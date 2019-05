Hora 25 Deportes: El Valencia se ilusiona con la Copa (23/05/2019)

Voz 1 00:00 Hora veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus Gallego

Voz 2 00:08 adiós buenas tardes hola antes me has dejado cuando has entrado a las ocho en la portada con ese partido amistoso del Sevilla en un acto en Tanzania pues bueno el símbolo contra el Simba gravísimo quédense como un elefante no logo o algo así luego estuve puesto de León pero sin Ángel Rivera era el timón bombas no pero no sé qué era el único que parezca lo contrario pero Leo no lo me dice pero otra cosa es les Acosta porque han ganado cinco cuatro no han ido perdiendo tengo ahora han remontado Simba cuatro Sevilla cinco más en la Liga española es universal y hoy se ha jugado este partido en la capital de Tanzania Dar es Salaam

Voz 3 00:47 bueno pero el partido de esta semana se juega el próximo sábado en el Pizjuán es la final de la Copa del Rey se enfrentan el Barcelona y el Valencia los dos equipos han preparado de manera diferente el partido el Valencia decidió viajar ya Andalucía está concentrado desde primera hora del día de hoy en Jaén desde la frontera el Barça no viajará a Sevilla hasta el mismo día de partido por la mañana

Voz 2 01:09 entrenarán en supo instalaciones Ram rueda de prensa y al día siguiente por la mañana viajarán a Sevilla

Voz 3 01:17 parece parece que hay más ganas de Copa en Valencia y una buena muestra de ello es que esta mañana cuando el equipo de Marcelino iba al aeropuerto para coger ese avión que les llevaba hasta Jerez de la Frontera

Voz 0919 01:30 había mil personas diciéndoles es

Voz 4 01:46 visto ya tiene la Copa hay otros cánticos de ánimo para la gente de Valencia repito a dos días de la final parece que hay más ganas de título

Voz 0919 01:55 en Valencia mañana por cierto Se anuncia comparecencia de Leo Messi vamos a ver cómo está Messi al que no se le ha escuchado decir nada desde lo del Liverpool la otra noticia de la tarde en el Giro de Italia llegó la montaña hubo ataques entre los favoritos aunque la etapa la ganó Benedetti el líder provisional es el esloveno Jan Polán la gran noticia es que Mikel Landa atacó en el grupo de los favoritos con el colombiano Superman López Ile Quito casi medio minuto a sus rivales el Landas el primer español en la general está cuatro Veinticuatro de Roddick que es el auténtico líder virtual de la carrera en los entrenamientos libres del Gran Premio de Mónaco de Fórmula uno mala noticia para Carlos Sainz solamente ha podido dar una vuelta con su Mclaren ha habido un problema en la electrónica del coche así que la jornada del jueves Nole ha servido de nada a Mclaren el más rápido ha sido Hamilton ya sabéis que mañana no hay entrenamientos en Mónaco Iker sábado será la clasificación y como siempre en el inicio del programa no podía faltar vuestros mensajes

Voz 1610 03:01 esa buenas noches galleguismo Jorge o Jordi desde la ciudad del Turia Valencia hombre eh tema Weil este chaval donde tiene las neuronas porque encima de que son prohibir relacionado dice nunca ha hecho declaraciones desde que están en España ya han hecho lo que ha dicho ya encima con una foto cuando gol dice que está estará controlaba así hípica flautas sí sí este tío tiene más humor lo que no lo que tienen que hacer es ser más humilde insultar a la inteligencia de las personas dignidad y a los trabajadores que él está ganando lo que gana gracias a los aficionados como nosotros buenas noches

Voz 3 03:48 buenas noches como me gusta ese acento valenciano en el contestado agradece llama mar desde allí dejad vuestros mensajes

queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte él Nos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 6 04:11 oye dietas delito yo no sé qué qué qué hace ya muchísimo tiempo que yo no veo Antonio Romero yo que sé me extraña y me preocupa no saber nada de él así que han estado en Eton y dime algo chiquito

hasta luego investigado el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1177 04:38 hoy graves Romero está por aquí lo que pasa es que te ha tenido que pasar por el quirófano porque ETA tenía un problema en el en el hombro partido de padres digo una paliza que al final se resintió pero nada ya está Carmen no se preocupe usted digo Maite que está está solucionado está ahí en la redacción todavía con el hombro renqueante pero pero bien empezamos

