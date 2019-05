Carmena promete ayudas al pequeño comercio en la zona centro

Voz 1 00:00 no de pasión lo del beso de que influiría esa historia nace en San Isidro esa historia nace en la pradera de San Isidro antes de dar el carpetazo en había gente que estaba gritando y en un momento dado gritaron presidente presidente Manuela entendió que tiñó que se besen que se besen

Voz 2 00:19 en hijo los cien donde eso yo creo que es demasiado no la venta de Madrid Javier Casal

Voz 3 00:30 claro

Voz 1 00:37 Manuela Carmena qué tal muy buenas tardes bienvenida a La Ventana de Madrid cómo está esto hay muchas gracias cuénteme cuenten mira versión verdadera no sé si es esta que tiene relató a quién este programa en este mismo estudio de lo que

Voz 1410 00:48 pues Hayat Torrejón es exacta la verdad es que yo le decir oye yo creo que no se están diciendo que bueno fue como una broma no ya está fue una broma buscada no yo es que efectivamente había aparecido que decían eso me hizo gracia no digo que ya desde la gente no

Voz 0867 01:07 voy a contar una cosa los oyentes Manuela Carmena tenía una entrevista esta mañana en la radio en la SER anoche tuvo debate en Telemadrid que acabó de madrugada ha llegado a la entrevista a la entrevista con Pepa Bueno en la SER una hora antes casi de de de de su cita a las nueve a las ocho ya estaba en los pasillos de Radio Madrid de la Ser se ha ido a Radio Nacional después he ido al rojo vivo la Sexta por la tarde ha tenido una entrevista que este ritmo es normal cuánto duele

Voz 1410 01:33 yo duermo poquito la verdad es que tengo suerte porque duermo muy intensamente pero poco entonces pues está bien la verdad es que esta mañana me he despertado como siempre era empujón las seis menos diez o las seis menos cuarto me apetecía fíjate pongo a la radio pero estaban poquitos saturada de debate y todo eso pero la radio me voy a poner a leer bueno me he acabado una una novela que estaba leyendo tan ricamente es una buena

Voz 0867 01:57 manera de despertarse aunque yo prefiero en la radio

Voz 1410 02:00 bueno un día uno dice es que había salido como muy cansado tanto debate no digo voy a volver a oír otra vez cosas no debate no hoy pero si no lo pongo siempre nada más en cuanto le preparo el café las radios bueno me acompaña siempre me encanta

Voz 0867 02:13 tiene usted setenta y cinco años y lo repite muchos mítines por ejemplo este del pasado fin de semana

Voz 4 02:19 estoy orgullosa de tener setenta y seis años estoy extraordinariamente orgulloso estamos contra el viejo mismo contra cualquier exclusión que evite que esté siempre aquí el talento de todos de los mayores también

Voz 0867 02:36 no quiero volver a las palabras de Cayetana Álvarez de Toledo que se califican por sí mismas no pero pero sí quiero hablar de el factor edad no que usted siempre ha dicho condiciona una larga trayectoria política pensando en el futuro su voluntad es agotar la legislatura sigan a Manuela Carmena no va a dar la espantada

Voz 1410 02:53 mi voluntad es desde luego acabarla no tengo ninguna duda no siempre necesitas saber que vas a tener salud y capacidad no bueno la salud se te puede quebrar también cuando eres joven qué pero sí que es verdad que puede haber alguna disminución de las facultades Si bueno pues si ese pueblo ojeado alguna situación de esos ya lo vería pero mi voluntad es continuar no está en forma sí sí además a mí sabes me me encanta profundizar mucho en eso lo que significa elevadísimo y él mismo no que es una manera de eliminarlas de quitarle protagonismo a las personas por simplemente porque tienen mucha edad porque tienen más edad que tienen los jóvenes no hay aparte de que es algo que va contra los derechos de la persona es una torpeza porque se pierde mucho talento la fuerza

Voz 0867 03:41 cartel de Manuela Carmena es reconocida incluso por sus adversarios dicen que incluso me el Partido Popular o en Vox dicen que es usted muy difícil de batir pero un proyecto con Carmena en las papeletas donde la alcaldesa es focos foco además de filias y fobias por parte de todo el mundo no si puede mantener sin Carmena

