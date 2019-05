Contigo Dentro: Juguetería erótica, África menstrua, Vallet Chambre y "Trilogía erótica" (25/05/2019)

Voz 1 00:00 uno

Voz 3 00:10 sí

Voz 2 00:11 el

Voz 3 00:15 son aquí estoy Chirivella

Voz 2 00:36 lo sí

Voz 0401 00:57 bueno es un país frente a la costa oriental de China un poco más pequeño que España también con menor densidad de población desde hace apenas unos días Taiwán ha pasado a ser además un buen lugar

Voz 2 01:09 para llamaba aquí la pasar

Voz 0401 01:11 la semana se aprobó en este país el matrimonio igualitario la decisión seguiría en el lugar en el que se discuten estas cosas el Parlamento sesenta y seis votos sólo treinta y nueve votos de diferencia convierten a los homosexuales en ciudadanos de pleno derecho a partir de ahora las parejas de homosexuales podrán legalizar su relación si así lo desean no podrán adoptar niños tampoco casarse con extranjeros pero este paso supone el principio del resquebrajamiento de la homofobia en Asia será difícil eso siempre lo es siempre hay quién legitima que los que no sean heterosexuales no tengan las mismas prebendas que ellos algunos se vanagloria en en redes sociales de su mierda de homofobia encuentra en el público apropiado y lo que es peor consiguen a veces tener suficiente fuerza política hay quién defiende terapias para reconducir a los gays por el buen camino llevarían las fiestas del Orgullo a la Casa de Campo allí escondidos homófobos los ávido toda la vida no escapamos en ninguna legislatura pero no dejan de ser un reflejo de esa sociedad residual que quiere vivir en una época en la que sólo algunos tenían derechos normalmente los que tienen más dinero ya todos esos el poder se lo conceden nuestros votos muy mal se nos tiene que dar para que los grupúsculos de odio que aún hay en nuestras vidas en nuestra sociedad pasen de ser una mera anécdota política a tener poder decidir sobre nuestras leyes eso ya saben cómo separa Contigo Dentro en Twitter

Voz 6 02:58 Contigo Dentro

Voz 7 03:01 eh

Voz 8 03:08 de todo une Clos está aquí

Voz 9 03:58 buenas noches patillas otras noches Celia cuestas muy bien Cuéntame que me traes ahora mira estamos jornada de reflexión segunda jornada de reflexión

Voz 10 04:08 el mismo mes en el mismo mes en ese país

Voz 9 04:12 está muy de moda los barómetros y tanto verdad te traigo datos de un barómetro del barómetro del auto placer dos mil diecinueve que ha hecho público la compañía japonesa tenga dedicar esas horas sexual el barómetro sobre masturbación

Voz 11 04:28 desde tenga son muy dados a hablar mucho de nuestro viaje

Voz 12 04:30 sí muchos de sus cacharritos van por ahí no

Voz 9 04:34 pues es lo que no incluyen a los españoles exigen de nosotros pues que hemos ganado que hemos si participan nueve países

Voz 10 04:47 la muestra había diez mil

Voz 9 04:49 hombres y mujeres de estos distintos nueve países es la lápidas que participamos sorpresa somos los que más nos masturbaba

Voz 0401 04:57 enseguida los españoles somos los que manos masturbándose

Voz 9 05:00 este centro de entre estos nueve los camareros más oye que quiero

Voz 0401 05:06 los países había si va a haber con qué me estoy

Voz 9 05:09 pues mira el veintitrés por ciento de los españoles dice haberse más turbado al menos una vez en su vida por detrás vienen ingleses y alemanes con el ochenta y nueve este sería el pódium de salvación

Voz 11 05:25 a repasar españoles en primer puesto ingleses segundo alemanes tercero luego vienen

Voz 9 05:31 están los americanos los chinos no

Voz 13 05:33 con ese es bueno que llamaban de cayendo pero ojo que todo el mundo

Voz 9 05:38 los hay que no baja nadie del setenta y tantos por ciento ya que nos gusta esta diríamos ya debe que no nos olvidamos de esas cosas que tenían rumores problemas que que usaba la masturbación no es que nosotros porque sino estaría el ochenta por ciento de la población ciega en la mitad del mundo no más esas pues mira quién así empezamos a masturbarse los españoles de media a los catorce coma ocho

Voz 7 06:06 años es decir cerca de los quince años dale de media

Voz 0401 06:09 yo recuerdo de recuerdo a alguien que una vez me dijo que mi hijo no podía dormir en la habitación en la que estaba porque en breve se va a empezar a hacer pajas joder me suena raro

Voz 9 06:20 tendría que explicarlo o te diría que la hora más frecuente para hacerlo es entre las siete y media y las once y media de la noche ah o sea que cuando hayamos terminado de trabajar y tenemos cosas tranquilas sino de abre la mente que el lugar elegido donde mañana si tú eres más de mañana estamos hablando de porcentajes no de que sólo claro Éluard elegido por mayoría es la cama y seguido el baño si es que acaso intimidad que cada vez introducimos juguetes para la masturbación que nos sentimos mejor sin problemas y comentamos el placer usándolos osea que bienvenido los juguetes que le dedicamos unos seis diez minutos de media por cada uno y ahora viene lo de los españoles así como más de de datos actuales que para nuestras fantasías para darnos y entrar en climas hay dos mujeres y dos hombres Aitana ya lo ha Carrillo Elsa Pataky también entre los hombres Mario Casas que está muy de moda en estos aspectos si Alejandro Sanz Rafa Mora

Voz 0401 07:33 tengo el gusto contara tiene una cosa esta fíjate hoy te a decir algo es que las recordado porque resulta que a las mujeres que han ganado el premio de escuelas en Oviedo parece que les han regalado algo a lo sabías parece que les han regalado

Voz 9 07:50 bueno ese tema está de actualidad que ha pasado pues que en el Campeonato de Asturias de escuelas

Voz 14 07:58 eh decidieron

Voz 9 08:00 además de los trofeos que regalaba la propia Federación de escuelas el el organizador en Oviedo que era el club descanso Oviedo decidió hacer unos regalos solamente a las mujeres

Voz 0401 08:12 qué les regalo la regalaron dos

Voz 9 08:15 es de depilación una lima eléctrica y aquí viene lo que yo creo que ha dado lugar a todo debo a parte de este embrollo el el consolado o El juguete erótico vibrador porque en cada medio de comunicación local han llevado una manera de digo el que obviamente mayor nunca Agnes se llama nunca jamás con cuestiones tú que es que leer lo que yo he leído en la prensa local asturiana vamos con lo mínimo