Voz 0919 05:05 a última hora de los equipos en la Copa del Rey

Voz 3 05:09 en la final de la Copa del Rey vamos primero con el Valencia que ya está preparando

Voz 0919 05:12 yo

Voz 3 05:13 su concentración en Jerez Ximo Hermano última hora de los de Marcelino buenas tardes hola qué tal muy buenas efectivamente ha cambiado la ciudad deportiva de Paterna por el lujoso Monte Castillo de Jerez donde

Voz 7 05:24 va a estar el equipo concentrado hasta el mismo sábado del partido hasta horas antes del partido donde se han cerrado el equipo a primera hora de esta tarde ha hecho un primer entrenamiento a puerta cerrada en el que hemos visto trabajar con normalidad sabemos que ha trabajado con normalidad tanto Garay como todos los jugadores que andaban con problemas como con dos ya seguidos entrenamiento ha viajado también el único que se lo va a perder el partido por lesión que es Cheryshev que acompañado de sus muletas quiere estar también junto a sus compañeros mañana la rueda de prensa previa el último entrenamiento pero hoy como digo antes de partir Garay uno de los que se va a recuperar a tiempo y no pasa nada va a estar el sábado en el césped del Villamarín como titular ha querido lanzar estas palabras y decir que su equipo va por el Barça con prudencia pero con ganas

Voz 8 06:12 es un partido diferente saben que nosotros podemos hacer mucho daño me hace muy difícil pero pero si nosotros jugamos a un grandísimo nivel estamos concentrando todo el partido e seguro que podemos conseguir ganar la Copa

Voz 7 06:27 su misión va a ser intentar frenar a su compatriota y amigo de selección Leo Messi

Voz 3 06:31 Leo Messi que mañana va a dar conferencia de prensa en la previa de la final

Voz 0919 06:35 sí es una de las noticias de hoy en el Barça Santibáñez

Voz 3 06:38 tal qué tal muy buenas si Leo Messi acompañado de Gerard Piqué y el entrenador Ernesto Valverde mañana van a comparecer para arengar a las masas de cara está

Voz 9 06:47 tal te cuento que Coutinho ha completado el entrenamiento con el grupo se miedo ha hecho una parte del entrenamiento por lo tanto los dos apuntan a una final que como decías es un poco descafeinada por eso va a salir Messi hizo hoy ha salido el presidente del Barça Josep Maria Bartomeu que ha querido darle valor a la liga ya la Copa escuchas

Voz 3 07:05 señala Lliga tengo Meré

Voz 1622 07:07 ganar la Liga tiene un mérito extraordinario digan lo que digan aquellos que tratan de desmerecer la creo que la temporada ha sido muy buena la espera evidentemente del resultado de la Copa hoy quiero hacer también una llamada unánime para centrarnos en la final de la Copa no podemos desmerecer este título y el cheque Tito

Voz 9 07:23 un Bartumeu que antes de la final ha dado un espaldarazo público también hoy a Ernesto Valverde

Voz 0919 07:28 lo hace por segunda vez en siete días por qué en el ambiente sigue estando que como el Barça pierda la final con el Valencia cualquiera sabe lo que es

Voz 3 07:39 puede pasar ocho y XXXVII esto estará veinticinco Deportes en la SER

Voz 12 09:04 hoy

Voz 0919 09:12 como todos los veranos no ha empezado al verano pero estamos a las puertas Yeste también va a ser el hit número uno de la información deportiva que va a pasar con Neymar y embate nos vais a librar otros dos meses por delante de rumorología viaria Arias diaria hoy por ejemplo le han preguntado al que todavía se entrenador del París Saint Germaine to hell bueno pues que qué pasa que si en papel que se quiere y que Neymar que bueno que aquí

Voz 13 09:40 tú has dicho esto son doble suta Si esto es fútbol no somos ingenuos muchos clubes quieren transferir a muchos jugadores pero si me preguntas a mí al el entrenador si los quiero aquí la próxima temporada pero si no es así encontraremos soluciones al sistema de Paco está Tous y no es así encontraremos soluciones como sitúa

Voz 3 10:02 el tuviera garantizados seguir en el París Saint Germaine el año que viene

Voz 0919 10:05 no sabe si va a seguir o no en cualquier caso esto llega Madrid y Javier Herráez en el Madrid en el Madrid están ya cansados de de la canción pero pero sabe que el que va sonar este verano también si si esto va a ser monje para ellos astro va parar eso es como tú decías un verano