Voz 1410 03:58 pues yo creo que ahora me me necesitaba en un poco el equipo necesitaba y yo tengo la esperanza de que de que sea la última vez que necesiten

Voz 0867 04:07 pero hay plan B

Voz 1410 04:09 si va a surgir el plan B que aparece cuando cuando es necesario o no cuando es necesario pues todos sabemos que cuando es preciso que haya una alternativa la alternativa surge es la ley de la vida no

Voz 0867 04:21 la alternativa debe salir de dentro

Voz 1410 04:23 ya está trabajando entiendo el equipo el equipo yo creo que puede generar muchas muchas nuevas energías no porque yo estoy muy contenta de con lo que se ha enriquecido no sea recrecido con un sector que viene de la sociedad civil que no tiene ninguna vinculación con la política por supuesto son personas de ideas progresistas que se siente muy cómodo con el diseño que que no nosotros hemos establecido nuestros cuatro años es sobre el que ahora estamos trabajando no pero no han trabajado en política entonces tienen una riqueza grandísima no hay como cinco seis perfiles que son realmente apasionantes

Voz 0867 04:58 no siento un poco de rubor al ver cómo usted Errejón no ocupan un lugar destacado en las papeletas en la cartelería evidentemente son los candidatos no pero como esa foto de equipo potente ha pasado a un segundo plano

Voz 1410 05:12 pues no sé yo creo que fíjate todo lo contrario yo venía ahora por la casta por aquí por la Gran Vía paseando no o cuando voy por la Castellana ahí veo tantos carteles con las caras los políticos me encanta que no esté la mía ahí parece que lo nuestro es algo muchísimo más pequeñito que sí tenemos que poner en nuestras caras pues porque la marca ha surgido muy en relación con proyecto que Kelly de la hoy hoy que no se conoce no pero no es muy diferente estamos muchísimo más detrás que toda esa enorme disposición de los titulares que vemos colgados en todos los días colgaba duras en los grandes carteles de la ciudad etcétera yo creo que hemos buscado una una campaña para que se nos conozca que es discreta que que trata mucho de hablar de de lo que siente la ciudad de lo que se ha hecho en la ciudad a mí por ejemplo me parece preciosismo lo pequeña película sobre la señora de la edad en que hay que dejar el o no hemos buscado precisamente eso no como mostrar lo que realmente queremos que sea la ciudad

Voz 0867 06:18 el otro día estuvo Akin Pepu Hernández el candidato del PSOE le preguntamos si él estaría dispuesto a entrar en el Gobierno de Manuela Carmena en los dijo que que no tendría ningún problema que aspira a ganar pero que evidentemente si la izquierda tiene que compartir pues no tiene ningún problema al contrario de lo que ocurrió la etapa anterior en no estar o quedarse fuera de estar estar dentro de ese gobierno en el caso de Manuela Carmena ese sentimiento es compartido suele gustaría contra con el PSOE

Voz 1410 06:40 sí yo siempre digo que nosotros hemos gobernado gracias al PSOE yo además me conocéis Isabel es que no he perdido ocasión darles las gracias no dentro de que hay veces que ha sido difícil porque estaban fuera pero dentro y ellos mismos han tenido los problemas porque la situación compleja pues hemos nos hemos acostumbrado a conocernos a trabajar juntos Si yo creo que hemos hecho común previo a lo que ahora puede ser un definitivo

Voz 0867 07:05 eh tiene buena sintonía con Pepu si no

Voz 1410 07:07 Nos conocemos mucho pero desde que le conoció en algún acto me parece que se hizo en el club de los estudiantes en favor de los inmigrantes entonces reconocía hablamos un poco tenemos muchos amigos comunes yo en cuanto le nombraron pues la edila enhorabuena hay no sé no he hablado mucho con él pero me cae bien la verdad las encuestas dan como ganadora eso dicen

Voz 0867 07:30 mejorando incluso los resultados de hace cuatro años

Voz 1410 07:33 pues parece ser que es así pero tú sabes que todo este mundo de las encuestas es siempre pues pues una tendencia

Voz 0867 07:40 bueno más no porque lo importante no es ganar lo importante es gobernar

Voz 1410 07:43 claro claro pero que todas maneras es no sé no sabes muy bien siempre a veces hay aciertos con los encuestas otras no a veces indican tendencias otras no yo lo que sí te digo es que yo sí noto en la ciudad de cómo que que que la gente está contenta con nosotros no soy muy de calle como sabéis si la gente en general claro a lo mejor es muy subjetivo no pero yo sí tengo esa sensación

