Lo Que Queda Del Día | De la cadena perpetua a Pablo Ibar a la adicción a los videojuegos

Voz 2 00:09 de historias que contamos aquí en en la entrada en mayo en la Ser en general y la dificultad para resumirlo todo Montón

Voz 0827 00:16 de historias que también quedan pendientes quien el día anterior claro ayer

Voz 3 00:19 pero cerrábamos La Ventana todavía con el corazón en un puño con el alma en vilo por el futuro de Pablo Ibar

Voz 0827 00:31 curarlo ni más ni menos que tenía en sus manos su vida o muerte decidía Si volvía al corredor de la muerte camino del patíbulo oscile le caía una cadena perpetua al final fue lo segundo su padre les decía Aimar Bretos esta mañana pues que hombre estaba mejor que ayer aunque lo mejor no sea precisamente bueno

Voz 5 00:49 bueno mejor que haya sentencia debido tampoco es una rosa pero por lo menos al miedo que tenía Huete pues estamos bien así que a lo que hay que hay no va a estar mucho mejor de lo que estaba en proceso de esta por dos metros por tres todo el día todos los días todos los años

Voz 6 01:11 no sé ni cómo se puede vivir yo tampoco lo son la verdad es que es muy difícil y desde luego ésa es una realidad una realidad tremenda es una realidad

Voz 0827 01:24 qué seria pero que algunos se empeñan en caricaturizar en la campaña electoral por ejemplo de los creadores de las feministas son feas y las izquierdas enseñan en Madrid zoofilia a los niños y niñas pues llega ahora el elogio al genuino K

Voz 7 01:38 ayer español la segunda viene ahora se está perdiendo el caballero español defiende esta tesis otra Rocío Rocío de Mer candidata de Vox en Almería Réquiem por un caballero español

Voz 7 02:02 sí bueno la sujetan sujetan definíamos sujetar si es muy fuerte el caballero si no levanta la puerta lo arrancando las bisagras Il sujeta no al top hasta dentro Torre son temas de debate que plantea la nueva hecha no la parte más nuevas de lo que es el centro hecha

joven que tiene veintinueve años solamente oyes la candidata que ha elegido Vox para la alcaldía de Almería bueno nosotros se nos ocurren muchas cosas pero como somos mayores y caballeros pues se lo hemos dejado arcano ya Sara Socas

Voz 8 02:37 a empezamos con Caballero bien bien bien bien ok esto dice así bien yo soy un caballero porque se me va la cabeza lo siento yo no sujetó la puerta te sujeto la cerveza y en realidad Si me das algo de brandy soy tan Caballero que Mojo los churros Varón Dandy por supuesto no me surge la puerta porque en dos esa

Voz 9 02:54 pues a dónde te mando Alami mientras tú te vas de robo el cubata y lo que quiera

Voz 8 03:00 mente yo no voy a ser un idiota porque si estoy respetando algo es el arte de Sara Socas

Voz 9 03:04 porque Sara siempre sujeta a la ropa pero Guiza heavy para pedirte otra luego robártelo vemos

Voz 10 03:11 era cuestión de cerrarle la boca pero aquí estamos siempre al Shara sopesar que que joven

el sí que son mucho más estimulantes después está lo de Albert Rivera que hoy se ha ido al pueblo de Josu Ternera para homenajear a sus víctimas podría haber ido a Zaragoza por ejemplo allí no se presentara Ciudadanos a las próximas elecciones y en las generales obtuvo treinta y siete votos él lo presenta como un acto de valentía puede sonar a provocación la verdad es que ha sido recibido por varios centenares de vecinos del pueblo que no le han tratado muy bien y esto es lo que él ha dicho

Voz 1704 03:46 Moody's que ir con las sirenas o las alarmas porque nunca nos que hallaréis no no sabéis callado con tiros no nos vais a callar con sirenas cuando hacíais homenajes a Josu Ternera no ponéis alarmas ni sirenas aplaudía a rabiar esa es la vergüenza aplaudir a los asesinos e impedir la expresión de la democracia

Voz 0827 04:08 desde luego es un acto muy discutible ayuda a gente a la que no le ha gustado nada Andoni Ortúzar por ejemplo