Voz 0415 10:21 pues hasta infernal pero claro es que alimenta to hell es que aparte de que acabamos de escuchar ha dicho en recordemos que en papel dijo que quería ser el líder de un proyecto el PSC u otro equipo haya dejó evidentemente ardiendo lo que es eh la mecha para el PS yen pero es que ha dicho que eso que ha dicho que tiene que verlo dicho en su momento no ahora y que cada día en papel tiene que llegar Ashura comer dormir jugar de forma profesional que le ha dicho que ni si descansan y se cuida ni es un profesional pues ya a mediados yo no sería de Neymar llame perspicaz

Voz 3 10:55 así es el único que de momento no

Voz 0415 10:58 a la patita os saquen esto están ahora mismo to hell is B recordemos está cuajando una jaula de oro treinta y seis millones se lleva a Neymar veinte con diecinueve años Emma P en medio estatus que cree que va a ser el jefe de todo esto pero va a tener complicado como en esta semana estado

Voz 0919 11:13 en el top diez en la semana que viene estará en el Top nueve la canción de empató con cosas serias hoy se ha despedido del Atlético de Madrid Juanfran que ha jugado ocho años en el equipo rojiblanco

Voz 3 11:25 que ha ganado de todo Copa del Rey Liga Supercopa de Europa y que bueno pues yo creo que llegó como

Voz 0919 11:34 ex madridista Miguel Martín

Voz 3 11:37 Talavera es ahora cien por cien rojiblanco

Voz 1576 11:41 sí queda al Gallego buenas tardes trescientos cincuenta y cinco partidos después va un indio ha dicho

Voz 14 11:46 él en rueda de prensa había que verle a

Voz 1576 11:49 a su mujer a su hijo Oliver que va a tener que dejarlo en los benjamines del Atlético de Madrid también llorando porque han vivido una historia impresionante como rojiblancos han ganado muchas cosas han formado parte del mejor Atlético de Madrid lo a su historia y a la gente todavía le costaba asimilar como dijo Juanfran que no iba a seguir a su círculo más cercano

Voz 15 12:07 se lo digo y nadie se lo cree porque dicen pero como te vas a mi mujer además de a mis amigos nadie se cree como pues es Atlético Madrid quiere que seas un año más importante quiénes aquí para el vestuario se va mucha gente importante pero bueno a mi entorno sólo dice y no sólo creía por la magnitud porque al Atlético de Madrid no hay ningún sitio o hay pocos sitios mejores que el Atlético de Madrid

Voz 1576 12:31 eso decía un Juanfran que ha estado acompañado por jugadores de la plantilla los tres capitanes Griezmann Godín y Koke pero también ha estado Thiago hasta o Raúl García ha estado Gabi que a través de un vídeo Fernando Torres el Guaje Villa Radamel Falcao García un tipo muy querido esta noche les pedimos en el Larguero a Juanfran Enrique Cerezo que también ha estado como toda la cúpula directiva en ese acto de despedida de Juanfran

Voz 0919 12:53 por la tarde ha tenido otro donde ha hablado de

Voz 3 12:56 de futuro de Griezmann Pedro Fullana que lo mismo Griezmann y se va desde una despedida como esta o parecida bueno esa es la duda que tenemos a día de hoy

Voz 13 13:05 he pedido a Godín en el campo y con un acto o privados ha despedido a Juanfran hoy con ese acto con los futbolistas ex jugadores y también con la familia rojiblanca se despedirá a Griezmann bueno pues esta es la respuesta de seres

Voz 0571 13:18 mira Golden State pidió fantásticamente bien hoy ha sido emocionante Griezmann digo Griezmann Juanfran y la verdad que Juanfran ha hecho un discurso perfecto precioso de lo que es un jugador de fútbol y una persona humana Griezmann pues no los seis que dieron no no lo sé la verdad es que no lo sé la despedida depende de que se si quiere despedirse decidirá si no sé que despedir pues escribirá