Voz 0867 08:07 la paran a usted como si fuera vamos a como lo fueron los Stones se separaba aquí la gente delante el cristal unos segundos seguimos conversando con Manuela Carmena los oyentes si quieren escuchar a Francino pueden seguir haciéndolo a través de ser más en ciento cuatro punto tres de la FM el resto de oyentes de las emisoras de la SER continúen enganchados a La Ventana de Madrid enseguida contigo

Voz 0867 09:19 a Manuela Carmena la oposición y le acusa de de no haber hecho demasiado durante esta legislatura en materia de vivienda que es una de las pesadillas de los madrileños Partido Popular Ciudadanos sin Vox eh bueno le echan en cara usted no haber entregado más de sesenta y tres viviendas de las mil cuatrocientas que había prometido en su día si la cifra es esta claro el resultado es francamente pobre en una ciudad tan grande con tantos problemas precisamente con la vivienda

Voz 1410 09:45 bueno yo ya lo he explicado en muchísimas ocasiones que nosotros tenemos ahora mismo efectivamente tenemos en marcha tres mil trescientos setenta viviendas de las cuales mil cuatrocientas cuarenta aproximadamente pues están acabando lucir yo ya voy casi con el dossier en el que figuran en las últimas fotos la foto de marzo la foto de mayo bueno las obras públicas son así y no desde los proyectos de los programas se hacen para su desarrollo no se le puede pedir a los constructores oiga me las tiene usted preparadas para el día veintiséis de mayo porque es que en el momento que se va a cerrar el telón no esto no es serio y la oposición lo sabe que las estamos haciéndolas conoce saben dónde están pero es una pena el qué que se haya optado por los eslogan mentirosos por las descalificaciones vacías porque a mi me parece que sería tan bonito podríamos hablar tranquilamente diciendo bueno pues esto ha salido muy bien esto otro había que cambiarlo lo sabía que mejorarlo pero no se puede porque es una tensión cualquier pequeña cosa que que tratas de compartir con la oposición para para no se empatizar más con ella no se acaba convirtiendo en un bumerán en contra eso no se es una pena no

Voz 0867 10:51 sí porque vamos intuyo por lo que me dice no que que anoche en Telemadrid en el debate esta mañana otro comentaba ya Pepa Bueno usted una entrevista en Hoy por hoy pero pero que muchas de las cifras que que estaba aportando la oposición estaban verificadas mienta mi estaban contrastadas ni siquiera tenía una fuente oficial

Voz 1410 11:07 nada hay además no sé que es un ejemplo pues me parece que la señora Sylvia Helena que representa Ciudadanos decía es que es una vergüenza porque cuando hay ocupaciones que habéis hecho ningún proceso legal para desalojarlos detrás pero lo decía que tengo ya a las seis que cuesta muchísimo

Voz 1 11:24 no hacer los tres algo día la ingobernabilidad claro

Voz 1410 11:27 claro que sí tengo es mentira es una sensación de impotencia no es dices no sé te lo mando por correo y la ves pero ella sabe que has letrada consistorial sabe de sobra que hay un pleito y que el pleito sigue para adelante y lo mismo con otros otras cuestiones datos falsos a sabiendas sin duda sin duda sin duda fíjate a mí me encanta cómo es posible que insistan alcaldesa no sale nunca de Cibeles cita todo el mundo sabe que en los cuatro años llevo yendo prácticamente todos los días desde mi casa me cojo el metro todo el mundo lo sabe encontrar infinidad de personas en la calle todo el mundo lo sabe por qué siguen diciendo que yo estoy en la torre de cristal y mi coche oficial yo no tengo gocho que ideal Cirilo de sobra no porque ese día no lo sé me me parece que es que tienen miedo a la verdad tienen miedo a aceptar pues que efectivamente pues que ha salido bien que hemos tenido un Gobierno que hablemos tenían los equivocaciones claro que sí pero que en líneas generales pues que no sé la encuesta de sobre la valoración de los servicios municipales es muy positiva no y cuando ayer los periodistas intervenían diciendo esos datos pues yo oía gritar dentro de que se hablaba estos mentira esto es un sea cocina sorprende

