La Ventana del Arte: La Capilla Sassetti

el arte es una mentira que nos hace darnos cuenta de la realidad con Miquel del Pozo

Voz 3 00:23 aquel día buenas tardes amigos buenas tardes cómo estás que a ver hoy abrimos una ventana del arte un poco especial porque esto no lo hacemos Dunga eh

Voz 0313 00:34 hoy repetimos artista y eso tiene una explicación que Miquel de la después se pero antes lo fundamental por favor busquen la obra de la que vamos a hablarles esta tarde es la capilla SETI de Domenico y en Florencia ciudad en la que por cierto empieza nuestro bien

Voz 5 00:50 Florentino Iglesias de la Santa Trinidad bajamos andando dejando atrás la

Voz 0136 00:56 las boutiques y joyerías exclusivas que caracterizan esta calle Florentina hasta llegar a la plaza triangular desde donde vemos el puente sobre el río a a la derecha nos queda la fachada de la iglesia de cuya puerta sale en estos momentos un grupo de turistas siguiendo un guía aprovechamos el silencio que habrán dejado en el interior

Voz 5 01:16 para entrar en la iglesia recorren

Voz 0136 01:19 la nave central y al llegar al transportó girar a la derecha camino de la última capilla introducimos una moneda en una caja metálica la tapillas e ilumina de repente nos encontramos nuevamente ante la imagen urbana que acabamos de dejar atrás pero ahora la vemos pintada la misma vía torna Boni que desemboca en el puente sobre el río Arno vista desde la plaza triangular y a la derecha la pasada de la Iglesia en cuyo interior nos encontramos

Voz 5 01:48 la misma puerta que hemos cruzado parental

Voz 0136 01:50 de la Iglesia la vemos ahora pintada en el interior de la capilla de ella salen tres monjes y un monaguillo en vez de los turistas que acabamos de ver si estuviéramos en el siglo XV nosotros viviéramos con las ropas típicas del cuatro exento como los hombres y mujeres que aparecen en la escena teatral teníamos la sensación de estar viendo una imagen viva de la calle que acabamos de dejar atrás incluso podríamos reconocer algunos de los personajes pintados aquel de ahí es Giuliano que aquí la más allá es Lorenzo el Magnífico con quién nos hemos cruzado esta mañana en el mercado la pintura y la vida se fundían en una misma cosa estamos en el interior de la capilla safety pintada por Domenico que Irlanda yo hace más de quinientos años a pesar del tiempo transcurrido y los cambios urbanos la calle Pintada sigue evocando la calle

Voz 5 02:42 hoy como ayer en el

Voz 0136 02:44 dentro de la capilla

Voz 5 02:45 sigue ocurriendo el milano negro en toda regla

Voz 0313 02:52 efectivamente si el milagro con todas las letras o a haber lo primero Miquel en porqué repetimos artista hoy

Voz 1 02:58 porque me quedé con las ganas e así así de fácil el otro día estuvimos hablando del retrato de Giovanna torna de seguirla y al final comentamos sí salió

Voz 1590 03:11 cuando salía que la radio bajando ascensor sino esta capilla es demasiado extraordinaria sólo para citar hay que hay que explicarle en detalle hay que hay que dedicarle una sección y aquí estamos

Voz 0313 03:20 hay que hay que hay que contar con detalle el milagro que ocurre en la capilla venga todo lo que sucede porque ni es lo que más

Voz 1590 03:25 me impresionó cuando bien esta capilla por primera vez es que el al el el centro visual de la capilla no es a Cristo en la cruz o la Virgen en el trono o un mártir que lo están utilizando un santo que asciende al cielo o no es un niño un niño que vuelve a la vida que se incorpora pero lo bonito es como nos explica la historia el drama primero de la muerte de este niño que lo vemos en segundo plano es la imagen de la de la calle íbamos como éste niño cae por accidente por la ventana estaba jugando con una pelota resbala vemos cómo cae la pelota y el niño están pintados en rojo vemos vemos cómo caen como la gente corre por la calle para intentar intentar salvarlo pero no llegan a tiempo el niño muere ese dolor indescriptible de madre cuando lo están llevando la sepultura es cuando aparece San Francisco en el cielo resucita el niño el niño se incorpora la fuerza que tiene ese gesto tan puro tan simple del niño que se incorpora tiene una capacidad de elevación que yo no la he visto en ninguna ninguna