Voz 11 08:39 claro supongo que habrán rodado supongo que habrán rodado las cabezas

Voz 9 08:43 pues han pedido ciertas ha habido ya un par de dimisiones dentro de la organización del cubo Oviedo este descargas pero obviamente nosotros nos manifestamos con qué con qué es un acto sexista porque discrimina regala unas cosas aún a unos y otros a otras pero la prensa no

Voz 10 08:59 Cal y en general un poco así el el espíritu casposo hubieran montado tanto revuelo si no estuviera de por medio el dilo tú qué

Voz 15 09:08 pues no sé a mí en cada vez evidentemente no puesto que todavía

Voz 11 09:13 Nos parece normal regalar a las niñas muñecas y a los niños

Voz 9 09:16 coches menos así que a partir de ahí ya que Cheney en la desde la regalen a todos y no está mal

Voz 10 09:22 qué puede meter un vibrador siquiera en en el que nadie se va a extrañar y cada vez menos y también para los chicos muy bien ir también

Voz 9 09:30 sí por supuesto he dicho que para los dos es que lo lo que es sexista regalará a unos sí y a otros no obviamente lo que pensamos es que no hubiera habido tanto revuelo sino está me parece también bastante sexista

Voz 11 09:40 determinar que las mujeres nos tengamos que nos tengamos que decir

Voz 9 09:43 haré dentro del que lo digo que me tenga que de Pilar la tú ya saben lo que opine al respecto por supuesto y además me parece estupendo

Voz 16 09:52 en medio de una nada

Voz 9 10:06 sí

Voz 8 10:08 ya ven

Voz 0401 10:11 no estoy juguetón Guillén algo tan juguetona que llena

Voz 8 10:13 adoptó este estudio de maravilla

Voz 0401 10:16 esos juguetes de juguetes de estos de cama que es una angina al cabo los que más me gustan a mí ya que se habla del sexo buenas noches Oscar Ferrán eh

Voz 7 10:24 muy buenas noches Celia divulgador sexual

Voz 0401 10:26 especialista además en juguetes eróticos

Voz 7 10:29 es mi vocación no puedo evitarlo que te gusta

Voz 0401 10:33 por dónde empezamos Óscar imagina que mi chico no usado jamás ni un solo juguete erótico consigo mismo cuando Angelista nada más acostumbrado porque es verdad que a veces estamos mucho más acostumbrados a la juguetería erótica como que forma parte de solamente la sexualidad femenina no es así

Voz 7 10:53 no es así y además cada vez esta más claro hace algunos años a lo mejor podríamos dudarlo desde luego ahora el despliegue en juguetería masculina es absoluta y además la idea que tienen los chicos de que algunos juguetes que hasta hace poco co eran sólo para vosotras también pueden ser para ellos también está también está acudiendo ejemplo a nadie se le ocurriría un chico hetero nunca se le ocurriría que hundido Un juguete con forma fábrica pequeñito pudiera acabar siendo para él dándole mucho gustito por ejemplo no

Voz 0401 11:22 sin embargo si puede ser perfectamente bueno pues vamos a empezar por dónde por dónde crees que puedo empezar a seducir a mi chico para que se relaje disfrute cambió

Voz 18 11:34 bueno y si nos atenemos a al

Voz 7 11:37 los cómplices que traemos hoy de juego yo creo que podríamos empezar por enseñarle por un lado que no tiene nada que ver sus gustos inclinaciones sexuales con las terminaciones nerviosas que hay en su esfínteres anal ICO las posibilidades de estimulación que puede tener este área al margen de que no les gustan los chicos se que lo guste lo que nos guste todos tenemos las mismas terminaciones nerviosas en los en los mismos lugares sí que es verdad que a veces con esta losa cultural que tenemos los chicos hetero de que se nos tocan por detrás hay Dios mío

Voz 0401 12:09 por detrás por detrás ni el rabo una

Voz 18 12:11 no no en el pelo del del pues casi porque mira cómo empezamos hoy el el menú juguetero de hoy no

Voz 0401 12:19 lo que Óscar no se está mostrando es es lo estamos grabando y esto va a estar en nuestra página web pero si son de los que solamente nos están escuchando sepan que lo que atrae ha sido un caldo de esto es que empiezan muy finito muy finita

Voz 19 12:32 todo Romo con esta cita redondeada

Voz 7 12:36 seis milímetros es nada es es casi como la punta de un rotulador gordo extremo final del juguete

Voz 0401 12:42 exacto facilísimo para entrar

Voz 19 12:44 que luego sí que va agrandándose Piru muy muy sutilmente así por lo que estoy tocando muy confortablemente

Voz 14 12:54 este juguete es

Voz 7 12:56 con lo que tú me dirías que empecemos es una estar Ter anal que es como como llamamos a este tipo The Deal dos super finos diseñados especialmente para relajar el sprinter anal el esto interanual es un músculo circular siempre que ponemos vibración en cualquier musculatura esta se relaja así que no es de extrañar que este edil do como tú bien dices este edil dos súper fino pues sea una herramienta perfecta para relajar el sprinter en tanto en cuanto en su puntito en esta tan fina que son seis milímetros aunque se vaya ensanchando luego nunca llega a ser más gordo el juguete que mi dedo pulgar el vibrador está la propia punta entonces no tenemos más que apoyarlo y en el centro del sprinter encender cualquiera de sus ocho formas de vibración no sólo por fino sino por su pero flexible podemos empezar a dejarlo bailar en el centro del esfínteres repartiendo vibraciones a lo largo y ancho de él hasta que sea el propio esfínteres que se relaja y una vez relajado el sprinter ya cada cual sabrá qué hace con con lo que hay más atrás no

Voz 0401 13:56 claro que lo que hace lo acabo de poner en funcionamiento eso sí

Voz 7 14:01 una marcha continua luego tienes marchas también se sí desafió

Voz 0401 14:03 luego yo puedo elegir no hay verdad golpecitos puedo ir a más de más a menos todo el rato pero sobre todo es verdad que lo que lo que hace parece como que pueden entrar sutilmente con esta vibración y lo que me recomiendas es ponerlo en el centro del Delano es simplemente