Voz 0867 12:37 alcaldesa usted sostiene que Madrid es una ciudad que que está limpia y aquí vamos a discrepar es porque los indicadores dirán lo que digan pero pero bueno una cosa quizá haya mejorado pero no conseguimos que el centro de la ciudad que ni el centro ni los barrios estén completamente limpios el problema es sólo de los contratos hay un problema serio de civismo no se combate con seriedad todo el problema que que acarrea la la suciedad y la gente que que en el fondo es quién quién origina parte de ese problema no al margen de que haya hubo más efectivos son menos efectivos para la limpieza hay una solución algún día algún alcalde de Madrid podrá decir seriamente que Madrid es una ciudad limpia Iker realmente esté limpio

Voz 1410 13:15 sí yo estoy absolutamente segura mira el la clave desde luego más determinante han sido los contratos no efectivamente son unos contratos en que no hay unas obligaciones de limpiar diario no después unos contratos que tienen un nivel de control de la el empiezan muy complejo no ya no te adelante a esa es la clave fundamental no nosotros estamos preparando ya los nuevos pliegos para ahora para el veinte no diría ahí vamos a exigir Un cual vamos no es que vamos a exigir es que queremos un contrato que tenía el cuarenta y cinco por ciento de inversión del que tiene ahora no en el que se exija el mismo nivel de limpieza en toda en toda la ciudad absolutamente el mismo no pero claro también somos conscientes que hay que hacer campañas de limpieza y las hemos hecho ya han dado resultado no mucho resultado las campañas puramente digamos de mensaje no pero más que estas de verdad la que ha sido definitiva que para mí es importantísima es la de las personas que les hemos dado la alternativa como hemos multado a muchísima más gente cuando le das la alternativa de en lugar de pagar setecientos euros doscientos euros setecientos euros decirles bueno no puede sustituir por él tres fines de semana limpiando por una clase teórica como se dejáramos no creo no me quiero equivocar en las cifras pero creo que son mil doscientos cincuenta ya mil trescientos los que han pasado es muy interesante desde hace una encuesta al principio y al final nos tiene que ayudar mucho reflexionar no porque luego cuando les preguntamos por qué habéis hecho una infracción de estas características pues algunos dicen no lo sabía que estaba prohibido otros simplemente dicen bueno es que bueno en estos momentos a más cómodo no sé es interesante pero salen diferentes acuerdo entran insisto las multas nosotros no las queremos para tener más ingresos las queremos para cambiar las actitudes que no son cívicas no por eso uno de los grandes proyectos preparar una nueva ordenanza en la que todo eso esté mucho mejor atado de lo que está ahora en el que se establezcan bien cuál son los deberes de los ciudadanos cuando se establezca o cuál son las sanciones como siempre se puedan plantear la sustitución de las sanciones por acciones directas de cuidado de la ciudad

Voz 0867 15:19 en usted quiere crear la figura de una alcaldesa de noche y además esta legislatura se creo una una comisaría de del ocio no en la zona centro la idea no está mal pero claro pasear de noche por Malasaña que lo tenemos aquí al lado es desolador hemos jóvenes orinando latas tiradas ruidos locales nocturnos que no respetan

Voz 9 15:36 es bueno ni el ruido ni ninguna normativa

Voz 0867 15:40 no le habló de un problema nuevo lo sé pero les

Voz 9 15:42 lo de un problemón que no deja a los vecinos vivir

Voz 1410 15:44 claro cuando yo he sido consciente de lo que estaba pasando pues vi nombrar a la a la comisionada especial no está dando mucho resultado no yo tengo una conversación directa con ella ya estamos viendo de pronto pues lo que significa ponerse serios de verdad eh sistemáticamente y que ya está acompañada de la Policía Municipal y naturalmente es les interviene todas las latas a los lateros que están haciendo comercio irregular hemos analizado lo cual son las situaciones de las licencias de algunos de los locales hubiera estado más de control pues hay un problema muy grande de control eh que yo creo que tiene que ser ejemplar edificados no porque es lo mismo que lo de el orín en la calle que es increíble a mí que me resulta una cosa tan absoluta

Voz 0867 16:25 lo que es de lo más habitual en gente joven gente de más edad y vamos sin gente de todo tipo de de condición claro