Voz 0156 04:14 tiene todo el derecho del mundo a hacerlo y yo tengo todo el derecho del mundo a decir que me parece una indignidad no nos gusta y creo que a las víctimas tampoco que se les utilice eh para fines partidistas dejamos de estigmatizar a los a los pueblos de este país que ya hemos sufrido bastante y a quién no le importe la convivencia de este país que creo que al señor Rivera no le importa la convivencia en Euskadi por lo menos que nos deje a los que sí nos importa que las cosas funcionen

Voz 0827 04:42 en fin que la tensión ha vuelto tras unas elecciones que buena red sitúa a todos lanzó un mensaje bastante claro nos preguntábamos si en la polémica Si esto es una estrategia hasta las próximas elecciones O'Shea es el prólogo de cuatro años que se vengan encima Montse Domínguez Se teme que no es algo puntual

Voz 1603 04:59 me temo que no metemos hay que me he encontrado en la estrategia de la tensión permanente una sí y una bueno pero es que eso lo estamos viendo

Voz 0931 05:07 vaya que hacernos en otros países

Voz 1603 05:10 una estrategia de crispación permanente cuando lo que sabemos es que no hay nada peor que quién nos quiere salvar la vida con posiciones maximalistas que la vida es negociar es sentarse exceder ya hay quienes no están dispuesto porque creen que les dan réditos

pues nada de estas y otras cosas les hablará dentro de unos minutos Ángels Barceló en Hora veinticinco

nosotros hemos hablado de otras en La Ventana a esta hora por ejemplo un grupo de expertos de instituciones públicas y privadas están reunidos en el auditorio de Caixaforum en unas jornadas sobre nuevas adicciones aquellas que van más allá de las adiciones a las sustancias son conductas relacionadas casi siempre con las nuevas tecnologías el juego o los videojuegos reconocidas ya por la OMS en dos mil dieciocho como una enfermedad Laura Piñero hablado con dos personas ido precisamente muy jóvenes que lo han padecido

Voz 1777 06:08 me despertaba con la mano para darle al botón de ordenador me acostaba soñando con lo que ha hecho lo que quería hacer no a veces tan cansado que hayas Arredondo

Voz 12 06:19 de hecho el fin de semana levantaba hasta acostarme al y comía no pues hasta mañana como me espetaba a las diez de la mañana ahí seguía yo me consideraba inteligente va a estudiar una buena carrera pero por lo bello pues no pudo con mis padres siempre estaba discutiendo con los amigos dejaban de Jamal porque claro yo me ponía excusas de no salir yo decía siempre que está enfermo que tenía que estudia depresión sueño también lo perdí

Voz 1777 06:45 dejó de trabajar mi mujer me mantiene durante sus dos últimos años y yo estoy en una especie de locura me echaron una vez de casa Imet llevó la ordenador entero another is sigo jugando el problema de fondo es no saber gestionar tus emociones no ser capaz de de poner límites a tu comportamiento me ponía una máscara de pasota ya me podían decir lo que quisieran que yo estaba en en Ny agujero como

ambos han sido tratados en la Fundación recalca es un centro dedicada a tratar todo tipo de adicciones especialmente estas Daniel Martínez es uno de sus psicólogos que trabajan en esta fundación hoy ha estado en La Ventana nos decía

Voz 3 07:26 cuando una afición excesiva se convierte en adicción

Voz 0931 07:30 el adicto en esencia no puede controlar la conducta sustancia sea lo enganchado no ya sólo ha demostrado asimismo su biografía cuando viene al centros porque cuando está pidiendo ayuda cuando ya ha generado una cantidad de problemas tremendos ha perdido trabajo a lo mejor a nivel académico se deteriorado la familia entonces él tiene que darse cuenta Si vuelve a intentar relacionarse de la misma manera con la sustancia buen comportamiento en este caso con los juegos es muy posible que alcance los mismos patrones que venía a los que venía respondiendo

Voz 0827 07:55 una situación que presenta además algunos síntomas muy concretos

Voz 0931 07:59 lo que sí que hay a nivel psicológico también es mucha una falta como como bien decía una una falta de regulación emocional de capacidad para gestionar tus emociones de afrontar los problemas de la vida cotidiana las emociones que era esa vida cotidiana un déficit de habilidades sociales de competencias sociales es decir no no eres capaz de salir yo soy la titular Icomos