Voz 20 14:22 acariciarlo jugar poquito a poco no tengo que probar hasta dónde

Voz 7 14:28 entra verdad claro es que a lo mejor te quedas únicamente en en medio centímetro de entrada con el vibrador cito en el centro del ex pintarán al sin apenas darte o cómo se llama sin apenas profundizar más y eso ya es suficiente para que el estar te haga su trabajo la característica o la particularidad de que sea flexible el cuerpo que sea completamente flexible

Voz 0401 14:48 cuando dice flexible es que es completamente flexible hasta se está realmente tortura

Voz 11 14:54 vida toda la apunta hacia abajo esa podemos llegar a doblar del todo

Voz 7 14:57 si no vas a poder forzar el Finder porque si te pasas y el esfínteres Purito el juguete se va a Se va a doblar entonces es una excusa excelente para ir abriendo las puertas de nuestras intimidades anales según las puertas se vayan abriendo porque para terminar puede ser muy ilustrativa la gente que no nos escuche a la metáfora de que es de muy mala educación no llamar a la puerta antes de entrar y sobre todo si es una puerta ajena me da igual que sea

Voz 0401 15:23 México claro en ese sentido

Voz 7 15:25 ambos nos ayudan a no pasará a mayores hasta que el propio esfínteres sea ya relajado el sprinter han al no estar relajado no tiene que pasar nada a través de él nos podemos quedar disfrutando simplemente los exteriores que también tienen muchas terminaciones nerviosas

Voz 0401 15:40 efectivamente tanto para checa como para Checa porque aún no tenemos todos

Voz 9 15:45 no podemos disfrutarlo igualmente

Voz 0401 15:47 me gusta este para empezar oye para terminar

Voz 7 15:50 tengo que decirte que es de Silicon has dicho que suaves es porque es de cinco con la que su material muy vio compatible únicamente vamos a recordar a navegantes que cualquier juguete anal tiene que ir con un lubricante a base de agua en este caso porque los juguetes de silicona siempre tienen que ir ubicados con con bases de agua y a partir de ahí infinitas las posibilidades de ubicación ella lo sabemos más

Voz 0401 16:11 un pasito más

Voz 7 16:13 pues vamos allá el hombre de pro anal es pro anal dos es la versión mejorada

Voz 9 16:18 la abuela la moderna ya eh vamos a Europa

Voz 0401 16:21 Thomas Dean nos hemos relajado ha entrado pero no nos hemos relajado estamos disfrutando porque es evidente que estamos disfrutando dando un pasito más que me recomiendas

Voz 7 16:35 con ellos no cedió con ella sí sí sí

Voz 0401 16:38 hoy hoy voy a ser tan generosa que voy a pensar en mis parejas masculinas

Voz 7 16:42 vale para que luego no digan que me juguetes para ello

Voz 0401 16:45 que lo digo ya ya sabes que algunos chicos se muy están es

Voz 7 16:49 bueno y la siguiente propuesta

Voz 14 16:52 es que hemos preparado es este disparo

Voz 7 16:55 que es una mezcla de masajeadores prostáticos con doble anilla de erección

Voz 9 17:00 en una ley para los que no los vean en casa es una especie

Voz 7 17:02 he imaginaros la forma que hace mi dedo índice y pulgar cuando hago la letra ele sería un poco el cuerpo del juguete del pulgar saldrían dos anillas una continuación de otro

Voz 0401 17:13 efectivamente como disfrutamos

Voz 7 17:15 qué te primero colocando en Oslo no sólo en el Elano dirección a la próstata sino en el pene primero ponemos la San

Voz 0401 17:21 las estás diciendo que yo lo que a mi chico en una de las anillas la primer día el toro

Voz 7 17:29 aquí el tronco del pene

Voz 0401 17:31 cómo cómo está enganchado y efectivamente la otra parte de la L la lo que sería tu dedo índice en en tu dedo índice esa arriba va hacia arriba esto estimularía directamente lo que es la próstata la parte prostáticos

Voz 7 17:45 Medio fíjate que hemos dicho que no hay una anilla hay dos antes de llegar al juguete la segunda es para pasar los testículos evitando la retracción testicular por un lado que hay chicos que les incordio a mucho

Voz 9 17:56 sí sí eso pues cuando se

Voz 7 17:58 aún que chicos culminan su fase dirección retro trayendo sus testículos acercándonos al cuerpo más que lo habitual hasta el punto de que algunos chicos casi les desaparecen se queda el escroto medio vacío y es un incordio muy grande este tipo de anillas o están ella Eva Baeza

Voz 9 18:15 la armenios hechos siempre que se te suban huevo efectivas

Voz 7 18:18 de cuando decíamos otros he perdido huevo no lo ha perdido es que lo tiene super retrotrae continúa así además de eso además de eso esa niña no sólo va a impedir la retracción testicular es que al dejar más tensa toda la piel del escroto igual que la primera anilla que va colocada en la base del pene vamos a tener una sensibilidad distinta en el pene

Voz 0401 18:37 claro porque sensiblemente por el hecho de que ya lo estamos amarrado cuando tuyo tú estás estimulando a tu pareja y a garras de una determina con un poquitín más de fuerza ahí Anas superan es verdad que el Rey Acciona de una manera vale una vez que yo tengo es bueno yo una vez que Michiko tiene todo semejante el artilugio el tronco del pene tener éxito los los testículos también cogidos el más agitador prostáticos introducir

Voz 7 19:04 a Elano que bueno pues empezar a tomarlo con calma primero disfrutar de las sensaciones desde luego vas a disfrutar de una percepción de tu erección diferente por el juego de las dos anillas combinadas basa notar pulsaciones masa geos en el Pirineo ese espacio que tenemos entre los testículos y Elano que sería la parte más corta de esa L el cuerpo más largo Nos asusté chicos heteros que es pues la parte más gorda del juguetes algo más gorda que mi dedo pulgar y la entrada es como mi propia

Voz 0401 19:36 así es ese se llama estrecha ergonómico se vuelve a ensanchar se vuelve a estrechar

Voz 7 19:42 esa es la parte que va ir dentro del cuerpo además de estimular el sprinter anal también la parte final del juguete la más alargada estar económicamente diseñada para apoyarse en el área más cercana a la próstata que los chicos tenemos en el recto

Voz 9 19:57 es decir el famoso punto de

Voz 7 20:00 se trata ese gatillo Orgaz Mikko indiscutible y por desgracia pues a veces inexplorado campo chicos sino no te apetece la idea no es ninguna desgracia

Voz 9 20:09 si te apetece tienes la mente abierta ahí quieres descubrir

Voz 7 20:12 más sendas orgasmo médicas bueno pues te estás perdiendo una posibilidad sino estimular tu próstata de vez en cuando está súper