Voz 1410 16:33 Javier Pérez fíjate que en la encuesta esta que eso les hace a las personas infractores que gran parte es efectivamente por hacer prisa en la calle no a mí me sorprende porque algunos dicen nada es que yo lo hacia todo el mundo que a mí me sorprende porque yo desde niña he sido siempre educada de que eso es una cosa además es que va contra la salubridad de la ciudad es una cosa gravísima no es decir que yo creo que hay una primera parte de que quede muy claro que cuál es el deber ser y castigar a los que no cumplan lo que se debe hacer pero luego también hay que plantear que Malasaña tiene que encontrarse de nuevo no puede ser que se pierda el comercio tradicional no puede ser que acabe siendo una sucesión exclusivamente de bares no y ahí sí que tenemos que buscar qué manera tenemos para proteger el comercio tradicional hay unas experiencias muy interesantes en los mercados municipales que yo creo que hemos sido muy valientes porque ellos venían pidiendo para que te para que pudieran ellos lo han hecho han sido los propios Versalles los mercados municipales los que han sabido cambiarlo no pero llegó un momento que nos Pedro la ayuda de dijeron necesitamos una exención del IBI

Voz 10 17:35 costó Ayuntamiento no

Voz 1410 17:38 bueno no costó chufla pero yo se lo prometí la exención del noventa y cinco por ciento ha significado el que ellos pueden respirar ya hemos conseguido algo muy son muchos los pequeños negocios que hay en los mercados no eso mismo vamos a intentar como lo proyectamos otra parte de la ciudad para hacer posible que pueda haber alquileres razonables donde pueda seguir habiendo

Voz 10 17:59 es un una tienda de comestibles

Voz 1410 18:03 un una frutería o o una tienda de telas no que me he llevado un disgusto de que hayan quitado esta preciosa tienda de las que habría que las las últimas

Voz 0867 18:10 que que que ha desaparecido en las últimas tiendas de la Gran Vía de esta calle que tanto queremos todos usted que su familia tenía un negocio familiar aquí nosotros porque tenemos la radio Iker vemos como prácticamente no queda ni un solo establecimiento de los de toda la vida pero es que si usted se va a Malasaña o cualquiera de los barrios de la zona centro o incluso en cualquier distrito comprobará eso precisamente que que hay empresarios que pequeños comercios muy pequeñitos que dicen es que no podemos seguir no podemos seguir porque también han es que hablábamos el precio de la vivienda también Nos están subiendo el precio del alquiler de los locales no podemos subsistir es que no cubren los gastos sí

Voz 1410 18:43 creo que tenemos que ser audaces vamos a hacerlo yo creo primero en pequeños en pequeños lugares digamos experiencias piloto no yo creo que una muy interesante va a ser Malasaña precisamente buscando cómo podemos dar fíjate ayudas para pagos de alquileres exenciones de de Libby apoyo apoyo para que puedan seguir existiendo esos comercios también es verdad que eso tiene que ir seguido de una respuesta por el barrio que también los cuide los utilice porque lo que no puede haber es exclusivamente un comercio financiado el comercio puede ser ayudado pero tiene que tener una respuesta en los personas que han a comprar allí yo creo que sólo lo lo hemos conseguido los mercados municipales vamos a ver si somos capaces seguir ese modelo

Voz 0867 19:24 si el problema realmente del comercio en el centro se llama Madrid Central como han tratado de hacernos ver desde la oposición o realmente el verdadero problema de los comercios es de que estamos describiendo ahora mismo pero que que las condiciones de competencia por un lado con la liberalización de varios comerciales que que que presiona de lo lindo con todas las grandes superficies abiertas en el centro de la capital o realmente el problema como digo es que como describe la oposición las restricciones al tráfico que han hundido sus neutral

Voz 1410 19:52 bueno las restricciones al tráfico nunca hunden negocios eso es la veces no mira yo como tú bien sabes pues efectivamente Mi padre era comerciante tenía latir nacida en la esquina no yo recuerdo cómo mi padre en aquel momento no había eso de las luces automáticas están ya él venía los domingos por la tarde venía encender las luces porque sabía