Voz 0827 08:19 en cualquier enfermedad hay que estar siempre muy atento a las primeras señales

Voz 0931 08:22 si tú sospechoso piensas que puede tener un problema con algo plantearte una abstiene ya es decir estás abusando de los videojuegos no vale plantearos una abstinencia vamos a empezar por dos el día a ver qué sale intenta emitir omitir esa conducta íbamos a ver qué tal qué tal funciona a lo mejor es posible que haya una debilidad una una disfonía no que el ánimo bajo que de pronto antes en un estado en el cual crees que las cosa no tiene sentido no que incluso no puedas llegar a mantener esa abstinencia porque al final acabé volviendo a robar el router no esos son son un foco variables que pueden decantar que esa persona no está siendo capaz de controlar no puede poner un límite internas a conductas en lo que es la conducta que controla

Voz 0827 08:57 son nuevas adicciones que nos está trayendo este nuevo siglo el siglo XXI pero desde luego las adicciones no son nada nuevas

Voz 0931 09:03 el buque vuelos no ochenta noventa más o menos con las adicciones sobre toda la heroína que tenía adherida una un alto índice de criminalidad se hizo la dictó el empieza a considerar como un criminal se empezó a estar ese estigma no al final un juicio moral con respecto a lo que realmente es un adicto no yo ahora abrimos el siglo XXI no con supongo que las mismas adicciones a sustancias pero también con nuevos desafíos no en forma de comportamientos el error sería volver a cometer lo que cometimos al final del siglo pasado empezar a tratar a los jugadores estas personas

Voz 3 09:31 tiene un problema de adicción a los videojuegos como lo mismo viciosos vagos

Voz 0931 09:36 es usar etiquetas de que yo leí

Voz 2 09:38 si de verdad de que esto se quita trabajando

Voz 0827 09:43 son cosas de la vida hay otras y las twiterías de hoy con gran éxito de crítica y público nos han hablado de esas otras cosas de la vida

Voz 3 09:56 hablar las sábanas uno solo es que ya te queda la mitad del salón barrido

Voz 13 10:01 atención porque Carmen ha caído en la cuenta de algo bastante

Voz 14 10:06 hola

Voz 0827 10:08 ese pillara de cara a que siete desde la UVI también sobre la vida cotidiana las noticias de hoy del Mundo Today

Voz 7 10:15 una pareja pasa del te quiero mucho al que nos está pasando en menos de media hora en frente al móvil y Cyril reconoce una canción de metales miles de fans viajan a Murcia para conocer el lugar donde se rodó Chernóbil una nueva actualización permitirá los pájaros cantar temas que suenan en Los cuarenta Principales un milenio al lleva dos horas intentando coser unos pantalones con galletas danesas hijo Keith diario demanda a baldío plagio

menos gracia tiene lo que hizo el individuo de cuyo final no se ha hablado hoy Nieves Concostrina

Voz 3 10:59 el que dijo que si Adolfo le hubiera ordenado a matar a su propia madre lo hubiera hecho el calentón que sea no se arrugó sin embargo cuando todo se vino abajo en Alemania e intentó huir cuando todo empezó a derrumbarse esta rata patriota intentó buscar su propia salvación negociando con los aliados pero como no coló salió por pies se quitó el disfraz de nazi se vistió de civil se guardó las grafitos se plantó un parche en el ojo Pitol bigote estuvo deambulando tres semanas camuflado entre el aluvión de miles de alemanes que avanzaban hacia las líneas británicas para pedir ayuda y refugio el caso es que cuando Himmler intentó cruzar un control británico Se acabó la farsa se quitó el parche se puso sus citas en posición marcial exigió hablar de inmediato con el mariscal Montgomery soy el Rey Führer de las SS vas hablar con que nosotros te digamos solista anda abre la boca le dijo un médico buscaba la cápsula con cianuro que los nazis solían llevar Himmler mordió el dedo del médico y luego mordió el veneno cobardía