Voz 14 20:19 no estamos disfrutando Nos gusta mucho podrían

Voz 0401 20:23 estoy pero

Voz 7 20:26 esa es la clave de de tu emoción Si fueras un chico con el pene amarrado por dos lados viendo estimulado tu Pirineo entonces sprinter tu próstata podría sacar tu chica o tu chico este mando a distancia que es

Voz 0401 20:38 la han tachado de este juguete no

Voz 7 20:40 el mando a distancia no sólo es divertido para establecer situaciones de visual situaciones visuales distintas yo te miro tengo el poder en la mano yo digo cómo vas vibrando sino que en determinadas prácticas sexuales donde este anilla prostáticos estuviera involucrada en determinadas posturas otros dispositivos a veces tienes que decir perdona que ya a cambiar el motor cita que no tienes que manipular el juguete en este caso incluso tú mismo puedes tener el control de tu propia anilla prostáticos ir decidir cuándo tengo una duración más suave cuando tengo una más potente o cuando está apagado y únicamente disfruto de la acción mecánica del juguete

Voz 0401 21:16 claro es que esto que acabas de contar desde de las posturas

Voz 14 21:19 dentro de muy escasísimo conocimiento de todo esto es verdad que a veces estás

Voz 0401 21:27 en faena entonces tienes que empezar a colocar la pierna por un lado porque no sé qué porque mira tienes que dan lo justo al al al botón del centro no al de arriba

Voz 7 21:35 imagínate fíjate equivocas de con el alías parda

Voz 9 21:38 vas a jugar al Tetris con con este con

Voz 7 21:40 elemento de este Falcon que es como se llama esta están ella pero estática pues nos evitamos y no evitamos esas confusiones y esos perdona cariño que es que tengo que cambiar la vibración porque tienes que apartar perdemos el Puntí pierde con este no se pierde y podemos terminar diciendo que los orgasmos que tenemos los chicos cuando estimula Amos este área tan sensible de nuestra anatomía llamada próstata aunque no la estimula hemos directamente lo más cercano son orgasmos podríamos decir más expansivos son orgasmos que no requieren de erección por lo tanto no vamos a requerir de período refractario son orgasmos que podemos encadenar son orgasmos que podemos decir felizmente muy femeninos que tiene de nuestra masculinidad desde el momento en que ya no hace falta ser un maestro zen para encadenar nuestros orgasmos no son juguete no sólo muy moderno y práctico sino también lleno de enseñanzas ocultas leyes de no sólo que podamos tener experiencias orgánicas a través de esa plataforma orgánica es que esas experiencias orgánicas van a ser encadenó hables indiferentes a lo que estamos acostumbrados los chicos cuando tenemos experiencias orgasmo centradas en nuestro

Voz 10 22:47 n yo sí mujer me aconsejan que imagina que el que el que ha triunfado de esa noche con un hombre es aquí mi compañero nuestro productor Julián Jaén hijo

Voz 15 22:58 quién se empeña en también meter juguete

Voz 0401 23:02 es en su cama con su nueva pareja recomienda leer algo para que

Voz 7 23:07 si te parece para salvarse del brete pensemos que tu pareja es chica vale en para para jugar con este con este dispositivo porque este dispositivo lo que hace es posibilitar a tu UPN que funcione en dos líneas de trabajo

Voz 0401 23:21 hemos que va le vamos a poner otro

Voz 7 23:24 hola a Julian no más o menos para los que no nos ven como

Voz 9 23:27 la guitarra de dos mástiles sí aunque uno dos

Voz 7 23:30 Josema chiquitín ya en los que no estén enterando os vais a enterar cómo se llama

Voz 3 23:35 bueno bueno bueno bueno

Voz 0401 23:40 esto es un que bueno él ha dicho que uno de ellos es más corto estoy seguro de que penes que que son también más cortos que sus seguros entonces es como es un delito que además lo curioso

Voz 14 23:51 es que va

Voz 7 23:52 como bolas son como si hubiésemos tenido cuatro bolitas de forma que no es ya deslizar sino que es como prop efectivamente no poco lo que llamamos en el sector Cluj tailandés no son unas bolas tailandesas ese dispositivo que son bolitas que se introducen en la noche del momento el orgasmo es tiramos para que se lo que tú digas intensifique la experiencia orgánica pero es hundirlo inspirado en ese concepto efectivamente para que introduce introduzca en el cuerpo a golpecitos en el cuerpo en Elano porque este edil do lleva en su base una anilla sobre esa anilla una un dispositivo para albergar una bala vibrador para que lo imagina es así yo pusiera el juguete de frente a vuestras nariz ellas veríais en el centro la anilla arriba una bala vibrador y abajo ese edil do que dice Celia no qué hacemos con esto lo hemos en el pene y al ponerlo en el pene tenemos ese edil do de bolitas en paralelo bajo nuestro pene para poder regalar a nuestra pareja penetraciones simultáneas por arriba tenemos es esa la vibrador a que en penetración profunda si la si el frontal va a apoyar en el clítoris

Voz 0401 25:04 sí es una mujer va apoyarán en el clítoris

Voz 7 25:06 ella sentiría el pene que entran su vagina el del dos chiquitín que a cuatro golpes entra en su mano el estimulador de clítoris que presiona el clítoris y los alrededores la tormenta perfecta pues que la tormenta perfecta para lo que hay que estar un poco preparadico e incluso preparadico diría preparada ya no sólo fisio lógicamente sino psicológicamente no les de la que se te viene encima muchas áreas del cuerpo estipuladas a la vez en una práctica algo y tal no

Voz 0401 25:34 volvemos otra vez a mí si yo quiero dar el mismo placer de doble penetración

Voz 7 25:39 a la pareja con la que este evidentemente si fuese una mujer que pueda hacer bueno no pasa nada porque si no quieres combinar la con tu UPN que en tu caso cometen pues tienes este último dispositivo que es el duplicidad se llama duplicidad de de amantes es un es un diseño que sólo vais a encontrar ahí hemos llorado bastante para conseguirlo porque hasta ahora todos los deal dos de doble penetración que habían eran enormes muy agresivos hilar había muchas sensibilidades femeninas les apetecía experimentar con la doble penetración pero no se atreve con aquellos cachivaches ese problema terminados pero para la primera vez porque es esas pero bueno la primera no dio para siempre antes sí sí pero que incluso con con experiencia de dilatación simultánea a no vaginal te podían parecer muy grandes este duplicidad la venta Caja que tiene primero ya lo ves el tacto suave silicona y luego el deal do quería en la vagina son ahora no tengo el metro pero no creo que llegue a los