Voz 0867 20:13 escaparate sea el escaparate porque sabía que

Voz 1410 20:15 para un comercio no hay nada como personas paseando delante del comercio justo después es que naturalmente tienes que tener precios competitivos tienes que tener un producto que realmente a la gente le interesa pero lo que necesitas es gente delante de ti entonces la peatonalización por lo estamos viendo es decir ves que la gente va con bolsas de comprar no lo que hace falta es equilibrar el comercio y ver a quién hay que ayudar y todo este tipo de cosas no pero la peatonalización está demostrado jamás jamás perjudica al comercio jamás

Voz 0867 20:45 de centralización de Cibeles en un proceso iniciado el anterior legislatura han quedado de momento unos resultados discretos alcaldesa es cierto que que el Ayuntamiento es un engranaje muy complejo muy complicado pero su voluntad de seguir cediendo Si gana competencias a las juntas de distrito que los madrileños sientan que sus ayuntamientos no sólo es el edificio de Cibeles es decir que las Juntas de distrito también su ayuntamiento

Voz 1410 21:08 sí fíjate yo creo que ese es uno de los proyectos para mí ahora apasionante no porque después tus cuatro años yo veo cómo determinados delegados de los distritos han funcionado maravillosamente bien no es decir cuando cuando un delegado asume que es el alcalde alcalde del distrito yo veo a los delegados como alcaldes de los distritos no por eso pues en esta candidatura ya están como diseñados no ya está de cada uno sabe el distrito que va a tener ya está trabajando habitar porque tienen que ser alcalde del distrito es decir tienen que tener muchísima iniciativa tienen que conocer es decir tienen que vivir aquí yo he buscado que vivan allí te quiero decir que que que se paté en que que va yo les digo mira tenéis que ir por la calle siempre además tenéis que dar el teléfono a todo el mundo pues lo pida es decir tenemos que estar absolutamente abiertos no son para mí son los alcaldes de los barrios así lo quiero yo proceso

Voz 0867 22:01 cuánto tienen que continuar en materia de política social le han echado en cara a su Gobierno que hubiese colgado la pancarta de los refugiados pero que luego hubiésemos tenido serios problemas de asistencia en los centros de del Samur Social por ejemplo no que que es asistencia a refugiados a personas inmigrantes no terminó de funcionar como como predicaban las pancartas en esto admite que hay cosas que no han funcionado bien

Voz 1410 22:22 pues mira nosotros hemos tenido una dificultad muy grande y es que nunca hemos tenido ningún tipo de conocimiento del tipo de emigrados que de migrantes refugiados que llegar a España no desgraciadamente el los refugiados y los emigrantes que hemos recibido nunca han sido con una estructura digamos racional de que de por parte del Estado o la Comunidad de Madrid sino que han sido siempre sorpresas es decir nosotros ha llegado la noche ya han dicho pues ha venido un autobús con cincuenta o no ha venido nadie no entonces hemos tenido que estar constantemente improvisando recursos pero día a día no pues de pronto pues empezaron a llegar gente hace verano y medio y entonces pues como era verano utilizamos las estaciones todos los servicios colectivos que tenemos preparados para las campañas de frío pero después todo el invierno llegó el invierno y entonces no había plazas y entonces hubo que hacer entonces sabes que hemos creado plazas bueno pues el edificio que no se había devuelto la universidad a distancia hay que lo teníamos para hacer precisamente una casa de la mujer pues no se ha hecho saber mujeres se ha convertido en un lugar para refugiados y demandantes de asilo no yo creo que para el desorden que ha sido para la locura que nuestros hemos encontrado hemos hecho lo imposible no yo te digo que estoy mirando las cifrar todos hemos entendido en estos cuatro años en esa situación a catorce mil trescientos y pico aproximadamente no hemos creado un nuevo o un nuevo local muy interesante un nuevo albergue que conoces es el vivero dos que ha habido que hacerlo con prefabricados estamos acabando la obra en el que era el pabellón de Agricultura de la Casa de Campo que que espero yo que pueda estar dentro de un mes porque además si es que lo estamos necesitando porque en el verano van a venir más en verano es cuando es más fácil el pasar el pasar el Estrecho y pensamos que puede suceder y tenemos que estar preparados que ha habido veces en las que ha habido personas que han llegado Samos no ha sido capaz pues yo lo ha lamentado mucho Se que has sido así y no sabes hasta qué punto ha hecho todo lo posible para dar las instrucciones de que como fuera Celestin les buscar alguna alternativa pero es verdad que ha habido veces que sarda otra alternativa y entonces pues han ido a la Iglesia es decir han ido con Javi Baeza que es un buen amigo y una persona encomiable que todos queremos mucho pero yo también pienso que a veces es pues Javier podía haber en otra manera porque yo estoy segura que nosotros podríamos saberlo es otra pero bueno la verdad no le vas a pedir a la gente un heroísmo de que ese pase tres horas buscando el sitio donde dormir en un momento no se les ha podido dar pues yo lo siento en el alma pero creo que haber dado cobijo a catorce mil y pico en refugiados y demandantes de asilo pues yo creo que nos honra y vamos a seguir por ese camino