Voz 0313 04:25 la capilla pero si buscamos que siempre lo intentamos no tanto explicaciones concretas sino en fin códigos mensajes lo que se que aparezca tras una obra de arte bueno tenemos en primer plano la la alegría la la potencia de la resurrección por tanto a la victoria de la vida sobre la muerte pero en segundo plano tenemos el drama tenemos varios no

Voz 1590 04:47 sí sí sí sí hiciese drama esa muerte sin sentido Muerte accidental de un niño y entiendo es es es por lo que inventamos a los dioses de alguna forma inventamos a la religión para intentar darle respuesta a a esta muerte accidental y esto es parte de lo que me impactó tanto en esta capilla que lo ponen lo pone tan claro de manifiesto no buscar una explicación o pensar que que Dios te ha puesto a prueba o al menos que es lo que me me me produce mi tener la esperanza que en un más allá podrás volver a encontrar a este a este niño

Voz 6 05:16 porque el niño resucitado es es el protagonista central del altar de la capilla o no porque si no no en realidad no a la

Voz 1590 05:24 protagonista oficial de la capilla es la vida de San Francisco a pero el el protagonista visual sí que es sí que es este niño pero además ha hay un segundo tema a qué juega con Se introduce dentro de la vida de San Francisco que es la resurrección de Francesco es Asset y su esposa esta es una capilla privada está dedicada a San Francisco pero en realidad a través de la pintura

Voz 0313 05:47 yo yo yo tenía esta duda que aquí en esta dedicada

Voz 1590 05:50 oficialmente esta a Francesco esas SETI la dedica a san Francis Scott pero se dedica también a él mismo clara la mayoría de patronos del Renacimiento cuando encargan estas obras las hacen a como un acto de devoción pero también como un acto de Gloria asimismo pero en esta obra SETI reproduce vemos su propia resurrección la ilustra ahí esto esto es muy bonito porque cuando nos acercamos vemos que en las capillas en las paredes laterales están sus sepulcros lado en el sepulcro de de Francesco y al lado de su mujer Justo delante de los ahí están sus cuerpos sus cuerpos enterrados justo delante aparecen sus imágenes como si hubieran salido del sepulcro como si fueran sus almas que están arrodillada adorando la pintura el altar que es una donación a de los pastores donde vemos a Cristo hilo interesante ese Cristo está delante de un sepulcro vacío se produce un diálogo extraña entre los apuros dónde están los cuerpos de ETI IS sepulcro vacío que está en el centro que de alguna forma promete la resurrección injusto sobre él se produce la resurrección del niño

Voz 11 07:22 desde esta a Sete en su conjunto tiene un hilo conductor tiene un tronco del que tirar hay un hay un relato hay una idea

Voz 12 07:29 ahí se mezclan estos éxitos caminos el relato principales la vida de San Francisco y es lo que vemos en las distintas escenas siempre a algún hecho de la vida

Voz 1590 07:39 San Francisco la resurrección del niño o sobre esta sobre esta escena en la en la pared central tenemos cuando el Papa la entrega la regla de de la orden de los franciscanos pero en todas estas escenas que son la vida del santo aparecen miembros de la familia SETI Tossa SETI que salían de su tumba de alguna forma se incorporan y entran en la imagen en la imagen superior vemos como Sasec y su hijo pequeño están asistiendo a ese hecho qué pasó en el pasado cuando el Papa le entregaba la la regla a San Francisco

Voz 0313 08:08 salen otros contemporáneos también contempladas sí

Voz 1590 08:11 importantes al lado de esa SETI está Lorenzo el Magnífico Lorenzo de Medici si el señor de Florencia que era muy amigo de esas X así tira representante de la banca de la banca Médicis los dos eran amigos y los dos aparecen dentro de la pintura esto era era interesante y curioso demos intentar imán

Voz 6 08:27 internos en la época contemporánea reconocían claro a los personajes que apareciera

Voz 1590 08:31 evidentemente evidentemente tú entraba en la capilla veías a Lorenzo de Medici lo veías lo identificaban veías a Francesco a siete los contemporáneos no los conocían tenemos que pensar en la magia ese de esa inocencia a los niños ahora mi hijo cuando veo una foto donde aparece él que se reconoce o aparezco yo se emociona mucho más