Voz 0401 26:40 once centímetros con lo cual es un con lo cual es muy cómodo con otro Toy gordito y el otro es fino mucho más ancho y también muy flexibles

Voz 7 26:50 flexible tan fino como casi un dedo de manera que puedes disfrutar con tu vagina estimulada con tu ano ir recto estimulado sin necesidad de sentir que vas a explotar si a eso le unimos que tienes también diez patrones de vibración y distinto y que la vibración no sólo Valdo vaginal sino también a la

Voz 9 27:10 pues puedes tener una experiencia como tú

Voz 7 27:13 decías sin necesidad de tener pene regalando una doble penetración a a tu compañera en este

Voz 9 27:18 qué que voy pensando en todo pero siente ha apuntado bien Julian Jaén y me encanta los colores yo me gusta me gusta de de un moderno ha subido estos diseños en fucsias

Voz 0401 27:31 morados colores chillones rojos intensos me gusta

Voz 9 27:35 hasta que le pongan un GPS alguno bueno callarnos

Voz 7 27:37 sí que están de esto de este

Voz 3 27:40 ellas no les de ideas y sí de hacemos

Voz 0401 27:43 señores que se estamos emocionando y claro ya vamos a tener a mi me gusta que a mi me gusta que el patillas tú me apunta desde todos estos juguetes no vaya a ser que los de los vaya a necesitar tú esté yo por medio algo a manos algo siempre Oscar Ferran y qué gustazo que me has enseñado toda esta juguete

Voz 7 28:00 bueno qué gustazo que tengas ganas tú de seguir jugando porque ya sabes que jugando se aprende muchísimo no los juguetes eróticos no son los dan es que también tienen esas enseñanzas ocultas para para ampliar nuestros horizontes sexuales así que si ya Tito de Augusto imagínate

Voz 0401 28:15 pues nada

Voz 3 28:16 venida sea tanto agosto un abrazo hasta luego

Voz 0401 28:35 imaginen lo que puede suponer no poder responder en mínimas condiciones al hecho de que tenga la regla algo aquí para algunas mujeres pues no deja de ser una incomodidad para otras es una auténtica tragedia que además se repite a lo largo de una vez al mes durante treinta y siete años de su vida ocho de mayo es el Día Mundial de la higiene menstrual y pretende que nos conciencie hemos de que vivir en el primer mundo ya es todo un privilegio no podemos olvidarnos esta semana de esos dos millones de mujeres y niñas del tercer mundo Irene ha tenido sexóloga buenas noches

Voz 22 29:15 hola buenas noches

Voz 0401 29:17 qué es la solidaridad menstrual que me parece que es algo que no tenemos mucho

Voz 22 29:23 bueno pues me parece que es el tomar conciencia de que no todas somos iguales ante una cosa que debería estar muy protegida hay que debería ser visto de una manera natural o sea no todas las mujeres en el mundo tenemos acceso a productos de higiene menstrual Mi a la información adecuada para no vivir en lo que sería pobres que tuyo hemos hablado en algún momento la solidaridad pues pasa por esa toma de conciencia de que desde aquí podamos ser bueno pues tener en cuenta las condiciones en las cuales se desarrollan todos esos años de menstruación y de ciclo menstrual en otras partes

Voz 0401 30:01 muy claro porque yo lo decía en la presentación pero claro es que es una medida de treinta y siete años los que tenemos la menstruación es algo de lo que no podemos escapar por el simple hecho de ser mujeres no podemos escapar a ello

Voz 15 30:13 y qué sucede una vez al mes en países de Asia

Voz 0401 30:17 por ejemplo aíslan a las mujeres durante la menstruación lo de una con presa o un tampoco o no una copa menstrual debe de ser un lujo en muchísimas en muchísimos lugares

Voz 22 30:29 exacto y además incluso no nos tenemos que a Nepal que esas comunidades del oeste que tienen esta práctica tan horrorosa tradicional pero que es absolutamente sexista del Paddy sino que aquí en Madrid en es capitales también las mujeres sin hogar sin techo o en riesgo de exclusión también tienen dificultades para acceder a los productos porque claro hay que digamos elegir no en qué emplean tu dinero

Voz 0401 30:57 claro o comes o te compras unos tampones pensase como pueda ayudar como puedo hacer algo por estas mujeres como un como puedo demostrar que si soy Solidaria mensualmente

Voz 22 31:11 pues hay varias cuestiones una de las primeras que quiero remarcar es que muchas veces los códigos que valen aquí en el Estado español no van a valer en otros estados y en otros países océanos puede parecer estupenda la copa menstrual pero esto no tiene en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la vida de otras mujeres y los valores culturales no y la desinformación sobre su propio cuerpo es una copa menstrual no es un bueno donativo a veces se olvida no que pensamos que todo lo ecológico es muy saludable pero sin embargo a veces no no tenemos en buena que otras mujeres viven de otra manera la otra manera aparte de recaudar productos en sí mismo porque diferentes asociaciones y ONG de desarrollo que están facilitando proyectos en las comunidades para tener esos productos copa o tampones o compresas la otra gran manera sería el la aportación económica porque a veces las recogidas de productos son limitadas a una campaña en el tiempo y una dice bueno y cómo pudo colaborar cuando ya ha pasado bueno no siempre tienen estas ONGs en sus páginas abiertas a la ONG con la que yo colaboró actualmente tiene su Facebook es una recaudación digamos que está ahí permanente para los diferentes proyectos

Voz 0401 32:34 pues dime cómo se unos cuantos nombres que los apuntó rápidamente

Voz 22 32:38 bueno pues mira Tim gana estos escribe Te amo como equipo

Voz 23 32:42 en vigor cuatro gana

Voz 22 32:45 lo que se escribe GH ANAV entonces a cuatro gana en Facebook ahí los encontréis los encontráis genial for gana punto o RG hay pues las diferentes voluntarias están siempre encantadas de contestaron como podéis hacer pues esa transferencia o ese donativo económico

Voz 0401 33:07 pues vamos a ver si te gana pueda hacer mucho más por todas estas mujeres y nosotros podemos también aportar nuestro granito de arena muchísimas gracias Irene ha tenido gracias a vosotros por contarnos todo esto