Voz 0867 25:11 a esta hora hay muchos taxistas que estaban escuchando este programa La Ventana de Madrid desde su coche y que escuchan con atención a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena especialmente que seguramente ellos quieren escuchar una reflexión de la alcaldesa sobre el conflicto de del taxi con la ITC ellos se quejaba mucho de que las administraciones especialmente la Comunidad de Madrid no había hecho lo suficiente por ellos yo sé que ustedes han puesto en marcha sus ordenanza del taxi que han tomado medidas pero le quiero preguntar por el otro lado por la sube TC en algún momento se va a restringir limitar o se va a regular simplemente en la presencia de de cese en el centro de Madrid

Voz 1410 25:49 bueno lo sabe es que la ordenanza que nosotros hemos puesto ya en marcha pretende nivelar los dos servicios los dos son importantes pero tienen que tener un eco libro entonces nosotros igual que se establecen descanso sin limitaciones a los accesos públicos a las paradas pues en líneas generales queremos que se tenga esa limitación lo sobre TC estoy segura que ellos lo saben y cuentan con ello no no queremos que haya nada que tenga un una situación de privilegio y luego hay que reconocer que todos los taxistas tienen razón porque no hay cosa peor que se incumpla la ley y es verdad que es la ley Se dijo que tenía que haber treinta taxis por uno ve TC y eso no se cumple pues Porter porque todos sabemos no se ha sabido parar una cascada de sentencias judiciales que han venido otorgando licencias a veces que se les había denegado yo creo que eso se lo dije al ministro de la sarna fue una torpeza por su parte había que haber tomado una decisión rápidamente con el Consejo del Poder Judicial hablando con los jueces y buscará alguna alternativa yo siempre les dije que había que rechazar esas licencias diciendo quedan de ejecución imposible no bueno no con lo convenció Nuestro no pero hay esa situación que tienen toda la razón los taxistas no se está cumpliendo la ley eso están perjudicados por el incumplimiento de la ley

Voz 0867 27:03 Manuela Carmena me un minuto pero no me resisto a hacerle una última pregunta habrá concejalía especifica de cultura y habrá un concejal o concejala de Cultura en el futuro gobierno

Voz 1410 27:10 pagan las selecciones absolutamente seguro

Voz 0867 27:13 no será usted la concejala no no seré Amina

Voz 1410 27:15 encanta la cultura me lo tasa muy bien haciéndolo pero creo que conviene que canse un poco no oí a tener esa responsabilidad pues no la tiene que tener es más ya sabes que entre el grupo de los nuevos concejales que forman parte de mi equipo pues ya está precisamente Pilar Perea es una persona que en principio va a desarrollar la cultura

Voz 0867 27:38 escucha esto qué es la música de su campaña

Voz 11 27:42 además Madrid

Voz 1 27:50 banderola en la casa de Manuela Carmena con la cara de Carmena

Voz 11 27:54 pues fíjate con pues es muy divertido porque ya sabes que yo deba al lado de Cristina Almeida y nosotros no

Voz 0867 28:01 bien está bien Manuela Carmena yo lo agradezco mucho que haya venido lo deseó suerte como al resto de candidatos a la simplemente que que siga con nosotros disfrutando de la radio mide esta maravillosa Gran Vía que que nos ha quedado

Voz 11 28:15 pues muchísimas gracias de verdad que disfrutado mucho eh porque tengo que reconocer que la radio es una maravilla puesto la próxima hasta la próxima a ver

Voz 0867 28:22 ya ustedes mañana estamos de vuelta en La Ventana de Madrid nuestra invitada será Isabel Díaz Ayuso