Voz 0313 08:51 no es algo extraño que cree que alguien lo ha pintado

Voz 1590 08:53 este personaje está en una imagen pero ahora estamos como muy acostumbrados con las fotografías pero en esa época de repente en la capilla junto al Santo porque ella es la imagen del santo claro allí estaba basa SETI osea se había pasado al más allá sabían había conseguido algo que tú como como humano deseaba es la pintura te hacía SA

Voz 0313 09:11 si esa mezcla de de personajes reales reconocibles con figuras de en fin con Santos configurar eso suena una manera de haber cómo lo de una manera de de reescribir o de actualizar

Voz 1590 09:24 la historia sagrada es una manera de mezclar de la actual de a recrear como si estuviera pasando ahora ya la vez eternizarse esos personajes clave es es el doble juego de alguna forma atrae es el relato histórico al presente y a la vez el donante entra dentro de la pintura es muy interesante ver cómo evoluciona desde la época medieval como a los donantes eran figuras muy pequeñas había darle una jerarquía de tamaños gran figuras pequeñas arrodillada al pie de la Virgen poco a poco tiene el mismo tamaño de la Virgen en el Renacimiento directamente entran dentro de la pintura

Voz 14 10:23 oye Miquel en como aprendían cuál era la escuela de los de los grandes artistas del Renacimiento pendían los unos de los otros

Voz 1590 10:32 da la magia de Florencia copiaban mutuamente y compartían saludos lo lo maravilloso el renacimiento es que en la misma ciudad se dan cita en el mismo momento varios artistas de un talento extraordinario y evidentemente uno se miran se miran a los otros a las capillas serán los sitios donde iban a ver que habían hecho los maestros anteriores y a copiar por ejemplo que Irlanda autor de esta esta capilla sabemos porque conservamos dibujos suyos que fue a copiar a más hacho flaca para Masats en la capilla del Carmine hizo dibujos incluso en algunas de sus escenas reproduce fragmentos que has sacado directamente de una pintura de la oposición a que antes personajes aparece también en una obra de de Irlanda pintores siempre se miraba los unos a los otros Miguel Ángel por ejemplo conservamos dibujos que va a mirar a Giotto aprende de Giotto aprende también de ha hecho de alguna forma eso se nota en el arte de Miguel Ángel la de alguna manera de lo que se copia se cría lo que copia a Miguel Ángel a luego lo vemos en su obra

Voz 0313 11:29 si algún oyente es esta preguntándose hoy en día existen los copistas o las copistas la respuesta si está preguntando si cualquier persona pudiera o museo y pintar copias de los cuadros las respuestas no vale en el Museo del Prado por ejemplo están en pleno celebre la celebración del bicentenario hay que cumplir una serie de requisitos para obtener el permiso que es un permiso anual Iker renovable

Voz 1 11:52 Rosa Pérez Valero buenas tardes hola buenas

Voz 0313 11:55 cosas copista en el en el Museo del del Prado es pintor ha sido profesora de de Artes Plásticas hasta su jubilación ha sido restauradora de Patrimonio como copista cuando cuando empezaste Rosa cuando surgió eso

Voz 15 12:08 buenos surgió exactamente cuando estaba yo en el primer año de Bellas

Voz 1 12:14 de Bellas Artes y entonces se fíjate

Voz 15 12:16 eh estudiaba en la en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en la calle en la Puerta de Alcalá que ya lo ya se llevó a la facultad entonces tenía o mi padre tenía un amigo que era del pueblo de Coria y le dice como tú a está estudiando Bellas Artes me gustaría que me copiada me puede copiar el ojo de Coria pues al final pues padre me me tienes embolado entonces sabes que en esa época las hijas éramos bastante obediente

Voz 0313 12:52 se puede se puede se puede copiar cualquier obra que uno elija Rosa o no

Voz 15 12:56 bueno hay algunas salas que por motivos de seguridad porque hay mucha mucha audiencia por ejemplo Las Meninas

Voz 0313 13:06 bueno me Nina complicado

Voz 15 13:08 porque está siempre visitada y entonces pues el copista molestaría un poco aunque las las medidas que tenemos no puede sobrepasar el los ciento treinta centímetros de máximo eh sea que sería o aunque sea un cuadro muy grande

Voz 1 13:27 no podemos sala copias pequeñito tan con la proporción correspondiente al cuadro

Voz 0313 13:32 los hay cuantas cuántas obras ha copiado usted no te es una condición de copias por ahí