Voz 23 33:18 muchas gracias hasta luego

Voz 24 33:28 y Brown Belén

Voz 25 33:34 vale esa mujer es un caballero de Pamplona que desde hace un tiempo me tienen al tanto de sus cosas yo llevo mucho tiempo intentando que venga al programa para que todos ustedes lo conozcan pero hasta hoy no ha sido posible buenas noches vale Sampe

Voz 0401 33:52 bueno si yo tuviera que presentarte en una de estas citas en las que hablamos de sexo hay decimos las cosas sencillamente como suceden

Voz 19 34:02 qué tendría que decir DDT ballet pues soy un pervertido camuflado en en persona de bien

Voz 0401 34:11 sí porque además estás tú vamos bienes impecables un señor que les puedo asegurar que va siempre impecable

Voz 13 34:18 guapo muy bien peinada con Vita

Voz 0401 34:21 aquí no Soho es azules precios justo es así pero yo no miento eh llegue más grande eh eso señor gran fotos yo tendría que decir eso pero también sería bueno que le contase a mis amigas

Voz 14 34:36 que a ti te ha gustado ser son eso sí eso es

Voz 26 34:41 siempre me ha gustado una posición un poco sumisa o servicial en en la parte sexual porque luego en Mi vida tampoco soy especialmente sumiso ni en mi trabajo y mi relaciones ni en la forma de de enfrentarme a la vida pero en el sexo hay una hay una parte de de mí que que se enciende cuando hay una posición como de de fuerza de dominante hacia incluso devolvería

Voz 0401 35:07 The Border diría también que funciona no bueno para hacer nada además cómo andamos de parafernalia ya sabes que todo él ve de SM el bondad sadomasoquismo también tiene toda una puesta en escena pues en caso

Voz 26 35:21 ha habido una evolución porque al principio cuando yo empecé a acercarme a estos temas pues lo tenía todo como un poco mezclado empiezas a leerlo empiezas a saber de cosas Si tu mente pues la dominación va unidad coma toda esa parafernalia de objetos de lugares de materiales de de cadenas de mazmorras y luego cuando fui practicando pues te das cuenta que todo eso en el fondo no te hace falta hay que es la parte más psicológica o más útil del juego la que realmente

Voz 14 35:51 te de acierta es decir

Voz 0401 35:54 si yo fuese necesaria

Voz 20 35:57 la mazmorra para satinado

Voz 0401 35:59 hacerte en esa parte de la sumisión

Voz 26 36:02 no necesitaría es bien poco Kennedy

Voz 0401 36:04 tarea nada ganas

Voz 26 36:07 ganas y que te diera un poco de morbo el el entrara ese juego

Voz 0401 36:12 cuando hablamos de mujeres Unicornio programa te acuerdas que que estoy mostrando tu yo porque tuvimos que ahí empezó todo ahí empezó nuestra tú dijiste

Voz 26 36:21 no sé cómo en en en Twitter o en algún sitio dijiste que no sé que son las mujeres Unicornio que se habría hombres Unicornio yo respondí diciendo que yo me consideraba uno en el sentido que tenía ese tuit de que había porque iba referente a una mujer que le gustaba relacionarse con parejas

Voz 0401 36:37 si una mujer las mujeres Unicornio son aquellas que que se convierten en las tercera

Voz 26 36:42 más de una cama y que tienen además

Voz 0401 36:44 en relación con las dos personas pero no quieren tener relaciones con uno ícono otra sino que sí

Voz 26 36:50 siempre con los dos yo me reconozco en eso porque a mí me ha pasado de tener una relación primera con una pareja que no fue algo que yo buscaba yo buscaba una mujer dominante pero conocí a una que me dijo tiene que entrar mi pareja esto

Voz 0401 37:05 también era dominante para de la acusa a los dos serán dominantes ella manejes bien con dos

Voz 26 37:12 ella tiene una parte suites osea que es que alterna los roles con él es más bien sumisa va conmigo es dominante le gusta ya siempre ha sido más sumisa a su pareja pero le apetecía tener a alguien a quién mandar entonces ese triángulo funciona bien así que

Voz 0401 37:30 ese es el tipo de relaciones y que a ti te llaman más la atención

Voz 26 37:33 mi ese triángulo es una de las cosas que que ahora mismo más me gusta no más me pueden apetecer en sexo de hecho muchas veces cuando encuentro en las redes cuando hablo con alguna mujer dominante siempre es pareja yo es dominante pues sabes porque que se involucre él me apetece muchas veces mucho más que que que sea ya son

Voz 0401 37:57 vale osea que ya sí que tiene claro que te interés

Voz 11 38:00 son mucho más una pareja que una que una Mazzola por sí

Voz 14 38:05 siempre

Voz 26 38:06 nunca pues generalizar pero en principio como una relación sexual ahora mismo me me ha gustado mucho he tenido una experiencia larga en ese sentido me ha quedado eso qué pasa si encuentro una chica que no tiene pareja y me puede dar otras cosas pues pues ningún explorar incurrir se puede buscar luego el tercero

Voz 0401 38:23 una pregunta es establecer una relación

Voz 19 38:25 mi mantita contigo esas dos personas o con contigo y con tu ama o eso no sucede como con cómo va el corazón en todo

Voz 26 38:35 los estos asuntos puede cerebro hombre sí que cuando vas haciendo relación ibas haciendo apego pues sí que aparece algún sentimiento de amistad de complicidad de tal de cierto a Moro o de cierto sentimiento en estas relaciones de sumisión hay un

Voz 19 38:53 hay un amor que es como como platónico como

Voz 26 38:56 reverencia al no ella ya tiene su pareja ya tiene pero hay una una adoración una fascinación por esa persona que que sí que tiene un punto de platónico de romántico sí que se crea algo así ballet centrarnos

Voz 0401 39:11 celos porque lo cuentas sin

Voz 26 39:14 va a ver los celos

Voz 0401 39:16 cómo se maneja eso yo precisamente

Voz 26 39:19 nunca he sido celoso de hecho en general en las relaciones que tenido siempre mis problemas han sido decir pues que no era este los a ti te da igual

Voz 0401 39:26 las parejas que preferían que hubiese sido celoso

Voz 26 39:29 bueno que interpretan esa falta de celos como que tú no quieres de verdad no te importa same estás viendo que estoy ahí con uno y a ti te da igual error digo yo que me va a dar igual a mí me pone

Voz 11 39:44 oye cuando contesta así se porque claro tal y como lo has contado parece que con tus parejas no tenían mucho muy claro que tú