Voz 13 13:40 pues nada el que se va a Griezmann dependerá de él

Voz 0919 13:43 vendió de sabiduría esta repuesta ya te dice nada

Voz 13 13:46 subconsciente cuando ha dicho hoy hemos despedido a Griezmann no oyes Juanfran Griezmann es el que queda veremos ese despido o no de forma importante con sus cinco años en el Atlético de Madrid y otra cuestión también digna de mención porque se decepcionó mucho Cerezo con la salida de Antoine al que siempre defendió claro ahora ya no defiende tanto al resto que se puede marchar por ejemplo donde va a jugar Rodrigo

Voz 0571 14:07 pues la verdad es que no lo sé pero siempre te he dicho lo mismo que los jugadores juegan donde quieren jugar un futbolista si quiere jugar en Londres en Francia en Alemania en Italia lo mismo que a los que nosotros traemos que juegan donde quieren jugar

Voz 0919 14:18 ahora que se abre ese respuestas en las sabe desde hace muchos de recuerdo que Congrés manera al tres mil por mil las opciones de quedarse alguna ese tiene equivocar hombre vamos a Sevilla para hablar de estos dos amistosos de campanillas que han jugado el Sevilla y el Betis vamos a comenzar por el Sevilla buenas tardes qué tal muy buenas Acosta

Voz 3 14:38 dado va el Sevilla porque el Simba sin bañaba eh

Voz 1717 14:43 dice amistoso de Campanilla no el Simba de Tanzania el campeón de la Liga tan Zara la guerra sobre todo la primera parte ya llegado estar tres a uno y al final lo han podido arreglar cinco cuatro ganado al Sevilla con un gol de Escudero dos delitos de promesa flojo partido el que ha servido para cerrar temporada y la imagen ha sido mala Se marcha Caparrós mañana se despide por tanto estaremos pendientes del anuncio del nuevo entrenador

Voz 0919 15:09 es inminente estaremos pendientes si Els el Betis jugó ayer un amistoso en Washington hay una imagen que ha resultado curiosa porque jugaba con el el DC United los jugadores salen al campo forman los americanos y los españoles como como siempre de pronto

Voz 2 15:27 suena esto

Voz 0919 15:31 sí suena el himno de España en honor al Real Betis Balompié hilo jugadores norteamericanos siguiendo su costumbre se vuelven hacia la bandera española que ondeaba en el en el estadio en señal de respeto al himno español de des de sus visitantes lo del Betis bueno hay que hacemos nosotros no volvemos nos quedamos de frente por Fenosa no sabía muy bien ponen España por ahí estás completamente perdió como los del Betis

Voz 2 15:59 luego eso sí ganaron Santi El hablaron dos cinco la madrugada

Voz 1870 16:04 el español de élite con Loren Sergio León Joaquín Bartra es Robert como goleadores le queda todavía un partido al Betis que se juega el sábado para cerrar el curso y mientras también esperamos en los próximos días anuncio oficial para

Voz 1717 16:19 el sustituto de Quique Setién grado podían hacer una presentación conjunta

Voz 0919 16:23 los bueno bueno eso sería tremendo e gracias a timar de entrenadores qué pasa con el entrenador del Getafe Bordalás que sí que sí pero pero ni siquiera Ángel Torres Uxue Caballero lo deja

Voz 1509 16:39 claro sí porque el presidente del Getafe han pasado esta tarde por Ser Deportivos para repasar la gran temporada del conjunto azulón ha reconocido que sus éxito terminar en la quinta posición y que no le da rabia no haber entrado en Champions aunque el próximo año volverán a luchar por ello pero ojo a lo que ha contestado cuando le hemos preguntado por la continuidad de José Bordalás

Voz 16 16:57 las dicho públicamente que si a mí me ha dicho que sí pero que no están su padre comerciante está claro que los dos Fangoria sin ningún escrita por y no me extrañaría que un equipo grande de aquí a dos votantes Jarrai lo hiciera me ocurre esto es lo que hay que hacer es estar contento si no sábado dos años y medio que nos facilitó año

Voz 0919 17:19 si ocurre si ocurre no lo descarta el presidente hay que estar contentos noticia en Vitoria respecto a un objetivo del Alavés Kevin Fernández hola Gallego es Lucas Pérez el ex delantero del Deportivo de la Coruña ex del Arsenal ahora en el West Ham quiere salir

Voz 13 17:35 de Inglaterra volver a España tanto es así que esté dispuesto a rebajarse su ficha por el programa esa es la comunicación en la vamos a