Voz 1 13:36 yo el Prado y Casavella ciento trenca pero

Voz 15 13:39 pero a lo largo de mi vida he copiado mucho la venta lo que pasa que como ya por de trayectoria profesional ya sabes que he hecho muchas cosas variadas entonces siempre que me permitía tenía hubo dos meses porque claro un cuadro menos de mes y medio de mes y medio a tres meses pues es lo que se tarda en copiar entonces necesitaba bastante tiempo porque no día combinar mi profesión laboral con con las copias entonces tenía que ir combinando sí sí he copiado muchas

Voz 0313 14:15 a medida a medida que vamos conversando con Rosa voy red descubriendo que el el verbo copiar tiene una mala prensa que no se merece

Voz 15 14:23 sí bueno es que en realidad es una copia pero es una reinterpretación

Voz 0313 14:30 sí sí sí no exactamente

Voz 15 14:32 cuando me pongo delante de un cuadro pues intento reproducir lo que veo pero con la emoción que me produce el cuadro yo transmito también mis propias emociones entonces que cada cada persona que va que somos pintores que confiamos en El Prat cada copistas tiene su propia su pequeño estilo es exactamente luego quedan exactamente iguales pero siempre se sabe eso lo ha copiado Rosa ha hablado copiado

Voz 1 15:05 tampoco estamos estos sellos sabes

Voz 1590 15:07 es que además copiar te enseña a ver si aprendes ves desde una forma distinta el cuadro sería Maravall

Voz 1 15:14 yo sí estoy a visitar el museo

Voz 1590 15:16 con Rosa alguien que ha estado un mes y medio mirando fijamente el cuadro descubierto cosas que nosotros no no no vemos

Voz 15 15:24 es que te metes dentro del cuadro hispalense que que el que el artista que Laurie el original te está transmitiendo lo que tienes que

Voz 1590 15:33 el hilo entiendes lo entiendes mucho más porque a mi me gusta dibujar yo no no no soy copista no nos durante el carné para copiar con a al óleo pero sí que sacó la libreta y muchas veces me pongo a dibujar una pintura dibujando ves cosas te das cuenta de cosas porque el pintor ha hecho eso que por mucho rato que ya has estado mirando no te has descubierto al reconstruir tú la pintura descubres cosas excelentes

Voz 15 15:56 claro pues fíjate lo que supone estar durante un mes y pico viendo el mismo cuadro pues cada vez ves aparte que cada vez ves una luz distinta porque el Prado normalmente hay salas que tiene la luz cenital aparte siempre siempre varía entonces por la tarde tiene una luz distinta por la mañana o los cuadros que están abajo que tienen menos luz siempre tienes un cambio de luces que claro no puedes coger las taras no entonces que que intentar hacer lo más parecida a lo que ves pero en realmente es apasionante

Voz 0313 16:35 porque copiando llega a saber cómo lo hizo Velázquez por ejemplo quiero decir va aprendiendo se va dando cuenta de trucos que tuvo el maestro

Voz 15 16:43 es una vez que como va profundizando es casi yo pienso que en mis ojos a veces son como como una radiografía

Voz 1 16:51 ah claro si sin querer

Voz 15 16:53 te vas introduciendo y a lo mejor te acerca de esto como la madre mía posibilista de esa manera entonces te vas dando cuenta pero a través de esas no se ve en un en una imagen visual del

Voz 1590 17:06 decía hay que verlo incluso de los colores cuando reproduce es un cuadro de repente aplica su amarillo Yves que el cuadro cambia toda la composición se que importante este amarillo que lo puso aquí

Voz 15 17:18 luego además dio por ejemplo cuando pinta un cuadro siempre miro a ver los cuadros del Prado la mayoría no pintaban en blanco con con animación de el del cuadro en blanco porque eso vino a través de los impresionistas entonces normalmente los pintores tenían ponían pues una una información en Griso en o en rojizos no crees eso Blesa ayuda a matizar el cuadro

Voz 1590 17:47 el acto no entonces yo

Voz 15 17:49 juro buscar a ver que todos no que no le había dado original el es difícil de ver pero a veces se ve un pequeño brote ya pues está con un rojizo procuro poner siempre una implicación con algo dentro no porque me ayuda a valorar más ese cuadro

Voz 0313 18:07 qué delicia Rosa Pérez Valero muchísimas gracias por compartir este ratito en La Ventana de simple