Voz 26 39:50 a ver yo estoy saliendo ahora del armario en el sentido de que estas cosas hace veinte años me hubiera costado mucho decirlas así claro forma tan explícita

Voz 0401 39:58 pero hace veinte años las entidades igual sí sí sí

Voz 26 40:00 siempre desde la adolescencia he ido viviendo estas cosas descubriendo las pero siempre ha habido algo de mí y de todo esto en mi sien

Voz 14 40:09 desde que era adolescente oye in Comics cuando era adolescente tú te nutrias de esos cómics bueno he dius mil

Voz 19 40:16 Manara claro ahora

Voz 26 40:20 ha sido un referente en general bueno el mundo del cómic era uno de los sitios en los que podías encontrar las mayores perversiones cierta manera la expresión más libre de toda la alternativo del sexo revistas como Rambla ahí víbora viva

Voz 0401 40:37 yo era muy fan de Vigo a todos los miércoles

Voz 26 40:40 iba por mi hora y luego claro íbamos a los kioscos a buscar a Internet en esa ha sido una revolución a todos los niveles de detener al acceso pero algunas revistas especializadas yo me acuerdo de comprar

Voz 14 40:54 pues no lo sé hace muchos años

Voz 26 40:56 un Especial de una revista que se llamaba basado más que era de tacones supiese nada sólo una especial Irán fotos y a mí sobre todo tan fuera así dentro de los fetiches que tampoco es que sean especialmente fuertes pero sí tengo alguno es los pies y los tacones al día se llama

Voz 19 41:18 pues sí oye en

Voz 0401 41:21 hasta qué punto es determinante en tu vida a una relación así es decir puedes tener eso que llaman sexo vainilla que es en el que no hay ninguna sexualidad no convencional

Voz 26 41:32 pues durante muchos años han sido dos dos caminos que han ido en paralelo yo iba teniendo relaciones vainilla y a la vez iba explorando este mundo Inuncat se mezclaban siempre iban disfrutaba de los dos sí que es cierto que con los años en la intensidad y el placer que me dan de las cosas más alternativas au estas menos vainilla han ido ganando lo otro pues también lo he tenido más ha sido más normal es más accesible con lo cual pues siempre echas más en falta lo que no tienes tan a menudo es ahora mismo la la parte vainilla suele estar más relacionada algo romántico yo puedo tener interés en sexo vainilla con una persona con la que tengo una relación íntima

Voz 0401 42:19 vale donados a que en ese en ese caso sí claro

Voz 26 42:22 sí sí

Voz 0401 42:23 en ese caso sí que tendría una relación romántica incluso a mí una regla

Voz 26 42:27 acción de de una noche de sexo con alguien en sexo vainilla tendría bastante poco interés ahora mismo para mí puede ser pues muchas veces es la personalidad que te puede gustar

Voz 14 42:40 y qué haces lo que le apetece

Voz 26 42:42 CEO puedes jugar a su juego porque la la propia personalidad de esa de esa personal en ese momento

Voz 14 42:48 qué te apetece pero es fácil

Voz 26 42:50 pero no es algo que yo busqué es fácil encontrar

Voz 14 42:53 de que sean a todos es

Voz 26 42:55 más fácil así cada vez es más fácil que bien cada vez es más fácil primero por Internet o las redes sociales eso han permitido que uno pueda buscar gente afín a todos estos gustos y luego también porque la gente va abriendo la mente irá es menos raro ya ya ya ya no ya no

Voz 0401 43:14 tú ya no eres el bicho raro cincuenta sombras de Grey

Voz 26 43:17 siendo un libro que la gente de mierda yo B de SM despotricar del por lo que tiene pero sí que ha sido un un aleccionador au un abre mentes en muchas cosas de algo que parecía como algo enfermo y pervertido a que sea una cosa

Voz 19 43:30 más tienes ahora trío tengo

Voz 26 43:36 pues tengo una pareja con la que estuve bastante tiempo que estamos como retomando para

Voz 19 43:42 hemos Si estamos retomando tengo alguna cosa puntual por ahí pero no no no me vas a dejar a mi abusar de claro que bien porque fíjate

Voz 15 43:54 como me acaban de acaba de entrar Jesús Soria que es el de ser

Voz 0401 43:59 consumidor ser para atraer miedos libros de una de una escritora Cristina Bowie gas in cuánto has visto el título de uno has dicho esto me interesa es lo mío es que eso me prometo ser te infiel claro es que ese título Dios una maravilla pues ballet voy a abusar de te quiero que te lo leas vas a ser tú quién entreviste a la autora y quiero que desde tu perspectiva Alex con ella te parece fenomenal estos que son deberes buenos ves tú pues muchísimas gracias Walesa hombre por contarnos tu vida por entrar de esta manera el programa por dejar que te someta eso es un privilegio

Voz 27 44:39 gracias a ti

Voz 28 44:51 sí

Voz 0401 44:52 con un nombre tan seductor como striptease con una temática tan apetecible como el erotismo con una autoría al cuando menos inusual presentamos una trilogía erótica compuesta por los libros una vida al desnudo una vida de cambios y una vida por resolver así se titulan los tres libros que ha escrito Raúl Gavilán Raúl buenas noches

Voz 5 45:16 hola muy buenas noches la

Voz 0401 45:18 cosas que pases en esta vida para que te haya dado pie escribir tres libros Oscar su despertar la madurez la explosión sexual

Voz 5 45:28 bueno sí es que soy una persona bastante inquieta entonces me muevo mucho oí sobre todo mucho por por retos así que bueno pues de alguna forma quería plasmar también esas inquietudes muy Isi y esa manera de de crecimiento personal que he tenido yo también desde mi juventud bueno empecé a escribirlo por casualidad para tenerlo en casa para mi mujer para mí para que mis niñas algún día pudiesen ver El de en qué se ha movido su padre bueno pues como era para mí para mi mujer pues no gusta al tema de la temática erótica puede decidí añadirle ese poquito de picante bueno pues mira aquí está

Voz 15 46:07 hasta los tres libros pudo ver además yo creo que todo surge casi por azar Hay terminase escribiendo la novela

Voz 0401 46:14 las novelas pero tanto sexo tenías para contar

Voz 5 46:18 bueno es que también se mezcla un poco la la realidad con la ficción entonces me parecía un poco también vertido el que la gente no supiese dónde termina uno y empieza el otro entonces bueno pues como a la hora de escribir uno es libre y puede imaginar todo aquello que que se le ocurra pues porque no fantasear con con esa