Voz 3 17:44 alarde la Liga Iberdrola porque ha terminado la Liga Iberdrola

Voz 0919 17:48 es que el mercado de fichajes de la Liga Femenina de nuestro fútbol también está muy activo Gonzalo conejo muy buena Gallego

Voz 17 17:56 si el Atlético de Madrid ha hecho oficial esta tarde la renovación de Laia Alexandre hasta dos mil veintitrés en la Real Sociedad según informa Roberto Ramajo Nike Ari García podría renovar la próxima semana con la Real Sociedad esta sólo faltan los últimos flecos Ángel Villacampa será el nuevo entrenador del Athletic para la próxima temporada multitud yendo a Joseba Aguirre y en el Rayo las oficinas están hasta arriba Irene Ferreras deja de ser entrenadora del equipo mientras que las jugadoras Sheila García Carla Guerrero y Ángeles Del Álamo han amplió su contrato con la franja giro dice

Voz 0298 18:25 María Borja Cuadrado llegó la montaña Se han movido los favoritos Landa es noticia en la capa de sí señor Gallego lo ha intentado y se ha marchado con Miguel Ángel López en el primer puerto de primera categoría del Giro le ha metido veintiocho segundos que no es mucho al resto de favoritos arrobo Leach Nibali y compañía pero la buena noticia es que el equipo del líder de Bono del líder virtual que Roglà porque hoy se ha colocado es como malla rosa su paisano esloveno Pollack es que se ha quedado solo es decir que en estos últimos días en todos los puertos levanta Carra es Superman López Landa ya por todos los lados y estas sólo así que cuidó que mañana tenemos otra etapa con otros tres puertos de primera categoría y ahí no lo va a tener tan fácil el esloveno se que sobretodo hizo Mikel Landa es poco tiempo pero a nivel psicológico es bueno porque va a seguir recortando mañana martes

Voz 0919 19:08 seguro seguimos en Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 20:29 el próximo domingo comienza el torneo de Roland Garros hoy ha viajado a Francia Rafa Nadal y hoy ha tenido lugar el sorteo ya sabemos cuál es el camino que debe afrontar Rafa para como esperamos todos llegaba a la final y volver a ganar el título de sorteo Miguel Ángel Zubiarrain buenas tardes

Voz 23 20:47 bueno pues yo creo que así sobre el papel francamente bueno va empezar el claro empezamos nunca Cuadri es una sorpresa no podemos saber no podemos saber cómo va ser segundo partido vuelve a jugar con cuál que tiene partido al lado hay también dos cuadros que se enfrentan tercer partido dieciseisavos de final lo normal es que fuera contra el be Dragons feo que no está jugando demasiado bien en octavo de Zidane y podría ser pasivas Billy al que ya ganó el otro día en Roma en cuartos de final Cory veía podrían ser más probables pedía debió trabajo en Monte Carlo Nishikori siempre trabajo pero no sobre sendos que te valora en semifinales por su lado el cuando sí sí paso Federer en principio cualquiera de los dos podía quedar en el camino no me sale a diario hago el camino Villa y al final lo lógico sería que fuera Djokovic camino evita te evita Tien porque Djokovic va a empezar con un difícil luego Querrey bombardeo pero poca cosa después y Bono Munar después Cory que es peligroso después Fognini pues Beret Pollini es el inventores veré es no está jugando bien semifinales ya contiene un parece lo lógico sintiéndose que por el camino que es otro de los que a veces falla por del físico pero yo creo que es mejor el lado del cuadro de Nadal que lado del cuadro dos de de Djokovic y lo lógico sería que viéramos la final Nadal yo hoy no lógico vamos a decir lo sería que a Nadal

Voz 0919 22:34 vamos partido a partido que diría el Cholo Simeone gracias Miguel Ángel luego baloncesto la próxima madrugada se juega el quinto partido de la final de la Conferencia Este igualadísimo todo Javier Gallego la final del Este

Voz 0699 22:47 a Milwaukee empatados los Bucks ganaron los dos primeros partidos en su cancha y los Raptors hicieron lo propio en suelo canadiense el partido de hoy es absolutamente vital porque el equipo que gane va a tener dos match ball para ser campeón de conferencia y sin embargo el que pierda va a jugar sin red sabiendo que otra derrota ya les mandaría de vacaciones vamos a ver qué versión vemos de antes Docampo que en Toronto no estuvo demasiado bien estuvo muy defendido también la versión de que tampoco estuvo demasiado bien el último partido pero es verdad el equipo el resto del equipo sigue estuvo muy bien y eso les permitió ganar por cierto ya salía de una noticia bueno ya sabes qué qué agobio en este verano puede ser agente libre tiene playero opción Él va a decidir si sigue en Toronto o no si renueva bueno pues hay una noticia bastante cachondo y es que hay una inmobiliaria que lo ofrece un ático millonario en el centro una sin alquiler gratuito para que él pueda ir allí céntrica ciudad

