Desayunos de verdad

uno típicos con dibujos animados en sus en su en base que son muy azucarados zumos envasados productos integrales que no son del todo integrales o dietéticos

algún resumen no son tóxicos agudos gravemente te perjudican de forma crónica porque porque aparecen dentro de tu alimentación se quedan un día otro día un mes otro mes un año otro año por tanto a largo plazo y van a dar desenlaces que es mucho en muchas ocasiones mata no como son varios tipos de cáncer pero la enfermedad cardiovascular o incluso a diabetes tipo dos y esta información

ha dado mal rollo lo siento de verdad pero la buena noticia es que muchas alternativas saludables el nombre del movimiento real footing viene del hecho de una conversación de Carlos Ríos con su abuela en la que ya se quejaba de que ya no hay comida de verdad

mi abuela saliese ayudar tostadas con aceite de oliva virgen extra hay un poco de tomates a lo mejor también algún una pieza de fruta y un café yo suelo desayunar pues lo mismo aunque también lo convino con a lo mejor a veces con revuelto de huevos frutos secos yogur natural y un poquito de fruta cortaba no es tan complicado no pues bueno

el no no si es interés al tema os recomiendo muy mucho el libro de Carlos Ríos come comida real