Voz 0401 46:39 cosita tan es muy curioso porque yo en todo este tiempo creo que solamente en una ocasión entrevistado a un hombre que también escribía literatura erótica es muy difícil

Voz 19 46:52 el erotismo femenino del erotismo masculino no sé si difícil pero sí quizá

Voz 5 46:58 bastante diferente en el sentido de que la mujer busca también mucho la parte romántica otro es menos quizás menos somos más directo digamos que nosotros obviamente tiene que haber una una relación romántica tiene que haber una una historia pero sí que es verdad que el hombre hecho buscamos la el el sexo de forma más explícita una de las cosa siempre lo digo cuando cuando hablo con con con gente y es que cuando ves una película de miedo quieres miedo si leo un libro erótico quiero erotismo quiero el sexo entonces se quizás eso también me llevo un poco escribir mi propia historia o esta historia con con mucho sexo

Voz 7 47:39 porque había leído trilogía erótica me quedaba con ganas de

Voz 0401 47:43 de ellas más sexo no más explícito sí sí

Voz 5 47:47 implícito porque él lo que te digo la parte romántica pues vale sí está muy bien pero es como pedirle una película porno que te pongan romanticismo esa pasando no

Voz 0401 47:57 o sea que que realmente podríamos hablar de que striptease es pornografía

Voz 5 48:01 m a alguna bloguera lo acaudalada lado catalogado así eh pero por eso porque hay muchas escena de sexo y además son muy descriptivo sin utilizar palabras soeces y sonantes que tampoco hace falta efectivamente no es necesario pero sí bastante explica

Voz 0401 48:22 existe la teoría cada vez más extendida de que la siguiente revolución sexual la vais a protagonizar los hombres fíjate te estaba escuchando tu ahí reivindicando tu parte masculina de que del sexo explícito la FIA hay de de que sea todo muchísimo más pues mucho más directo por así decirlo sin embargo hablan de que en esta revolución sexual masculina lo que vais a hacer va a ser enternecedor vuestros corazones qué opinas tú al respecto

Voz 5 48:53 bueno es que una cosa nota de diga de la otra entonces creo que también está bien si es cierto que a lo mejor ahora se está tomando el sexo demasiado a la ligera sin utilizar o sin buscar esa parte de los sentimiento y quizá el hombre acostumbrado va a ser la otra parte menos sensible pues quizá ahora sí estemos buscando esa sensibilidad no nos cuestan menos trabajo demostrar nuestra sensibilidad eso también es cierto

Voz 0401 49:20 es más difícil convencer a un nombre de que lea este género de literatura erótica que a una mujer

Voz 19 49:27 no sé si es más difícil eh

Voz 5 49:30 yo ahora mismo tengo bastante gente que me sigue tanto hombres como mujeres obviamente la el el boom está en la mujer pero el otro día me preguntaban en una firma que estuve en Jaén me preguntó una chica de este son los libros que leen que le gustan a la mujeres Le dije no son los que les gusta a los que la mujeres pero que le gustan a los hombres porque al final la mujer suele leerlo al lado del marido o de su pareja aquí digamos que termina cavando la lectura como

Voz 3 49:56 si te cuando tú lector es que terminan echando alguno si bien

Voz 5 50:01 sí sí sí alguno sí que además bueno pues mira te satisface así como en el caso tú pues muy bien contento porque en definitiva lo que busca es eso activar la libido y bueno pues que en definitiva la pareja termine citando Say disfrutando de la lectura que para leer

Voz 9 50:18 pues Raúl Gavilán rondan

Voz 15 50:20 sí es triste es una trilogía a una vida a ver si lo digo ABC de un orden porque tengo yo aquí los tres libros Si no se una vida al desnudo

Voz 0401 50:30 una vida de cambios y una vida por resolver yen hitos de sexo Illán sus librerías no es así

Voz 5 50:36 correcto se puede encontrar en las librerías de barrio que además que fomenta que se siga comprando en en el barrio en él

Voz 0401 50:44 Corte Inglés Casa del Libro en todos los detectives

Voz 5 50:47 es decir a efectivamente y además ayer me confirmaron que además estoy un poco pletórico que es estar en la Feria del Libro de Madrid también firmando la caseta XXXVIII el día uno así que hicimos con

Voz 0401 51:01 los tres libros

Voz 15 51:02 aseguró que el escritores ha apuesto y galante

Voz 0401 51:08 el libro muchísimas gracias Gavilán por escribir de sexo venir a contarnos muchas gracias Happy Contigo Dentro

Voz 27 51:16 Delia Blanco

Voz 0401 51:25 parece que a alguno de ustedes le resulta incómodo que cuente las cosas como las cuento soy consciente de que de algún otro modo establecemos una conexión que no Sunny a usted que no puede evitar imaginarme detrás esta voz con la que pretendo seducir los llame porque yo también los imagino cada vez que el descuento Si hablamos de sexo oral me dirijo a la siguiente persona que meterá su cabeza entre mis piernas así puedo decirle cuánto gusta se les describo Un juguete para mi fantasía sexual de meter en mi cama dos Dennis mejores amantes permitan y que al explicarlo imagine decírselo a los dos que ojalá se presenten me gusta pensar que hay quién me imagina metiendo une ahora mismo en su regazo después de una hora en la que hemos aprendido tanto menos que perpetrar pero tengan en cuenta que yo no soy como una imagen nada a cambio tampoco siempre me escucha la persona a la que me dirijo cuando digo que quiero ponerme de rodillas volver a chupar tela estamos en pan ni ustedes ni yo no necesito corroborar que se la pongo durísima no es buena idea mandarme desnudos propios a menos que Llanos hayamos visto en pelotas o todo apunta a que Nos veremos lo digo por ese estudiante de derecho al que le encantaría empotrar ne contra los lavabos de su facultad el que quiera hacerme palpitar el clítoris cinco veces a la semana y que se masturbaba mientras me escucha el mismo que quiere hacerme una ducha Hans todo esto no lo cuenta en redes sociales lo que más siento de no haber visto Juego de Tronos es la de escenas de buen sexo que me he perdido con lo que me gusta ni las direcciones de vestuario épicas los pechos gigantes los puyazos los lametón es si las puestas en escena exultantes de poder seguro que la reina de los dragones sabría qué hacer con los que mandan foto pollas a verse de una nave

Voz 2 53:39 aprendo

Voz 30 53:49 no tiene el mes brincar

Voz 2 54:02 no

Voz 32 55:01 no