Voz 16 12:01 a mí me

Voz 0827 12:04 cobarde cosas e indigno efectivamente de eso no cabe ninguna duda ahora también es verdad que nosotros en nuestra propia historia tenemos lo nuestro

con una novela titulada Bongo blanco sobre un personaje real Pedro Blanco un hombre que se convirtió en uno de los más poderosos negreros del siglo XVIII

Voz 0827 12:22 con una novela titulada Bongo blanco sobre un personaje real Pedro Blanco un hombre que se convirtió en uno de los más poderosos negreros del siglo XVIII

Voz 3 12:31 desde era un monstruo el único blanco Plus Monbus

Voz 0321 12:34 dos eran unos Reyes de la trata en el África occidental en el siglo XIX que es el pedido de oro de la trata de esclavos hubo tres grandes bongos el mogollón Ormond que era un mulato de inglés y africana el hongo chachachá da Sousa que era un hongo era un mulato de brasileño había africana

Voz 3 12:53 en nuestro estimado

Voz 0321 12:56 Don Pedro Blanco Fernández traba que era un señor de Málaga del Perchel para un gran marino era un hombre muy culto era un gran cínico no era para nada un imbécil es un monstruo fascinante es un bello demonio subtipo tipo que muy bueno lo que hace lo que pasa es que lo que hace es una atrocidad

Voz 0827 13:13 muy bueno porque había otros negreros en la época pero él fue el negrero de los negreros fue Nos decía el Pablo Escobar de la época

Voz 0321 13:20 la trata de esclavos que siempre fue un negocio increíble el gran negocio cuando ya se convierte en su edad de oro y cuando haya las tasas de rentabilidad ahí de riqueza y las torturas que crea son mucho más altas cuando se hace ilegal y la trata de esclavos fue legal pelearán fue legal en sus dímelo poco simple pero para entendernos para dar la dimensión de este hombre en la trata existía desde muchos siglos antes pero Pedro Blanco es hacer como Pablo Escobar de la trata de esclavos es un hombre que revolucionó los métodos de captura de envío que la que la escaló numéricamente horas proporciones que no sabían alcanzado nunca antes

Voz 0827 13:54 son cosas que sucedieron en el negro siglo XIX pero que nos han dejado marca

Voz 0321 13:59 no yo creo que las las las pasiones las ambiciones lo bueno y lo malo del ser humano está inscrito de una manera mucho más profunda nosotros no que mucho de lo que somos hoy

Voz 18 14:09 como sociedad se establece en el siglo XIX y me refiero

Voz 0321 14:14 a las élites de poder a la gente que se enriqueció con la trata al origen de muchas grandes fortunas de este país es una historia que nos han contado que está vinculada a la trata de esclavos a ciertas prácticas políticas de esas ciertas maneras

Voz 18 14:27 a romper de ser corrompido

Voz 0321 14:29 qué son exactamente iguales en el siglo XIX que yo creo que vienen vienen mucho de ahí

Voz 0827 14:34 por fortuna hay otra España hoy ávido también en el pasado otras Españas

ya una de ellas rendirá homenaje dentro de unos minutos Elvira Lindo nuestra pregonera favorita en el pregón de la Feria del Libro de Sevilla a la de dos generaciones la del noventa y ocho era del XXVII que dignificar en la cultura popular en tiempos muy difíciles

Voz 0545 15:01 vivían en un país que tenía unos índices de analfabetismo tremendos no entonces ellos tenían algún compromiso con el pueblo pensaban que un vuelo no sólo progresa económicamente sino que la manera de que exista eso que llamamos hoy el ascensor social es decir que las clases populares puedan llegar a algo más aquello que están destinadas por su origen es transmitirles la cultura pero curiosamente yo recogía la cultura popular trabajaban sobre ella dice la devolvían al bono en forma en un en una forma dignísimo hay de arte de teatro de música de literatura lo que a mi me gustaría es que nosotros volviéramos a tener una conciencia con respecto a eso España ya no es ese país al alfabeto

Voz 7 15:43 para nada pero sin embargo no solamente se trata

Voz 0545 15:45 la de saber leer y escribir sino de darles armas a nuestros niños para que puedan tener las mismas oportunidades que las plazas privilegiadas

pues nada así ha ido discurriendo La Ventana de hoy Francino creíamos que nos había quedado muy bien yo creo que sí sí bueno posee algún oyente que no sé yo que vierte

