidamos nuestros abuelos pero hermano se preguntan qué ha pasado yo soy You millennials anuncio el problemas de los pueblos Buffy a dos claro y es que a los mayores Michael citarlos que hay que respetar los que hay que sacarlos Cruz por eso entonces termina mi partido los mayores tiene una historia que contar y nosotros oírlos

Voz 18 44:30 eh

Voz 1 44:34 la Ventana con Carles