Voz 0298 23:35 pronto por supuesto todo claro se quedó solo

Voz 0699 23:37 eso y un montón de restaurantes de Toronto han puesto una pegatina en la puerta que pone Caguán si te quedas aquí comes gratis siempre va a poder comer gratis en todo eso restara

Voz 0919 23:47 no es una buena estrategia pero hombre

Voz 0699 23:49 no no ser por dinero pero está claro que la gente

Voz 0919 23:52 decir que Ariño ese cariño claro el cariño que siento cariño gracias en selección femenina de baloncesto ha presentado hoy cuál es su camino

Voz 3 24:00 hacia el Campeonato de Europa va a jugar próximamente en Sergei Letonia donde las chicas de la selección española José Antonio Duro recordemos que defienden su medalla de oro si en un acto que sirve inicio de la concentración para el conjunto de Lucas Mondelo son campeonas de Europa plata olímpica bronce ahora el equipo español pues que quiere repetir título y seguir creciendo haciendo bandera del deporte femenino la fecha es el veintisiete de junio en el Riga ahí debutan los rivales en el grupo Ucrania Gran Bretaña y Letonia y la Ruta Ñ que empieza en junio pasar por por Fuenlabrada Zaragoza Burgos además de Bélgica encabezan la selección Laura Nicholls y Laia Palau la catalana con más fuerza que nunca

Voz 24 24:36 el año pasado estaba porque era el Mundial en casa ahí si sentía esta responsabilidad y me he sentido otra vez en casa a lo mejor más descansados a ir con con energía para seguir a mi nivel

Voz 3 24:49 suerte para la chica Mar Márquez ha estado con él Xavi Saisó en Barcelona después de su nueva victoria en el Gran Premio de Francia hola Xavi

Voz 25 24:57 hola qué tal Jesús pues así es Marc Márquez ha recibido un premio hoy en Barcelona al lado del arranque de temporada tres victorias de cinco carreras y una carrera sin puntuar vea Dovizioso como gran rival y cree que Lorenzo muy pronto está la arriba Márquez bueno

Voz 26 25:11 es un campeonato donde si te despista un entreno estás quinto no voy a los jóvenes aparecen otros tres pilotos jóvenes que va muy rápido

Voz 0919 25:20 sí que todo y ganar tres carreras fenomenal

Voz 3 25:25 mundial de Fórmula uno toca sufrir porque que le ha pasado Mclaren de Carlos Sainz en Mónaco Sofía Álvarez

Voz 13 25:30 si el español Carlos Sainz ha terminado en X

Voz 27 25:33 tercera posición curso McLaren sin haber rodado lo mismo que sus rivales por fallos eléctricos en la batería del coche por su parte Hamilton y botas han dominado de manera clara la segunda sesión de libres del Gran Premio de Mónaco los Mercedes han conseguido dejar a Ferrari de Vettel a más de siete décimas en el tercer puesto y el otro Ferrari el de Leclerc ha tenido una deslucida sesión y ha finalizado séptimo

Voz 3 25:53 el sábado la cronometrada Play Segunda el programa sobre la actualidad del fútbol de plata que es el que se juega este fin de semana parte de la Copa del Rey que tenemos en el programa Óscar Egido hola haya muy buena pues esta semana hemos sacado la calculadora para saber qué punto se necesitan para jugar play off cuántos puntos son necesarios para salvarse

Voz 1643 26:09 ver que deben hacer cada uno de los implicados en lo que queda de Liga tenemos todas las cuentas de lo que queda en juego además atención especial a Granada Cádiz porque el Granada puedo subir el domingo hablamos con Eneko Bóveda del Deportivo Mallorca del lunes y entrevistamos a Fran Fernández para que nos cuente por qué deja el banquillo del Almería después

Voz 3 26:25 su mejor temporada los últimos años cerramos el programa esta semana con la nueva canción de León Benavente

Voz 28 26:32 algo